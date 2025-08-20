Използвах Kiro.dev в продължение на 5 дни, за да завърша проекта си хакатон (анализиране на GitHub хранилища). Моята бърза оценка: Киро се чувства като дев По-ниско средно ниво \n \n \n \n Умения за кодиране: средно ниво Инженерни умения: под средата Дисциплина: под средата Как Киро се натрупва срещу старши дев Ето как Киро се натрупва срещу старши разработчик (въз основа на моите 25 години в софтуера): \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n What Kiro does \n What a senior does \n Ideas to fix Kiro \n \n \n \n \n Chooses a random repo with 100+ forks \n Chooses a few smaller repos \n Ask Kiro to research repos suitable for testing \n \n \n \n \n Implements one big, long-running command (multiple requests per fork) \n Plans smaller steps: show-info, list-forks. Tests step by step → sees most forks are empty and skips them \n Ask to force task decomposition (Kiro resists) and break all processes into smaller steps \n \n \n \n \n Plans redundant, unnecessary, undisclosed features \n Plans only what’s needed \n Ask to stay minimal when planning features \n \n \n \n \n Rewrites raw data into vague, emotional, emoji-heavy text \n Reports raw data as is \n Ask to transmit entity names/data directly, without rephrasing \n \n \n \n \n Loses insights during planning/implementation \n Keeps track of all key details \n Summaries + separate notes sessions \n \n \n \n \n Starts coding immediately during “specs” discussion \n Plans first \n Use separate sessions, ask for summaries, and store notes in a separate file \n \n \n \n \n Ignores instructions (agent steering rules) \n Gets fired \n Must follow rules or refund \n \n \n \n \n Creates new specs for tiny features instead of extending existing ones \n Creates a new package only if reusable \n Must respect current session scope \n \n \n \n \n Crashes but still marks task as “completed” \n Gets fired \n Must either finish properly or refund \n \n \n \n \n Outputs “successful all done complete” placeholders as results \n Raises NotImplementedError \n Should always raise for unimplemented features \n \n \n \n \n Does a sloppy job \n Hunts for a new job \n Hopefully more careful with smaller tasks \n \n \n \n \n Never runs proper tests \n Runs thorough tests \n Ask for full test coverage - but beware, your budget may vanish fast \n \n \n \n \n Not ready to ship autonomously \n Can work autonomously \n Add more rules - will it help? \n \n \n \n \n Burns through your budget for only uncertain results \n Delivers within budget \n Pricing should reflect useful results, not wasted usage Изберете случайно репо с 100+ винтове Изберете няколко по-малки почивки Помолете Киро да изследва репозиторията, подходяща за тестване Изпълнява една голяма, дълго изпълняваща се команда (многобройни искания на вилица) Планиране на по-малки стъпки: шоу-инфо, списъчни винтове. Тестване стъпка по стъпка → вижда, че повечето винтове са празни и ги прескача Поискайте да принудите разпадането на задачите (Киро се съпротивлява) и да разделите всички процеси на по-малки стъпки Планове за излишни, ненужни, неразкрити функции Планирайте само това, което е необходимо Поискайте да останете минимални, когато планирате функции Пренаписва сурови данни в неясен, емоционален, емоционално тежък текст Докладване на сурови данни, както е Поискайте да предадете имената на субектите/данните директно, без да преформулирате Загуба на разбиране по време на планиране / изпълнение Проследява всички ключови детайли Резюме + отделни сесии Започва кодирането веднага по време на дискусията „спецификации“ Първи планове Използвайте отделни сесии, поискайте обобщения и съхранявайте бележки в отделен файл Пренебрегване на инструкциите (правила за управление на агента) Разпуснати са Трябва да спазвате правилата или да възстановите Създава нови спецификации за малки функции, вместо да разширява съществуващите Създава нов пакет само ако може да се използва повторно Трябва да спазвате обхвата на текущата сесия Сблъсък, но все още маркира задачата като „завършена“ Разпуснати са Трябва да завърши правилно или да се възстанови Резултати "успешни всички завършени" мястодържатели като резултати Повдигане на неподходяща грешка Винаги трябва да повдигате за неизпълнени функции Извършва слаба работа Лов за нова работа Бъдете по-внимателни с по-малки задачи Никога не провеждайте правилните тестове Извършва задълбочени тестове Поискайте пълно тестово покритие - но бъдете внимателни, бюджетът ви може да изчезне бързо Не е готов да плава самостоятелно Могат да работят самостоятелно Добавете повече правила - ще помогне ли? Изгаряте бюджета си само за несигурни резултати Доставка в рамките на бюджета Цените трябва да отразяват полезни резултати, а не загубено използване Финалът Киро не е готов да работи напълно автономно.Той изгаря бюджета бързо, доставя само такива резултати и се нуждае от по-строги правила плюс по-добро ценообразуване, за да бъде наистина полезно. My opinion: Ние се нуждаем от агенти с различни ъгли - точно като хората - за да се справят с различни задачи. Will I hire Kiro? Definitely yes.