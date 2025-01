Trợ lý JobQuest: Cách tôi xây dựng một người bạn đồng hành thông minh để tìm việc không căng thẳng với Coze

Việc tìm kiếm việc làm thực sự rất mệt mỏi.





Đúng vậy! Đó không phải là câu nói sáo rỗng - Đó là điều tôi đã trải nghiệm.





Hơn nữa, một cuộc khảo sát của ResumeGenius cho thấy khoảng 70% người tìm việc cảm thấy căng thẳng hơn khi tìm việc.





70% người tìm việc cảm thấy căng thẳng hơn khi tìm việc.





Mặc dù có rất nhiều bài viết về cách làm cho việc tìm việc bớt căng thẳng hơn (Tự tổ chức, xem việc tìm việc là mục đích, nghỉ ngơi, tạo hồ sơ xin việc, có chọn lọc, điều chỉnh đơn xin việc, v.v.), nhưng sự thật là những lời khuyên này không giải quyết được vấn đề cơ bản.





Vấn đề thực sự là việc tìm kiếm việc làm phức tạp, nhàm chán và lặp đi lặp lại, khiến nó trở nên quá sức. Vì vậy, tôi tin rằng giải pháp đúng đắn là chia nhỏ quy trình ứng tuyển để giảm bớt sự mệt mỏi về mặt tinh thần và chỉ đảm bảo rằng người tìm việc chỉ tập trung vào các nhiệm vụ cần thiết.





Với xu hướng gần đây về trí tuệ nhân tạo (AI), có nhiều khả năng xây dựng chatbot để giải quyết những vấn đề này. Và đó là cách JobQuest ra đời.





JobQuest là một chatbot AI có thể hợp lý hóa quy trình tìm việc của bạn. Nó sẽ tìm kiếm các bảng việc làm phù hợp với sở thích của bạn, đưa ra các mẹo để cải thiện sơ yếu lý lịch của bạn cho các vai trò khác nhau, tạo thư xin việc được cá nhân hóa và giúp bạn chuẩn bị cho các cuộc phỏng vấn.





Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn bạn qua giai đoạn phát triển của chatbot. Nhưng trước đó, hãy cùng xem chatbot hoạt động như thế nào.

JobQuest hoạt động như thế nào?

Nói một cách đơn giản, JobQuest là người bạn đồng hành săn việc của bạn. Đây là một chatbot giúp hợp lý hóa việc săn việc bằng cách thực hiện tất cả các nhiệm vụ lặp đi lặp lại và nhàm chán. Điều này cho phép bạn tập trung vào các quy trình quan trọng nhất — phát triển các tài liệu trí tuệ và cá nhân hóa để thu hút sự chú ý của nhà tuyển dụng.





Thị trường việc làm bị phân mảnh — các công ty khác nhau có cách gọi khác nhau cho các vị trí họ đang tuyển dụng, mặc dù họ đang tìm kiếm một người làm cùng một công việc.





Ví dụ, một công ty có thể đang tìm một người viết nội dung trong khi một công ty khác đang tìm một người viết quảng cáo. Cả hai công ty đều có mô tả công việc rất giống nhau với tên gọi khác nhau. Để người tìm việc biết liệu công việc này có phù hợp với mình hay không, họ cần phải xem qua từng mô tả công việc — việc này tốn thời gian và quá sức.





JobQuest cho phép bạn cung cấp sở thích công việc của mình. Dựa trên thông tin này, JobQuest sẽ tìm kiếm các nền tảng việc làm khác nhau để tìm những công việc gần đây liên quan đến sở thích của bạn.





JobQuest hoạt động như sau:





Chatbot AI có bốn tính năng:

Tìm kiếm việc làm

Cập nhật và Cá nhân hóa Sơ yếu lý lịch

Tạo thư xin việc

Thực hành phỏng vấn





Một người tìm việc điển hình sẽ thích kiểm tra các bảng việc làm để tìm việc làm ở nhiều công ty khác nhau. Vì vậy, thay vì phải tự tay quét các bảng việc làm khác nhau và lọc ra các công việc dựa trên sở thích của bạn, JobQuest sẽ xử lý nhiệm vụ và cung cấp cho bạn các đề xuất việc làm.





Khi bạn gửi lời nhắc cho chatbot biết rằng bạn đang tìm kiếm việc làm, chatbot sẽ yêu cầu bạn gửi thông tin về sở thích của mình (ngành, địa điểm, loại công việc, vị trí và sơ yếu lý lịch của bạn (không bắt buộc).









Sau khi bạn gửi tùy chọn của mình, chatbot sẽ tìm kiếm và trả về danh sách các công việc có liên kết để ứng tuyển hoặc tìm hiểu thêm. (Để tránh bị quá tải, tôi đảm bảo rằng chatbot trả về ít hơn 15 công việc mỗi phiên. Nếu bạn cần danh sách nhiều công việc hơn, bạn có thể nhắc chatbot).









Khi bạn tìm được công việc mà bạn quan tâm, bước tiếp theo của bạn, với tư cách là người tìm việc, là nộp đơn xin việc (sơ yếu lý lịch và thư xin việc). Hãy cùng xem qua một số thông tin về việc nộp đơn xin việc:





Bạn không phải là người duy nhất nộp đơn xin việc đó.

Bạn có thể chỉ là một trong hơn 500 người nộp đơn. Bộ phận nhân sự sẽ không có thời gian và khả năng tinh thần để đọc từng đơn xin việc. Vì vậy, họ sẽ triển khai Phần mềm theo dõi ứng dụng (ATS) (một phần mềm quét và lọc đơn xin việc dựa trên các tiêu chí nhất định như từ khóa được sử dụng) để giúp họ chọn ra ứng viên tốt nhất.

