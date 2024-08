Hablar en las reuniones no debería ser tan difícil

¿Es usted lo suficientemente valiente como para decir lo que necesita decir en una reunión o siente un nudo en el estómago y se niega a hablar?





Puede que le resulte difícil compartir su voz en una reunión debido a estas creencias limitantes:





¿Qué pasa si piensan que mi idea es estúpida?

No tengo nada valioso que decir.

Está sólo a medias.

Otros tienen mejores ideas.

Es mejor quedarse callado que parecer tonto.





Ser capaz de hablar en el acto es una habilidad muy valiosa. Compartir su perspectiva o contribuir a la discusión, incluso en pequeñas formas, no solo proyecta confianza, sino que también genera credibilidad.





Pero, ¿cómo encuentras el coraje para hacerlo cuando tu corazón comienza a acelerarse ante la idea de pronunciar incluso unas pocas palabras? ¿Cómo puedes decir algo que potencialmente te puede hacer parecer tonto, avergonzado o parecer incompetente?





Los seres humanos están programados para suprimir las emociones negativas como medio de autoprotección. Esto hace que, naturalmente, evites cualquier cosa que pueda parecer insegura. Hablar en una reunión no es una amenaza real, pero su cerebro, incapaz de distinguir entre una amenaza real y una percibida, la trata como tal. El deseo de evitar la emoción negativa te hace permanecer en silencio en lugar de expresar tu opinión.





Darle poder a los pensamientos negativos que circulan en tu mente te impide contribuir y compartir tus valiosas ideas y opiniones. Permanecer en silencio le impide hacer contribuciones significativas a su equipo y organización.





La vulnerabilidad no es debilidad y la incertidumbre, el riesgo y la exposición emocional que enfrentamos todos los días no son opcionales. Nuestra única opción es una cuestión de compromiso. Nuestra voluntad de reconocer nuestra vulnerabilidad y comprometernos con ella determina la profundidad de nuestro coraje y la claridad de nuestro propósito; el nivel al que nos protegemos de ser vulnerables es una medida de nuestro miedo y desconexión - Brené Brown





Acepta la vulnerabilidad. Baja la guardia. Permanecer en silencio te hace invisible mientras que hablar es poderoso porque te da voz. Compartir sus pensamientos permite que otros se conecten, se comuniquen y colaboren con usted. Genera confianza.





Pruebe estas 4 prácticas para hablar en las reuniones:

Acepta tus miedos

El mayor obstáculo para hablar en las reuniones es el miedo: miedo a ser juzgado, miedo a ser considerado estúpido, incompetente, indigno o tonto.





Es posible que tenga miedo porque es nuevo en la organización, tiene menos experiencia o puede pensar que sus ideas son tan pequeñas que nunca podrán influir en la decisión. El miedo también puede aparecer cuando eres parte de una discusión importante en la que hay más en juego y no te sientes seguro de tus ideas, conocimientos o competencias.





Cualquiera sea el motivo, no puedes esperar a que el miedo desaparezca antes de compartir lo que piensas. La confianza genuina no proviene de la falta de miedo. Se construye cambiando tu relación con el miedo o como dice Russ Harris:





“Las acciones de confianza son lo primero; los sentimientos de confianza vienen después”.





En lugar de esperar a que la confianza hable, hable para generar confianza. Cuando actúas como la persona que deseas convertirte, tu mente se sintoniza con esta nueva realidad. Hablar en reuniones que antes parecía desalentador pronto se convertirá en algo natural: se convertirá en un hábito.





Siempre que tu mente te aconseje que no es prudente hablar, no confíes en ella. Cuestiona tus pensamientos. Conéctate con tus emociones. ¿Estás sintiendo miedo? Reconoce que sientes miedo. Deje que su miedo se siente a su lado mientras reúne el coraje para pronunciar las primeras palabras.

Invierte tu pensamiento

Una de las razones por las que no hablamos en las reuniones es nuestra tendencia a suponer lo peor. Imaginamos los peores escenarios y los reproducimos en nuestra mente una y otra vez.





El sesgo de negatividad (nuestra tendencia a prestar atención a la información negativa, aprender de ella y utilizarla mucho más que la información positiva) nos hace internalizar estos pensamientos inútiles sin cuestionarlos.





Una excelente manera de cambiar nuestra mente de la morosidad a la negatividad requiere revertir nuestro pensamiento. La inversión es uno de los modelos mentales más poderosos, pero simples, para replantear la negatividad en positividad.





Al intentar hablar en las reuniones, nuestro modo natural de pensar busca respuestas a:

¿Cómo puedo evitar parecer estúpido? ¿Qué pasa si a nadie le gusta mi idea? ¿Por qué a alguien le importaría mi opinión? ¿No es más seguro permanecer en silencio que decir cosas que no tienen sentido?





Al invertir nuestro pensamiento, podemos preguntarnos:

No sabré lo que piensan los demás a menos que yo lo diga. ¿Qué puedo aprender al compartir mis puntos de vista con otros? Está bien que otros no estén de acuerdo o no les guste mi idea. ¿Cómo puedo utilizar esta información para mejorar mi forma de pensar o tomar decisiones? Otros sólo pueden valorar mi opinión cuando digo lo que pienso y comparto mis opiniones honestas. ¿Cómo puedo agregar valor lentamente a estas discusiones? Puede que no tenga la información completa o la mejor idea, pero incluso si existe una pequeña posibilidad de que pueda ser útil para mi equipo, soy responsable de compartirla y no detenerme. ¿Cómo puede mi idea ayudar a mi equipo?





