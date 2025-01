JobQuest asistents: kā es izveidoju gudru kompanjonu darba meklējumiem bez stresa ar mājīgumu

Darba meklējumi ir tik neticami nogurdinoši.





Jā! Tā nav klišeja — es to piedzīvoju.





Turklāt ResumeGenius aptauja atklāja, ka aptuveni 70% darba meklētāju izjūt lielāku stresu darba meklējumos.





70% darba meklētāju izjūt lielāku stresu darba meklējumos.





Lai gan ir bijis daudz rakstu par to, kā padarīt darba meklēšanu mazāk saspringtu (organizējieties, uzskatiet to par mērķi, paņemiet pārtraukumus, izveidojiet portfolio, esiet selektīvs, pielāgojiet savu pieteikumu un tā tālāk), patiesība ir tāda, ka šis padoms neatrisina pamatproblēmu.





Patiesā problēma ir tā, ka darba meklēšana ir sarežģīta, garlaicīga un atkārtojas, kas padara to nepārvaramu. Tāpēc, manuprāt, pareizais risinājums ir pieteikšanās procesa nojaukšana, lai tas būtu mazāk garīgi noslogots, un tikai nodrošināt, lai darba meklētāji koncentrētos tikai uz nepieciešamajiem uzdevumiem.





Ņemot vērā jaunākās mākslīgā intelekta (AI) tendences, pastāv iespējas izveidot tērzēšanas robotus, lai atrisinātu šīs problēmas. Un tā radās JobQuest.





JobQuest ir AI tērzēšanas robots, kas var racionalizēt jūsu darba meklēšanas procesus. Tajā tiek atlasīti darba piedāvājumi, kas atbilst jūsu vēlmēm, tiek piedāvāti padomi, kā uzlabot jūsu CV dažādām lomām, tiek izstrādātas personalizētas pavadvēstules un palīdz sagatavoties intervijām.





Šajā rakstā es iepazīstināšu jūs ar tērzēšanas robota izstrādes posmu. Bet pirms tam pārbaudīsim, kā darbojas tērzēšanas robots.

Kā darbojas JobQuest?

Vienkārši sakot, JobQuest ir jūsu pavadonis darba meklējumos. Tas ir tērzēšanas robots, kas palīdz racionalizēt darba meklēšanu, veicot visus atkārtotos un garlaicīgos uzdevumus. Tas ļauj koncentrēties uz svarīgākajiem procesiem – intelektuālu un personalizētu dokumentu izstrādi, lai piesaistītu darba devēja uzmanību.





Darba tirgus ir sadrumstalots — dažādiem uzņēmumiem ir veidi, kā viņi sauc amatus, kuros viņi pieņem darbā, lai gan viņi meklē kādu, kas veiktu to pašu darbu.





Piemēram, uzņēmums var meklēt satura veidotāju, bet cits meklē tekstu autoru. Abiem uzņēmumiem ir ļoti līdzīgi amatu apraksti ar dažādiem nosaukumiem. Lai darba meklētājs zinātu, vai tas viņam ir piemērots, viņam ir jāizpēta katrs darba apraksts, kas ir laikietilpīgs un milzīgs.





JobQuest ļauj jums norādīt savas darba preferences. Pamatojoties uz šo informāciju, tas dažādās darba platformās meklē jaunākos darbus, kas saistīti ar jūsu vēlmēm.





Lūk, kā darbojas JobQuest:





AI tērzēšanas robotam ir četras funkcijas:

Darba meklēšana

Atsākt atjaunināšanu un personalizēšanu

Motivācijas vēstules paaudze

Intervijas prakse





Tipisks darba meklētājs labprāt pārbaudītu dažādu uzņēmumu darba piedāvājumus. Tātad, tā vietā, lai manuāli skenētu dažādas darba tabulas un filtrētu darbus, pamatojoties uz jūsu vēlmēm, JobQuest apstrādā uzdevumu un sniedz jums darba ieteikumus.





Kad nosūtāt uzvedni, paziņojot tērzēšanas robotam, ka meklējat darbu, tērzēšanas robots lūdz iesniegt savas preferences (nozari, atrašanās vietu, darba veidus, amatu un savu CV (nav obligāts).









Kad esat iesniedzis preferences, tērzēšanas robots meklē un atgriež darbu sarakstu ar saitēm, lai pieteiktos vai uzzinātu vairāk. (Lai netiktu pārslogoti, es nodrošināju, ka tērzēšanas roboti vienā sesijā atgrieza mazāk nekā 15 darbus. Ja jums ir nepieciešams vairāk darbu saraksts, varat parādīt tērzēšanas robotam.









Kad esat atradis jūs interesējošos darbus, jūsu kā darba meklētāja nākamais solis ir iesniegt savu pieteikumu (savu CV un pavadvēstuli). Apskatīsim dažus faktus par darba pieteikumu iesniegšanu:





Jūs neesat vienīgais, kas piesakās šim darbam.

Jūs, iespējams, esat tikai viens no vairāk nekā 500 cilvēkiem, kas piesakās. HR nebūs laika un garīgo spēju izlasīt katru darba pieteikumu. Tāpēc viņi izvietos lietojumprogrammu izsekošanas programmatūru (ATS) (programmatūru, kas skenē un filtrē darba pieteikumus, pamatojoties uz noteiktiem kritērijiem, piemēram, izmantotajiem atslēgvārdiem), lai palīdzētu viņiem izvēlēties labāko kandidātu.

Jums ir jāiesniedz personalizēta pavadvēstule un CV, lai palielinātu izredzes tikt uz interviju.





