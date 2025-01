JobQuest Assistant: як я створив розумного компаньйона для пошуку роботи без стресу з Coze

Пошуки роботи неймовірно виснажують.





так! Це не кліше — це те, що я пережив.





Крім того, опитування ResumeGenius показало, що близько 70% шукачів роботи відчувають більше стресу з приводу пошуку роботи.





70% шукачів роботи відчувають сильніший стрес у пошуках роботи.





Хоча було багато статей про те, як зробити пошук роботи менш напруженим (організуйте себе, сприймайте це як мету, робіть перерви, створюйте портфоліо, будьте вибірковими, адаптуйте свою заявку тощо), правда полягає в тому, що це поради не вирішують фундаментальної проблеми.





Справжня проблема полягає в тому, що пошук роботи є складним, нудним і повторюваним, що робить його непосильним. Отже, правильне рішення, я вважаю, полягає в тому, щоб розбити процес подання заявки, щоб зробити його менш виснажливим, і просто переконатися, що шукачі роботи зосереджуються лише на необхідних завданнях.





Завдяки останнім тенденціям у розвитку штучного інтелекту (ШІ) існують можливості для створення чат-ботів для вирішення цих проблем. Так з’явився JobQuest.





JobQuest — це чат-бот штучного інтелекту, який може оптимізувати ваші процеси пошуку роботи. Він переглядає дошки вакансій для вакансій, які відповідають вашим уподобанням, пропонує поради щодо покращення вашого резюме для різних ролей, створює персоналізовані супровідні листи та допомагає вам підготуватися до співбесіди.





У цій статті я покажу вам етап розробки чат-бота. Але перед цим давайте перевіримо, як працює чат-бот.

Як працює JobQuest?

Простіше кажучи, JobQuest — ваш компаньйон у пошуках роботи. Це чат-бот, який допомагає спростити пошук роботи, виконуючи всі повторювані та нудні завдання. Це дозволяє зосередитися на найважливіших процесах — розробці інтелектуальних та персоналізованих документів, щоб привернути увагу роботодавця.





Ринок праці фрагментований — різні компанії мають способи називати посади, на які вони наймають, навіть якщо вони шукають когось для виконання тієї ж роботи.





Наприклад, одна компанія може шукати автора контенту, а інша – копірайтера. Обидві компанії мають дуже схожі посадові інструкції з різними назвами. Щоб шукач роботи зрозумів, чи підходить це для нього, йому потрібно ознайомитися з описом кожної посади, а це забирає багато часу та надто важко.





JobQuest дозволяє вказати ваші переваги щодо роботи. На основі цієї інформації він шукає на різних платформах вакансій останні вакансії, пов’язані з вашими вподобаннями.





Ось як працює JobQuest:





Чат-бот ШІ містить чотири функції:

Пошук роботи

Відновити оновлення та персоналізацію

Генерація супровідного листа

Практика співбесіди





Типовий шукач вакансій хотів би перевірити на дошках оголошень вакансії в різних компаніях. Отже, замість того, щоб вручну сканувати різні дошки вакансій і відфільтровувати вакансії на основі ваших уподобань, JobQuest виконує завдання та надає вам рекомендації щодо роботи.





Коли ви надсилаєте чат-боту сповіщення про те, що ви шукаєте роботу, чат-бот просить вас надіслати свої вподобання (галузь, місцезнаходження, тип роботи, посаду та ваше резюме (необов’язково).









Коли ви надсилаєте свої вподобання, чат-бот шукає та повертає список вакансій із посиланнями, щоб подати заявку або дізнатися більше. (Щоб уникнути перевантаження, я переконався, що чат-боти повертають менше 15 завдань за сеанс. Якщо вам потрібен список додаткових завдань, ви можете запитати чат-бота).









Коли ви знайдете роботу, яка вас цікавить, вашим наступним кроком, як шукача роботи, є подання заявки (ваше резюме та супровідний лист). Давайте ознайомимося з деякими фактами щодо подання заявок на роботу:





Ви не єдина людина, яка претендує на цю роботу.

Ви, ймовірно, лише один із понад 500 людей, які подали заявку. HR не матиме часу та розумових здібностей читати кожну заявку на роботу. Тому вони розгорнуть програмне забезпечення для відстеження заявок (ATS) (програмне забезпечення, яке сканує та фільтрує заявки на роботу на основі певних критеріїв, як-от використовувані ключові слова), щоб допомогти їм вибрати найкращого кандидата.

