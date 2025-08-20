Би Kiro.dev-ийг 5 хоногийн турш ашиглаж, миний хакатон төсөл (GitHub-ийн сансрын тоноглогдсон). My quick eval: Киро а Эдүүлбэр Хоёр дахь түвшин \n \n \n \n Код хийх чадвар: дунд түвшин Инженерийн чанарын: доор дунд Дисциплины: доор дунд Kiro нь Senior Dev-ийг хэрхэн хуваалцах вэ Энд Kiro нь senior developer-ийг харьцуулахын тулд юу вэ (софтверийн 25 жил дээр суурилсан): \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n What Kiro does \n What a senior does \n Ideas to fix Kiro \n \n \n \n \n Chooses a random repo with 100+ forks \n Chooses a few smaller repos \n Ask Kiro to research repos suitable for testing \n \n \n \n \n Implements one big, long-running command (multiple requests per fork) \n Plans smaller steps: show-info, list-forks. Tests step by step → sees most forks are empty and skips them \n Ask to force task decomposition (Kiro resists) and break all processes into smaller steps \n \n \n \n \n Plans redundant, unnecessary, undisclosed features \n Plans only what’s needed \n Ask to stay minimal when planning features \n \n \n \n \n Rewrites raw data into vague, emotional, emoji-heavy text \n Reports raw data as is \n Ask to transmit entity names/data directly, without rephrasing \n \n \n \n \n Loses insights during planning/implementation \n Keeps track of all key details \n Summaries + separate notes sessions \n \n \n \n \n Starts coding immediately during “specs” discussion \n Plans first \n Use separate sessions, ask for summaries, and store notes in a separate file \n \n \n \n \n Ignores instructions (agent steering rules) \n Gets fired \n Must follow rules or refund \n \n \n \n \n Creates new specs for tiny features instead of extending existing ones \n Creates a new package only if reusable \n Must respect current session scope \n \n \n \n \n Crashes but still marks task as “completed” \n Gets fired \n Must either finish properly or refund \n \n \n \n \n Outputs “successful all done complete” placeholders as results \n Raises NotImplementedError \n Should always raise for unimplemented features \n \n \n \n \n Does a sloppy job \n Hunts for a new job \n Hopefully more careful with smaller tasks \n \n \n \n \n Never runs proper tests \n Runs thorough tests \n Ask for full test coverage - but beware, your budget may vanish fast \n \n \n \n \n Not ready to ship autonomously \n Can work autonomously \n Add more rules - will it help? \n \n \n \n \n Burns through your budget for only uncertain results \n Delivers within budget \n Pricing should reflect useful results, not wasted usage 100+ forks нь хатуу репо сонгох Цааш нь хэд хэдэн жижиг хуваалцах Kiro-д тест хийхэд тохиромжтой судалгааны саналыг хайж Нэг том, урт ажиллуулах орлогдсон (Fork-д олон хүсэл) Хамгийн бага шатанд төлөвлөж: show-info, list-forks. Тест нь шагц → ихэнх forks явах, тэднийг олж байна Тавтай морилно уу үйл явцыг хуваалцах (Киро харж байна) болон бүх үйл явцыг жижиг шатанд хуваалцах Планид хязгаарлагдмал, хязгаарлагдмал, хязгаарлагдмал онцлог Планийг зөвхөн шаардлагатай зүйл Планийг тохируулах үед минималтай байхыг хүсч байна Хэвлэсэн өгөгдлийг хязгааргүй, эмоциональ, emoji-хэмжээтэй текст руу хуваалцах Хэвлэсэн өгөгдөл нь Сургалтын нэр / өгөгдлийг шууд дамжуулахыг хүсч, өөрчилжгүй Планинг / имплементацид зориулалтаар мэдрэмжийг багасгах Бүх чухал мэдээлэл нь харах Бүтээгдэхүүний нийтлэл + тусгай нотлох "specs" хэлбэлтийн үед кодирууд эхлэх Эхлээд Өнгөрсөн сессиийг ашиглах, хуваалцахыг хүсч, бүртгэлүүд нь тусгай файлд хадгалах Ажлын зөвлөмжүүд (Agent Steering Rules) Зөвлөгөө Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан Нь шинэ тодорхойлолт үүсгэхийн тулд хязгаарлагдмал шинж чанарыг сайжруулдаг, одоогийн шинж чанарыг сайжруулдаг. Шинэ багц үүсгэхийн тулд зөвхөн өөрчилж болно Өнгөрсөн сессийн хүрээтэй байх ёстой Ачаалалтай боловч энэ нь "тавтай морилно уу" гэж тэмдэглэдэг Зөвлөгөө Түүхий эвдэх, эсвэл эвдэх Бүтээгдэхүүний үр дүнд "Successful All-Done Completed" Placeholders Бүтээгдэхүүний хэрэглээ үргэлж хэрэглэхгүй онцлог нь өндөр байх ёстой Үйлчлэх Sloppy ажил Шинэ ажил нь Hunts Ямар ч байтугай багатай үйл ажиллагаа явуулж болно Ямар ч зөв туршилт хийх Тохиромжтой туршилт хийх Бүх туршилтын хавтгай хандахыг хүсч байна - гэхдээ дарна уу, Таны зардал хурдан амарч болно Ямар ч байтугай борлуулахын тулд Автомат ажиллуулах боломжтой Дэлгэрэнгүй нөхцөл - энэ нь тусалдаг вэ? Тавтай морилно уу! Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан Үнэгүй үнэ нь ашигтай үр дүнг, хэрэглээг хуваалцах биш байх ёстой Өнгөрсөн Киро нь бүрэн автоматаар ажил хийхэд зориулсан биш юм. Энэ нь буцаж хурдан арилжаа, зүгээр л дараа нь үр дүнд хүргэдэг бөгөөд үнэхээр ашигтай байхын тулд харьцуулагтай нөхцөл, илүү сайн үнэ цэнэтэй хэрэгтэй. My opinion: Бид янз бүрийн үйл ажиллагаа явуулахын тулд янз бүрийн өнцөгтэй ажилтнууд хэрэгтэй. Will I hire Kiro? Definitely yes.