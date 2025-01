Asistente de JobQuest: cómo creé un compañero inteligente para buscar trabajo sin estrés con Coze

La búsqueda de empleo es increíblemente agotadora.





¡Sí! No es un cliché. Es algo que he vivido.





Además, una encuesta de ResumeGenius reveló que alrededor del 70% de quienes buscan empleo se sienten más estresados al momento de buscar trabajo.





Aunque ha habido muchos artículos sobre cómo hacer que la búsqueda de empleo sea menos estresante (organizarse, verlo como un propósito, tomar descansos, crear un portfolio, ser selectivo, adaptar la solicitud, etc.), la verdad es que estos consejos no abordan el problema fundamental.





El verdadero problema es que la búsqueda de empleo es compleja, aburrida y repetitiva, lo que la vuelve abrumadora. Por eso, creo que la solución correcta es dividir el proceso de solicitud para que sea menos agotador mentalmente y asegurarse de que los solicitantes de empleo se concentren únicamente en las tareas necesarias.





Con las últimas tendencias en inteligencia artificial (IA), existen posibilidades de crear chatbots para resolver estos problemas. Y así es como nació JobQuest.





JobQuest es un chatbot de inteligencia artificial que puede agilizar tus procesos de búsqueda de empleo. Busca en las bolsas de trabajo ofertas de empleo que se ajusten a tus preferencias, ofrece consejos para mejorar tu currículum para diferentes puestos, crea cartas de presentación personalizadas y te ayuda a prepararte para las entrevistas.





En este artículo, te guiaré a través de la fase de desarrollo del chatbot. Pero antes de eso, veamos cómo funciona.

¿Cómo funciona JobQuest?

En pocas palabras, JobQuest es tu compañero en la búsqueda de empleo. Es un chatbot que te ayuda a agilizar la búsqueda de empleo al encargarse de todas las tareas repetitivas y aburridas. Esto te permite concentrarte en los procesos más importantes: desarrollar documentos intelectuales y personalizados para atraer la atención del empleador.





El mercado laboral está fragmentado: las distintas empresas tienen diferentes formas de nombrar los puestos para los que contratan, aun cuando están buscando a alguien que haga el mismo trabajo.





Por ejemplo, una empresa puede estar buscando un redactor de contenidos mientras que otra busca un redactor publicitario. Ambas empresas tienen descripciones de puestos muy similares con nombres diferentes. Para que un solicitante de empleo sepa si esto es apropiado para él, debe revisar cada descripción de puesto, lo que requiere mucho tiempo y es abrumador.





JobQuest te permite indicar tus preferencias laborales. Con base en esta información, busca en distintas plataformas de empleo empleos recientes relacionados con tus preferencias.





Así es como funciona JobQuest:





El chatbot de IA contiene cuatro funciones:

Búsqueda de empleo

Actualización y personalización del currículum

Carta de presentación Generación

Práctica de entrevistas





A un buscador de empleo típico le encantaría consultar las bolsas de trabajo para ver si hay vacantes en distintas empresas. Por eso, en lugar de buscar manualmente en distintas bolsas de trabajo y filtrar las ofertas de empleo en función de sus preferencias, JobQuest se encarga de la tarea y le ofrece recomendaciones de empleo.





Cuando envías un mensaje al chatbot para informarle que estás buscando trabajo, el chatbot te pide que envíes tus preferencias (industria, ubicación, tipo de trabajo, puesto y tu currículum (no obligatorio).









Una vez que envías tus preferencias, el chatbot busca y devuelve una lista de trabajos con enlaces para postularte o aprender más. (Para evitar agobiarte, me aseguré de que los chatbots devolvieran menos de 15 trabajos por sesión. Si necesitas una lista de más trabajos, puedes solicitarle al chatbot).









Una vez que encuentres un trabajo que te interese, el siguiente paso que debes dar como candidato es enviar tu solicitud (tu currículum y carta de presentación). Veamos algunos datos sobre cómo enviar solicitudes de empleo:





No eres la única persona que solicita ese trabajo.

Probablemente seas solo una de las más de 500 personas que se postulan. El departamento de Recursos Humanos no tendrá el tiempo ni la capacidad mental para leer cada una de las solicitudes de empleo. Por lo tanto, implementarán un software de seguimiento de solicitudes (ATS) (un software que escanea y filtra las solicitudes de empleo en función de ciertos criterios, como las palabras clave utilizadas), para ayudarlos a seleccionar al mejor candidato.