Вам потрібно надіслати персоналізований супровідний лист і резюме, щоб підвищити свої шанси на співбесіду.





Виходячи з наведених вище пунктів, я вважаю, що жоден шукач роботи не зможе йти в ногу без виснаження та виснаження. Замість того, щоб особисто писати кожен унікальний супровідний лист і оновлювати своє резюме для кожної вакансії, на яку ви подали заявку, чат-бот штучного інтелекту може допомогти впоратися із завданням.





Отже, якщо вам потрібна допомога у вдосконаленні свого резюме та написанні супровідного листа, все, що вам потрібно зробити, це підказати чат-боту. Чат-бот попросить вас завантажити своє резюме та вставити опис роботи (JD).





Потім чат-бот створює персоналізований супровідний лист, оптимізований за допомогою ключових слів із посадових інструкцій.









Чат-бот також надає статистику, рекомендації та речі, які можна додати, видалити чи оновити у своєму резюме щодо опису вакансії.









Персоналізований супровідний лист і резюме не тільки зменшують стрес, з яким ви стикаєтеся як шукач роботи, але й збільшують ваші шанси отримати відповідь від компанії.





Ви також можете використовувати JobQuest, щоб практикувати співбесіди та отримувати поради щодо того, як отримати зворотній дзвінок від менеджера з найму. JobQuest може допомогти вам пройти співбесіду, допомагаючи відпрацьовувати ймовірні запитання та пропонуючи відгуки для покращення ефективності. Цей чат-бот моделюватиме етап співбесіди, займаючи позицію інтерв’юера.





Коли ви надсилаєте запит на співбесіду, чат-бот просить вас надати необхідну інформацію, пов’язану з процесом співбесіди. Така інформація, як тривалість співбесіди, галузь, тип роботи, на яку ви претендуєте, вид співбесіди, на якому слід зосередитися (поведінкова, ситуаційна чи технічна), а також опис роботи.









Після надання цієї інформації чат-бот задає вам запитання, чекає вашої відповіді та надає відгуки та приклади. Наприкінці розділу інтерв’ю (коли його тривалість мине) чат-бот надає відгук і поради щодо самовдосконалення, щоб збільшити ваші шанси на успіх.









JobQuest також надає вам онлайн-інформацію про те, як успішно пройти співбесіду. Окрім функцій чат-бота, цей чат-бот також оновлює вас щоденними сповіщеннями про останні вакансії.





Перегляньте це демонстраційне відео про те, як працює цей чат-бот.





Ви також можете спробувати чат-бота:

Ось посилання на чат-бот на Coze Store - JobQuest Assistant

Ось посилання на Telegram Bot - https://t.me/JobQuesst_bot

Як я створив цього чат-бота зі штучним інтелектом?

У цьому розділі я розповім вам, як я створив цього чат-бота менш ніж за три дні.





так! Це не була друкарська помилка. Я створив компаньйона для шукача роботи менш ніж за 72 години — завдяки Coze, платформі для розробки чат-ботів без коду.

Що таке Коуз?

Coze — це платформа для створення чат-ботів штучного інтелекту, яка дає змогу втілити ідею чат-бота в життя, не написавши жодного рядка коду. Ви створюєте свій чат-бот, пишучи підказки (інструкції щодо роботи чат-бота). Коуз використовує обробку природної мови (NLP) для спілкування.





Обробка природної мови (NLP) дозволяє комп’ютерам розуміти людей і спілкуватися з ними людською мовою. Зазвичай комп’ютери спілкуються за допомогою нулів і одиниць, але за допомогою алгоритму NLP комп’ютери можуть читати інструкції, надані людьми, і обробляти інформацію.

Процес створення чат-бота

З Coze я ідеалізую, впроваджую та публікую чат-бота, не написавши жодного рядка коду. Слідкуйте за тим, як я проведу вас через процес створення цього чат-бота.

Налаштування попередніх умов

Здається, це найважливіша частина мого процесу розробки чат-бота. чому Це допомагає мені розвинути чіткий процес мислення, візуалізувати проблему та запропонувати відповідні рішення.





Ось контрольний список речей, які допомогли мені візуалізувати чат-бота.





Розуміння проблеми, яку я хочу вирішити

Я хочу створити чат-бота, який позбавить шукачів стресу під час пошуку роботи. Мені довелося проаналізувати кожну контрольну точку, яку потрібно пройти шукачу роботи для кожної заявки.





Особа, яка шукає роботу, шукає роботу, подає на цю роботу персоналізовані супровідні листи та резюме та готується до співбесіди.





