Шинэ түүх 1,167 уншилтууд

Би Amazon-ийн Kiro.dev-ийг 5 хоногийн турш туршиж байна — Энэ нь доорх дунд түвшин Dev юм

by
byRoman Medvedev@romavm

Individual Software Developer

2025/08/20
featured image - Би Amazon-ийн Kiro.dev-ийг 5 хоногийн турш туршиж байна — Энэ нь доорх дунд түвшин Dev юм
    Speed
    Voice
Roman Medvedev

About Author

Roman Medvedev HackerNoon profile picture
Roman Medvedev@romavm

Individual Software Developer

Read my stories

Сэтгэгдлүүд

avatar

TAG ҮҮ

machine-learning#ai-assisted-coding#ai-coding-tools#software-development#kiro.dev-review#is-kiro.dev-any-good#kiro.dev-experience#does-kiro.dev-work#hackernoon-top-story

ЭНЭ ӨГҮҮЛЛИЙГ ТОЛГОЙЛУУЛСАН

TerminalTerminalLiteLite

Related Stories