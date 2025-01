Llamkay maskayqa ancha mana creenapaq hinam yakuta tukuchin.





Arí! Chayqa manam clichéchu — Chayqa imapas experimentasqaymi.





Chaymantapas, ResumeGenius nisqapa tapukuyninmi qawachirqa yaqa 70% llamkay maskaqkuna llamkay maskaymanta aswan llakisqa tarikusqankuta.





Askha qillqasqakunaña karqan imaynatas llank’ana maskhayta mana ancha llakichiq kananpaq (Organizakuy, huk propósito hina qhawariy, samariy, cartera ruway, akllaq kay, solicitudniykita ruway, hukkunapas), cheqaq kaqmi kay consejokunaqa manam chay fundamental sasachakuytaqa qawarinchu.





Chiqap sasachakuyqa llamkay maskayqa sasachakuyniyuq, aburrido hinaspa kuti-kutirispa ruwaymi, chaymi llumpay sasachakuy. Chaymi, allin solucionqa, creeni, chaymi pakiy proceso de solicitud nisqa mana mentalmente drenaje kananpaq hinaspa llamkay maskaqkuna necesario ruwaykunallapi yuyaymanaylla.





Kay qhipa pachakunapi inteligencia artificial (AI) kaqpi tendencias kaqwan, kanmi atiykuna chatbots ruwanapaq kay sasachakuykunata allichanapaq. Hinaspa chayna JobQuest nisqa rikurimurqa.





JobQuest huk AI chatbot kaq, llamkana maskay ruwanakunayki allinchayta atin. Llamkana tablakunata raspakun llamkana kicharinapaq munasqaykiman hina, consejokunata qun curriculum vitaeyki allinchaypaq hukniray ruwaykunapaq, artesanía personalizada cartas de presentación ruwan chaymanta yanapasunki entrevistakunapaq wakichinaykipaq.





Kay qillqasqapi, chatbot wiñachiy phasipi purichisqayki. Ichaqa manaraq chayta ruwachkaspa, qhawarisun imayna chatbot llamk'asqanmanta.

¿Imaynatataq JobQuest Llamkan?

Pisi rimayllapi, JobQuest llamk'ana maskaq masiyki. Huk chatbot kaqmi, llamk'ana maskay allinchayta yanapan llapa kuti kuti chaymanta aburrido ruwanakunata ruwaspa. Kayqa aswan importante ruwanakunapi yuyayniyki churayta saqin — yuyaysapa chaymanta sapanchasqa qillqakuna ruway llamk'achiqpa yuyayninta aysanapaq.





Llamkana qhatuqa t'aqasqa kachkan — hukniray empresakuna imayna llamk'aykunata waqyanku llamk'achisqanku, kikin llamk'ayta ruwananpaq pitapas maskaptinkupas.





Ejemplopaq, huk empresa huk contenido qillqaq maskachkanman huktaq huk copywriter maskachkan. Iskaynin empresakunam ancha rikchakuq llamkayninkumanta willakuyniyuq kanku, hukniray sutiyuq. Huk llamkana maskaq yachananpaq sichus kay paykunapaq allin kasqanmanta, sapa llamkana willakuyninta purinanku tiyan — mayqinchus pachata hapiq chaymanta llumpay.





JobQuest llamkana munasqaykita quyta saqin. Kay willakuypi hapipakuspa, hukniray llamkana plataformakuna maskan kunan llamkanakuna munasqaykiwan tupaq.





Kaypi imayna JobQuest Llamk'an:





AI chatbot nisqapiqa tawa ruwaykunam kachkan:

Llamkay Maskay

Musuqyachiyta hinaspa Sapanchasqa ruwayta qallariy

Tapa carta Generación

Entrevista ruway





Huk típico llank’ana maskhaq runaqa anchatan munanman llank’ana tablakunata qhawayta, hukniray empresakunapi llank’anakuna kicharikusqanmanta. Chaymi, makiwan hukhina llamkana tablakuna escaneanamanta chaymanta llamkanakuna munasqaykimanhina filtracionmanta, JobQuest ruwayta ruwan chaymanta llamkana yuyaychaykunata qusunki.





Mayk'aq huk tapuyta apachinki chatbot kaqman llamk'ayta mask'asqaykita willaspa, chatbot mañasunki munasqaykita apachinaykipaq (industria, maypi kasqayki, llamk'ana layakuna, llamk'ay chaymanta curriculum vitaeyki (mana obligatoriochu).









Huk kuti munasqaykikunata apachinki, chatbot maskan chaymanta kutichin huk lista llamkanakuna t'inkikunawan mañakunaykipaq utaq aswan yachanaykipaq. (Mana llallichisqa kanaypaq, chatbots sapa sesión kaqpi 15 llamkanakunamanta pisita kutichisqankuta qhawarqani. Sichus aswan llamkanakuna lista necesitanki, chatbot kaqman tapuyta atikunki).









Huk kuti llamk'anakunata tarinki, mayqinkunapichus munasqaykita, qhipa ruwayniyki, llamk'ana maskaq hina, mañakuyniyki (currículumniyki chaymanta carta de presentación) apachiymi. Llamkanapaq mañakuykunata apachiymanta iskay kimsa chiqap kaqkunata qawasun:





Manan qanllachu chay llank’anapaq mañakushanki.

Yaqapaschá 500 masnin runakunamanta hukninlla kanki, paykunam mañakunku. RRHH mana tiempoyuqchu kanqa, yuyayniyuqpas kanqachu sapa llamkay mañakuyta ñawinchananpaq. Chaymi, paykuna Software Tracking Software (ATS) (huk software llamk'ana ruwanakuna wakin criteriokuna llamk'achisqa hina llalliq simikuna hina escanean chaymanta filtran), aswan allin candidato akllanankupaq yanapanankupaq.

Huk carta de presentación personalizada nisqawan curriculum vitae nisqawanmi apachinayki, chaynapi entrevistata ruwanaykipaq.





