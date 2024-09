Dezentrale KI: Die größten Unternehmen verlieren ihren Monopolstatus

Das Internet ist erst knapp 25 Jahre alt. Meiner Meinung nach ist das Internet seit dem Aufkommen von Google im Jahr 1998 normal. Das war vor 26 Jahren. Seit seiner Entstehung hat es viele spannende Dinge gegeben, die man sich kaum vorstellen konnte, bis sie endlich in Schwung kamen. In den ersten 10 Jahren des Internets kamen die Leute auf die Idee der Blockchain und der Kryptowährung. Später fanden sie heraus, wie neuronale Netzwerke und maschinelles Lernen effektiv eingesetzt werden können, um komplexe moderne Probleme zu lösen. Falls Sie es nicht wissen: Das neuronale Netzwerk findet Muster in Informationsfeldern und baut auf diesen Mustern auf, um neue Informationen zu erstellen, die wir brauchen.

Entwicklung eines KI-Modells





Im Allgemeinen ist ein neuronales Netzwerk ein Modell – eine Reihe von Dateien, die Algorithmen und Tabellen darstellen, die zusammen das bilden, was man in gewissem Sinne künstliche Intelligenz nennen kann. Die Entwicklung erfolgt in mehrere Richtungen, unter anderem in die Entwicklung optimalerer Algorithmen und die Vergrößerung der Tabellen.





Die neuesten existierenden Modelle sind so groß, dass es nicht 1000 Jahre dauern würde, sie auf einer einzigen Grafikkarte zu trainieren. Allerdings sind alle Modelle heute zentralisiert und es liegt in der Verantwortung einer bestimmten Person oder Organisation, sie zu trainieren. Daher können es sich heutzutage nur die TOP-Player wie Amazon, Google, Facebook und Microsoft leisten, die größten Modelle zu trainieren. Normale Menschen müssen mit Modellen vorliebnehmen, die im Durchschnitt 100-1000 Mal kleiner sind als die Topmodelle, die diesen Unternehmen zur Verfügung stehen.

Das Konzept der Dezentralisierung





Im Jahr 2008 erschien die erste dezentrale Blockchain. Das Wesentliche war, dass jeder Benutzer virtuelle Münzen erhalten konnte, um das virtuelle Netzwerk auf Kosten der Rechenressourcen seines Computers aufrechtzuerhalten. Die Eigenschaften dieses Netzwerks ermöglichten auch die Übertragung dieser Münzen untereinander, wodurch dieses Netzwerk schließlich zu einem ganzen Finanzsystem heranwuchs, das auf Mining, Dezentralisierung und Verschlüsselung basierte.





Die Vorteile dieses Ansatzes liegen vor allem in der Möglichkeit grenzüberschreitender, unzensierter Zahlungen, die lediglich über das Internet und die Rechenleistung der Computer im Netzwerk erfolgen.





Denken Sie einmal darüber nach – es gibt nur zwei Faktoren – das Internet und die Rechenleistung von Computern. Mehr war nicht nötig, um ein völlig neues Finanzsystem zu schaffen, und das nur in den ersten zehn Jahren des Internets.

Dezentralisierung der KI

Dezentralisierung bedeutet die Abwesenheit einer zentralen Person oder Einheit. Das Wichtigste an der Dezentralisierung ist der Konsens unter den kleinsten Einheiten des Systems. Mit diesem Konsens können wir mehr als nur ein neues Finanzsystem aufbauen.





Stellen wir uns einmal vor, dass Mining mehr schaffen könnte, als nur Ressourcen zu verschwenden, um das Netzwerk auf der Suche nach einer Zufallszahl am Laufen zu halten. Was wäre, wenn jeder Miner einen kleinen Teil eines riesigen künstlichen Intelligenzmodells auf seiner Arbeitsmaschine berechnen würde, ohne das gesamte Modell trainieren zu müssen? Der Kern dieser Idee besteht darin, das Training effizient zu verteilen und dabei die Rechenressourcen verschiedener Maschinen zu nutzen – von Grafikkarten bis hin zu ASICs –, um ein vollständig vollständiges Modell zu erhalten oder sogar für sein ständiges zusätzliches Training an immer neuen Datensätzen.





Miner würden bestimmte Münzen erhalten, um das Modell zu trainieren, die in Zukunft verwendet werden könnten, um die Rechenressourcen des KI-Modells zu nutzen. Irgendwann wäre das Modell vollständig trainiert, und es würde scheinen, als könnte es jeder kostenlos auf einen Computer herunterladen, aber er hätte nie die Ressourcen, um es selbst auszuführen. Um das Modell auszuführen, ist dasselbe Mining erforderlich. Eine Person fordert das Netzwerk an, und das Netzwerk gibt eine Antwort aus. Es wäre, als würde man mit der ChatGPT-4-API arbeiten. Jede Anfrage würde den Benutzer einige Token kosten, abhängig von den Tarifen der Miner. Die Miner dezentralisieren diese Anfragen gemeinsam und produzieren die Ergebnisse.