Debe enviar una carta de presentación y un currículum personalizados para aumentar sus posibilidades de obtener una entrevista.





En base a los puntos anteriores, creo que ningún solicitante de empleo puede seguir adelante sin agotarse y agotarse. En lugar de escribir personalmente cada carta de presentación y actualizar su currículum para cada trabajo al que se postule, un chatbot de IA puede ayudar con la tarea.





Por lo tanto, si necesitas ayuda para mejorar tu currículum y escribir una carta de presentación, todo lo que tienes que hacer es avisar al chatbot. El chatbot te pedirá que cargues tu currículum y pegues la descripción del puesto (JD).





Luego, el chatbot genera una carta de presentación personalizada, optimizada con palabras clave de las descripciones de trabajo.









El chatbot también proporciona información, recomendaciones y cosas para agregar, eliminar o actualizar en su currículum sobre la descripción del trabajo.









Además de reducir el estrés que enfrentas cuando buscas trabajo, una carta de presentación y un currículum personalizados aumentan tus posibilidades de recibir noticias de una empresa.





También puedes usar JobQuest para practicar entrevistas y obtener consejos sobre cómo conseguir que el gerente de contratación te devuelva la llamada. JobQuest puede ayudarte a triunfar en la entrevista ayudándote a practicar preguntas probables y ofreciéndote comentarios para mejorar el desempeño. Este chatbot simulará la etapa de la entrevista y asumirá la posición de un entrevistador.





Una vez que envías tu solicitud de entrevista, el chatbot te pide que proporciones la información necesaria relacionada con el proceso de entrevista. Información como la duración de la entrevista, la industria, el tipo de trabajo al que te postulas, el tipo de entrevista en la que te centrarás (conductual, situacional o técnica) y también la descripción del trabajo.









Una vez que se proporciona esta información, el chatbot te hace preguntas, espera tu respuesta y te ofrece comentarios y ejemplos. Al final de la sección de entrevistas (cuando ha transcurrido el tiempo de duración), el chatbot te ofrece comentarios y consejos para mejorar y aumentar tus posibilidades de éxito.









JobQuest también te ofrece información en línea sobre cómo triunfar en tu entrevista. Además de las funciones del chatbot, este también te mantiene al día con alertas diarias sobre las últimas ofertas de empleo.





Mire este video de demostración sobre cómo funciona este chatbot.





También puedes probar el chatbot:

Aquí hay un enlace al chatbot en Coze Store - JobQuest Assistant

Aquí está el enlace al bot de Telegram: https://t.me/JobQuesst_bot

¿Cómo construí este chatbot de IA?

En esta sección, te explicaré cómo construí este chatbot en menos de tres días.





¡Sí! No fue un error tipográfico. Creé este compañero para quienes buscan trabajo en menos de 72 horas , gracias a Coze, la plataforma de desarrollo de chatbots con inteligencia artificial sin código.

¿Qué es Coze?

Coze es una plataforma de creación de chatbots con inteligencia artificial que te permite darle vida a tu idea de chatbot sin tener que escribir una sola línea de código. Puedes crear tu chatbot escribiendo indicaciones (instrucciones que te guían sobre cómo funciona el chatbot). Coze utiliza el procesamiento del lenguaje natural (PLN) para comunicarse.





El procesamiento del lenguaje natural (PLN) permite a las computadoras comprender y comunicarse con los humanos en lenguaje humano. Las computadoras normalmente se comunican con ceros y unos, pero con el algoritmo de PLN, las computadoras pueden leer instrucciones proporcionadas por humanos y procesar la información.

Proceso de construcción del Chatbot

Con Coze, idealizo, implemento y publico el chatbot sin escribir una sola línea de código. Sigue mi proceso de creación de este chatbot.

Establecimiento de los requisitos previos

Esta parece ser la parte más importante de mi proceso de desarrollo de chatbots. ¿Por qué? Me ayuda a desarrollar un proceso de pensamiento claro, visualizar el problema y brindar soluciones adecuadas.





Aquí hay una lista de verificación de cosas que me ayudaron a visualizar el chatbot.





Entendiendo el problema que quiero resolver

Quiero crear un chatbot que alivie el estrés de quienes buscan empleo durante la búsqueda. Tuve que analizar cada paso que debe seguir un solicitante de empleo para cada solicitud.





Un solicitante de empleo busca trabajo, se postula a esos trabajos con cartas de presentación y currículums personalizados y se prepara para las entrevistas.