Hawa nisqapi nisqanchisman hinaqa, creeni manan mayqen llank’ana maskhaqpas mana ch’akisqa, sayk’usqapas purinmanchu. Sapa sapalla carta de presentación qillqanaykimantaqa chaymanta sapa llamkana mañakusqaykimanta curriculum vitaeyki musuqyachinaykimantaqa, huk AI chatbot ruwaypi yanapakunman.





Chaymi, sichus yanapakuyta necesitanki curriculum vitaeyki allinchaypaq chaymanta carta de presentación qillqanaykipaq, tukuy ruwanayki tiyan chatbot kaqman tapunayki tiyan. Chatbot mañasunki curriculum vitaeykita churanaykipaq chaymanta llamk'anamanta willayta (JD) k'askanaykipaq.





Chaymanta chatbot huk sapanchasqa qillqa mayt'uta ruwan, mayqinchus llamkana willakuykunamanta llalliq simikunawan allinchasqa.









Chatbot kaqpipas hamut'aykunata, yuyaychaykunata chaymanta imakuna yapanapaq, hurqunapaq utaq musuqchaypaq curriculum vitaeykipi llamkana willakuymanta qun.









Llamkana maskaq hina tarikusqaykita pisiyachiymanta, huk carta de presentación personalizada chaymanta curriculum vitae yapan chansaykita huk empresamanta kutichiy uyarinaykipaq.





JobQuesttapas llamk'achiy atikunki entrevistakuna practicanaykipaq chaymanta consejokuna imayna contratacion kamachiqmanta kutichiy waqyayta chaskinaykipaq. JobQuest yanapasunkiman as entrevistaykita yanapaspa practicanaykipaq probable tapuykunata chaymanta quspa retroalimentación ruway allinchaypaq. Kay chatbot entrevista etapa simulanqa, huk entrevistadorpa posiciónninta hapispa.





Huk kuti huk entrevista mañakuyta tapusqaykita apachinki, chatbot mañasunki necesario willayta qunaykipaq entrevista ruwaywan tupaq. Willakuy imaynachus entrevista unayniyuq, industria, ima laya llamk'anapaq mañakuchkanki, imayna entrevistapi umallikunaykipaq (comportamiento, situacional utaq técnico), chaymanta llamk'aymanta willakuypas.









Huk kuti kay willayta qusqa, chatbot tapuykunata ruwasunki, kutichiyniyki suyan, chaymanta yuyaykunata chaymanta ejemplokunata qun. Entrevista t'aqa tukukuypi (mayk'aq unay pacha pasasqa), chatbot yuyaykunata qun chaymanta yuyaychaykunata qun allinchaypaq chansaykikunata yapanaykipaq.









JobQuest internetpi willayta qusunkitaq imaynatachus entrevistaykita as ruwayta. Chatbot ruwayninkunamanta wakpi, kay chatbot sapa p'unchaw willaykunawan musuq llamkanakunamanta musuqyachisunki.





Qaway kay demo videota imayna kay chatbot llamk'asqanmanta.





Chatbot nisqapipas pruebayta atinki:

Kaypi huk t'inki kachkan chay chatbot kaqman Coze Store kaqpi - JobQuest Yanapakuq

Kaypi kachkan Telegram Bot nisqaman Link - https://t.me/JobQuesst_bot

¿Imaynatataq Kay AI Chatbot nisqataqa ruwarqani?

Kay t'aqapi, purichisqayki imaynatachus kay chatbot ruwasqayta mana kimsa p'unchawpi.





Arí! Chayqa manan tipográfico pantaychu karqan. Kay llamk'ana maskaqpa compañeronta ruwarqani mana 72 pachakunapi — Coze kaqman gracias, mana códigoyuq AI Chatbot wiñachiy plataforma kaqman.

¿Imataq Coze?

Coze huk AI Chatbot ruway plataforma kan chaymanta chatbot yuyayniyki kawsayman apamuyta atikunki mana huklla chiru codigo qillqaspa. Chatbotniyki ruwanki tapuykunata qillqaspa (kamachiykuna imayna chatbot llamk'asqanmanta pusanapaq). Cozeqa Procesamiento de Lengua Natural (PNL) nisqawanmi rimanakunku.





Natural language processing (PNL) nisqawanmi computadorakuna runa simipi hamut’anankupaq, runakunawan rimanakunankupaqpas yanapan. Computadorakunaqa normalmente cerokunapi hukkunapipas rimanakunku ichaqa algoritmo PNL nisqawanmi computadorakunaqa runakunapa qusqan kamachikuykunata ñawinchayta atinku hinaspa willakuykunata ruwayta atinku.

Proceso de Construcción El Chatbot nisqa

Coze kaqwan, chatbot idealizani, implementani, chaymanta lluqsichini mana huk chirulla código qillqaspa. Qatipay kay Chatbot ruwayniypi purichichkaptiy.

Ñawpaqmantaraq imapas ruwanapaq kaqkunata churay

Kayqa aswan chatbot wiñachiy ruwayniymanta aswan riqsisqa kaqhina. Imanasqa? Yanapawanmi sut’i yuyaymanayta, chay sasachakuyta qhawarinaypaq, hinallataq allin allichaykunata qonaypaq.





Kaypi huk lista de comprobación imakuna yanapawarqa chatbot rikunaypaq.





Allchayta munasqay Sasachakuymanta hamutay

Munani huk chatbot ruwayta, chaymi llamkay maskaqkunata llamkay maskaypi llakikuyninkuta allichan. Sapa solicitudpaq llamkay maskaqpa purinan sapa checkpoint nisqatam analizanay karqa.





Huk llamkay maskaqmi llamkaykunata maskan, chay llamkaykunamanmi mañakun carta de presentación personalizada nisqawan hinaspa curriculum vitae nisqawan, hinaspam entrevistakunapaq preparakun.





Imakunata hatarichiy munasqaymanta sut’ita hamut’aymi yanapawan:





Achka agenteyuq modelomanta utaq huklla agenteyuq modelomanta tanteay. Hawa kaqpi qhawaypi hapipakuspa, achka agente chatbot ruwasaq.

