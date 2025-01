JobQuest Assistant: Coze සමඟ ආතතියෙන් තොර රැකියා දඩයම් කිරීම සඳහා මම ස්මාර්ට් සහකාරියක් ගොඩනඟා ගත් ආකාරය

රැකියා දඩයම් කිරීම ඇදහිය නොහැකි තරම් සිඳී යයි.





ඔව්! එය ක්ලිචේ එකක් නොවේ - එය මා අත්විඳි දෙයක්.





එපමනක් නොව, ResumeGenius විසින් කරන ලද සමීක්ෂණයකින් හෙළි වූයේ රැකියා සොයන්නන්ගෙන් 70% ක් පමණ රැකියා දඩයම් කිරීම ගැන වැඩි ආතතියක් දැනෙන බවයි.





රැකියා සොයන්නන්ගෙන් 70%කට රැකියා දඩයම් කිරීම ගැන වැඩි ආතතියක් දැනේ.





රැකියා දඩයම් කිරීම ආතතියෙන් අඩු කරන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ ලිපි රාශියක් ඇතත් (ඔබම සංවිධානය වන්න, එය අරමුණක් ලෙස බලන්න, විවේක ගන්න, කළඹක් සාදන්න, තෝරා බේරා ගන්න, ඔබේ අයදුම්පත සකස් කරන්න, යනාදිය), සත්‍යය නම් මෙයයි. උපදෙස් මූලික ගැටලුව විසඳන්නේ නැත.





සැබෑ ගැටළුව නම්, රැකියා දඩයම් කිරීම සංකීර්ණ, නීරස සහ පුනරාවර්තනය වන අතර එය අතිමහත් ය. එබැවින්, නිවැරදි විසඳුම නම්, අයදුම් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය බිඳ දැමීම මානසිකව අඩුවීම සහ රැකියා සොයන්නන් අවශ්‍ය කාර්යයන් කෙරෙහි පමණක් අවධානය යොමු කිරීම සහතික කිරීමයි.





කෘත්‍රිම බුද්ධියේ (AI) මෑත කාලීන ප්‍රවණතා සමඟ, මෙම ගැටළු විසඳීම සඳහා චැට්බෝට් තැනීමේ හැකියාවන් තිබේ. ඒ වගේම තමයි JobQuest හැදුනේ.





JobQuest යනු ඔබේ රැකියා දඩයම් කිරීමේ ක්‍රියාවලීන් විධිමත් කළ හැකි AI චැට්බෝට් එකකි. එය ඔබගේ අභිමතය පරිදි රැකියා අවස්ථා සඳහා රැකියා පුවරු සීරීමට ලක් කරයි, විවිධ භූමිකාවන් සඳහා ඔබේ ජීව දත්ත පත්‍රය වැඩිදියුණු කිරීමට උපදෙස් ලබා දෙයි, පුද්ගලාරෝපිත ආවරණ ලිපි සකස් කරයි, සහ සම්මුඛ පරීක්ෂණ සඳහා සූදානම් වීමට ඔබට උදවු කරයි.





මෙම ලිපියෙන් මම ඔබව chatbot හි සංවර්ධන අදියර හරහා ගෙන යන්නෙමි. හැබැයි ඊට කලින් අපි බලමු chatbot එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා.

JobQuest වැඩ කරන්නේ කෙසේද?

සරලව කිවහොත්, JobQuest යනු ඔබේ රැකියා දඩයම් සහකාරියයි. එය සියලු පුනරාවර්තන සහ නීරස කාර්යයන් කිරීමෙන් රැකියා දඩයම් කිරීම විධිමත් කිරීමට උපකාර වන චැට්බෝට් එකකි. මෙය ඔබට වඩාත් වැදගත් ක්‍රියාවලීන් කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීමට ඉඩ සලසයි - සේවා යෝජකයාගේ අවධානය ආකර්ෂණය කර ගැනීම සඳහා බුද්ධිමය සහ පුද්ගලාරෝපිත ලේඛන සංවර්ධනය කිරීම.





රැකියා වෙළඳපොළ ඛණ්ඩනය වී ඇත - විවිධ සමාගම් එකම කාර්යය කිරීමට කෙනෙකු සොයමින් සිටියද, ඔවුන් බඳවා ගන්නා තනතුරු ලෙස හඳුන්වන ක්‍රම තිබේ.





උදාහරණයක් ලෙස, සමාගමකට අන්තර්ගත ලේඛකයෙකු සොයමින් සිටින අතර තවත් අයෙකු පිටපත් රචකයෙකු සොයමින් සිටී. සමාගම් දෙකටම විවිධ නම් සහිත ඉතා සමාන රැකියා විස්තර ඇත. රැකියා සොයන්නෙකුට මෙය ඔවුන්ට සුදුසු දැයි දැන ගැනීමට, ඔවුන් එක් එක් රැකියා විස්තරය හරහා යා යුතුය - එය කාලය ගතවන සහ අතිමහත් ය.





JobQuest ඔබට ඔබගේ රැකියා මනාප ලබා දීමට ඉඩ සලසයි. මෙම තොරතුරු මත පදනම්ව, එය ඔබගේ මනාපවලට අදාළ මෑත රැකියා සඳහා විවිධ රැකියා වේදිකාවන් සොයයි.





JobQuest ක්‍රියා කරන ආකාරය මෙන්න:





AI chatbot විශේෂාංග හතරක් අඩංගු වේ:

රැකියා සෙවීම

යාවත්කාලීන කිරීම සහ පුද්ගලීකරණය නැවත ආරම්භ කරන්න

ආවරණ ලිපිය පරම්පරාව

සම්මුඛ පරීක්ෂණ පුහුණුව





සාමාන්‍ය රැකියා දඩයම්කරුවෙකු විවිධ සමාගම්වල රැකියා අවස්ථා සඳහා රැකියා පුවරු පරීක්ෂා කිරීමට කැමතියි. එබැවින්, විවිධ රැකියා පුවරු අතින් පරිලෝකනය කිරීම සහ ඔබේ මනාපය මත රැකියා පෙරීම වෙනුවට, JobQuest කාර්යය හසුරුවන අතර ඔබට රැකියා නිර්දේශ ලබා දෙයි.





ඔබ රැකියාවක් සොයන බව චැට්බෝට් වෙත ප්‍රකාශ කරමින් ඔබ ප්‍රේරකයක් යවන විට, චැට්බෝට් ඔබේ මනාපයන් (කර්මාන්තය, ස්ථානය, රැකියා වර්ග, ස්ථානය, සහ ඔබේ ජීව දත්ත පත්‍රය (අනිවාර්‍ය නොවේ) ඉදිරිපත් කරන ලෙස ඉල්ලා සිටී.









ඔබ ඔබේ මනාපයන් ඉදිරිපත් කළ පසු, chatbot අයදුම් කිරීමට හෝ වැඩිදුර ඉගෙන ගැනීමට සබැඳි සහිත රැකියා ලැයිස්තුවක් සොයමින් ආපසු ලබා දේ. (අධිකව සිටීම වැලැක්වීම සඳහා, චැට්බොට් විසින් එක් සැසියකට රැකියා 15කට වඩා අඩු ප්‍රමාණයක් ආපසු ලබා දෙන බව මම සහතික කළෙමි. ඔබට තවත් රැකියා ලැයිස්තුවක් අවශ්‍ය නම්, ඔබට චැට්බෝට් වෙත යොමු කළ හැක).









ඔබ උනන්දුවක් දක්වන රැකියා සොයාගත් පසු, රැකියා සොයන්නෙකු ලෙස ඔබගේ මීළඟ පියවර වන්නේ ඔබගේ අයදුම්පත (ඔබේ ජීව දත්ත පත්‍රය සහ ආවරණ ලිපිය) ඉදිරිපත් කිරීමයි. රැකියා අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳ කරුණු කිහිපයක් පරීක්ෂා කර බලමු:





එම රැකියාව සඳහා අයදුම් කරන එකම පුද්ගලයා ඔබ නොවේ.

ඔබ බොහෝ විට අයදුම් කරන 500කට අධික පුද්ගලයන්ගෙන් එක් අයෙක් විය හැකිය. එක් එක් රැකියා ඉල්ලුම්පත්‍රය කියවීමට HR හට කාලය සහ මානසික හැකියාවක් නොමැත. එබැවින්, ඔවුන් හොඳම අපේක්ෂකයා තෝරා ගැනීමට උපකාර කිරීම සඳහා යෙදුම් ලුහුබැඳීමේ මෘදුකාංග (ATS) (භාවිතා කරන ලද මූලික පද වැනි ඇතැම් නිර්ණායක මත පදනම්ව රැකියා යෙදුම් පරිලෝකනය කර පෙරහන් කරන මෘදුකාංගයක්) යොදවනු ඇත.

සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් ලබා ගැනීමට ඇති ඉඩකඩ වැඩි කිරීමට ඔබ පුද්ගලාරෝපිත ආවරණ ලිපියක් ඉදිරිපත් කර නැවත ආරම්භ කළ යුතුය.





ඉහත කරුණු මත පදනම්ව, කිසිදු රැකියා අපේක්ෂකයෙකුට වෙහෙසට පත් නොවී වෙහෙසට පත් නොවී සිටීමට නොහැකි බව මම විශ්වාස කරමි. සෑම අද්විතීය ආවරණ ලිපියක්ම පුද්ගලිකව ලිවීම සහ ඔබ අයදුම් කළ සෑම රැකියාවක් සඳහාම ඔබේ ජීව දත්ත පත්‍රය යාවත්කාලීන කිරීම වෙනුවට, AI චැට්බෝට් එකකට එම කාර්යය සඳහා උපකාර කළ හැකිය.





එබැවින්, ඔබට ඔබේ ජීව දත්ත පත්‍රය වැඩිදියුණු කිරීමට සහ ආවරණ ලිපියක් ලිවීමට උදවු අවශ්‍ය නම්, ඔබ කළ යුත්තේ චැට්බෝට් එක විමසීමයි. ඔබගේ ජීව දත්ත පත්‍රය උඩුගත කර රැකියා විස්තරය (JD) ඇලවීමට චැට්බෝට් ඔබෙන් අසයි.





චැට්බොට් පසුව පුද්ගලාරෝපිත ආවරණ ලිපියක් ජනනය කරයි, එය රැකියා විස්තර වලින් මූල පද සමඟ ප්‍රශස්ත කර ඇත.









චැට්බොට් මඟින් රැකියා විස්තරය පිළිබඳ ඔබේ ජීව දත්ත පත්‍රයේ එක් කිරීමට, ඉවත් කිරීමට හෝ යාවත්කාලීන කිරීමට තීක්ෂ්ණ බුද්ධිය, නිර්දේශ සහ දේවල් සපයයි.









රැකියා දඩයම්කරුවෙකු ලෙස ඔබ මුහුණ දෙන ආතතිය අඩු කිරීමට අමතරව, පුද්ගලාරෝපිත ආවරණ ලිපියක් සහ නැවත ආරම්භ කිරීම සමාගමකින් නැවත ඇසීමේ අවස්ථාව වැඩි කරයි.





සම්මුඛ පරීක්ෂණ පුහුණු කිරීමට සහ බඳවා ගැනීමේ කළමනාකරුගෙන් නැවත ඇමතුමක් ලබා ගන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ ඉඟි ලබා ගැනීමට ඔබට JobQuest භාවිතා කළ හැකිය. ඔබට ඇති විය හැකි ප්‍රශ්න පුහුණු කිරීමට සහ කාර්ය සාධනය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ප්‍රතිපෝෂණ ලබා දීමෙන් JobQuest ඔබට ඔබේ සම්මුඛ පරීක්ෂණයට සහාය විය හැක. මෙම චැට්බෝට් සම්මුඛ පරීක්‍ෂකයකුගේ තත්ත්වය ගනිමින් සම්මුඛ පරීක්‍ෂණ අදියර අනුකරණය කරනු ඇත.





ඔබ සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් ඉල්ලා ඔබේ විමසුම එවූ පසු, සම්මුඛ පරීක්ෂණ ක්‍රියාවලියට අදාළ අවශ්‍ය තොරතුරු සපයන ලෙස චැට්බෝට් ඔබෙන් අසයි. සම්මුඛ පරීක්ෂණයේ කාලසීමාව, කර්මාන්තය, ඔබ අයදුම් කරන රැකියා වර්ගය, අවධානය යොමු කළ යුතු සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් (හැසිරීම, තත්ත්‍වය හෝ තාක්ෂණික) සහ රැකියා විස්තරය වැනි තොරතුරු.









මෙම තොරතුරු ලබා දුන් පසු, chatbot ඔබෙන් ප්‍රශ්න අසයි, ඔබේ පිළිතුර එනතෙක් බලා සිටී, සහ ප්‍රතිපෝෂණ සහ උදාහරණ සපයයි. සම්මුඛ පරීක්ෂණ අංශය අවසානයේ (කාලසීමාව අවසන් වූ විට), චැට්බෝට් ප්‍රතිපෝෂණ ලබා දෙන අතර ඔබේ සාර්ථකත්වයේ අවස්ථා වැඩි කර ගැනීම සඳහා ඔබව දියුණු කර ගැනීම සඳහා උපදෙස් සපයයි.









JobQuest ඔබේ සම්මුඛ පරීක්ෂණයට මුහුණ දෙන ආකාරය පිළිබඳ සබැඳි තොරතුරු ද සපයයි. chatbot හි විශේෂාංග වලට අමතරව, මෙම chatbot නවතම රැකියා සඳහා දෛනික ඇඟවීම් සමඟින් ඔබව යාවත්කාලීන කරයි.





මෙම chatbot ක්‍රියා කරන ආකාරය පිළිබඳ මෙම demo වීඩියෝව නරඹන්න.





ඔබට චැට්බෝට් එක ද උත්සාහ කළ හැකිය:

මෙන්න Coze Store හි chatbot වෙත සබැඳියක් - JobQuest Assistant

මෙන්න ටෙලිග්‍රාම් බොට් එකට ලින්ක් එක - https://t.me/JobQuesst_bot

මම කොහොමද මේ AI Chatbot එක හැදුවේ?

මෙම කොටසේදී, මම මෙම චැට්බෝට් එක දින තුනකට වඩා අඩු කාලයකදී ගොඩනඟා ගත් ආකාරය ගැන ඔබට කියන්නම්.





ඔව්! එය මුද්‍රණ දෝෂයක් නොවේ. මම මෙම රැකියා සොයන්නාගේ සහකාරිය පැය 72කට අඩු කාලයකදී ගොඩනඟා ගත්තෙමි - කේත රහිත AI Chatbot සංවර්ධන වේදිකාව වන Coze වෙත ස්තුතිවන්ත විය.

කෝස් යනු කුමක්ද?

Coze යනු AI Chatbot නිර්මාණය කිරීමේ වේදිකාවක් වන අතර එමඟින් ඔබට තනි කේත පේළියක් ලිවීමෙන් තොරව ඔබේ chatbot අදහස ජීවමාන කිරීමට හැකි වේ. ඔබ ඔබේ chatbot ගොඩනඟන්නේ විමසීම් ලිවීමෙන් (chatbot ක්‍රියා කරන ආකාරය මඟ පෙන්වීම සඳහා උපදෙස්). Coze සන්නිවේදනය සඳහා ස්වභාවික භාෂා සැකසුම් (NLP) භාවිතා කරයි.





ස්වභාවික භාෂා සැකසුම් (NLP) මගින් පරිගණකයට මිනිස් භාෂාවෙන් මිනිසුන් තේරුම් ගැනීමට සහ සන්නිවේදනය කිරීමට හැකියාව ලැබේ. පරිගණක සාමාන්‍යයෙන් ශුන්‍ය සහ එකකින් සන්නිවේදනය කරන නමුත් NLP ඇල්ගොරිතම සමඟ පරිගණකවලට මිනිසුන් විසින් සපයන උපදෙස් කියවා තොරතුරු සැකසීමට හැකිය.

Chatbot ගොඩනැගීමේ ක්‍රියාවලිය

Coze සමඟින්, මම එක කේතයක්වත් ලිවීමෙන් තොරව chatbot පරමාදර්ශී කර, ක්‍රියාත්මක කර, සහ ප්‍රකාශයට පත් කරමි. මෙම Chatbot ගොඩනැගීමේ ක්‍රියාවලිය හරහා මම ඔබව ගෙන යන විට අනුගමනය කරන්න.

පූර්වාවශ්යතාවයන් සැකසීම

මෙය මගේ chatbot සංවර්ධන ක්‍රියාවලියේ වඩාත්ම වැදගත් කොටස බව පෙනේ. ඇයි? එය මට පැහැදිලි චින්තන ක්‍රියාවලියක් වර්ධනය කිරීමට, ගැටලුව දෘශ්‍යමාන කිරීමට සහ සුදුසු විසඳුම් ලබා දීමට උපකාරී වේ.





මෙන්න මට chatbot දෘශ්‍යමාන කිරීමට උදවු වූ දේවල් පිරික්සුම් ලැයිස්තුවකි.





