ការ​ប្រមាញ់​ការងារ​គឺ​ជា​ការ​បង្ហូរ​ឈាម​មិន​គួរ​ឱ្យ​ជឿ។





បាទ! នោះមិនមែនជា cliché ទេ - វាជាអ្វីដែលខ្ញុំបានជួបប្រទះ។





លើសពីនេះទៅទៀត ការស្ទង់មតិមួយដោយ ResumeGenius បានបង្ហាញថា អ្នកស្វែងរកការងារប្រហែល 70% មានអារម្មណ៍តានតឹងជាងមុនចំពោះការស្វែងរកការងារ។





70% នៃអ្នកស្វែងរកការងារមានអារម្មណ៍តានតឹងជាងការស្វែងរកការងារ។





ទោះបីជាមានអត្ថបទជាច្រើនអំពីរបៀបធ្វើឱ្យការស្វែងរកការងារមិនសូវតានតឹង (រៀបចំខ្លួនអ្នក មើលឃើញថាវាជាគោលបំណង សម្រាក បង្កើតផលប័ត្រ ជ្រើសរើស កែសម្រួលកម្មវិធីរបស់អ្នក ហើយដូច្នេះនៅលើ) ការពិតគឺថានេះ ដំបូន្មានមិនដោះស្រាយបញ្ហាជាមូលដ្ឋានទេ។





បញ្ហាពិតប្រាកដគឺថាការស្វែងរកការងារមានភាពស្មុគ្រស្មាញ គួរឱ្យធុញ និងច្រំដែល ដែលធ្វើឱ្យវាលើសលប់។ ដូច្នេះ ដំណោះស្រាយដ៏ត្រឹមត្រូវ ខ្ញុំជឿថា កំពុងបំបែកដំណើរការដាក់ពាក្យ ដើម្បីធ្វើឱ្យវាមិនសូវធូរស្រាល និងគ្រាន់តែធ្វើឱ្យប្រាកដថា អ្នកស្វែងរកការងារផ្តោតតែលើកិច្ចការចាំបាច់ប៉ុណ្ណោះ។





ជាមួយនឹងនិន្នាការថ្មីៗនៃបញ្ញាសិប្បនិមិត្ត (AI) មានលទ្ធភាពក្នុងការបង្កើត chatbots ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះ។ ហើយនោះហើយជារបៀបដែល JobQuest បានក្លាយជា។





JobQuest គឺជា AI chatbot ដែលអាចសម្រួលដំណើរការស្វែងរកការងាររបស់អ្នក។ វាដកផ្ទាំងការងារសម្រាប់ការបើកការងារដែលសមនឹងចំណូលចិត្តរបស់អ្នក ផ្តល់នូវគន្លឹះក្នុងការកែលម្អប្រវត្តិរូបរបស់អ្នកសម្រាប់តួនាទីផ្សេងៗគ្នា បង្កើតលិខិតគម្របផ្ទាល់ខ្លួន និងជួយអ្នករៀបចំសម្រាប់ការសម្ភាសន៍។





នៅក្នុងអត្ថបទនេះខ្ញុំនឹងនាំអ្នកឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍន៍របស់ chatbot ។ ប៉ុន្តែមុននោះ សូមពិនិត្យមើលថាតើ chatbot ដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច។

តើ JobQuest ដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច?

និយាយឱ្យសាមញ្ញ JobQuest គឺជាដៃគូស្វែងរកការងាររបស់អ្នក។ វាជា chatbot ដែលជួយសម្រួលដល់ការស្វែងរកការងារដោយធ្វើកិច្ចការដដែលៗ និងគួរឱ្យធុញទាំងអស់។ នេះអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកផ្តោតលើដំណើរការសំខាន់បំផុត - ការបង្កើតឯកសារបញ្ញា និងផ្ទាល់ខ្លួន ដើម្បីទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់និយោជក។





ទីផ្សារការងារត្រូវបានបែងចែក - ក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗគ្នាមានវិធីដែលពួកគេហៅមុខតំណែងដែលពួកគេកំពុងជួល ទោះបីជាពួកគេកំពុងស្វែងរកនរណាម្នាក់ដើម្បីធ្វើការងារដូចគ្នាក៏ដោយ។





ជាឧទាហរណ៍ ក្រុមហ៊ុនមួយអាចស្វែងរកអ្នកសរសេរមាតិកា ខណៈក្រុមហ៊ុនមួយទៀតកំពុងស្វែងរកអ្នកថតចម្លង។ ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរមានការពិពណ៌នាការងារស្រដៀងគ្នាខ្លាំងណាស់ដែលមានឈ្មោះផ្សេងគ្នា។ សម្រាប់អ្នកស្វែងរកការងារដើម្បីដឹងថាតើនេះសមស្របសម្រាប់ពួកគេឬអត់នោះ ពួកគេចាំបាច់ត្រូវឆ្លងកាត់ការពិពណ៌នាការងារនីមួយៗ — ដែលចំណាយពេលច្រើន និងលើសលប់។





JobQuest អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកផ្តល់នូវចំណូលចិត្តការងាររបស់អ្នក។ ដោយផ្អែកលើព័ត៌មាននេះ វាស្វែងរកវេទិកាការងារផ្សេងៗគ្នាសម្រាប់ការងារថ្មីៗទាក់ទងនឹងចំណូលចិត្តរបស់អ្នក។





នេះជារបៀបដែល JobQuest ដំណើរការ៖





AI chatbot មានលក្ខណៈពិសេសចំនួនបួន៖

ការស្វែងរកការងារ

បន្តការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព និងការកំណត់ផ្ទាល់ខ្លួន

ជំនាន់លិខិតគម្រប

ការអនុវត្តការសម្ភាសន៍





អ្នកស្វែងរកការងារធម្មតានឹងចូលចិត្តពិនិត្យមើលផ្ទាំងការងារសម្រាប់ការបើកការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗគ្នា។ ដូច្នេះ ជំនួសឱ្យការស្កែនផ្ទាំងការងារផ្សេងៗដោយដៃ និងត្រងការងារដោយផ្អែកលើចំណូលចិត្តរបស់អ្នក JobQuest ដោះស្រាយភារកិច្ច និងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការណែនាំការងារ។





នៅពេលអ្នកផ្ញើប្រអប់បញ្ចូលប្រាប់ chatbot ថាអ្នកកំពុងស្វែងរកការងារ chatbot សួរអ្នកឱ្យបញ្ជូនចំណូលចិត្តរបស់អ្នក (ឧស្សាហកម្ម ទីតាំង ប្រភេទការងារ មុខតំណែង និងប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នក (មិនបង្ខំ)។









នៅពេលដែលអ្នកដាក់ស្នើចំណូលចិត្តរបស់អ្នក chatbot ស្វែងរក និងត្រឡប់បញ្ជីការងារដែលមានតំណភ្ជាប់ដើម្បីអនុវត្ត ឬស្វែងយល់បន្ថែម។ (ដើម្បីកុំឱ្យមានការលើសលប់ ខ្ញុំធានាថា chatbots ត្រឡប់មកវិញតិចជាង 15 ការងារក្នុងមួយវគ្គ។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការបញ្ជីការងារបន្ថែមទៀត អ្នកអាចប្រាប់ chatbot) ។









នៅពេលដែលអ្នកស្វែងរកការងារដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍ ការផ្លាស់ប្តូរបន្ទាប់របស់អ្នកក្នុងនាមជាអ្នកស្វែងរកការងារគឺត្រូវដាក់ពាក្យសុំរបស់អ្នក (ប្រវត្តិរូបសង្ខេប និងលិខិតគម្រប)។ តោះពិនិត្យមើលការពិតមួយចំនួនអំពីការដាក់ពាក្យសុំការងារ៖





អ្នក​មិន​មែន​ជា​មនុស្ស​តែ​ម្នាក់​គត់​ដែល​ដាក់​ពាក្យ​សម្រាប់​ការងារ​នោះ​។

អ្នកប្រហែលជាគ្រាន់តែជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សជាង 500 នាក់ដែលដាក់ពាក្យ។ ធនធានមនុស្សនឹងមិនមានពេលវេលា និងសមត្ថភាពផ្លូវចិត្តក្នុងការអានពាក្យសុំការងារនីមួយៗនោះទេ។ ដូច្នេះ ពួកគេនឹងដាក់ពង្រាយកម្មវិធីតាមដានកម្មវិធី (ATS) (កម្មវិធីដែលស្កេន និងត្រងកម្មវិធីការងារដោយផ្អែកលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យមួយចំនួនដូចជាពាក្យគន្លឹះដែលបានប្រើ) ដើម្បីជួយពួកគេជ្រើសរើសបេក្ខជនល្អបំផុត។

