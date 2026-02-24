Heartbreak ở vùng cao Scotland

Astounding Stories of Super-Science February, 2026, by Astounding Stories is part of HackerNoon's Book Blog Post series. The Moors and the Fens, volume 1 (of 3) - Chapter XVI: Cousin Allan By J. H. Riddell Riddell Thời gian, có một cách để mở rộng vòng tròn những người quen mới của chúng ta, và cắt giảm, bằng nhiều cách đau đớn khác nhau, số lượng những người mà linh hồn trong sự dịu dàng của nó thích gọi là "bạn bè cũ", đã mang lại, trước khi cô đã ở lại Craigmaver khá một tháng, một cá nhân mới mẻ dưới sự chú ý của Mina Frazer; một người mà sau đời, giữa tất cả những lo lắng, rắc rối và khó khăn của sự tồn tại, cô không bao giờ quên. Cô ấy - đối với người bạn mới này, bắt đầu trong người của một người phụ nữ đáng yêu và thành đạt nhất - xuất hiện một chút sau sự xuất hiện đột ngột của một sự xuất hiện trước mắt cháu gái của người già, người mà Allan đã thực hiện, như Mina nói với anh ta, "vì không có gì tốt hơn để làm", để hướng dẫn trong những bí ẩn đa dạng của phác thảo và bóng tối, của quan điểm và bối cảnh. “Không bao giờ có học sinh nào nhanh hơn,” ông chủ nói. “Không còn là một bậc thầy kiên nhẫn nữa,” học trò nói: và như vậy, vì cả hai, có lẽ, đều khá chắc chắn đúng, công việc học tập tiến bộ dễ chịu và nhanh chóng; vì Mina có một mục tiêu trong tầm nhìn, và làm việc chăm chỉ để hoàn thành nó; và Allan, mệt mỏi và ốm đau với những người phụ nữ tốt như anh ta, thấy mình rất quan tâm đến sự tiến bộ của một người có thể nghiêm túc về những gì anh coi là một điều nhỏ bé không đáng kể như mang lại một vài “những quan điểm về nhà của mình” của cô ấy về đất nước mà hoàn cảnh đã buộc cô ấy phải chấp nhận, cho dù cô ấy muốn hay không. Vì vậy, vào một buổi sáng, trong tháng tháng thứ tư, một nửa mỉm cười, một nửa khóc, Mina bận rộn sao chép trong bút chì một cảnh mà Allan đã đặt trước mặt cô, trong khi anh đứng gần, nhìn, nếu phải nói sự thật, thường xuyên hơn anh em họ của mình so với bản vẽ, - và Malcolm, người mà gia đình thường gọi là thô lỗ, nằm dài trên một chiếc ghế sofa, mơ về đồng phục màu tím của mình, và những hành động vĩ đại mà anh ta sẽ thực hiện trong một khoảng thời gian không xác định trong tương lai, - khi một âm thanh của những con ngựa vấp ngã trên vỉa hè khiến Mina nhìn lên từ công việc của mình, và như cô ấy đã làm, những lời, "Thật đẹp như thế nào!" nổ ra từ môi cô; và nhảy ra khỏi ghế “Ôi, thật đẹp!” cô lại kêu lên. “Allan, hãy đến đây và nói cho tôi biết đó là ai.” Nhưng Allan, không ngừng lại để trả lời, ném danh mục đầu tư, cảnh quan, bản vẽ nửa kết thúc, bút chì, v.v. vô tư vào một góc, và vẫy tay ra khỏi phòng, và xuống lối vào chính, nơi Mina sớm thấy anh giúp người mới đến để tháo dỡ; và một vài phút sau, cô đi lang thang vào phòng vẽ, đi kèm với một người đàn ông có cái nhìn quân sự tốt, và đứng trước mặt Mina một tầm nhìn về sự quyến rũ nữ tính, như cô chưa bao giờ tưởng tượng trước đây tồn tại, trừ trong trí tưởng tượng của một số bậc thầy vẽ thần thánh. Vâng! cô ấy xinh đẹp; xinh đẹp như một giấc mơ, như ý tưởng của một nhà thơ, như lý tưởng của một người có tầm nhìn!Nếu Mina được sinh ra ở một đất nước khác và được giáo dục theo một đức tin khác, cô ấy có thể gần như quỳ gối trước sự xuất hiện của vị khách bất ngờ này, tưởng tượng rằng cô ấy là một linh hồn từ một thế giới tinh khiết hơn, hạnh phúc hơn, tươi sáng hơn thế giới của chúng ta, - ngoại trừ trang phục, chắc chắn đã nếm nhiều trái đất hơn thiên đàng, và điều này ngay lập tức chứng minh rằng cô ấy chỉ là một người chết, mặc dù có thể là một người rất cao cấp; nhưng điều đó, bất chấp tính cách dưới mặt trăng của cô ấy, đã loại bỏ mọi món quà cá nhân mà cô ấy sở hữu với lợi thế lớn nhất, và rằng cô ấy biết hoàn toàn Đó là một thói quen cưỡi ngựa của chiếc vải màu xanh tinh tế nhất, phù hợp chặt chẽ với hình dáng của cô, thể hiện hình dạng của vai cô, sự mỏng manh của eo và sự quyến rũ của mỗi động tác của cô. Một chiếc áo khoác cao nguyên nhỏ làm bằng lông mày đen, từ đó phụ thuộc một chiếc lông rơi, được bảo vệ bởi một chiếc thistle bạc, tương phản tốt với những vòng lặp vàng sang trọng mà người phụ nữ cho phép rơi lỏng lẻo và không được coi là có khối lượng phong phú trên cổ cô. đôi mắt của cô rất lớn và màu tím đẹp nhất đôi khi được chú ý liên quan đến mái tóc nhẹ; đặc điểm của cô là nhỏ, thường xuyên, và hoàn hảo, như thể họ đã được chải chuốt bởi bàn tay của một số nhà điêu khắc vĩ đại, nhưng một màu sắc r Nhưng Cecilia Warmond có một sự quyến rũ cao hơn nhiều so với bất kỳ sự quyến rũ nào có thể mang lại; cô có những gì có thể làm cho một quý cô ra khỏi những vật liệu thô lỗ và không hứa hẹn nhất, cứu lấy khuôn mặt đơn giản nhất, làm cho ngôi nhà nghịch ngợm trở nên thanh lịch nhất - sự quyến rũ toàn diện, không thể diễn tả, không thể hiểu được, toàn năng, ngay lập tức có thể nhận biết được của ân sủng. Sự xuất hiện của một người đã là, trong suốt mùa Edinburgh trước đó, trung tâm của sự hấp dẫn phổ quát, chủ đề của cuộc trò chuyện chung, những người được thuần hóa, những người được ngưỡng mộ, những người quyến rũ, đã đủ để giải thích cho cách thức mà màu sắc tội lỗi đã đến và đi trên má của Allan Frazer, cho sự xấu hổ đột ngột nhận thức được trong cách thông thường của anh ta một nửa vô tư, một nửa satirical, toàn thời trang. “Ông ấy đang yêu cô ấy;” và đã có thời gian 314 khi quan điểm đó về câu hỏi sẽ được chứng minh là đặc biệt hạnh phúc và hạnh phúc. “Các anh em họ của tôi, ông và cô Frazer,” Allan nói khi cửa phòng thay đồ đóng lại đối với những người mới đến. “Mina, cô Warmond, Tướng Warmond.” “Miss Frazer,” cô tiếp tục, “Tôi đã nghe về bạn kể từ khi tôi đến Scotland, và tôi đã rất muốn biết bạn, rằng khi tôi nghe bạn thực sự ở Craigmaver, tôi đã không thể chống lại sự cám dỗ, nhưng, đặt con gấu, được gọi bởi những cá nhân đáng sợ, người theo phong cách thời trang, nhãn hiệu nghiêm ngặt, với sự thách thức, tôi đã thuyết phục papa để gallop qua với tôi từ Locholen, và, theo đó, ở