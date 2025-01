JobQuest Assistant: nola sortu nuen Estresik gabeko Lan Ehizarako Lagun Adimendun bat Coze-rekin

Lan-ehizatzea hain da sinesgaitza da.





Bai! Hori ez da topiko bat — Nik bizitako zerbait da.





Gainera, ResumeGenius -ek egindako inkesta batek agerian utzi du enplegua bilatzen dutenen % 70 inguru estres handiagoa sentitzen dela enpleguaren bila.





Lan-eskatzaileen %70 estres handiagoa sentitzen da lan bila.





Lan-bilaketa estres gutxiago izateko moduari buruzko artikulu asko egon badira ere (Antola ezazu zeure burua, helburu gisa ikusi, atseden hartu, zorro bat sortu, selektiboa izan, zure eskaera egokitu eta abar), egia da hau aholkuak ez du oinarrizko arazoa zuzentzen.





Benetako arazoa lana bilatzea konplexua, aspergarria eta errepikakorra dela da, eta horrek erabatekoa egiten du. Beraz, irtenbide egokia, nire ustez, eskaera-prozesua haustea da, mentalki ahuleagoa izan dadin eta enplegu-eskatzaileek beharrezko zereginetan soilik bideratzen dutela ziurtatzea.





Adimen artifizialaren (AI) azken joerekin, arazo hauek konpontzeko chatbot-ak eraikitzeko aukerak daude. Eta horrela sortu zen JobQuest.





JobQuest AI chatbot bat da, zure lana bilatzeko prozesuak erraztu ditzakeena. Zure hobespenetara egokitzen diren lan-eskaintzak biltzen ditu, zure curriculuma hobetzeko aholkuak eskaintzen ditu rol ezberdinetarako, aurkezpen-gutun pertsonalizatuak egiten ditu eta elkarrizketetarako prestatzen laguntzen dizu.





Artikulu honetan, chatbot-aren garapen fasean zehar gidatuko zaitut. Baina hori baino lehen, ikus dezagun nola funtzionatzen duen chatbot-ak.

Nola funtzionatzen du JobQuest-ek?

Besterik gabe, JobQuest zure lana bilatzeko laguna da. Lan-ehiza errazten laguntzen duen txat-bot bat da, zeregin errepikakor eta aspergarri guztiak eginez. Honi esker, prozesu garrantzitsuenetan zentratu zaitezke: dokumentu intelektual eta pertsonalizatuak garatzea, enpresariaren arreta erakartzeko.





Lan-merkatua zatikatuta dago: enpresa ezberdinek kontratatzen dituzten lanpostuak deitzeko moduak dituzte, lan bera egiteko norbaiten bila ari badira ere.





Esate baterako, enpresa bat eduki-idazle baten bila egon daiteke beste bat copywriter baten bila ari den bitartean. Bi enpresek lan-deskribapen oso antzekoak dituzte izen ezberdinekin. Enplegu bilatzaileak hori egokia den jakiteko, lan deskribapen bakoitza aztertu behar du, denbora asko eta izugarria da.





JobQuest-ek zure lan hobespenak emateko aukera ematen dizu. Informazio horretan oinarrituta, lan-plataforma desberdinak bilatzen ditu zure hobespenekin lotutako azken lanpostuak.





Hona hemen JobQuest-ek nola funtzionatzen duen:





AI chatbot-ak lau ezaugarri ditu:

Lan bilaketa

Berrekin eguneratzeari eta pertsonalizatzeari

Aurkezpen gutunaren belaunaldia

Elkarrizketa Praktika





Lan-ehiztari tipiko batek lan-batzordeak kontsultatzea gustatuko litzaioke enpresa ezberdinetako lanpostuen eskaintzak. Beraz, lan-taulak eskuz eskaneatu eta zure hobespenen arabera lanak iragazi beharrean, JobQuest-ek zeregina kudeatzen du eta lan-gomendioak ematen dizkizu.





Chatbot-ari lana bilatzen ari zarela esaten diozunean gonbita bidaltzen diozunean, txatbot-ak zure lehentasunak bidaltzeko eskatzen dizu (industria, kokapena, lan motak, kargua eta zure curriculuma (ez da derrigorrezkoa).









Zure hobespenak bidaltzen dituzunean, txatbot-ak lanpostuen zerrenda bilatzen eta itzultzen du, eskatzeko edo gehiago ikasteko estekekin. (Larrituta ez izateko, bermatu nuen txat-botek saio bakoitzeko 15 lanpostu baino gutxiago itzultzen zituztela. Lan gehiagoren zerrenda behar baduzu, txatbot-a eskatu dezakezu).









Interesatzen zaizkizun lanpostuak aurkitzen dituzunean, zure hurrengo mugimendua, lan-eskatzaile gisa, zure eskaera aurkeztea da (zure curriculuma eta aurkezpen-gutuna). Ikus ditzagun lan eskaerak bidaltzeari buruzko datu batzuk:





Ez zara lan hori eskatzen duen pertsona bakarra.

Ziurrenik, eskaera egiten duten 500 pertsonatik gorako bat besterik ez zara. HR-ak ez du lan-eskaera bakoitza irakurtzeko denbora eta gaitasun mentala izango. Beraz, aplikazioen jarraipenaren softwarea (ATS) zabalduko dute (erabiltzen diren gako-hitzak bezalako irizpide batzuen arabera eskaneatzen eta iragazten dituen softwarea), hautagai onena hautatzen laguntzeko.