Чітке розуміння того, що я хочу створити, допомагає мені:





Приймайте рішення щодо мультиагентної моделі або одноагентної моделі. На основі контрольної точки вище я буду створювати багатоагентний чат-бот.

Визначте типи плагінів, які мені потрібні для проекту. Для цього проекту мені потрібно шукати роботу в Інтернеті. Отже, мені потрібен плагін для підключення до дошок вакансій (або сайту зведення вакансій), щоб отримати інформацію про вакансію. Мені також потрібен зчитувач документів і аналізатор для читання та аналізу резюме, яке завантажують користувачі. Для цього проекту мені пощастило знайти плагін у магазині плагінів Coze.





Щойно я зроблю ці передумови доступними, настав час забруднити руки. Давайте працювати!

Створення бекенда

Тепер, коли у мене є передумови, давайте створимо чат-бота.

Налаштування робочого простору

Перший крок — це налаштування робочого простору.





Щоб налаштувати робоче місце:





Відвідайте Coze.com

Натисніть «+» у верхньому лівому куті домашньої сторінки, і на сторінці відкриється майстер створення чат-бота, який надасть вам два варіанти (стандартний і варіант, створений штучним інтелектом) для створення чат-бота.





Стандартна опція дозволяє вручну налаштувати ім’я та функції агента, вибрати робочу область і піктограми чат-бота.





Опція генерації штучного інтелекту вимагає, щоб ви ввели приблизне уявлення про те, що ви хочете, і буде згенеровано назву, опис, піктограму та підказку.





Припустимо, я хочу розробити чат-бота JobQuest. Я просто введу це резюме:





«чат-бот, який спрощує процес пошуку роботи. Це допомагає шукати роботу, переглядати резюме, генерувати супровідні листи та допомагає практикувати процес співбесіди».





ШІ згенерує підказку, навички, піктограму, назву, опис і підказку.





Однак, як людина з чітким уявленням про те, що я хочу розробити, я віддаю перевагу вручну вводити назву агента, функцію та піктограму, що я і зробив.

Створення функцій мого чат-бота

Коли ви створюєте чат-бота, за замовчуванням ви перейдете до робочого простору в режимі одного агента. Ви можете перейти в мультиагентний режим , клацнувши піктограму перемикання режимів у верхній лівій частині екрана.









У мультиагентному режимі ви можете налаштувати свій чат-бот як на глобальному рівні (що впливає на загальну поведінку чат-бота), так і на локальному рівні (змінюючи роботу кожного вузла в мультиагентному чат-боті).

Глобальні функції

Глобальні параметри функцій розташовано в дальній лівій частині екрана. Він називається розділ «Аранжування». Тут ви створюєте Persona та Prompt, додаєте навички, налаштовуєте параметри пам’яті, налаштовуєте досвід чату та додаєте ролі для чат-бота.





Наразі я зосереджуся на розділі «Персона» та «Підказка» глобальних налаштувань, оскільки він узгоджується з налаштуваннями серверної частини. Про інших ми поговоримо в останньому розділі статті.





Додавання персони та підказки до мого чат-бота

Цей розділ дозволяє мені встановити характер мого чат-бота, що він може/не може робити, функції та навички, робочий процес, вміст і обмеження.





Одне, що я хочу, щоб ви знали, це те, що створення чат-бота на платформі без коду, як-от Coze, вимагає від вас навичок оперативного проектування.





Щоб ваш чат-бот був ефективним і точним, вам потрібно знати, як структурувати свої інструкції так, щоб їх зрозумів генеративний агент ШІ.





Однак, якщо ви не розбираєтесь у підказках, не хвилюйтесь, Coze запропонував спосіб обійти підказки.





Перш ніж дізнатися, як обійти підказки, давайте дізнаємося кілька порад щодо хороших підказок.





Тримайте свою інструкцію короткою . Не балакайся. Чим незрозумілішими є ваші інструкції, тим важче чат-боту зрозуміти та повернути правильну відповідь.

Використовуйте природну та базову мову . Генеративний ШІ може обробляти природні мови --- тому використовуйте природну мову. Напишіть граматично правильні підказки та правильно розставте розділові знаки.

Призначте ролі та вкажіть свій результат . Дивіться на генеративний ШІ як на студента, ставтеся до нього як до нього. Призначте ролі та вказуйте, якими ви хочете мати результати.

Нанесіть хорошу структуру . Будьте детальними. Додайте тон, довжину, структуру, стиль і те, як ви хочете, щоб ваш чат-бот відповідав на запити користувачів. Експериментуйте та повторюйте.

