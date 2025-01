JobQuest Assistant: איך בניתי בן לוויה חכם לציד עבודה נטול מתחים עם Coze

חיפוש עבודה הוא כל כך סוחף בצורה לא ייאמן.





כֵּן! זו לא קלישאה - זה משהו שחוויתי.





יתרה מכך, סקר של ResumeGenius גילה שכ-70% ממחפשי העבודה מרגישים יותר לחוצים לגבי חיפוש עבודה.





70% ממחפשי העבודה מרגישים יותר לחוצים לגבי חיפוש עבודה.





למרות שהיו הרבה מאמרים על איך להפוך את חיפוש העבודה לפחות מלחיץ (תארגנו את עצמכם, ראו בזה מטרה, קחו הפסקות, צרו תיק עבודות, היו סלקטיביים, התאימו את הבקשה שלכם וכן הלאה), האמת היא שזה עצות לא מטפלות בבעיה הבסיסית.





הבעיה האמיתית היא שחיפוש עבודה הוא מורכב, משעמם וחוזר על עצמו, מה שהופך אותו למכריע. לכן, הפתרון הנכון, אני מאמין, הוא פירוק תהליך הגשת הבקשה כדי להפוך אותו לפחות מרוקן נפשית ורק לוודא שמחפשי העבודה מתמקדים רק במשימות הדרושות.





עם המגמות האחרונות בתחום הבינה המלאכותית (AI), ישנן אפשרויות לבניית צ'אטבוטים כדי לפתור את הבעיות הללו. וכך נוצר JobQuest.





JobQuest הוא צ'טבוט בינה מלאכותית שיכול לייעל את תהליכי חיפוש העבודה שלך. זה מגרד לוחות דרושים למשרות פנויות שמתאימות להעדפתך, מציע טיפים לשיפור קורות החיים שלך לתפקידים שונים, יוצר מכתבי כיסוי מותאמים אישית ועוזר לך להתכונן לראיונות.





במאמר זה אדריך אותך בשלב הפיתוח של הצ'אטבוט. אבל לפני כן, בואו נבדוק איך הצ'אטבוט עובד.

איך JobQuest עובד?

במילים פשוטות, JobQuest הוא בן לוויה שלך לציד עבודה. זהו צ'טבוט שעוזר לייעל את חיפוש העבודה על ידי ביצוע כל המשימות החוזרות והמשעממות. זה מאפשר לך להתמקד בתהליכים החשובים ביותר - פיתוח מסמכים אינטלקטואליים ומותאמים אישית כדי למשוך את תשומת הלב של המעסיק.





שוק העבודה מפוצל - לחברות שונות יש דרכים שבהן הם מתקשרים לתפקידים שהם מגייסים, למרות שהם מחפשים מישהו שיעשה את אותה עבודה.





לדוגמה, חברה יכולה לחפש כותב תוכן בעוד חברה אחרת מחפשת קופירייטר. לשתי החברות יש תיאורי תפקיד דומים מאוד עם שמות שונים. כדי שמחפש עבודה יוכל לדעת אם זה מתאים לו, הוא צריך לעבור על כל תיאור תפקיד - דבר שגוזל זמן וסוחף.





JobQuest מאפשר לך לספק את העדפות העבודה שלך. בהתבסס על מידע זה, הוא מחפש בפלטפורמות עבודה שונות עבור משרות אחרונות הקשורות להעדפות שלך.





כך עובד JobQuest:





צ'אטבוט הבינה המלאכותית מכיל ארבע תכונות:

חיפוש עבודה

חידוש עדכון והתאמה אישית

מכתב כיסוי דור

תרגול ראיון





צייד עבודה טיפוסי ישמח לבדוק לוחות דרושים עבור משרות פנויות בחברות שונות. לכן, במקום לסרוק ידנית לוחות דרושים שונים ולסנן עבודות בהתאם להעדפותיך, JobQuest מטפל במשימה ומספק לך המלצות לעבודה.





כאשר אתה שולח הנחיה האומרת לצ'אט בוט שאתה מחפש עבודה, הצ'אט בוט מבקש ממך להגיש את ההעדפות שלך (ענף, מיקום, סוגי עבודה, תפקיד וקורות חיים שלך (לא חובה).









לאחר הגשת ההעדפות שלך, הצ'אט בוט מחפש ומחזיר רשימה של משרות עם קישורים להגשת מועמדות או למידע נוסף. (כדי לא להיות מוצף, הבטחתי שהצ'אטבוטים יחזירו פחות מ-15 משרות בכל סשן. אם אתה צריך רשימה של עוד משרות, אתה יכול לבקש מהצ'טבוט).









ברגע שאתה מוצא משרות שאתה מעוניין בהן, הצעד הבא שלך, בתור מחפש עבודה, הוא הגשת הבקשה שלך (קורות החיים שלך ומכתב נלווה). בואו נבדוק כמה עובדות לגבי הגשת מועמדות לעבודה:





אתה לא האדם היחיד שמגיש מועמדות למשרה הזו.

אתה כנראה רק אחד מ-500 האנשים שמגישים מועמדות. ל-HR לא יהיה זמן ויכולת מנטלית לקרוא כל בקשת עבודה. לכן, הם יפרסו תוכנת מעקב אחר יישומים (ATS) (תוכנה שסורקת ומסננת יישומי עבודה על סמך קריטריונים מסוימים כמו מילות מפתח בשימוש), כדי לעזור להם לבחור את המועמד הטוב ביותר.