Aurkezpen gutun pertsonalizatua eta curriculuma bidali behar dituzu elkarrizketa bat lortzeko aukerak handitzeko.





Goiko puntuetan oinarrituta, uste dut lan-eskatzaile batek ezin duela jarraitu agortu eta agortu gabe. Aurkezpen gutun bakarra pertsonalki idatzi beharrean eta eskatu duzun lan bakoitzeko curriculuma eguneratu beharrean, AI chatbot batek lagundu dezake zeregin horretan.





Beraz, zure curriculuma hobetzeko eta aurkezpen-gutuna idazteko laguntza behar baduzu, egin behar duzun guztia txatbot-a eskatzea da. Txatbot-ak zure curriculuma igotzeko eta lanaren deskribapena (JD) itsatsitzeko eskatuko dizu.





Ondoren, chatbot-ak aurkezpen-gutun pertsonalizatu bat sortzen du, lan-deskribapenetako gako-hitzekin optimizatuta dagoena.









Txatbot-ak lanaren deskribapenari buruz zure curriculumean gehitzeko, kentzeko edo eguneratzeko gauzak ere eskaintzen ditu.









Lan-ehiztari gisa aurkitzen duzun estresa murrizteaz gain, aurkezpen gutun pertsonalizatuak eta curriculumak enpresa baten erantzuna izateko aukerak areagotzen ditu.





JobQuest ere erabil dezakezu elkarrizketak praktikatzeko eta kontratazio-kudeatzailearengandik dei bat itzultzeko aholkuak jasotzeko. JobQuest-ek zure elkarrizketa lortzen lagunduko dizu, litekeena den galderak lantzen lagunduz eta errendimendua hobetzeko iritzia eskainiz. Chatbot honek elkarrizketaren etapa simulatuko du, elkarrizketatzaile baten posizioa hartuz.





Zure gonbita elkarrizketa bat eskatzeko bidaltzen duzunean, txatbot-ak elkarrizketa-prozesuarekin lotutako beharrezko informazioa emateko eskatzen dizu. Informazioa, esaterako, elkarrizketaren iraupena, industria, eskatzen ari zaren lan mota, zentratu beharreko elkarrizketa mota (jokaera, egoera edo teknikoa) eta baita lanaren deskribapena ere.









Informazio hori emandakoan, txatbot-ak galderak egiten dizkizu, zure erantzunaren zain geratuko da eta iritzia eta adibideak ematen ditu. Elkarrizketa atalaren amaieran (iraupena igarotakoan), chatbot-ak iritzia ematen du eta zure burua hobetzeko aholkuak ematen ditu arrakasta izateko aukerak handitzeko.









JobQuest-ek sareko informazioa ere eskaintzen dizu zure elkarrizketa nola egin jakiteko. Chatbot-en eginbideez gain, txatbot honek eguneroko lan berrienei buruzko abisuekin eguneratzen zaitu.





Ikusi demo-bideo hau chatbot honek nola funtzionatzen duen jakiteko.





Chatbot-a ere proba dezakezu:

Hona hemen Coze Store - JobQuest Assistant- eko txatboterako esteka

Hona hemen Telegram Bot-erako esteka - https://t.me/JobQuesst_bot

Nola eraiki nuen AI Chatbot hau?

Atal honetan, hiru egun baino gutxiagotan txatbot hau nola eraiki nuen azalduko dizut.





Bai! Hori ez zen akats tipografikoa izan. Lan-eskatzailearen lagun hau 72 ordu baino gutxiagotan eraiki nuen - Coze-ri esker, koderik gabeko AI Chatbot garapen plataformari.

Zer da Coze?

Coze AI Chatbot sortzeko plataforma bat da, zure chatbot ideia biziaraztea ahalbidetzen dizuna, kode lerro bakar bat idatzi gabe. Zure chatbot-a argibideak idatziz eraikitzen duzu (txatbot-a nola funtzionatzen duen gidatzeko argibideak). Coze-k Hizkuntza Naturalaren Prozesamendua (NLP) erabiltzen du komunikatzeko.





Lengoaia naturalaren prozesamenduak (NLP) ordenagailuei gizakiak giza hizkuntzan ulertzeko eta komunikatzeko aukera ematen die. Ordenagailuak normalean zero eta batetan komunikatzen dira, baina NLP algoritmoarekin, ordenagailuek gizakiek emandako argibideak irakur ditzakete eta informazioa prozesatu.

Chatbot-a eraikitzeko prozesua

Coze-rekin, chatbot-a idealizatu, inplementatu eta argitaratzen dut kode lerro bakar bat idatzi gabe. Jarraitu Chatbot hau eraikitzeko nire prozesuan ibiltzen zaitudan bitartean.

Aurrebaldintzak konfiguratzea

Badirudi hau nire txatbot garapen-prozesuaren zatirik esanguratsuena dela. Zergatik? Pentsamendu prozesu argia garatzen, arazoa bistaratzen eta irtenbide egokiak ematen laguntzen dit.





Hona hemen chatbot-a bistaratzen lagundu didaten gauzen zerrenda.





Ebatzi nahi dudan arazoa ulertzea

Txatbot bat eraiki nahi dut lan bila dabiltzanak lana bilatzean estresa arintzen duena. Lan-eskatzaile batek eskaera bakoitzerako igaro behar duen kontrol-puntu bakoitza aztertu behar nuen.