អ្នក​ត្រូវ​ដាក់​ជូន​នូវ​លិខិត​បញ្ជាក់​ផ្ទាល់​ខ្លួន និង​ប្រវត្តិរូប​សង្ខេប​ដើម្បី​បង្កើន​ឱកាស​ទទួល​បាន​ការ​សម្ភាសន៍។





ផ្អែកលើចំណុចខាងលើ ខ្ញុំជឿថាគ្មានអ្នកស្វែងរកការងារណាអាចបន្តការងារដោយមិនអស់កម្លាំង និងហត់នឿយនោះទេ។ ជំនួសឱ្យការសរសេរដោយផ្ទាល់នូវរាល់លិខិតគម្របតែមួយគត់ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកសម្រាប់ការងារនីមួយៗដែលអ្នកបានដាក់ពាក្យសុំ AI chatbot អាចជួយក្នុងកិច្ចការនេះ។





ដូច្នេះ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការជំនួយក្នុងការកែលម្អប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នក និងការសរសេរ Cover Letter អ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺផ្ញើសារទៅកាន់ chatbot។ chatbot នឹងសួរអ្នកឱ្យផ្ទុកប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នក ហើយបិទភ្ជាប់ការពិពណ៌នាការងារ (JD) ។





បន្ទាប់មក chatbot បង្កើតលិខិតគម្របផ្ទាល់ខ្លួន ដែលត្រូវបានធ្វើឱ្យប្រសើរជាមួយនឹងពាក្យគន្លឹះពីការពិពណ៌នាការងារ។









chatbot ក៏ផ្តល់នូវការយល់ដឹង ការណែនាំ និងអ្វីដែលត្រូវបន្ថែម ដកចេញ ឬធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅក្នុងប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកអំពីការពិពណ៌នាការងារ។









ក្រៅពីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងដែលអ្នកជួបប្រទះក្នុងនាមជាអ្នកស្វែងរកការងារ សំបុត្រគម្របផ្ទាល់ខ្លួន និងប្រវត្តិរូបសង្ខេប បង្កើនឱកាសរបស់អ្នកក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានពីក្រុមហ៊ុន។





អ្នកក៏អាចប្រើ JobQuest ដើម្បីអនុវត្តការសំភាសន៍ និងទទួលបានព័ត៌មានជំនួយអំពីរបៀបទទួលបានការហៅត្រលប់ពីអ្នកគ្រប់គ្រងការជួល។ JobQuest អាចជួយអ្នកក្នុងការសំភាសន៍របស់អ្នកដោយជួយអ្នកអនុវត្តសំណួរដែលទំនង និងផ្តល់មតិកែលម្អសម្រាប់ការកែលម្អការអនុវត្ត។ chatbot នេះនឹងក្លែងធ្វើដំណាក់កាលសម្ភាសន៍ ដោយយកមុខតំណែងអ្នកសម្ភាសន៍។





នៅពេលដែលអ្នកផ្ញើសំណើរបស់អ្នកស្នើសុំការសម្ភាសន៍មួយ chatbot សួរអ្នកឱ្យផ្តល់ព័ត៌មានចាំបាច់ទាក់ទងនឹងដំណើរការសម្ភាសន៍។ ព័ត៌មានដូចជារយៈពេលនៃការសម្ភាសន៍ ឧស្សាហកម្ម ប្រភេទនៃការងារដែលអ្នកកំពុងដាក់ពាក្យ ប្រភេទនៃសំភាសន៍ដែលត្រូវផ្តោតលើ (អាកប្បកិរិយា ស្ថានភាព ឬបច្ចេកទេស) និងការពិពណ៌នាការងារផងដែរ។









នៅពេលដែលព័ត៌មាននេះត្រូវបានផ្តល់ជូន chatbot សួរអ្នកនូវសំណួរ រង់ចាំចម្លើយរបស់អ្នក និងផ្តល់មតិកែលម្អ និងឧទាហរណ៍។ នៅចុងបញ្ចប់នៃផ្នែកសំភាសន៍ (នៅពេលដែលរយៈពេលបានកន្លងផុតទៅ) chatbot ផ្តល់មតិកែលម្អ និងផ្តល់ការណែនាំអំពីការកែលម្អខ្លួនឯង ដើម្បីបង្កើនឱកាសជោគជ័យរបស់អ្នក។









JobQuest ក៏ផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវព័ត៌មានតាមអ៊ិនធរណេតអំពីរបៀបដើម្បីសំភាសន៍របស់អ្នកផងដែរ។ ក្រៅពីលក្ខណៈពិសេសរបស់ chatbot នេះ chatbot ក៏ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអ្នកជាមួយនឹងការជូនដំណឹងប្រចាំថ្ងៃអំពីការងារចុងក្រោយបង្អស់ផងដែរ។





មើល វីដេអូសាកល្បង នេះអំពីរបៀបដែល chatbot នេះដំណើរការ។





អ្នកក៏អាចសាកល្បងប្រើ chatbot ផងដែរ៖

នេះគឺជាតំណភ្ជាប់ទៅកាន់ chatbot នៅលើហាង Coze - JobQuest Assistant

នេះជាតំណភ្ជាប់ទៅកាន់ Telegram Bot - https://t.me/JobQuesst_bot

តើខ្ញុំបង្កើត AI Chatbot នេះដោយរបៀបណា?

នៅក្នុងផ្នែកនេះ ខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកពីរបៀបដែលខ្ញុំបានបង្កើត chatbot នេះក្នុងរយៈពេលតិចជាងបីថ្ងៃ។





បាទ! នោះ​មិន​មែន​ជា​កំហុស​វាយ​អក្សរ​ទេ។ ខ្ញុំបានបង្កើតដៃគូរបស់អ្នកស្វែងរកការងារនេះក្នុងរយៈពេលតិចជាង 72 ម៉ោង — អរគុណដល់ Coze ដែលជាវេទិកាអភិវឌ្ឍន៍ AI Chatbot គ្មានលេខកូដ។

ខូសេជាអ្វី?

Coze គឺជាវេទិកាបង្កើត AI Chatbot ដែលអាចឱ្យអ្នកនាំយកគំនិត chatbot របស់អ្នកទៅកាន់ជីវិតដោយមិនចាំបាច់សរសេរកូដតែមួយជួរ។ អ្នកបង្កើត chatbot របស់អ្នកដោយសរសេរប្រអប់បញ្ចូល (ការណែនាំដើម្បីណែនាំពីរបៀបដែល chatbot ដំណើរការ) ។ Coze ប្រើប្រាស់ Natural Language Processing (NLP) ដើម្បីទំនាក់ទំនង។





ដំណើរការភាសាធម្មជាតិ (NLP) អាចឱ្យកុំព្យូទ័រយល់ និងទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សជាភាសាមនុស្ស។ កុំព្យូទ័រជាធម្មតាទំនាក់ទំនងក្នុងលេខសូន្យ និងលេខមួយ ប៉ុន្តែជាមួយនឹងក្បួនដោះស្រាយ NLP កុំព្យូទ័រអាចអានការណែនាំដែលផ្តល់ដោយមនុស្ស និងដំណើរការព័ត៌មាន។

ដំណើរការនៃការបង្កើត Chatbot

ជាមួយនឹង Coze ខ្ញុំធ្វើឧត្តមគតិ អនុវត្ត និងបោះពុម្ពផ្សាយ chatbot ដោយមិនចាំបាច់សរសេរកូដតែមួយជួរ។ ធ្វើតាមពេលដែលខ្ញុំណែនាំអ្នកតាមរយៈដំណើរការនៃការបង្កើត Chatbot នេះ។

ការដំឡើងតម្រូវការជាមុន

នេះហាក់ដូចជាផ្នែកដ៏សំខាន់បំផុតនៃដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍ chatbot របស់ខ្ញុំ។ ហេតុអ្វី? វាជួយខ្ញុំបង្កើតដំណើរការគិតច្បាស់លាស់ មើលឃើញបញ្ហា និងផ្តល់ដំណោះស្រាយសមស្រប។





នេះគឺជាបញ្ជីត្រួតពិនិត្យនៃអ្វីដែលបានជួយខ្ញុំឱ្យមើលឃើញពី chatbot ។





ស្វែងយល់ពីបញ្ហាដែលខ្ញុំចង់ដោះស្រាយ

ខ្ញុំចង់បង្កើត chatbot ដែលជួយសម្រាលអ្នកស្វែងរកការងារពីភាពតានតឹងរបស់ពួកគេអំឡុងពេលស្វែងរកការងារ។ ខ្ញុំត្រូវវិភាគច្រកត្រួតពិនិត្យនីមួយៗដែលអ្នកស្វែងរកការងារត្រូវឆ្លងកាត់សម្រាប់រាល់កម្មវិធី។





អ្នកស្វែងរកការងារធ្វើស្វែងរកការងារ អនុវត្តការងារទាំងនោះជាមួយនឹងលិខិតគម្រប និងប្រវត្តិរូបសង្ខេបផ្ទាល់ខ្លួន ហើយរៀបចំសម្រាប់ការសម្ភាសន៍។