עליך להגיש מכתב מקדים וקורות חיים אישיים כדי להגדיל את הסיכויים שלך להגיע לראיון.





בהתבסס על הנקודות לעיל, אני מאמין שאף מחפש עבודה לא יכול לעמוד בקצב מבלי להתרוקן ולהתיש. במקום לכתוב באופן אישי כל מכתב מקדים ייחודי ולעדכן את קורות החיים שלך עבור כל משרה שהגשת מועמדות אליה, צ'טבוט של AI יכול לעזור במשימה.





לכן, אם אתה צריך עזרה בשיפור קורות החיים שלך וכתיבת מכתב מקדים, כל מה שאתה צריך לעשות הוא לבקש מהצ'אטבוט. הצ'אטבוט יבקש ממך להעלות את קורות החיים שלך ולהדביק את תיאור התפקיד (JD).





לאחר מכן, הצ'אט בוט יוצר מכתב כיסוי מותאם אישית, אשר מותאם עם מילות מפתח מתיאורי התפקיד.









הצ'אטבוט מספק גם תובנות, המלצות ודברים להוסיף, להסיר או לעדכן בקורות החיים שלך לגבי תיאור התפקיד.









מלבד הפחתת הלחץ שאתה נתקל בו בתור צייד עבודה, מכתב מקדים וקורות חיים בהתאמה אישית מגדילים את הסיכוי שלך לשמוע חזרה מחברה.





אתה יכול גם להשתמש ב-JobQuest כדי לתרגל ראיונות ולקבל טיפים כיצד לקבל שיחה חזרה מהמנהל המגייס. JobQuest יכול לעזור לך להצליח בראיון שלך על ידי סיוע בתרגול שאלות סבירות והצעת משוב לשיפור ביצועים. צ'אט בוט זה ידמה את שלב הראיון, תוך עמידה של מראיין.





ברגע שאתה שולח את ההנחיה שלך לבקשת ראיון, הצ'אטבוט מבקש ממך לספק את המידע הדרוש הקשור לתהליך הראיון. מידע כמו משך הראיון, ענף, סוג המשרה שאליה אתה מגיש מועמדות, סוג ראיון להתמקד בו (התנהגותי, מצבי או טכני), וגם תיאור התפקיד.









לאחר שהמידע הזה מסופק, הצ'אטבוט שואל אותך שאלות, ממתין לתשובתך ומספק משוב ודוגמאות. בסוף מדור הראיונות (כשמשך הזמן חלף), הצ'אטבוט נותן משוב ומספק טיפים לשיפור עצמך כדי להגדיל את סיכויי ההצלחה שלך.









JobQuest גם מספק לך מידע מקוון כיצד להצליח בראיון שלך. מלבד התכונות של הצ'אטבוט, הצ'אטבוט הזה גם מעדכן אותך בהתראות יומיות על המשרות האחרונות.





צפה בסרטון ההדגמה הזה על איך הצ'אטבוט הזה עובד.





אתה יכול גם לנסות את הצ'אטבוט:

הנה קישור לצ'אטבוט ב-Coze Store - JobQuest Assistant

הנה הקישור לבוט הטלגרם - https://t.me/JobQuesst_bot

איך בניתי את הצ'אטבוט הזה של AI?

בחלק זה, אני אדריך אותך כיצד בניתי את הצ'אטבוט הזה בפחות משלושה ימים.





כֵּן! זו לא הייתה טעות דפוס. בניתי את בן לוויה של מחפש העבודה הזה בפחות מ-72 שעות - הודות ל-Coze, פלטפורמת הפיתוח של AI Chatbot ללא קוד.

מה זה קוז?

Coze היא פלטפורמת יצירת AI Chatbot המאפשרת לך להחיות את רעיון הצ'אטבוט שלך מבלי לכתוב שורת קוד אחת. אתה בונה את הצ'אטבוט שלך על ידי כתיבת הנחיות (הוראות שינחו כיצד פועל הצ'אטבוט). Coze משתמש בעיבוד שפה טבעית (NLP) כדי לתקשר.





עיבוד שפה טבעית (NLP) מאפשר למחשבים להבין ולתקשר עם בני אדם בשפה אנושית. מחשבים בדרך כלל מתקשרים באפסים ואחדים, אך בעזרת אלגוריתם ה-NLP, מחשבים יכולים לקרוא הוראות שסופקו על ידי בני אדם ולעבד את המידע.

תהליך בניית הצ'טבוט

עם Coze, אני עושה אידיאליזציה, מיישם ומפרסם את הצ'אטבוט מבלי לכתוב שורת קוד אחת. עקבו אחרי כשאני מנחה אתכם בתהליך בניית הצ'אטבוט הזה.

הגדרת התנאים המוקדמים

נראה שזה החלק המשמעותי ביותר בתהליך הפיתוח של הצ'אטבוט שלי. מַדוּעַ? זה עוזר לי לפתח תהליך חשיבה ברור, לדמיין את הבעיה ולספק פתרונות הולמים.





הנה רשימה של דברים שעזרו לי לדמיין את הצ'אטבוט.





הבנת הבעיה שאני רוצה לפתור

אני רוצה לבנות צ'טבוט שמשחרר את מחפשי העבודה מהלחץ שלהם במהלך חיפוש עבודה. הייתי צריך לנתח כל מחסום שמחפש עבודה צריך לעבור עבור כל בקשה.





מחפש עבודה מחפש משרות, מגיש מועמדות לאותן משרות עם מכתבי כיסוי וקורות חיים מותאמים אישית ומתכונן לראיונות.