Pamatojoties uz iepriekš minētajiem punktiem, es uzskatu, ka neviens darba meklētājs nevar iztikt bez izsīkuma un izsīkuma. Tā vietā, lai personīgi rakstītu katru unikālo pavadvēstuli un atjauninātu savu CV par katru pieteikto darbu, AI tērzēšanas robots var palīdzēt veikt šo uzdevumu.





Tātad, ja jums nepieciešama palīdzība, lai uzlabotu savu CV un uzrakstītu pavadvēstuli, viss, kas jums jādara, ir jāaicina tērzēšanas robots. Tērzēšanas robots lūgs augšupielādēt savu CV un ielīmēt darba aprakstu (JD).





Pēc tam tērzēšanas robots ģenerē personalizētu pavadvēstuli, kas ir optimizēta ar atslēgvārdiem no darba aprakstiem.









Tērzēšanas robots sniedz arī ieskatus, ieteikumus un lietas, ko pievienot, noņemt vai atjaunināt jūsu CV par darba aprakstu.









Papildus stresa mazināšanai, ar kuru saskaraties kā darba meklētājs, personalizēta pavadvēstule un CV palielina jūsu iespēju saņemt atbildi no uzņēmuma.





Varat arī izmantot JobQuest, lai praktizētu intervijas un saņemtu padomus par to, kā saņemt atzvanu no darbā pieņemšanas menedžera. JobQuest var palīdzēt jums sasniegt interviju, palīdzot praktizēt iespējamos jautājumus un piedāvājot atsauksmes par veiktspējas uzlabošanu. Šis tērzēšanas robots simulēs intervēšanas posmu, ieņemot intervētāja pozīciju.





Kad esat nosūtījis intervijas pieprasījumu, tērzēšanas robots lūdz sniegt nepieciešamo informāciju saistībā ar intervijas procesu. Informācija, piemēram, intervijas ilgums, nozare, darba veids, uz kuru piesakāties, intervijas veids, uz kuru jākoncentrējas (uzvedības, situācijas vai tehniska), kā arī darba apraksts.









Kad šī informācija ir sniegta, tērzēšanas robots uzdod jums jautājumus, gaida jūsu atbildi un sniedz atsauksmes un piemērus. Intervijas sadaļas beigās (kad ir pagājis ilgums) tērzēšanas robots sniedz atsauksmes un padomus, kā sevi pilnveidot, lai palielinātu izredzes gūt panākumus.









JobQuest sniedz arī tiešsaistes informāciju par to, kā pabeigt interviju. Papildus tērzēšanas robota funkcijām šis tērzēšanas robots arī atjaunina jūs ar ikdienas brīdinājumiem par jaunākajiem darbiem.





Noskatieties šo demonstrācijas video par šī tērzēšanas robota darbību.





Varat arī izmēģināt tērzēšanas robotu:

Šeit ir saite uz Coze Store tērzēšanas robotu — JobQuest Assistant

Šeit ir saite uz telegrammas robotu — https://t.me/JobQuesst_bot

Kā es izveidoju šo AI tērzēšanas robotu?

Šajā sadaļā es jums pastāstīšu, kā es izveidoju šo tērzēšanas robotu mazāk nekā trīs dienu laikā.





Jā! Tā nebija drukas kļūda. Es izveidoju šo darba meklētāja kompanjonu mazāk nekā 72 stundās — pateicoties Coze, bezkoda AI Chatbot izstrādes platformai.

Kas ir Coze?

Coze ir AI Chatbot izveides platforma, kas ļauj īstenot tērzēšanas robota ideju, neierakstot nevienu koda rindiņu. Jūs veidojat savu tērzēšanas robotu, rakstot uzvednes (norādījumi, kā tērzēšanas robots darbojas). Coze saziņai izmanto dabiskās valodas apstrādi (NLP).





Dabiskās valodas apstrāde (NLP) ļauj datoriem saprast un sazināties ar cilvēkiem cilvēku valodā. Datori parasti sazinās ar nullēm un vieniniekiem, bet, izmantojot NLP algoritmu, datori var lasīt cilvēku sniegtās instrukcijas un apstrādāt informāciju.

Chatbot izveides process

Izmantojot Coze, es idealizēju, ieviešu un publicēju tērzēšanas robotu, neierakstot nevienu koda rindiņu. Sekojiet līdzi, kamēr es jums pastāstīšu par šī tērzēšanas robota izveides procesu.

Priekšnosacījumu iestatīšana

Šķiet, ka šī ir mana tērzēšanas robota izstrādes procesa nozīmīgākā daļa. Kāpēc? Tas palīdz man attīstīt skaidru domāšanas procesu, vizualizēt problēmu un sniegt atbilstošus risinājumus.





Šeit ir kontrolsaraksts ar lietām, kas man palīdzēja vizualizēt tērzēšanas robotu.





Izpratne par problēmu, kuru vēlos atrisināt

Es vēlos izveidot tērzēšanas robotu, kas darba meklētājus atbrīvo no stresa darba meklēšanas laikā. Man bija jāanalizē katrs kontrolpunkts, kas darba meklētājam jāiziet katram pieteikumam.





Darba meklētājs meklē darbu, piesakās šiem darbiem ar personalizētām motivācijas vēstulēm un CV, kā arī gatavojas intervijām.





Skaidra izpratne par to, ko vēlos izveidot, man palīdz:





Pieņemiet lēmumus par vairāku aģentu modeli vai viena aģenta modeli. Pamatojoties uz iepriekš minēto kontrolpunktu, es izveidošu vairāku aģentu tērzēšanas robotu.