Enplegu bilatzaileak lanpostuak bilatzen ditu, aurkezpen gutunak eta curriculum pertsonalizatuak dituzten lanpostuak eskatzen ditu eta elkarrizketak prestatzen ditu.





Eraiki nahi dudana argi ulertzeak laguntzen dit:





Eragile anitzeko ereduari edo eragile bakarreko ereduari buruzko erabakiak hartzea. Goiko kontrol-puntuan oinarrituta, agente anitzeko chatbot bat eraikiko dut.

Erabaki proiekturako behar ditudan plugin motak. Proiektu honetarako, sarean lanpostuak bilatu behar ditut. Beraz, plugin bat behar dut lan-poltsekin (edo lanpostuak batzeko gune batekin) konektatzeko lanaren informazioa berreskuratzeko. Erabiltzaileek kargatzen duten curriculuma irakurtzeko eta analizatzeko dokumentu-irakurle eta analizatzaile bat ere behar dut. Proiektu honetarako, Coze plugin dendan plugin bat aurkitzeko zortea izan nuen.





Baldintza hauek eskuragarri jartzen ditudanean, eskuak zikintzeko garaia da. Goazen lanean!

Backend-a eraikitzea

Orain aurrebaldintza dudala, eraiki dezagun chatbot bat.

Laneko eremua konfiguratzea

Lehen urratsa zure lan-eremua konfiguratzea da.





Zure lan-eremua konfiguratzeko:





Bisitatu Coze.com

Egin klik hasierako orriaren goiko ezkerreko ertzean dagoen '+', eta orri batek txatbot-a sortzeko morroia agertuko du, bi aukera eskaintzen dizkizu (estandarra eta AI-k sortutako aukera) zure chatbot-a sortzeko.





Aukera estandarrak agentearen izena eta funtzioak konfiguratzeko aukera ematen dizu, eta laneko eremua eta txatbot ikonoak eskuz aukeratzeko.





AI-sorkuntza aukerak nahi duzunaren ideia gutxi bat sartzea eskatzen du eta izena, deskribapena, ikonoa eta gonbita sortzen dira.





JobQuest chatbot bat garatu nahi dudala suposatuz. Laburpen hau sartuko dut:





“Lana bilatzeko prozesua arintzen duen txatbot bat. Lanak bilatzen, curriculumak berrikusten, aurkezpen-gutunak sortzen eta elkarrizketa-prozesua lantzen laguntzen du».





AIak gonbita, trebetasunak, ikonoa, izena, deskribapena eta gonbita sortuko ditu.





Hala ere, garatu nahi dudanaren ideia argia daukadanez, nahiago dut eskuz sartu agentearen izena, funtzioa eta ikonoa, eta hori egin nuen.

Nire Chatbot-aren ezaugarriak eraikitzea

Txatbot bat sortzen duzunean, agente bakarreko moduko lan-eremura eramango zaitu lehenespenez. Agente anitzeko modura alda dezakezu pantailaren goiko ezkerreko aldean dagoen modua aldatzeko ikonoa sakatuta.









Agente anitzeko moduan, zure chatbot-a moldatu dezakezu bai maila globalean (chatbot-en portaera orokorrari eragiten diona) bai tokiko mailan (eragile anitzeko chatbot-eko nodo bakoitzak nola funtzionatzen duen aldatuz).

Ezaugarri globalak

Ezaugarri globalaren ezarpenak zure pantailaren ezkerraldean daude. “Antolamendua” atala deitzen zaio. Hona hemen pertsona eta gonbita sortzen dituzun, trebetasunak gehitzen dituzun, memoriaren ezarpenak doitzen dituzun, txat-esperientzia moldatzen eta rolak gehitzen txatbot-ari.





Oraingoz, ezarpen orokorretako Pertsona eta Galdetu atalean zentratuko naiz backend ezarpenekin lerrokatzen delako. Besteei buruz hitz egingo dugu artikuluaren azken atalean.





Nire Chatbot-ari Persona eta Prompt gehitzea

Atal honek nire chatbot-aren izaera, zer egin dezakeen/ezin dezakeen, ezaugarriak eta trebetasunak, lan-fluxua, edukia eta mugak ezartzen uzten dit.





Jakin nahi dudan gauza bat da Coze bezalako koderik gabeko plataforma batean txatbot bat eraikitzeak ingeniaritza azkarrean trebea izan behar duzula.





Zure chatbot eraginkorra eta zehatza izan dadin, zure argibideak nola egituratzen jakin behar duzu AI eragile sortzaileak ulertuko duen moduan.





Hala ere, gonbidapenen ingeniaritza ezagutzen ez baduzu, ez kezkatu, Coze-k galdeketari aurre egiteko modua eman du.





Gonbidapenari aurre egiteko modua ikasi aurretik, ikas ditzagun gomendio onari buruzko aholku batzuk.





Mantendu zure argibideak zehatzak . Ez ibili. Zure argibideak zenbat eta argiagoak izan, orduan eta zailagoa izango da chatbot-ak erantzun zuzena ulertzea eta itzultzea.

Hizkuntza naturala eta oinarrizkoa erabiltzea . AI generatiboak hizkuntza naturalak prozesatu ditzake; beraz, erabili hizkuntza naturala. Idatzi galdera gramatikalki zuzenak eta puntuatu argibideak behar bezala.

Esleitu rolak eta zehaztu zure irteera . Ikus ezazu AI sortzailea ikasle gisa, trata ezazu bat bezala. Esleitu rolak eta adierazi nola nahi dituzun zure irteerak.