הבנה ברורה של מה אני רוצה לבנות עוזרת לי:





קבלת החלטות לגבי מודל מרובה סוכן או מודל של סוכן יחיד. בהתבסס על המחסום למעלה, אני אבנה צ'טבוט מרובה סוכנים.

קבע את סוגי התוספים שאני צריך עבור הפרויקט. עבור הפרויקט הזה, אני צריך לחפש משרות באינטרנט. לכן, אני צריך תוסף כדי להתחבר עם לוחות דרושים (או אתר צבירת משרות) כדי לאחזר מידע על עבודה. אני צריך גם קורא מסמכים ומנתח כדי לקרוא ולנתח את קורות החיים שמשתמשים מעלים. עבור הפרויקט הזה, התמזל מזלי למצוא תוסף בחנות התוספים Coze.





ברגע שאהפוך את התנאים המוקדמים האלה לזמינים, הגיע הזמן ללכלך את הידיים שלי. בואו נתחיל לעבוד!

בניית ה-Backend

עכשיו כשיש לי את התנאי המקדים, בואו נבנה צ'טבוט.

הגדרת סביבת העבודה

השלב הראשון הוא הגדרת סביבת העבודה שלך.





כדי להגדיר את סביבת העבודה שלך:





בקר ב- Coze.com

לחץ על ה-'+' בפינה השמאלית העליונה של דף הבית, ודף יציג את אשף יצירת הצ'אטבוט, המספק לך שתי אפשרויות (האופציה הרגילה והאפשרות שנוצרת בינה מלאכותית) ליצירת הצ'אטבוט שלך.





האפשרות הסטנדרטית מאפשרת לך להגדיר את שם הסוכן והפונקציות, ולבחור את סביבת העבודה ואת סמלי הצ'אטבוט באופן ידני.





אפשרות יצירת הבינה המלאכותית מחייבת אותך להזין מושג גס של מה שאתה רוצה והשם, התיאור, הסמל וההנחיה נוצרים.





בהנחה שאני רוצה לפתח צ'אטבוט של JobQuest. אני רק אכניס את הסיכום הזה:





"צ'טבוט שמייעל את תהליך חיפוש העבודה. זה עוזר בחיפוש עבודה, סקירת קורות חיים, הפקת מכתבי כיסוי ועוזר לתרגל את תהליך הראיון."





ה-AI יפיק את ההנחיה, הכישורים, הסמל, השם, התיאור וההנחיה.





עם זאת, בתור מישהו עם מושג ברור מה אני רוצה לפתח, אני מעדיף להזין באופן ידני את שם הסוכן, הפונקציה והסמל, מה שעשיתי.

בניית התכונות של הצ'אטבוט שלי

כאשר אתה יוצר צ'אט בוט, תועבר אל סביבת העבודה במצב סוכן יחיד כברירת מחדל. אתה יכול לעבור למצב ריבוי סוכנים על ידי לחיצה על סמל החלפת המצב בצד השמאלי העליון של המסך.









במצב ריבוי סוכנים, אתה יכול להתאים את הצ'אטבוט שלך הן ברמה הגלובלית (מה שמשפיע על ההתנהגות הכוללת של הצ'אטבוט) והן ברמה המקומית (בשינוי אופן הפעולה של כל צומת בצ'אט בוט מרובה סוכנים).

תכונות גלובליות

הגדרות התכונה הגלובלית ממוקמות בקצה השמאלי של המסך. זה נקרא סעיף "סידור". כאן אתה יוצר את הפרסונה וההנחיה, מוסיף את המיומנויות, משנה את הגדרות הזיכרון, משנה את חווית הצ'אט ומוסיף תפקידים לצ'אטבוט.





לעת עתה, אתמקד בקטע פרסונה והנחיה של ההגדרות הגלובליות מכיוון שהוא מתיישר עם הגדרות הקצה האחורי. על האחרים נדבר בחלק האחרון של המאמר.





הוספת הפרסונה וההנחיה לצ'אטבוט שלי

החלק הזה מאפשר לי להגדיר את האופי של הצ'אטבוט שלי, מה הוא יכול/לא יכול לעשות, את התכונות והכישורים, את זרימת העבודה, את התוכן והאילוצים.





דבר אחד שאני רוצה שתדע הוא שבניית צ'אט בוט בפלטפורמה ללא קוד כמו Coze דורשת ממך להיות מיומן בהנדסה מהירה.





כדי שהצ'אטבוט שלך יהיה יעיל ומדויק, אתה צריך לדעת איך לבנות את ההוראות שלך בדרכים שסוכן הבינה המלאכותית הגנרטיבית יבין.





עם זאת, אם אינך יודע הנדסה מהירה, אל תדאג, Coze סיפקה דרך לעקוף את ההנחיות.





לפני שנלמד כיצד לעקוף הנחיה, בואו נלמד כמה טיפים על הנחיה טובה.





שמור את ההוראה שלך תמציתית . אל תשתולל. ככל שההוראות שלך לא ברורות יותר, כך קשה יותר לצ'אטבוט להבין ולהחזיר תשובה נכונה.

השתמש בשפה טבעית ובסיסית . AI גנרטיבי יכול לעבד שפות טבעיות --- אז השתמש בשפה טבעית. כתוב הנחיות נכונות מבחינה דקדוקית ונקד את ההוראות שלך בצורה נכונה.

הקצה תפקידים וציין את הפלט שלך . ראה את הבינה המלאכותית הגנרטיבית כתלמיד, התייחס אליו כאל אחד. הקצה תפקידים, והנח אותו כיצד אתה רוצה שתוצרים שלך יהיו.

