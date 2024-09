IA descentralizada: as maiores empresas perderão o status de monopólio

A Internet tem apenas quase 25 anos. Na minha opinião, a Internet tem sido normal desde que o Google apareceu em 1998. Isso foi há 26 anos. Desde que nasceu, houve muitas coisas interessantes que eram difíceis de imaginar até que decolaram e finalmente surgiram. Nos primeiros 10 anos da Internet, as pessoas inventaram o blockchain e a criptomoeda. Mais tarde, descobriram como as redes neurais e o aprendizado de máquina poderiam ser usados efetivamente para resolver problemas modernos complexos. Se você não sabe, a rede neural encontra padrões em matrizes de informações e se baseia nesses padrões para criar novas informações de que precisamos.

Desenvolvimento de modelo de IA





Em geral, uma rede neural é um modelo — um conjunto de arquivos representando algoritmos e tabelas que juntos formam o que, em certo sentido, pode ser chamado de inteligência artificial. O desenvolvimento está ocorrendo em várias direções, incluindo o desenvolvimento de algoritmos mais otimizados e o aumento do tamanho das tabelas.





Os modelos mais recentes existentes são de um tamanho tal que não levaria 1000 anos para treinar isso em uma única placa de vídeo. No entanto, todos os modelos hoje são centralizados, e é responsabilidade de uma pessoa ou organização específica treiná-los. Então, apenas os TOP players como Amazon, Google, Facebook e Microsoft podem se dar ao luxo de treinar os maiores modelos hoje em dia. Pessoas comuns têm que se contentar com modelos que são, em média, 100-1000 vezes menores do que os principais modelos disponíveis para essas empresas.

O Conceito de Descentralização





Em 2008, surgiu o primeiro blockchain descentralizado. A essência era que qualquer usuário poderia receber moedas virtuais para ajudar a manter a rede virtual às custas de recursos de computação em seu computador. As propriedades dessa rede também permitiam a transferência dessas moedas entre si, o que permitiu que essa rede eventualmente crescesse em um sistema financeiro completo baseado em mineração, descentralização e criptografia.





As vantagens dessa abordagem representam principalmente a possibilidade de pagamentos internacionais e sem censura que ocorrem com nada mais do que a Internet e o poder de processamento dos computadores da rede.





Pense nisso — há apenas 2 fatores — a Internet e o poder de processamento do computador. Foi tudo o que foi preciso para criar um sistema financeiro totalmente novo, e isso é só os primeiros 10 anos da Internet.

Descentralização da IA

Descentralização significa a ausência da pessoa ou entidade principal. O principal sobre a descentralização é o consenso entre as menores unidades do sistema. Com esse consenso, podemos construir mais do que um novo sistema financeiro.





Vamos imaginar por um momento que a mineração poderia criar algo mais do que apenas desperdiçar recursos para manter a rede funcionando em busca de um número aleatório. E se cada minerador computasse uma pequena parte de um enorme modelo de inteligência artificial em sua máquina de trabalho sem ter que treinar o modelo inteiro? A essência dessa ideia é distribuir eficientemente o treinamento, usando os recursos de computação de diferentes máquinas - de placas de vídeo a ASICs, para obter um modelo totalmente completo ou mesmo para seu treinamento adicional constante em novos e novos conjuntos de dados.





Os mineradores receberiam certas moedas para treinar o modelo, que poderiam ser usadas no futuro para usar os recursos de computação do modelo de IA. Em algum momento, o modelo seria totalmente treinado, e pareceria que qualquer um poderia baixá-lo para um computador de graça, mas eles nunca teriam os recursos para executá-lo eles mesmos. A mesma mineração é necessária para executar o modelo. Uma pessoa solicita a rede, e a rede emite uma resposta. Será como trabalhar com a API ChatGPT-4. Cada solicitação custaria ao usuário alguns tokens, dependendo das taxas dos mineradores. Os mineradores descentralizam coletivamente essas solicitações e produzem os resultados.