Давайте інструкції та пробуйте нові речі за допомогою свого чат-бота. Завдяки цьому ви навчитеся створювати ефективні, точні та корисні чат-боти.





Давайте дізнаємося, як Коуз пише підказки з нуля.





У робочій області режиму одного агента натисніть кнопку оптимізації у верхньому правому куті сеансу впорядкування. З’явиться вікно з трьома варіантами. Ви можете вибрати між:

Автоматична оптимізація безпосередньо

Формування підказок за результатами налагодження.

Написання ідеї чат-бота.













Коли ви вибираєте будь-який із цих варіантів, штучний інтелект генерує підказку та особу для вашого чат-бота. І ви можете редагувати його відповідно до вашої ідеї.





Ви також можете вибрати між різними шаблонами Persona та Prompt.









Після створення чернетки все, що вам потрібно зробити, це перейти в мультиагентний режим.





Для цього проекту мій розділ Persona and Prompt складається з розділу ролей, де ви дозволяєте чат-боту призначати роль.





Ви…





Role You are JobQuest Assistant, a job search companion dedicated to providing personalized job recommendations, expert tips on resumes and cover letters, and tailored interview preparation to help users navigate their job search and secure their dream positions.





Особливості , де я розповідаю про різні навички. Їх іноді називають навичками, якщо ви не розробляєте складного чат-бота. У моєму чат-боті є три функції — функція пошуку роботи, супровідний лист і підказки щодо резюме, а також функції помічника з підготовки до співбесіди.





І ці особливості мають піднавички.





Подивіться на це:





Features ### Feature 1: Streamline and Personalized Job Search and Recommendation - Fetch job opportunities based on the user's preferences (desired role, industry, location, experience level and so on) - Display results in an organized and categorized format with quick apply links. ### Feature 2: Cover Letter and Resume Tips **Skill 1: Resume Review and Tips** - Identify strengths, weaknesses, and formatting errors in uploaded resume. - Suggest industry-specific keywords for better ATS compatibility. - Give recommedations for improving and personalizing resuming based on job description. **Skill 2: Cover Letter Writing** - Provide a guided wizard to draft personalized cover letters. - Suggest phrases and formats based on the job role and company. - Generate a coverletter template based on the job description. ### Feature 3: Interview Preparation Assistance **Skill 1: Mock Interviews** - Simulate interview scenarios based on the user role. (you ask a question like an interviewer and the user answer the question like the interviewee). - Provide behavioral, technical, and situational questions. - Provide an overall overview after the interviewing section is over. **Skill 2: Preparation Resources** - Provide resources like FAQs, STAR method examples, and confidence-building tips. - Example: 🎤 Question: "Tell me about a time you overcame a significant challenge." 💡 Tip: Focus on STAR (Situation, Task, Action, Result).





У робочому процесі я дав інструкції щодо того, як мій чат-бот має виконувати процеси. Для складного чат-бота, над яким ми працюємо, потрібно почати з:





Збирайте вподобання для пошуку роботи

Покращте генерацію своїх резюме та супровідних листів

Створіть інтерактивну співбесіду, щоб допомогти шукачу роботи вдосконалити свої навички відповідати на запитання.





У змісті я даю вказівки щодо відповідей. Тут ви вказуєте чат-боту правильний тон і те, як ви хочете, щоб це було. Що стосується мого чат-бота, я не хочу, щоб він був жорстоким щодо шукача роботи, він має бути другом, компаньйоном, який знімає їх стрес.





Я також написав підказки для чат-бота про те, як я хочу, щоб він структурував відповіді на запитання користувачів.





Подивіться на це:





Content **Example Prompts:** - **Job Search:** "Let's find your dream job! What role and location are you targeting?" - **Cover Letter Tips:** "Here's a professional tone for your cover letter. How would you like to personalize it further?" - **Mock Interview:** "You're applying for a project manager role. How would you handle conflicting priorities in a project?"





Обмеження служать огорожею, щоб змусити чат-бота зосередитися на проблемі, яку він вирішує.





Подивіться на це:





Constraint - Only focus on job hunting topics - Only offer feedback at the end of interviewing session





Для мультиагентного чат-бота цей розділ дає змогу надати огляд того, яким ви хочете бачити чат-бот. Ця сесія схожа на проектування каркаса під час розробки веб-сайту.