Esta forma de cuestionamiento inverso puede ayudarnos a romper nuestro patrón de pensamiento predeterminado y pasar de una espiral descendente de negatividad a un ascenso de positividad.





La inversión es una herramienta poderosa para mejorar su pensamiento porque le ayuda a identificar y eliminar obstáculos para el éxito. -Shane Parrish





Empieza con algo pequeño

Un gran obstáculo para hablar en reuniones es nuestro deseo de exponer los mejores argumentos, presentar las mejores ideas o decir cosas extraordinarias.





Pero no siempre es fácil pensar en cosas maravillosas que decir y no son la única forma de contribuir. A veces, incluso una simple observación, una opinión honesta o la curiosidad por comprender más pueden dar paso a una conversación poderosa y permitir una mejor toma de decisiones.





No recomendaré saltar directamente a argumentos y conclusiones grandes y audaces a menos que haya demostrado el coraje de compartir primero opiniones menos conflictivas. Esto se debe a que, a veces, ir a lo grande puede resultar contraproducente. Otros no pueden confiar en tu juicio cuando apenas hablas.





Sin embargo, cuando empiezas poco a poco, no sólo reduces el riesgo de sufrir una reacción violenta, sino que ver a los demás apreciar tu opinión te da la confianza para expresar tu opinión y no reprimirte.





Somos pensadores de la A a la Z, nos preocupamos por A, nos obsesionamos con Z, pero nos olvidamos por completo de B a Y - Ryan Holiday





Comenzar poco a poco le permite dar esos pasos de B a Y en lugar de un salto gigante de A a Z.





Para empezar poco a poco, busque pequeñas oportunidades en la reunión en las que pueda hablar. ¿Puedes pedirles que compartan más datos sobre su conclusión? ¿Puedes exponer tus observaciones? ¿Puedes mostrar tu apoyo? ¿Puedes apreciar sus ideas? ¿Puedes pedir aclaraciones? ¿Puedes replantear el problema? ¿Puedes hacer una pequeña sugerencia?





Sin embargo, recuerde que no intente menospreciar a los demás, actuar con mala intención ni menospreciarlos de ninguna manera. Su voz debe ser vista como algo que eleva a los demás, no que los menosprecia. Incluso si no está de acuerdo con su punto de vista o su decisión, hágalo respetuosamente: exponga sus razones, comparta cortésmente su desacuerdo y solicite su opinión.





Sólo cuando los demás vean que usted hace contribuciones significativas a su discusión buscarán su opinión la próxima vez.

Encuadrelo como una pregunta

Has aceptado tus miedos, los has replanteado como una oportunidad para aprender y has decidido empezar poco a poco. Pero es posible que aún no puedas hablar en un grupo.





Esto se debe a que es posible que todavía le falte un elemento crucial: ser directo o hacer valer su opinión requiere experiencia y práctica. Tu mente está asaltada por interrogantes que te impiden aprovechar la oportunidad adecuada. ¿Qué pasa si los demás piensan que eres arrogante? ¿Qué pasa si se sienten ofendidos?





Estos qué pasaría si pueden ocupar tanto ancho de banda mental que casi no queda nada para hablar. Ser sencillo tiene sus ventajas, pero cuando no funciona, no es necesario que se dé por vencido. Puedes escapar de esta barrera mental haciendo una pregunta porque es más fácil formular una pregunta que afirmar tu opinión.





Por ejemplo:





En lugar de: Esto nunca tendrá éxito.

Diga: ¿De qué manera esto puede fallar?





En lugar de: sugiero que hagamos “…”*

Diga: Tengo una idea sobre cómo podemos abordarlo. ¿Te gustaría escucharlo?





En lugar de: Estos son datos incompletos. No podemos confiar en ello.

Diga: ¿Qué datos adicionales pueden ayudarnos a tomar una mejor decisión?





En lugar de: no estoy de acuerdo contigo.

Diga: ¿Puedo compartir una opinión diferente al respecto?





Una pregunta te pone bajo una luz positiva: curioso, reflexivo y atento. No necesita mucha preparación y definitivamente es menos riesgoso. Replantear lo que necesitas decir en forma de pregunta también hace que los demás sean más receptivos. Pueden ignorar una afirmación, pero una pregunta no puede ignorarse ni evitarse fácilmente.





A veces el mejor consejo que puedes ofrecer son las preguntas. Las preguntas dan paso a la claridad. — Chinonye J. Chidolue\





Resumen

El silencio, aunque suele ser dorado, no es bueno cuando eres parte de una discusión y necesitas hablar. No compartir sus pensamientos, ideas y opiniones le impide hacer contribuciones significativas a su equipo y organización. Hablar es una habilidad y se puede desarrollar con las prácticas y la experiencia adecuadas. Si el miedo le impide expresar su opinión, actúe a pesar de sentir miedo. Hacer esto a menudo crea nuevos circuitos en su cerebro, lo que facilita hablar la próxima vez. En lugar de dejar que tu cerebro tenga pensamientos negativos, dale la vuelta usando la inversión. Reformule hablar como una oportunidad para aprender, mejorar y mejorar. En lugar de grandes cosas que decir, busque pequeñas oportunidades. Decir cosas pequeñas te ayuda a dar los pasos correctos hacia argumentos grandes y audaces. Si afirmar su opinión le resulta intimidante al principio, intente hacer una pregunta. Las preguntas no implican pensar demasiado y hacen que hablar en las reuniones sea menos aterrador.





Esta historia fue publicada anteriormente aquí . Sígueme en LinkedIn o aquí para más historias.