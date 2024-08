Prendre la parole lors de réunions ne devrait pas être si difficile

Êtes-vous assez audacieux pour dire ce que vous avez besoin de dire lors d’une réunion ou ressentez-vous des nœuds dans l’estomac et refusez-vous de parler ?





Il se peut que vous ayez du mal à faire entendre votre voix lors d’une réunion en raison de ces croyances limitantes :





Et s'ils pensent que mon idée est stupide ?

Je n'ai rien de précieux à dire.

Ce n'est qu'à moitié cuit.

D'autres ont de meilleures idées.

Il vaut mieux se taire que de paraître stupide.





Être capable de s’exprimer sur place est une compétence très précieuse. Partager votre point de vue ou contribuer à la discussion, même de manière modeste, renforce non seulement la confiance, mais renforce également la crédibilité.





Mais comment trouver le courage de le faire quand votre cœur se met à battre à tout rompre à l’idée de prononcer ne serait-ce que quelques mots ? Comment pouvez-vous dire quelque chose qui peut potentiellement vous faire passer pour un idiot, vous sentir gêné ou paraître incompétent ?





Les êtres humains sont programmés pour supprimer les émotions négatives comme moyen de se protéger. Cela vous fait naturellement éviter tout ce qui peut sembler dangereux. Prendre la parole lors d’une réunion n’est pas une menace réelle, mais votre cerveau, incapable de faire la distinction entre une menace réelle et perçue, la traite comme telle. Le désir d’éviter les émotions négatives vous pousse à garder le silence au lieu d’exprimer votre opinion.





Donner le pouvoir d’encercler les pensées négatives dans votre esprit vous empêche de contribuer et de partager vos précieuses idées et opinions. Rester silencieux vous empêche d'apporter des contributions significatives à votre équipe et à votre organisation.





La vulnérabilité n’est pas une faiblesse, et l’incertitude, le risque et l’exposition émotionnelle auxquels nous sommes confrontés chaque jour ne sont pas facultatifs. Notre seul choix est une question d’engagement. Notre volonté de reconnaître et de gérer notre vulnérabilité détermine la profondeur de notre courage et la clarté de notre objectif ; le niveau auquel nous nous protégeons de la vulnérabilité est une mesure de notre peur et de notre déconnexion - Brené Brown





Acceptez la vulnérabilité. Baissez votre garde. Rester silencieux vous rend invisible tandis que parler est puissant car cela vous donne une voix. Partager vos pensées permet aux autres de se connecter, de communiquer et de collaborer avec vous. Cela renforce la confiance.





Essayez ces 4 pratiques pour prendre la parole lors des réunions :

Acceptez vos peurs

Le plus grand obstacle à la prise de parole lors des réunions est la peur : la peur d’être jugé, la peur d’être considéré comme stupide, incompétent, indigne ou idiot.





Vous pouvez avoir peur parce que vous êtes nouveau dans l'organisation, moins expérimenté ou pensez que vos idées sont si petites qu'elles ne pourront jamais influencer la décision. La peur peut également apparaître lorsque vous participez à une discussion importante où les enjeux sont plus importants et où vous n'avez pas confiance en vos idées, vos connaissances ou vos compétences.





Quelle que soit la raison, vous ne pouvez pas attendre que la peur disparaisse avant de partager les choses qui vous préoccupent. La véritable confiance ne vient pas du manque de peur. Cela se construit en changeant votre relation avec la peur ou, comme le dit Russ Harris -





« Les actions de confiance passent en premier ; les sentiments de confiance viennent plus tard.





Au lieu d’attendre que la confiance parle, parlez pour renforcer la confiance. Lorsque vous agissez comme la personne que vous souhaitez devenir, votre esprit s’adapte à cette nouvelle réalité. Prendre la parole lors de réunions qui semblaient auparavant intimidantes deviendra bientôt une seconde nature – cela deviendra une habitude.





