Merkezi Olmayan Yapay Zeka: En Büyük Şirketler Tekel Statüsünü Kaybedecek





İnternet henüz sadece 25 yaşında. Benim aklımda, İnternet Google'ın 1998'de ortaya çıkmasından beri normaldi. Bu 26 yıl önceydi. Doğduğundan beri, patlayana ve sonunda ortaya çıkana kadar hayal etmesi bile zor olan birçok heyecan verici şey oldu. İnternetin ilk 10 yılında, insanlar blok zinciri ve kripto para birimini buldular. Daha sonra, sinir ağlarının ve makine öğreniminin karmaşık modern sorunları çözmek için nasıl etkili bir şekilde kullanılabileceğini buldular. Bilmiyorsanız, sinir ağı bilgi dizilerinde desenler bulur ve bu desenler üzerine inşa ederek ihtiyacımız olan yeni bilgileri oluşturur.

Yapay Zeka modelinin geliştirilmesi





Genel olarak, bir sinir ağı bir modeldir; algoritmaları ve tabloları temsil eden ve bir anlamda yapay zeka olarak adlandırılabilecek şeyi oluşturan bir dosya kümesidir. Geliştirme, daha optimal algoritmalar geliştirmek ve tabloların boyutunu artırmak dahil olmak üzere çeşitli yönlerde gerçekleşmektedir.





Mevcut en son modeller o kadar büyük ki, bunları tek bir ekran kartında eğitmek 1000 yıl sürmez. Ancak, bugün tüm modeller merkezileştirilmiştir ve bunları eğitmek belirli bir kişi veya kuruluşun sorumluluğundadır. Bu nedenle, yalnızca Amazon, Google, Facebook ve Microsoft gibi TOP oyuncular günümüzde en büyük modelleri eğitmeyi göze alabilir. Sıradan insanlar, bu şirketlerin elindeki en iyi modellerden ortalama 100-1000 kat daha küçük modellerle yetinmek zorundadır.

Merkeziyetsizlik Kavramı





2008'de ilk merkezi olmayan blok zinciri ortaya çıktı. Özü, herhangi bir kullanıcının bilgisayarındaki bilgi işlem kaynakları pahasına sanal ağı sürdürmeye yardımcı olmak için sanal paralar alabilmesiydi. Bu ağın özellikleri ayrıca bu paraların birbirlerine aktarılmasına izin verdi ve bu da bu ağın sonunda madencilik, merkeziyetsizlik ve şifrelemeye dayalı bütün bir finansal sisteme dönüşmesine olanak tanıdı.





Bu yaklaşımın avantajları, öncelikle İnternet ve ağdaki bilgisayarların işlem gücünden başka hiçbir şey kullanılmadan gerçekleşen, sınır ötesi, sansürsüz ödemelerin mümkün olmasıdır.





Bir düşünün—sadece 2 faktör var—İnternet ve bilgisayar işlem gücü. Yepyeni bir finansal sistem yaratmak için gereken tek şey bu ve bu sadece İnternet'in ilk 10 yılı.

Yapay Zekanın Merkeziyetsizliği

Merkeziyetsizlik, ana kişi veya varlığın yokluğu anlamına gelir. Merkeziyetsizlikle ilgili en önemli şey, sistemin en küçük birimleri arasındaki fikir birliğidir. Bu fikir birliğiyle, yeni bir finansal sistemden daha fazlasını inşa edebiliriz.





Bir an için madenciliğin, ağın rastgele bir sayı arayışında çalışmaya devam etmesi için kaynak israfından daha fazlasını yaratabileceğini hayal edelim. Her madenci, tüm modeli eğitmek zorunda kalmadan, çalışan makinesinde büyük bir yapay zeka modelinin küçük bir bölümünü hesaplasa ne olur? Bu fikrin özü, farklı makinelerin hesaplama kaynaklarını kullanarak - video kartlarından ASIC'lere kadar - eğitimi verimli bir şekilde dağıtmak, tamamen tamamlanmış bir model elde etmek veya hatta yeni ve yeni veri kümeleri üzerinde sürekli ek eğitim almaktır.





Madenciler, gelecekte AI modelinin hesaplama kaynaklarını kullanmak için kullanılabilecek modeli eğitmek için belirli coinler alacaktı. Bir noktada, model tamamen eğitilmiş olacaktı ve herkesin onu ücretsiz olarak bir bilgisayara indirebileceği, ancak onu kendileri çalıştırmak için asla kaynaklara sahip olmayacağı anlaşılacaktı. Modeli çalıştırmak için aynı madencilik gereklidir. Bir kişi ağdan istekte bulunur ve ağ bir yanıt gönderir. ChatGPT-4 API ile çalışmak gibi olacak. Her istek, madencilerin oranlarına bağlı olarak kullanıcıya birkaç token'a mal olacak. Madenciler toplu olarak bu istekleri merkezden uzaklaştırır ve sonuçları üretir.