Decidiy ima clase plugins necesitasqayta proyectopaq. Kay proyectopaqqa internetnintakamam llamkaykunata maskanay. Chaymi, huk plugin llamkana tablakunawan tinkinapaq (utaq huk llamkana huñuna sitio) llamkana willayta kutichiypaq necesitasaq. Hinallataqmi huk documento leeqtapas hinaspa t’aqwiqtapas necesitani, chaywanmi leesaq hinaspa t’aqwisaq curriculum vitae nisqatapas, chaytan usuariokuna churanku. Kay proyectopaq, suerteyuq karqani huk pluginta tarinaypaq Coze plugin tiendapi.





Huk kuti kay ñawpaq kamachiykunata ruwaptiyqa, makiyta qhillichanaypaq pachaña. ¡Llank'ayta qallarisun!

Backend nisqa ruway

Kunanqa ñawpaq requisitoyuqña kani, huk chatbot ruwasun.

Llamkana pampata churay

Ñawpaq kaq ruwayqa llamkanayki sitiota churaymi.





Llamkana pampaykita churanaykipaq:





Coze.com nisqaman yaykuy

Wasi p'anqap paña pata k'uchunpi '+' ñit'iy, chaymanta huk p'anqa chatbot ruway yanapakuqta apamunqa, mayqinchus iskay akllanakunata qusunki (estándar chaymanta AI-wan ruwasqa akllana) chatbot ruwanaykipaq.





Estándar akllana agente sutita chaymanta ruwanakunata churayta saqin, chaymanta llamkana kitita akllayta, chaymanta chatbot iconokuna makiwan.





AI-miray akllana huk aslla yuyayta yaykuchinayki tiyan imatachus munanki chaymanta suti, sut'inchay, icono chaymanta tapuy ruwasqa kanku.





Asumispa huk JobQuest chatbot ruwayta munani. Kay resumenllatam churasaq:





“huk chatbot nisqa, chaymi llamkay maskay ruwayta allinta ruwan. Yanapakunmi llamkay maskaypi, curriculum vitae nisqa qawaypi, carta de presentación ruwaypi hinaspa entrevista ruwaypi yanapaypi”.





AI tapuyta, yachaykunata, icono, suti, sut'inchayta, tapuyta ima paqarichinqa.





Ichaqa, huk runa hina sut'i yuyayniyuq imatachus wiñachiyta munani, aswan allinta makiwan yaykuni agente sutita, ruwayta chaymanta iconota, chayta ruwarqani.

Chatbotniypa ruwayninkuna ruway

Chatbot ruwaqtiyki, sapalla agente modo llamkana pampaman ñawpaqmanta apasqa kanki. Askha agente modoman tikrayta atikunki pantallapa paña patanpi modo-switching icono ñit'ispa.









Askha agente modo kaqpi, chatbotniyki iskaynin pachantinpi (chaytaq tukuy chatbot ruwayninta afectan) chaymanta llaqta nivelpi (imayna sapa nodo achka agente chatbot kaqpi llamk'asqanmanta tikrayta atikunki) allichayta atikunki.

Tukuy pachapaq ruwaykuna

Tukuy pachapaq ruwanakuna churanakuna pantallaykipa paña ladonpi tarikun. Chaytan sutichanku “Arreglo” nisqa t’aqa nispa. Kaypi maypi Persona chaymanta Prompt ruwanki, yachaykunata yapanki, yuyarina churanakunata t'ikranki, rimanakuy experienciata t'inkinki chaymanta ruwanakunata chatbot kaqman yapanki.





Kunankama, Persona chaymanta Prompt t'aqapi tukuypaq churanakuna kaqpi umallisaq imaraykuchus qhipa kaq churanakunawan tinkin. Wakinkunamantaqa rimasunchikmi qillqasqapa qipa kaq rakinpi.





Persona y Prompt nisqakunata Chatbot nisqaman yapaspa

Kay t'aqa chatbotniypa caracterninta churayta saqiwan, imatachus ruwayta atin/mana ruwayta atinchu, ruwanakuna chaymanta yachaykuna, llamkanakuna, ruwanakuna chaymanta harkaykuna.





Huk kaqnin yachayta munani, huk chatbot ruway huk mana códigoyuq plataformapi Coze hina, usqhaylla ingeniería kaqpi yachaysapa kanayki tiyan.





Chatbotniyki allin chaymanta chiqan kananpaq, yachanayki tiyan imayna kamachiyniyki estructurayta imaynachus agente generativo AI entiendenqa.





Ichaqa, sichus mana yachankichu ingeniería prompt kaqmanta, ama llakikuychu, Coze huk ñanta qusqa prompting muyuriqpi purinaykipaq.





Manaraq yachachkaspa imaynatachus tapuywan puriyta, allin tapuymanta iskay kimsa yuyaychaykunata yachasunchik.





Yachachisqaykitaqa pisi rimayllapi ruway . Ama llanthuychu. Aswan mana sut'i kamachiyniyki kaqtin, aswan sasa chatbot kaqpaq hamut'anapaq chaymanta allin kutichiyta kutichiypaq.

Natural hinaspa básica nisqa simikunata servichikuy . Generativo AI natural simikunata ruwayta atin---chayrayku natural simita llamk'achiy. Gramática nisqapi allin tapukuykunata qillqay hinaspa kamachikuyniykikunata allinta qillqay.

Ruwaykunata churay hinaspa lluqsisqaykita niy . AI generativo nisqa yachakuq hina qhaway, huklla hina qhawariy. Ruwaykunata churay, hinaspa kamachiy imayna lluqsisqaykikuna kananta munasqaykimanta.

Allin estructurata churay . Detallada kay. Tono, largo, estructura, estilo chaymanta imayna chatbotniyki ruwaqpa tapuyninkunaman kutichiyta munanki chayta churay. Experimenta hinaspa iterakuy.