Те, що це огляд, не означає, що він повинен бути розпливчастим і заплутаним. Як і те, що ви бачили вище, це основа створення ефективного чат-бота. Знайдіть правильний баланс, який би сприяв загальній ефективності та точності вашого чат-бота.





Коли ми створимо підказку чат-бота, настав час зосередитися на створенні локальних функцій. Давайте зробимо це!

Місцеві особливості

На відміну від глобальної функції, локальні функції впливають на ефективність кожного вузла чат-бота. Під час роботи над цим проектом я виявив, що ефективність вашого чат-бота залежить від незалежності та взаємозалежності кожного вузла.





Отже, давайте зробимо наш чат-бот незалежним і взаємозалежним.





У розділі «Розробка» ми налаштовуємо локальні функції нашого чат-бота. Функція перетягування спрощує створення чат-бота. Коли ви перемикаєтеся в мультиагентний режим, з’являється зелена кнопка запуску, під’єднана до вузла як вашого сеансу за умовчанням.





Ви можете додати більше вузлів до робочого простору, двічі клацнувши будь-яку частину розробленого робочого простору та додавши агента, або натиснувши кнопку «Додати вузли» (синього кольору) у нижній частині розділу.





Тут ви можете створити скільки завгодно вузлів





Для цього проекту я створю чотири вузли, які перераховані нижче:

Індивідуальні рекомендації щодо роботи

Поради щодо резюме

Генератор супровідних листів

Помічник з підготовки до співбесіди





Кожен вузол містить сценарій, підказку агента, навички та розділ автопропозицій.





Порада : для ефективності уникайте розпливчастих назв своїх вузлів. Це може вплинути на ефективність чат-бота.





Сценарій. Тут я додаю функції та підтримувані сценарії, які застосовуються до чат-бота. Цей розділ допомагає іншим вузлам чат-бота знати, коли та якому вузлу призначати завдання, з якими вони не можуть впоратися.





Ось як виглядає мій сценарій для вузла « Індивідуальні рекомендації щодо роботи »:





Helps you streamline the job search process. It helps user solve the problems related to finding relevant job opportunities, ensuring the desired role align with their preferences.





У розділі підказок агента ви надаєте операційну логіку та кроки для вирішення проблем.





На відміну від розділу Persona та підказок глобальних налаштувань, тут я був більш детальним. Я додав роль вузла, операційну логіку (дає інструкції щодо того, як я хочу, щоб мої вузли працювали), як я хочу, щоб чат-бот форматував відповіді, як він оброблятиме помилки в разі їх виникнення та обмеження.





Ось приклад:

Role You're a job hunter. your task is to help users search and retrieve jobs that align to their preferences ### **Operational Logic** #### **Prompt User for their Preferences** - Ask for the role, industry, location, and experience level. Example: *"What type of job are you looking for? Please specify the role, industry, and preferred location."* #### **Save Searches & Alerts** - Ask the user if they'd like to save the current search for future alerts. Example: *"Would you like to save this search for future updates?"* ... ## Output Format Example ========================== 🎯 Top Recommendation: <Job Title> at <Company Name> 🏢 Location: <City, State> 💼 Job Type: Full-Time/Part-Time/Remote 💰 Salary Range: <Salary Information> 📅 Posted on: <Date> **Note:** Provide an action button for each job listed to apply or view more details. ## **Problem Handling Steps** #### **Scenario 1: Missing or Incomplete User Input** - **Problem:** The user skips providing some preferences or does not upload a resume. - **Solution:** Prompt politely for the missing information. Example: *"I noticed you haven't uploaded a resume. Would you like to proceed without it or upload one for tailored recommendations?"* Proceed with default options if the user chooses to skip. ### **Scenario 2: No Matching Job Listings Found** - **Problem:** The `Job_search()` plugin returns no results. - **Solution:** Apologize and offer alternative suggestions. Example: *"I couldn't find any jobs matching your preferences. Would you like to expand your search criteria or explore similar roles?"* Suggest nearby industries, roles, or locations. --- ## **Constraints** 1. Only job-search related tasks are handled by this agent. 2. User data, including preferences, must be securely stored and not shared without consent. ...





Як бачите, наведені вище підказки є більш детальними





У розділ навичок ви додаєте плагіни, знання або робочий процес, щоб покращити можливості вузла. З навичками ваш вузол/агент працюватиме як окрема особа на стероїдах.





Щоб додати навички,

Натисніть «+» і дотримуйтесь інструкцій, щоб вибрати навички, які ви хочете додати.





Увімкнення « Автопропозиції » означає, що після кожної відповіді чат-бот повертає три додаткові запитання, які ви можете поставити.