Çok sayıda model olabilir ve hepsi akıllı sözleşmeler biçiminde tek bir blok zincirinde var olabilir. Yani, birisi—bir kişi veya bir grup insan—blok zinciri ağında akıllı sözleşme olarak bir yapay zeka yaratır, onu eğitmek için insanları çeker ve sonra modeli çalışır durumda tutmak için birlikte para kazanır.

Merkezi Olmayan Yapay Zekanın Etkileri

Böyle bir sistem yaratılırsa, en büyük şirketler dünyadaki en büyük AI modellerine sahip olma tekelini kaybedecekler. Çok yakında, en büyük AI modelleri merkezi olmayan bir şekilde ve başka hiçbir şekilde var olmayacak. Çok büyük miktarda bilgi işlem kaynağının ortak kullanımı, çok yakında TOP BT şirketlerinin ayrı süper bilgisayarlarından daha faydalı işler üretecek. Bu, teknolojinin geliştirilmesindeki bir sonraki adım ve en güçlüye bağımlılıktan ziyade herkesin tam özerkliğine doğru bir sonraki adımdır.





Günümüzde mevcut olan teknoloji akışı, gezegendeki herkesin yeteneklerini kademeli olarak artırıyor. Zamanla, herkesin özerkliği yalnızca artacaktır.





İstediğimiz herhangi bir konu hakkında internetten sonsuz miktarda bilgi edinebiliriz. Güneş panelleri sayesinde evlerimize enerji alabiliriz. Merkezi olmayan para herkesin başına beklenmedik bir şekilde geldi ve birçok kişi henüz özünü bile anlamadı, ancak sonuçları çok büyük.





Belki gelecekte, özgür, merkezi olmayan İnternet'in bir benzeri bile olacak. Ve gelecekteki yapay zeka herkesin evinde olacak ve kimseye ait olmayacak, ev işlerine yardım edecek veya bahçenizde çalışacak. Şimdi bu merkezi olmayan teknolojileri geliştirmemiz ve yapay zekanın Bitcoin ağının işlem gücünün arttığı gibi katlanarak daha da büyümesine izin vermemiz gereken bir zamana girdik.

İnternet Bilgisayar Protokolü (ICP) hakkında ne düşünüyorum?





ICP, sadece reklam amaçlı olmayan, gerçek sorunları çözen bazı benzersiz özellikleriyle merkezi olmayan yapay zeka alanında sınırları zorluyor.





Birincisi veri gizliliği. Geleneksel AI dünyasında, veriler genellikle ihlaller için altın madeni olabilen merkezi sunucular üzerinden yönlendirilir. ICP, verileri merkezi olmayan bir düğüm ağı üzerinden işleyerek oyunu değiştirir. Merkezi sunucu olmaması, verilerinizin tek bir büyük, savunmasız hedefte bulunmadığı anlamına gelir. Bu kurulum, gizliliğin sadece güzel bir şey olmadığı, aynı zamanda zorunlu olduğu sağlık AI gibi hassas uygulamalar için özellikle önemlidir.





ICP'nin parladığı bir diğer alan ise yönetişimidir. Çoğu AI platformu bir avuç büyük oyuncu tarafından kontrol edilir ve bu da ilerlemeden çok kârı önceliklendiren kararlara yol açar. ICP bunu topluluk odaklı bir yönetim modeliyle tersine çevirir. Geliştiriciler ve kullanıcılar ağın nasıl işleyeceği konusunda gerçek bir söz hakkına sahiptir. Bu, merkeziyetsizlik fikrine sadece laf olsun diye değil; gücü bu AI araçlarını gerçekten inşa eden ve kullanan insanların ellerine geri vermektir.





Sonra teknik taraf var—ICP'nin mimarisi "gerçek merkeziyetsizlik" olarak adlandırabileceğiniz şeyi destekliyor. Birçok sözde merkeziyetsiz AI platformu hala bir düzeyde geleneksel bulut altyapısına güveniyor. ICP aracıyı ortadan kaldırarak AI uygulamalarını doğrudan merkeziyetsiz bir web üzerinde çalıştırıyor. Bu sadece kademeli bir iyileştirme değil. Herhangi bir tek sağlayıcıya bağımlılığı azaltan ve sürekli çalışma süresini garantileyen temel bir değişim.





Ve hız ve verimlilik hakkında konuşalım. AI iş yükleri zorludur ve ICP'nin depolama alanından bağımsız olarak hesaplamayı ölçekleme yeteneği büyük bir meseledir. Özünde, ICP, alanı geride tutan temel sorunları (gizlilik, yönetişim, gerçek merkeziyetsizlik ve teknik esneklik) ele alarak merkezi olmayan AI için yeni bir ilerleme yolunun öncülüğünü yapmaktadır.