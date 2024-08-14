去中心化人工智能：最大的公司将失去垄断地位





互联网只有近 25 年的历史。在我看来，自从 1998 年谷歌出现以来，互联网就一直很正常。那是 26 年前的事了。自它诞生以来，有很多令人兴奋的事情，这些事情在它们起飞并最终到来之前很难想象。在互联网的头 10 年里，人们想出了区块链和加密货币。后来他们弄清楚了如何有效地利用神经网络和机器学习来解决复杂的现代问题。如果你不知道，神经网络会在信息阵列中找到模式，并在这些模式的基础上创建我们需要的新信息。

人工智能模型开发





一般来说，神经网络是一种模型——一组表示算法和表格的文件，它们共同构成了某种意义上可以称为人工智能的东西。开发正在朝着几个方向进行，包括开发更优化的算法和增加表格的大小。





现有的最新模型规模如此之大，以至于在单个视频卡上训练它不会花费 1000 年的时间。然而，今天所有的模型都是中心化的，训练它们的责任由特定的人或组织承担。因此，只有亚马逊、谷歌、Facebook 和微软等顶级公司才有能力训练如今最大的模型。普通人只能使用平均比这些公司可用的顶级模型小 100-1000 倍的模型。

去中心化的概念





2008 年，第一个去中心化的区块链出现了。其本质是任何用户都可以以牺牲自己电脑上的计算资源为代价来获得虚拟货币，以帮助维护虚拟网络。该网络的特性还允许这些货币相互转移，这使得该网络最终发展成为一个基于挖矿、去中心化和加密的整个金融系统。





这种方法的优点主要体现在可以实现跨境、不受审查的支付，只需借助互联网和网络计算机的处理能力即可。





想想看，只有两个因素：互联网和计算机处理能力。这就是创建一个全新金融系统所需要的全部条件，而这仅仅是互联网诞生后的头 10 年。

人工智能的去中心化

去中心化意味着没有一个主要的人或实体。去中心化的关键是系统最小单位之间的共识。有了这个共识，我们可以建立的不仅仅是一个新的金融系统。





让我们想象一下，挖矿可以创造更多的东西，而不仅仅是浪费资源来保持网络运行以寻找随机数。如果每个矿工都在自己的工作机器上计算庞大的人工智能模型的一小部分，而无需训练整个模型，会怎么样？这个想法的本质是有效地分配训练，使用不同机器的计算资源 - 从视频卡到 ASIC，以获得完整的模型，甚至可以在新的和新的数据集上不断进行额外训练。





矿工将收到一定的代币来训练模型，这些代币将来可用于使用 AI 模型的计算资源。在某个时候，该模型将得到充分训练，似乎任何人都可以免费将其下载到计算机上，但他们永远没有资源自己运行它。运行该模型需要相同的挖矿。一个人请求网络，网络发出响应。这就像使用 ChatGPT-4 API 一样。每个请求都会花费用户一些代币，具体取决于矿工的费率。矿工们集体分散这些请求并产生结果。





模型可能有无数种，它们都可以以智能合约的形式存在于单个区块链上。也就是说，某个人（一个人或一群人）在区块链网络中创建一个人工智能作为智能合约，吸引人们对其进行训练，然后一起赚钱来维持模型的运行。

去中心化人工智能的影响

如果建立了这样的系统，最大的公司将失去拥有世界上最大的人工智能模型的垄断地位。很快，最大的人工智能模型将以分散的方式存在，而不是以其他方式存在。大量计算资源的联合使用很快就会产生比顶级 IT 公司单独的超级计算机更多的有用工作。这是技术发展的下一步，也是迈向每个人完全自主的下一步，而不是依赖最强者。





当今的技术潮流正在逐渐提高地球上每个人的能力。随着时间的推移，每个人的自主性只会增加。





我们可以从互联网上获得关于任何我们想要的主题的无穷无尽的信息。我们可以借助太阳能电池板在家中获得能源。去中心化货币的出现让每个人都感到意外，许多人甚至还没有理解它的本质，但其后果却是巨大的。





也许在未来，甚至会出现类似自由、去中心化的互联网。而未来的人工智能将出现在每个人的家中，不属于任何人，帮助做家务或在你的花园里干活。现在我们已经进入了一个需要开发这些去中心化技术的时代，让人工智能不断增长，规模越来越大，就像比特币网络的计算能力不断增长一样。

我对互联网计算机协议（ICP）有何看法？





ICP 正在通过一些真正独特的功能突破去中心化人工智能的界限，这些功能不仅仅是炒作，它们正在解决真正的问题。





首先是数据隐私。在传统的人工智能世界中，数据通常通过集中式服务器传输，这可能是泄露数据的金矿。ICP 通过在分散的节点网络上处理数据来改变游戏规则。没有中央服务器意味着您的数据不会位于一个巨大的易受攻击的目标中。这种设置对于医疗人工智能等敏感应用尤其重要，因为隐私不仅仅是好东西，更是强制性的。





ICP 的另一个亮点是其治理。大多数人工智能平台都由少数几家大公司控制，导致决策优先考虑利润而非进步。ICP 以社区驱动的治理模式颠覆了这一现状。开发人员和用户对网络的运作方式拥有真正的发言权。这不仅仅是对去中心化理念的口头支持；它正在将权力重新交到实际构建和使用这些人工智能工具的人手中。





然后是技术方面——ICP 的架构支持所谓的“真正的去中心化”。许多所谓的去中心化 AI 平台在某种程度上仍然依赖传统的云基础设施。ICP 消除了中间人，直接在去中心化的网络上运行 AI 应用程序。这不仅仅是一个渐进式的改进。这是一个基础性的转变，它减少了对任何单一提供商的依赖，并确保了持续的正常运行时间。





让我们来谈谈速度和效率。人工智能工作负载要求很高，而 ICP 能够独立于存储扩展计算能力，这一点非常重要。从本质上讲，ICP 正在通过解决阻碍该领域发展的核心问题（隐私、治理、真正的去中心化和技术灵活性）为去中心化人工智能开辟一条新道路。