Tener una comprensión clara de lo que quiero construir me ayuda a:





Tomar decisiones sobre un modelo multiagente o un modelo de agente único. En función del punto de control anterior, crearé un chatbot multiagente.

Decide los tipos de complementos que necesito para el proyecto. Para este proyecto, necesito buscar empleos en línea. Por lo tanto, necesito un complemento para conectarme con bolsas de trabajo (o un sitio de agregación de empleos) para recuperar información sobre empleos. También necesito un lector y analizador de documentos para leer y analizar el currículum que cargan los usuarios. Para este proyecto, tuve la suerte de encontrar un complemento en la tienda de complementos de Coze.





Una vez que tenga disponibles estos requisitos previos, será hora de ponerme manos a la obra. ¡Manos a la obra!

Construyendo el backend

Ahora que tengo el prerrequisito, construyamos un chatbot.

Configuración del espacio de trabajo

El primer paso es configurar tu espacio de trabajo.





Para configurar su espacio de trabajo:





Visita Coze.com

Haga clic en el símbolo "+" en la esquina superior izquierda de la página de inicio y aparecerá una página con el asistente de creación de chatbot, que le brinda dos opciones (la opción estándar y la generada por IA) para crear su chatbot.





La opción estándar le permite configurar el nombre y las funciones del agente, y elegir el espacio de trabajo y los íconos del chatbot manualmente.





La opción de generación de IA requiere que ingreses una idea aproximada de lo que quieres y se generan el nombre, la descripción, el ícono y el mensaje.





Supongamos que quiero desarrollar un chatbot para JobQuest. Simplemente ingresaré este resumen:





“Un chatbot que agiliza el proceso de búsqueda de empleo. Ayuda a buscar empleo, revisar currículums, generar cartas de presentación y practicar el proceso de entrevistas”.





La IA generará el mensaje, las habilidades, el ícono, el nombre, la descripción y el mensaje.





Sin embargo, como tengo una idea clara de lo que quiero desarrollar, prefiero ingresar manualmente el nombre del agente, la función y el ícono, lo cual hice.

Desarrollando las funcionalidades de mi chatbot

Cuando creas un chatbot, se te dirigirá al espacio de trabajo del modo de agente único de manera predeterminada. Puedes cambiar al modo de múltiples agentes haciendo clic en el ícono de cambio de modo en la parte superior izquierda de la pantalla.









En el modo multiagente, puedes ajustar tu chatbot tanto a nivel global (lo que afecta el comportamiento general del chatbot) como a nivel local (cambiando cómo funciona cada nodo en el chatbot multiagente).

Características globales

La configuración de funciones globales se encuentra en el extremo izquierdo de la pantalla. Se llama sección "Disposición". Aquí es donde se genera la Persona y el Aviso, se agregan las habilidades, se ajustan las configuraciones de memoria, se ajusta la experiencia de chat y se agregan roles al chatbot.





Por ahora, me centraré en la sección Persona y Prompt de la configuración global porque se alinea con la configuración del backend. Hablaremos de las demás en la última sección del artículo.





Cómo agregar la Persona y el Aviso a mi Chatbot

Esta sección me permite configurar el carácter de mi chatbot, lo que puede/no puede hacer, las características y habilidades, el flujo de trabajo, el contenido y las restricciones.





Una cosa que quiero que sepas es que construir un chatbot en una plataforma sin código como Coze requiere que seas competente en ingeniería rápida.





Para que su chatbot sea eficaz y preciso, necesita saber cómo estructurar sus instrucciones de manera que el agente de IA generativa las comprenda.





Sin embargo, si no conoces la ingeniería de indicaciones, no te preocupes, Coze ha proporcionado una forma de evitar las indicaciones.





Antes de aprender cómo evitar las indicaciones, aprendamos algunos consejos sobre cómo dar buenas indicaciones.





Mantenga sus instrucciones concisas . No divague. Cuanto menos claras sean sus instrucciones, más difícil será para el chatbot comprenderlas y devolver una respuesta correcta.

Utilice un lenguaje natural y básico . La IA generativa puede procesar lenguajes naturales, por lo que debe utilizar lenguaje natural. Escriba indicaciones gramaticalmente correctas y puntúe sus instrucciones correctamente.

Asigna roles y especifica tu resultado . Considera a la IA generativa como un estudiante y trátala como tal. Asigna roles y enséñale cómo quieres que sean los resultados.

Aplica una buena estructura . Sé detallado. Incluye el tono, la extensión, la estructura, el estilo y cómo quieres que tu chatbot responda a las consultas de los usuarios. Experimenta y repite.