Aplikatu egitura ona . Izan zehatza. Sartu tonua, luzera, egitura, estiloa eta zure chatbot-ak erabiltzaileen galderei erantzutea nahi duzun. Esperimentatu eta errepikatu.

Eman argibideak eta probatu gauza berriak zure chatbot-arekin. Honen bidez, chatbot eraginkor, zehatz eta erabilgarriak nola eraiki ikasiko duzu.





Ikas dezagun Coze-k hutsetik eskaerak idazteko duen modua.





Agente bakarreko moduko lan-eremuan, hautatu optimizatu botoia antolamendu-saioaren goiko eskuinaldean. Hiru aukera dituzun koadro bat agertuko da. Hauen artean aukeratu dezakezu:

Zuzenean optimizatu automatikoki

Araztearen emaitzetan oinarritutako galderak sortzea.

Chatbot ideia idazten.













Aukera hauetakoren bat hautatzen duzunean, AIak gonbita eta pertsonaia sortzen ditu zure chatbot-erako. Eta edita dezakezu zure ideia egokitzeko.





Persona eta Prompt txantiloi desberdinen artean ere aukeratu dezakezu.









Zirriborroa sortu ondoren, egin behar duzun guztia agente anitzeko modura aldatzea da.





Proiektu honetarako, my Persona eta Prompt atalak rol atalak ditu, non chatbot-ari rol bat esleitzen uzten diozun.





Zu zara…





Role You are JobQuest Assistant, a job search companion dedicated to providing personalized job recommendations, expert tips on resumes and cover letters, and tailored interview preparation to help users navigate their job search and secure their dream positions.





Ezaugarriak , non gaitasun ezberdinei buruz hitz egiten dudan. Batzuetan trebetasunak deitzen dira txatbot konplexu bat diseinatzen ari ez bazara. Nire txatbotean, hiru eginbide dauzkat: lana bilatzeko funtzioa, aurkezpen gutuna eta curriculum-aholkuen funtzioa eta elkarrizketak prestatzeko laguntzailearen funtzioak.





Eta ezaugarri hauek azpi-trebetasunak dituzte.





Begiratu hau:





Features ### Feature 1: Streamline and Personalized Job Search and Recommendation - Fetch job opportunities based on the user's preferences (desired role, industry, location, experience level and so on) - Display results in an organized and categorized format with quick apply links. ### Feature 2: Cover Letter and Resume Tips **Skill 1: Resume Review and Tips** - Identify strengths, weaknesses, and formatting errors in uploaded resume. - Suggest industry-specific keywords for better ATS compatibility. - Give recommedations for improving and personalizing resuming based on job description. **Skill 2: Cover Letter Writing** - Provide a guided wizard to draft personalized cover letters. - Suggest phrases and formats based on the job role and company. - Generate a coverletter template based on the job description. ### Feature 3: Interview Preparation Assistance **Skill 1: Mock Interviews** - Simulate interview scenarios based on the user role. (you ask a question like an interviewer and the user answer the question like the interviewee). - Provide behavioral, technical, and situational questions. - Provide an overall overview after the interviewing section is over. **Skill 2: Preparation Resources** - Provide resources like FAQs, STAR method examples, and confidence-building tips. - Example: 🎤 Question: "Tell me about a time you overcame a significant challenge." 💡 Tip: Focus on STAR (Situation, Task, Action, Result).





Lan-fluxua da nire Chatbot-ek prozesuak nola exekutatu behar dituen argibideak eman nituen. Lantzen ari garen bezalako txatbot konplexu baterako, honetatik hasi behar duzu:





Bildu lehentasunak lanpostuak bilatzeko

Hobetu bere curriculuma eta aurkezpen gutunak Generation

Sortu elkarrizketa-saio interaktibo bat lan-eskatzaileari galderak erantzuteko gaitasunak hobetzen laguntzeko.





Edukiak erantzunak nola izan behar diren jakiteko argibideak ematen ditu. Hemen esaten diozu txatbot-ari tonu egokia zein den eta nola nahi duzun. Nire Chatbot-entzat, ez dut nahi lan-eskatzailearekin gogorra izan dadin, lagun bat izan behar du, estresa kentzen dien laguna.





Erabiltzaileen galderei erantzunak nola egituratu nahi nituen txatbot-erako galderak ere idatzi nituen.





Begiratu hau:





Content **Example Prompts:** - **Job Search:** "Let's find your dream job! What role and location are you targeting?" - **Cover Letter Tips:** "Here's a professional tone for your cover letter. How would you like to personalize it further?" - **Mock Interview:** "You're applying for a project manager role. How would you handle conflicting priorities in a project?"





Murrizketak babesleku gisa balio du chatbot-a konpontzen ari den arazoan zentratzeko.





Begiratu hau:





Constraint - Only focus on job hunting topics - Only offer feedback at the end of interviewing session





Agente anitzeko txat-bot batentzat, atal honek chatbot-a izan nahi duzunaren ikuspegi orokorra emateko aukera ematen du. Saio hau webgune bat diseinatzean wireframe diseinatzea bezalakoa da.





Ikuspegi orokorra izateak ez du esan nahi lausoa eta nahasia izan behar denik. Goian ikusi duzuna bezala, hau da chatbot eraginkor bat eraikitzeko oinarria. Aurkitu zure chatbot-aren eraginkortasun eta zehaztasun orokorrean lagunduko lukeen oreka egokia.





Chatbot-aren gonbita sortu ondoren, tokiko funtzioak eraikitzeko garaia da. Egin dezagun hau!

Tokiko Ezaugarriak

Ezaugarri globalak ez bezala, Tokiko eginbideek txatbot-en nodo bakoitzaren eraginkortasunean eragiten dute. Proiektu honetan lanean ari nintzenean aurkitu nuen zure chatbot-aren eraginkortasuna nodo bakoitzaren independentziaren eta elkarrekiko mendekotasunaren araberakoa dela.





Beraz, egin dezagun gure chatbot independentea eta elkarren mendekoa.





'Garatu' atalean gure chatbot-aren tokiko ezaugarriak doitzen ditugu. Arrastatu eta jaregin funtzioak zure chatbot-a eraikitzea errazten du. Agente anitzeko modura aldatzen zarenean, berdez abiarazteko botoia dago zure saio lehenetsi gisa nodo batera konektatuta.





Lan-eremuan nodo gehiago gehi ditzakezu garatutako lan-eremuko edozein atal bikoitza eginez eta agentea gehituz edo atalaren behealdean dagoen nodoak gehitzeko botoia sakatuz (urdinez).





Hemen, nahi adina nodo sor ditzakezu





Proiektu honetarako, lau nodo sortuko ditut, behean zerrendatzen direnak:

Lanerako gomendio pertsonalizatuak

Berrekiteko aholkuak

Aurkezpen gutunen sorgailua

Elkarrizketak prestatzeko laguntzailea





Nodo bakoitzak eszenatokia, agentearen gonbita, trebetasuna eta iradokizun automatikoaren atala ditu.





Aholkua : eraginkortasuna lortzeko, saihestu zure nodoentzako izen lausoak. Horrek chatbot-aren eraginkortasunari eragin diezaioke.





Agertokia. Hemen gehitzen ditut txatbot-ari aplikatzen zaizkion funtzioak eta onartzen diren eszenatokiak. Atal honek beste txatbot-nodo batzuek kudeatu ezin dituzten zereginak noiz eta zein nodori esleitu behar dizkioten laguntzen die.





Hona hemen nire eszenatokiak ' Lan gomendio pertsonalizatuak ' nodoaren itxura:





Helps you streamline the job search process. It helps user solve the problems related to finding relevant job opportunities, ensuring the desired role align with their preferences.





Agentearen gonbita atalean logika operatiboa eta arazoak kudeatzeko urratsak ematen dituzu.





Ezarpen globalen Pertsona eta gonbita atalean ez bezala, hemen zehatzagoa izan nintzen. Nodoaren rola, logika operatiboa (nire nodoak nola funtzionatzea nahi dudan argibideak ematen ditu), txatbot-ak erantzunak nola formateatu nahi ditudan, akatsak nola kudeatuko lituzkeen eta mugak gehitu ditut.





Hona hemen adibide bat:

Role You're a job hunter. your task is to help users search and retrieve jobs that align to their preferences ### **Operational Logic** #### **Prompt User for their Preferences** - Ask for the role, industry, location, and experience level. Example: *"What type of job are you looking for? Please specify the role, industry, and preferred location."* #### **Save Searches & Alerts** - Ask the user if they'd like to save the current search for future alerts. Example: *"Would you like to save this search for future updates?"* ... ## Output Format Example ========================== 🎯 Top Recommendation: <Job Title> at <Company Name> 🏢 Location: <City, State> 💼 Job Type: Full-Time/Part-Time/Remote 💰 Salary Range: <Salary Information> 📅 Posted on: <Date> **Note:** Provide an action button for each job listed to apply or view more details. ## **Problem Handling Steps** #### **Scenario 1: Missing or Incomplete User Input** - **Problem:** The user skips providing some preferences or does not upload a resume. - **Solution:** Prompt politely for the missing information. Example: *"I noticed you haven't uploaded a resume. Would you like to proceed without it or upload one for tailored recommendations?"* Proceed with default options if the user chooses to skip. ### **Scenario 2: No Matching Job Listings Found** - **Problem:** The `Job_search()` plugin returns no results. - **Solution:** Apologize and offer alternative suggestions. Example: *"I couldn't find any jobs matching your preferences. Would you like to expand your search criteria or explore similar roles?"* Suggest nearby industries, roles, or locations. --- ## **Constraints** 1. Only job-search related tasks are handled by this agent. 2. User data, including preferences, must be securely stored and not shared without consent. ...





Ikus dezakezunez, goiko gomendioak zehatzagoak dira





Trebetasunen atalean pluginak, ezagutzak edo lan-fluxua gehitzen dituzu nodoaren gaitasuna hobetzeko. Trebetasunekin, zure nodoak/agenteak esteroideekin gizabanako bat bezala funtzionatuko du.





Trebetasunak gehitzeko,

Sakatu '+' eta jarraitu argibideei gehitu nahi dituzun trebetasunak hautatzeko.





" Iradokizun automatikoa " aktibatzea esan nahi du erantzun bakoitzaren ondoren, txatbot-ak egin ditzakezun hiru galdera gehiago itzultzen dituela.









KONTUAN BEHARREKO BESTE GAUZAK:

Global Jump Baldintza gehitzea

Salto-baldintza globalak nodoari egoera jakin batzuetan zer egin erabakitzen laguntzen dio. Nire nodo bakoitzari jauzi-baldintza globalak gehitzeak eraginkortasuna areagotzen du. Erabiltzaile batek beste funtzio batekin laguntza behar duenean, salto-baldintzak aldatzeko erabakiak azkarrago hartzen laguntzen dio.