Kamachiykunata quy chaymanta musuq kaqkunata chatbotniykiwan ruway. Kaywan, yachanki imayna allin, chiqan, chaymanta allin chatbots ruwayta.





Cozepa ñanninta yachasun tapukuykunata qillqanapaq zeromantapacha.





Huk agente modo llamkana kitipi, akllay allinchay ñit'inata paña pata kaqpi arreglo sesión kaqpi. Huk caja rikurimunqa maypichus kimsa akllanakunayuq kanki. Kaykunamantam akllayta atinki:

Kikinmanta allinchay chiqanmanta

Pantasqa allichay ruwasqakunamanta tapuykunata paqarichiy.

Chatbot yuyayta qillqaspa.













Mayk'aq kay akllanakunamanta akllanki, AI huk tapuyta chaymanta persona chatbotniykipaq ruwan. Hinaspapas yuyaykusqaykiman hinan allichayta atinki.





Hinallataqmi akllakuwaq huk rikchaq Persona hinaspa Prompt plantillakunamanta.









Borradorta paqarichispa, tukuy ruwanayki tiyan achka agente modoman tikray.





Kay proyectopaq, Persona chaymanta Prompt t'aqay ruway t'aqamanta ruwasqa, maypi chatbot huk ruwayta quyta saqinki.





Qamqa ...





Role You are JobQuest Assistant, a job search companion dedicated to providing personalized job recommendations, expert tips on resumes and cover letters, and tailored interview preparation to help users navigate their job search and secure their dream positions.





Características , maypichus rimani imaymana yachaykunamanta. Wakin kuti yachaykuna sutichasqa kanku sichus mana huk sasachakuy chatbot ruwachkanki. Chatbotniypi, kimsa ruwanakunayuq kani — llamkana maskay ruwana, carta de presentación chaymanta curriculum vitae yuyaychaykuna ruway, chaymanta entrevista wakichiy yanapaq ruwanakuna.





Hinaspa kay ruwaykuna sub-habilidades nisqayuq.





Kayta qhaway:





Features ### Feature 1: Streamline and Personalized Job Search and Recommendation - Fetch job opportunities based on the user's preferences (desired role, industry, location, experience level and so on) - Display results in an organized and categorized format with quick apply links. ### Feature 2: Cover Letter and Resume Tips **Skill 1: Resume Review and Tips** - Identify strengths, weaknesses, and formatting errors in uploaded resume. - Suggest industry-specific keywords for better ATS compatibility. - Give recommedations for improving and personalizing resuming based on job description. **Skill 2: Cover Letter Writing** - Provide a guided wizard to draft personalized cover letters. - Suggest phrases and formats based on the job role and company. - Generate a coverletter template based on the job description. ### Feature 3: Interview Preparation Assistance **Skill 1: Mock Interviews** - Simulate interview scenarios based on the user role. (you ask a question like an interviewer and the user answer the question like the interviewee). - Provide behavioral, technical, and situational questions. - Provide an overall overview after the interviewing section is over. **Skill 2: Preparation Resources** - Provide resources like FAQs, STAR method examples, and confidence-building tips. - Example: 🎤 Question: "Tell me about a time you overcame a significant challenge." 💡 Tip: Focus on STAR (Situation, Task, Action, Result).





Llamkanakuna maypi kamachiykunata qurqani imayna Chatbotniy ruwanakuna ruwanan tiyan. Huk sasachakuy chatbot kaqpaq imaynachus llamk'achkayku, kaywan qallarinayki tiyan:





Llamkanakuna maskanapaq munasqakunata huñuy

Currículum nisqatapas, carta de presentación nisqatapas allinchay Generación

Huk interactivo entrevista sesión nisqa ruway, llamkay maskaqpa tapukuy kutichiy yachayninkuna allin kananpaq.





Contenidoqa maypichus kamachiykunata quni imaynatachus kutichiykuna kanan tiyan. Kaypiqa chatbot nisqamanmi willanki allin tonota, imayna kananta munasqaykitapas. Chatbotniypaq, mana munanichu llamk’ana mask’aqpaq sinchi kananta, amigo kanan tiyan, huk compañero kanan tiyan, chaytaq paykunata estrés nisqamanta kacharichin.





Hinallataq, chatbotpaq tapuykunata qillqarqani imaynatachus munarqani kutichiykunata ruwaqpa tapuyninkunaman estructurananta.





Kayta qhaway:





Content **Example Prompts:** - **Job Search:** "Let's find your dream job! What role and location are you targeting?" - **Cover Letter Tips:** "Here's a professional tone for your cover letter. How would you like to personalize it further?" - **Mock Interview:** "You're applying for a project manager role. How would you handle conflicting priorities in a project?"





Chay Constreñimientos huk guardrail hina llamk'anku chatbot allichasqan sasachakuypi t'inkisqa kananpaq.





Kayta qhaway:





Constraint - Only focus on job hunting topics - Only offer feedback at the end of interviewing session





Askha agente chatbot kaqpaq, kay t'aqa huk qhawayta quyta atikunki ima chatbot kananta munanki. Kay sesión nisqaqa huk web kitita ruwachkaspa wireframe nisqa ruway hinam.





Huk qhawariy kasqanraykullaqa manan niyta munanchu mana sut’ichu kanan, pantasqataqmi kananpas. Imaynachus kay patapi rikusqayki, kayqa huk allin chatbot ruwaypa cimienton. Tariy allin equilibriota chaymi yanapanman llapan eficienciaman chaymanta exactitudman chatbotniykimanta.





Huk kuti chatbotpa tapuyninta ruwasqayku, pacha chayamun llaqta ruwanakuna ruwaypi yuyayniykupaq. ¡Kayta rurasun!

Local Características nisqa

Mana tukuy pacha ruwana hinachu, Local ruwanakuna sapa chatbot kaqpa nodo ruwayninta afectan. Kay proyectopi llamkachkaspaymi tarirqani chatbot nisqaykipa eficiencian sapa nodopa independencianmanta hinaspa interdependencianmanta dependen.