ІНШІ РЕЧІ, ЩО ВАЖНО ЗВАРИТИ:

Додавання глобальної умови стрибка

Умова глобального переходу допомагає вузлу вирішити, що робити в певних сценаріях. Додавання глобальних умов переходу до кожного з моїх вузлів підвищує їх ефективність. Коли користувачеві потрібна допомога з іншою функцією, умова переходу допомагає йому швидше прийняти рішення про перемикання.





Умова глобального переходу також полегшує чат-боту якнайшвидше призначати завдання будь-якому з вузлів.









Підключення вузла

Одне, що я хочу, щоб ви знали, це те, що ви не просто підключаєте будь-який вузол. Ефективність чат-бота ШІ також залежить від зв’язку між кожним вузлом. Ви не з’єднуєте вузли, які не пов’язані між собою.









Підключення одного вузла до іншого вимагає глибокого розуміння того, як думають користувачі, і проблеми, яку ви їм допомагаєте вирішити.





Для цього проекту шукач роботи, швидше за все, почне з пошуку вакансій в Інтернеті. Отже, я розмістив вузол « персоналізована рекомендація роботи» як базовий вузол, який є основною контрольною точкою для кожного нового користувача.









Коли вони отримують список вакансій, наступним етапом робочого процесу є надсилання заявок. Тут їм потрібна допомога з резюме та супровідним листом. Ось чому я підключив вузол « Підказка щодо резюме » до вузла «Персоналізована рекомендація щодо роботи» .









Вузол « Порада щодо резюме » підключено до вузла « Генератор супровідних листів ». Щоразу, коли користувач чат-бота просить створити супровідний лист, вузол перевіряє, чи було його резюме завантажено раніше, якщо ні, він просить користувача завантажити своє резюме. Я зробив це, щоб уникнути надмірності.









Вузол « Помічник з підготовки до співбесіди » відрізняється від інших. Він пов’язаний із двома різними вузлами — вузлом « Персоналізовані рекомендації щодо роботи » та вузлом « Порада щодо резюме ». чому





Щоб імітувати розділ персоналізованої співбесіди, вам знадобляться опис роботи та резюме. Тож замість того, щоб бути лише підвузлом до вузла « Підказка щодо резюме », я вирішив також додати його до базового вузла — вузла « Персоналізовані рекомендації щодо роботи ».









Ми розробили найбільш виснажливу частину проекту — серверні процеси. Настав час покращити роботу чат-бота.

Проектування інтерфейсу

Інтерфейс так само важливий, як і бекенд. Це допомагає гуманізувати чат-бота та полегшує спілкування з ним. У цьому розділі ми налаштуємо деякі параметри, щоб покращити продуктивність нашого чат-бота та покращити взаємодію з користувачем. Так само, як і у вищезазначеному бекенді, нам також потрібно налаштувати як локальні (щоб покращити окремі вузли), так і глобальні налаштування (щоб попрацювати над ефективністю чат-бота).





Без зайвих слів, почнемо!

Налаштування локальних налаштувань

Тут нам потрібно попрацювати над налаштуваннями параметрів моделі, параметрів перемикання вузлів і «Які вузли обробляти кожен раунд розмови?»

Параметри моделі

Тут я вибираю модель Generative AI, яка підходить для чат-бота, обираю різноманіття генерацій і встановлюю параметри введення та виведення.





Для налаштувань моделі

Натисніть три крапки у верхньому правому куті вузла

Виберіть параметри моделі.





Параметри моделі дозволяють мені вибрати будь-яку з доступних генеративних моделей. Існує кілька версій моделей OpenAI GPT, Anthropic Claude і Google Gemini. Тип моделі, яку ви виберете, залежить від вашої потреби в ефективності та вартості.





Примітка . Іноді найдосконаліша модель не завжди буде найкращою. Знайдіть правильний баланс між ефективністю, ціною та точністю.





Для свого проекту я вибрав міні-модель OpenAI GPT-4o, оскільки вона добре підходить для мого проекту.





Найкраще в такій мультиагентній моделі те, що кожен параметр впливає лише на кожен вузол.





Generation Diversity фокусується на налаштуванні різноманітності моделей покоління. Ви можете вибрати між точними, збалансованими, креативними або навіть спеціальними налаштуваннями.





Для цього проекту я залишив налаштування моделі як є.

Налаштування перемикання вузлів

Тут ми налаштовуємо, як поточний вузол обробляє сценарії, коли він не може відповісти на запитання користувачів.