החל מבנה טוב . תהיה מפורט. כלול את הטון, האורך, המבנה, הסגנון והאופן שבו אתה רוצה שהצ'אטבוט שלך יגיב לשאילתות משתמשים. ניסוי וחזרו.

תן הוראות ונסה דברים חדשים עם הצ'אטבוט שלך. על ידי זה, תלמד כיצד לבנות צ'טבוטים יעילים, מדויקים ושימושיים.





בואו ללמוד את הדרך של קוז בכתיבת הנחיות מאפס.





בסביבת העבודה במצב סוכן יחיד, בחר את לחצן האופטימיזציה בפינה השמאלית העליונה של הפעלת הסדר. תופיע תיבה שבה יש לך שלוש אפשרויות. אתה יכול לבחור בין:

אופטימיזציה אוטומטית ישירות

הפקת הנחיות על סמך תוצאות ניפוי הבאגים.

כתיבת רעיון הצ'אטבוט.













כאשר אתה בוחר בכל אחת מהאפשרויות הללו, ה-AI מייצר הנחיה ופרסונה עבור הצ'אטבוט שלך. ואתה יכול לערוך אותו כך שיתאים לרעיון שלך.





אתה יכול גם לבחור בין תבניות Persona ו-Prompt שונות.









לאחר יצירת הטיוטה, כל מה שאתה צריך לעשות הוא לעבור למצב ריבוי סוכנים.





עבור הפרויקט הזה, החלק האישי והבקשה שלי מורכב מקטע התפקידים, שבו אתה נותן לצ'אטבוט להקצות תפקיד.





אתה…





Role You are JobQuest Assistant, a job search companion dedicated to providing personalized job recommendations, expert tips on resumes and cover letters, and tailored interview preparation to help users navigate their job search and secure their dream positions.





תכונות , שבהן אני מדבר על הכישורים השונים. הם נקראים לפעמים כישורים אם אתה לא מעצב צ'אט בוט מורכב. בצ'אטבוט שלי, יש לי שלוש תכונות - תכונת חיפוש עבודה, תכונת מכתב כיסוי וקורות חיים, ותכונות עוזר הכנה לראיון.





ולתכונות האלה יש כישורי משנה.





בדוק את זה:





Features ### Feature 1: Streamline and Personalized Job Search and Recommendation - Fetch job opportunities based on the user's preferences (desired role, industry, location, experience level and so on) - Display results in an organized and categorized format with quick apply links. ### Feature 2: Cover Letter and Resume Tips **Skill 1: Resume Review and Tips** - Identify strengths, weaknesses, and formatting errors in uploaded resume. - Suggest industry-specific keywords for better ATS compatibility. - Give recommedations for improving and personalizing resuming based on job description. **Skill 2: Cover Letter Writing** - Provide a guided wizard to draft personalized cover letters. - Suggest phrases and formats based on the job role and company. - Generate a coverletter template based on the job description. ### Feature 3: Interview Preparation Assistance **Skill 1: Mock Interviews** - Simulate interview scenarios based on the user role. (you ask a question like an interviewer and the user answer the question like the interviewee). - Provide behavioral, technical, and situational questions. - Provide an overall overview after the interviewing section is over. **Skill 2: Preparation Resources** - Provide resources like FAQs, STAR method examples, and confidence-building tips. - Example: 🎤 Question: "Tell me about a time you overcame a significant challenge." 💡 Tip: Focus on STAR (Situation, Task, Action, Result).





זרימת העבודה היא המקום שבו נתתי הוראות כיצד הצ'אטבוט שלי צריך לבצע תהליכים. עבור צ'אט בוט מורכב כמו מה שאנחנו עובדים עליו, אתה צריך להתחיל עם:





אסוף העדפות לחיפוש משרות

שפר את קורות החיים שלהם ומכתבי כיסוי דור

צור פגישת ראיון אינטראקטיבית כדי לעזור למחפש העבודה לשפר את כישורי המענה לשאלות שלו.





התוכן הוא המקום שבו אני נותן הוראות כיצד תשובות צריכות להיות. כאן אתה אומר לצ'אטבוט את הטון הנכון ואיך אתה רוצה שזה יהיה. עבור הצ'אטבוט שלי, אני לא רוצה שזה יהיה קשה למחפש העבודה, זה צריך להיות חבר, בן לוויה שמשחרר אותם מהלחץ.





כתבתי גם הנחיות לצ'אט בוט על איך אני רוצה שהוא יבנה תשובות לשאלות משתמשים.





בדוק את זה:





Content **Example Prompts:** - **Job Search:** "Let's find your dream job! What role and location are you targeting?" - **Cover Letter Tips:** "Here's a professional tone for your cover letter. How would you like to personalize it further?" - **Mock Interview:** "You're applying for a project manager role. How would you handle conflicting priorities in a project?"





האילוצים משמשים מעקה בטיחות כדי לגרום לצ'אט בוט להתמקד בבעיה שהוא פותר.





בדוק את זה:





Constraint - Only focus on job hunting topics - Only offer feedback at the end of interviewing session





עבור צ'אטבוט מרובה סוכנים, סעיף זה מאפשר לך לתת סקירה כללית של מה שאתה רוצה שהצ'אטבוט יהיה. מפגש זה הוא כמו עיצוב ה-wireframe בעת עיצוב אתר אינטרנט.