Bạn cần nộp thư xin việc và sơ yếu lý lịch được cá nhân hóa để tăng cơ hội được phỏng vấn.





Dựa trên các điểm trên, tôi tin rằng không người tìm việc nào có thể theo kịp mà không bị kiệt sức và mệt mỏi. Thay vì đích thân viết từng lá thư xin việc riêng biệt và cập nhật sơ yếu lý lịch của bạn cho mỗi công việc bạn đã nộp đơn, một chatbot AI có thể giúp bạn thực hiện nhiệm vụ này.





Vì vậy, nếu bạn cần trợ giúp để cải thiện sơ yếu lý lịch và viết thư xin việc, tất cả những gì bạn cần làm là nhắc nhở chatbot. Chatbot sẽ yêu cầu bạn tải sơ yếu lý lịch lên và dán mô tả công việc (JD).





Sau đó, chatbot sẽ tạo một lá thư xin việc được cá nhân hóa, được tối ưu hóa bằng các từ khóa trong mô tả công việc.









Chatbot này cũng cung cấp thông tin chi tiết, khuyến nghị và những điều cần thêm, xóa hoặc cập nhật trong sơ yếu lý lịch của bạn về mô tả công việc.









Ngoài việc giảm bớt căng thẳng khi đi tìm việc, một lá thư xin việc và sơ yếu lý lịch được cá nhân hóa sẽ tăng cơ hội nhận được phản hồi từ công ty.





Bạn cũng có thể sử dụng JobQuest để thực hành phỏng vấn và nhận mẹo về cách nhận cuộc gọi lại từ người quản lý tuyển dụng. JobQuest có thể giúp bạn vượt qua buổi phỏng vấn bằng cách giúp bạn thực hành các câu hỏi có thể xảy ra và cung cấp phản hồi để cải thiện hiệu suất. Chatbot này sẽ mô phỏng giai đoạn phỏng vấn, đóng vai trò là người phỏng vấn.





Sau khi bạn gửi lời nhắc yêu cầu phỏng vấn, chatbot sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến quy trình phỏng vấn. Thông tin như thời lượng phỏng vấn, ngành nghề, loại công việc bạn đang ứng tuyển, loại phỏng vấn cần tập trung vào (hành vi, tình huống hoặc kỹ thuật) và mô tả công việc.









Sau khi cung cấp thông tin này, chatbot sẽ hỏi bạn các câu hỏi, chờ bạn trả lời và cung cấp phản hồi và ví dụ. Vào cuối phần phỏng vấn (khi thời gian đã trôi qua), chatbot sẽ đưa ra phản hồi và cung cấp các mẹo để cải thiện bản thân nhằm tăng cơ hội thành công.









JobQuest cũng cung cấp cho bạn thông tin trực tuyến về cách vượt qua cuộc phỏng vấn của bạn. Ngoài các tính năng của chatbot, chatbot này còn cập nhật cho bạn các cảnh báo hàng ngày về các công việc mới nhất.





Xem video demo về cách thức hoạt động của chatbot này.





Bạn cũng có thể dùng thử chatbot:

Đây là liên kết đến chatbot trên Coze Store - Trợ lý JobQuest

Đây là liên kết đến Telegram Bot - https://t.me/JobQuesst_bot

Tôi đã xây dựng chatbot AI này như thế nào?

Trong phần này, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách xây dựng chatbot này trong vòng chưa đầy ba ngày.





Vâng! Đó không phải là lỗi đánh máy. Tôi đã xây dựng người bạn đồng hành của người tìm việc này trong vòng chưa đầy 72 giờ — nhờ Coze, nền tảng phát triển AI Chatbot không cần mã.

Coze là gì?

Coze là một nền tảng tạo Chatbot AI cho phép bạn hiện thực hóa ý tưởng chatbot của mình mà không cần viết một dòng mã nào. Bạn xây dựng chatbot của mình bằng cách viết lời nhắc (hướng dẫn để hướng dẫn cách chatbot hoạt động). Coze sử dụng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) để giao tiếp.





Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) cho phép máy tính hiểu và giao tiếp với con người bằng ngôn ngữ của con người. Máy tính thường giao tiếp bằng số không và số một nhưng với thuật toán NLP, máy tính có thể đọc các hướng dẫn do con người cung cấp và xử lý thông tin.

Quy trình xây dựng Chatbot

Với Coze, tôi lý tưởng hóa, triển khai và xuất bản chatbot mà không cần viết một dòng mã nào. Hãy theo dõi khi tôi hướng dẫn bạn qua quy trình xây dựng Chatbot này.

Thiết lập các điều kiện tiên quyết

Đây có vẻ là phần quan trọng nhất trong quá trình phát triển chatbot của tôi. Tại sao? Nó giúp tôi phát triển quá trình suy nghĩ rõ ràng, hình dung vấn đề và đưa ra giải pháp phù hợp.





Sau đây là danh sách kiểm tra những điều đã giúp tôi hình dung được chatbot.





Hiểu vấn đề tôi muốn giải quyết

Tôi muốn xây dựng một chatbot giúp người tìm việc giảm bớt căng thẳng trong quá trình tìm việc. Tôi phải phân tích từng điểm kiểm tra mà người tìm việc cần trải qua cho mỗi đơn xin việc.





Người tìm việc tìm kiếm việc làm, nộp đơn xin việc kèm theo thư xin việc và sơ yếu lý lịch được cá nhân hóa, và chuẩn bị cho buổi phỏng vấn.





Việc hiểu rõ những gì tôi muốn xây dựng sẽ giúp tôi:





Đưa ra quyết định về mô hình đa tác nhân hoặc mô hình một tác nhân. Dựa trên điểm kiểm tra ở trên, tôi sẽ xây dựng một chatbot đa tác nhân.