මට විසඳීමට අවශ්‍ය ගැටලුව තේරුම් ගැනීම

රැකියා සෙවීමේදී රැකියා සොයන්නන්ගේ ආතතියෙන් මිදෙන චැට්බෝට් එකක් සෑදීමට මට අවශ්‍යයි. සෑම අයදුම්පතක් සඳහාම රැකියා සොයන්නෙකුට යා යුතු එක් එක් මුරපොල විශ්ලේෂණය කිරීමට මට සිදු විය.





රැකියා සොයන්නෙකු රැකියා සොයමින්, පුද්ගලාරෝපිත ආවරණ ලිපි සහ ජීව දත්ත සමඟ එම රැකියා සඳහා අයදුම් කරයි, සහ සම්මුඛ පරීක්ෂණ සඳහා සූදානම් වේ.





මට ගොඩනඟා ගැනීමට අවශ්‍ය දේ පිළිබඳ පැහැදිලි අවබෝධයක් තිබීම මට උපකාරී වේ:





බහු නියෝජිත ආකෘතියක් හෝ තනි නියෝජිත ආකෘතියක් ගැන තීරණ ගන්න. ඉහත මුරපොල මත පදනම්ව, මම බහු නියෝජිත chatbot එකක් ගොඩනඟන්නෙමි.

ව්‍යාපෘතිය සඳහා මට අවශ්‍ය ප්ලගීන වර්ග තීරණය කරන්න. මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා, මට අන්තර්ජාලයෙන් රැකියා සෙවීමට අවශ්‍යයි. එබැවින්, රැකියා තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා රැකියා පුවරු (හෝ රැකියා එකතු කිරීමේ අඩවියක්) සමඟ සම්බන්ධ වීමට මට ප්ලගිනයක් අවශ්‍ය වේ. පරිශීලකයන් උඩුගත කරන ජීව දත්ත පත්‍රය කියවීමට සහ විග්‍රහ කිරීමට මට ලේඛන කියවනය සහ විග්‍රහකය ද අවශ්‍ය වේ. මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා, Coze ප්ලගින වෙළඳසැලේ ප්ලගිනයක් සොයා ගැනීමට මම වාසනාවන්ත විය.





මම මෙම පූර්ව අවශ්‍යතා ලබා දුන් පසු, මගේ දෑත් අපිරිසිදු කර ගැනීමට කාලයයි. අපි වැඩ කරමු!

පසුතලය ගොඩනැගීම

දැන් මට පූර්ව අවශ්‍යතාවය ඇති බැවින්, අපි චැට්බෝට් එකක් ගොඩනඟමු.

වැඩබිම සැකසීම

පළමු පියවර වන්නේ ඔබේ වැඩබිම සැකසීමයි.





ඔබේ වැඩබිම පිහිටුවීමට:





Coze.com වෙත පිවිසෙන්න

මුල් පිටුවේ ඉහළ වම් කෙළවරේ ඇති '+' ක්ලික් කරන්න, එවිට පිටුවක් ඔබට චැට්බෝට් සෑදීමේ විශාරදයා ගෙන එනු ඇත, එය ඔබට ඔබේ චැට්බෝට් නිර්මාණය කිරීමට විකල්ප දෙකක් (සම්මත සහ AI-ජනනය කරන ලද විකල්පය) සපයයි.





සම්මත විකල්පය මඟින් ඔබට නියෝජිත නාමය සහ කාර්යයන් සැකසීමට සහ වැඩබිම සහ චැට්බෝට් අයිකන අතින් තෝරා ගැනීමට ඉඩ සලසයි.





AI-පරම්පරා විකල්පය මඟින් ඔබට අවශ්‍ය දේ පිළිබඳ දළ අදහසක් ඇතුළත් කිරීමට අවශ්‍ය වන අතර නම, විස්තරය, නිරූපකය සහ විමසුම උත්පාදනය වේ.





මට JobQuest chatbot එකක් දියුණු කිරීමට අවශ්‍ය යැයි උපකල්පනය කරයි. මම මෙම සාරාංශය පමණක් ඇතුළත් කරමි:





“රැකියා දඩයම් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය විධිමත් කරන චැට්බෝට් එකක්. එය රැකියා සෙවීමට, ජීව දත්ත පත්‍ර සමාලෝචනය කිරීමට, ආවරණ ලිපි උත්පාදනය කිරීමට සහ සම්මුඛ පරීක්ෂණ ක්‍රියාවලිය පුහුණු කිරීමට උපකාරී වේ.





AI විමසුම, කුසලතා, නිරූපකය, නම, විස්තරය සහ විමසුම ජනනය කරනු ඇත.





කෙසේ වෙතත්, මට වර්ධනය කිරීමට අවශ්‍ය දේ පිළිබඳ පැහැදිලි අදහසක් ඇති අයෙකු ලෙස, මා විසින් කරන ලද නියෝජිත නාමය, ශ්‍රිතය සහ නිරූපකය අතින් ඇතුල් කිරීමට මම කැමැත්තෙමි.

My Chatbot හි විශේෂාංග ගොඩනැගීම

ඔබ චැට්බෝට් එකක් සාදන විට, ඔබව පෙරනිමියෙන් තනි නියෝජිත මාදිලියේ වැඩබිම වෙත ගෙන යනු ඇත. තිරයේ ඉහළ වම් පැත්තේ ඇති මාතය මාරු කිරීමේ අයිකනය ක්ලික් කිරීමෙන් ඔබට බහු නියෝජිත මාදිලිය වෙත මාරු විය හැක.









බහු නියෝජිත ප්‍රකාරයේදී, ඔබට ගෝලීය මට්ටමින් (සමස්ත චැට්බොට්හි හැසිරීමට බලපාන) සහ ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් (බහු නියෝජිත චැට්බෝට්හි එක් එක් නෝඩය ක්‍රියා කරන ආකාරය වෙනස් කිරීම) යන දෙකෙහිම ඔබේ චැට්බෝට් වෙනස් කළ හැක.

ගෝලීය විශේෂාංග

ගෝලීය විශේෂාංග සැකසීම් ඔබගේ තිරයේ වම් කෙළවරේ පිහිටා ඇත. එය "පිළිවෙල" කොටස ලෙස හැඳින්වේ. මෙන්න ඔබ Persona සහ Prompt උත්පාදනය කරන ස්ථානය, කුසලතා එකතු කිරීම, මතක සැකසුම් වෙනස් කිරීම, කතාබස් අත්දැකීම වෙනස් කිරීම සහ chatbot වෙත භූමිකාවන් එක් කිරීම.





දැනට, මම ගෝලීය සැකසුම් වල Persona සහ Prompt කොටස වෙත අවධානය යොමු කරමි, මන්ද එය පසුපෙළ සැකසීම් සමඟ සමපාත වේ. අපි ලිපියේ අවසාන කොටසේ අනෙක් ඒවා ගැන කතා කරමු.





මගේ Chatbot වෙත Persona සහ Prompt එකතු කිරීම

මෙම කොටස මට මගේ chatbot ගේ චරිතය, එයට කළ හැකි/කළ නොහැකි දේ, විශේෂාංග සහ කුසලතා, කාර්ය ප්‍රවාහය, අන්තර්ගතය සහ සීමාවන් සැකසීමට ඉඩ දෙයි.





මට ඔබ දැන ගැනීමට අවශ්‍ය එක් දෙයක් නම්, Coze වැනි කේත රහිත වේදිකාවක චැට්බෝට් එකක් තැනීමට ඔබ ඉක්මන් ඉංජිනේරු විද්‍යාව පිළිබඳ ප්‍රවීණයෙකු විය යුතු බවයි.





ඔබේ chatbot ඵලදායී සහ නිවැරදි වීමට නම්, උත්පාදක AI නියෝජිතයා තේරුම් ගන්නා ආකාරයට ඔබේ උපදෙස් ව්‍යුහගත කරන්නේ කෙසේදැයි ඔබ දැනගත යුතුය.





කෙසේ වෙතත්, ඔබ ඉක්මන් ඉංජිනේරු විද්‍යාව නොදන්නේ නම්, කරදර නොවන්න, ප්‍රේරකය ලබා ගැනීමට Coze මාර්ගයක් සපයා ඇත.





ප්‍රේරකය ලබා ගන්නේ කෙසේදැයි ඉගෙන ගැනීමට පෙර, හොඳ ප්‍රේරකය පිළිබඳ උපදෙස් කිහිපයක් ඉගෙන ගනිමු.





ඔබේ උපදෙස් සංක්ෂිප්තව තබා ගන්න . රණ්ඩු වෙන්න එපා. ඔබගේ උපදෙස් අපැහැදිලි වන තරමට, චැට්බෝට් හට නිවැරදි පිළිතුරක් තේරුම් ගැනීමට සහ ආපසු ලබා දීමට අපහසු වේ.