רק בגלל שזו סקירה כללית לא אומר שהיא צריכה להיות מעורפלת ומבלבלת. כמו מה שראית למעלה, זהו הבסיס לבניית צ'אטבוט יעיל. מצא את האיזון הנכון שיתרום ליעילות ולדיוק הכוללים של הצ'אטבוט שלך.





לאחר שניצור את ההנחיה של הצ'אטבוט, הגיע הזמן להתמקד בבניית התכונות המקומיות. בואו נעשה את זה!

תכונות מקומיות

בניגוד לתכונה הגלובלית, התכונות המקומיות משפיעות על היעילות של הצומת של כל צ'אטבוט. גיליתי בזמן העבודה על הפרויקט הזה שהיעילות של הצ'אטבוט שלך תלויה בעצמאות ובתלות ההדדית של כל צומת.





אז, בואו נהפוך את הצ'אטבוט שלנו לבלתי תלוי ותלוי הדדי.





הקטע 'פיתוח' הוא המקום שבו אנו משנים את התכונות המקומיות של הצ'אטבוט שלנו. תכונת הגרירה והשחרור מקלה על בניית הצ'אטבוט שלך. ברגע שאתה עובר למצב ריבוי סוכנים, יש כפתור התחלה בצבע ירוק המחובר לצומת כהפעלת ברירת המחדל שלך.





אתה יכול להוסיף צמתים נוספים לסביבת העבודה על ידי לחיצה כפולה על כל חלק בסביבת העבודה שפותחה והוספת הסוכן או לחיצה על כפתור הוסף צמתים (בכחול) בתחתית הקטע.





כאן, אתה יכול ליצור כמה צמתים שאתה רוצה





עבור הפרויקט הזה, אני אצור ארבעה צמתים, המפורטים להלן:

המלצות עבודה מותאמות אישית

טיפים לקורות חיים

מחולל מכתבי כיסוי

עוזר הכנה לראיון





כל צומת מכיל את התרחיש, הנחיית הסוכן, המיומנות וסעיף ההצעה האוטומטית.





טיפ : למען יעילות, הימנע משמות מעורפלים לצמתים שלך. זה עלול להשפיע על היעילות של הצ'אטבוט.





התרחיש. זה המקום שבו אני מוסיף את הפונקציות והתרחישים הנתמכים החלים על הצ'אטבוט. סעיף זה עוזר לצמתי צ'אטבוט אחרים לדעת מתי ולאיזה צומת להקצות משימות שהם לא יכולים להתמודד איתם.





כך נראה התרחיש שלי עבור הצומת ' המלצות לעבודה מותאמות אישית ':





Helps you streamline the job search process. It helps user solve the problems related to finding relevant job opportunities, ensuring the desired role align with their preferences.





קטע ההנחיות של הסוכן הוא המקום שבו אתה מספק את ההיגיון התפעולי ואת השלבים לטיפול בבעיות.





בניגוד לקטע פרסונה והנחיה בהגדרות הגלובליות, פירטתי כאן יותר. הוספתי את תפקיד הצומת, את ההיגיון התפעולי (נותן הוראות איך אני רוצה שהצמתים שלי יפעלו), איך אני רוצה שהצ'אט בוט יעצב תשובות, איך הוא יטפל בשגיאות במקרה של כלשהן, והאילוצים.





הנה דוגמה:

Role You're a job hunter. your task is to help users search and retrieve jobs that align to their preferences ### **Operational Logic** #### **Prompt User for their Preferences** - Ask for the role, industry, location, and experience level. Example: *"What type of job are you looking for? Please specify the role, industry, and preferred location."* #### **Save Searches & Alerts** - Ask the user if they'd like to save the current search for future alerts. Example: *"Would you like to save this search for future updates?"* ... ## Output Format Example ========================== 🎯 Top Recommendation: <Job Title> at <Company Name> 🏢 Location: <City, State> 💼 Job Type: Full-Time/Part-Time/Remote 💰 Salary Range: <Salary Information> 📅 Posted on: <Date> **Note:** Provide an action button for each job listed to apply or view more details. ## **Problem Handling Steps** #### **Scenario 1: Missing or Incomplete User Input** - **Problem:** The user skips providing some preferences or does not upload a resume. - **Solution:** Prompt politely for the missing information. Example: *"I noticed you haven't uploaded a resume. Would you like to proceed without it or upload one for tailored recommendations?"* Proceed with default options if the user chooses to skip. ### **Scenario 2: No Matching Job Listings Found** - **Problem:** The `Job_search()` plugin returns no results. - **Solution:** Apologize and offer alternative suggestions. Example: *"I couldn't find any jobs matching your preferences. Would you like to expand your search criteria or explore similar roles?"* Suggest nearby industries, roles, or locations. --- ## **Constraints** 1. Only job-search related tasks are handled by this agent. 2. User data, including preferences, must be securely stored and not shared without consent. ...





כפי שאתה יכול לראות, ההנחיות לעיל מפורטות יותר





קטע המיומנויות הוא המקום שבו אתה מוסיף את התוספים, הידע או זרימת העבודה כדי לשפר את יכולת הצומת. עם מיומנויות, הצומת/הסוכן שלך יעבוד כמו אדם על סטרואידים.





כדי להוסיף כישורים,

לחץ על '+', ובצע את ההוראות כדי לבחור את הכישורים שאתה רוצה להוסיף.





מעבר על ' הצעה אוטומטית ' פירושו שלאחר כל תשובה, הצ'אטבוט מחזיר שלוש שאלות נוספות שאתה יכול לשאול.