Salto-baldintza globalak chatbot-ek nodoetako edozeini zereginak ahalik eta azkarren esleitzea errazten du.









Nodoaren konexioa

Jakin nahi dudan gauza bat da ez duzula edozein nodo konektatzen. Zure AI chatbot-en eraginkortasuna nodo bakoitzaren arteko erlazioaren araberakoa da ere. Ez dituzu elkarrekin zerikusirik ez duten nodoak konektatzen.









Nodo bat beste batekin konektatzeak erabiltzaileek nola pentsatzen duten eta konpontzen laguntzen diezun arazoa sakon ulertzea eskatzen du.





Proiektu honetarako, lan-eskatzaile bat sarean lanpostuak bilatzen hasiko da ziurrenik. Beraz, " lan pertsonalizatuaren gomendioa" nodoa jarri nuen oinarrizko nodo gisa, hau da, erabiltzaile berri bakoitzaren kontrol-puntu nagusia.









Lan-zerrenda jasotzen dutenean, lan-fluxuaren hurrengo fasea eskaerak bidaltzea da. Hemen, laguntza beharko lukete curriculumarekin eta aurkezpen gutunarekin. Horregatik konektatu dut ' Resume Tip ' nodoa ' Pertsonalizatutako Lanaren Gomendioa' Nodora.









' Berrekiteko aholkua ' nodoa ' Aurkezpen gutunen sorgailua ' nodora konektatuta dago. Chatbot-eko erabiltzaile batek aurkezpen-gutuna sortzea eskatzen duen bakoitzean, nodoak bere curriculuma aurretik igo den egiaztatzen du, hala ez bada, erabiltzaileari bere curriculuma igotzeko eskatzen dio. Hau egin nuen erredundantzia ekiditeko.









" Elkarrizketak prestatzeko laguntzailea " nodoa besteekiko ezberdina da. Bi nodo ezberdinekin lotuta dago: ' Lan gomendio pertsonalizatuak ' nodoa eta ' Berrekin itzazu aholkua ' nodoa. Zergatik?





Elkarrizketa pertsonalizatuaren atal bat simulatzeko, lanpostuaren deskribapena eta curriculuma behar dituzu. Beraz, " Berrekin Aholkua " nodoaren azpi-nodo bat baino ez izan beharrean, oinarrizko nodoan ere gehitzea erabaki nuen - " Lan gomendio pertsonalizatuak " nodoan.









Proiektuaren zatirik neketsuena garatu dugu, backend prozesuak. Chatbot-en erabiltzailearen esperientzia hobetzeko garaia da.

Frontend-a diseinatzea

Frontend-a Backend-a bezain garrantzitsua da. Chatbot-a humanizatzen laguntzen du eta txatbotarekin komunikatzea errazten du. Atal honetan, ezarpen batzuk moldatuko ditugu gure chatbot-aren errendimendua hobetzeko eta erabiltzailearen esperientzia laguntzeko. Goiko backendarekin bezala, ezarpen lokalak (nodo indibidualak hobetzeko) eta globalak (txatbot-en eraginkortasuna lantzeko) ere moldatu behar ditugu.





Bat egin gabe, has gaitezen!

Tokiko ezarpenak doitzea

Hemen, ereduaren ezarpenak, nodoen aldaketaren ezarpenak eta "Zein nodo kudeatu elkarrizketa txanda guztiak?"

Ereduaren ezarpenak

Hemen, txatboterako egokia den Generative AI eredua aukeratzen dut, belaunaldi aniztasuna hautatzen dut eta sarrera eta irteera ezarpenak ezartzen ditut.





Ereduaren ezarpenetarako,

Egin klik nodoaren goiko eskuineko izkinan dauden hiru puntuetan

Hautatu ereduaren ezarpenak.





Ereduaren ezarpenak aukera ematen dit eskuragarri dauden sorkuntza-ereduetatik. OpenAI GPT ereduen, Anthropic Claude eta Google Geminiren hainbat bertsio daude. Aukeratzen duzun eredu mota zure eraginkortasun eta kostuaren beharraren araberakoa da.





Oharra : Batzuetan, eredu aurreratuena ez da beti onena izango. Aurkitu eraginkortasunaren, kostuaren eta zehaztasunaren arteko oreka egokia.





Nire proiekturako, OpenAI GPT-4o mini modelora joan nintzen nire proiekturako ondo funtzionatzen duelako.





Horrelako eragile anitzeko eredu batekin gauzarik onena ezarpen bakoitzak nodo bakoitzari bakarrik eragiten diola da.





Belaunaldi-aniztasuna ereduaren belaunaldi-aniztasuna doitzean zentratzen da. Ezarpen zehatzak, orekatuak, sortzaileak edo pertsonalizatuak aukera ditzakezu.





Proiektu honetarako, ereduaren ezarpena dagoen bezala utzi nuen.

Nodo aldaketaren ezarpenak

Hemen uneko nodoak erabiltzaileen galderak erantzun ezin dituen eszenatokiak nola kudeatzen dituen doitzen dugu.





Hemen, nodoak erabiltzailearen arazoa konpondu ezin duenean eta erantzuteko nodoak aldatzea erabakitzeaz arduratzen den zer egin hauta dezakezu: uneko nodotik eredu independentea edo galderei erantzuten dien eredua.