Izlemiet, kādi spraudņu veidi man ir nepieciešami projektam. Šim projektam man jāmeklē darbs tiešsaistē. Tātad, man ir nepieciešams spraudnis, lai izveidotu savienojumu ar darba vietām (vai darbu apkopošanas vietni), lai izgūtu informāciju par darbu. Man ir nepieciešams arī dokumentu lasītājs un parsētājs, lai lasītu un parsētu lietotāju augšupielādēto CV. Šim projektam man paveicās Coze spraudņu veikalā atrast spraudni.





Kad esmu padarījis šos priekšnosacījumus pieejamus, ir pienācis laiks nosmērēt rokas. Sāksim strādāt!

Aizmugursistēmas izveide

Tagad, kad man ir priekšnoteikums, izveidosim tērzēšanas robotu.

Darbvietas iestatīšana

Pirmais solis ir darbvietas iestatīšana.





Lai iestatītu savu darbvietu:





Apmeklējiet vietni Coze.com

Noklikšķiniet uz “+” sākumlapas augšējā kreisajā stūrī, un lapā tiks parādīts tērzēšanas robota izveides vednis, kas piedāvā divas iespējas (standarta un mākslīgā intelekta ģenerētā opcija), lai izveidotu tērzēšanas robotu.





Standarta opcija ļauj iestatīt aģenta nosaukumu un funkcijas, kā arī manuāli izvēlēties darbvietu un tērzēšanas robota ikonas.





AI ģenerēšanas opcijai ir jāievada aptuvens priekšstats par to, ko vēlaties, un tiek ģenerēts nosaukums, apraksts, ikona un uzvedne.





Pieņemot, ka vēlos izstrādāt JobQuest tērzēšanas robotu. Es tikai ievadīšu šo kopsavilkumu:





“čatbots, kas racionalizē darba meklēšanas procesu. Tas palīdz meklēt darbu, pārskatīt CV, ģenerēt pavadvēstules un palīdzēt praktizēt intervijas procesu.





AI ģenerēs uzvedni, prasmes, ikonu, nosaukumu, aprakstu un uzvedni.





Tomēr kā persona, kurai ir skaidrs priekšstats par to, ko vēlos izstrādāt, es labprātāk manuāli ievadu aģenta nosaukumu, funkciju un ikonu, ko arī izdarīju.

Mana tērzēšanas robota funkciju izveide

Kad veidojat tērzēšanas robotu, pēc noklusējuma tiksit novirzīts uz viena aģenta režīma darbvietu. Varat pārslēgties uz vairāku aģentu režīmu , noklikšķinot uz režīma pārslēgšanas ikonas ekrāna augšējā kreisajā pusē.









Vairāku aģentu režīmā varat pielāgot savu tērzēšanas robotu gan globālā līmenī (kas ietekmē kopējo tērzēšanas robota darbību), gan vietējā līmenī (mainot katra mezgla darbību vairāku aģentu tērzēšanas robotā).

Globālās iezīmes

Vispārējie funkciju iestatījumi atrodas ekrāna kreisajā malā. To sauc par sadaļu “Sakārtojums”. Šeit jūs varat ģenerēt personību un uzvedni, pievienot prasmes, pielāgot atmiņas iestatījumus, pielāgot tērzēšanas pieredzi un pievienot lomas tērzēšanas robotam.





Pagaidām es koncentrēšos uz globālo iestatījumu sadaļu Persona un Prompt, jo tā ir saskaņota ar aizmugursistēmas iestatījumiem. Par citiem mēs runāsim raksta pēdējā sadaļā.





Personas un uzvednes pievienošana manam tērzēšanas robotam

Šajā sadaļā es varu iestatīt sava tērzēšanas robota raksturu, to, ko tas var/nevar, funkcijas un prasmes, darbplūsmu, saturu un ierobežojumus.





Viena lieta, ko es vēlos, lai jūs zinātu, ir tāda, ka, lai izveidotu tērzēšanas robotu bezkoda platformā, piemēram, Coze, jums ir jābūt lietpratīgam tūlītējā inženierijā.





Lai jūsu tērzēšanas robots būtu efektīvs un precīzs, jums jāzina, kā strukturēt norādījumus tā, lai ģeneratīvais AI aģents to saprastu.





Tomēr, ja nezināt tūlītēju inženieriju, neuztraucieties, Coze ir nodrošinājis veidu, kā apiet uzvednes izpildi.





Pirms uzzināt, kā apiet pamudinājumu, uzzināsim dažus padomus par labu uzvedni.





Saglabājiet savu instrukciju kodolīgu . Nevajag klīst. Jo neskaidrāki ir jūsu norādījumi, jo grūtāk tērzēšanas robotam ir saprast un sniegt pareizo atbildi.

Izmantojiet dabisko un pamata valodu . Ģeneratīvā AI var apstrādāt dabiskās valodas --- tāpēc izmantojiet dabisko valodu. Uzrakstiet gramatiski pareizas uzvednes un pareizi ievadiet norādījumus.

Piešķiriet lomas un norādiet savu rezultātu . Skatieties uz ģeneratīvo AI kā studentu, izturieties pret to kā pret tādu. Piešķiriet lomas un norādiet, kā vēlaties iegūt rezultātus.

Izmantojiet labu struktūru . Esiet detalizēts. Iekļaujiet toni, garumu, struktūru, stilu un veidu, kā vēlaties, lai jūsu tērzēšanas robots reaģētu uz lietotāju vaicājumiem. Eksperimentējiet un atkārtojiet.

