Tôi đã sử dụng Kiro.dev trong 5 ngày để hoàn thành dự án hackathon của mình (phân tích kho lưu trữ GitHub). My quick eval: Kiro cảm thấy như một Dev ơi Dưới mức trung bình \n \n \n \n Kỹ năng lập trình: Trung cấp Kỹ năng kỹ thuật: Dưới giữa Kỷ luật: Dưới giữa Làm thế nào Kiro stacks up vs a senior dev Đây là cách Kiro xếp chồng lên vs. một nhà phát triển cao cấp (dựa trên 25 năm của tôi trong phần mềm): \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n What Kiro does \n What a senior does \n Ideas to fix Kiro \n \n \n \n \n Chooses a random repo with 100+ forks \n Chooses a few smaller repos \n Ask Kiro to research repos suitable for testing \n \n \n \n \n Implements one big, long-running command (multiple requests per fork) \n Plans smaller steps: show-info, list-forks. Tests step by step → sees most forks are empty and skips them \n Ask to force task decomposition (Kiro resists) and break all processes into smaller steps \n \n \n \n \n Plans redundant, unnecessary, undisclosed features \n Plans only what’s needed \n Ask to stay minimal when planning features \n \n \n \n \n Rewrites raw data into vague, emotional, emoji-heavy text \n Reports raw data as is \n Ask to transmit entity names/data directly, without rephrasing \n \n \n \n \n Loses insights during planning/implementation \n Keeps track of all key details \n Summaries + separate notes sessions \n \n \n \n \n Starts coding immediately during “specs” discussion \n Plans first \n Use separate sessions, ask for summaries, and store notes in a separate file \n \n \n \n \n Ignores instructions (agent steering rules) \n Gets fired \n Must follow rules or refund \n \n \n \n \n Creates new specs for tiny features instead of extending existing ones \n Creates a new package only if reusable \n Must respect current session scope \n \n \n \n \n Crashes but still marks task as “completed” \n Gets fired \n Must either finish properly or refund \n \n \n \n \n Outputs “successful all done complete” placeholders as results \n Raises NotImplementedError \n Should always raise for unimplemented features \n \n \n \n \n Does a sloppy job \n Hunts for a new job \n Hopefully more careful with smaller tasks \n \n \n \n \n Never runs proper tests \n Runs thorough tests \n Ask for full test coverage - but beware, your budget may vanish fast \n \n \n \n \n Not ready to ship autonomously \n Can work autonomously \n Add more rules - will it help? \n \n \n \n \n Burns through your budget for only uncertain results \n Delivers within budget \n Pricing should reflect useful results, not wasted usage Chọn một repo ngẫu nhiên với 100+ forks Chọn một số ít nghỉ ngơi Yêu cầu Kiro để nghiên cứu repos phù hợp cho thử nghiệm Thực hiện một lệnh lớn, chạy dài (nhiều yêu cầu cho mỗi fork) Kế hoạch các bước nhỏ hơn: show-info, list-forks.Thử nghiệm từng bước → thấy hầu hết các forks trống rỗng và bỏ qua chúng Yêu cầu buộc phân hủy nhiệm vụ (Kiro kháng cự) và phá vỡ tất cả các quy trình thành các bước nhỏ hơn Kế hoạch dư thừa, không cần thiết, các tính năng chưa được tiết lộ Lập kế hoạch chỉ những gì cần thiết Yêu cầu giữ tối thiểu khi lập kế hoạch tính năng Viết lại dữ liệu thô thành văn bản mơ hồ, cảm xúc, cảm xúc nặng Báo cáo dữ liệu thô như là Yêu cầu truyền tên/dữ liệu thực thể trực tiếp, mà không cần tái diễn Mất hiểu biết trong quá trình lập kế hoạch / thực hiện Theo dõi tất cả các chi tiết quan trọng Tóm tắt + ghi chú riêng biệt Bắt đầu mã hóa ngay lập tức trong cuộc thảo luận "specs" Kế hoạch trước Sử dụng các phiên riêng biệt, yêu cầu tóm tắt và lưu trữ ghi chú trong một tệp riêng biệt Ignoring instructions (các quy tắc điều khiển của đại lý) bị sa thải Phải tuân thủ các quy tắc hoặc hoàn lại Tạo các thông số kỹ thuật mới cho các tính năng nhỏ thay vì mở rộng các tính năng hiện có Tạo gói mới chỉ khi có thể tái sử dụng Phải tuân thủ phạm vi phiên họp hiện tại Vụ tai nạn nhưng vẫn đánh dấu nhiệm vụ là "hoàn thành" bị sa thải Phải hoàn thành đúng cách hoặc hoàn lại Outputs “successful all done complete” placeholders như kết quả Lỗi không thực hiện Luôn nên nâng cao cho các tính năng không được thực hiện Làm một công việc Sloppy Hunts cho một công việc mới Hy vọng cẩn thận hơn với các nhiệm vụ nhỏ hơn Không bao giờ chạy các bài kiểm tra thích hợp Thực hiện các thử nghiệm kỹ lưỡng Yêu cầu bảo hiểm thử nghiệm đầy đủ - nhưng hãy cẩn thận, ngân sách của bạn có thể biến mất nhanh chóng Không sẵn sàng để đi thuyền tự động Có thể làm việc độc lập Thêm nhiều quy tắc - nó sẽ giúp? Đốt qua ngân sách của bạn chỉ cho kết quả không chắc chắn Giao hàng trong ngân sách Giá nên phản ánh kết quả hữu ích, không lãng phí sử dụng Kết thúc Kiro không sẵn sàng để làm việc hoàn toàn độc lập. nó đốt cháy ngân sách nhanh chóng, chỉ cung cấp kết quả như vậy, và cần các quy tắc chặt chẽ hơn cộng với giá tốt hơn để thực sự hữu ích. My opinion: Chúng ta cần các đại lý với các góc độ khác nhau - giống như con người - để xử lý các nhiệm vụ khác nhau. Will I hire Kiro? Definitely yes.