ការយល់ច្បាស់អំពីអ្វីដែលខ្ញុំចង់កសាងជួយខ្ញុំ៖





ធ្វើការសម្រេចចិត្តអំពីគំរូពហុភ្នាក់ងារ ឬគំរូភ្នាក់ងារតែមួយ។ ដោយផ្អែកលើចំណុចត្រួតពិនិត្យខាងលើ ខ្ញុំនឹងបង្កើត chatbot ពហុភ្នាក់ងារ។

សម្រេចចិត្តអំពីប្រភេទកម្មវិធីជំនួយដែលខ្ញុំត្រូវការសម្រាប់គម្រោង។ សម្រាប់គម្រោងនេះ ខ្ញុំត្រូវស្វែងរកការងារតាមអ៊ីនធឺណិត។ ដូច្នេះ ខ្ញុំ​ត្រូវ​ការ​កម្មវិធី​ជំនួយ​ដើម្បី​ភ្ជាប់​ជាមួយ​ក្តារ​ការងារ (ឬ​គេហទំព័រ​ប្រមូលផ្តុំ​ការងារ) ដើម្បី​យក​ព័ត៌មាន​ការងារ។ ខ្ញុំក៏ត្រូវការកម្មវិធីអានឯកសារ និងអ្នកញែក ដើម្បីអាន និងញែកប្រវត្តិរូបសង្ខេបដែលអ្នកប្រើប្រាស់បង្ហោះ។ សម្រាប់គម្រោងនេះ ខ្ញុំមានសំណាងក្នុងការស្វែងរកកម្មវិធីជំនួយនៅក្នុងហាងកម្មវិធីជំនួយ Coze ។





នៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើឱ្យតម្រូវការជាមុនទាំងនេះអាចប្រើបាន វាដល់ពេលធ្វើឱ្យដៃរបស់ខ្ញុំកខ្វក់។ តោះធ្វើការ!

ការកសាង Backend

ឥឡូវនេះ ខ្ញុំមានតម្រូវការជាមុន សូមបង្កើត chatbot មួយ។

ការដំឡើងកន្លែងធ្វើការ

ជំហានដំបូងគឺរៀបចំកន្លែងធ្វើការរបស់អ្នក។





ដើម្បីរៀបចំកន្លែងធ្វើការរបស់អ្នក៖





ទស្សនា Coze.com

ចុច '+' នៅជ្រុងខាងឆ្វេងខាងលើនៃទំព័រដើម ហើយទំព័រមួយនឹងបង្ហាញអ្នកជំនួយការបង្កើត chatbot ដែលផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវជម្រើសពីរ (ជម្រើសស្តង់ដារ និងជម្រើសដែលបង្កើតដោយ AI) ដើម្បីបង្កើត chatbot របស់អ្នក។





ជម្រើស ស្តង់ដារ អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកកំណត់ឈ្មោះភ្នាក់ងារ និងមុខងារ ហើយជ្រើសរើសកន្លែងធ្វើការ និងរូបតំណាង chatbot ដោយដៃ។





ជម្រើស ជំនាន់ AI តម្រូវឱ្យអ្នកបញ្ចូលគំនិតរដុបនៃអ្វីដែលអ្នកចង់បាន ហើយឈ្មោះ ការពិពណ៌នា រូបតំណាង និងប្រអប់បញ្ចូលត្រូវបានបង្កើត។





សន្មតថាខ្ញុំចង់បង្កើត JobQuest chatbot ។ ខ្ញុំនឹងបញ្ចូលសេចក្តីសង្ខេបនេះ៖





“chatbot ដែលសម្រួលដំណើរការស្វែងរកការងារ។ វាជួយក្នុងការស្វែងរកការងារ ពិនិត្យមើលប្រវត្តិរូបសង្ខេប បង្កើត Cover Letter និងជួយអនុវត្តដំណើរការសម្ភាសន៍។





AI នឹងបង្កើតប្រអប់បញ្ចូល ជំនាញ រូបតំណាង ឈ្មោះ ការពិពណ៌នា និងប្រអប់បញ្ចូល។





ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ក្នុងនាមជាអ្នកដែលមានគំនិតច្បាស់លាស់អំពីអ្វីដែលខ្ញុំចង់អភិវឌ្ឍ ខ្ញុំចង់បញ្ចូលឈ្មោះភ្នាក់ងារ មុខងារ និងរូបតំណាងដោយដៃ ដែលខ្ញុំបានធ្វើ។

ការកសាងលក្ខណៈពិសេសរបស់ My Chatbot

នៅពេលអ្នកបង្កើត chatbot អ្នកនឹងត្រូវបាននាំទៅកន្លែងធ្វើការរបៀបភ្នាក់ងារតែមួយតាមលំនាំដើម។ អ្នក​អាច​ប្ដូរ​ទៅ ​របៀប​ភ្នាក់ងារ​ច្រើន ​ដោយ​ចុច​រូបតំណាង​ប្ដូរ​របៀប​នៅ​ជ្រុង​កំពូល​ឆ្វេង​នៃ​អេក្រង់។









នៅក្នុងរបៀបពហុភ្នាក់ងារ អ្នកអាចកែប្រែ chatbot របស់អ្នកទាំងកម្រិតសកល (ដែលប៉ះពាល់ដល់ឥរិយាបទរបស់ chatbot ទាំងមូល) និងនៅកម្រិតមូលដ្ឋាន (ការផ្លាស់ប្តូររបៀបដែលថ្នាំងនីមួយៗនៅក្នុង multi-agent chatbot ដំណើរការ)។

លក្ខណៈសកល

ការកំណត់មុខងារសកលមានទីតាំងនៅខាងឆ្វេងដៃនៃអេក្រង់របស់អ្នក។ វាត្រូវបានគេហៅថាផ្នែក "ការរៀបចំ" ។ នេះគឺជាកន្លែងដែលអ្នកបង្កើត Persona និង Prompt បន្ថែមជំនាញ កែប្រែការកំណត់អង្គចងចាំ កែប្រែបទពិសោធន៍ជជែក និងបន្ថែមតួនាទីទៅ chatbot ។





សម្រាប់ពេលនេះ ខ្ញុំនឹងផ្តោតលើផ្នែក Persona និង Prompt នៃការកំណត់សកល ព្រោះវាស្របនឹងការកំណត់ផ្នែកខាងក្រោយ។ យើងនឹងនិយាយអំពីអ្នកផ្សេងទៀតនៅក្នុងផ្នែកចុងក្រោយនៃអត្ថបទ។





ការបន្ថែម Persona និង Prompt ទៅ Chatbot របស់ខ្ញុំ

ផ្នែកនេះអនុញ្ញាតឱ្យខ្ញុំកំណត់លក្ខណៈរបស់ chatbot របស់ខ្ញុំ អ្វីដែលវាអាចធ្វើបាន/មិនអាចធ្វើបាន លក្ខណៈពិសេស និងជំនាញ លំហូរការងារ ខ្លឹមសារ និងឧបសគ្គ។





រឿងមួយដែលខ្ញុំចង់ឱ្យអ្នកដឹងគឺថាការបង្កើត chatbot នៅលើវេទិកាគ្មានលេខកូដដូចជា Coze តម្រូវឱ្យអ្នកមានជំនាញវិស្វកម្មភ្លាមៗ។





ដើម្បីឱ្យ chatbot របស់អ្នកមានប្រសិទ្ធភាព និងត្រឹមត្រូវ អ្នកត្រូវដឹងពីរបៀបរៀបចំការណែនាំរបស់អ្នកតាមរបៀបដែលភ្នាក់ងារ AI ជំនាន់ថ្មីនឹងយល់។





ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រសិនបើអ្នកមិនដឹងផ្នែកវិស្វកម្មភ្លាមៗ កុំបារម្ភ Coze បានផ្តល់នូវវិធីមួយដើម្បីឈានទៅដល់ការជម្រុញ។





មុននឹងរៀនពីរបៀបទទួលបានជុំវិញការបំផុសគំនិត ចូរយើងរៀនគន្លឹះមួយចំនួនអំពីការបំផុសគំនិតដ៏ល្អ។





រក្សាការណែនាំរបស់អ្នកឱ្យខ្លី ។ កុំលោត។ ការណែនាំរបស់អ្នកកាន់តែមិនច្បាស់លាស់ វាកាន់តែពិបាកសម្រាប់ chatbot ក្នុងការយល់ និងផ្តល់ចម្លើយត្រឹមត្រូវមួយ។

ប្រើភាសាធម្មជាតិ និងមូលដ្ឋាន ។ Generative AI អាចដំណើរការភាសាធម្មជាតិ --- ដូច្នេះប្រើភាសាធម្មជាតិ។ សរសេរការជំរុញឱ្យត្រឹមត្រូវតាមវេយ្យាករណ៍ និងដាក់បញ្ចូលការណែនាំរបស់អ្នកឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។