Da instrucciones y prueba cosas nuevas con tu chatbot. De esta forma, aprenderás a crear chatbots eficientes, precisos y útiles.





Aprendamos el método de Coze para escribir indicaciones desde cero.





En el espacio de trabajo del modo de agente único, seleccione el botón de optimización en la parte superior derecha de la sesión de organización. Aparecerá un cuadro donde tiene tres opciones. Puede elegir entre:

Optimización automática directa

Generar indicaciones basadas en los resultados de la depuración.

Escribiendo la idea del chatbot.













Cuando eliges cualquiera de estas opciones, la IA genera un mensaje y un personaje para tu chatbot. Y puedes editarlo para que se ajuste a tu idea.





También puedes elegir entre diferentes plantillas de Persona y Prompt.









Después de generar el borrador, todo lo que necesitas hacer es cambiar al modo multiagente.





Para este proyecto, mi sección Persona y Prompt consta de la sección de rol, donde permites que el chatbot asigne un rol.





Estás …





Role You are JobQuest Assistant, a job search companion dedicated to providing personalized job recommendations, expert tips on resumes and cover letters, and tailored interview preparation to help users navigate their job search and secure their dream positions.





Características , donde hablo sobre las diferentes habilidades. A veces se las llama habilidades si no estás diseñando un chatbot complejo. En mi chatbot, tengo tres funciones: la función de búsqueda de empleo, la función de consejos para cartas de presentación y currículums, y las funciones de asistente de preparación para entrevistas.





Y estas características tienen sub-habilidades.





Mira esto:





Features ### Feature 1: Streamline and Personalized Job Search and Recommendation - Fetch job opportunities based on the user's preferences (desired role, industry, location, experience level and so on) - Display results in an organized and categorized format with quick apply links. ### Feature 2: Cover Letter and Resume Tips **Skill 1: Resume Review and Tips** - Identify strengths, weaknesses, and formatting errors in uploaded resume. - Suggest industry-specific keywords for better ATS compatibility. - Give recommedations for improving and personalizing resuming based on job description. **Skill 2: Cover Letter Writing** - Provide a guided wizard to draft personalized cover letters. - Suggest phrases and formats based on the job role and company. - Generate a coverletter template based on the job description. ### Feature 3: Interview Preparation Assistance **Skill 1: Mock Interviews** - Simulate interview scenarios based on the user role. (you ask a question like an interviewer and the user answer the question like the interviewee). - Provide behavioral, technical, and situational questions. - Provide an overall overview after the interviewing section is over. **Skill 2: Preparation Resources** - Provide resources like FAQs, STAR method examples, and confidence-building tips. - Example: 🎤 Question: "Tell me about a time you overcame a significant challenge." 💡 Tip: Focus on STAR (Situation, Task, Action, Result).





El flujo de trabajo es donde le di instrucciones sobre cómo mi Chatbot debería ejecutar los procesos. Para un chatbot complejo como en el que estamos trabajando, debes comenzar con lo siguiente:





Recopilar preferencias para buscar empleo

Mejorar su currículum y cartas de presentación Generación

Cree una sesión de entrevista interactiva para ayudar al solicitante de empleo a mejorar sus habilidades de respuesta a preguntas.





El contenido es donde doy instrucciones sobre cómo deben ser las respuestas. Aquí le dices al chatbot el tono correcto y cómo quieres que sea. Para mi Chatbot, no quiero que sea duro con el solicitante de empleo, debe ser un amigo, un compañero que lo libere de su estrés.





También escribí indicaciones para el chatbot sobre cómo quería que estructurara las respuestas a las preguntas de los usuarios.





Mira esto:





Content **Example Prompts:** - **Job Search:** "Let's find your dream job! What role and location are you targeting?" - **Cover Letter Tips:** "Here's a professional tone for your cover letter. How would you like to personalize it further?" - **Mock Interview:** "You're applying for a project manager role. How would you handle conflicting priorities in a project?"





Las restricciones sirven como barrera para que el chatbot se centre en el problema que está resolviendo.





Mira esto:





Constraint - Only focus on job hunting topics - Only offer feedback at the end of interviewing session





En el caso de un chatbot con varios agentes, esta sección le permite brindar una descripción general de lo que desea que sea el chatbot. Esta sesión es como diseñar el wireframe cuando se diseña un sitio web.





El hecho de que se trate de una descripción general no significa que deba ser vaga y confusa. Como lo que viste anteriormente, esta es la base para crear un chatbot eficiente. Encuentra el equilibrio adecuado que contribuya a la eficiencia y precisión generales de tu chatbot.