đây chúng tôi đã đến để ‘làm bạn bè’ với bạn.” bằng găng tay cưỡi ngựa, như cô ấy nói, vì sự chấp nhận của Mina. Tìm kiếm Cô gái bây giờ biết rõ cô ấy là ai, bởi vì nếu, kể từ khi đến Craigmaver, cháu trai của con gái chưa bao giờ nhắc đến tên Warmond, cô ấy đã nghe nó nhiều năm trước, khi Glenfiord qua đời vào tay người lạ, khi cô ấy được nói rằng một Tướng Warmond, người đã kết hôn với 315Miss Gordon của Locholen, là người mua nơi đã từng là của cha cô, gần đó, dưới bóng của Ben Lomond, trong âm thanh của tiếng sấm sét của hồ, anh ấy đã ngủ một giấc ngủ không mơ mộng - bất cẩn về cảnh quan, quên đi nỗi buồn - yên bình. Vâng, cô ấy biết cô ấy bây giờ.Nó, sau đó, là người phụ nữ cư trú trong ngôi nhà mà, nhưng cho một bất hạnh khủng khiếp, vẫn là của họ.Một cảm giác nghẹt thở áp bức Mina khi những ngón tay mỏng manh bám cô ấy trong tình bạn hứa hẹn, một loại bóng tối xuất hiện trước mắt cô; trong một khoảnh khắc một bóng tối rơi xuống mặt trời, và cái bệnh tim yếu ớt mà một sự ngạc nhiên lớn lao, dù vui vẻ hay buồn bã, thường khiến cô ấy nhìn thấy ngay cả tầm nhìn đẹp đẽ đã nói chuyện với cô ấy rất ngọt ngào và tốt bụng, mờ nhạt, như thể cô ấy đang ngắm nhìn những vật thể không thực trong một giấc mơ mơ mơ mờ, nửa mờ. Tuy nhiên, chỉ trong một khoảnh khắc, điều này kéo dài, bởi vì sau đó việc sử dụng đầy đủ các năng lực của cô trở lại, và Mina có thể cả nghe và nhìn. “Và đây là người anh em họ khác của bạn,” cô Warmond nói, nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Malcolm, và thực sự nói chuyện với anh ta, mặc dù những lời của cô dường như được gửi đến Allan; “điều này là người anh em họ khác của bạn,” và, với một không khí hơi nghi ngờ, cô đã một lần nữa mở rộng bàn tay cầm tay màu trắng cho một thành viên của gia đình Frazer; và hành động, và nụ cười thẳng thắn tươi sáng đi kèm với nó, đã làm cho thanh niên dễ bị tổn thương, và khiến anh ta quên đi tất cả về “con mắt màu xám” và một loạt các màu sắc khác đã được ngưỡng mộ kể từ đó, và viết trong một cuốn sách tâm trí riêng, trong đó anh ta luôn đặt xuống và chà xát các sự kiện liên quan đến những ý tưởng khác nhau của mình về Nghèo Malcolm! ông chưa bao giờ thấy một khuôn mặt xinh đẹp mà ông đã không rơi vào đầu và tai trong tình yêu với chủ sở hữu ngay lập tức: nó chắc chắn là may mắn, xem xét tần suất đáng báo động của các cuộc tấn công này, rằng họ không kéo dài lâu, bởi vì, nếu họ có, phù hợp nhất định phải chứng minh là chết người. Đó là một ngày hạnh phúc đối với Mina, bởi vì du khách ở lại ăn trưa, và cô ấy và người bạn mới của cô ấy cùng nhau đi lang thang qua các khu vườn; và sau đó cô Warmond nói chuyện bằng giọng âm nhạc nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, rất xúc động về Glenfiord, đến nỗi những giọt nước mắt mà cô ấy đã cố gắng đàn áp vô ích cuối cùng rơi xuống má Mina, và sau đó Cecilia, người đã lớn tuổi hơn cô ấy một vài năm, hôn cô gái khóc và nói với cô ấy làm thế nào cô ấy đã thường xuyên đau buồn để nghĩ về đứa trẻ mà Allan nói gần như đã làm tan nát trái tim