5 napig használtam a Kiro.dev-t, hogy befejezzem a hackathon projektemet (a GitHub-repozitóriumok elemzése). Az én gyors értékelésem: Kiro úgy érzi, mint egy A dev. A középső szint alatt \n \n \n \n Kódolási készségek: középfokú Mérnöki készségek: középső szint alatt Diszciplína: a közepén Hogyan Kiro Stacks Up vs egy Senior Dev Itt van, hogyan Kiro halmozódik fel, szemben a vezető fejlesztővel (a szoftverben eltöltött 25 évem alapján): \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n What Kiro does \n What a senior does \n Ideas to fix Kiro \n \n \n \n \n Chooses a random repo with 100+ forks \n Chooses a few smaller repos \n Ask Kiro to research repos suitable for testing \n \n \n \n \n Implements one big, long-running command (multiple requests per fork) \n Plans smaller steps: show-info, list-forks. Plans smaller steps: show-info, list-forks. Tests step by step → sees most forks are empty and skips them Ask to force task decomposition (Kiro resists) and break all processes into smaller steps Plans redundant, unnecessary, undisclosed features Plans only what's needed Ask to stay minimal when planning features Rewrites raw data into vague, emotional, emoji-heavy text Reports raw data as is Ask to transmit entity names/data directly, without rephrasing Loses insights during planning/implementation Keeps track of all key details Summaries + separate notes sessions Starts coding immediately during "specs" discussion Plans first Use separate sessions, ask for summaries, and store notes in a separate file Ignores instructions (agent steering rules) Gets fired Must follow rules or refund Creates new specs for tiny features instead of extending existing ones Creates a new package only if reusable Must respect current session scope Crashes but still marks task as "completed" Gets fired Must either finish properly or refund Outputs "successful all done complete" placeholders as results Raises NotImplementedError Should always raise for unimplemented features Does a sloppy job Hunts for a new job Hopefully more careful with smaller tasks Never runs proper tests Runs thorough tests Ask for full test coverage - but beware, your budget may vanish fast Not ready to ship autonomously Can work autonomously Add more rules - will it help? Burns through your budget for only uncertain results Delivers within budget Pricing should reflect useful results, not wasted usage Éget a költségvetés csak bizonytalan eredményeket Költségvetésen belül szállítjuk Az árnak tükröznie kell a hasznos eredményeket, nem a pazarlást Végső Kiro nem áll készen arra, hogy teljesen önállóan dolgozzon. Gyorsan égeti a költségvetést, csak így nyújt eredményeket, és szigorúbb szabályokra és jobb árképzésre van szüksége, hogy valóban hasznos legyen. My opinion: Szükségünk van különböző szögű ügynökökre – akárcsak az emberekre –, hogy különböző feladatokkal foglalkozzanak. Will I hire Kiro? Definitely yes.