ස්වාභාවික සහ මූලික භාෂාව භාවිතා කරන්න . උත්පාදක AI හට ස්වභාවික භාෂා සැකසිය හැක--- එබැවින් ස්වභාවික භාෂාව භාවිතා කරන්න. ව්‍යාකරණමය වශයෙන් නිවැරදි විමසීම් ලියන්න සහ ඔබේ උපදෙස් නිවැරදිව විරාම ලකුණු කරන්න.

භූමිකාවන් පවරන්න සහ ඔබේ ප්‍රතිදානය සඳහන් කරන්න . උත්පාදක AI ශිෂ්‍යයෙකු ලෙස බලන්න, එය එකක් ලෙස සලකන්න. භූමිකාවන් පවරන්න, සහ ඔබට ඔබේ ප්‍රතිදානයන් විය යුතු ආකාරය පිළිබඳව උපදෙස් දෙන්න.

හොඳ ව්යුහයක් යොදන්න . විස්තර කරන්න. ස්වරය, දිග, ව්‍යුහය, විලාසය සහ ඔබේ චැට්බෝට් පරිශීලක විමසුම්වලට ප්‍රතිචාර දැක්වීමට ඔබට අවශ්‍ය ආකාරය ඇතුළත් කරන්න. අත්හදා බැලීම සහ නැවත නැවත කිරීම.

උපදෙස් ලබා දී ඔබේ chatbot සමඟ අලුත් දේවල් උත්සාහ කරන්න. මෙයින්, ඔබ කාර්යක්ෂම, නිවැරදි සහ ප්‍රයෝජනවත් චැට්බෝට් ගොඩනගන්නේ කෙසේදැයි ඉගෙන ගනු ඇත.





අපි මුල සිට ප්‍රේරක ලිවීමේ ක්‍රමය ඉගෙන ගනිමු.





තනි නියෝජිත මාදිලියේ වැඩබිමෙහි, සැකසුම් සැසියේ ඉහළ දකුණේ ඇති ප්‍රශස්තකරණය බොත්තම තෝරන්න. ඔබට විකල්ප තුනක් ඇති තැන කොටුවක් උත්පතන වනු ඇත. ඔබට අතර තෝරා ගත හැකිය:

සෘජුවම ස්වයංක්‍රීයව ප්‍රශස්ත කිරීම

නිදොස් කිරීමේ ප්‍රතිඵල මත පදනම්ව විමසුම් උත්පාදනය කිරීම.

චැට්බෝට් අදහස ලිවීම.













ඔබ මෙම විකල්ප වලින් එකක් තෝරා ගත් විට, AI ඔබගේ චැට්බෝට් සඳහා ප්‍රේරකයක් සහ පෞරුෂයක් ජනනය කරයි. තවද ඔබට එය ඔබගේ අදහසට ගැලපෙන පරිදි සංස්කරණය කළ හැක.





ඔබට විවිධ Persona සහ Prompt සැකිලි අතර තෝරා ගත හැක.









කෙටුම්පත ජනනය කිරීමෙන් පසු, ඔබ කළ යුත්තේ බහු නියෝජිත මාදිලියට මාරුවීමයි.





මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා, මගේ Persona සහ Prompt කොටස සමන්විත වන්නේ භූමිකාව අංශයෙන් වන අතර, ඔබ chatbot හට භූමිකාවක් පැවරීමට ඉඩ දෙයි.





ඔබ…





Role You are JobQuest Assistant, a job search companion dedicated to providing personalized job recommendations, expert tips on resumes and cover letters, and tailored interview preparation to help users navigate their job search and secure their dream positions.





විශේෂාංග , මම විවිධ කුසලතා ගැන කතා කරන තැන. ඔබ සංකීර්ණ චැට්බෝට් එකක් සැලසුම් නොකරන්නේ නම් ඒවා සමහර විට කුසලතා ලෙස හැඳින්වේ. මගේ චැට්බෝට් එකේ, මට විශේෂාංග තුනක් ඇත - රැකියා සෙවීමේ විශේෂාංගය, ආවරණ ලිපිය සහ නැවත ආරම්භ කිරීමේ ඉඟි විශේෂාංගය සහ සම්මුඛ පරීක්ෂණ සහකාර විශේෂාංග.





තවද මෙම විශේෂාංග වලට උප කුසලතා ඇත.





මෙය පරීක්ෂා කරන්න:





Features ### Feature 1: Streamline and Personalized Job Search and Recommendation - Fetch job opportunities based on the user's preferences (desired role, industry, location, experience level and so on) - Display results in an organized and categorized format with quick apply links. ### Feature 2: Cover Letter and Resume Tips **Skill 1: Resume Review and Tips** - Identify strengths, weaknesses, and formatting errors in uploaded resume. - Suggest industry-specific keywords for better ATS compatibility. - Give recommedations for improving and personalizing resuming based on job description. **Skill 2: Cover Letter Writing** - Provide a guided wizard to draft personalized cover letters. - Suggest phrases and formats based on the job role and company. - Generate a coverletter template based on the job description. ### Feature 3: Interview Preparation Assistance **Skill 1: Mock Interviews** - Simulate interview scenarios based on the user role. (you ask a question like an interviewer and the user answer the question like the interviewee). - Provide behavioral, technical, and situational questions. - Provide an overall overview after the interviewing section is over. **Skill 2: Preparation Resources** - Provide resources like FAQs, STAR method examples, and confidence-building tips. - Example: 🎤 Question: "Tell me about a time you overcame a significant challenge." 💡 Tip: Focus on STAR (Situation, Task, Action, Result).





කාර්ය ප්‍රවාහය යනු මගේ Chatbot ක්‍රියාවලි ක්‍රියාත්මක කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳ උපදෙස් ලබා දුන් ස්ථානයයි. අපි වැඩ කරන දේ වැනි සංකීර්ණ චැට්බෝට් එකක් සඳහා, ඔබ ආරම්භ කළ යුත්තේ:





රැකියා සෙවීමට මනාප එකතු කරන්න

ඔවුන්ගේ ජීව දත්ත පත්‍රය සහ ආවරණ ලිපි උත්පාදනය වැඩි දියුණු කරන්න

රැකියා සොයන්නාට ඔවුන්ගේ ප්‍රශ්න-පිළිතුරු දීමේ කුසලතා වැඩි දියුණු කිරීමට උපකාර කිරීම සඳහා අන්තර්ක්‍රියාකාරී සම්මුඛ පරීක්ෂණ සැසියක් සාදන්න.





අන්තර්ගතය යනු පිළිතුරු විය යුතු ආකාරය පිළිබඳ උපදෙස් ලබා දෙන ස්ථානයයි. මෙහිදී ඔබ chatbot හට නිවැරදි ස්වරය සහ ඔබට එය විය යුතු ආකාරය පවසන්න. මගේ Chatbot සඳහා, එය රැකියා සොයන්නාට රළු වීමට මට අවශ්‍ය නැත, එය ඔවුන්ගේ ආතතියෙන් මිදෙන මිතුරෙකු, සහකරුවෙකු විය යුතුය.





පරිශීලක ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සැකසීමට මට අවශ්‍ය ආකාරය පිළිබඳව මම චැට්බෝට් සඳහා විමසීම් ද ලිවීය.





මෙය පරීක්ෂා කරන්න:





Content **Example Prompts:** - **Job Search:** "Let's find your dream job! What role and location are you targeting?" - **Cover Letter Tips:** "Here's a professional tone for your cover letter. How would you like to personalize it further?" - **Mock Interview:** "You're applying for a project manager role. How would you handle conflicting priorities in a project?"





චැට්බොට් එය විසඳන ගැටලුව කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීමට බාධකයක් ලෙස සේවය කරයි.





මෙය පරීක්ෂා කරන්න:





Constraint - Only focus on job hunting topics - Only offer feedback at the end of interviewing session





බහු නියෝජිත chatbot එකක් සඳහා, මෙම කොටස ඔබට chatbot විය යුතු දේ පිළිබඳ දළ විශ්ලේෂණයක් ලබා දීමට ඉඩ සලසයි. මෙම සැසිය වෙබ් අඩවියක් සැලසුම් කිරීමේදී වයර් රාමුව සැලසුම් කිරීම වැනිය.





එය දළ විශ්ලේෂණයක් වූ පමණින් එය අපැහැදිලි සහ ව්‍යාකූල විය යුතු යැයි අදහස් නොවේ. ඔබ ඉහත දැක ඇති ආකාරයටම, කාර්යක්ෂම චැට්බෝට් එකක් ගොඩනැගීමේ පදනම මෙයයි. ඔබගේ chatbot හි සමස්ත කාර්යක්ෂමතාවයට සහ නිරවද්‍යතාවයට දායක වන නිවැරදි ශේෂය සොයා ගන්න.