Sniedziet norādījumus un izmēģiniet jaunas lietas, izmantojot savu tērzēšanas robotu. Tādējādi jūs uzzināsit, kā izveidot efektīvus, precīzus un noderīgus tērzēšanas robotus.





Apgūsim Coze veidu, kā no jauna rakstīt uzvednes.





Viena aģenta režīma darbvietā atlasiet optimizēšanas pogu sakārtošanas sesijas augšējā labajā stūrī. Tiks parādīts lodziņš, kurā būs trīs iespējas. Varat izvēlēties starp:

Automātiska optimizācija tieši

Uzvedņu ģenerēšana, pamatojoties uz atkļūdošanas rezultātiem.

Tērzēšanas robota idejas rakstīšana.













Izvēloties kādu no šīm opcijām, AI ģenerē uzvedni un personību jūsu tērzēšanas robotam. Un jūs varat to rediģēt, lai tas atbilstu jūsu idejai.





Varat arī izvēlēties starp dažādām Persona un Prompt veidnēm.









Pēc melnraksta ģenerēšanas viss, kas jums jādara, ir pārslēgties uz vairāku aģentu režīmu.





Šajā projektā mana Personas un Uzvednes sadaļa sastāv no lomu sadaļas, kurā jūs ļaujat tērzēšanas robotam piešķirt lomu.





Tu esi…





Role You are JobQuest Assistant, a job search companion dedicated to providing personalized job recommendations, expert tips on resumes and cover letters, and tailored interview preparation to help users navigate their job search and secure their dream positions.





Funkcijas , kur es runāju par dažādām prasmēm. Tos dažreiz sauc par prasmēm, ja neveidojat sarežģītu tērzēšanas robotu. Manā tērzēšanas robotā man ir trīs funkcijas — darba meklēšanas funkcija, motivācijas vēstules un CV padomu funkcija un interviju sagatavošanas palīga funkcijas.





Un šīm funkcijām ir apakšprasmes.





Pārbaudiet šo:





Features ### Feature 1: Streamline and Personalized Job Search and Recommendation - Fetch job opportunities based on the user's preferences (desired role, industry, location, experience level and so on) - Display results in an organized and categorized format with quick apply links. ### Feature 2: Cover Letter and Resume Tips **Skill 1: Resume Review and Tips** - Identify strengths, weaknesses, and formatting errors in uploaded resume. - Suggest industry-specific keywords for better ATS compatibility. - Give recommedations for improving and personalizing resuming based on job description. **Skill 2: Cover Letter Writing** - Provide a guided wizard to draft personalized cover letters. - Suggest phrases and formats based on the job role and company. - Generate a coverletter template based on the job description. ### Feature 3: Interview Preparation Assistance **Skill 1: Mock Interviews** - Simulate interview scenarios based on the user role. (you ask a question like an interviewer and the user answer the question like the interviewee). - Provide behavioral, technical, and situational questions. - Provide an overall overview after the interviewing section is over. **Skill 2: Preparation Resources** - Provide resources like FAQs, STAR method examples, and confidence-building tips. - Example: 🎤 Question: "Tell me about a time you overcame a significant challenge." 💡 Tip: Focus on STAR (Situation, Task, Action, Result).





Darbplūsmā es sniedzu norādījumus par to, kā manam Chatbot vajadzētu izpildīt procesus. Lai izveidotu tādu sarežģītu tērzēšanas robotu kā tas, pie kura mēs strādājam, jums jāsāk ar:





Apkopojiet preferences, lai meklētu darbu

Uzlabojiet viņu CV un motivācijas vēstules Generation

Izveidojiet interaktīvu intervijas sesiju, lai palīdzētu darba meklētājam uzlabot savas prasmes atbildēt uz jautājumiem.





Saturā es sniedzu norādījumus par atbildēm. Šeit jūs sakāt tērzēšanas robotam pareizo toni un to, kā jūs to vēlaties. Manam Chatbot es nevēlos, lai tas būtu skarbs pret darba meklētāju, tam vajadzētu būt draugam, kompanjonam, kas atbrīvo viņu no stresa.





Es arī uzrakstīju uzvednes tērzēšanas robotam par to, kā es gribēju, lai tas strukturētu atbildes uz lietotāju jautājumiem.





Pārbaudiet šo:





Content **Example Prompts:** - **Job Search:** "Let's find your dream job! What role and location are you targeting?" - **Cover Letter Tips:** "Here's a professional tone for your cover letter. How would you like to personalize it further?" - **Mock Interview:** "You're applying for a project manager role. How would you handle conflicting priorities in a project?"





Ierobežojumi kalpo kā aizsargmargas, kas liek tērzēšanas robotam koncentrēties uz problēmu, ko tas risina.





Pārbaudiet šo:





Constraint - Only focus on job hunting topics - Only offer feedback at the end of interviewing session





Vairāku aģentu tērzēšanas robotam šajā sadaļā varat sniegt pārskatu par to, kādu vēlaties izveidot tērzēšanas robotu. Šī sesija ir kā karkasa projektēšana, veidojot vietni.





Tas, ka tas ir pārskats, nenozīmē, ka tam jābūt neskaidram un mulsinošam. Tāpat kā iepriekš redzētais, tas ir efektīvas tērzēšanas robota izveides pamats. Atrodiet pareizo līdzsvaru, kas veicinātu jūsu tērzēšanas robota kopējo efektivitāti un precizitāti.





Kad esam izveidojuši tērzēšanas robota uzvedni, ir pienācis laiks koncentrēties uz vietējo funkciju izveidi. Darīsim to!