កំណត់តួនាទី និងបញ្ជាក់លទ្ធផលរបស់អ្នក ។ សូមមើល AI ជំនាន់មុនក្នុងនាមជាសិស្ស ចាត់ទុកវាដូចជាមួយ។ កំណត់តួនាទី និងណែនាំវាអំពីរបៀបដែលអ្នកចង់ឱ្យលទ្ធផលរបស់អ្នកទៅជា។

អនុវត្តរចនាសម្ព័ន្ធល្អ ។ លម្អិត។ រួមបញ្ចូលសម្លេង ប្រវែង រចនាសម្ព័ន្ធ រចនាប័ទ្ម និងរបៀបដែលអ្នកចង់ឱ្យ chatbot របស់អ្នកឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកប្រើ។ ពិសោធន៍និងធ្វើម្តងទៀត។

ផ្តល់ការណែនាំ និងសាកល្បងអ្វីដែលថ្មីជាមួយ chatbot របស់អ្នក។ តាមរយៈនេះ អ្នកនឹងរៀនពីរបៀបបង្កើត chatbots ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ត្រឹមត្រូវ និងមានប្រយោជន៍។





តោះរៀនវិធីរបស់ Coze ជុំវិញការសរសេរសារពីដំបូង។





នៅលើកន្លែងធ្វើការរបៀបភ្នាក់ងារតែមួយ សូមជ្រើសរើសប៊ូតុងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៅខាងស្តាំខាងលើនៃវគ្គរៀបចំ។ ប្រអប់មួយនឹងលេចឡើងដែលអ្នកមានជម្រើសបី។ អ្នកអាចជ្រើសរើសរវាង៖

ការធ្វើឱ្យប្រសើរដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយផ្ទាល់

បង្កើតការជម្រុញដោយផ្អែកលើលទ្ធផលបំបាត់កំហុស។

សរសេរគំនិត chatbot ។













នៅពេលអ្នកជ្រើសរើសជម្រើសណាមួយទាំងនេះ AI បង្កើតប្រអប់បញ្ចូល និងបុគ្គលសម្រាប់ chatbot របស់អ្នក។ ហើយអ្នកអាចកែសម្រួលវាឱ្យសមនឹងគំនិតរបស់អ្នក។





អ្នកក៏អាចជ្រើសរើសរវាងគំរូ Persona និង Prompt ផ្សេងគ្នាផងដែរ។









បន្ទាប់ពីបង្កើតសេចក្តីព្រាង អ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺប្តូរទៅរបៀបពហុភ្នាក់ងារ។





សម្រាប់គម្រោងនេះ ផ្នែក Persona និង Prompt របស់ខ្ញុំមានផ្នែកតួនាទី ដែលអ្នកអនុញ្ញាតឱ្យ chatbot ផ្តល់តួនាទីមួយ។





អ្នកគឺ…





Role You are JobQuest Assistant, a job search companion dedicated to providing personalized job recommendations, expert tips on resumes and cover letters, and tailored interview preparation to help users navigate their job search and secure their dream positions.





លក្ខណៈពិសេស ដែលខ្ញុំនិយាយអំពីជំនាញផ្សេងៗ។ ពេលខ្លះពួកគេត្រូវបានគេហៅថាជំនាញ ប្រសិនបើអ្នកមិនរចនា chatbot ស្មុគស្មាញ។ នៅក្នុង chatbot របស់ខ្ញុំ ខ្ញុំមានលក្ខណៈពិសេសបីយ៉ាង — មុខងារស្វែងរកការងារ មុខងារណែនាំអំពីប្រវត្តិរូបសង្ខេប និងមុខងារជំនួយការរៀបចំការសម្ភាសន៍។





ហើយលក្ខណៈពិសេសទាំងនេះមានជំនាញរង។





សូមពិនិត្យមើលនេះ៖





Features ### Feature 1: Streamline and Personalized Job Search and Recommendation - Fetch job opportunities based on the user's preferences (desired role, industry, location, experience level and so on) - Display results in an organized and categorized format with quick apply links. ### Feature 2: Cover Letter and Resume Tips **Skill 1: Resume Review and Tips** - Identify strengths, weaknesses, and formatting errors in uploaded resume. - Suggest industry-specific keywords for better ATS compatibility. - Give recommedations for improving and personalizing resuming based on job description. **Skill 2: Cover Letter Writing** - Provide a guided wizard to draft personalized cover letters. - Suggest phrases and formats based on the job role and company. - Generate a coverletter template based on the job description. ### Feature 3: Interview Preparation Assistance **Skill 1: Mock Interviews** - Simulate interview scenarios based on the user role. (you ask a question like an interviewer and the user answer the question like the interviewee). - Provide behavioral, technical, and situational questions. - Provide an overall overview after the interviewing section is over. **Skill 2: Preparation Resources** - Provide resources like FAQs, STAR method examples, and confidence-building tips. - Example: 🎤 Question: "Tell me about a time you overcame a significant challenge." 💡 Tip: Focus on STAR (Situation, Task, Action, Result).





លំហូរការងារ គឺជាកន្លែងដែលខ្ញុំបានផ្តល់ការណែនាំអំពីរបៀបដែល Chatbot របស់ខ្ញុំគួរប្រតិបត្តិដំណើរការ។ សម្រាប់ chatbot ស្មុគស្មាញដូចអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើការ អ្នកត្រូវចាប់ផ្តើមជាមួយ៖





ប្រមូលចំណូលចិត្តដើម្បីស្វែងរកការងារ

កែលម្អប្រវត្តិរូបសង្ខេប និងលិខិតគម្រប ជំនាន់

បង្កើតវគ្គសម្ភាសន៍អន្តរកម្ម ដើម្បីជួយអ្នកស្វែងរកការងារឱ្យប្រសើរឡើងនូវជំនាញឆ្លើយសំណួររបស់ពួកគេ។





ខ្លឹមសារ ជាកន្លែងដែលខ្ញុំផ្តល់ការណែនាំអំពីរបៀបដែលចម្លើយគួរតែជា។ នៅទីនេះអ្នកប្រាប់ chatbot នូវសម្លេងត្រឹមត្រូវ និងរបៀបដែលអ្នកចង់ឱ្យវាក្លាយជា។ សម្រាប់ Chatbot របស់ខ្ញុំ ខ្ញុំមិនចង់ឱ្យវាមានភាពឃោរឃៅលើអ្នកស្វែងរកការងារទេ វាគួរតែជាមិត្តភ័ក្តិ ដៃគូដែលបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងរបស់ពួកគេ។





ខ្ញុំក៏បានសរសេរសារណែនាំសម្រាប់ chatbot អំពីរបៀបដែលខ្ញុំចង់ឱ្យវារៀបចំចម្លើយចំពោះសំណួររបស់អ្នកប្រើ។





សូមពិនិត្យមើលនេះ៖





Content **Example Prompts:** - **Job Search:** "Let's find your dream job! What role and location are you targeting?" - **Cover Letter Tips:** "Here's a professional tone for your cover letter. How would you like to personalize it further?" - **Mock Interview:** "You're applying for a project manager role. How would you handle conflicting priorities in a project?"





ឧបសគ្គ បម្រើជាផ្លូវការពារដើម្បីធ្វើឱ្យ chatbot ផ្តោតលើបញ្ហាដែលខ្លួនកំពុងដោះស្រាយ។





សូមពិនិត្យមើលនេះ៖





Constraint - Only focus on job hunting topics - Only offer feedback at the end of interviewing session





សម្រាប់ chatbot ពហុភ្នាក់ងារ ផ្នែកនេះអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកផ្តល់នូវទិដ្ឋភាពទូទៅនៃអ្វីដែលអ្នកចង់ឱ្យ chatbot ក្លាយជា។ វគ្គនេះគឺដូចជាការរចនា wireframe នៅពេលរចនាគេហទំព័រ។





ដោយ​សារ​តែ​វា​ជា​ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​មិន​មាន​ន័យ​ថា​វា​គួរ​តែ​មិន​ច្បាស់​លាស់​និង​ច្របូក​ច្របល់។ ដូចអ្វីដែលអ្នកបានឃើញខាងលើ នេះជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការបង្កើត chatbot ដ៏មានប្រសិទ្ធភាព។ ស្វែងរកសមតុល្យត្រឹមត្រូវដែលនឹងរួមចំណែកដល់ប្រសិទ្ធភាពរួម និងភាពត្រឹមត្រូវនៃ chatbot របស់អ្នក។





នៅពេលដែលយើងបង្កើតប្រអប់បញ្ចូលរបស់ chatbot វាដល់ពេលដែលត្រូវផ្តោតលើការកសាងលក្ខណៈពិសេសក្នុងតំបន់។ តោះធ្វើបែបនេះ!