අපි chatbot ප්‍රේරකය නිර්මාණය කළ පසු, දේශීය විශේෂාංග ගොඩනැගීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීමට කාලයයි. අපි මේක කරමු!

දේශීය විශේෂාංග

ගෝලීය විශේෂාංගය මෙන් නොව, දේශීය විශේෂාංග එක් එක් චැට්බෝට් නෝඩයේ කාර්යක්ෂමතාවයට බලපායි. ඔබගේ චැට්බෝට් එකේ කාර්යක්ෂමතාවය එක් එක් නෝඩයේ ස්වාධීනත්වය සහ අන්තර් රඳා පැවැත්ම මත රඳා පවතින බව මෙම ව්‍යාපෘතියේ වැඩ කරන අතරතුර මම සොයා ගත්තෙමි.





ඉතින්, අපි අපේ චැට්බෝට් එක ස්වාධීන සහ එකිනෙකට පරායත්ත කරමු.





'Develop' කොටස යනු අපගේ chatbot හි දේශීය විශේෂාංග වෙනස් කරන ස්ථානයයි. drag-and-drop විශේෂාංගය ඔබගේ chatbot ගොඩනැගීම පහසු කරයි. ඔබ බහු නියෝජිත මාදිලියකට මාරු වූ පසු, ඔබේ පෙරනිමි සැසිය ලෙස නෝඩයකට සම්බන්ධ ආරම්භක බොත්තමක් හරිත වර්ණයෙන් ඇත.





සංවර්ධිත වැඩබිමේ ඕනෑම කොටසක් දෙවරක් ක්ලික් කිරීමෙන් සහ නියෝජිතයා එක් කිරීමෙන් හෝ කොටසේ පහළින් ඇති add nodes බොත්තම (නිල් පැහැයෙන්) ක්ලික් කිරීමෙන් ඔබට වැඩබිමට තවත් නෝඩ් එක් කළ හැක.





මෙහිදී ඔබට අවශ්‍ය තරම් nodes සෑදිය හැක





මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා, මම පහත ලැයිස්තුගත කර ඇති නෝඩ් හතරක් නිර්මාණය කරමි:

පුද්ගලාරෝපිත රැකියා නිර්දේශ

ඉඟි නැවත ආරම්භ කරන්න

ආවරණ ලිපි උත්පාදක යන්ත්රය

සම්මුඛ පරීක්ෂණ සූදානම් සහකාර





සෑම නෝඩයකම දර්ශනය, නියෝජිත විමසුම, කුසලතා සහ ස්වයංක්‍රීය යෝජනා අංශය අඩංගු වේ.





ඉඟිය : කාර්යක්ෂමතාව සඳහා, ඔබේ නෝඩ් සඳහා නොපැහැදිලි නම් වළක්වා ගන්න. මෙය chatbot හි කාර්යක්ෂමතාවයට බලපෑ හැකිය.





දර්ශනය. මම චැට්බෝට් වෙත අදාළ වන කාර්යයන් සහ සහාය දක්වන අවස්ථා එකතු කරන්නේ මෙතැනදීය. මෙම කොටස අනෙකුත් චැට්බෝට් නෝඩ් වලට තමන්ට හැසිරවිය නොහැකි කාර්යයන් පැවරිය යුත්තේ කවදාද සහ කුමන නෝඩයටද යන්න දැන ගැනීමට උදවු කරයි.





' පුද්ගලීකරණය කළ රැකියා නිර්දේශ ' නෝඩය සඳහා මගේ දර්ශනය පෙනෙන ආකාරය මෙන්න:





Helps you streamline the job search process. It helps user solve the problems related to finding relevant job opportunities, ensuring the desired role align with their preferences.





නියෝජිතයාගේ ඉක්මන් කොටස යනු ඔබ මෙහෙයුම් තර්කනය සහ ගැටළු හැසිරවීමේ පියවර සපයන ස්ථානයයි.





ගෝලීය සැකසුම් වල Persona සහ prompt කොටස මෙන් නොව, මම මෙහි වඩාත් සවිස්තරාත්මක විය. මම නෝඩයේ භූමිකාව, මෙහෙයුම් තර්කනය (මට මගේ නෝඩ් ක්‍රියාත්මක වීමට අවශ්‍ය ආකාරය පිළිබඳ උපදෙස් ලබා දෙයි), චැට්බෝට් පිළිතුරු සංයුති කිරීමට මට අවශ්‍ය ආකාරය, ඕනෑම අවස්ථාවක දෝෂ හසුරුවන්නේ කෙසේද සහ බාධා කිරීම් මම එකතු කළෙමි.





මෙන්න උදාහරණයක්:

Role You're a job hunter. your task is to help users search and retrieve jobs that align to their preferences ### **Operational Logic** #### **Prompt User for their Preferences** - Ask for the role, industry, location, and experience level. Example: *"What type of job are you looking for? Please specify the role, industry, and preferred location."* #### **Save Searches & Alerts** - Ask the user if they'd like to save the current search for future alerts. Example: *"Would you like to save this search for future updates?"* ... ## Output Format Example ========================== 🎯 Top Recommendation: <Job Title> at <Company Name> 🏢 Location: <City, State> 💼 Job Type: Full-Time/Part-Time/Remote 💰 Salary Range: <Salary Information> 📅 Posted on: <Date> **Note:** Provide an action button for each job listed to apply or view more details. ## **Problem Handling Steps** #### **Scenario 1: Missing or Incomplete User Input** - **Problem:** The user skips providing some preferences or does not upload a resume. - **Solution:** Prompt politely for the missing information. Example: *"I noticed you haven't uploaded a resume. Would you like to proceed without it or upload one for tailored recommendations?"* Proceed with default options if the user chooses to skip. ### **Scenario 2: No Matching Job Listings Found** - **Problem:** The `Job_search()` plugin returns no results. - **Solution:** Apologize and offer alternative suggestions. Example: *"I couldn't find any jobs matching your preferences. Would you like to expand your search criteria or explore similar roles?"* Suggest nearby industries, roles, or locations. --- ## **Constraints** 1. Only job-search related tasks are handled by this agent. 2. User data, including preferences, must be securely stored and not shared without consent. ...





ඔබට පෙනෙන පරිදි, ඉහත විමසීම් වඩාත් සවිස්තරාත්මක ය





නිපුණතා අංශය යනු ඔබ නෝඩයේ හැකියාව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ප්ලගීන, දැනුම හෝ කාර්ය ප්‍රවාහය එකතු කරන ස්ථානයයි. නිපුණතා සමඟින්, ඔබේ නෝඩය/නියෝජිතයා ස්ටෙරොයිඩ් මත තනි පුද්ගලයෙකු ලෙස ක්‍රියා කරයි.





කුසලතා එකතු කිරීමට,

ඔබ එකතු කිරීමට කැමති කුසලතා තේරීමට '+' ක්ලික් කර උපදෙස් අනුගමනය කරන්න.





' ස්වයං-යෝජනා ' මත ටොගල් කිරීම යනු සෑම පිළිතුරකටම පසුව, ඔබට ඇසිය හැකි අමතර ප්‍රශ්න තුනක් චැට්බොට් විසින් ලබා දෙන බවයි.









සැලකිල්ලට ගත යුතු වෙනත් දේවල්:

ගෝලීය පැනීමේ තත්ත්වය එකතු කිරීම

ගෝලීය පැනීමේ තත්ත්වය නෝඩයට යම් යම් අවස්ථා වලදී කළ යුතු දේ තීරණය කිරීමට උපකාර කරයි. මගේ සෑම නෝඩයකටම ගෝලීය පැනීමේ කොන්දේසි එකතු කිරීම ඒවායේ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කරයි. පරිශීලකයෙකුට වෙනත් කාර්යයක් සඳහා උපකාර අවශ්‍ය වූ විට, පැනීමේ තත්ත්වය ඔවුන්ට මාරු තීරණ වේගවත් කිරීමට උපකාරී වේ.





ගෝලීය පැනීමේ තත්ත්වය ද චැට්බොට් හට හැකි ඉක්මනින් ඕනෑම නෝඩ් එකකට කාර්යයන් පැවරීම පහසු කරයි.









නෝඩ් සම්බන්ධතාවය

මට ඔබ දැන ගැනීමට අවශ්‍ය එක් දෙයක් නම් ඔබ කිසිදු node එකක් පමණක් සම්බන්ධ නොකරන බවයි. ඔබගේ AI චැට්බෝට් හි කාර්යක්ෂමතාවය එක් එක් නෝඩය අතර සම්බන්ධතාවය මත ද රඳා පවතී. ඔබ සම්බන්ධ නොවන නෝඩ් එකට සම්බන්ධ නොකරයි.