cô ấy khi cô ấy bị loại bỏ khỏi giữa những bông hoa, mùi và sự sang trọng của ngôi nhà lãng mạn hoang dã đó. “Tên của anh luôn có một sự quan tâm kỳ lạ đối với tôi,” cô Warmond nói thêm; “vì vậy, bây giờ chúng ta cuối cùng đã gặp nhau, tôi hy vọng chúng ta sẽ là những người bạn thật sự.” “Nếu ngươi cho phép ta yêu ngươi,” Mina vội vã nói, “tôi sẽ yêu ngươi mãi mãi; tôi chưa bao giờ thấy ai đẹp như ngươi trong suốt cuộc đời tôi; tôi chưa bao giờ thấy ai mà tôi nghĩ mình có thể thích một nửa như vậy,” và như vậy, ngay tại chỗ, một tình bạn được hình thành, định mệnh sẽ kéo dài cho đến khi những tình bạn vô lý như vậy bao giờ hết, nhưng không thêm một giây nữa. Có một cái gì đó hoàn toàn quyến rũ, cô gái trẻ nghĩ, theo cách của cô Warmond đối với chú mình; nó rất tôn trọng, rất tôn trọng, nhưng, tuy nhiên, rất vui vẻ và quyến rũ, mà Mina không ngạc nhiên khi nhận thấy làm thế nào hoàn toàn laird bị mê hoặc bởi nó. “Trên thế giới này không có ai giống như Cecilia,” tướng nói rõ ràng, vì vậy ông Frazer cảm thấy bị thuyết phục; và Mina và Malcolm ủng hộ quan điểm này mà không cần điều tra thêm nữa hay chút do dự nào. Bởi vì, nếu chị đã nhìn thấy một vài người phụ nữ khó chịu và phản kháng trong quá trình đi qua đại dương cuộc sống ngắn ngủi của mình, cô ấy sẽ không bao giờ gặp một người giả; vì vậy cô ấy chấp nhận tình bạn (mà, nếu cô ấy đã lớn hơn một chút hoặc một chút khôn ngoan hơn, cô ấy sẽ biết rằng nó không thể có giá trị nhiều, nếu không nó sẽ không bao giờ được cung cấp một cách tự do như vậy) với một trái tim thẳng thắn, tin tưởng; không biết mình lừa dối, ý tưởng của nó trong người khác không bao giờ vượt qua tâm trí của cô ấy: bên cạnh đó, ai, nhìn vào Cecilia, có thể mơ về sự lừa dối? Có thể được tìm thấy nằm ở đáy của một trái tim mà, dường như vô tội như một đứa trẻ, thực sự rất hoàn hảo chìm đắm với những suy nghĩ nguy hiểm và sự lừa dối đen tối và cảm giác ghen tị, rằng sự thật từ lâu đã trốn khỏi thành phố trong sự ghê tởm và chiếm nhà của mình trong những khu phố tốt hơn, mặc dù có thể ít mời gọi hơn. Có thể Cecilia nhẹ nhàng nhận nhiệm vụ dạy cho Mina ý nghĩa chính xác của từ “tôn giả”; nhưng, vì nó đã lâu trước khi cô gái phát hiện ra ý định từ thiện của mình, cô ấy đã lấy cô ấy như cô ấy có vẻ, và thích cô ấy tương ứng. và Malcolm. “Vâng, bạn thấy, tôi không quan tâm điều đó; nếu một người phụ nữ chỉ xinh đẹp, tôi có thể tha thứ cho cô ấy bất cứ điều gì.” Vì vậy, tất cả mọi người đều hài lòng với ngày tháng Tư tươi sáng đó, có lẽ là Allan Frazer, và mọi thứ diễn ra suôn sẻ, như họ thường làm, trong những chuyến viếng thăm ngắn ngủi dễ chịu, khi mọi người có xu hướng làm hài lòng lẫn nhau, và khi một hoặc hai người nói chuyện dễ chịu và một số người lắng nghe kiên nhẫn có mặt: nhưng sau đó Tướng Warmond tuyên bố rằng họ phải đi một cách tích cực, và vì vậy Cecilia, sau khi nói tất cả các loại điều đẹp đẽ, vấp ngã một cách lịch sự qua sảnh và xuống cầu thang, và đủ bắt buộc để cho phép Malcolm giúp cô đến chỗ ngồi và điều chỉnh chuỗi phù hợp cho