លក្ខណៈពិសេសក្នុងស្រុក

មិនដូចលក្ខណៈសកលទេ មុខងារ Local ប៉ះពាល់ដល់ប្រសិទ្ធភាពនៃថ្នាំងរបស់ chatbot នីមួយៗ។ ខ្ញុំបានរកឃើញនៅពេលកំពុងធ្វើការលើគម្រោងនេះថាប្រសិទ្ធភាពនៃ chatbot របស់អ្នកអាស្រ័យលើឯករាជ្យភាព និងការពឹងពាក់គ្នាទៅវិញទៅមកនៃ node នីមួយៗ។





ដូច្នេះ ចូរធ្វើឱ្យ chatbot របស់យើងទាំងឯករាជ្យ និងអាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមក។





ផ្នែក 'អភិវឌ្ឍន៍' គឺជាកន្លែងដែលយើងកែប្រែលក្ខណៈពិសេសក្នុងតំបន់នៃ chatbot របស់យើង។ មុខងារអូសនិងទម្លាក់ធ្វើឱ្យវាកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការបង្កើត chatbot របស់អ្នក។ នៅពេលដែលអ្នកប្តូរទៅរបៀបពហុភ្នាក់ងារ វាមានប៊ូតុងចាប់ផ្តើមជាពណ៌បៃតងតភ្ជាប់ទៅថ្នាំងដែលជាវគ្គលំនាំដើមរបស់អ្នក។





អ្នកអាចបន្ថែមថ្នាំងបន្ថែមទៀតទៅកន្លែងធ្វើការដោយចុចទ្វេដងលើផ្នែកណាមួយនៃកន្លែងធ្វើការដែលបានអភិវឌ្ឍ ហើយបន្ថែមភ្នាក់ងារ ឬចុចប៊ូតុងបន្ថែមថ្នាំង (ពណ៌ខៀវ) នៅផ្នែកខាងក្រោមនៃផ្នែក។





នៅទីនេះ អ្នកអាចបង្កើតថ្នាំងជាច្រើនតាមដែលអ្នកចង់បាន





សម្រាប់​គម្រោង​នេះ ខ្ញុំ​នឹង​បង្កើត​ថ្នាំង​ចំនួន ៤ ដែល​មាន​រាយ​ខាង​ក្រោម៖

ការណែនាំការងារផ្ទាល់ខ្លួន

បន្តគន្លឹះ

ម៉ាស៊ីនបង្កើតលិខិតគម្រប

ជំនួយការត្រៀមសម្ភាសន៍





ថ្នាំងនីមួយៗមានសេណារីយ៉ូ ប្រអប់បញ្ចូលភ្នាក់ងារ ជំនាញ និងផ្នែកណែនាំដោយស្វ័យប្រវត្តិ។





គន្លឹះ ៖ ដើម្បីប្រសិទ្ធភាព ជៀសវាងឈ្មោះមិនច្បាស់លាស់សម្រាប់ថ្នាំងរបស់អ្នក។ នេះអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រសិទ្ធភាពរបស់ chatbot ។





សេណារីយ៉ូ។ នេះជាកន្លែងដែលខ្ញុំបន្ថែមមុខងារ និងសេណារីយ៉ូដែលគាំទ្រដែលអនុវត្តចំពោះ chatbot ។ ផ្នែកនេះជួយឱ្យថ្នាំង chatbot ផ្សេងទៀតដឹងថានៅពេលណា និងថ្នាំងណាដែលត្រូវចាត់ចែងកិច្ចការដែលពួកគេមិនអាចដោះស្រាយបាន។





នេះជារបៀបដែលសេណារីយ៉ូរបស់ខ្ញុំរកមើលថ្នាំង ' ការណែនាំការងារផ្ទាល់ខ្លួន '៖





Helps you streamline the job search process. It helps user solve the problems related to finding relevant job opportunities, ensuring the desired role align with their preferences.





ផ្នែកប្រអប់បញ្ចូលរបស់ភ្នាក់ងារគឺជាកន្លែងដែលអ្នកផ្តល់នូវតក្កវិជ្ជាប្រតិបត្តិការ និងជំហានសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហា។





មិនដូចផ្នែក Persona និង prompt នៃការកំណត់សកលទេ ខ្ញុំបានលម្អិតនៅទីនេះ។ ខ្ញុំបានបន្ថែមតួនាទីរបស់ថ្នាំង តក្កវិជ្ជាប្រតិបត្តិការ (ផ្តល់ការណែនាំអំពីរបៀបដែលខ្ញុំចង់ឱ្យថ្នាំងរបស់ខ្ញុំដំណើរការ) របៀបដែលខ្ញុំចង់ឱ្យ chatbot ធ្វើទ្រង់ទ្រាយចម្លើយ របៀបដែលវានឹងដោះស្រាយកំហុសក្នុងករណីមាន និងឧបសគ្គ។





នេះជាឧទាហរណ៍៖

Role You're a job hunter. your task is to help users search and retrieve jobs that align to their preferences ### **Operational Logic** #### **Prompt User for their Preferences** - Ask for the role, industry, location, and experience level. Example: *"What type of job are you looking for? Please specify the role, industry, and preferred location."* #### **Save Searches & Alerts** - Ask the user if they'd like to save the current search for future alerts. Example: *"Would you like to save this search for future updates?"* ... ## Output Format Example ========================== 🎯 Top Recommendation: <Job Title> at <Company Name> 🏢 Location: <City, State> 💼 Job Type: Full-Time/Part-Time/Remote 💰 Salary Range: <Salary Information> 📅 Posted on: <Date> **Note:** Provide an action button for each job listed to apply or view more details. ## **Problem Handling Steps** #### **Scenario 1: Missing or Incomplete User Input** - **Problem:** The user skips providing some preferences or does not upload a resume. - **Solution:** Prompt politely for the missing information. Example: *"I noticed you haven't uploaded a resume. Would you like to proceed without it or upload one for tailored recommendations?"* Proceed with default options if the user chooses to skip. ### **Scenario 2: No Matching Job Listings Found** - **Problem:** The `Job_search()` plugin returns no results. - **Solution:** Apologize and offer alternative suggestions. Example: *"I couldn't find any jobs matching your preferences. Would you like to expand your search criteria or explore similar roles?"* Suggest nearby industries, roles, or locations. --- ## **Constraints** 1. Only job-search related tasks are handled by this agent. 2. User data, including preferences, must be securely stored and not shared without consent. ...





ដូចដែលអ្នកអាចឃើញការជម្រុញខាងលើគឺលម្អិតបន្ថែមទៀត





ផ្នែកជំនាញ គឺជាកន្លែងដែលអ្នកបន្ថែមកម្មវិធីជំនួយ ចំណេះដឹង ឬលំហូរការងារដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ថ្នាំង។ ជាមួយនឹងជំនាញ ថ្នាំង/ភ្នាក់ងាររបស់អ្នកនឹងធ្វើការដូចបុគ្គលម្នាក់នៅលើ steroids ។





ដើម្បីបន្ថែមជំនាញ,

ចុច '+' ហើយធ្វើតាមការណែនាំដើម្បីជ្រើសរើសជំនាញដែលអ្នកចូលចិត្តបន្ថែម។





ការបិទបើកនៅលើ ' ការផ្ដល់យោបល់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ' មានន័យថាបន្ទាប់ពីចម្លើយនីមួយៗ chatbot ត្រឡប់សំណួរបីបន្ថែមទៀតដែលអ្នកអាចសួរបាន។









អ្វីផ្សេងទៀតដែលត្រូវកត់សម្គាល់៖

ការបន្ថែមលក្ខខណ្ឌលោតសកល

លក្ខខណ្ឌលោតជាសកលជួយថ្នាំងសម្រេចចិត្តថាត្រូវធ្វើអ្វីនៅក្នុងសេណារីយ៉ូជាក់លាក់។ ការបន្ថែមលក្ខខណ្ឌលោតជាសកលទៅថ្នាំងរបស់ខ្ញុំនីមួយៗបង្កើនប្រសិទ្ធភាពរបស់វា។ នៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវការជំនួយជាមួយមុខងារផ្សេងទៀត លក្ខខណ្ឌលោតជួយពួកគេធ្វើការសម្រេចចិត្តប្តូរលឿនជាងមុន។





លក្ខខណ្ឌលោតជាសកលក៏ធ្វើឱ្យវាកាន់តែងាយស្រួលសម្រាប់ chatbot ក្នុងការចាត់ចែងកិច្ចការទៅ nodes ណាមួយឱ្យបានលឿនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។









ការតភ្ជាប់ថ្នាំង

រឿងមួយដែលខ្ញុំចង់ឱ្យអ្នកដឹងគឺថាអ្នកមិនគ្រាន់តែភ្ជាប់ node ណាមួយទេ។ ប្រសិទ្ធភាពរបស់ AI chatbot របស់អ្នកក៏អាស្រ័យលើទំនាក់ទំនងរវាងថ្នាំងនីមួយៗផងដែរ។ អ្នកមិនភ្ជាប់ថ្នាំងដែលមិនទាក់ទងគ្នាទេ។