Una vez que creamos el mensaje del chatbot, es hora de centrarnos en crear las funciones locales. ¡Hagámoslo!

Características locales

A diferencia de las funciones globales, las funciones locales afectan la eficiencia de cada nodo del chatbot. Mientras trabajaba en este proyecto, descubrí que la eficiencia de tu chatbot depende de la independencia e interdependencia de cada nodo.





Entonces, hagamos que nuestro chatbot sea independiente e interdependiente.





La sección "Desarrollar" es donde ajustamos las características locales de nuestro chatbot. La función de arrastrar y soltar facilita la creación de su chatbot. Una vez que cambia al modo multiagente, hay un botón de inicio en verde conectado a un nodo como su sesión predeterminada.





Puede agregar más nodos al espacio de trabajo haciendo doble clic en cualquier parte del espacio de trabajo desarrollado y agregando el agente o haciendo clic en el botón Agregar nodos (en azul) en la parte inferior de la sección.





Aquí puedes crear tantos nodos como quieras.





Para este proyecto, crearé cuatro nodos, que se enumeran a continuación:

Recomendaciones de trabajo personalizadas

Consejos para el currículum

Generador de cartas de presentación

Asistente de preparación de entrevistas





Cada nodo contiene el escenario, el mensaje del agente, la habilidad y la sección de sugerencias automáticas.





Consejo : para que el chatbot sea más eficiente, evita usar nombres vagos para tus nodos, ya que esto podría afectar la eficiencia del chatbot.





El escenario. Aquí agrego las funciones y los escenarios admitidos que se aplican al chatbot. Esta sección ayuda a otros nodos del chatbot a saber cuándo y a qué nodo asignar tareas que no pueden manejar.





Así es como se ve mi escenario para el nodo ' Recomendaciones de trabajo personalizadas ':





Helps you streamline the job search process. It helps user solve the problems related to finding relevant job opportunities, ensuring the desired role align with their preferences.





La sección de indicaciones del agente es donde usted proporciona la lógica operativa y los pasos para manejar los problemas.





A diferencia de la sección Persona y aviso de la configuración global, aquí fui más detallado. Agregué el rol del nodo, la lógica operativa (da instrucciones sobre cómo quiero que operen mis nodos), cómo quiero que el chatbot formatee las respuestas, cómo manejaría los errores en caso de que los hubiera y las restricciones.





He aquí un ejemplo:

Role You're a job hunter. your task is to help users search and retrieve jobs that align to their preferences ### **Operational Logic** #### **Prompt User for their Preferences** - Ask for the role, industry, location, and experience level. Example: *"What type of job are you looking for? Please specify the role, industry, and preferred location."* #### **Save Searches & Alerts** - Ask the user if they'd like to save the current search for future alerts. Example: *"Would you like to save this search for future updates?"* ... ## Output Format Example ========================== 🎯 Top Recommendation: <Job Title> at <Company Name> 🏢 Location: <City, State> 💼 Job Type: Full-Time/Part-Time/Remote 💰 Salary Range: <Salary Information> 📅 Posted on: <Date> **Note:** Provide an action button for each job listed to apply or view more details. ## **Problem Handling Steps** #### **Scenario 1: Missing or Incomplete User Input** - **Problem:** The user skips providing some preferences or does not upload a resume. - **Solution:** Prompt politely for the missing information. Example: *"I noticed you haven't uploaded a resume. Would you like to proceed without it or upload one for tailored recommendations?"* Proceed with default options if the user chooses to skip. ### **Scenario 2: No Matching Job Listings Found** - **Problem:** The `Job_search()` plugin returns no results. - **Solution:** Apologize and offer alternative suggestions. Example: *"I couldn't find any jobs matching your preferences. Would you like to expand your search criteria or explore similar roles?"* Suggest nearby industries, roles, or locations. --- ## **Constraints** 1. Only job-search related tasks are handled by this agent. 2. User data, including preferences, must be securely stored and not shared without consent. ...





Como puedes ver, las indicaciones anteriores son mucho más detalladas.





La sección de habilidades es donde se agregan los complementos, el conocimiento o el flujo de trabajo para mejorar la capacidad del nodo. Con habilidades, su nodo/agente trabajará como un individuo con esteroides.





Para agregar habilidades,

Haga clic en el signo "+" y siga las instrucciones para seleccionar las habilidades que desea agregar.