Тут ви можете вибрати, що робити, коли вузол не може вирішити проблему користувача, і хто несе відповідальність за прийняття рішення про перемикання вузлів-відповідей — незалежної моделі від поточного вузла або моделі, що відповідає на запитання.





Коли приймати рішення про перемикання вузлів. Після введення користувачем, після моделі відповіді або обох.





Загалом цей параметр допомагає створити плавний перехід між кожним вузлом у мультиагентній системі.





Примітка : якщо ви не розумієте ці налаштування, не варто хвилюватися; просто збережіть їх такими, якими вони є. Coze ефективно налаштував параметри за замовчуванням.





На який вузол слід надіслати новий раунд розмови?

Ці налаштування вимагають вирішити, як обробляти кожен новий раунд розмови.





Чи має продовжуватися останній вузол, який відповідає на попереднє запитання? Або початковий вузол має щоразу відповідати на запитання? За умовчанням кожна нова розмова надсилатиметься до останнього вузла, який відповідає на запитання, який є найкращим для цього проекту розробки чат-бота.

Глобальні налаштування

Глобальні параметри охоплюють загальні функції AI Chatbot.





Для глобальних налаштувань поверніться до розділу розташування в лівій частині екрана. Тут ви можете налаштувати пам’ять, покращити чат і додати голосові функції.

Функціональність пам'яті

Розділ пам'яті складається з:





Змінна дозволяє створити контейнер для зберігання інформації про користувача.

дозволяє створити контейнер для зберігання інформації про користувача. База даних — це організоване сховище таблиць, яке дозволяє зберігати дані користувача у форматі структурованої таблиці.

— це організоване сховище таблиць, яке дозволяє зберігати дані користувача у форматі структурованої таблиці. Довготривала пам'ять працює як людський мозок. Це допомагає агенту ШІ сформулювати пам’ять про користувача на основі взаємодії. Активація цього спрощує покращення взаємодії з користувачем. Він запам’ятовує попередні чати, зберігає важливу персоналізовану інформацію та уточнює відповіді на основі минулого досвіду чату, щоб надати персоналізовану інформацію.





Для свого проекту я призначив змінні для збереження налаштувань користувача (бажана роль, місцезнаходження та рівень досвіду).

Я також вмикаю довготривалу пам’ять, щоб покращити взаємодію з користувачем і допомогти чат-боту персоналізувати чати для кожного користувача.

Досвід чату

Хоча всі глобальні налаштування важливі, це налаштування чату важливіше. чому Це може безпосередньо впливати на досвід користувача.

Початкові запитання, ярлики та фонове зображення можуть допомогти встановити режими та підтримувати розмову якомога довше.





Вступне питання

Тут ви представляєте свій чат-бот новим користувачам і даєте їм список запитань, які вони можуть поставити.





Зробіть свій вступ лаконічним і по суті. Переконайтеся, що включені запитання належать до тих, які користувачі, ймовірно, зададуть.





Для JobQuest я переконався, що запитання пов’язані з питаннями, які, ймовірно, поставили б мої користувачі. Навіть якщо це не те, що вони хочуть, це може допомогти їм встановити режим використання чат-бота.





Щоб створити вступні та початкові запитання,

Натисніть «+» у верхній частині розділу, і штучний інтелект згенерує кілька для вас.

Налаштуйте та відредагуйте відповідно до своїх уподобань.





Ярлик

Це кнопки над полем пошуку. Вони полегшують користувачам ініціювати попередньо встановлені запитання.





Щоб зменшити стрес під час процесу пошуку роботи, я вирішив додати кнопки швидкого доступу, які користувачі можуть легко натискати для своїх запитів.





Щоб створити ярлики,

Натисніть кнопку «+» у верхній частині розділу швидкого доступу та введіть інформацію на спливаючій сторінці.





Ось ресурс про те, як додати ярлик до свого чат-бота.





Фонове зображення

Додайте відповідне фонове зображення, яке покращить взаємодію з користувачем.

Тестування та налагодження

Процес тестування та налагодження так само важливий, як і решта етапу розробки чат-бота. Пропустити цей розділ — це все одно, що розробити програму та розгорнути її без тестування, чи працює вона чи ні.





Під час розробки чат-бота найкраще продовжувати тестування та налагодження під час створення. Це допомагає виявити помилки на ранній стадії розробки проекту.





