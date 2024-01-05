Toplantılarda Konuşmak Bu Kadar Zor Olmamalı

Bir toplantıda söylemeniz gerekenleri söyleyecek kadar cesur musunuz, yoksa midenizde bir düğüm hissedip konuşmayı reddediyor musunuz?





Aşağıdaki sınırlayıcı inançlardan dolayı bir toplantıda sesinizi paylaşmakta zorlanabilirsiniz:





Ya fikrimin aptalca olduğunu düşünürlerse?

Söyleyecek değerli bir şeyim yok.

Sadece yarı pişmiş.

Başkalarının daha iyi fikirleri var.

Aptalca konuşmaktansa susmak daha iyidir.





Anında konuşabilmek çok değerli bir beceridir. Bakış açınızı paylaşmak veya tartışmaya küçük yollarla bile katkıda bulunmak, yalnızca güveni artırmakla kalmaz, aynı zamanda inanılırlığı da artırır.





Peki, birkaç kelimeyi bile söyleme düşüncesi bile yüreğinizi çarpmaya başladığında, bunu yapacak cesareti nasıl bulacaksınız? Aptal görünmenize, utanmanıza veya beceriksiz görünmenize neden olabilecek bir şeyi nasıl söyleyebilirsiniz?





İnsanoğlu, kendini korumanın bir yolu olarak olumsuz duyguları bastırmaya programlanmıştır. Bu, kendinizi güvende hissetmeyebileceğiniz her şeyden doğal olarak kaçınmanızı sağlar. Bir toplantıda yüksek sesle konuşmak gerçek bir tehdit değildir ancak beyniniz, gerçek ile algılanan tehdidi ayırt edemeyen bir tehditmiş gibi davranır. Olumsuz duygudan kaçınma isteği, fikrinizi dile getirmek yerine sessiz kalmanıza neden olur.





Olumsuz düşünceleri zihninizde daire içine almaya güç vermek, sizi katkıda bulunmaktan ve değerli fikir ve görüşlerinizi paylaşmaktan alıkoyar. Sessiz kalmak, ekibinize ve organizasyonunuza anlamlı katkılar yapmanızı engeller.





Kırılganlık zayıflık değildir ve her gün karşılaştığımız belirsizlik, risk ve duygusal açıdan maruz kalma isteğe bağlı değildir. Tek seçeneğimiz angajman meselesidir. Kırılganlığımızı sahiplenme ve onunla ilgilenme isteğimiz, cesaretimizin derinliğini ve amacımızın netliğini belirler; Kendimizi savunmasız kalmaktan koruduğumuz seviye, korkumuzun ve kopukluğumuzun bir ölçüsüdür. - Brené Brown





Güvenlik açığını kucaklayın. Gardını indir. Susmak sizi görünmez kılarken, yüksek sesle konuşmak size ses verdiği için güçlüdür. Düşüncelerinizi paylaşmak başkalarının sizinle bağlantı kurmasına, iletişim kurmasına ve işbirliği yapmasına olanak tanır. Güven oluşturur.





Toplantılarda konuşmak için bu 4 uygulamayı deneyin:

Korkularınızı kabul edin

Toplantılarda konuşmanın önündeki en büyük engel korkudur; yargılanma korkusu, aptal, beceriksiz, değersiz veya aptal olarak görülme korkusu.





Organizasyonda yeni olduğunuz, daha az deneyimli olduğunuz veya fikirlerinizin kararı asla etkileyemeyecek kadar küçük olduğunu düşündüğünüz için korkmuş olabilirsiniz. Korku, daha fazlasının söz konusu olduğu önemli bir tartışmanın parçası olduğunuzda ve fikirleriniz, bilginiz veya yeterliliğiniz konusunda kendinize güvenmediğinizde de ortaya çıkabilir.





Sebep ne olursa olsun aklınızdakileri paylaşmadan önce korkunun kaybolmasını bekleyemezsiniz. Gerçek güven korku eksikliğinden gelmez. Korkuyla olan ilişkinizi değiştirerek ya da Russ Harris'in ifadesiyle -





“Güven eylemleri önce gelir; güven duygusu daha sonra gelir.”





Güvenin konuşmasını beklemek yerine, güven oluşturmak için konuşun. Olmak istediğiniz kişi gibi davrandığınızda zihniniz bu yeni gerçekliğe uyum sağlar. Daha önce korkutucu görünen toplantılarda konuşmak, yakında alışkanlık haline gelecek ve bir alışkanlığa dönüşecek.





Zihniniz size konuşmanın akıllıca olmadığını söylediğinde ona güvenmeyin. Düşüncelerinizi sorgulayın. Duygularınızla bağlantı kurun. Korkuyu hissediyor musun? Korktuğunuzu kabul edin. İlk birkaç kelimeyi söyleme cesaretini toplarken korkunuzun yanınızda kalmasına izin verin.