Activar la " sugerencia automática " significa que después de cada respuesta, el chatbot te devolverá tres preguntas adicionales que puedes hacer.









OTRAS COSAS A TENER EN CUENTA:

Adición de la condición de salto global

La condición de salto global ayuda al nodo a decidir qué hacer en determinadas situaciones. Agregar condiciones de salto globales a cada uno de mis nodos aumenta su eficacia. Cuando un usuario necesita ayuda con otra función, la condición de salto lo ayuda a tomar decisiones de cambio más rápidamente.





La condición de salto global también facilita que el chatbot asigne tareas a cualquiera de los nodos lo más rápido posible.









Conexión de nodo

Una cosa que quiero que sepas es que no puedes conectar cualquier nodo. La eficiencia de tu chatbot de IA también depende de la relación entre cada nodo. No puedes conectar nodos que no estén relacionados entre sí.









Conectar un nodo con otro requiere una comprensión profunda de cómo piensan los usuarios y del problema que les ayudas a resolver.





En este proyecto, lo más probable es que quien busque trabajo comience por buscar en Internet. Por eso, coloqué el nodo " recomendación de trabajo personalizada" como nodo base, que es el punto de control principal para cada nuevo usuario.









Una vez que reciben una lista de trabajos, la siguiente etapa del flujo de trabajo es enviar solicitudes. En este caso, necesitan ayuda con su currículum y carta de presentación. Por eso conecté el nodo " Consejo para currículum " con el nodo "Recomendación de trabajo personalizada" .









El nodo " Consejo para currículum " está conectado al nodo " Generador de cartas de presentación ". Siempre que un usuario de chatbot solicita generar una carta de presentación, el nodo verifica si su currículum se ha cargado antes; de lo contrario, le solicita al usuario que cargue su currículum. Hice esto para evitar redundancias.









El nodo " Asistente de preparación de entrevistas " es diferente de los demás. Está vinculado a dos nodos diferentes: el nodo " Recomendaciones de trabajo personalizadas " y el nodo " Consejo para el currículum ". ¿Por qué?





Para simular una sección de entrevista personalizada, necesitas la descripción del trabajo y el currículum. Por eso, en lugar de que sea solo un subnodo del nodo " Consejo para el currículum ", decidí agregarlo también al nodo base: el nodo " Recomendaciones de trabajo personalizadas ".









Hemos desarrollado la parte más tediosa del proyecto, los procesos backend. Es momento de mejorar la experiencia de usuario del chatbot.

Diseño del frontend

El frontend es tan importante como el backend. Ayuda a humanizar el chatbot y facilita la comunicación con él. En esta sección, ajustaremos algunas configuraciones para mejorar el rendimiento de nuestro chatbot y ayudar con la experiencia del usuario. Al igual que con el backend mencionado anteriormente, también debemos ajustar las configuraciones locales (para mejorar los nodos individuales) y globales (para trabajar en la eficiencia del chatbot).





Sin más preámbulos, ¡comencemos!

Ajuste de la configuración local

Aquí, tenemos que trabajar en ajustar la configuración del modelo, la configuración de cambio de nodos y "¿Qué nodos manejar en cada ronda de conversación?".

La configuración del modelo

Aquí, elijo el modelo de IA generativa apropiado para el chatbot, selecciono la diversidad generacional y establezco las configuraciones de entrada y salida.





Para la configuración del modelo,

Haga clic en los tres puntos en la esquina superior derecha del nodo.

Seleccione la configuración del modelo.





La configuración del modelo me permite elegir entre cualquiera de los modelos generativos disponibles. Existen varias versiones de los modelos OpenAI GPT, Anthropic Claude y Google Gemini. El tipo de modelo que elija depende de sus necesidades de eficiencia y costo.





Nota : A veces, el modelo más avanzado no siempre será el mejor. Encuentre el equilibrio adecuado entre eficiencia, costo y precisión.





Para mi proyecto, elegí el modelo mini OpenAI GPT-4o porque funciona bien para mi proyecto.





Lo mejor de un modelo multiagente como este es que cada configuración solo afecta a cada nodo.





La diversidad de generación se centra en ajustar la diversidad de generación de modelos. Puede elegir entre configuraciones precisas, equilibradas, creativas o incluso personalizadas.





Para este proyecto, dejé la configuración del modelo tal como estaba.

Configuración de conmutación de nodos

Aquí es donde modificamos la forma en que el nodo actual maneja los escenarios en los que no puede responder las preguntas de los usuarios.