Poderia haver uma miríade de modelos, e todos eles poderiam existir em um único blockchain na forma de contratos inteligentes. Ou seja, alguém — uma pessoa ou um grupo de pessoas — cria uma IA como um contrato inteligente na rede blockchain, atrai pessoas para treiná-la e, então, ganha dinheiro juntos para manter o modelo funcionando.

Implicações da IA descentralizada

Se tal sistema for criado, as maiores empresas perderão o status de monopólio de possuir os maiores modelos de IA do mundo. Muito em breve, os maiores modelos de IA existirão de forma descentralizada e de nenhuma outra forma. O uso conjunto de enormes quantidades de recursos de computação muito em breve produzirá um trabalho mais útil no total do que supercomputadores separados das TOP empresas de TI. Este é o próximo passo no desenvolvimento da tecnologia e o próximo passo em direção à autonomia total de todos, em vez da dependência do mais forte.





O fluxo de tecnologia disponível hoje está gradualmente aumentando as capacidades de todos no planeta. Com o tempo, a autonomia de todos só aumentará.





Podemos obter quantidades infinitas de informações da Internet sobre qualquer tópico que quisermos. Podemos obter energia em nossas casas graças aos painéis solares. O dinheiro descentralizado chegou inesperadamente para todos e muitas pessoas ainda nem entenderam sua essência, mas as consequências são enormes.





Talvez no futuro, até mesmo haja um análogo da Internet livre e descentralizada. E a futura inteligência artificial estará na casa de todos e não pertencerá a ninguém, ajudando com as tarefas domésticas ou trabalhando no seu jardim. Agora entramos em um momento em que precisamos desenvolver essas tecnologias descentralizadas e apenas deixar a inteligência artificial crescer e crescer exponencialmente cada vez mais, assim como o poder de computação da rede Bitcoin está crescendo.

O que eu penso sobre o Internet Computer Protocol (ICP)?





O ICP está ultrapassando os limites da IA descentralizada com alguns recursos genuinamente exclusivos que não são apenas moda — eles estão resolvendo problemas reais.





Primeiro, a privacidade dos dados. No mundo tradicional da IA, os dados geralmente são canalizados por servidores centralizados, o que pode ser uma mina de ouro para violações. O ICP muda o jogo ao processar dados em uma rede descentralizada de nós. Nenhum servidor central significa que seus dados não estão em um grande alvo vulnerável. Essa configuração é particularmente importante para aplicativos sensíveis, como IA de assistência médica, onde a privacidade não é apenas algo bom de se ter — é obrigatória.





Outra área em que o ICP brilha é em sua governança. A maioria das plataformas de IA é controlada por um punhado de grandes players, levando a decisões que priorizam o lucro em vez do progresso. O ICP inverte isso com um modelo de governança orientado pela comunidade. Desenvolvedores e usuários têm uma voz real em como a rede opera. Não é apenas um discurso à ideia de descentralização; é colocar o poder de volta nas mãos das pessoas que realmente constroem e usam essas ferramentas de IA.





Depois, há o lado técnico — a arquitetura do ICP suporta o que você pode chamar de "verdadeira descentralização". Muitas das chamadas plataformas de IA descentralizadas ainda dependem da infraestrutura de nuvem tradicional em algum nível. O ICP elimina o intermediário, executando aplicativos de IA diretamente em uma web descentralizada. Isso não é apenas uma melhoria incremental. É uma mudança fundamental que reduz a dependência de qualquer provedor único e garante tempo de atividade contínuo.





E vamos falar sobre velocidade e eficiência. As cargas de trabalho de IA são exigentes, e a capacidade do ICP de escalar a computação independentemente do armazenamento é um grande negócio. Em essência, o ICP é pioneiro em um novo caminho para a IA descentralizada, abordando as principais questões — privacidade, governança, verdadeira descentralização e flexibilidade técnica — que têm atrasado o campo.