ការភ្ជាប់ថ្នាំងមួយទៅថ្នាំងមួយទៀតទាមទារការយល់ដឹងស៊ីជម្រៅអំពីរបៀបដែលអ្នកប្រើប្រាស់គិត និងបញ្ហាដែលអ្នកជួយពួកគេដោះស្រាយ។





សម្រាប់គម្រោងនេះ អ្នកស្វែងរកការងារទំនងជានឹងចាប់ផ្តើមដោយការស្វែងរកការងារតាមគេហទំព័រ។ ដូច្នេះ ខ្ញុំបានដាក់ថ្នាំង ' ការណែនាំការងារផ្ទាល់ខ្លួន' ជាថ្នាំងមូលដ្ឋាន ដែលជាចំណុចត្រួតពិនិត្យចម្បងសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ថ្មីគ្រប់រូប។









នៅពេលដែលពួកគេទទួលបានបញ្ជីការងារ ដំណាក់កាលបន្ទាប់នៃលំហូរការងារគឺការបញ្ជូនកម្មវិធី។ នៅទីនេះ ពួកគេត្រូវការជំនួយជាមួយប្រវត្តិរូបសង្ខេប និងលិខិតគម្រប។ នេះជាមូលហេតុដែលខ្ញុំបានភ្ជាប់ថ្នាំង ' ព័ត៌មានជំនួយបន្ត ' ទៅថ្នាំង 'ការណែនាំការងារផ្ទាល់ខ្លួន' ។









ថ្នាំង ' Resume Tip ' ត្រូវបានភ្ជាប់ទៅថ្នាំង ' Cover Letter Generator ' ។ នៅពេលណាដែលអ្នកប្រើប្រាស់ chatbot ស្នើឱ្យបង្កើតលិខិតគម្របនោះ ថ្នាំងពិនិត្យមើលថាតើប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់ពួកគេត្រូវបានផ្ទុកឡើងពីមុនឬអត់ នោះវាស្នើឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់បង្ហោះប្រវត្តិរូបរបស់ពួកគេ។ ខ្ញុំ​បាន​ធ្វើ​នេះ​ដើម្បី​ជៀសវាង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ដដែលៗ។









ថ្នាំង ' ជំនួយការត្រៀមសម្ភាស ' គឺខុសពីកម្មវិធីផ្សេងទៀត។ វាត្រូវបានភ្ជាប់ទៅថ្នាំងពីរផ្សេងគ្នា — ថ្នាំង ' ការណែនាំការងារផ្ទាល់ខ្លួន ' និងថ្នាំង ' ការណែនាំបន្ត ' ។ ហេតុអ្វី?





ដើម្បីក្លែងធ្វើផ្នែកសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ខ្លួន អ្នកត្រូវការការពិពណ៌នាការងារ និងប្រវត្តិរូបសង្ខេប។ ដូច្នេះ ជំនួសឱ្យការគ្រាន់តែជាថ្នាំងរងសម្រាប់ថ្នាំង ' ព័ត៌មានជំនួយបន្ត ' ខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តបន្ថែមវាទៅថ្នាំងមូលដ្ឋានផងដែរ - ថ្នាំង ' ការណែនាំការងារផ្ទាល់ខ្លួន ' ។









យើងបានបង្កើតផ្នែកដែលធុញទ្រាន់បំផុតនៃគម្រោង ដំណើរការផ្នែកខាងក្រោយ។ វាដល់ពេលហើយដើម្បីកែលម្អបទពិសោធន៍អ្នកប្រើប្រាស់របស់ chatbot ។

ការរចនាផ្នែកខាងមុខ

Frontend មានសារៈសំខាន់ដូច Backend ដែរ។ វាជួយមនុស្សក្នុងការបង្កើត chatbot និងធ្វើឱ្យវាកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយ chatbot ។ នៅក្នុងផ្នែកនេះ យើងនឹងកែប្រែការកំណត់មួយចំនួន ដើម្បីកែលម្អដំណើរការនៃ chatbot របស់យើង និងជួយជាមួយនឹងបទពិសោធន៍អ្នកប្រើប្រាស់។ ដូចទៅនឹង backend ខាងលើដែរ យើងក៏ត្រូវកែប្រែទាំង local (ដើម្បីបង្កើនថ្នាំងបុគ្គល) និងការកំណត់សកល (ដើម្បីធ្វើការលើប្រសិទ្ធភាពរបស់ chatbot)។





បើគ្មានអាការទេ តោះចាប់ផ្តើម!

ការកែប្រែការកំណត់មូលដ្ឋាន

នៅទីនេះ យើងត្រូវធ្វើការកែប្រែការកំណត់គំរូ ការកំណត់ការប្តូរថ្នាំង និង "តើថ្នាំងណាដែលត្រូវដោះស្រាយរាល់ការសន្ទនាទាំងអស់?"

ការកំណត់ម៉ូដែល

នៅទីនេះ ខ្ញុំជ្រើសរើសម៉ូដែល Generative AI ដែលសមរម្យសម្រាប់ chatbot ជ្រើសរើសភាពចម្រុះនៃជំនាន់ និងកំណត់ការកំណត់បញ្ចូល និងលទ្ធផល។





សម្រាប់ការកំណត់ម៉ូដែល

ចុច​ចំណុច​បី​នៅ​ជ្រុង​កំពូល​ស្ដាំ​នៃ​ថ្នាំង

ជ្រើសរើសការកំណត់ម៉ូដែល។





ការកំណត់ម៉ូដែលអនុញ្ញាតឱ្យខ្ញុំជ្រើសរើសពីម៉ូដែលជំនាន់ណាមួយដែលមាន។ មានកំណែជាច្រើននៃម៉ូដែល OpenAI GPT, Anthropic Claude និង Google Gemini ។ ប្រភេទនៃម៉ូដែលដែលអ្នកជ្រើសរើសអាស្រ័យលើតម្រូវការរបស់អ្នកសម្រាប់ប្រសិទ្ធភាពនិងតម្លៃ។





ចំណាំ ៖ ពេលខ្លះម៉ូដែលទំនើបបំផុតនឹងមិនតែងតែល្អបំផុតនោះទេ។ ស្វែងរកតុល្យភាពត្រឹមត្រូវរវាងប្រសិទ្ធភាព ការចំណាយ និងភាពត្រឹមត្រូវ។





សម្រាប់គម្រោងរបស់ខ្ញុំ ខ្ញុំបានទៅរកម៉ូដែលខ្នាតតូច OpenAI GPT-4o ព្រោះវាដំណើរការល្អសម្រាប់គម្រោងរបស់ខ្ញុំ។





អ្វី​ដែល​ល្អ​បំផុត​ជាមួយ​គំរូ​ភ្នាក់ងារ​ច្រើន​បែប​នេះ​គឺ​ថា​ការ​កំណត់​នីមួយៗ​ប៉ះពាល់​តែ​ថ្នាំង​នីមួយៗ​ប៉ុណ្ណោះ។





Generation Diversity ផ្តោតលើការកែប្រែភាពចម្រុះនៃជំនាន់គំរូ។ អ្នកអាចជ្រើសរើសរវាងភាពច្បាស់លាស់ តុល្យភាព ការច្នៃប្រឌិត ឬសូម្បីតែការកំណត់ផ្ទាល់ខ្លួន។





សម្រាប់គម្រោងនេះ ខ្ញុំបានចាកចេញពីការកំណត់គំរូដូចដែលនៅមាន។

ការកំណត់ការប្តូរថ្នាំង

នេះគឺជាកន្លែងដែលយើងកែប្រែពីរបៀបដែលថ្នាំងបច្ចុប្បន្នគ្រប់គ្រងសេណារីយ៉ូ ដែលវាមិនអាចឆ្លើយសំណួររបស់អ្នកប្រើបាន។





នៅទីនេះ អ្នកអាចជ្រើសរើសអ្វីដែលត្រូវធ្វើនៅពេលដែលថ្នាំងមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហារបស់អ្នកប្រើ ហើយអ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការសម្រេចចិត្តប្តូរថ្នាំងឆ្លើយ — ទាំងគំរូឯករាជ្យពីថ្នាំងបច្ចុប្បន្ន ឬគំរូដែលឆ្លើយសំណួរ។





ពេលណាត្រូវសម្រេចចិត្តប្តូរថ្នាំង។ បន្ទាប់​ពី​ការ​បញ្ចូល​អ្នក​ប្រើ បន្ទាប់​ពី​ចម្លើយ​គំរូ ឬ​ទាំង​ពីរ។





សរុបមក ការកំណត់នេះជួយបង្កើតការផ្លាស់ប្តូររលូនរវាងថ្នាំងនីមួយៗនៅក្នុងប្រព័ន្ធពហុភ្នាក់ងារ។





ចំណាំ ៖ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ពីការកំណត់ទាំងនេះទេ មិនចាំបាច់បារម្ភទេ។ គ្រាន់តែរក្សាពួកគេដូចដែលពួកគេមាន។ Coze បានកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធការកំណត់លំនាំដើមយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។





តើ​ការ​សន្ទនា​ជុំ​ថ្មី​គួរ​ផ្ញើ​ទៅ​ថ្នាំង​ណា?