Noiz aldatzea erabaki. Erabiltzaileak idatzi ondoren, ereduaren erantzunaren ondoren edo biak.





Orokorrean, ezarpen honek agente anitzeko sistema batean nodo bakoitzaren arteko trantsizio leuna eraikitzen laguntzen du.





Oharra : ezarpen hauek ulertzen ez badituzu, ez dago kezkatu beharrik; gorde itzazu dauden bezala. Coze-k modu eraginkorrean konfiguratu ditu ezarpen lehenetsiak.





Zein nodotara bidali behar da elkarrizketaren txanda berria?

Ezarpen hauek elkarrizketa txanda berri bakoitza nola kudeatu behar den erabakitzea eskatzen dute.





Aurreko galderari erantzuten dion azken nodoak jarraitu behar al du? Edo hasierako nodoak galderari erantzun behar dio aldi bakoitzean? Ezarpen lehenetsi gisa, Elkarrizketa berri bakoitza galdera erantzuten duen azken nodora bidaliko da, hau da, chatbot garapen proiektu honetarako onena.

Ezarpen orokorrak

Ezarpen globalek AI Chatbot-en funtzionalitate orokorrak biltzen dituzte.





Ezarpen globaletarako, itzuli pantailaren ezkerraldeko antolaketa atalera. Hemen, memoria doi dezakezu, txat-esperientzia hobetu eta ahots-funtzionalitatea gehi dezakezu.

Memoria Funtzionalitatea

Memoria atalak honako hauek ditu:





Aldagaiak erabiltzailearen informazioa gordetzeko edukiontzi bat sortzeko aukera ematen du.

erabiltzailearen informazioa gordetzeko edukiontzi bat sortzeko aukera ematen du. Datu-basea taula-biltegiratze antolatu bat da, eta erabiltzailearen datuak taula formatu egituratu batean gordetzeko aukera ematen dizu.

taula-biltegiratze antolatu bat da, eta erabiltzailearen datuak taula formatu egituratu batean gordetzeko aukera ematen dizu. Epe luzeko memoriak giza garunak bezala funtzionatzen du. AI agenteari erabiltzailearen memoria bat formulatzen laguntzen dio elkarrekintzan oinarrituta. Hau aktibatzea errazagoa da erabiltzailearen esperientzia hobetzea. Aurreko txatak gogoratzen ditu, informazio pertsonalizatu garrantzitsua gordetzen du eta iraganeko txat-esperientzietan oinarritutako erantzunak hobetzen ditu informazio pertsonalizatua emateko.





Nire proiektuari, aldagaiak esleitu nizkion erabiltzaileen hobespenak gordetzeko (Nahi den lana, kokapena eta esperientzia maila).

Epe luzeko memoria ere aktibatu egiten dut erabiltzailearen esperientzia hobetzeko eta chatbot-ari erabiltzaile bakoitzarentzako txatak pertsonalizatzen laguntzeko.

Txat-esperientzia

Ezarpen global guztiak garrantzitsuak diren arren, txat-esperientzia ezarpen hau garrantzitsuagoa da. Zergatik? Erabiltzaileen esperientzia zuzenean eragin dezake.

Hasierako galderek, lasterbideek eta atzeko planoko irudiek moduak konfiguratzen eta elkarrizketa ahalik eta gehien mantentzen lagun dezakete.





Hasierako galdera

Hemen zure chatbot-a aurkezten diezu lehen aldiz erabiltzaileei eta egin ditzaketen galderen zerrenda ematen diezu.





Mantendu zure sarrera zehatza eta zehatza. Ziurtatu sartutako galderak erabiltzaileek egingo dituztenak direla.





JobQuest-erako, galderak nire erabiltzaileek ziurrenik egingo lituzketen galderekin zerikusia dutela ziurtatzen dut. Nahi dutena ez bada ere, chatbot erabiltzeko modua ezartzen lagun diezaieke.





Sarrera eta hasierako galderak sortzeko,

Egin klik atalaren goialdean dagoen '+'-n, eta AI-ak batzuk sortuko dizkizu.

Aldatu eta editatu zure hobespenetara egokitzeko.





Lasterbidea

Hauek bilaketa sarreraren gaineko botoiak dira. Erabiltzaileei aurrez ezarritako galderak hastea errazten diete.





Lana bilatzeko prozesuan estresa arintzeko, erabiltzaileek beren kontsultak egiteko erraz klik egin ditzaketen lasterbide-botoiak gehitzea erabaki nuen.





Lasterbideak sortzeko,

Egin klik lasterbideen ataleko goialdean dagoen '+' botoian eta bete laster-orrian dagoen informazioa.





Hona hemen zure txatbotean lasterbide bat gehitzeko baliabide bat.





Atzeko planoko irudia

Gehitu erlazionatutako atzeko planoko irudi bat, erabiltzailearen esperientzia areagotzen duena.

Probak eta arazketa

Proba eta arazketa prozesua txatbot-en garapen fasea bezain garrantzitsua da. Atal hau saltea aplikazio bat garatzea eta funtzionatzen duen edo ez probatu gabe zabaltzea bezala da.





Chatbot bat garatzen duzunean, eraikitzen duzun bitartean probatzen eta arazketan jarraitzea da praktika onena. Horrek proiektuaren garapen fasean akatsak deskubritzen laguntzen du.