එක් නෝඩයක් තවත් එකකට සම්බන්ධ කිරීම සඳහා පරිශීලකයන් සිතන ආකාරය සහ ඔබ ඔවුන්ට විසඳීමට උපකාර කරන ගැටලුව පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් අවශ්‍ය වේ.





මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා, රැකියා සොයන්නෙකු බොහෝ විට රැකියා සඳහා අන්තර්ජාලය සෙවීමෙන් ආරම්භ කරනු ඇත. එබැවින්, මම සෑම නව පරිශීලකයෙකු සඳහාම මූලික මුරපොල වන මූලික නෝඩය ලෙස ' පුද්ගලීකරණය කළ රැකියා නිර්දේශ' නෝඩය තැබුවෙමි.









ඔවුන්ට රැකියා ලැයිස්තුවක් ලැබුණු පසු, කාර්ය ප්‍රවාහයේ ඊළඟ අදියර වන්නේ අයදුම්පත් යැවීමයි. මෙන්න, ඔවුන්ට ඔවුන්ගේ ජීව දත්ත පත්‍රය සහ ආවරණ ලිපිය සඳහා උදවු අවශ්‍ය වේ. මේ නිසා තමයි මම ' Resume Tip ' node එක 'Personalized Job Recommendation' Node එකට සම්බන්ධ කළේ.









' නැවත අරඹන්න ඉඟිය ' නෝඩය ' ආවරණ ලිපි උත්පාදක ' නෝඩයට සම්බන්ධ කර ඇත. චැට්බොට් පරිශීලකයෙකු ආවරණ ලිපියක් උත්පාදනය කිරීමට ඉල්ලා සිටින විට, නෝඩය ඔවුන්ගේ ජීව දත්ත පත්‍රය මීට පෙර උඩුගත කර ඇත්දැයි පරීක්ෂා කරයි, එසේ නොමැති නම්, එය පරිශීලකයාගෙන් ඔවුන්ගේ ජීව දත්ත පත්‍රය උඩුගත කරන ලෙස ඉල්ලා සිටී. මම මෙය කළේ අතිරික්තය වළක්වා ගැනීමටයි.









' සම්මුඛ පරීක්ෂණ සහකාර ' නෝඩය අනෙක් ඒවාට වඩා වෙනස් ය. එය විවිධ නෝඩ් දෙකකට සම්බන්ධ කර ඇත - ' පුද්ගලීකරණය කළ රැකියා නිර්දේශ ' නෝඩය සහ ' නැවත ආරම්භ කිරීමේ ඉඟිය ' නෝඩය. ඇයි?





පුද්ගලාරෝපිත සම්මුඛ පරීක්ෂණ අංශයක් අනුකරණය කිරීමට, ඔබට රැකියා විස්තරය සහ ජීව දත්ත පත්‍රය අවශ්‍ය වේ. එබැවින්, ' නැවත අරඹන්න ඉඟි ' නෝඩයට උප-නෝඩයක් පමණක් වීම වෙනුවට, මම එය මූලික නෝඩයට - ' පුද්ගලීකරණය කළ රැකියා නිර්දේශ ' නෝඩයට එක් කිරීමට තීරණය කළෙමි.









අපි ව්‍යාපෘතියේ වඩාත්ම වෙහෙසකර කොටස වන පසුපෙළ ක්‍රියාවලි සංවර්ධනය කර ඇත්තෙමු. chatbot හි පරිශීලක අත්දැකීම වැඩිදියුණු කිරීමට කාලයයි.

ඉදිරිපස නිර්මාණය

පෙරමුණ මෙන්ම පසුබිමද වැදගත් වේ. එය chatbot මානවකරණය කිරීමට සහ chatbot සමඟ සන්නිවේදනය කිරීම පහසු කිරීමට උපකාරී වේ. මෙම කොටසේදී, අපි අපගේ චැට්බොට් හි ක්‍රියාකාරිත්වය වැඩි දියුණු කිරීමට සහ පරිශීලක අත්දැකීම් සමඟ උදව් කිරීමට සමහර සැකසීම් වෙනස් කරන්නෙමු. ඉහත පසුබිම සමඟ මෙන්ම, අපට දේශීය (තනි පුද්ගල නෝඩ් වැඩි දියුණු කිරීමට) සහ ගෝලීය සැකසුම් (චැට්බෝට් හි කාර්යක්ෂමතාව මත වැඩ කිරීමට) යන දෙකම වෙනස් කිරීමට අවශ්‍ය වේ.





කරදරයකින් තොරව, අපි ආරම්භ කරමු!

දේශීය සැකසුම් වෙනස් කිරීම

මෙන්න, අපි ආකෘති සැකසීම්, නෝඩ් මාරු කිරීමේ සිටුවම් සහ "සෑම සංවාදයක්ම හැසිරවිය යුතු නෝඩ් මොනවාද?"

ආදර්ශ සැකසුම්

මෙහිදී, මම chatbot සඳහා සුදුසු Generative AI ආකෘතිය තෝරා, පරම්පරාවේ විවිධත්වය තෝරා, සහ ආදාන සහ ප්‍රතිදාන සැකසුම් සකසමි.





ආකෘති සැකසුම් සඳහා,

නෝඩයේ ඉහළ දකුණු කෙළවරේ ඇති තිත් තුන ක්ලික් කරන්න

ආකෘති සැකසුම් තෝරන්න.





පවතින ඕනෑම ජනක මාදිලියකින් තෝරා ගැනීමට ආකෘති සැකසීම් මට ඉඩ දෙයි. OpenAI GPT මාදිලිවල අනුවාද කිහිපයක් ඇත, Anthropic Claude, සහ Google Gemini. ඔබ තෝරා ගන්නා මාදිලියේ වර්ගය ඔබේ කාර්යක්ෂමතාව සහ පිරිවැය සඳහා අවශ්යතාවය මත රඳා පවතී.





සටහන : සමහර විට වඩාත්ම දියුණු ආකෘතිය සෑම විටම හොඳම නොවේ. කාර්යක්ෂමතාව, පිරිවැය සහ නිරවද්‍යතාවය අතර නිවැරදි ශේෂය සොයා ගන්න.





මගේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා, මම OpenAI GPT-4o කුඩා මාදිලිය සඳහා ගියේ එය මගේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා හොඳින් ක්‍රියා කරන බැවිනි.





මෙවැනි බහු-නියෝජිත මාදිලියක ඇති හොඳම දෙය නම් එක් එක් සැකසුම් එක් එක් නෝඩයට පමණක් බලපාන බවයි.





පරම්පරාවේ විවිධත්වය ආදර්ශ පරම්පරාවේ විවිධත්වය වෙනස් කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි. ඔබට නිවැරදි, සමබර, නිර්මාණාත්මක, හෝ අභිරුචි සැකසුම් අතර තෝරා ගත හැක.





මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා, මම ආකෘති සැකසුම එලෙසම තැබුවෙමි.

නෝඩ් මාරු කිරීමේ සැකසුම්

වත්මන් නෝඩය පරිශීලකයින්ගේ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දිය නොහැකි අවස්ථා හසුරුවන ආකාරය අපි වෙනස් කරන්නේ මෙහිදීය.





මෙහිදී, නෝඩයට පරිශීලකයාගේ ගැටලුව විසඳිය නොහැකි වූ විට කුමක් කළ යුතුද යන්න සහ පිළිතුරු දෙන නෝඩ් මාරු කිරීමට තීරණය කිරීමට වගකිව යුත්තේ කවුරුන්ද යන්න ඔබට තෝරා ගත හැකිය— එක්කෝ වත්මන් නෝඩයෙන් ස්වාධීන ආකෘතියක් හෝ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන ආකෘතිය.





නෝඩ් මාරු කිරීමට තීරණය කළ යුත්තේ කවදාද? පරිශීලක ආදානයෙන් පසුව, ආදර්ශ පිළිතුරෙන් පසුව, හෝ දෙකම.





සමස්තයක් වශයෙන්, බහු නියෝජිත පද්ධතියක එක් එක් නෝඩය අතර සුමට සංක්‍රාන්තියක් ගොඩනැගීමට මෙම සැකසුම උපකාරී වේ.





සටහන : ඔබට මෙම සැකසුම් නොතේරෙන්නේ නම්, කරදර විය යුතු නැත; ඒවා තියෙන විදියටම තියන්න. Coze විසින් පෙරනිමි සැකසුම් ඵලදායී ලෙස වින්‍යාස කර ඇත.