Vietējās funkcijas

Atšķirībā no globālās funkcijas, vietējās funkcijas ietekmē katra tērzēšanas robota mezgla efektivitāti. Strādājot pie šī projekta, es atklāju, ka jūsu tērzēšanas robota efektivitāte ir atkarīga no katra mezgla neatkarības un savstarpējās atkarības.





Tātad, padarīsim mūsu tērzēšanas robotu gan neatkarīgu, gan savstarpēji atkarīgu.





Sadaļā “Izstrādāt” mēs pielāgojam mūsu tērzēšanas robota vietējās funkcijas. Vilkšanas un nomešanas funkcija atvieglo tērzēšanas robota izveidi. Kad pārslēdzaties uz vairāku aģentu režīmu, ir sākuma poga zaļā krāsā, kas ir savienota ar mezglu kā noklusējuma sesiju.





Darbvietai var pievienot citus mezglus, veicot dubultklikšķi uz jebkuras izstrādātās darbvietas daļas un pievienojot aģentu vai noklikšķinot uz pogas Pievienot mezglus (zilā krāsā) sadaļas apakšā.





Šeit varat izveidot tik daudz mezglu, cik vēlaties





Šim projektam es izveidošu četrus mezglus, kas ir norādīti tālāk:

Personalizēti darba ieteikumi

Atsākt padomus

Motivācijas vēstules ģenerators

Intervijas sagatavošanas asistents





Katrs mezgls satur scenāriju, aģenta uzvedni, prasmju un automātisko ieteikumu sadaļu.





Padoms . Lai nodrošinātu efektivitāti, izvairieties no neskaidriem mezglu nosaukumiem. Tas var ietekmēt tērzēšanas robota efektivitāti.





Scenārijs. Šeit es pievienoju funkcijas un atbalstītos scenārijus, kas attiecas uz tērzēšanas robotu. Šī sadaļa palīdz citiem tērzēšanas robotu mezgliem uzzināt, kad un kuram mezglam piešķirt uzdevumus, ar kuriem tie nevar tikt galā.





Lūk, kā mans scenārijs meklē mezglu Personalizēti darba ieteikumi :





Helps you streamline the job search process. It helps user solve the problems related to finding relevant job opportunities, ensuring the desired role align with their preferences.





Aģenta uzvednes sadaļā jūs sniedzat darbības loģiku un darbības, kas jāveic problēmu risināšanai.





Atšķirībā no globālo iestatījumu sadaļas Persona un uzvedne, šeit es biju detalizētāks. Es pievienoju mezgla lomu, darbības loģiku (dod norādījumus par to, kā es vēlos, lai mani mezgli darbotos), kā es vēlos, lai tērzēšanas robots formatētu atbildes, kā tas apstrādātu kļūdas, ja tādas ir, un ierobežojumus.





Šeit ir piemērs:

Role You're a job hunter. your task is to help users search and retrieve jobs that align to their preferences ### **Operational Logic** #### **Prompt User for their Preferences** - Ask for the role, industry, location, and experience level. Example: *"What type of job are you looking for? Please specify the role, industry, and preferred location."* #### **Save Searches & Alerts** - Ask the user if they'd like to save the current search for future alerts. Example: *"Would you like to save this search for future updates?"* ... ## Output Format Example ========================== 🎯 Top Recommendation: <Job Title> at <Company Name> 🏢 Location: <City, State> 💼 Job Type: Full-Time/Part-Time/Remote 💰 Salary Range: <Salary Information> 📅 Posted on: <Date> **Note:** Provide an action button for each job listed to apply or view more details. ## **Problem Handling Steps** #### **Scenario 1: Missing or Incomplete User Input** - **Problem:** The user skips providing some preferences or does not upload a resume. - **Solution:** Prompt politely for the missing information. Example: *"I noticed you haven't uploaded a resume. Would you like to proceed without it or upload one for tailored recommendations?"* Proceed with default options if the user chooses to skip. ### **Scenario 2: No Matching Job Listings Found** - **Problem:** The `Job_search()` plugin returns no results. - **Solution:** Apologize and offer alternative suggestions. Example: *"I couldn't find any jobs matching your preferences. Would you like to expand your search criteria or explore similar roles?"* Suggest nearby industries, roles, or locations. --- ## **Constraints** 1. Only job-search related tasks are handled by this agent. 2. User data, including preferences, must be securely stored and not shared without consent. ...





Kā redzat, iepriekš sniegtie norādījumi ir daudz detalizētāki





Prasmju sadaļā varat pievienot spraudņus, zināšanas vai darbplūsmu, lai uzlabotu mezgla iespējas. Ar prasmēm jūsu mezgls/aģents strādās kā indivīds ar steroīdiem.





Lai pievienotu prasmes,

Noklikšķiniet uz “+” un izpildiet norādījumus, lai atlasītu prasmes, kuras vēlaties pievienot.





Automātiskā ieteikuma pārslēgšana nozīmē, ka pēc katras atbildes tērzēšanas robots atgriež trīs papildu jautājumus, ko varat uzdot.









CITAS LIETAS, KAS ŅEMIET VĒRĀ:

Globālā lēciena nosacījuma pievienošana

Globālais lēciena nosacījums palīdz mezglam izlemt, kā rīkoties noteiktos scenārijos. Globālo lēcienu nosacījumu pievienošana katram manam mezglam palielina to efektivitāti. Ja lietotājam nepieciešama palīdzība saistībā ar citu funkciju, pārejas nosacījums palīdz ātrāk pieņemt lēmumus par pārslēgšanu.