Chaque fois que votre esprit vous dit qu’il n’est pas sage de parler, ne lui faites pas confiance. Remettez en question vos pensées. Connectez-vous avec vos émotions. Ressentez-vous de la peur ? Reconnaissez que vous avez peur. Laissez votre peur rester à vos côtés pendant que vous trouvez le courage de prononcer les premiers mots.

Inversez votre pensée

L’une des raisons pour lesquelles nous ne prenons pas la parole lors des réunions est notre tendance à supposer le pire. Nous imaginons les pires scénarios et les jouons en boucle dans notre esprit.





Les préjugés négatifs – notre tendance à prêter attention aux informations négatives, à en tirer des leçons et à les utiliser bien plus que les informations positives – nous font intérioriser ces pensées inutiles sans les remettre en question.





Un excellent moyen de passer d’un état d’esprit par défaut à un état d’esprit négatif nécessite d’inverser notre façon de penser. L'inversion est l'un des modèles mentaux les plus puissants, mais aussi les plus simples, pour recadrer la négativité en positivité.





Lorsque nous essayons de prendre la parole lors de réunions, notre mode de pensée naturel recherche des réponses aux questions suivantes :

Comment puis-je éviter d’avoir l’air stupide ? Et si personne n’aime mon idée ? Pourquoi quelqu'un se soucierait-il de mon opinion ? N'est-il pas plus sûr de garder le silence plutôt que de dire des choses qui n'ont aucun sens ?





En inversant notre réflexion, nous pouvons plutôt nous demander :

Je ne saurai pas ce que pensent les autres si je ne le dis pas. Que puis-je apprendre en partageant mes opinions avec les autres ? Il est normal que les autres ne soient pas d'accord ou n'aiment pas mon idée. Comment puis-je utiliser ces informations pour améliorer ma façon de penser ou de prendre des décisions ? Les autres ne peuvent apprécier mon opinion que lorsque je dis ce que je pense et partage mes opinions honnêtes. Comment puis-je lentement ajouter de la valeur à ces discussions ? Je n'ai peut-être pas l'information complète ni la meilleure idée, mais même s'il y a une petite chance que cela puisse être utile à mon équipe, je suis responsable de la partager et de ne pas me retenir. Comment mon idée peut-elle aider mon équipe ?





Cette forme de questionnement inversé peut nous aider à briser notre schéma de pensée par défaut et à passer d’une spirale descendante dans la négativité à une spirale ascendante dans la positivité.





L'inversion est un outil puissant pour améliorer votre réflexion car elle vous aide à identifier et à éliminer les obstacles au succès. — Shane Parrish





Commencez par quelque chose de petit

Un grand obstacle à la prise de parole lors des réunions est notre désir de présenter les meilleurs arguments, de présenter les meilleures idées ou de dire des choses extraordinaires.





Mais il n’est pas toujours facile de proposer de belles choses à dire et ce n’est pas le seul moyen de contribuer. Parfois, même une simple observation, une opinion honnête ou votre curiosité de mieux comprendre peut donner lieu à une conversation puissante et permettre une meilleure prise de décision.





Je ne recommanderai pas de passer directement à des arguments et à des conclusions importants et audacieux à moins que vous n'ayez fait preuve du courage de partager d'abord des opinions moins contradictoires. En effet, devenir grand peut parfois se retourner contre lui. Les autres ne peuvent pas faire confiance à votre jugement lorsque vous parlez à peine.





Cependant, lorsque vous commencez modestement, non seulement vous réduisez le risque de réaction négative, mais voir les autres apprécier votre opinion vous donne la confiance nécessaire pour exprimer votre opinion et ne pas vous retenir.





Nous pensons de A à Z, nous inquiétons de A, sommes obsédés par Z, mais oublions tout de B à Y - Ryan Holiday





Commencer petit vous permet de franchir ces étapes de B à Y au lieu d’un pas de géant de A à Z.





Pour commencer modestement, recherchez les petites opportunités lors de la réunion lorsque vous pouvez parler. Pouvez-vous leur demander de partager plus de données sur leurs conclusions ? Pouvez-vous exposer vos observations ? Pouvez-vous montrer votre soutien ? Pouvez-vous apprécier leurs idées ? Pouvez-vous demander des éclaircissements ? Pouvez-vous reformuler le problème ? Pouvez-vous faire une petite suggestion?