Quyết định các loại plugin tôi cần cho dự án. Đối với dự án này, tôi cần tìm kiếm việc làm trực tuyến. Vì vậy, tôi cần một plugin để kết nối với các bảng việc làm (hoặc một trang web tổng hợp việc làm) để lấy thông tin việc làm. Tôi cũng cần một trình đọc và phân tích tài liệu để đọc và phân tích sơ yếu lý lịch mà người dùng tải lên. Đối với dự án này, tôi đã may mắn tìm thấy một plugin trong cửa hàng plugin Coze.





Khi tôi đã đáp ứng được những điều kiện tiên quyết này, đã đến lúc tôi phải bắt tay vào làm. Hãy bắt tay vào làm thôi!

Xây dựng Backend

Bây giờ tôi đã có điều kiện tiên quyết, hãy cùng xây dựng một chatbot.

Thiết lập không gian làm việc

Bước đầu tiên là thiết lập không gian làm việc của bạn.





Để thiết lập không gian làm việc của bạn:





Truy cập Coze.com

Nhấp vào dấu '+' ở góc trên cùng bên trái của trang chủ và một trang sẽ hiển thị trình hướng dẫn tạo chatbot, cung cấp cho bạn hai tùy chọn (tùy chọn chuẩn và tùy chọn do AI tạo) để tạo chatbot.





Tùy chọn tiêu chuẩn cho phép bạn thiết lập tên và chức năng của tác nhân, cũng như chọn không gian làm việc và biểu tượng chatbot theo cách thủ công.





Tùy chọn tạo AI yêu cầu bạn nhập ý tưởng sơ bộ về những gì bạn muốn và tên, mô tả, biểu tượng và lời nhắc sẽ được tạo.





Giả sử tôi muốn phát triển một chatbot JobQuest. Tôi sẽ chỉ nhập tóm tắt này:





“một chatbot giúp đơn giản hóa quá trình tìm việc. Nó giúp tìm kiếm việc làm, xem xét sơ yếu lý lịch, tạo thư xin việc và giúp thực hành quá trình phỏng vấn.”





AI sẽ tạo ra lời nhắc, kỹ năng, biểu tượng, tên, mô tả và lời nhắc.





Tuy nhiên, là người có ý tưởng rõ ràng về những gì mình muốn phát triển, tôi thích nhập thủ công tên tác nhân, chức năng và biểu tượng, và tôi đã làm như vậy.

Xây dựng các tính năng của Chatbot của tôi

Khi bạn tạo chatbot, theo mặc định, bạn sẽ được đưa đến không gian làm việc chế độ tác nhân đơn. Bạn có thể chuyển sang chế độ tác nhân đa bằng cách nhấp vào biểu tượng chuyển đổi chế độ ở phía trên bên trái của màn hình.









Ở chế độ đa tác nhân, bạn có thể điều chỉnh chatbot của mình ở cả cấp độ toàn cầu (ảnh hưởng đến hành vi chung của chatbot) và cấp độ cục bộ (thay đổi cách hoạt động của từng nút trong chatbot đa tác nhân).

Tính năng toàn cầu

Cài đặt tính năng toàn cầu nằm ở phía bên trái màn hình của bạn. Nó được gọi là phần "Sắp xếp". Đây là nơi bạn tạo Persona và Prompt, thêm kỹ năng, tinh chỉnh cài đặt bộ nhớ, tinh chỉnh trải nghiệm trò chuyện và thêm vai trò vào chatbot.





Hiện tại, tôi sẽ tập trung vào phần Persona và Prompt của cài đặt chung vì nó phù hợp với cài đặt backend. Chúng ta sẽ nói về những phần khác trong phần sau của bài viết.





Thêm Persona và Prompt vào Chatbot của tôi

Phần này cho phép tôi thiết lập tính chất của chatbot, những gì nó có thể/không thể làm, các tính năng và kỹ năng, quy trình làm việc, nội dung và các ràng buộc.





Một điều tôi muốn bạn biết là việc xây dựng một chatbot trên nền tảng không cần mã như Coze đòi hỏi bạn phải thành thạo về kỹ thuật lập trình nhanh.





Để chatbot của bạn hoạt động hiệu quả và chính xác, bạn cần biết cách cấu trúc các hướng dẫn theo cách mà tác nhân AI tạo ra có thể hiểu được.





Tuy nhiên, nếu bạn không biết về kỹ thuật nhắc nhở, đừng lo lắng, Coze đã cung cấp một cách để giải quyết vấn đề nhắc nhở.





Trước khi tìm hiểu cách tránh nhắc nhở, chúng ta hãy tìm hiểu một số mẹo để nhắc nhở hiệu quả.





Hãy giữ cho hướng dẫn của bạn ngắn gọn . Đừng lan man. Hướng dẫn của bạn càng không rõ ràng thì chatbot càng khó hiểu và khó trả lời đúng.

Sử dụng ngôn ngữ tự nhiên và cơ bản . AI tạo sinh có thể xử lý ngôn ngữ tự nhiên --- vì vậy hãy sử dụng ngôn ngữ tự nhiên. Viết lời nhắc đúng ngữ pháp và ngắt câu hướng dẫn của bạn một cách chính xác.

Chỉ định vai trò và chỉ định đầu ra của bạn . Xem AI tạo sinh như một học sinh, đối xử với nó như một học sinh. Chỉ định vai trò và hướng dẫn nó về cách bạn muốn đầu ra của mình như thế nào.