Chaymi, chatbot nisqaykutaqa sapanchasqatapas, hukmanta hukmantapas hapipakuqtapas ruwasun.





‘Wiñachiy’ t’aqa maypichus chatbotniykumanta kiti ruwanakunata t’ikrayku. Aysana-hinallataq-urquy ruwayqa aswan facilta ruwan chatbotniyki ruwayta. Huk kuti achka agente modoman tikranki, huk qallariy ñit'ina verde kaqpi kan huk nodo kaqwan tinkisqa ñawpaqmanta tiyayniyki hina.





Aswan nodukuna llamkana kitiman yapayta atikunki iskay kuti ñit'ispa mayqin partetapas wiñasqa llamkana pampamanta chaymanta agente yapaspa utaq nodukuna yapay ñit'ispa (azul kaqpi) t'aqa urapi.





Kaypiqa, munasqaykiman hina achka nodukunatam paqarichiyta atinki





Kay llamk'anapaq, tawa nodukunatam rurasaq, chaykunam uraypi qillqasqa kachkan:

Sapanchasqa llamkay yuyaychaykuna

Currículum nisqa yuyaychaykuna

Tapa carta generador

Entrevista wakichiypi yanapaq





Sapa nodo kaqpi escenario, agente tapuy, yachay chaymanta auto-sugerencia t'aqa kachkan.





Yuyaychay : Allin kananpaq, ama noduykikunapaq mana sut'i sutikunata churaychu. Kayqa chatbotpa allin ruwayninta afectanman.





Chay escenario nisqa. Kaymi maypi ruwanakunata chaymanta yanapasqa escenariokuna chatbot kaqman churakuq yapani. Kay t'aqa huk chatbot nodokunata yanapan yachanankupaq mayk'aq chaymanta mayqin nodoman ruwanakunata mana ruwayta atisqanku.





Kaypi imayna escenarioy maskan ' Llamkanamanta yuyaychaykuna sapanchasqa ' nodo:





Helps you streamline the job search process. It helps user solve the problems related to finding relevant job opportunities, ensuring the desired role align with their preferences.





Agentepa tapuynin t'aqa maypi llamkana lógica chaymanta llamkanakuna sasachakuykunata allichanapaq qunki.





Mana Persona chaymanta tapuy t'aqa hinachu pachantinpi churanakunamanta, kaypi aswan sut'i karqani. Yaparqani nodo ruwayninta, lógica operativa kaqninta (kamachiykunata qun imaynatachus nodosniy llamk'ayta munani), imaynatachus chatbot kutichiykunata formato ruwananta munani, imaynatachus pantaykunata ruwanman sichus mayqinpas kaqtin, chaymanta harkaykuna.





Kaypin huk ejemplota qhawarisun:

Role You're a job hunter. your task is to help users search and retrieve jobs that align to their preferences ### **Operational Logic** #### **Prompt User for their Preferences** - Ask for the role, industry, location, and experience level. Example: *"What type of job are you looking for? Please specify the role, industry, and preferred location."* #### **Save Searches & Alerts** - Ask the user if they'd like to save the current search for future alerts. Example: *"Would you like to save this search for future updates?"* ... ## Output Format Example ========================== 🎯 Top Recommendation: <Job Title> at <Company Name> 🏢 Location: <City, State> 💼 Job Type: Full-Time/Part-Time/Remote 💰 Salary Range: <Salary Information> 📅 Posted on: <Date> **Note:** Provide an action button for each job listed to apply or view more details. ## **Problem Handling Steps** #### **Scenario 1: Missing or Incomplete User Input** - **Problem:** The user skips providing some preferences or does not upload a resume. - **Solution:** Prompt politely for the missing information. Example: *"I noticed you haven't uploaded a resume. Would you like to proceed without it or upload one for tailored recommendations?"* Proceed with default options if the user chooses to skip. ### **Scenario 2: No Matching Job Listings Found** - **Problem:** The `Job_search()` plugin returns no results. - **Solution:** Apologize and offer alternative suggestions. Example: *"I couldn't find any jobs matching your preferences. Would you like to expand your search criteria or explore similar roles?"* Suggest nearby industries, roles, or locations. --- ## **Constraints** 1. Only job-search related tasks are handled by this agent. 2. User data, including preferences, must be securely stored and not shared without consent. ...





Rikusqayki hina, hawapi tapuykuna allin aswan sut’i





Yachaykuna t'aqa maypi plugins, yachay utaq llamkana puriyta yapanki nodo atiyninta aswan allinchaypaq. Yachaykunawan, nodo/agenteyki huk sapalla runa hina esteroides kaqpi llamkanqa.





Yachaykunata yapanapaq, .

‘+’ nisqapi ñit’iy, hinaspa kamachikuykunata qatipay ima yachaykunata yapayta munasqaykita akllanaykipaq.





' Kikinmanta yuyaychay ' kaqpi tikrayqa sapa kutichiymanta qhipaman, chatbot kimsa yapasqa tapuykunata kutichin, tapuyta atikunki.









WAKIN IMAYNA RUWAYKUNA:

Condición Global de Salto nisqa yapay

Tukuy pacha salto condicionqa nodota yanapan wakin escenariokunapi ima ruwananta tanteananpaq. Sapa nodosniyman pachantinpi salto condicionkunata yapayqa allin ruwayninku yapan. Mayk'aq huk llamk'achiq huk ruwanawan yanapakuyta necesitan, salta condicionqa yanapan aswan utqaylla tikray tanteaykuna ruwanankupaq.





Tukuy pacha salta condición kaqpas aswan facilta ruwan chatbot kaqpaq ruwanakuna mayqin nodukunamanpas usqhaylla atisqa hina qunanpaq.









Nodo T'inkisqa

Huk kaqninmi yachanaykita munani, manam mayqin nodotapas tinkinkichu. AI chatbot kaqniykipa allin ruwayninpas sapa nodo kaqpa tinkiyninmanta kanqa. Mana tinkisqa nodukunataqa manam hukllapi t'inkinkichu.