Globālais lēciena nosacījums arī atvieglo tērzēšanas robotam uzdevumu piešķiršanu jebkuram mezglam pēc iespējas ātrāk.









Mezgla savienojums

Viena lieta, ko es vēlos, lai jūs zinātu, ir tas, ka jūs ne tikai savienojat jebkuru mezglu. Jūsu AI tērzēšanas robota efektivitāte ir atkarīga arī no katra mezgla attiecībām. Jūs nesavienojat kopā mezglus, kas nav saistīti.









Lai savienotu vienu mezglu ar otru, ir nepieciešama dziļa izpratne par to, kā lietotāji domā, un problēmu, kuru jūs viņiem palīdzat atrisināt.





Šajā projektā darba meklētājs, visticamāk, sāks ar darba meklēšanu tīmeklī. Tāpēc es ievietoju personalizētā darba ieteikuma mezglu kā pamata mezglu, kas ir galvenais kontrolpunkts katram jaunam lietotājam.









Kad viņi saņem darbu sarakstu, nākamais darbplūsmas posms ir pieteikumu izsūtīšana. Šeit viņiem būtu nepieciešama palīdzība ar savu CV un motivācijas vēstuli. Tāpēc es savienoju mezglu “ Atsākšanas padoms ” ar mezglu “Personalizēts darba ieteikums” .









Mezgls “ Atsākšanas padoms ” ir savienots ar “ Pavadvēstules ģenerators ” mezglu. Ikreiz, kad tērzēšanas robota lietotājs lūdz ģenerēt pavadvēstuli, mezgls pārbauda, vai viņa CV ir iepriekš augšupielādēts, ja nē, tas lūdz lietotājam augšupielādēt savu CV. Es to darīju, lai izvairītos no atlaišanas.









Mezgls Intervijas sagatavošanas palīgs atšķiras no citiem. Tas ir saistīts ar diviem dažādiem mezgliem — mezglu " Personalizētie darba ieteikumi " un mezglu " Atsākt padomu ". Kāpēc?





Lai modelētu personalizētu intervijas sadaļu, jums ir nepieciešams darba apraksts un CV. Tā vietā, lai būtu tikai mezgla “ Atsākšanas padoms ” apakšmezgls, es nolēmu to pievienot arī pamata mezglam — mezglam “ Personalizētie darba ieteikumi ”.









Mēs esam izstrādājuši nogurdinošāko projekta daļu — aizmugursistēmas procesus. Ir pienācis laiks uzlabot tērzēšanas robota lietotāja pieredzi.

Frontend projektēšana

Priekšpuse ir tikpat svarīga kā aizmugure. Tas palīdz humanizēt tērzēšanas robotu un atvieglo saziņu ar tērzēšanas robotu. Šajā sadaļā mēs pielāgosim dažus iestatījumus, lai uzlabotu mūsu tērzēšanas robota veiktspēju un palīdzētu uzlabot lietotāja pieredzi. Tāpat kā iepriekšminētajā aizmugursistēmā, mums ir jāpielāgo gan lokālie (lai uzlabotu atsevišķus mezglus), gan globālie iestatījumi (lai uzlabotu tērzēšanas robota efektivitāti).





Sāksim bez pūlēm!

Vietējo iestatījumu pielāgošana

Šeit mums ir jāpielāgo modeļa iestatījumi, mezglu pārslēgšanas iestatījumi un “Kurus mezglus apstrādāt katrā sarunas kārtā?”

Modeļa iestatījumi

Šeit es izvēlos tērzēšanas robotam piemēroto ģeneratīvā AI modeli, atlasu paaudzes daudzveidību un iestatu ievades un izvades iestatījumus.





Modeļa iestatījumiem

Noklikšķiniet uz trim punktiem mezgla augšējā labajā stūrī

Izvēlieties modeļa iestatījumus.





Modeļa iestatījumi ļauj man izvēlēties kādu no pieejamajiem ģeneratīvajiem modeļiem. Ir vairākas OpenAI GPT modeļu versijas, Anthropic Claude un Google Gemini. Izvēlētā modeļa veids ir atkarīgs no jūsu efektivitātes un izmaksu nepieciešamības.





Piezīme : dažreiz vismodernākais modelis ne vienmēr būs labākais. Atrodiet pareizo līdzsvaru starp efektivitāti, izmaksām un precizitāti.





Savam projektam es izvēlējos OpenAI GPT-4o mini modeli, jo tas labi darbojas manā projektā.





Vislabākais, izmantojot šādu vairāku aģentu modeli, ir tas, ka katrs iestatījums ietekmē tikai katru mezglu.





Paaudžu dažādība koncentrējas uz modeļu paaudžu daudzveidības pielāgošanu. Varat izvēlēties starp precīziem, līdzsvarotiem, radošiem vai pat pielāgotiem iestatījumiem.





Šim projektam es atstāju modeļa iestatījumu tādu, kāds tas ir.

Mezglu pārslēgšanas iestatījumi

Šeit mēs pielāgojam to, kā pašreizējais mezgls apstrādā scenārijus, kad tas nevar atbildēt uz lietotāju jautājumiem.





Šeit varat atlasīt, ko darīt, ja mezgls nevar atrisināt lietotāja problēmu un kurš ir atbildīgs par lēmumu pārslēgt atbildes mezglus — vai nu neatkarīgu modeli no pašreizējā mezgla, vai modeli, kas atbild uz jautājumiem.





Kad izlemt pārslēgt mezglus. Pēc lietotāja ievades, pēc modeļa atbildes vai abiem.