Áp dụng cấu trúc tốt . Hãy chi tiết. Bao gồm giọng điệu, độ dài, cấu trúc, phong cách và cách bạn muốn chatbot của mình phản hồi các truy vấn của người dùng. Thử nghiệm và lặp lại.

Hướng dẫn và thử những điều mới mẻ với chatbot của bạn. Bằng cách này, bạn sẽ học cách xây dựng chatbot hiệu quả, chính xác và hữu ích.





Hãy cùng tìm hiểu cách Coze viết lời nhắc từ đầu.





Trên không gian làm việc chế độ tác nhân đơn, hãy chọn nút tối ưu hóa ở góc trên bên phải của phiên sắp xếp. Một hộp sẽ bật lên, trong đó bạn có ba tùy chọn. Bạn có thể chọn giữa:

Tự động tối ưu hóa trực tiếp

Tạo lời nhắc dựa trên kết quả gỡ lỗi.

Viết ra ý tưởng về chatbot.













Khi bạn chọn bất kỳ tùy chọn nào trong số này, AI sẽ tạo ra lời nhắc và cá tính cho chatbot của bạn. Và bạn có thể chỉnh sửa nó cho phù hợp với ý tưởng của mình.





Bạn cũng có thể chọn giữa các mẫu Persona và Prompt khác nhau.









Sau khi tạo bản nháp, tất cả những gì bạn cần làm là chuyển sang chế độ nhiều tác nhân.





Đối với dự án này, phần Persona và Prompt của tôi bao gồm phần vai trò, nơi bạn để chatbot chỉ định một vai trò.





Bạn là …





Role You are JobQuest Assistant, a job search companion dedicated to providing personalized job recommendations, expert tips on resumes and cover letters, and tailored interview preparation to help users navigate their job search and secure their dream positions.





Tính năng , nơi tôi nói về các kỹ năng khác nhau. Đôi khi chúng được gọi là kỹ năng nếu bạn không thiết kế một chatbot phức tạp. Trong chatbot của mình, tôi có ba tính năng — tính năng tìm kiếm việc làm, tính năng thư xin việc và mẹo viết sơ yếu lý lịch, và tính năng trợ lý chuẩn bị phỏng vấn.





Và những tính năng này có các kỹ năng phụ.





Hãy xem thử điều này:





Features ### Feature 1: Streamline and Personalized Job Search and Recommendation - Fetch job opportunities based on the user's preferences (desired role, industry, location, experience level and so on) - Display results in an organized and categorized format with quick apply links. ### Feature 2: Cover Letter and Resume Tips **Skill 1: Resume Review and Tips** - Identify strengths, weaknesses, and formatting errors in uploaded resume. - Suggest industry-specific keywords for better ATS compatibility. - Give recommedations for improving and personalizing resuming based on job description. **Skill 2: Cover Letter Writing** - Provide a guided wizard to draft personalized cover letters. - Suggest phrases and formats based on the job role and company. - Generate a coverletter template based on the job description. ### Feature 3: Interview Preparation Assistance **Skill 1: Mock Interviews** - Simulate interview scenarios based on the user role. (you ask a question like an interviewer and the user answer the question like the interviewee). - Provide behavioral, technical, and situational questions. - Provide an overall overview after the interviewing section is over. **Skill 2: Preparation Resources** - Provide resources like FAQs, STAR method examples, and confidence-building tips. - Example: 🎤 Question: "Tell me about a time you overcame a significant challenge." 💡 Tip: Focus on STAR (Situation, Task, Action, Result).





Workflow là nơi tôi đưa ra hướng dẫn về cách Chatbot của tôi thực hiện các quy trình. Đối với một chatbot phức tạp như những gì chúng ta đang làm, bạn cần bắt đầu bằng:





Thu thập sở thích để tìm kiếm việc làm

Cải thiện sơ yếu lý lịch và thư xin việc của họ

Tạo một buổi phỏng vấn tương tác để giúp người tìm việc cải thiện kỹ năng trả lời câu hỏi.





Nội dung là nơi tôi đưa ra hướng dẫn về cách trả lời. Ở đây, bạn cho chatbot biết tông giọng phù hợp và cách bạn muốn. Đối với Chatbot của tôi, tôi không muốn nó khắc nghiệt với người tìm việc, nó phải là một người bạn, một người bạn đồng hành giúp họ giải tỏa căng thẳng.





Tôi cũng đã viết lời nhắc cho chatbot về cách tôi muốn nó cấu trúc câu trả lời cho các câu hỏi của người dùng.





Hãy xem thử điều này:





Content **Example Prompts:** - **Job Search:** "Let's find your dream job! What role and location are you targeting?" - **Cover Letter Tips:** "Here's a professional tone for your cover letter. How would you like to personalize it further?" - **Mock Interview:** "You're applying for a project manager role. How would you handle conflicting priorities in a project?"





Các ràng buộc đóng vai trò như một rào cản để chatbot tập trung vào vấn đề mà nó đang giải quyết.





Hãy xem thử điều này:





Constraint - Only focus on job hunting topics - Only offer feedback at the end of interviewing session





Đối với chatbot đa tác nhân, phần này cho phép bạn cung cấp tổng quan về những gì bạn muốn chatbot trở thành. Phiên này giống như thiết kế khung khi thiết kế trang web.





Chỉ vì đây là bản tổng quan không có nghĩa là nó mơ hồ và khó hiểu. Giống như những gì bạn thấy ở trên, đây là nền tảng để xây dựng một chatbot hiệu quả. Tìm sự cân bằng phù hợp sẽ góp phần vào hiệu quả và độ chính xác chung của chatbot của bạn.





Sau khi tạo lời nhắc của chatbot, đã đến lúc tập trung vào việc xây dựng các tính năng cục bộ. Hãy bắt đầu thôi!

