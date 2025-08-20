Usé Kiro.dev durante 5 días para completar mi proyecto de hackathon (analizando repositorios de GitHub). My quick eval: Kiro se siente como un El Dev. Bajo el nivel medio \n \n \n \n Habilidades de codificación: nivel medio Habilidades de ingeniería: por debajo del medio Disciplina: Abajo de la mitad Cómo Kiro se acumula contra un dev senior Aquí está cómo Kiro se acumula frente a un desarrollador senior (basado en mis 25 años en software): \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n What Kiro does \n What a senior does \n Ideas to fix Kiro \n \n \n \n \n Chooses a random repo with 100+ forks \n Chooses a few smaller repos \n Ask Kiro to research repos suitable for testing \n \n \n \n \n Implements one big, long-running command (multiple requests per fork) \n Plans smaller steps: show-info, list-forks. Tests step by step → sees most forks are empty and skips them \n Ask to force task decomposition (Kiro resists) and break all processes into smaller steps \n \n \n \n \n Plans redundant, unnecessary, undisclosed features \n Plans only what’s needed \n Ask to stay minimal when planning features \n \n \n \n \n Rewrites raw data into vague, emotional, emoji-heavy text \n Reports raw data as is \n Ask to transmit entity names/data directly, without rephrasing \n \n \n \n \n Loses insights during planning/implementation \n Keeps track of all key details \n Summaries + separate notes sessions \n \n \n \n \n Starts coding immediately during “specs” discussion \n Plans first \n Use separate sessions, ask for summaries, and store notes in a separate file \n \n \n \n \n Ignores instructions (agent steering rules) \n Gets fired \n Must follow rules or refund \n \n \n \n \n Creates new specs for tiny features instead of extending existing ones \n Creates a new package only if reusable \n Must respect current session scope \n \n \n \n \n Crashes but still marks task as “completed” \n Gets fired \n Must either finish properly or refund \n \n \n \n \n Outputs “successful all done complete” placeholders as results \n Raises NotImplementedError \n Should always raise for unimplemented features \n \n \n \n \n Does a sloppy job \n Hunts for a new job \n Hopefully more careful with smaller tasks \n \n \n \n \n Never runs proper tests \n Runs thorough tests \n Ask for full test coverage - but beware, your budget may vanish fast \n \n \n \n \n Not ready to ship autonomously \n Can work autonomously \n Add more rules - will it help? \n \n \n \n \n Burns through your budget for only uncertain results \n Delivers within budget \n Pricing should reflect useful results, not wasted usage Selecciona un repo aleatorio con 100+ forcas Seleccione un pequeño descanso Pídale a Kiro un reposo de investigación adecuado para las pruebas Implementa un comando grande y de larga duración (múltiples solicitudes por fork) Planifica pasos más pequeños: muestra-información, list-forks.Prueba paso a paso → ve que la mayoría de las forcas están vacías y las salta Solicite forzar la descomposición de tareas (Kiro resiste) y romper todos los procesos en pasos más pequeños Planes redundantes, innecesarios, características no reveladas Planifica sólo lo que es necesario Pedir que se mantenga al mínimo cuando se planifican características Reescribe los datos crudos en texto vago, emocional, emoji-pesado Reporta los datos crudos como Solicitar la transmisión de nombres de entidades/datos directamente, sin re-frasear Pérdida de conocimiento durante la planificación/implementación Mantiene el seguimiento de todos los detalles clave Síntesis + notas separadas Comienza a codificar inmediatamente durante la discusión de "specs" Planes primero Use sesiones separadas, solicite resúmenes y almacene notas en un archivo separado Ignora las instrucciones (reglas de control de agentes) Se despiden Debe seguir las reglas o reembolsar Crea nuevas especificaciones para pequeñas características en lugar de ampliar las existentes Crea un nuevo paquete sólo si es reutilizable Debe respetar el alcance de la sesión actual Crashes pero todavía marca la tarea como "acabada" Se despiden Debe terminar correctamente o reembolsar Resultados de los “sucedidos todos completos” de los poseedores de puestos como resultados Errores en la implementación Debería siempre levantar para las características no implementadas Hacer un trabajo lento Cazadores para un nuevo trabajo Más cuidado con tareas más pequeñas Nunca haga las pruebas adecuadas Realiza pruebas minuciosas Solicite cobertura de prueba completa - pero ten cuidado, tu presupuesto puede desaparecer rápidamente No está listo para navegar de forma autónoma Puede trabajar de forma autónoma Añadir más reglas - ¿ayudará? Quema a través de su presupuesto para sólo resultados inciertos Entrega dentro del presupuesto El precio debe reflejar los resultados útiles, no el uso desperdiciado Finalidad Kiro no está listo para trabajar de forma totalmente autónoma. se quema a través del presupuesto rápidamente, ofrece sólo resultados así, y necesita reglas más estrictas más un mejor precio para ser realmente útil. My opinion: Necesitamos agentes con diferentes ángulos, al igual que las personas, para manejar tareas diferentes. Will I hire Kiro? Definitely yes.