Düşünceni tersine çevir

Toplantılarda konuşmamamızın nedenlerinden biri de en kötüsünü varsayma eğilimimizdir. En kötü senaryoları hayal edip bunları zihnimizde tekrar tekrar canlandırıyoruz.





Olumsuzluk önyargısı (olumlu bilgilerden çok olumsuz bilgileri dikkate alma, onlardan ders alma ve kullanma eğilimimiz), bu yararsız düşünceleri sorgulamadan içselleştirmemize neden olur.





Zihnimizi temerrüde düşmekten olumsuzluğa geçirmenin harika bir yolu, düşüncemizi tersine çevirmeyi gerektirir. Ters çevirme, olumsuzluğu pozitifliğe yeniden çerçevelemek için en güçlü ama basit zihinsel modellerden biridir.





Toplantılarda konuşmaya çalışırken doğal düşünme tarzımız şu soruların yanıtlarını arar:

Aptal görünmekten nasıl kaçınabilirim? Ya fikrimi kimse beğenmezse? Neden birisi benim fikrimi önemsesin ki? Anlamsız şeyler söylemek yerine sessiz kalmak daha güvenli değil mi?





Düşüncemizi tersine çevirerek kendimize şu soruyu sorabiliriz:

Ben söylemediğim sürece başkalarının ne düşündüğünü bilemeyeceğim. Görüşlerimi başkalarıyla paylaşarak ne öğrenebilirim? Başkalarının fikrime katılmaması veya beğenmemesi normaldir. Bu bilgiyi düşünme ve karar verme şeklimi geliştirmek için nasıl kullanabilirim? Başkaları benim fikrime ancak fikrimi söylediğimde ve dürüst fikirlerimi paylaştığımda değer verebilir. Bu tartışmalara yavaş yavaş nasıl değer katabilirim? Tam bilgiye veya en iyi fikre sahip olmayabilirim, ancak ekibime yararlı olabileceği küçük bir şans olsa bile, bunu paylaşmaktan ve kendimi geri tutmamaktan sorumluyum. Fikrim ekibime nasıl yardımcı olabilir?





Bu tür ters sorgulama, varsayılan düşünme kalıbımızı kırmamıza ve olumsuzlukta aşağıya doğru sarmal olmaktan, pozitiflikle yukarı doğru yükselmeye geçiş yapmamıza yardımcı olabilir.





Tersine çevirme, düşüncenizi geliştirmek için güçlü bir araçtır çünkü başarının önündeki engelleri belirlemenize ve ortadan kaldırmanıza yardımcı olur. — Shane Parrish





Küçük bir şeyle başlayın

Toplantılarda konuşmanın önündeki en büyük engel, en iyi tartışmaları yapma, en iyi fikirleri sunma veya olağanüstü şeyler söyleme arzumuzdur.





Ancak söyleyecek harika şeyler bulmak her zaman kolay değildir ve katkıda bulunmanın tek yolu bunlar değildir. Bazen basit bir gözlem, dürüst bir görüş veya daha fazlasını anlama merakınız bile yerini güçlü bir konuşmaya yol açabilir ve daha iyi karar vermenize olanak sağlayabilir.





Önce daha az çelişkili fikirleri paylaşma cesaretini göstermediğiniz sürece, doğrudan büyük, cesur tartışmalara ve sonuçlara atlamanızı tavsiye etmeyeceğim. Bunun nedeni, büyük hamlelerin bazen geri tepebilmesidir. Çok az konuştuğunuzda başkaları muhakeme yeteneğinize güvenemez.





Ancak, küçük başladığınızda, yalnızca tepki alma riskini azaltmakla kalmaz, aynı zamanda başkalarının fikrinizi takdir ettiğini görmek, fikrinizi dile getirme ve kendinizi geri tutmama konusunda size güven verir.





Bizler A'dan Z'ye düşünürüz, A hakkında endişeleniriz, Z'ye takıntılıyız ama yine de B'den Y'ye kadar her şeyi unuturuz. - Ryan Holiday





Küçükten başlamak, A'dan Z'ye dev bir adım atmak yerine, B'den Y'ye olan adımları atmanıza olanak tanır.





Küçük başlamak için toplantıda konuşabildiğiniz küçük fırsatları arayın. Onlardan vardıkları sonuç hakkında daha fazla veri paylaşmalarını isteyebilir misiniz? Gözlemlerinizi belirtebilir misiniz? Desteğinizi gösterebilir misiniz? Onların içgörülerini takdir edebilir misiniz? Açıklama isteyebilir misiniz? Sorunu yeniden çerçeveleyebilir misiniz? Küçük bir öneride bulunabilir misiniz?