Es könnte unzählige Modelle geben, und sie könnten alle in Form von Smart Contracts auf einer einzigen Blockchain existieren. Das heißt, jemand – eine Person oder eine Gruppe von Personen – erstellt eine KI als Smart Contract im Blockchain-Netzwerk, zieht Leute an, um sie zu trainieren, und verdient dann gemeinsam Geld, um das Modell am Laufen zu halten.

Auswirkungen der dezentralen KI

Wenn ein solches System geschaffen wird, verlieren die größten Unternehmen ihren Monopolstatus auf den Besitz der größten KI-Modelle der Welt. Sehr bald werden die größten KI-Modelle dezentralisiert existieren und auf keine andere Weise. Die gemeinsame Nutzung riesiger Mengen an Rechenressourcen wird sehr bald insgesamt mehr nützliche Arbeit leisten als einzelne Supercomputer der TOP-IT-Unternehmen. Dies ist der nächste Schritt in der Entwicklung der Technologie und der nächste Schritt in Richtung vollständiger Autonomie aller, anstatt der Abhängigkeit vom Stärksten.





Der Fluss der heute verfügbaren Technologien erweitert nach und nach die Fähigkeiten aller Menschen auf diesem Planeten. Mit der Zeit wird die Autonomie aller Menschen nur noch zunehmen.





Wir können im Internet endlose Mengen an Informationen zu jedem beliebigen Thema abrufen. Dank Sonnenkollektoren können wir unsere Häuser mit Energie versorgen. Dezentrales Geld kam für alle unerwartet und viele Menschen haben sein Wesen noch nicht einmal verstanden, aber die Folgen sind enorm.





Vielleicht wird es in Zukunft sogar ein Analogon zum freien, dezentralen Internet geben. Und die künstliche Intelligenz der Zukunft wird in jedem Zuhause sein und niemandem gehören, sie wird bei der Hausarbeit helfen oder im Garten arbeiten. Jetzt sind wir in eine Zeit eingetreten, in der wir diese dezentralen Technologien entwickeln und die künstliche Intelligenz einfach exponentiell wachsen lassen müssen, genau wie die Rechenleistung des Bitcoin-Netzwerks wächst.

Was halte ich vom Internet Computer Protocol (ICP)?





ICP überschreitet mit einigen wirklich einzigartigen Funktionen die Grenzen der dezentralen KI, die nicht nur Hype sind – sondern echte Probleme lösen.





Erstens der Datenschutz. In der traditionellen KI-Welt werden Daten normalerweise über zentralisierte Server geleitet, die eine Goldgrube für Verstöße sein können. ICP ändert das Spiel, indem es Daten über ein dezentrales Netzwerk von Knoten verarbeitet. Kein zentraler Server bedeutet, dass Ihre Daten nicht in einem großen, anfälligen Ziel liegen. Dieses Setup ist besonders wichtig für sensible Anwendungen wie KI im Gesundheitswesen, bei denen Datenschutz nicht nur nett, sondern obligatorisch ist.





Ein weiterer Bereich, in dem ICP glänzt, ist seine Governance. Die meisten KI-Plattformen werden von einer Handvoll großer Akteure kontrolliert, was zu Entscheidungen führt, bei denen Profit über Fortschritt steht. ICP stellt dies mit einem Community-gesteuerten Governance-Modell auf den Kopf. Entwickler und Benutzer haben ein echtes Mitspracherecht bei der Funktionsweise des Netzwerks. Es ist nicht nur ein Lippenbekenntnis zur Idee der Dezentralisierung; es gibt die Macht zurück in die Hände der Menschen, die diese KI-Tools tatsächlich entwickeln und verwenden.





Dann ist da noch die technische Seite – die Architektur von ICP unterstützt das, was man „echte Dezentralisierung“ nennen könnte. Viele sogenannte dezentralisierte KI-Plattformen verlassen sich auf gewisse Weise immer noch auf traditionelle Cloud-Infrastrukturen. ICP eliminiert den Mittelsmann und führt KI-Anwendungen direkt auf einem dezentralisierten Web aus. Dies ist nicht nur eine inkrementelle Verbesserung. Es ist eine grundlegende Veränderung, die die Abhängigkeit von einem einzelnen Anbieter verringert und eine kontinuierliche Verfügbarkeit gewährleistet.





Und reden wir über Geschwindigkeit und Effizienz. KI-Workloads sind anspruchsvoll und die Fähigkeit von ICP, Berechnungen unabhängig vom Speicher zu skalieren, ist eine große Sache. Im Wesentlichen ebnet ICP einen neuen Weg für dezentrale KI, indem es die Kernprobleme angeht – Datenschutz, Governance, echte Dezentralisierung und technische Flexibilität –, die das Feld bisher zurückgehalten haben.