Đặc điểm địa phương

Không giống như tính năng toàn cục, tính năng cục bộ ảnh hưởng đến hiệu quả của từng nút chatbot. Khi làm việc trên dự án này, tôi phát hiện ra rằng hiệu quả của chatbot phụ thuộc vào tính độc lập và phụ thuộc lẫn nhau của từng nút.





Vì vậy, hãy làm cho chatbot của chúng ta vừa độc lập vừa phụ thuộc lẫn nhau.





Phần 'Phát triển' là nơi chúng tôi tinh chỉnh các tính năng cục bộ của chatbot. Tính năng kéo và thả giúp bạn xây dựng chatbot dễ dàng hơn. Khi bạn chuyển sang chế độ nhiều tác nhân, sẽ có một nút bắt đầu màu xanh lá cây được kết nối với một nút làm phiên mặc định của bạn.





Bạn có thể thêm nhiều nút hơn vào không gian làm việc bằng cách nhấp đúp vào bất kỳ phần nào của không gian làm việc đã phát triển và thêm tác nhân hoặc nhấp vào nút thêm nút (màu xanh lam) ở cuối phần.





Ở đây, bạn có thể tạo nhiều nút tùy ý





Đối với dự án này, tôi sẽ tạo bốn nút được liệt kê dưới đây:

Đề xuất công việc được cá nhân hóa

Mẹo viết sơ yếu lý lịch

Trình tạo thư xin việc

Trợ lý chuẩn bị phỏng vấn





Mỗi nút chứa kịch bản, lời nhắc của tác nhân, kỹ năng và phần gợi ý tự động.





Mẹo : Để hiệu quả, hãy tránh đặt tên mơ hồ cho các nút của bạn. Điều này có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của chatbot.





Kịch bản. Đây là nơi tôi thêm các chức năng và kịch bản được hỗ trợ áp dụng cho chatbot. Phần này giúp các nút chatbot khác biết khi nào và cho nút nào để chỉ định các tác vụ mà chúng không thể xử lý.





Sau đây là kịch bản của tôi cho nút ' Khuyến nghị công việc được cá nhân hóa ':





Helps you streamline the job search process. It helps user solve the problems related to finding relevant job opportunities, ensuring the desired role align with their preferences.





Phần nhắc nhở của tác nhân là nơi bạn cung cấp logic vận hành và các bước xử lý sự cố.





Không giống như phần Persona và lời nhắc của cài đặt chung, tôi đã trình bày chi tiết hơn ở đây. Tôi đã thêm vai trò của nút, logic hoạt động (cung cấp hướng dẫn về cách tôi muốn các nút của mình hoạt động), cách tôi muốn chatbot định dạng câu trả lời, cách nó sẽ xử lý lỗi trong trường hợp có bất kỳ lỗi nào và các ràng buộc.





Sau đây là một ví dụ:

Role You're a job hunter. your task is to help users search and retrieve jobs that align to their preferences ### **Operational Logic** #### **Prompt User for their Preferences** - Ask for the role, industry, location, and experience level. Example: *"What type of job are you looking for? Please specify the role, industry, and preferred location."* #### **Save Searches & Alerts** - Ask the user if they'd like to save the current search for future alerts. Example: *"Would you like to save this search for future updates?"* ... ## Output Format Example ========================== 🎯 Top Recommendation: <Job Title> at <Company Name> 🏢 Location: <City, State> 💼 Job Type: Full-Time/Part-Time/Remote 💰 Salary Range: <Salary Information> 📅 Posted on: <Date> **Note:** Provide an action button for each job listed to apply or view more details. ## **Problem Handling Steps** #### **Scenario 1: Missing or Incomplete User Input** - **Problem:** The user skips providing some preferences or does not upload a resume. - **Solution:** Prompt politely for the missing information. Example: *"I noticed you haven't uploaded a resume. Would you like to proceed without it or upload one for tailored recommendations?"* Proceed with default options if the user chooses to skip. ### **Scenario 2: No Matching Job Listings Found** - **Problem:** The `Job_search()` plugin returns no results. - **Solution:** Apologize and offer alternative suggestions. Example: *"I couldn't find any jobs matching your preferences. Would you like to expand your search criteria or explore similar roles?"* Suggest nearby industries, roles, or locations. --- ## **Constraints** 1. Only job-search related tasks are handled by this agent. 2. User data, including preferences, must be securely stored and not shared without consent. ...





Như bạn có thể thấy, các lời nhắc ở trên chi tiết hơn nhiều





Phần kỹ năng là nơi bạn thêm các plugin, kiến thức hoặc quy trình làm việc để nâng cao khả năng của nút. Với các kỹ năng, nút/đại lý của bạn sẽ hoạt động như một cá nhân được tăng cường sức mạnh.





Để thêm kỹ năng,

Nhấp vào dấu '+' và làm theo hướng dẫn để chọn kỹ năng bạn muốn thêm.





Bật ' Gợi ý tự động ' có nghĩa là sau mỗi câu trả lời, chatbot sẽ trả về ba câu hỏi bổ sung mà bạn có thể hỏi.









NHỮNG ĐIỀU KHÁC CẦN LƯU Ý:

Thêm Điều kiện Nhảy Toàn cầu

Điều kiện nhảy toàn cục giúp nút quyết định phải làm gì trong những tình huống nhất định. Thêm điều kiện nhảy toàn cục vào từng nút của tôi sẽ tăng hiệu quả của chúng. Khi người dùng cần trợ giúp với một chức năng khác, điều kiện nhảy giúp họ đưa ra quyết định chuyển đổi nhanh hơn.