ការកំណត់ទាំងនេះសួរដើម្បីសម្រេចថាតើរាល់ការសន្ទនាថ្មីគួរតែត្រូវបានដោះស្រាយយ៉ាងដូចម្តេច។





តើថ្នាំងចុងក្រោយដែលឆ្លើយសំណួរមុនគួរបន្តឬ? ឬថ្នាំងចាប់ផ្តើមគួរតែឆ្លើយសំណួររាល់ពេល? ជាការកំណត់លំនាំដើម រាល់ការសន្ទនាថ្មីនឹងត្រូវបានផ្ញើទៅកាន់ថ្នាំងចុងក្រោយដែលឆ្លើយសំណួរ ដែលជាការល្អបំផុតសម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ chatbot នេះ។

ការកំណត់សកល

ការកំណត់ជាសកលរួមបញ្ចូលមុខងារទាំងមូលរបស់ AI Chatbot។





សម្រាប់ការកំណត់សកល សូមត្រលប់ទៅផ្នែករៀបចំនៅផ្នែកខាងឆ្វេងនៃអេក្រង់។ នៅទីនេះ អ្នកអាចកែប្រែអង្គចងចាំ កែលម្អបទពិសោធន៍ជជែក និងបន្ថែមមុខងារសំឡេង។

មុខងារអង្គចងចាំ

ផ្នែកអង្គចងចាំមាន៖





អថេរ អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបង្កើតកុងតឺន័រដើម្បីរក្សាទុកព័ត៌មានអ្នកប្រើប្រាស់។

អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបង្កើតកុងតឺន័រដើម្បីរក្សាទុកព័ត៌មានអ្នកប្រើប្រាស់។ មូលដ្ឋានទិន្នន័យ គឺជាកន្លែងផ្ទុកតារាងដែលបានរៀបចំដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នករក្សាទុកទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងទម្រង់តារាងដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធ។

គឺជាកន្លែងផ្ទុកតារាងដែលបានរៀបចំដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នករក្សាទុកទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងទម្រង់តារាងដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធ។ ការចងចាំរយៈពេលវែង ដំណើរការដូចខួរក្បាលមនុស្ស។ វាជួយភ្នាក់ងារ AI បង្កើតការចងចាំរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដោយផ្អែកលើអន្តរកម្ម។ ការធ្វើឱ្យសកម្មនេះធ្វើឱ្យវាកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការកែលម្អបទពិសោធន៍អ្នកប្រើប្រាស់។ វាចងចាំការជជែកពីមុន រក្សាទុកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនសំខាន់ៗ និងកែលម្អចម្លើយដោយផ្អែកលើបទពិសោធន៍ជជែកពីមុន ដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន។





សម្រាប់គម្រោងរបស់ខ្ញុំ ខ្ញុំបានកំណត់អថេរដើម្បីរក្សាទុកចំណូលចិត្តរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ (តួនាទីការងារដែលចង់បាន ទីតាំង និងកម្រិតបទពិសោធន៍)។

ខ្ញុំក៏បិទបើកអង្គចងចាំរយៈពេលវែងផងដែរ ដើម្បីបង្កើនបទពិសោធន៍អ្នកប្រើប្រាស់ និងជួយ chatbot កំណត់ការជជែកផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ម្នាក់ៗ។

បទពិសោធន៍ជជែក

ទោះបីជាការកំណត់សកលទាំងអស់មានសារៈសំខាន់ក៏ដោយ ការកំណត់បទពិសោធន៍ជជែកនេះមានសារៈសំខាន់ជាង។ ហេតុអ្វី? វាអាចប៉ះពាល់ដល់បទពិសោធន៍អ្នកប្រើប្រាស់ដោយផ្ទាល់។

សំណួរបើក ផ្លូវកាត់ និងរូបភាពផ្ទៃខាងក្រោយអាចជួយកំណត់របៀប និងរក្សាការសន្ទនាឱ្យបានយូរតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។





សំណួរបើក

នេះគឺជាកន្លែងដែលអ្នកណែនាំ chatbot របស់អ្នកទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់ដំបូង ហើយផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវបញ្ជីសំណួរដែលពួកគេអាចសួរបាន។





រក្សាការណែនាំរបស់អ្នកឱ្យសង្ខេប និងដល់ចំណុច។ ត្រូវប្រាកដថាសំណួរដែលរួមបញ្ចូលគឺជាសំណួរដែលអ្នកប្រើប្រាស់ទំនងជានឹងសួរ។





សម្រាប់ JobQuest ខ្ញុំត្រូវប្រាកដថាសំណួរទាក់ទងនឹងសំណួរដែលអ្នកប្រើប្រាស់របស់ខ្ញុំទំនងជានឹងសួរ។ ទោះបីជាវាមិនមែនជាអ្វីដែលពួកគេចង់បានក៏ដោយ វាអាចជួយពួកគេកំណត់របៀបសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ chatbot ។





ដើម្បីបង្កើត សេចក្តីផ្តើម និងសំណួរបើក

ចុច '+' នៅផ្នែកខាងលើនៃផ្នែក ហើយ AI នឹងបង្កើតមួយចំនួនសម្រាប់អ្នក។

កែប្រែ និងកែសម្រួលដើម្បីឱ្យសមនឹងចំណូលចិត្តរបស់អ្នក។





ផ្លូវកាត់

ទាំងនេះគឺជាប៊ូតុងនៅពីលើការបញ្ចូលការស្វែងរក។ ពួកគេធ្វើឱ្យវាកាន់តែងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការចាប់ផ្តើមសំណួរដែលបានកំណត់ជាមុន។





ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការស្វែងរកការងារ ខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តបន្ថែមប៊ូតុងផ្លូវកាត់ដែលអ្នកប្រើប្រាស់អាចចុចបានយ៉ាងងាយស្រួលសម្រាប់សំណួររបស់ពួកគេ។





ដើម្បីបង្កើតផ្លូវកាត់,

ចុចប៊ូតុង '+' នៅផ្នែកខាងលើនៃផ្នែកផ្លូវកាត់ ហើយបំពេញព័ត៌មាននៅលើទំព័រលេចឡើង។





នេះគឺជា ធនធាន អំពីរបៀបបន្ថែមផ្លូវកាត់ទៅកាន់ chatbot របស់អ្នក។





រូបភាពផ្ទៃខាងក្រោយ

បន្ថែមរូបភាពផ្ទៃខាងក្រោយដែលពាក់ព័ន្ធ ដែលបង្កើនបទពិសោធន៍អ្នកប្រើប្រាស់។

ការសាកល្បង និងការបំបាត់កំហុស

ដំណើរការសាកល្បង និងបំបាត់កំហុសគឺសំខាន់ដូចដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍន៍ chatbot ដែលនៅសល់។ ការរំលងផ្នែកនេះគឺដូចជាការបង្កើតកម្មវិធីមួយ ហើយដាក់ពង្រាយវាដោយមិនចាំបាច់សាកល្បងថាតើវាដំណើរការឬអត់។





នៅពេលបង្កើត chatbot ការអនុវត្តដ៏ល្អបំផុតគឺត្រូវបន្តសាកល្បង និងបំបាត់កំហុសនៅពេលអ្នកបង្កើត។ វាជួយរកឃើញកំហុសនៅដំណាក់កាលដំបូងនៃការអភិវឌ្ឍន៍គម្រោង។





ដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍ធម្មតាដែលខ្ញុំបានធ្វើតាមសម្រាប់ chatbot នេះគឺ





សរសេរប្រអប់បញ្ចូល

សាកល្បងប្រសិនបើវាដំណើរការ

ប្រសិនបើវាមិនដំណើរការដូចបំណងទេ សូមកែសម្រួលប្រអប់បញ្ចូល

ប្រសិនបើវាដំណើរការដូចបំណង សូមបន្តទៅមុខទៀត។





ខ្ញុំធ្វើដំណើរការម្តងទៀតសម្រាប់ថ្នាំងទាំងអស់។





បន្ទាប់ពីដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍន៍ទាំងមូល (ទាំងផ្នែកខាងមុខ និងផ្នែកខាងក្រោយ) ខ្ញុំសន្មត់ទីតាំងរបស់អ្នកប្រើ និងក្លែងធ្វើពីរបៀបដែលពួកគេគិត។ នេះបានជួយខ្ញុំក្នុងការសរសេរសារជំរុញឱ្យសាកល្បងថាតើ chatbot របស់ខ្ញុំមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណា និងមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណាក្នុងការប្តូរថ្នាំង។