Aquí, puede seleccionar qué hacer cuando el nodo no puede resolver el problema del usuario y quién es responsable de decidir cambiar los nodos de respuesta: un modelo independiente del nodo actual o el modelo que responde las preguntas.





Cuándo decidir cambiar de nodo: después de la entrada del usuario, después de la respuesta del modelo o después de ambas cosas.





En general, esta configuración ayuda a crear una transición fluida entre cada nodo en un sistema multiagente.





Nota : Si no entiendes estas configuraciones, no te preocupes, déjalas como están. Coze ha configurado de manera efectiva las configuraciones predeterminadas.





¿A qué nodo debe enviarse la nueva ronda de conversación?

Estas configuraciones le piden que decida cómo debe manejarse cada nueva ronda de conversación.





¿Debe continuar el último nodo que responde a la pregunta anterior? ¿O el nodo inicial debe responder la pregunta cada vez? Como configuración predeterminada, cada nueva conversación se enviará al último nodo que responde a la pregunta, que es lo mejor para este proyecto de desarrollo de chatbot.

La configuración global

La configuración global abarca las funcionalidades generales del AI Chatbot.





Para la configuración global, vuelve a la sección de organización en el lado izquierdo de la pantalla. Aquí puedes modificar la memoria, mejorar la experiencia de chat y agregar funciones de voz.

Funcionalidad de la memoria

La sección de memoria consta de:





La variable le permite crear un contenedor para almacenar información del usuario.

le permite crear un contenedor para almacenar información del usuario. La base de datos es un almacenamiento de tablas organizado que le permite almacenar datos del usuario en un formato de tabla estructurado.

es un almacenamiento de tablas organizado que le permite almacenar datos del usuario en un formato de tabla estructurado. La memoria a largo plazo funciona como el cerebro humano. Ayuda al agente de IA a formular un recuerdo del usuario en función de la interacción. Al activarla, resulta más fácil mejorar la experiencia del usuario. Recuerda chats anteriores, almacena información personalizada importante y perfecciona las respuestas en función de experiencias de chat anteriores para proporcionar información personalizada.





Para mi proyecto, asigné variables para almacenar las preferencias del usuario (puesto de trabajo deseado, ubicación y nivel de experiencia).

También activo la memoria a largo plazo para mejorar la experiencia del usuario y ayudar al chatbot a personalizar los chats para cada usuario.

La experiencia del chat

Si bien todas las configuraciones globales son importantes, esta configuración de la experiencia de chat es más importante. ¿Por qué? Puede afectar directamente la experiencia del usuario.

Las preguntas de apertura, los atajos y la imagen de fondo pueden ayudar a establecer los modos y mantener la conversación durante el mayor tiempo posible.





La pregunta inicial

Aquí es donde presentas tu chatbot a los usuarios que lo utilizan por primera vez y les das una lista de preguntas que pueden hacer.





Mantenga la introducción concisa y concisa. Asegúrese de que las preguntas incluidas sean las que los usuarios probablemente formularán.





En el caso de JobQuest, me aseguro de que las preguntas estén relacionadas con las que probablemente harían mis usuarios. Incluso si no es lo que quieren, puede ayudarlos a configurar el modo de uso del chatbot.





Para crear las preguntas de introducción y apertura,

Haga clic en el signo "+" en la parte superior de la sección y la IA generará algunos para usted.

Modifique y edite según sus preferencias.





El atajo

Son botones que se encuentran sobre el campo de búsqueda y que facilitan a los usuarios la formulación de preguntas predefinidas.





Para aliviar el estrés durante el proceso de búsqueda de empleo, decidí agregar botones de acceso directo en los que los usuarios pueden hacer clic fácilmente para realizar sus consultas.





Para crear accesos directos,

Haga clic en el botón "+" en la parte superior de la sección de acceso directo y complete la información en la página emergente.





Aquí hay un recurso sobre cómo agregar un acceso directo a su chatbot.





Imagen de fondo

Agregue una imagen de fondo relacionada que aumente la experiencia del usuario.

Pruebas y depuración

El proceso de prueba y depuración es tan importante como el resto de la fase de desarrollo del chatbot. Saltarse esta sección es como desarrollar una aplicación e implementarla sin probar si funciona o no.





Al desarrollar un chatbot, la mejor práctica es continuar probando y depurando a medida que se construye. Esto ayuda a descubrir errores en las primeras etapas de la fase de desarrollo del proyecto.





El proceso de desarrollo típico que seguí para este chatbot es:





Escribe el mensaje

Prueba si funciona

Si no funciona como se esperaba, edite el mensaje.