Chatbot honetarako jarraitu dudan garapen-prozesu tipikoa hau da:





Idatzi gonbita

Probatu funtzionatzen duen

Ez badu nahi bezala funtzionatzen, editatu gonbita

Nahi bezala funtzionatzen badu, aurrera





I Prozesua errepikatu nodo guztietan.





Garapen-fase orokorraren ondoren (bai frontend eta bai backend-a), erabiltzaile baten posizioa hartzen dut eta nola pentsatzen duen simulatzen dut. Honek galderak idazten lagundu zidan nire chatbot-a zein eraginkorra den eta nodoak aldatzeko zein eraginkorra den probatzeko.





Hona hemen probak eta arazketa faserako nire kontrol-zerrenda. egiaztatzen dut ea,





nodoek nahi bezala erantzuten dituzte galderei

kontsumitutako token kopurua eta erantzuteko abiadura

chatbot-ek pluginak deitu zituen une egokian

nodoak behar dutenean aldatzen dira





Ohiko ulermena arazoren bat dagoenean araztea da. Hala ere, uste dut ez duzula erroreak gertatzen direnean soilik arakatu behar; atzealdean zer gertatzen den ulertzea ere garrantzitsua da.





Hona hemen nire txatbot-aren backend-ean gertatzen ari denari buruz nola ikasten dudan:

Egin klik arazketa-ikurra (sortutako erantzunaren behealdean dagoen giltza-irudia) eta arazketa-xehetasuna erakutsiko da.













Arazketa-informazioak informazio askorako sarbidea eskaintzen dizu, besteak beste:





RunTree (txatbotak zure galdera erantzuteko egin zuen prozesua)

nodoaren xehetasunak (latentzia, hasiera/amaiera ordua, erabilitako tokena, etab.)

sarrera (hori da erabiltzailearen sarrera JSON formatuan)

irteera (sortutako irteera markdown formatuan)





Ereduak token gehiegi kontsumitzen duela uste baduzu, eraginkortasunerako prozesua non optimizatu ikasi dezakezu.





Egin behar duzun guztia Runtree atalera joatea da:

Pasa ezazu kurtsorea zerrendaren gainean

Eta deialdi bakoitzaren latentzia-informazioa eta token-kontsumoa atzitzeko gai izango zara.









Goiko irudian, adibidez, GPT4 mini-k 3253 token kontsumitzen duela eta 5034ms-ko latentzia duela ikus dezakegu.





Informazio honekin, zure chatbot-en eraginkortasuna eta erantzun-abiadura nola hobetu erabaki dezakezu.





Proba eta arazketa ez da behin-behineko prozesua, errepikakorra da. Horretan jarraitzen duzu emaitzarekin pozik egon arte.

Argitalpena

Zure chatbot argitaratzeko, egin klik pantailaren goiko eskuineko izkinan dagoen argitaratzeko botoi urdinean.













Aukeratu zure chatbot-a argitaratu nahi duzun plataforma. Hainbat plataformatan argitaratzeko aukera duzu, API gisa (beste programa edo aplikazio batzuek atzi dezakete), edo web SDK (txatbot honen funtzionalitateak web aplikazioetan integratzeko).





Zure txatbot-a zabaldu nahi duzun tokian edo edonola ere, egin behar duzun guztia da nahi adina plataforma hautatzea eta konfiguratzea baimendu daitezen.









Chatbot honetarako, Coze agente dendan, Cici AI eta Telegramen zabalduko dut.





Lehen bi plataformak (Coze Agent Store eta Cici AI) dagoeneko baimenduta daude, beraz, soilik hautatu behar ditut. Chatbot-a Telegram plataforman zabaltzeko, konfiguratu behar dut.





Ikasi Telegram nola konfiguratu Coze Chatbot inplementatzeko.





Konfigurazioa amaitu ondoren, egin klik argitaratu botoian eta itxaron zure bidalketa onartu eta argitaratu arte.

Etorkizuneko bertsio berritzeak

Lana bilatzeko prozesua oso lan konplexua da. Beraz, lana bilatzen dutenei estresa kentzeko tresna bat eraikitzea bide bat da. JobQuest txatbot-ak zer arazo konpontzea nahi nuen ideia osoa banuen arren, zenbat eta garapen-prozesua gehiago igaro, orduan eta gehiago aurkitu nituen konpondu beharreko arazoak.





Beraz, txatbot hau erabiltzeko argitaratu dudan arren, oraindik ere gehitu nahi ditudan eginbide gehiago denbora pasa ahala.





Hona hemen etorkizun ez hain urrunean gehitzea espero dudan ezaugarri batzuk:





Kalkulu-orrien aplikazio bat nire Chatbot-ean integratzea gustatuko litzaidake. Honek lan bakoitza kalkulu-orrian gehitzen dela ziurtatuko du, hobeto antolatzeko. Erabiltzaileek elkarrizketak antolatzeko eta haiei buruzko etengabeko abisuak jasotzeko ataza eta egutegi aplikazio bat integratzea.





Orokorrean, laster, lana bilatzeko prozesuak antolatzeko eginbideak gehitzen arituko naiz.

Ondorioa

Artikulu honetan, JobQuest Chatbot-ek nola funtzionatzen duen zehaztu dut, bere ezaugarriak eta garapen-bidaia barne, Coze koderik gabeko plataforma erabiliz. Garatzaile eskarmentuduna edo teknologia zalea bazara, zure hurrengo proiektua inspiratzeko ikuspegiak aurkituko dituzu.