Типовий процес розробки, якого я дотримувався для цього чат-бота:





Напишіть підказку

Перевірте, чи це працює

Якщо це не працює належним чином, відредагуйте підказку

Якщо це працює як задумано, рухайтеся далі





Я Повторюю процес для всіх вузлів.





Після загального етапу розробки (і фронтенду, і бекенда) я приймаю позицію користувача та симулюю його мислення. Це допомогло мені написати підказки, щоб перевірити, наскільки ефективний мій чат-бот і наскільки він ефективний у перемиканні вузлів.





Ось мій контрольний список для етапу тестування та налагодження. Я перевіряю, чи





вузли відповідають на запитання за призначенням

кількість спожитих жетонів і швидкість відповіді

чат-бот викликав плагіни у відповідний час

вузли перемикаються, коли вони повинні





Загальноприйняте розуміння полягає в налагодженні, коли є проблема. Однак я вважаю, що ви не повинні налагоджувати лише коли виникають помилки; також важливо розуміти, що відбувається у серверній частині.





Ось як я дізнаюся про те, що відбувається на сервері мого чат-бота:

Клацніть символ налагодження (зображення гайкового ключа внизу згенерованої відповіді), і буде показано деталі налагодження.













Інформація про налагодження надає вам доступ до великої кількості інформації, зокрема:





RunTree (процес, яким чат-бот відповів на ваше запитання)

деталі вузла (затримка, час початку/завершення, використаний маркер тощо)

введення (це введення користувача у форматі JSON)

вихід (згенерований вихід у форматі розцінки)





Якщо ви вважаєте, що модель споживає занадто багато токенів, ви можете дізнатися, де оптимізувати процес для підвищення ефективності.





Все, що вам потрібно зробити, це перейти до розділу Runtree:

Наведіть курсор на список

І ви зможете отримати доступ до інформації про затримку та споживання маркера кожного виклику.









Наприклад, на зображенні вище ми бачимо, що GPT4 mini споживає 3253 токени та має затримку 5034 мс.





Маючи цю інформацію, ви можете вирішити, як підвищити ефективність і швидкість відповіді свого чат-бота.





Тестування та налагодження — це не одноразовий процес, а повторюваний. Ви продовжуєте це робити, поки не будете задоволені результатом.

Видавництво

Щоб опублікувати свій чат-бот, натисніть синю кнопку опублікувати у верхньому правому куті екрана.













Виберіть платформу, на якій ви хочете опублікувати свій чат-бот. У вас є можливість публікувати на різних платформах, як API (до якого можуть отримати доступ інші програми чи програми) або веб-SDK (для інтеграції функцій цього чат-бота у веб-програми).





Де б або як би ви не хотіли розгорнути свій чат-бот, все, що вам потрібно зробити, це вибрати скільки завгодно платформ і налаштувати їх, щоб отримати їх авторизацію.









Для цього чат-бота я розгортаю його в магазині агентів Coze, Cici AI і Telegram.





Перші дві платформи (Coze Agent Store і Cici AI) уже авторизовано, тому мені залишилося лише вибрати їх. Щоб розгорнути чат-бот на платформі Telegram, мені потрібно його налаштувати.





Дізнайтеся , як налаштувати Telegram для розгортання Coze Chatbot.





Після завершення налаштування натисніть кнопку «Опублікувати» та зачекайте, доки вашу заявку буде схвалено й опубліковано.

Майбутні оновлення

Процес пошуку роботи є дуже складним завданням. Отже, створення інструменту для позбавлення шукачів роботи від стресу – це шлях. Хоча я мав повне уявлення про те, які проблеми я хочу вирішити за допомогою чат-бота JobQuest, чим більше я проходив процес розробки, тим більше виявляв проблем, які потребували вирішення.





Отже, незважаючи на те, що я опублікував цей чат-бот для використання, є ще інші функції, які я хочу додати з часом.





Ось деякі функції, які я з нетерпінням чекаю додати в недалекому майбутньому:





Я хотів би інтегрувати програму для роботи з електронними таблицями в свій чат-бот. Це забезпечить додавання кожної роботи до електронної таблиці для кращої організації. Інтеграція програми завдань і календаря для планування співбесід і отримання постійних нагадувань про них.





Загалом, найближчим часом я буду працювати над додаванням функцій для організації процесів пошуку роботи.

Висновок

У цій статті я детально описав, як працює чат-бот JobQuest, зокрема його функції та шлях розробки за допомогою платформи без коду Coze. Незалежно від того, чи є ви досвідченим розробником чи ентузіастом технологій, ви знайдете інформацію, яка надихне вас на ваш наступний проект.