Kopumā šis iestatījums palīdz izveidot vienmērīgu pāreju starp katru mezglu vairāku aģentu sistēmā.





Piezīme : ja nesaprotat šos iestatījumus, nav jāuztraucas; vienkārši paturiet tos tādus, kādi tie ir. Coze ir efektīvi konfigurējis noklusējuma iestatījumus.





Uz kuru mezglu jānosūta jaunais sarunas raunds?

Šajos iestatījumos tiek prasīts izlemt, kā rīkoties katrā jaunā sarunu kārtā.





Vai jāturpina pēdējais mezgls, kas atbild uz iepriekšējo jautājumu? Vai arī sākuma mezglam ir jāatbild uz jautājumu katru reizi? Pēc noklusējuma katra jauna saruna tiks nosūtīta uz pēdējo mezglu, kas atbild uz jautājumu, kurš ir vislabākais šim tērzēšanas robota izstrādes projektam.

Globālie iestatījumi

Globālie iestatījumi ietver AI Chatbot vispārējās funkcijas.





Lai skatītu globālos iestatījumus, atgriezieties izkārtojuma sadaļā ekrāna kreisajā pusē. Šeit varat uzlabot atmiņu, uzlabot tērzēšanas pieredzi un pievienot balss funkcionalitāti.

Atmiņas funkcionalitāte

Atmiņas sadaļa sastāv:





Mainīgais ļauj izveidot konteineru lietotāja informācijas glabāšanai.

ļauj izveidot konteineru lietotāja informācijas glabāšanai. Datu bāze ir sakārtota tabulu krātuve, kas ļauj saglabāt lietotāja datus strukturētas tabulas formātā.

ir sakārtota tabulu krātuve, kas ļauj saglabāt lietotāja datus strukturētas tabulas formātā. Ilgtermiņa atmiņa darbojas tāpat kā cilvēka smadzenes. Tas palīdz AI aģentam formulēt lietotāja atmiņu, pamatojoties uz mijiedarbību. To aktivizējot, ir vieglāk uzlabot lietotāja pieredzi. Tā atceras iepriekšējās tērzēšanas sarunas, saglabā svarīgu personalizētu informāciju un precizē atbildes, pamatojoties uz iepriekšējo tērzēšanas pieredzi, lai nodrošinātu personalizētu informāciju.





Savam projektam es piešķīru mainīgos, lai saglabātu lietotāja preferences (vēlamā darba loma, atrašanās vieta un pieredzes līmenis).

Es arī ieslēdzu ilgtermiņa atmiņu, lai uzlabotu lietotāja pieredzi un palīdzētu tērzēšanas robotam personalizēt tērzēšanu katram lietotājam.

Tērzēšanas pieredze

Lai gan visi globālie iestatījumi ir svarīgi, šis tērzēšanas pieredzes iestatījums ir svarīgāks. Kāpēc? Tas var tieši ietekmēt lietotāja pieredzi.

Sākuma jautājumi, īsinājumtaustiņi un fona attēls var palīdzēt iestatīt režīmus un uzturēt sarunu pēc iespējas ilgāk.





Atklāšanas jautājums

Šeit jūs iepazīstināsit ar savu tērzēšanas robotu pirmo reizi lietotājiem un sniedzat viņiem jautājumu sarakstu, ko viņi var uzdot.





Saglabājiet savu ievadu kodolīgi un mērķtiecīgi. Pārliecinieties, vai iekļautie jautājumi ir tie, kurus lietotāji, visticamāk, uzdos.





Attiecībā uz JobQuest es pārliecinos, ka jautājumi ir saistīti ar jautājumiem, kurus, visticamāk, uzdotu mani lietotāji. Pat ja tas nav tas, ko viņi vēlas, tas var palīdzēt viņiem iestatīt tērzēšanas robota lietošanas režīmu.





Lai izveidotu ievada un sākuma jautājumus,

Noklikšķiniet uz “+” sadaļas augšpusē, un AI ģenerēs dažus jūsu vietā.

Pielāgojiet un rediģējiet atbilstoši savām vēlmēm.





Īsceļš

Šīs ir pogas virs meklēšanas ievades. Tie lietotājiem atvieglo iepriekš iestatītu jautājumu ierosināšanu.





Lai mazinātu stresu darba meklēšanas procesā, es nolēmu pievienot īsinājumtaustiņu pogas, uz kurām lietotāji var viegli noklikšķināt, lai meklētu savus vaicājumus.





Lai izveidotu īsceļus,

Noklikšķiniet uz pogas “+” īsceļu sadaļas augšpusē un aizpildiet informāciju uznirstošajā lapā.





Šeit ir resurss par to, kā pievienot saīsni savam tērzēšanas robotam.





Fona attēls

Pievienojiet saistītu fona attēlu, kas uzlabo lietotāja pieredzi.

Testēšana un atkļūdošana

Testēšanas un atkļūdošanas process ir tikpat svarīgs kā pārējais tērzēšanas robota izstrādes posms. Šīs sadaļas izlaišana ir kā lietojumprogrammas izstrāde un izvietošana, nepārbaudot, vai tā darbojas vai nē.





Izstrādājot tērzēšanas robotu, labākā prakse ir turpināt testēšanu un atkļūdošanu izstrādes laikā. Tas palīdz atklāt kļūdas agrīnā projekta izstrādes posmā.





Tipisks izstrādes process, ko es sekoju šim tērzēšanas robotam, ir:





Uzrakstiet uzvedni

Pārbaudiet, vai tas darbojas

Ja tas nedarbojas, kā paredzēts, rediģējiet uzvedni

Ja tas darbojas, kā paredzēts, turpiniet





I Atkārtojiet procesu visiem mezgliem.