cô; sau đó cô nói lời tạm biệt với tất cả các quý ông Craigmaver, và chạy xuống đường phố, không quên, tuy nhiên, như Cô gái bắt đầu hít thở khi chiếc áo khoác Highland biến mất hoàn toàn khỏi tầm nhìn; nếu cô ấy có thể biết nỗi buồn mà người phụ nữ mặc nó đã định gây ra cho cô ấy, cô ấy có thể đã quỳ xuống và cầu nguyện rằng cô ấy sẽ không bao giờ nhìn thấy nó nữa: nhưng Mina không sở hữu tầm nhìn 320 của một người nhìn thấy, và vì vậy, khá hào hứng với những sự kiện của ngày hôm đó, và vui mừng khi nghĩ về con người xinh đẹp, mặc dù hoàn toàn hấp dẫn, đã từ chối gọi cô ấy là "bạn bè", cô đã nắm lấy cánh tay của chú mình, và bước vào với anh ấy để ăn tối. “Tôi không nhận ra, Allan,” ông Frazer già nói, sau một thời gian dài nghỉ ngơi tồi tệ, trái ngược với thói quen, đã dẫn đến việc lấy vải ra, “Tôi không nhận ra, Allan, bạn đã ở Locholen, hôm qua.” “Tôi đã từng ở trong khu phố, thưa ngài,” cháu trai trả lời, “và gọi để hỏi ngài Gordon thế nào.” “Và tìm thấy tướng và cô Warmond ở đó,” ông Frazer nói thêm. “Vâng, họ đã đến ngày hôm trước, tôi tin,” Allan trả lời, người, với tất cả các ý định và mục đích, dường như quá bận rộn với công việc khó khăn của việc tẩy táo, mà ông không thể nhấc mắt lên và nhìn thẳng vào ông nội của mình trong khi ông nói. Ông Frazer kiên nhẫn vỡ một hoặc hai quả óc chó, rồi vội vã nói: "Nếu nó không tốt hơn, nhiều hơn Tất cả, vì Mina đã gọi cho cô Warmond?Nếu tôi biết cô ấy đang ở Locholen. Như cần “Tôi nói với cô Warmond,” Allan nói, “vì Mina không quá mạnh mẽ, và khoảng cách giữa chúng tôi rất lớn, tôi sợ rằng anh em họ của tôi sẽ không thể gọi cho đến khi thời tiết ổn định hơn một chút; vì vậy cô ấy rất tử tế nói rằng cô ấy sẽ không đứng trong buổi lễ, nhưng đi bộ mười dặm dài ở đây, và mười dặm dài một lần nữa, để gặp cô ấy, như cô ấy đã làm.” Có một âm thanh trong giọng nói của Allan, và một cái nhìn trong mắt anh ta khi anh ta nói câu trước đó, mà Mina không thể hiểu được; đó không phải chính xác là một nụ cười làm biến dạng khuôn mặt của anh ta, cũng không phải là một biểu hiện của nỗi đau; nhưng đó là một cái gì đó rất xa cách rất dễ chịu, mà cô gái bắt được chính mình suy nghĩ. “Tôi đã sai lầm, anh ấy không thể yêu cô ấy” và tuy nhiên, vì cô ấy không thể hòa giải cách đối xử của mình với cô Warmond với phiên bản mới này của một chủ đề cũ, cô ấy quyết định dành thời gian để giải quyết một câu đố mà cô ấy đã mệt mỏi vì bối rối, để trêu chọc, trái tim của người anh em họ Allan của mình. 322 “Allan, anh có thể ngưỡng mộ bất cứ điều gì không?” Người đàn ông trẻ nhìn chằm chằm vào những ngọn đồi xa xôi, hầu như không thể nhìn thấy qua bóng tối thu thập, và một loại bóng tối, như thể từ chúng, rơi xuống trên khuôn mặt của anh ta khi anh ta làm như vậy; sau một khoảnh khắc nghỉ ngơi, anh ta trả lời, “Những ngọn núi già cứng rắn, và đứa trẻ tươi sáng, khỏe mạnh, hạnh phúc; khuôn mặt thuần khiết của thiên nhiên, và khuôn mặt trung thực của con người: tôi ngưỡng mộ tất cả những gì Thiên Chúa chúng ta đã đặt dấu ấn của sự vĩ đại, hoặc của