Điều kiện nhảy toàn cục cũng giúp chatbot dễ dàng chỉ định nhiệm vụ cho bất kỳ nút nào một cách nhanh nhất có thể.









Kết nối nút

Một điều tôi muốn bạn biết là bạn không chỉ kết nối bất kỳ nút nào. Hiệu quả của chatbot AI của bạn cũng phụ thuộc vào mối quan hệ giữa mỗi nút. Bạn không kết nối các nút không liên quan với nhau.









Việc kết nối một nút này với nút khác đòi hỏi phải hiểu sâu sắc về cách người dùng suy nghĩ và vấn đề bạn giúp họ giải quyết.





Đối với dự án này, người tìm việc có nhiều khả năng sẽ bắt đầu bằng cách tìm kiếm việc làm trên web. Vì vậy, tôi đặt nút ' khuyến nghị việc làm được cá nhân hóa' làm nút cơ sở, đây là điểm kiểm tra chính cho mọi người dùng mới.









Sau khi nhận được danh sách việc làm, giai đoạn tiếp theo của quy trình làm việc là gửi đơn xin việc. Ở đây, họ sẽ cần trợ giúp về sơ yếu lý lịch và thư xin việc. Đây là lý do tại sao tôi kết nối nút ' Mẹo sơ yếu lý lịch ' với nút ' Đề xuất việc làm được cá nhân hóa ' .









Nút ' Resume Tip ' được kết nối với nút ' Cover Letter Generator '. Bất cứ khi nào người dùng chatbot yêu cầu tạo thư xin việc, nút sẽ kiểm tra xem sơ yếu lý lịch của họ đã được tải lên trước đó chưa, nếu chưa, nút sẽ yêu cầu người dùng tải sơ yếu lý lịch của họ lên. Tôi đã làm điều này để tránh trùng lặp.









Nút ' Trợ lý chuẩn bị phỏng vấn ' khác với các nút khác. Nó được liên kết với hai nút khác nhau — nút ' Khuyến nghị công việc được cá nhân hóa ' và nút ' Mẹo viết sơ yếu lý lịch '. Tại sao?





Để mô phỏng phần phỏng vấn được cá nhân hóa, bạn cần mô tả công việc và sơ yếu lý lịch. Vì vậy, thay vì chỉ là một nút phụ cho nút ' Mẹo sơ yếu lý lịch ', tôi quyết định thêm nó vào nút cơ sở — nút ' Đề xuất công việc được cá nhân hóa '.









Chúng tôi đã phát triển phần tẻ nhạt nhất của dự án, các quy trình phụ trợ. Đã đến lúc cải thiện trải nghiệm người dùng của chatbot.

Thiết kế Frontend

Frontend cũng quan trọng như Backend. Nó giúp nhân bản hóa chatbot và giúp giao tiếp với chatbot dễ dàng hơn. Trong phần này, chúng ta sẽ điều chỉnh một số cài đặt để cải thiện hiệu suất của chatbot và hỗ trợ trải nghiệm người dùng. Cũng giống như backend ở trên, chúng ta cũng cần điều chỉnh cả cài đặt cục bộ (để cải thiện từng nút riêng lẻ) và cài đặt toàn cục (để cải thiện hiệu quả của chatbot).





Không cần phải nói nhiều nữa, chúng ta hãy bắt đầu thôi!

Điều chỉnh cài đặt cục bộ

Ở đây, chúng ta phải điều chỉnh cài đặt mô hình, cài đặt chuyển đổi nút và "Nút nào sẽ xử lý mọi vòng hội thoại?"

Cài đặt mô hình

Tại đây, tôi chọn mô hình AI tạo sinh phù hợp với chatbot, chọn tính đa dạng của thế hệ và thiết lập cài đặt đầu vào và đầu ra.





Đối với các thiết lập mô hình,

Nhấp vào ba dấu chấm ở góc trên bên phải của nút

Chọn cài đặt mô hình.





Cài đặt mô hình cho phép tôi chọn từ bất kỳ mô hình tạo nào có sẵn. Có một số phiên bản của mô hình OpenAI GPT, Anthropic Claude và Google Gemini. Loại mô hình bạn chọn phụ thuộc vào nhu cầu về hiệu quả và chi phí của bạn.





Lưu ý : Đôi khi mô hình tiên tiến nhất không phải lúc nào cũng là tốt nhất. Hãy tìm sự cân bằng phù hợp giữa hiệu quả, chi phí và độ chính xác.





Đối với dự án của mình, tôi đã chọn mô hình mini OpenAI GPT-4o vì nó phù hợp với dự án của tôi.





Điểm tuyệt vời nhất của mô hình đa tác nhân như thế này là mỗi thiết lập chỉ ảnh hưởng đến từng nút.





Generation Diversity tập trung vào việc tinh chỉnh sự đa dạng của thế hệ mô hình. Bạn có thể chọn giữa các thiết lập chính xác, cân bằng, sáng tạo hoặc thậm chí tùy chỉnh.





Đối với dự án này, tôi để nguyên thiết lập mô hình.

Cài đặt chuyển đổi nút

Đây là nơi chúng tôi điều chỉnh cách nút hiện tại xử lý các tình huống không thể trả lời câu hỏi của người dùng.





Tại đây, bạn có thể chọn việc cần làm khi nút không thể giải quyết vấn đề của người dùng và ai chịu trách nhiệm quyết định chuyển đổi các nút trả lời - một mô hình độc lập với nút hiện tại hoặc mô hình trả lời các câu hỏi.





Khi nào quyết định chuyển nút. Sau khi người dùng nhập dữ liệu, sau khi mô hình trả lời hoặc cả hai.





Nhìn chung, thiết lập này giúp tạo ra sự chuyển đổi mượt mà giữa các nút trong hệ thống đa tác nhân.