Ancak unutmayın, başkalarını küçümsemeye, kaba davranmaya veya onları hiçbir şekilde küçümsemeye çalışmayın. Sesiniz başkalarını aşağılayıcı değil, yukarı kaldırıcı olarak görülmelidir. Görüşlerine veya kararlarına katılmıyor olsanız bile bunu saygılı bir şekilde yapın; gerekçenizi belirtin, aynı fikirde olmadığınızı kibarca paylaşın ve fikirlerini isteyin.





Başkaları yalnızca tartışmalarına anlamlı katkılarda bulunduğunuzu gördüklerinde, bir dahaki sefere fikrinizi isteyeceklerdir.

Bunu bir soru olarak çerçeveleyin

Korkularınızı benimsediniz, bunu bir öğrenme fırsatı olarak yeniden değerlendirdiniz ve küçük başlamaya karar verdiniz. Ancak yine de kendinizi bir grup ortamında konuşamıyor bulabilirsiniz.





Bunun nedeni, hala çok önemli bir unsuru kaçırıyor olabilirsiniz; açık sözlü olmak veya fikrinizi öne sürmek deneyim ve pratik gerektirir. Zihniniz, sizi doğru fırsatı kullanmaktan alıkoyan "eğer"lerle dolu - Ya başkaları sizin kibirli olduğunuzu düşünürse? Ya kırgın hissederlerse?





Bu "eğer olursa"lar zihinsel bant genişliğinizin o kadar büyük bir kısmını kaplayabilir ki, konuşacak neredeyse hiç şey kalmaz. Açık sözlü olmanın avantajları vardır ancak işe yaramadığı zaman pes etmenize gerek yoktur. Bunun yerine bir soru sorarak bu zihinsel engelden kurtulabilirsiniz çünkü bir soruyu çerçevelemek fikrinizi öne sürmekten daha kolaydır.





Örneğin:





Bunun yerine: Bu asla başarılı olmayacak.

Şunu söyleyin: Bu hangi yönlerden başarısız olabilir?





Bunun yerine: “…”* yapmamızı öneririm

De ki: Bu konuya nasıl yaklaşabileceğimize dair bir fikrim var. Duymak ister misin?





Bunun yerine: Bu eksik veridir. Buna güvenemeyiz.

Şunu söyleyin: Hangi ek veriler daha iyi bir karar vermemize yardımcı olabilir?





Bunun yerine: Sana katılmıyorum.

De ki: Bu konuda farklı bir görüş paylaşabilir miyim?





Bir soru sizi meraklı, düşünceli ve dikkatli bir şekilde olumlu bir duruma sokar. Çok fazla hazırlık gerektirmez ve kesinlikle daha az risklidir. Söylemeniz gerekenleri bir soru biçiminde yeniden çerçevelemek, diğerlerini de daha anlayışlı hale getirir. Bir ifadeyi göz ardı edebilirler, ancak bir soru kolayca göz ardı edilemez veya kaçınılamaz.





Bazen sunabileceğiniz en iyi tavsiye sorulardır. Sorular açıklığa yol açar. — Chinonye J. Chidolue\





Özet

Sessizlik çoğu zaman altın değerinde olsa da, bir tartışmanın parçası olduğunuzda ve açıkça konuşmanız gerektiğinde iyi değildir. Düşüncelerinizi, fikirlerinizi ve görüşlerinizi paylaşmamak ekibinize ve organizasyonunuza anlamlı katkılar yapmanızı engeller. Açıkça konuşmak bir beceridir ve doğru uygulamalar ve deneyimlerle geliştirilebilir. Korku fikrinizi dile getirmenizi engelliyorsa, korku hissetmenize rağmen hareket edin. Bunu yapmak genellikle beyninizde yeni devreler oluşturur ve bu da bir dahaki sefere konuşmayı kolaylaştırır. Beyninizin varsayılan olarak olumsuz düşünmesine izin vermek yerine, tersine çevirmeyi kullanarak onu tersine çevirin. Konuşmayı öğrenme, gelişme ve daha iyi olma fırsatı olarak yeniden çerçeveleyin. Söyleyecek harika şeyler yerine küçük fırsatları arayın. Küçük şeyler söylemek, büyük ve cesur tartışmalara doğru doğru adımları atmanıza yardımcı olur. Fikrinizi belirtmek ilk başta korkutucu geliyorsa bunun yerine bir soru sormayı deneyin. Sorular çok fazla düşünmeyi gerektirmez ve toplantılarda açıkça konuşmayı daha az korkutucu hale getirir.





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