Si funciona como se esperaba, sigue adelante.





Repito el proceso para todos los nodos.





Después de la fase de desarrollo general (tanto frontend como backend), asumo la posición de un usuario y simulo cómo piensa. Esto me ayudó a escribir indicaciones para probar cuán eficiente es mi chatbot y cuán efectivo es al cambiar de nodos.





Aquí está mi lista de verificación para la fase de prueba y depuración. Verifico si:





Los nodos responden las preguntas según lo previsto

la cantidad de tokens consumidos y la velocidad de respuesta

El chatbot invocó complementos en el momento apropiado

Los nodos se cambian cuando deberían





La idea convencional es que hay que depurar cuando hay un problema. Sin embargo, creo que no solo se debe depurar cuando se producen errores; también es importante comprender lo que sucede en el backend.





Así es como me entero de lo que sucede en el backend de mi chatbot:

Haga clic en el símbolo de depuración (la imagen de la llave inglesa en la parte inferior de la respuesta generada) y se mostrarán los detalles de depuración.













La información de depuración le proporciona acceso a una gran cantidad de información, incluida:





RunTree (el proceso que siguió el chatbot para responder tu pregunta)

los detalles del nodo (latencia, hora de inicio/finalización, token utilizado, etc.)

la entrada (es decir, la entrada del usuario en formato JSON)

la salida (la salida generada en formato markdown)





Si cree que el modelo consume demasiados tokens, puede aprender dónde optimizar el proceso para lograr una mayor eficiencia.





Todo lo que tienes que hacer es ir a la sección Runtree:

Pase el cursor sobre la lista

Además, podrás acceder a la información de latencia y al consumo de tokens de cada invocación.









En la imagen de arriba, por ejemplo, podemos ver que GPT4 mini consume 3253 tokens y tiene una latencia de 5034ms.





Con esta información, puedes decidir cómo mejorar la eficiencia y la velocidad de respuesta de tu chatbot.





La prueba y la depuración no son procesos que se realizan una sola vez, sino que son iterativos. Debes continuar haciéndolo hasta que estés satisfecho con el resultado.

Publicación

Para publicar su chatbot, haga clic en el botón azul publicar en la esquina superior derecha de la pantalla.













Elige la plataforma en la que quieres publicar tu chatbot. Tienes la opción de publicar en varias plataformas, como API (a la que pueden acceder otros programas o aplicaciones) o como SDK web (para integrar las funcionalidades de este chatbot en aplicaciones web).





Donde sea y como sea que quieras implementar tu chatbot, todo lo que necesitas hacer es seleccionar tantas plataformas como desees y configurarlas para obtener la autorización.









Para este chatbot, lo implementaré en la tienda de agentes Coze, Cici AI y Telegram.





Las dos primeras plataformas (Coze Agent Store y Cici AI) ya están autorizadas, por lo que solo me falta seleccionarlas. Para implementar el chatbot en la plataforma Telegram, necesito configurarlo.





Aprenda a configurar Telegram para la implementación de Coze Chatbot.





Una vez que haya completado la configuración, haga clic en el botón publicar y espere a que su envío sea aprobado y publicado.

Actualizaciones futuras

El proceso de búsqueda de empleo es una tarea muy compleja, por lo que crear una herramienta que alivie el estrés de quienes buscan trabajo es una buena opción. Aunque tenía una idea clara de los problemas que quería que el chatbot de JobQuest resolviera, cuanto más avanzaba en el proceso de desarrollo, más problemas descubría que necesitaban solución.





Entonces, aunque he publicado este chatbot para su uso, todavía hay más funciones que quiero agregar a medida que pase el tiempo.





Estas son algunas de las características que espero agregar en un futuro no muy lejano:





Me encantaría integrar una aplicación de hoja de cálculo en mi Chatbot. Esto garantizará que todos los trabajos se agreguen a la hoja de cálculo para una mejor organización. Integrar una aplicación de tareas y calendario para que los usuarios programen entrevistas y reciban recordatorios constantes sobre ellas.





En general, en breve trabajaré para agregar funciones para organizar los procesos de búsqueda de empleo.

Conclusión

En este artículo, he detallado cómo funciona el chatbot de JobQuest, incluidas sus características y el proceso de desarrollo utilizando la plataforma sin código Coze. Tanto si eres un desarrollador experimentado como un entusiasta de la tecnología, encontrarás información que te servirá de inspiración para tu próximo proyecto.