sự xinh đẹp, hoặc của sự tốt lành.” Có một sự kiên định trong câu trả lời này, rất khác với sự thờ ơ bất cẩn thông thường của những lời nói của ông; nhưng Mina vẫn không hài lòng. “Vậy cô không nghĩ cô Warmond rất xinh đẹp sao?” “Tôi coi cô ấy là người thừa kế ngoan ngoãn nhất, thành đạt nhất, quyến rũ nhất ở Scotland,” ông trả lời; “cái gì khiến bạn tưởng tượng, anh em họ Mina, tôi đã mù lòa trước sự hoàn hảo của cô ấy?” “Cách mà anh có được là khen ngợi hay không, hay ngược lại với ý muốn của anh,” anh em họ trả lời: “Tôi chưa bao giờ tưởng tượng có thể có một người hiền lành nào đáng yêu đến thế; tôi chưa bao giờ mơ thấy một khuôn mặt như vậy trước đây, và lúc đầu, tôi tưởng tượng anh nghĩ cô ấy cũng là một loại thiên thần; nhưng bây giờ, Allan, tôi không thể tìm ra bạn chính xác. “Anh không cần em đâu, Mina,” anh trả lời, mỉm cười rùng rợn; “sự hiểu biết về bản thân tôi gần đây đã mang lại cho tôi rất ít hạnh phúc; nó không thể mang lại cho anh bất cứ điều gì. “Tôi luôn luôn cảm thấy như Malcolm đối với bạn,” Mina trả lời, không chú ý đến phần sau của câu trước; “và tôi chắc chắn, mặc dù bạn rất thông minh và thay đổi theo nhiều cách, bạn coi tôi cũng giống như em gái của bạn như ‘trong những ngày xưa đã ra đi;’ và vì vậy tôi rất muốn hỏi bạn một câu hỏi – bạn sẽ không tức giận với tôi, bạn có thể hỏi được không?” “Hãy đi,” Allan nói, nhìn thẳng hơn bao giờ hết vào bóng tối. “Anh thật sự không hạnh phúc, hay chỉ là một thói quen mà anh đã có được khi nói như thể anh đang nói, có thực sự có nỗi buồn nào – bất cứ nỗi buồn nào tôi muốn nói – trong trái tim anh không?” “Có,” anh ta trả lời ngắn gọn. “Và nguyên nhân, Allan thân mến, tôi có thể không biết không?” Hắn tạm dừng một lúc, như thể không có quyết tâm; sau đó đàn áp khuynh hướng mạnh mẽ anh cảm thấy muốn nói với cô ấy tất cả, anh nói, “Không, Mina, em gái nhỏ của tôi, Mina, như tôi đã từng gọi anh, anh không bao giờ hỏi tôi về bản thân mình nữa; anh sẽ yêu em, bất chấp những sai lầm của tôi, và chúng ta sẽ luôn là những người bạn tuyệt vời, phải không?” Anh ta giơ tay ra khi nói, như thể để niêm phong, với một áp lực trung thực tốt, người anh em họ nhỏ gọn; sau đó, trượt đi đến cây đàn piano, anh ta hát - ngọt ngào hơn và buồn bã hơn Mina đã từng nghe anh ta hát trước đây - những lời than khóc cũ và các bài ca và dirges làm cho trái tim của cô gái buồn bã bên trong cô và gây ra Malcolm, người đã ra ngoài với laird, trở lại tại thời điểm này, để tuyên bố Allan đã nhầm lẫn ơn gọi của mình, bởi vì anh ta chỉ phù hợp với một trong ba lời kêu gọi, để khôn ngoan, một nhân viên giáo xứ, hoặc một doanh nhân. Kết thúc Volume I

Về HackerNoon Book Series: Chúng tôi mang đến cho bạn những cuốn sách công cộng quan trọng nhất về kỹ thuật, khoa học và hiểu biết sâu sắc. Cuốn sách này là một phần của phạm vi công cộng. Astounding Stories. (2009). ASTOUNDING STORIES OF SUPER-SCIENCE, FEBRUARY 2026. USA. Dự án Gutenberg. Ngày phát hành: tháng hai 14, 2026, từ https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99* 