នេះគឺជាបញ្ជីត្រួតពិនិត្យរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ដំណាក់កាលសាកល្បង និងបំបាត់កំហុស។ ខ្ញុំពិនិត្យមើលថាតើ,





ថ្នាំងឆ្លើយសំណួរដូចបំណង

ចំនួនថូខឹនប្រើប្រាស់ និងល្បឿនឆ្លើយតប

chatbot បានហៅកម្មវិធីជំនួយនៅពេលសមស្រប

ថ្នាំងត្រូវបានប្តូរនៅពេលដែលពួកគេគួរ





ការយល់ដឹងធម្មតាគឺដើម្បីបំបាត់កំហុសនៅពេលដែលមានបញ្ហា។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ខ្ញុំជឿថាអ្នកមិនគួរគ្រាន់តែបំបាត់កំហុសនៅពេលដែលមានកំហុសកើតឡើងនោះទេ។ វាក៏សំខាន់ផងដែរក្នុងការយល់ពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងផ្នែកខាងក្រោយ។





នេះជារបៀបដែលខ្ញុំរៀនអំពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅផ្នែកខាងក្រោយនៃ chatbot របស់ខ្ញុំ៖

ចុចនិមិត្តសញ្ញាបំបាត់កំហុស (រូបភាព wrench នៅផ្នែកខាងក្រោមនៃចម្លើយដែលបានបង្កើត) ហើយព័ត៌មានលម្អិតនៃការបំបាត់កំហុសនឹងត្រូវបានបង្ហាញ។













ព័ត៌មានបំបាត់កំហុសផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការចូលប្រើព័ត៌មានជាច្រើន រួមទាំង៖





RunTree (ដំណើរការដែល chatbot យកដើម្បីឆ្លើយសំណួររបស់អ្នក)

ព័ត៌មានលម្អិតអំពីថ្នាំង (ភាពយឺតយ៉ាវ ពេលវេលាចាប់ផ្តើម/បញ្ចប់ សញ្ញាសម្ងាត់ដែលបានប្រើ។ល។)

ការបញ្ចូល (នោះជាការបញ្ចូលរបស់អ្នកប្រើក្នុងទម្រង់ JSON)

លទ្ធផល (លទ្ធផលដែលបានបង្កើតក្នុងទម្រង់សម្គាល់)





ប្រសិនបើអ្នកគិតថាគំរូប្រើប្រាស់ថូខឹនច្រើនពេក អ្នកអាចរៀនពីកន្លែងដែលត្រូវបង្កើនប្រសិទ្ធភាពដំណើរការឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព។





អ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺចូលទៅផ្នែក Runtree៖

ដាក់ទស្សន៍ទ្រនិចរបស់អ្នកនៅលើបញ្ជី

ហើយអ្នកនឹងអាចចូលប្រើព័ត៌មានភាពយឺតយ៉ាវ និងការប្រើប្រាស់សញ្ញាសម្ងាត់នៃការហៅនីមួយៗ។









ជាឧទាហរណ៍ក្នុងរូបភាពខាងលើ យើងអាចឃើញថា GPT4 mini ប្រើប្រាស់ 3253 tokens និងមាន latency 5034ms។





ជាមួយនឹងព័ត៌មាននេះ អ្នកអាចសម្រេចចិត្តពីរបៀបកែលម្អប្រសិទ្ធភាព និងល្បឿនឆ្លើយតបរបស់ chatbot របស់អ្នក។





ការសាកល្បង និងការបំបាត់កំហុស មិនមែនជាដំណើរការតែម្តងទេ វាជារឿងដដែលៗ។ អ្នកបន្តធ្វើវារហូតដល់អ្នកពេញចិត្តនឹងលទ្ធផល។

ការបោះពុម្ពផ្សាយ

ដើម្បីបោះផ្សាយ chatbot របស់អ្នក ចុចប៊ូតុងបោះពុម្ពពណ៌ខៀវនៅជ្រុងខាងស្តាំខាងលើនៃអេក្រង់។













ជ្រើសរើសវេទិកាដែលអ្នកចង់បោះពុម្ព chatbot របស់អ្នក។ អ្នកមានជម្រើសក្នុងការបោះផ្សាយនៅលើវេទិកាផ្សេងៗជា API (ដែលអាចចូលប្រើបានដោយកម្មវិធី ឬកម្មវិធីផ្សេងទៀត) ឬគេហទំព័រ SDK (ដើម្បីរួមបញ្ចូលមុខងាររបស់ chatbot នេះទៅក្នុងកម្មវិធីបណ្តាញ)។





មិនថានៅកន្លែងណា ឬយ៉ាងណាក៏ដោយដែលអ្នកចង់ដាក់ពង្រាយ chatbot របស់អ្នក អ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺជ្រើសរើសវេទិកាជាច្រើនតាមដែលអ្នកចូលចិត្ត ហើយកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធពួកវាដើម្បីទទួលបានការអនុញ្ញាត។









សម្រាប់ chatbot នេះ ខ្ញុំនឹងដាក់ពង្រាយវានៅលើហាងភ្នាក់ងារ Coze, Cici AI និង Telegram ។





វេទិកាពីរដំបូង (Coze Agent Store និង Cici AI) ត្រូវបានអនុញ្ញាតរួចហើយ ដូច្នេះខ្ញុំគ្រាន់តែជ្រើសរើសពួកវាប៉ុណ្ណោះ។ ដើម្បីដាក់ពង្រាយ chatbot ទៅវេទិកា Telegram ខ្ញុំត្រូវកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធវា។





ស្វែងយល់ ពីរបៀបកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ Telegram សម្រាប់ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ Coze Chatbot ។





នៅពេលដែលអ្នកបានបញ្ចប់ការកំណត់ហើយ ចុចប៊ូតុងបោះផ្សាយ ហើយរង់ចាំសម្រាប់ការដាក់ស្នើរបស់អ្នកត្រូវបានយល់ព្រម និងបោះពុម្ពផ្សាយ។

ការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនាពេលអនាគត

ដំណើរការស្វែងរកការងារ គឺជាកិច្ចការដ៏ស្មុគស្មាញមួយ។ ដូច្នេះ​ការ​បង្កើត​ឧបករណ៍​ដើម្បី​បំបាត់​ភាព​តានតឹង​អ្នក​ស្វែងរក​ការងារ​ធ្វើ​ជា​វិធី​មួយ​ដែល​ត្រូវ​ទៅ។ ទោះបីជាខ្ញុំមានគំនិតពេញលេញអំពីបញ្ហាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឱ្យ JobQuest chatbot ដោះស្រាយក៏ដោយ កាន់តែច្រើនខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍ នោះខ្ញុំកាន់តែរកឃើញបញ្ហាដែលត្រូវការការដោះស្រាយ។





ដូច្នេះ ទោះបីជាខ្ញុំបានបោះពុម្ព chatbot នេះសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក៏ដោយ ក៏នៅមានមុខងារជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំចង់បន្ថែមទៅតាមពេលវេលា។





នេះ​ជា​លក្ខណៈ​ពិសេស​មួយ​ចំនួន​ដែល​ខ្ញុំ​នឹង​ទន្ទឹង​រង់ចាំ​បន្ថែម​ក្នុង​ពេល​អនាគត​មិន​ឆ្ងាយ​ប៉ុន្មាន៖





ខ្ញុំចង់បញ្ចូលកម្មវិធីសៀវភៅបញ្ជីទៅក្នុង Chatbot របស់ខ្ញុំ។ នេះនឹងធានាថារាល់ការងារទាំងអស់ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងសៀវភៅបញ្ជីសម្រាប់ស្ថាប័នកាន់តែប្រសើរ។ ការរួមបញ្ចូលកម្មវិធីភារកិច្ច និងប្រតិទិនសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដើម្បីកំណត់ពេលសម្ភាសន៍ និងទទួលបានការរំលឹកជាប្រចាំអំពីពួកគេ។





សរុបមក ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ខ្ញុំនឹងធ្វើការបន្ថែមលក្ខណៈពិសេស ដើម្បីរៀបចំដំណើរការស្វែងរកការងារ។

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

នៅក្នុងអត្ថបទនេះ ខ្ញុំបានរៀបរាប់លម្អិតអំពីរបៀបដែល JobQuest Chatbot ដំណើរការ រួមទាំងលក្ខណៈពិសេស និងដំណើរអភិវឌ្ឍន៍របស់វា ដោយប្រើកម្មវិធី Coze no-code platform។ មិនថាអ្នកជាអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ដែលមានបទពិសោធន៍ ឬអ្នកចូលចិត្តបច្ចេកវិទ្យា អ្នកនឹងរកឃើញការយល់ដឹងដើម្បីជំរុញគម្រោងបន្ទាប់របស់អ្នក។