Huk nodo huk nodo kaqwan tinkiyqa huk ukhu hamut'ayta munan imayna ruwaqkuna yuyanku chaymanta sasachakuy allichaypaq yanapasqayki.





Kay llamk'anapaq, llamk'ana maskaq aswanta qallarinqa web nisqapi llamk'anakuna maskaspa. Chaymi, ' llamk'ay yuyaychay sapanchasqa' nodota base nodo hina churarqani, mayqinchus sapa musuq llamk'aqpaq ñawpaq qhaway punto.









Huk kuti llamkana lista chaskiptinku, llamkana puriypa qatiqnin etapaqa mañakuykunata apachiymi. Kaypiqa, curriculum vitaenkupi, carta de presentación nisqapi ima yanapayta necesitankuman. Kayraykum ' Resume Tip ' nodota 'Personalizado Llamkana Recomendación' Nodoman tinkirqani.









' Resume Tip ' nisqa noduqa ' Cover Letter Generator ' nisqa nodowanmi tinkisqa kachkan. Mayk'aqllapas huk chatbot llamk'achiq huk qillqana mayt'u ruwayta mañaptin, nodo qhawan sichus curriculum vitaenku ñawpaqta churasqa karqan, mana hina kaqtinqa, llamk'achiqta mañan curriculum vitae nisqa llamk'ayninta kargananpaq. Chaytaqa ruwarqani mana redundancia kananpaqmi.









' Entrevista Wakichiy Yanapakuq ' nodo hukkunamanta hukniraq. Iskay chikan nodukunaman tinkisqa kachkan — ' Sapanchasqa llamkana yuyaychaykuna ' nodo kaqwan chaymanta ' Resume Tip ' nodo kaqwan. Imanasqa?





Huk t’aqa entrevista personalizada nisqa simulacionta ruwanaykipaqqa, llank’anamanta willakuyta, curriculum vitae nisqatapas necesitanki. Chaymi, aswan huk sub-nodolla kaymanta ' Resume Tip ' nodo kaqman, chayta yapanaypaqpas tantearqani base nodo kaqman — chay ' Personalizado Llamkana Recomendaciones ' nodo kaqman.









Proyectopa aswan sayk'uchikuq kaqninta ruwarqayku, qhipa ruwaykunata. Tiempo chayamun chatbot kaqpa user experiencian allinchaypaq.

Diseño El Frontend nisqa

Frontend nisqapas Backend nisqapas ancha chaniyuqmi. Yanapakunmi chatbot runayachiyta chaymanta aswan facilta ruwan chatbotwan rimayta. Kay t'aqapi, wakin ruwanakunata t'ikrasaqku chatbotniyku ruwayninta allinchaypaq chaymanta ruwaqpa experiencianwan yanapakuypaq. Imaynachus patamanta qhipa kaqwan, iskaynin local kaqmanta (sapa nodos allinchaypaq) chaymanta tukuypaq churanakuna (chatbot allin ruwayninpi llamk'anapaq) t'ikranayku tiyan.





¡Mana rimarispa, qallarisun!

Llaqtapi Ajustes nisqakunata allichay

Kaypi, llamkananchik tiyan modelopa churanakunata, nodo tikray churanakunata, chaymanta “Mayqin nodokunata sapa muyu rimanakuyta hapinapaq?”

Chay Ajustes del Modelo nisqa

Kaypi, Chatbot kaqpaq tupaq Generative AI modelota akllani, miray imaymana kayta akllani, chaymanta yaykuy chaymanta lluqsiy churanakunata churani.





Modelo churanapaq, .

Nodo nisqap paña pata k'uchunpi kimsa ch'ikukunata ñit'iy

Modelo nisqa churanakunata akllay.





Modelo churaykuna mayqin modelo generativo kaqkunamanta akllayta saqiwan. OpenAI GPT nisqap rikch'aqninkunap achka rikch'ayninkunam kan, Anthropic Claude nisqap, Google Gemini nisqappas. Ima clase modelo akllasqaykiqa eficiencia chaymanta qullqi necesitasqaykimanta kanqa.





Qhaway : Wakin kutiqa aswan ñawpaqman puriq modeloqa manan sapa kutichu aswan allin kanqa. Allin equilibriota tariy allin ruway, qullqi, chiqap ruway ima.





Proyectoypaq, OpenAI GPT-4o mini modelopaq rirqani imaraykuchus allinta llamkan proyectoypaq.





Kayhina achka agente modelowan aswan allinqa sapa churana sapa nodollata afectan.





Miray Imaymana Kayqa modelo miray imaymana kayta t’ikraypi astawan qhawarikun. Akllayta atikunki chiqan, equilibrado, kamaq utaq sapanchasqa ruwanakunamanta.





Kay proyectopaqmi, modelo churayta saqirqani imayna kasqanman hina.

Chay Nodo tikraypaq Ajustes

Kaypi maypi imayna kunan nodo escenariokunata ruwan maypi mana ruwaqkunap tapuyninkunata kutichiyta atinchu chayta tweak ruwayku.





Kaypi, akllayta atikunki imata ruwanaykipaq mayk'aq nodo mana ruwaqpa sasachakuyninta allichayta atinchu chaymanta pichus kutichiq nodokuna tikrayta tanteananpaq responsable kanku — icha huk sapanchasqa modelo kunan nodomanta utaq tapuykunata kutichiq modelo.





Hayk’aqmi nodos nisqakunata cambianapaq decidina. Ruwaqpa yaykuchisqanmanta, modelo kutichiymanta qhipaman, utaq iskayninkumanta.





Tukuypaq, kay churayqa yanapakun huk sumaq tikray ruwayta sapa nodopura huk achka agente sistema kaqpi.





Qhaway : Kay churanakunata mana entiendenkichu chayqa, manan llakikunaykichu; chaykunataqa imayna kasqankuman hina waqaychaylla. Coze allinta ñawpaqmanta churasqa churanakunata wakichisqa.