דברים נוספים שיש לשים לב אליהם:

הוספת מצב הזינוק הגלובלי

מצב הקפיצה הגלובלי עוזר לצומת להחליט מה לעשות בתרחישים מסוימים. הוספת תנאי קפיצה גלובליים לכל אחד מהצמתים שלי מגבירה את היעילות שלהם. כאשר משתמש זקוק לעזרה עם פונקציה אחרת, מצב הקפיצה עוזר לו לקבל את החלטות המעבר מהר יותר.





תנאי הקפיצה הגלובלי גם מקל על הצ'אט בוט להקצות משימות לכל אחד מהצמתים מהר ככל האפשר.









חיבור צומת

דבר אחד שאני רוצה שתדע זה שאתה לא מחבר סתם שום צומת. היעילות של הצ'אטבוט של הבינה המלאכותית שלך תלויה גם ביחסים בין כל צומת. אתה לא מחבר צמתים שאינם קשורים זה לזה.









חיבור צומת אחד למשנהו דורש הבנה מעמיקה של האופן שבו משתמשים חושבים והבעיה שאתה עוזר להם לפתור.





עבור פרויקט זה, סביר להניח שמחפש עבודה יתחיל בחיפוש באינטרנט אחר משרות. אז, שמתי את הצומת ' המלצת עבודה אישית' כצומת הבסיס, שהוא נקודת הבידוק העיקרית עבור כל משתמש חדש.









ברגע שהם מקבלים רשימת משרות, השלב הבא של זרימת העבודה הוא שליחת בקשות. כאן, הם יצטרכו עזרה עם קורות החיים והמכתב המקדים שלהם. זו הסיבה שחיברתי את הצומת ' טיפ לקורות חיים ' לצומת 'המלצה אישית על עבודה' .









הצומת ' עצה קורות חיים ' מחובר לצומת ' מחולל מכתבי כיסוי '. בכל פעם שמשתמש צ'אטבוט מבקש להפיק מכתב מקדים, הצומת בודק אם קורות החיים שלו הועלו בעבר, אם לא, הוא מבקש מהמשתמש להעלות את קורות החיים שלו. עשיתי זאת כדי למנוע יתירות.









הצומת ' עוזר הכנה לראיונות ' שונה מהאחרים. זה מקושר לשני צמתים שונים - הצומת ' המלצות לעבודה מותאמות אישית ' והצומת ' טיפ לחדשות חיים '. מַדוּעַ?





כדי לדמות מדור ראיונות מותאם אישית, אתה צריך את תיאור התפקיד ואת קורות החיים. לכן, במקום להיות רק תת-צומת לצומת ' טיפים להמשך קורות חיים ', החלטתי להוסיף אותו גם לצומת הבסיס - הצומת ' המלצות לעבודות אישיות '.









פיתחנו את החלק הכי מייגע בפרויקט, תהליכי הקצה האחורי. הגיע הזמן לשפר את חווית המשתמש של הצ'אטבוט.

עיצוב החזית

ה-Frontend חשוב לא פחות מה-Backend. זה עוזר להאניש את הצ'אט בוט ומקל על התקשורת עם הצ'אט בוט. בסעיף זה, נשנה כמה הגדרות כדי לשפר את הביצועים של הצ'אטבוט שלנו ולעזור בחוויית משתמש. בדיוק כמו עם הקצה האחורי שלמעלה, אנחנו צריכים גם לצבוט גם את ההגדרות המקומיות (כדי לשפר צמתים בודדים) וגם את ההגדרות הגלובליות (כדי לעבוד על היעילות של הצ'אטבוט).





בלי להתעסק, בואו נתחיל!

שינוי ההגדרות המקומיות

כאן, עלינו לעבוד על שינוי הגדרות המודל, הגדרות החלפת הצמתים ו"אילו צמתים לטפל בכל סבב שיחה?"

הגדרות הדגם

כאן, אני בוחר במודל AI Generative המתאים לצ'אטבוט, בוחר את גיוון הדור ומגדיר את הגדרות הקלט והפלט.





להגדרות הדגם,

לחץ על שלוש הנקודות בפינה השמאלית העליונה של הצומת

בחר את הגדרות הדגם.





הגדרות הדגם מאפשרות לי לבחור מכל אחד מהדגמים הגנרטיביים הזמינים. ישנן מספר גרסאות של דגמי OpenAI GPT, האנתרופית קלוד וגוגל ג'מיני. סוג הדגם שתבחר תלוי בצורך שלך ביעילות ובעלות.





הערה : לפעמים הדגם המתקדם ביותר לא תמיד יהיה הטוב ביותר. מצא את האיזון הנכון בין יעילות, עלות ודיוק.





עבור הפרויקט שלי, הלכתי על דגם המיני OpenAI GPT-4o מכיוון שהוא עובד היטב עבור הפרויקט שלי.





הדבר הטוב ביותר עם מודל ריבוי סוכנים כמו זה הוא שכל הגדרה משפיעה רק על כל צומת.





Generation Diversity מתמקד בשינוי גיוון דורות המודל. אתה יכול לבחור בין הגדרות מדויקות, מאוזנות, יצירתיות או אפילו מותאמות אישית.





עבור הפרויקט הזה השארתי את הגדרת המודל כפי שהיא.

הגדרות החלפת הצומת

זה המקום שבו אנו משנים כיצד הצומת הנוכחי מטפל בתרחישים שבהם הוא לא יכול לענות על שאלות המשתמשים.