Pēc vispārējās izstrādes fāzes (gan frontend, gan backend) es uzņemos lietotāja pozīciju un simulēju viņu domas. Tas man palīdzēja rakstīt uzvednes, lai pārbaudītu, cik efektīvs ir mans tērzēšanas robots un cik tas ir efektīvs mezglu pārslēgšanā.





Šeit ir mans kontrolsaraksts testēšanas un atkļūdošanas fāzei. Es pārbaudu, vai





mezgli atbild uz jautājumiem, kā paredzēts

patērēto žetonu skaits un atbildes ātrums

tērzēšanas robots attiecīgajā laikā izsauca spraudņus

mezgli tiek pārslēgti, kad vajadzētu





Parastā izpratne ir atkļūdošana, ja rodas problēma. Tomēr es uzskatu, ka jums nevajadzētu atkļūdot tikai tad, ja rodas kļūdas; ir svarīgi arī saprast, kas notiek aizmugursistēmā.





Lūk, kā es uzzinu par to, kas notiek mana tērzēšanas robota aizmugurē.

Noklikšķiniet uz atkļūdošanas simbola (uzgriežņu atslēgas attēls ģenerētās atbildes apakšā), un tiks parādīta atkļūdošanas informācija.













Atkļūdošanas informācija nodrošina piekļuvi daudz informācijas, tostarp:





RunTree (process, ko tērzēšanas robots veica, lai atbildētu uz jūsu jautājumu)

mezgla informācija (latents, sākuma/beigu laiks, izmantotais marķieris utt.)

ievade (tā ir lietotāja ievade JSON formātā)

izvade (ģenerētā izvade atzīmes formātā)





Ja uzskatāt, ka modelis patērē pārāk daudz marķieru, varat uzzināt, kur optimizēt procesu, lai nodrošinātu efektivitāti.





Viss, kas jums jādara, ir pāriet uz Runtree sadaļu:

Novietojiet kursoru virs saraksta

Un jūs varēsit piekļūt latentuma informācijai un katra izsaukšanas marķiera patēriņam.









Piemēram, augšējā attēlā redzams, ka GPT4 mini patērē 3253 marķierus un tā latentums ir 5034 ms.





Izmantojot šo informāciju, varat izlemt, kā uzlabot sava tērzēšanas robota efektivitāti un atbildes ātrumu.





Testēšana un atkļūdošana nav vienreizējs process, tas ir iteratīvs. Turpiniet to darīt, līdz esat apmierināts ar rezultātu.

Izdošana

Lai publicētu tērzēšanas robotu, noklikšķiniet uz zilās publicēšanas pogas ekrāna augšējā labajā stūrī.













Izvēlieties platformu, kurā vēlaties publicēt savu tērzēšanas robotu. Jums ir iespēja publicēt dažādās platformās kā API (kurai var piekļūt citas programmas vai lietojumprogrammas) vai tīmekļa SDK (lai integrētu šī tērzēšanas robota funkcijas tīmekļa lietojumprogrammās).





Lai kur vai kā vēlaties izvietot savu tērzēšanas robotu, viss, kas jums jādara, ir atlasīt tik daudz platformu, cik vēlaties, un konfigurēt tās, lai saņemtu to autorizāciju.









Šim tērzēšanas robotam es to izvietošu Coze aģentu veikalā, Cici AI un Telegram.





Pirmās divas platformas (Coze Agent Store un Cici AI) jau ir autorizētas, tāpēc man tās tikai jāatlasa. Lai izvietotu tērzēšanas robotu Telegram platformā, man tas ir jākonfigurē.





Uzziniet , kā konfigurēt Telegram Coze Chatbot izvietošanai.





Kad esat pabeidzis konfigurēšanu, noklikšķiniet uz pogas Publicēt un gaidiet, līdz jūsu iesniegums tiks apstiprināts un publicēts.

Nākotnes jauninājumi

Darba meklēšanas process ir ļoti sarežģīts uzdevums. Tātad, izveidot rīku, lai atbrīvotu darba meklētājus no stresa, ir veids, kā rīkoties. Lai gan man bija pilnvērtīgs priekšstats par to, kādas problēmas es vēlos, lai JobQuest tērzēšanas robots atrisinātu, jo vairāk es gāju cauri izstrādes procesam, jo vairāk es atklāju problēmas, kas bija jāatrisina.





Tātad, lai gan esmu publicējis šo tērzēšanas robotu lietošanai, joprojām ir vairākas funkcijas, kuras vēlos pievienot laika gaitā.





Šeit ir dažas no funkcijām, kuras es ceru pievienot tuvākajā nākotnē:





Es labprāt savā Chatbot integrētu izklājlapu lietojumprogrammu. Tas nodrošinās, ka katrs darbs tiks pievienots izklājlapai labākai organizācijai. Uzdevumu un kalendāra lietojumprogrammas integrēšana, lai lietotāji varētu ieplānot intervijas un saņemt pastāvīgus atgādinājumus par tām.





Kopumā drīzumā es strādāšu, lai pievienotu funkcijas darba meklēšanas procesu organizēšanai.

Secinājums

Šajā rakstā esmu detalizēti aprakstījis JobQuest Chatbot darbību, tostarp tā funkcijas un attīstības ceļu, izmantojot Coze bezkoda platformu. Neatkarīgi no tā, vai esat pieredzējis izstrādātājs vai tehnoloģiju entuziasts, jūs atradīsit ieskatu, kas iedvesmos jūsu nākamajam projektam.