නව සංවාද වටය යැවිය යුත්තේ කුමන නෝඩයටද?

මෙම සැකසීම් සෑම නව සංවාදයක්ම හැසිරවිය යුතු ආකාරය තීරණය කිරීමට අසයි.





පෙර ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සපයන අවසාන නෝඩය දිගටම පැවතිය යුතුද? නැතහොත් ආරම්භක නෝඩය සෑම විටම ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු දිය යුතුද? පෙරනිමි සැකසීමක් ලෙස, සෑම නව සංවාදයක්ම මෙම චැට්බෝට් සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය සඳහා හොඳම ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සපයන අවසාන නෝඩයට යවනු ලැබේ.

ගෝලීය සැකසුම්

ගෝලීය සැකසුම් AI Chatbot හි සමස්ත ක්‍රියාකාරීත්වයන් ඇතුළත් වේ.





ගෝලීය සැකසුම් සඳහා, තිරයේ වම් පැත්තේ සැකසීම් අංශය වෙත ආපසු යන්න. මෙහිදී ඔබට මතකය වෙනස් කිරීමට, කතාබස් අත්දැකීම වැඩිදියුණු කිරීමට සහ හඬ ක්‍රියාකාරීත්වය එක් කිරීමට හැකිය.

මතක ක්‍රියාකාරීත්වය

මතක කොටස සමන්විත වන්නේ:





පරිශීලක තොරතුරු ගබඩා කිරීම සඳහා කන්ටේනරයක් සෑදීමට විචල්යය ඔබට ඉඩ සලසයි.

ඔබට ඉඩ සලසයි. දත්ත සමුදාය යනු ව්‍යුහගත වගු ආකෘතියකින් පරිශීලක දත්ත ගබඩා කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසන සංවිධානාත්මක වගු ගබඩාවකි.

යනු ව්‍යුහගත වගු ආකෘතියකින් පරිශීලක දත්ත ගබඩා කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසන සංවිධානාත්මක වගු ගබඩාවකි. දිගුකාලීන මතකය මිනිස් මොළය මෙන් ක්‍රියා කරයි. එය අන්තර්ක්‍රියා මත පදනම්ව පරිශීලකයාගේ මතකයක් සැකසීමට AI නියෝජිතයාට උදවු කරයි. මෙය සක්‍රිය කිරීම පරිශීලක අත්දැකීම වැඩිදියුණු කිරීම පහසු කරයි. එය පෙර කතාබස් මතක තබා ගනී, වැදගත් පුද්ගලාරෝපිත තොරතුරු ගබඩා කරයි, සහ පෞද්ගලීකරණය කළ තොරතුරු සැපයීම සඳහා අතීත කතාබස් අත්දැකීම් මත පදනම්ව පිළිතුරු පිරිපහදු කරයි.





මගේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා, මම පරිශීලක මනාප ගබඩා කිරීමට විචල්‍ය පවරමි (අවශ්‍ය රැකියා භූමිකාව, ස්ථානය සහ අත්දැකීම් මට්ටම).

පරිශීලක අත්දැකීම් වැඩිදියුණු කිරීමට සහ එක් එක් පරිශීලකයා සඳහා චැට් පෞද්ගලීකරණය කිරීමට චැට්බෝට උදවු කිරීමට මම දිගු කාලීන මතකය ටොගල් කරමි.

කතාබස් අත්දැකීම

සියලුම ගෝලීය සැකසුම් වැදගත් වන අතර, මෙම කතාබස් අත්දැකීම් සැකසීම වඩාත් වැදගත් වේ. ඇයි? එය පරිශීලක අත්දැකීමට සෘජුවම බලපෑ හැකිය.

ආරම්භක ප්‍රශ්න, කෙටිමං සහ පසුබිම් රූපය මාතයන් සැකසීමට සහ හැකිතාක් දුරට සංවාදය පවත්වා ගෙන යාමට උපකාරී වේ.





ආරම්භක ප්රශ්නය

ඔබ ඔබේ චැට්බෝට් එක පළමු වරට භාවිතා කරන්නන්ට හඳුන්වා දී ඔවුන්ට ඇසිය හැකි ප්‍රශ්න ලැයිස්තුවක් ලබා දෙන්නේ මෙහිදීය.





ඔබේ හැඳින්වීම සංක්ෂිප්තව හා කාරණයට තබා ගන්න. ඇතුළත් කර ඇති ප්‍රශ්න පරිශීලකයින් අසන්නට ඉඩ ඇති ප්‍රශ්න බව සහතික කර ගන්න.





JobQuest සඳහා, ප්‍රශ්න මගේ පරිශීලකයින් අසනු ඇති ප්‍රශ්නවලට සම්බන්ධ බව මම සහතික කර ගන්නෙමි. එය ඔවුන්ට අවශ්‍ය දේ නොවුනත්, එය ඔවුන්ට චැට්බෝට් භාවිතා කිරීමේ මාදිලිය සැකසීමට උදවු කළ හැක.





හැඳින්වීම සහ ආරම්භක ප්රශ්න නිර්මාණය කිරීම සඳහා,

කොටසේ ඉහළින් ඇති '+' ක්ලික් කරන්න, එවිට AI ඔබ වෙනුවෙන් සමහරක් ජනනය කරයි.

ඔබේ අභිමතය පරිදි වෙනස් කර සංස්කරණය කරන්න.





කෙටිමඟ

මේවා සෙවුම් ආදානයට ඉහලින් ඇති බොත්තම් වේ. ඒවා පරිශීලකයින්ට පෙර සැකසූ ප්‍රශ්න ආරම්භ කිරීම පහසු කරයි.





රැකියා සෙවීමේ ක්‍රියාවලියේදී ආතතිය සමනය කිරීම සඳහා, පරිශීලකයින්ට ඔවුන්ගේ විමසුම් සඳහා පහසුවෙන් ක්ලික් කළ හැකි කෙටිමං බොත්තම් එක් කිරීමට මම තීරණය කළෙමි.





කෙටිමං නිර්මාණය කිරීමට,

කෙටිමං කොටසේ ඉහළින් ඇති '+' බොත්තම ක්ලික් කර උත්පතන පිටුවේ තොරතුරු පුරවන්න.





මෙන්න ඔබේ chatbot වෙත කෙටිමඟක් එක් කරන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ සම්පතක් .





පසුබිම් රූපය

පරිශීලක අත්දැකීම වැඩි කරන අදාළ පසුබිම් රූපයක් එක් කරන්න.

පරීක්ෂා කිරීම සහ දෝෂහරණය කිරීම

පරීක්ෂණ සහ නිදොස් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය චැට්බෝට් සංවර්ධන අදියරේ ඉතිරි කොටස මෙන් වැදගත් වේ. මෙම කොටස මඟ හැරීම යෙදුමක් සංවර්ධනය කිරීම සහ එය ක්‍රියාත්මක වේද නැද්ද යන්න පරීක්ෂා නොකර එය යෙදවීම වැනිය.





චැට්බෝට් එකක් සංවර්ධනය කරන විට, හොඳම භාවිතය වන්නේ ඔබ ගොඩනඟන විට පරීක්ෂා කිරීම සහ දෝෂහරණය කිරීම දිගටම කරගෙන යාමයි. මෙය ව්‍යාපෘති සංවර්ධන අදියරේ මුල් අවස්ථාවේදීම දෝෂ සොයා ගැනීමට උපකාරී වේ.





මෙම chatbot සඳහා මා අනුගමනය කළ සාමාන්‍ය සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය වන්නේ,





විමසුම ලියන්න

එය වැඩ කරන්නේ දැයි පරීක්ෂා කරන්න

එය අපේක්ෂිත පරිදි ක්‍රියා නොකරන්නේ නම්, විමසුම සංස්කරණය කරන්න

එය අපේක්ෂිත පරිදි ක්‍රියාත්මක වන්නේ නම්, ඉදිරියට යන්න





මම සියලුම නෝඩ් සඳහා ක්‍රියාවලිය නැවත සිදු කරමි.





සමස්ත සංවර්ධන අදියරෙන් පසු (ඉදිරිපස සහ පසුපෙළ යන දෙකම), මම පරිශීලකයෙකුගේ ස්ථානය උපකල්පනය කර ඔවුන් සිතන ආකාරය අනුකරණය කරමි. මෙය මගේ චැට්බෝට් එක කොතරම් කාර්යක්ෂමද යන්න සහ නෝඩ් මාරු කිරීමේදී එය කෙතරම් ඵලදායීද යන්න පරීක්ෂා කිරීමට විමසීම් ලිවීමට මට උපකාර විය.