כאן, אתה יכול לבחור מה לעשות כאשר הצומת לא יכול לפתור את הבעיה של המשתמש ומי אחראי על ההחלטה להחליף צמתי מענה - או מודל עצמאי מהצומת הנוכחי או המודל שעונה על השאלות.





מתי להחליט להחליף צמתים. לאחר קלט המשתמש, לאחר תשובת הדגם, או שניהם.





בסך הכל, הגדרה זו עוזרת לבנות מעבר חלק בין כל צומת במערכת מרובת סוכנים.





הערה : אם אינך מבין את ההגדרות הללו, אין צורך לדאוג; פשוט לשמור אותם כמו שהם. Coze הגדיר למעשה את הגדרות ברירת המחדל.





לאיזה צומת צריך לשלוח את סבב השיחה החדש?

הגדרות אלו מבקשות להחליט כיצד יש לטפל בכל סבב שיחה חדש.





האם הצומת האחרון שעונה על השאלה הקודמת צריך להמשיך? או שצומת ההתחלה צריך לענות על השאלה בכל פעם? כהגדרת ברירת מחדל, כל שיחה חדשה תישלח לצומת האחרון שעונה על השאלה, שהיא הטובה ביותר עבור פרויקט פיתוח צ'אטבוט זה.

ההגדרות הגלובליות

ההגדרות הגלובליות כוללות את הפונקציונליות הכוללת של ה-AI Chatbot.





להגדרות הגלובליות, חזור לקטע הסידור בצד שמאל של המסך. כאן אתה יכול לשנות את הזיכרון, לשפר את חווית הצ'אט ולהוסיף פונקציונליות קולית.

פונקציונליות זיכרון

קטע הזיכרון מורכב:





המשתנה מאפשר לך ליצור קונטיינר לאחסון פרטי משתמש.

מאפשר לך ליצור קונטיינר לאחסון פרטי משתמש. מסד הנתונים הוא אחסון טבלה מאורגן המאפשר לאחסן נתוני משתמש בפורמט טבלה מובנה.

הוא אחסון טבלה מאורגן המאפשר לאחסן נתוני משתמש בפורמט טבלה מובנה. זיכרון לטווח ארוך פועל כמו המוח האנושי. זה עוזר לסוכן AI לגבש זיכרון של המשתמש בהתבסס על האינטראקציה. הפעלת זה מקלה על שיפור חווית המשתמש. הוא זוכר צ'אטים קודמים, מאחסן מידע מותאם אישית חשוב ומצמצם תשובות על סמך חוויות צ'אט קודמות כדי לספק מידע מותאם אישית.





עבור הפרויקט שלי, הקציתי משתנים לאחסון העדפות המשתמש (תפקיד רצוי, מיקום ורמת ניסיון).

אני גם מפעיל את הזיכרון לטווח ארוך כדי לשפר את חווית המשתמש ולעזור לצ'אטבוט להתאים אישית את הצ'אטים עבור כל משתמש.

חווית הצ'אט

בעוד שכל ההגדרות הגלובליות חשובות, הגדרת חוויית הצ'אט הזו חשובה יותר. מַדוּעַ? זה יכול להשפיע ישירות על חווית המשתמש.

שאלות הפתיחה, קיצורי הדרך ותמונת הרקע יכולים לעזור להגדיר את המצבים ולהמשיך את השיחה כמה שיותר זמן.





שאלת הפתיחה

זה המקום שבו אתה מציג את הצ'אטבוט שלך למשתמשים הראשונים ונותן להם רשימה של שאלות שהם יכולים לשאול.





שמור את ההקדמה שלך תמציתית ועניינית. ודא שהשאלות הכלולות הן אלו שסביר שהמשתמשים ישאלו.





עבור JobQuest, אני מוודא שהשאלות קשורות לשאלות שסביר להניח שהמשתמשים שלי ישאלו. גם אם זה לא מה שהם רוצים, זה יכול לעזור להם להגדיר את מצב השימוש בצ'אטבוט.





כדי ליצור את ההקדמה ושאלות הפתיחה,

לחץ על '+' בחלק העליון של הקטע, וה-AI יפיק עבורך כמה.

כוונן וערוך בהתאם להעדפותיך.





קיצור הדרך

אלו הם כפתורים מעל קלט החיפוש. הם מקלים על המשתמשים ליזום שאלות מוגדרות מראש.





כדי להקל על הלחץ בתהליך חיפוש העבודה, החלטתי להוסיף כפתורי קיצור שמשתמשים יכולים ללחוץ עליהם בקלות עבור השאילתות שלהם.





כדי ליצור קיצורי דרך,

לחץ על הלחצן '+' בחלק העליון של קטע קיצור הדרך ומלא את המידע בדף המוקפץ.





הנה משאב כיצד להוסיף קיצור דרך לצ'אטבוט שלך.





תמונת רקע

הוסף תמונת רקע קשורה שמגבירה את חווית המשתמש.

בדיקה ואיתור באגים

תהליך הבדיקה וניפוי הבאגים חשוב כמו שאר שלב הפיתוח של הצ'אטבוט. דילוג על הקטע הזה הוא כמו לפתח יישום ולפרוס אותו מבלי לבדוק אם הוא עובד או לא.





בעת פיתוח צ'אט בוט, השיטה הטובה ביותר היא להמשיך לבדוק ולבצע ניפוי באגים תוך כדי בנייה. זה עוזר לגלות שגיאות בשלב מוקדם של פיתוח הפרויקט.