N'oubliez pas cependant de ne pas essayer de rabaisser les autres, d'agir de manière méchante ou de les rabaisser de quelque manière que ce soit. Votre voix doit être perçue comme un moyen d’élever les autres et non de les rabaisser. Même si vous n’êtes pas d’accord avec leur point de vue ou leur décision, faites-le avec respect : exposez vos raisons, partagez poliment votre désaccord et demandez leur avis.





Ce n'est que lorsque les autres verront que vous apportez des contributions significatives à leur discussion qu'ils solliciteront votre avis la prochaine fois.

Formulez-le sous forme de question

Vous avez accepté vos peurs, vous les avez recadrées comme une opportunité d'apprendre et vous avez décidé de commencer modestement. Mais vous pourriez toujours vous retrouver incapable de parler en groupe.





C'est parce qu'il vous manque peut-être encore un élément crucial : être direct ou affirmer votre opinion nécessite de l'expérience et de la pratique. Votre esprit est submergé d'hypothèses qui vous empêchent de saisir la bonne opportunité : et si les autres pensent que vous êtes arrogant ? Et s’ils se sentent offensés ?





Ces hypothèses peuvent occuper tellement de votre bande passante mentale qu’il n’en reste presque plus pour parler. Être direct a ses avantages, mais quand cela ne fonctionne pas, vous n’avez pas besoin d’abandonner. Vous pouvez échapper à cette barrière mentale en posant plutôt une question, car il est plus facile de formuler une question que d'affirmer votre opinion.





Par exemple:





Au lieu de : Cela ne réussira jamais.

Dites : De quelles manières cela peut-il échouer ?





Au lieu de : je suggère que nous fassions « … »*

Dites : J’ai une idée sur la façon dont nous pouvons l’aborder. Tu voudrais l'écouter?





Au lieu de : Il s’agit de données incomplètes. Nous ne pouvons pas nous y fier.

Dites : Quelles données supplémentaires peuvent nous aider à prendre une meilleure décision ?





Au lieu de : je ne suis pas d’accord avec toi.

Dites : Puis-je partager une opinion différente à ce sujet ?





Une question vous met sous un jour positif : curieux, réfléchi et attentif. Cela ne nécessite pas beaucoup de préparation et est nettement moins risqué. Recadrer ce que vous devez dire sous forme de question rend également les autres plus réceptifs. Ils peuvent ignorer une déclaration, mais une question ne peut pas être facilement ignorée ou évitée.





Parfois, les meilleurs conseils que vous puissiez offrir sont des questions. Les questions font place à la clarté. — Chinonye J. Chidolue





Résumé

Le silence, bien que souvent doré, n'est pas bon lorsque vous faites partie d'une discussion et que vous avez besoin de prendre la parole. Ne pas partager vos pensées, vos idées et vos opinions vous empêche d’apporter une contribution significative à votre équipe et à votre organisation. S'exprimer est une compétence qui peut être acquise avec les bonnes pratiques et l'expérience. Si la peur vous empêche d’exprimer votre opinion, agissez malgré la peur. Cela crée souvent de nouveaux circuits dans votre cerveau, ce qui facilite la parole la prochaine fois. Au lieu de laisser votre cerveau adopter par défaut des pensées négatives, inversez-le en utilisant l'inversion. Recadrez la prise de parole comme une opportunité d’apprendre, de vous améliorer et de vous améliorer. Au lieu de belles choses à dire, recherchez de petites opportunités. Dire de petites choses vous aide à prendre les bonnes mesures pour mener des arguments importants et audacieux. Si affirmer votre opinion est intimidant au début, essayez plutôt de poser une question. Les questions n'impliquent pas trop de réflexion et rendent moins effrayant le fait de prendre la parole lors des réunions.





Cette histoire a déjà été publiée ici . Suivez-moi sur LinkedIn ou ici pour plus d'histoires.