Lưu ý : Nếu bạn không hiểu những thiết lập này, không cần phải lo lắng; chỉ cần giữ nguyên chúng. Coze đã cấu hình hiệu quả các thiết lập mặc định.





Vòng hội thoại mới sẽ được gửi tới nút nào?

Những thiết lập này yêu cầu quyết định cách xử lý mỗi vòng hội thoại mới.





Nút cuối cùng trả lời câu hỏi trước đó có nên tiếp tục không? Hay nút bắt đầu sẽ trả lời câu hỏi mọi lúc? Theo cài đặt mặc định, Mọi cuộc hội thoại mới sẽ được gửi đến nút cuối cùng trả lời câu hỏi, đây là cài đặt tốt nhất cho dự án phát triển chatbot này.

Cài đặt toàn cầu

Cài đặt chung bao gồm các chức năng chung của AI Chatbot.





Đối với cài đặt chung, hãy quay lại phần sắp xếp ở bên trái màn hình. Tại đây, bạn có thể tinh chỉnh bộ nhớ, cải thiện trải nghiệm trò chuyện và thêm chức năng giọng nói.

Chức năng bộ nhớ

Phần bộ nhớ bao gồm:





Biến này cho phép bạn tạo một vùng chứa để lưu trữ thông tin người dùng.

cho phép bạn tạo một vùng chứa để lưu trữ thông tin người dùng. Cơ sở dữ liệu là bộ lưu trữ bảng có tổ chức cho phép bạn lưu trữ dữ liệu người dùng theo định dạng bảng có cấu trúc.

là bộ lưu trữ bảng có tổ chức cho phép bạn lưu trữ dữ liệu người dùng theo định dạng bảng có cấu trúc. Bộ nhớ dài hạn hoạt động giống như bộ não con người. Nó giúp tác nhân AI hình thành trí nhớ về người dùng dựa trên tương tác. Kích hoạt điều này giúp cải thiện trải nghiệm người dùng dễ dàng hơn. Nó ghi nhớ các cuộc trò chuyện trước đó, lưu trữ thông tin cá nhân quan trọng và tinh chỉnh câu trả lời dựa trên trải nghiệm trò chuyện trước đó để cung cấp thông tin cá nhân.





Đối với dự án của mình, tôi đã gán các biến để lưu trữ sở thích của người dùng (vai trò công việc mong muốn, địa điểm và trình độ kinh nghiệm).

Tôi cũng bật bộ nhớ dài hạn để cải thiện trải nghiệm của người dùng và giúp chatbot cá nhân hóa cuộc trò chuyện cho từng người dùng.

Trải nghiệm trò chuyện

Trong khi tất cả các thiết lập chung đều quan trọng, thiết lập trải nghiệm trò chuyện này quan trọng hơn. Tại sao? Nó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm của người dùng.

Các câu hỏi mở đầu, lối tắt và hình ảnh nền có thể giúp thiết lập chế độ và duy trì cuộc trò chuyện lâu nhất có thể.





Câu hỏi mở đầu

Đây là nơi bạn giới thiệu chatbot của mình cho người dùng lần đầu và cung cấp cho họ danh sách các câu hỏi họ có thể hỏi.





Giữ phần giới thiệu ngắn gọn và đúng trọng tâm. Đảm bảo các câu hỏi đưa vào là những câu hỏi mà người dùng có thể hỏi.





Đối với JobQuest, tôi đảm bảo các câu hỏi liên quan đến những câu hỏi mà người dùng của tôi có thể hỏi. Ngay cả khi đó không phải là điều họ muốn, nó có thể giúp họ thiết lập chế độ sử dụng chatbot.





Để tạo phần giới thiệu và câu hỏi mở đầu,

Nhấp vào dấu '+' ở đầu phần đó và AI sẽ tạo một số phần cho bạn.

Điều chỉnh và chỉnh sửa cho phù hợp với sở thích của bạn.





Đường tắt

Đây là các nút phía trên đầu vào tìm kiếm. Chúng giúp người dùng dễ dàng hơn trong việc bắt đầu các câu hỏi được thiết lập sẵn.





Để giảm bớt căng thẳng trong quá trình tìm kiếm việc làm, tôi quyết định thêm các nút tắt mà người dùng có thể dễ dàng nhấp vào để thực hiện truy vấn của mình.





Để tạo lối tắt,

Nhấp vào nút '+' ở đầu phần phím tắt và điền thông tin vào trang bật lên.





Sau đây là tài liệu hướng dẫn cách thêm phím tắt vào chatbot của bạn.





Hình nền

Thêm hình ảnh nền liên quan giúp tăng trải nghiệm của người dùng.

Kiểm tra và gỡ lỗi

Quá trình thử nghiệm và gỡ lỗi cũng quan trọng như phần còn lại của giai đoạn phát triển chatbot. Bỏ qua phần này cũng giống như phát triển ứng dụng và triển khai mà không kiểm tra xem nó có hoạt động hay không.





Khi phát triển chatbot, cách tốt nhất là tiếp tục thử nghiệm và gỡ lỗi khi bạn xây dựng. Điều này giúp phát hiện lỗi ngay từ giai đoạn phát triển dự án.





Quy trình phát triển điển hình mà tôi đã thực hiện cho chatbot này là:





Viết lời nhắc

Kiểm tra xem nó có hoạt động không

Nếu nó không hoạt động như mong đợi, hãy chỉnh sửa lời nhắc

Nếu nó hoạt động như mong đợi, hãy tiếp tục





Tôi lặp lại quá trình này cho tất cả các nút.





