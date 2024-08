Falar em reuniões não deveria ser tão difícil

Você é ousado o suficiente para dizer o que precisa em uma reunião ou sente um nó no estômago e se recusa a falar?





Você pode achar difícil compartilhar sua voz em uma reunião por causa destas crenças limitantes:





E se eles acharem que minha ideia é estúpida?

Não tenho nada de valioso a dizer.

Está apenas meio cozido.

Outros têm ideias melhores.

É melhor ficar quieto do que parecer tolo.





Ser capaz de falar na hora é uma habilidade muito valiosa. Compartilhar sua perspectiva ou contribuir para a discussão, mesmo que de forma pequena, não apenas projeta confiança, mas também constrói credibilidade.





Mas como você encontra coragem para fazer isso quando seu coração começa a disparar só de pensar em pronunciar algumas palavras? Como você pode dizer algo que pode fazer você parecer bobo, envergonhado ou incompetente?





Os seres humanos são programados para suprimir emoções negativas como forma de autoproteção. Isso faz com que você evite naturalmente qualquer coisa que possa parecer insegura. Falar abertamente em uma reunião não é uma ameaça real, mas seu cérebro, incapaz de distinguir entre uma ameaça real e uma ameaça percebida, a trata como tal. O desejo de evitar emoções negativas faz com que você fique em silêncio, em vez de expressar sua opinião.





Dar poder para circular pensamentos negativos em sua mente impede você de contribuir e compartilhar suas valiosas ideias e opiniões. Ficar em silêncio inibe você de fazer contribuições significativas para sua equipe e organização.





Vulnerabilidade não é fraqueza, e a incerteza, o risco e a exposição emocional que enfrentamos todos os dias não são opcionais. Nossa única escolha é uma questão de engajamento. A nossa vontade de reconhecer e envolver-nos com a nossa vulnerabilidade determina a profundidade da nossa coragem e a clareza do nosso propósito; o nível em que nos protegemos de sermos vulneráveis é uma medida do nosso medo e desconexão - Brené Brown





Abrace a vulnerabilidade. Baixe a guarda. Ficar em silêncio torna você invisível, enquanto falar é poderoso, pois lhe dá voz. Compartilhar seus pensamentos permite que outras pessoas se conectem, se comuniquem e colaborem com você. Isso aumenta a confiança.





Experimente estas 4 práticas para falar em reuniões:

Aceite seus medos

O maior obstáculo para falar abertamente nas reuniões é o medo – medo de ser julgado, medo de ser considerado estúpido, incompetente, indigno ou bobo.





Você pode estar com medo porque é novo na organização, tem menos experiência ou pode pensar que suas ideias são tão pequenas que nunca poderão influenciar a decisão. O medo também pode aparecer quando você participa de uma discussão importante onde há mais coisas em jogo e você não se sente confiante em relação às suas ideias, conhecimento ou competência.





Seja qual for o motivo, você não pode esperar que o medo desapareça antes de compartilhar coisas em sua mente. A confiança genuína não vem da falta de medo. É construído mudando sua relação com o medo ou, como diz Russ Harris -





“As ações de confiança vêm em primeiro lugar; os sentimentos de confiança vêm depois.”





Em vez de esperar que a confiança fale, fale para aumentar a confiança. Quando você age como a pessoa que deseja ser, sua mente se sintoniza com essa nova realidade. Falar em reuniões que antes pareciam assustadores logo se tornará uma segunda natureza – se tornará um hábito.





Sempre que sua mente lhe avisar que não é sábio falar, não confie nela. Questione seus pensamentos. Conecte-se com suas emoções. Você está sentindo medo? Reconheça que você está com medo. Deixe o medo ficar ao seu lado enquanto você cria coragem para pronunciar as primeiras palavras.

Inverta seu pensamento

Uma das razões pelas quais não falamos abertamente nas reuniões é a nossa tendência de presumir o pior. Imaginamos os piores cenários e os reproduzimos em nossa mente repetidamente.





O viés da negatividade – nossa tendência de atender, aprender e usar informações negativas muito mais do que informações positivas – nos faz internalizar esses pensamentos inúteis sem questioná-los.





Uma ótima maneira de mudar nossa mente da inadimplência para a negatividade requer reverter nosso pensamento. A inversão é um dos modelos mentais mais poderosos, porém simples, para transformar a negatividade em positividade.





Ao tentar falar em reuniões, nosso modo natural de pensar procura respostas para:

Como posso evitar parecer estúpido? E se ninguém gostar da minha ideia? Por que alguém se importaria com minha opinião? Não é mais seguro ficar calado do que dizer coisas que não fazem sentido?





Ao inverter nosso pensamento, podemos nos perguntar:

Não saberei o que os outros pensam a menos que eu diga. O que posso aprender ao compartilhar minhas opiniões com outras pessoas? É normal que outros discordem ou não gostem da minha ideia. Como posso usar essas informações para melhorar a maneira como penso ou tomo decisões? Outros só podem valorizar minha opinião quando eu falo o que penso e compartilho minhas opiniões honestas. Como posso agregar valor lentamente a essas discussões? Posso não ter a informação completa ou a melhor ideia, mas mesmo que haja uma pequena chance de que possa ser útil para minha equipe, sou responsável por compartilhá-la e não me conter. Como minha ideia pode ajudar minha equipe?