תהליך הפיתוח האופייני שעקבתי עבור הצ'אטבוט הזה הוא,





כתוב את ההנחיה

בדוק אם זה עובד

אם זה לא עובד כמתוכנן, ערוך את ההנחיה

אם זה עובד כמתוכנן, המשך הלאה





אני חוזר על התהליך עבור כל הצמתים.





לאחר שלב הפיתוח הכולל (הן החזית והן האחורית), אני מניח את המיקום של המשתמש ומדמה איך הוא חושב. זה עזר לי לכתוב הנחיות כדי לבדוק עד כמה הצ'אטבוט שלי יעיל ועד כמה הוא יעיל בהחלפת צמתים.





הנה רשימת התיוג שלי לשלב הבדיקה ואיתור הבאגים. אני בודק אם,





צמתים עונים על שאלות כמתוכנן

מספר האסימונים שנצרכו ומהירות המענה

הצ'אטבוט הפעיל תוספים בזמן המתאים

צמתים מוחלפים כאשר הם צריכים





ההבנה המקובלת היא לבצע ניפוי באגים כאשר יש בעיה. עם זאת, אני מאמין שלא צריך לנפות באגים רק כאשר מתרחשות שגיאות; חשוב גם להבין מה קורה ב-backend.





הנה איך אני לומד על מה שקורה בקצה האחורי של הצ'אטבוט שלי:

לחץ על סמל ניפוי הבאגים (תמונת האפשרויות בתחתית התשובה שנוצרה), ופירוט הבאגים יוצג.













מידע ניפוי הבאגים מספק לך גישה למידע רב כולל:





the RunTree (התהליך שהצ'אט בוט לקח כדי לענות על השאלה שלך)

פרטי הצומת (שהייה, שעת התחלה/סיום, אסימון בשימוש וכו')

הקלט (זהו קלט המשתמש בפורמט JSON)

הפלט (הפלט שנוצר בפורמט סימון)





אם אתה חושב שהמודל צורך יותר מדי אסימונים, אתה יכול ללמוד היכן לייעל את התהליך ליעילות.





כל מה שאתה צריך לעשות הוא לעבור לקטע Runtree:

העבר את הסמן מעל הרשימה

ותוכל לגשת למידע החביון ולצריכת האסימון של כל הזמנה.









בתמונה למעלה, למשל, אנו יכולים לראות ש-GPT4 mini צורך 3253 אסימונים ויש לו חביון של 5034ms.





בעזרת מידע זה, תוכל להחליט כיצד לשפר את היעילות ומהירות התגובה של הצ'אטבוט שלך.





בדיקה וניפוי באגים הם לא תהליך חד פעמי, זה איטרטיבי. אתה ממשיך לעשות זאת עד שאתה מרוצה מהתוצאה.

הוֹצָאָה לְאוֹר

כדי לפרסם את הצ'אטבוט שלך, לחץ על כפתור הפרסום הכחול בפינה השמאלית העליונה של המסך.













בחר את הפלטפורמה שבה תרצה לפרסם את הצ'אטבוט שלך. יש לך אפשרות לפרסם בפלטפורמות שונות, כ-API (שאליו ניתן לגשת על ידי תוכניות או יישומים אחרים), או SDK אינטרנט (כדי לשלב את הפונקציונליות של צ'אט בוט זה באפליקציות אינטרנט).





בכל מקום או איך שתרצה לפרוס את הצ'אטבוט שלך, כל מה שאתה צריך לעשות הוא לבחור כמה פלטפורמות שתרצה ולהגדיר אותן כדי לקבל אישור.









עבור הצ'אטבוט הזה, אני אפרוס אותו בחנות הסוכנים Coze, Cici AI ו-Telegram.





שתי הפלטפורמות הראשונות (Coze Agent Store ו-Cici AI) כבר אושרו, אז אני רק צריך לבחור אותן. כדי לפרוס את הצ'אט בוט לפלטפורמת הטלגרם, אני צריך להגדיר אותו.





למד כיצד להגדיר את Telegram עבור פריסת Coze Chatbot.





לאחר השלמת התצורה, לחץ על כפתור הפרסום והמתן עד שהגשתך תאושר ותפורסם.

שדרוגים עתידיים

תהליך חיפוש העבודה הוא משימה מורכבת מאוד. לכן, בניית כלי להקלת מתח על מחפשי העבודה היא דרך ללכת. למרות שהיה לי מושג מלא לגבי הבעיות שרציתי שהצ'אטבוט של JobQuest יפתור, ככל שעברתי יותר את תהליך הפיתוח, כך חשפתי בעיות שצריכות פתרון.





אז למרות שפרסמתי את הצ'אטבוט הזה לשימוש, יש עדיין תכונות נוספות שאני רוצה להוסיף ככל שהזמן עובר.





הנה כמה מהתכונות שאצפה להוסיף בעתיד הלא כל כך רחוק:





אשמח לשלב יישום גיליון אלקטרוני בצ'אטבוט שלי. זה יבטיח שכל עבודה תתווסף לגיליון האלקטרוני לארגון טוב יותר. שילוב אפליקציית משימות ולוח שנה למשתמשים לקביעת ראיונות וקבלת תזכורות קבועות לגביהם.





בסך הכל, בקרוב, אני אעבוד על הוספת תכונות לארגון תהליכי חיפוש עבודה.

מַסְקָנָה

במאמר זה, פרטתי כיצד עובד JobQuest Chatbot, כולל התכונות שלו ומסע הפיתוח שלו באמצעות פלטפורמת Coze no-code. בין אם אתה מפתח מנוסה או חובב טכנולוגיה, תמצא תובנות שיהוו השראה לפרויקט הבא שלך.