¿Mayqin Nodomantaq Musuq Muyu Rimanakuy Kachana?

Kay churanakuna tapunku imaynatachus sapa musuq muyu rimanakuy ruwakunan tiyan chayta tanteanankupaq.





¿Ñawpaq tapuyta kutichiq qhipa kaq noduqa hinallachu kanan? Icha, ¿qallariy nodo sapa kuti tapukuyta kutichinan? Ñawpaqmanta churasqa hina, Sapa musuq rimanakuy qhipa nodo kaqman apachisqa kanqa mayqinchus tapuyta kutichin, mayqinchus aswan allin kay chatbot wiñachiy llamk'aypaq.

Tukuy pachapaq churasqakuna

Tukuy pachapaq churanakuna AI Chatbot kaqpa tukuy ruwayninkunata hap'in.





Tukuy pachapaq churanapaq, pantallapa lluqi lawninpi arreglo nisqaman kutiy. Kaypi, yuyarina allichayta atikunki, rimanakuy experienciata allinchayta atikunki chaymanta kunka ruwayta yapayta atikunki.

Yuyariy Ruway

Yuyariy t'aqapiqa kaykunatam ruran:





Tikraqmi huk waqaychana ruwayta saqin, llamk'achiqpa willayta waqaychanaykipaq.

huk waqaychana ruwayta saqin, llamk'achiqpa willayta waqaychanaykipaq. Willayta waqaychanaqa huk wakichisqa tabla waqaychaymi, chaymi ruwaqpa willayta huk ruwasqa tabla formatopi waqaychayta saqin.

huk wakichisqa tabla waqaychaymi, chaymi ruwaqpa willayta huk ruwasqa tabla formatopi waqaychayta saqin. Unay tiempo yuyariyqa runaq umachan hinan llank’an. Yanapakun AI agente huk yuyarina ruwaqpa formulananpaq chay interacción kaqpi. Kayta llamk'achiyqa aswan facil ruwan user experienciata allinchayta. Ñawpaq rimanakuykunata yuyarin, importante sapanchasqa willayta waqaychan, chaymanta kutichiykunata ñawpaq rimanakuy experienciakuna kaqpi allinchan sapanchasqa willayta qunanpaq.





Proyectoypaq, variablekunata churarqani ruwaqpa munasqan waqaychaypaq (Munasqa Llamkana ruway, maypi kasqan, chaymanta experiencia nivel).

Hinallataq, unay pacha yuyarinapi tikrani, ruwaqpa experiencian allinchaypaq chaymanta chatbot sapa ruwaqpaq rimanakuykunata sapanchaypaq yanapanaypaq.

La Experiencia de Chat

Llapan pachantinpi churanakuna importante kaqtinpas, kay rimanakuy experiencia churayqa aswan importante. Imanasqa? Chiqamanta user experienciata impactayta atin.

Kicharina tapuykuna, llalliq ñankuna, chaymanta qhipa siq'i yanapanman modokuna churayta chaymanta rimanakuy atikuq hina unayta purichiyta.





Qallariy Tapuy

Kaypi maypichus chatbotniyki riqsichinki ñawpaq kuti ruwaqkunaman chaymanta paykunaman huk lista tapuykunata qunki tapuyta atinku.





Riqsichikuyniykitaqa pisi rimayllapi hinaspa imamanta rimasqaykiman hina rimay. Aseguray tapuykuna churasqa kanku chaykunachus chay usuariokuna tapunkuman hina.





JobQuest kaqpaq, tapuykuna tapuykunawan tinkisqa kasqankuta qhawani, mayqinkunatachus ruwaqniykuna tapunkuman. Manaña munasqankuchu chaypas, yanapanman chatbot llamk'achinapaq modota churayta.





Riqsichinapaq, qallariy tapuykunata paqarichinapaq, .

T'aqa patapi '+' ñit'iy, chaymanta AI wakinta qampaq paqarichinqa.

Tweak hinaspa allichay munasqaykiman hina.





Chay Pisi Ruway

Kaykunaqa maskana yaykuypa hawanpi kaq botonesmi. Paykunaqa aswan facilta ruwanku ruwaqkunapaq ñawpaqmanta churasqa tapuykunata qallarinankupaq.





Llamkana maskay ruwaypi estrés pisiyachinapaq, tantearqani yapayta llalliq botones nisqakunata, chaykunatam ruwaqkuna mana sasachakuspalla ñitiyta atinku tapukuyninkupaq.





Pisi ñankunata ruranapaq, .

Chay llalliq t’aqa patapi ‘+’ nisqapi ñit’iy hinaspa lloqsimuq p’anqapi willakuykunata hunt’achiy.





Kaypi huk yanapakuy kachkan imayna huk llalliq ñanta chatbotniykiman yapanaykipaq.





Qhepamanta siq’i

Huk tupaq qhipa siq'ita yapay chaymanta ruwaqpa kawsayninta yapan.

Prueba y Depuración

Prueba chaymanta pantay allichay ruwayqa chatbot wiñachiy fase wakin hina ancha chaniyuq. Kay t'aqata saltayqa huk ruwana ruway hina chaymanta mast'ariy hina mana pruebaspa sichus llamk'an icha manachu.





Chatbot ruwachkaspa, aswan allin ruwayqa prueba ruwayta chaymanta pantaykunata allichayta ruwachkanki hina. Kayqa yanapanmi pantaykunata tariyta qallariypi proyecto wiñachiy phasipi.





Kay chatbotpaq qatisqay típico wiñariy ruwayqa, .





Tapusqata qillqay

Prueba sichus llamkan

Mana munasqaykiman hinachu llamk'an chayqa, tapuyta llamk'achiy

Sichus yuyaykusqaykiman hina llank’an chayqa, huk ladoman riy





I Llapan nodukunapaq ruwayta yapamanta ruway.





