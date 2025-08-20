Použil jsem Kiro.dev po dobu 5 dnů, abych dokončil svůj hackathonový projekt (analýza GitHubových úložišť). My quick eval: Kiro se cítí jako Dev se. Pod střední úrovní \n \n \n \n Kódování dovedností: střední Inženýrské dovednosti: pod středem Disciplína: pod středem Jak Kiro stahuje vs senior dev Zde je, jak se Kiro stahuje oproti seniorskému vývojáři (na základě mých 25 let v softwaru): \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n What Kiro does \n What a senior does \n Ideas to fix Kiro \n \n \n \n \n Chooses a random repo with 100+ forks \n Chooses a few smaller repos \n Ask Kiro to research repos suitable for testing \n \n \n \n \n Implements one big, long-running command (multiple requests per fork) \n Plans smaller steps: show-info, list-forks. Tests step by step → sees most forks are empty and skips them \n Ask to force task decomposition (Kiro resists) and break all processes into smaller steps \n \n \n \n \n Plans redundant, unnecessary, undisclosed features \n Plans only what’s needed \n Ask to stay minimal when planning features \n \n \n \n \n Rewrites raw data into vague, emotional, emoji-heavy text \n Reports raw data as is \n Ask to transmit entity names/data directly, without rephrasing \n \n \n \n \n Loses insights during planning/implementation \n Keeps track of all key details \n Summaries + separate notes sessions \n \n \n \n \n Starts coding immediately during “specs” discussion \n Plans first \n Use separate sessions, ask for summaries, and store notes in a separate file \n \n \n \n \n Ignores instructions (agent steering rules) \n Gets fired \n Must follow rules or refund \n \n \n \n \n Creates new specs for tiny features instead of extending existing ones \n Creates a new package only if reusable \n Must respect current session scope \n \n \n \n \n Crashes but still marks task as “completed” \n Gets fired \n Must either finish properly or refund \n \n \n \n \n Outputs “successful all done complete” placeholders as results \n Raises NotImplementedError \n Should always raise for unimplemented features \n \n \n \n \n Does a sloppy job \n Hunts for a new job \n Hopefully more careful with smaller tasks \n \n \n \n \n Never runs proper tests \n Runs thorough tests \n Ask for full test coverage - but beware, your budget may vanish fast \n \n \n \n \n Not ready to ship autonomously \n Can work autonomously \n Add more rules - will it help? \n \n \n \n \n Burns through your budget for only uncertain results \n Delivers within budget \n Pricing should reflect useful results, not wasted usage Vybírá náhodné repo se 100+ forky Vyberte si menší odpočinek Zeptejte se Kiro na výzkumný repos vhodný pro testování Implementace jednoho velkého, dlouhého příkazu (více požadavků na fork) Plánuje menší kroky: show-info, list-forky. Testuje krok za krokem → vidí, že většina forků je prázdná a přeskočí je Požádejte o vynucení rozkladu úkolů (Kiro odolává) a rozdělte všechny procesy na menší kroky Plány redundantní, zbytečné, nezveřejněné funkce Plánujte jen to, co je potřeba Požádejte o minimální zůstat při plánování funkcí Přepisuje surová data do nejasného, emotivního, emotivně těžkého textu Přečtěte si raw data, jak jsou Požádejte o přenos názvů entit / dat přímo, bez přepisování Ztráta povědomí během plánování/implementace Sleduje všechny klíčové detaily Shrnutí + samostatné poznámky Začíná kódovat okamžitě během diskuse „specs“ Plány nejdříve Používejte samostatné relace, požádejte o shrnutí a uložte poznámky do samostatného souboru Ignoruje pokyny (pravidla řízení agentů) Vyhodí se Musí dodržovat pravidla nebo vrátit Vytváří nové specifikace pro malé funkce namísto rozšíření stávajících Vytvoří nový balíček pouze v případě, že je možné jej znovu použít Musí dodržovat současný rozsah zasedání Nehoda, ale stále označuje úkol jako „dokončený“ Vyhodí se Musí být buď dokončena správně nebo vrácena Výstupy „úspěšných všech dokončených“ držitelů místa jako výsledky Zvýšená chybovost Mělo by se vždy zvýšit pro neimplementované funkce Dělá sloppy práci Lovec na novou práci Buďte opatrnější s menšími úkoly Nikdy neprovádějte správné testy Provádí důkladné testy Požádejte o plné testovací pokrytí - ale pozor, váš rozpočet může rychle zmizet Není připraven na samostatnou plavbu Umí pracovat samostatně Přidejte více pravidel - pomůže to? Spaluje váš rozpočet jen pro nejisté výsledky Dodání v rámci rozpočtu Ceny by měly odrážet užitečné výsledky, nikoli plýtvání finále Kiro není připraven pracovat plně autonomně.Rychle vyhoří prostřednictvím rozpočtu, přináší jen takové výsledky a potřebuje přísnější pravidla a lepší ceny, aby byly opravdu užitečné. My opinion: Potřebujeme agenty s různými úhly – stejně jako lidé – pro zvládnutí různých úkolů. Will I hire Kiro? Definitely yes.