Sau giai đoạn phát triển tổng thể (cả frontend và backend), tôi đảm nhận vị trí của người dùng và mô phỏng cách họ suy nghĩ. Điều này giúp tôi viết lời nhắc để kiểm tra mức độ hiệu quả của chatbot và mức độ hiệu quả của nó khi chuyển đổi các nút.





Đây là danh sách kiểm tra của tôi cho giai đoạn Kiểm tra và Gỡ lỗi. Tôi kiểm tra xem,





các nút trả lời câu hỏi như mong muốn

số lượng token được sử dụng và tốc độ trả lời

chatbot đã gọi các plugin vào thời điểm thích hợp

các nút được chuyển đổi khi chúng nên





Hiểu biết thông thường là gỡ lỗi khi có vấn đề. Tuy nhiên, tôi tin rằng bạn không chỉ nên gỡ lỗi khi lỗi xảy ra; điều quan trọng là phải hiểu những gì đang xảy ra ở phần phụ trợ.





Sau đây là cách tôi tìm hiểu những gì đang diễn ra ở phần cuối của chatbot:

Nhấp vào biểu tượng gỡ lỗi (hình cờ lê ở cuối câu trả lời đã tạo) và chi tiết gỡ lỗi sẽ được hiển thị.













Thông tin gỡ lỗi cung cấp cho bạn quyền truy cập vào nhiều thông tin bao gồm:





RunTree (quá trình chatbot thực hiện để trả lời câu hỏi của bạn)

chi tiết về nút (độ trễ, thời gian bắt đầu/kết thúc, mã thông báo được sử dụng, v.v.)

đầu vào (đó là đầu vào của người dùng ở định dạng JSON)

đầu ra (đầu ra được tạo ra ở định dạng markdown)





Nếu bạn cho rằng mô hình sử dụng quá nhiều mã thông báo, bạn có thể tìm hiểu cách tối ưu hóa quy trình để đạt hiệu quả.





Tất cả những gì bạn phải làm là chuyển đến phần Runtree:

Di con trỏ của bạn qua danh sách

Và bạn sẽ có thể truy cập thông tin độ trễ và mức tiêu thụ mã thông báo của mỗi lần gọi.









Ví dụ, trong hình ảnh trên, chúng ta có thể thấy GPT4 mini sử dụng 3253 mã thông báo và có độ trễ là 5034ms.





Với thông tin này, bạn có thể quyết định cách cải thiện hiệu quả và tốc độ phản hồi của chatbot.





Kiểm tra và gỡ lỗi không phải là quá trình một lần, mà là quá trình lặp đi lặp lại. Bạn tiếp tục làm điều này cho đến khi bạn hài lòng với kết quả.

Xuất bản

Để xuất bản chatbot của bạn, hãy nhấp vào nút xuất bản màu xanh ở góc trên bên phải của màn hình.













Chọn nền tảng mà bạn muốn xuất bản chatbot của mình. Bạn có tùy chọn xuất bản trên nhiều nền tảng khác nhau, dưới dạng API (có thể được các chương trình hoặc ứng dụng khác truy cập) hoặc SDK web (để tích hợp các chức năng của chatbot này vào các ứng dụng web).





Bất cứ nơi nào hoặc bất cứ cách nào bạn muốn triển khai chatbot, tất cả những gì bạn cần làm là chọn nhiều nền tảng tùy thích và cấu hình chúng để được ủy quyền.









Đối với chatbot này, tôi sẽ triển khai nó trên cửa hàng đại lý Coze, Cici AI và Telegram.





Hai nền tảng đầu tiên (Coze Agent Store và Cici AI) đã được cấp phép, vì vậy tôi chỉ cần chọn chúng. Để triển khai chatbot lên nền tảng Telegram, tôi cần cấu hình nó.





Tìm hiểu cách cấu hình Telegram để triển khai Coze Chatbot.





Sau khi hoàn tất cấu hình, hãy nhấp vào nút xuất bản và đợi nội dung gửi của bạn được chấp thuận và xuất bản.

Nâng cấp trong tương lai

Quá trình tìm việc là một nhiệm vụ rất phức tạp. Vì vậy, xây dựng một công cụ giúp người tìm việc giảm bớt căng thẳng là một cách để thực hiện. Mặc dù tôi đã có ý tưởng đầy đủ về những vấn đề mà tôi muốn chatbot JobQuest giải quyết, nhưng càng trải qua quá trình phát triển, tôi càng phát hiện ra nhiều vấn đề cần giải quyết.





Vì vậy, mặc dù tôi đã xuất bản chatbot này để sử dụng, vẫn còn nhiều tính năng khác mà tôi muốn bổ sung theo thời gian.





Sau đây là một số tính năng mà tôi mong muốn được bổ sung trong tương lai không xa:





Tôi muốn tích hợp ứng dụng bảng tính vào Chatbot của mình. Điều này sẽ đảm bảo rằng mọi công việc đều được thêm vào bảng tính để tổ chức tốt hơn. Tích hợp ứng dụng lịch và tác vụ để người dùng lên lịch phỏng vấn và nhận lời nhắc liên tục về các cuộc phỏng vấn.





Nhìn chung, trong thời gian ngắn, tôi sẽ làm việc để bổ sung các tính năng nhằm sắp xếp quy trình tìm kiếm việc làm.

Phần kết luận

Trong bài viết này, tôi đã trình bày chi tiết cách thức hoạt động của JobQuest Chatbot, bao gồm các tính năng và hành trình phát triển của nó bằng nền tảng Coze không cần mã. Cho dù bạn là một nhà phát triển giàu kinh nghiệm hay một người đam mê công nghệ, bạn sẽ tìm thấy những hiểu biết sâu sắc để truyền cảm hứng cho dự án tiếp theo của mình.