Tukuy wiñariy fasemanta qhipaman (iskaynin frontend chaymanta backend), huk userpa posiciónninta hapini chaymanta imayna yuyasqankuta simulani. Kayqa yanapawarqa tapuykunata qillqanaypaq pruebapaq mayk'a allin chatbotniy kasqanmanta chaymanta mayk'a allin kasqanmanta nodos tikraypi.





Kaypi lista de comprobación nisqay kachkan Prueba chaymanta Depuración fase kaqpaq. Qhawani sichus, .





nodos nisqakuna tapuykunata kutichinku munasqankuman hina

hayka fichas mikusqa kasqanmanta hinaspa kutichiypa utqaylla kayninmanta

chay chatbot plugins nisqakunata waqyasqa tupaq pachapi

nodos nisqakunaqa maypachachus cambiananku chaypachan cambianku





Convencional hamut'ayqa sasachakuy kaptin pantaykunata allichaymi. Ichaqa, iñini mana pantaykuna kaptinllachu pantaykunata allichanayki tiyan; chaymantapas ancha allinmi imakunachus qhipa kaqpi ruwakuchkan chayta hamut'anapaq.





Kaypi imaynatachus yachani imakunachus chatbotniypa qhipanpi ruwakuchkan chaymanta:

Pantasqa allichaypa siq'inta ñit'iy (llave siq'i paqarichisqa kutichiypa urayninpi), chaymanta pantasqa allichay detalle rikuchikunqa.













Pantasqa allichay willakuyqa achka willakuykunaman yaykuyta qusunki chaymanta:





chay RunTree( chay ruway chatbot tapuyniyki kutichinanpaq hap'isqan)

chay nodo detalles (latencia, qallariy/tukuy pacha, token llamk'achisqa, hukkunapas)

yaykusqa (chayqa JSON formatopi user yaykusqa)

lluqsisqa (markdown formatopi paqarichisqa lluqsisqa) .





Sichus yuyanki modelo ancha achka tokenkunata tukun, yachayta atikunki maypi ruwayta allinchayta eficiencia kaqpaq.





Tukuy ruwanaykiqa Runtree t'aqaman riymi:

Chay lista patapi kursuta churay

Hinallataq sapa invocacionpa latencia willayninman chaymanta token mikhuyman yaykuyta atikunki.









Hawa siq'ipi, huk rikch'anapaq, rikusunman GPT4 mini 3253 tokenkunata mikhusqanmanta chaymanta 5034ms latenciayuq kasqanmanta.





Kay willakuywan, tanteayta atikunki imayna chatbotniykipa allin ruwayninta chaymanta kutichiy utqaylla kayninta allinchayta.





Prueba chaymanta pantay allichay mana huk kutilla ruwaychu, kuti kuti ruwaymi. Chaytaqa ruwashallankitaqmi chay ruwasqaykiwan kusisqa kanaykikama.

Qillqa lluqsichiy

Chatbot nisqayki lluqsichinaykipaq, pantallapa paña pata k’uchunpi azul lluqsichiy ñit’iy.













Akllay plataformata maypichus chatbotniyki lluqsichiyta munanki. Akllanayuq kanki imaymana plataformakunapi lluqsichiypaq, huk API hina (mayqinchus wak programakuna utaq ruwanakuna yaykuyta atinku), utaq huk web SDK (kay chatbot ruwanakuna web ruwanakunaman tinkinapaq).





Maypipas utaq imayna chatbotniyki mast'ariyta munanki, tukuy ruwanayki tiyan achka plataformakuna munasqaykimanhina akllay chaymanta kamachiy kamachisqa kananpaq.









Kay chatbot kaqpaq, Coze agente tiendapi, Cici AI kaqpi, chaymanta Telegram kaqpi mast'arisaq.





Ñawpaq iskay plataformakuna (Coze Agent Store chaymanta Cici AI) kamachisqaña kanku, chayrayku akllanayllata necesitasaq. Chatbot Telegram plataformaman mast'arinaypaq, chayta ruwanay tiyan.





Yachay imayna Telegram ruwayta Coze Chatbot mast'ariypaq.





Huk kuti ruwayta tukuruspaqa, lluqsichiy ñit'iy chaymanta suyay apachisqayki aprobasqa chaymanta lluqsichisqa kananta.

Hamuq pachakunapi Allinchakuykuna

Llamkay maskay ruwayqa ancha sasa ruwaymi. Chaymi, llamkay maskaqkunata estrés nisqamanta libranapaq herramientata ruwayqa huk ñanmi. Huk hunt'asqa yuyayniyuqña karqani ima sasachakuykunata JobQuest chatbot allichayta munasqaymanta, aswan wiñachiy ruwayta purisqaymanhina, aswan sasachakuykunata tarirqani allichayta necesitasqankuta.





Chaymi, kay chatbot llamk'anapaq lluqsichirqani chaypas, aswan ruwanakunaraqmi kachkan pacha purisqanman hina yapayta munani.





Kaypi wakin ruwanakuna mana ancha karu hamuq pachapi yapayta suyasaq:





Munaymanmi huk hoja de cálculo ruwanata Chatbotniyman tinkiyta. Chaywanmi sapa llamkay yapakunqa hoja de cálculo nisqaman aswan allin organizacion kananpaq. Huk ruwana chaymanta calendario ruwana tinkiynin ruwaqkunapaq entrevistakuna programanankupaq chaymanta sapa kuti yuyarichiykunata paykunamanta tarinankupaq.





Tukuypaq, pisi pachallapi, llamk'asaq ruwanakuna yapanaypaq llamk'ana maskana ruwaykunata wakichinapaq.

Conclusion

Kay qillqasqapi, imayna JobQuest Chatbot llamk'asqanmanta sut'incharqani, chaymanta ruwanakuna chaymanta wiñariy puriyninmanta Coze mana códigoyuq plataformata llamk'achispa. Ichapas huk experienciayuq paqarichiqqa kanki utaq huk tecnologia munakuq kanki, tarinki hamut'aykunata qatiq proyectoykita kallpachanaykipaq.