පරීක්ෂා කිරීම සහ නිදොස්කරණය කිරීමේ අදියර සඳහා මගේ පිරික්සුම් ලැයිස්තුව මෙන්න. මම පරීක්ෂා කරන්නේ නම්,





නෝඩ් බලාපොරොත්තු වූ පරිදි ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයයි

පරිභෝජනය කරන ලද ටෝකන් ගණන සහ පිළිතුරු දීමේ වේගය

chatbot සුදුසු වේලාවට ප්ලගීන ක්‍රියාත්මක කළේය

නෝඩ් අවශ්‍ය විට මාරු කරනු ලැබේ





සාම්ප්‍රදායික අවබෝධය නම් ගැටලුවක් ඇති විට දෝෂහරණය කිරීමයි. කෙසේ වෙතත්, ඔබ දෝෂ ඇති විට පමණක් නිදොස්කරණය නොකළ යුතු බව මම විශ්වාස කරමි; පසු අන්තයේ සිදුවන්නේ කුමක්ද යන්න තේරුම් ගැනීම ද වැදගත් වේ.





මගේ chatbot හි පසු අන්තයේ සිදුවන දේ ගැන මම ඉගෙන ගන්නා ආකාරය මෙන්න:

දෝශ නිරාකරණ සංකේතය ක්ලික් කරන්න (උත්පාදනය කරන ලද පිළිතුරේ පතුලේ ඇති යතුර රූපය), සහ නිදොස් කිරීමේ විස්තරය පෙන්වනු ඇත.













නිදොස් කිරීමේ තොරතුරු ඔබට ඇතුළුව බොහෝ තොරතුරු වෙත ප්‍රවේශය සපයයි:





RunTree (ඔබේ ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු දීමට චැට්බෝට් ගත් ක්‍රියාවලිය)

නෝඩ් විස්තර (ප්‍රමාදය, ආරම්භක/අවසන් වේලාව, භාවිතා කරන ලද ටෝකනය, ආදිය)

ආදානය (එය JSON ආකෘතියේ පරිශීලක ආදානයයි)

ප්‍රතිදානය (සලකුණු ආකෘතියෙන් ජනනය කරන ලද ප්‍රතිදානය)





ආකෘතිය ටෝකන විශාල ප්‍රමාණයක් පරිභෝජනය කරන බව ඔබ සිතන්නේ නම්, කාර්යක්ෂමතාව සඳහා ක්‍රියාවලිය ප්‍රශස්ත කිරීමට ඔබට ඉගෙන ගත හැකිය.





ඔබ කළ යුත්තේ Runtree කොටස වෙත යාමයි:

ඔබේ කර්සරය ලැයිස්තුව මත තබා ගන්න

තවද ඔබට ප්‍රමාද තොරතුරු සහ එක් එක් ආයාචනයේ සංකේත පරිභෝජනය වෙත ප්‍රවේශ වීමට හැකි වනු ඇත.









උදාහරණයක් ලෙස, ඉහත රූපයේ, GPT4 mini ටෝකන 3253 ක් පරිභෝජනය කරන අතර 5034ms ප්‍රමාදයක් ඇති බව අපට දැක ගත හැකිය.





මෙම තොරතුරු සමඟින්, ඔබට ඔබේ චැට්බෝට් හි කාර්යක්ෂමතාව සහ ප්‍රතිචාර වේගය වැඩි දියුණු කරන්නේ කෙසේදැයි තීරණය කළ හැක.





පරීක්ෂා කිරීම සහ නිදොස් කිරීම එක් වරක් ක්‍රියාවලියක් නොවේ, එය පුනරාවර්තනය වේ. ප්‍රතිඵලය ගැන සෑහීමකට පත්වන තුරු ඔබ මෙය දිගටම කරගෙන යන්න.

ප්‍රකාශනය කරනවා

ඔබගේ chatbot ප්‍රකාශනය කිරීමට, තිරයේ ඉහළ දකුණු කෙළවරේ ඇති නිල් ප්‍රකාශන බොත්තම ක්ලික් කරන්න.













ඔබට ඔබේ chatbot ප්‍රකාශනය කිරීමට අවශ්‍ය වේදිකාව තෝරන්න. ඔබට API (වෙනත් වැඩසටහන් හෝ යෙදුම් මගින් ප්‍රවේශ විය හැකි) හෝ වෙබ් SDK (මෙම චැට්බෝට් හි ක්‍රියාකාරීත්වය වෙබ් යෙදුම්වලට ඒකාබද්ධ කිරීමට) ලෙස විවිධ වේදිකාවල ප්‍රකාශනය කිරීමට විකල්පයක් ඇත.





ඔබට ඔබේ චැට්බෝට් යෙදවීමට අවශ්‍ය ඕනෑම තැනක හෝ කෙසේ වෙතත්, ඔබ කළ යුත්තේ ඔබ කැමති වේදිකා ප්‍රමාණයක් තෝරා ඒවාට අනුමැතිය ලබා ගැනීමට ඒවා වින්‍යාස කිරීම පමණි.









මෙම chatbot සඳහා, මම එය Coze agent store, Cici AI, සහ Telegram මත යොදවන්නම්.





පළමු වේදිකා දෙක (Coze Agent Store සහ Cici AI) දැනටමත් අවසර දී ඇත, එබැවින් මට ඒවා තෝරා ගැනීමට අවශ්‍ය වේ. චැට්බෝට් එක ටෙලිග්‍රාම් වේදිකාවට යෙදවීමට, මට එය වින්‍යාස කිරීමට අවශ්‍යයි.





Coze Chatbot යෙදවීම සඳහා Telegram වින්‍යාස කරන්නේ කෙසේදැයි ඉගෙන ගන්න.





ඔබ වින්‍යාසය සම්පූර්ණ කළ පසු, ප්‍රකාශන බොත්තම ක්ලික් කර ඔබගේ ඉදිරිපත් කිරීම අනුමත කර ප්‍රකාශනය වන තෙක් රැඳී සිටින්න.

අනාගත වැඩිදියුණු කිරීම්

රැකියා දඩයම් කිරීමේ ක්රියාවලිය ඉතා සංකීර්ණ කාර්යයකි. එබැවින්, රැකියා සොයන්නන් ආතතියෙන් මිදීමට මෙවලමක් තැනීම යා යුතු මාර්ගයකි. මට JobQuest chatbot විසඳීමට අවශ්‍ය ගැටළු මොනවාද යන්න පිළිබඳ පූර්ණ අදහසක් මට තිබුණද, මම සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය හරහා වැඩි වැඩියෙන් ගිය තරමට, විසඳීමට අවශ්‍ය ගැටලු වැඩි වැඩියෙන් මම අනාවරණය කර ගතිමි.





එබැවින්, මම මෙම chatbot භාවිතය සඳහා ප්‍රකාශනය කර ඇතත්, කාලය ගත වන විට මට එකතු කිරීමට අවශ්‍ය තවත් විශේෂාංග තිබේ.





එතරම් ඈත නොවන අනාගතයේදී එකතු කිරීමට මා බලාපොරොත්තු වන විශේෂාංග කිහිපයක් මෙන්න:





පැතුරුම්පත් යෙදුමක් මගේ Chatbot වෙත ඒකාබද්ධ කිරීමට මම කැමතියි. මෙය වඩා හොඳ සංවිධානයක් සඳහා සෑම කාර්යයක්ම පැතුරුම්පතට එක් කරන බව සහතික කරනු ඇත. සම්මුඛ පරීක්ෂණ උපලේඛනගත කිරීමට සහ ඒවා පිළිබඳ නිරන්තර මතක් කිරීම් ලබා ගැනීමට පරිශීලකයින්ට කාර්යයක් සහ දින දර්ශන යෙදුමක් ඒකාබද්ධ කිරීම.





සමස්තයක් වශයෙන්, නුදුරේදීම, රැකියා සෙවීමේ ක්‍රියාවලි සංවිධානය කිරීමට විශේෂාංග එක් කිරීමට මම කටයුතු කරමි.

නිගමනය

මෙම ලිපියෙන්, මම Coze no-code platform භාවිතයෙන් එහි විශේෂාංග සහ සංවර්ධන ගමන ඇතුළුව JobQuest Chatbot ක්‍රියා කරන ආකාරය විස්තර කර ඇත. ඔබ පළපුරුදු සංවර්ධකයෙකු හෝ තාක්ෂණික උද්යෝගිමත් අයෙකු වුවද, ඔබේ මීළඟ ව්‍යාපෘතියට ආස්වාදයක් ලබා දීම සඳහා ඔබට තීක්ෂ්ණ බුද්ධිය සොයාගත හැකිය.