Essa forma de questionamento reverso pode nos ajudar a quebrar nosso padrão de pensamento padrão e passar da espiral descendente na negatividade para a elevação na positividade.





A inversão é uma ferramenta poderosa para melhorar seu pensamento porque ajuda a identificar e remover obstáculos ao sucesso. -Shane Parrish





Comece com algo pequeno

Um grande obstáculo para falar em reuniões é o nosso desejo de apresentar os melhores argumentos, apresentar as melhores ideias ou dizer coisas extraordinárias.





Mas inventar coisas boas para dizer nem sempre é fácil e não são a única forma de contribuir. Às vezes, até uma simples observação, uma opinião honesta ou a sua curiosidade em entender mais podem dar lugar a uma conversa poderosa e permitir uma melhor tomada de decisão.





Não recomendo pular direto para argumentos e conclusões grandes e ousados, a menos que você tenha demonstrado coragem para compartilhar primeiro opiniões menos conflitantes. Isso ocorre porque às vezes o tiro pode sair pela culatra. Outros não podem confiar no seu julgamento quando você quase não fala.





No entanto, quando você começa aos poucos, você não apenas reduz o risco de sofrer uma reação negativa, mas ver os outros apreciando sua opinião lhe dá a confiança necessária para expressar sua opinião e não se conter.





Somos pensadores de A a Z, preocupados com A, obcecados com Z, mas esquecendo tudo sobre B a Y - Ryan Holiday





Começar aos poucos permite que você dê passos de B a Y, em vez de um salto gigante de A a Z.





Para começar aos poucos, procure pequenas oportunidades na reunião em que você possa falar. Você pode pedir-lhes que compartilhem mais dados sobre suas conclusões? Você pode expor suas observações? Você pode mostrar seu apoio? Você consegue apreciar seus insights? Você pode solicitar esclarecimentos? Você pode reformular o problema? Você pode fazer uma pequena sugestão?





Lembre-se, porém, de não tentar rebaixar os outros, agir mal ou menosprezá-los de forma alguma. Sua voz deve ser vista como algo que levanta os outros, e não os rebaixa. Mesmo que você discorde do ponto de vista ou da decisão deles, faça-o com respeito – exponha seus argumentos, compartilhe educadamente sua discordância e peça a opinião deles.





Somente quando os outros virem você fazendo contribuições significativas para a discussão deles, eles buscarão sua opinião na próxima vez.

Enquadre isso como uma pergunta

Você abraçou seus medos, reformulou-os como uma oportunidade de aprender e decidiu começar aos poucos. Mas você ainda pode não conseguir falar em grupo.





Isso porque ainda pode estar faltando um elemento crucial: ser direto ou afirmar sua opinião requer experiência e prática. Sua mente é invadida por "e se" que o impedem de aproveitar a oportunidade certa - e se os outros acharem que você é arrogante? E se eles se sentirem ofendidos?





Essas hipóteses podem ocupar tanto da sua largura de banda mental que quase não sobra nada para falar. Ser direto tem suas vantagens, mas quando não funciona, você não precisa desistir. Você pode escapar dessa barreira mental fazendo uma pergunta, porque é mais fácil formular uma pergunta do que afirmar sua opinião.





Por exemplo:





Em vez de: Isso nunca terá sucesso.

Diga: De que forma isso pode falhar?





Em vez de: sugiro que façamos “…”*

Diga: Tenho uma ideia de como podemos abordar isso. Você gostaria de ouvir isso?





Em vez de: Estes são dados incompletos. Não podemos confiar nisso.

Diga: Que dados adicionais podem nos ajudar a tomar uma decisão melhor?





Em vez de: não concordo com você.

Diga: Posso compartilhar uma opinião diferente sobre isso?





Uma pergunta coloca você sob uma luz positiva – curioso, atencioso e atencioso. Não precisa de muita preparação e é definitivamente menos arriscado. Reformular o que você precisa dizer na forma de uma pergunta também torna os outros mais receptivos. Eles podem desconsiderar uma afirmação, mas uma pergunta não pode ser facilmente ignorada ou evitada.





Às vezes, o melhor conselho que você pode oferecer são perguntas. As perguntas abrem caminho para a clareza. — Chinonye J. Chidolue





Resumo

O silêncio, embora muitas vezes dourado, não é bom quando você faz parte de uma discussão e precisa falar. Não compartilhar seus pensamentos, ideias e opiniões impede que você faça contribuições significativas para sua equipe e organização. Falar abertamente é uma habilidade e pode ser desenvolvida com as práticas e experiência corretas. Se o medo está impedindo você de expressar sua opinião, aja apesar de sentir medo. Fazer isso geralmente cria novos circuitos em seu cérebro, o que torna mais fácil falar na próxima vez. Em vez de deixar seu cérebro padronizar para o pensamento negativo, mude-o usando a inversão. Reformule a manifestação como uma oportunidade de aprender, melhorar e melhorar. Em vez de grandes coisas a dizer, procure pequenas oportunidades. Dizer pequenas coisas ajuda você a dar os passos certos para argumentos grandes e ousados. Se afirmar sua opinião for intimidante no início, tente fazer uma pergunta. As perguntas não envolvem muita reflexão e tornam menos assustador falar nas reuniões.





Esta história foi publicada anteriormente aqui . Siga-me no LinkedIn ou aqui para mais histórias.