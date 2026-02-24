Heartbreak Scottish Highlandsissä

Astounding Stories of Super-Science helmikuu, 2026, by Astounding Stories on osa HackerNoon's Book Blog Post -sarjaa. Voit hypätä mihin tahansa tämän kirjan lukuun täällä. Hämmästyttävät tarinat supertieteestä helmikuussa 2026: Maurit ja Fens, kokoelma 1 (kolmannesta) - luku XVI Isoisä Allan Kirjoittanut J. H. Riddell Riddell Aika, jolla on keino laajentaa uusien tuttavien piiriämme ja vähentää monilla tuskallisilla keinoilla niiden määrää, joita sielu rakastaa hellästi kutsua "vanhoiksi ystäviksi", toi, ennen kuin hän oli ollut kuukausi Craigmaverissä, uudenlaisen yksilön Mina Frazerin varoituksen alaisena; sellaisen, jota hän ei koskaan unohtanut elämänsä jälkeen kaikkien elämän huolenaiheiden ja ongelmien ja vaikeuksien keskellä. Hän – tämä uusi ystävä, joka alkoi kaikkein lempeimmän ja saavutetun naisen persoonassa – ilmestyi jonkin verran sen äkillisen häikäilemättömän muodin jälkeen, joka ilmestyi vanhan lairdin veljenpoikansa silmien edessä, jonka Allan oli ryhtynyt, kuten Mina kertoi hänelle, ”puuttuakseen jotain parempaa tekemistä”, opettamaan monissa piirustus- ja varjostuksen mysteereissä, näkökulmista ja taustoista. ”Ei ole koskaan ollut nopeampaa oppilasta”, sanoi mestari. "Ei myöskään kärsivällisempi opettaja", sanoi oppilas, ja näin ollen, koska molemmat olivat ehkä varsin varsin oikeita, oppimistyö eteni miellyttävästi ja nopeasti; sillä Minalla oli tavoite mielessä, ja hän työskenteli ahkerasti sen saavuttamiseksi; ja Allan, väsynyt ja sairas hienoista naisista, kuten hän oli, huomasi olevansa ihmeellisesti kiinnostunut sellaisen edistymisestä, joka voisi olla vakava siitä, mitä hän piti niin merkityksettömänä pientä kuin palauttamalla muutamia hänen "omasta kodistaan" maahan, jonka olosuhteet olivat pakottaneet hänet omaksumaan, halusi hän sitten tai ei. Eräänä aamuna, tuona epämiellyttävimpänä, puoliksi hymyilevänä, puoliksi itkevänä huhtikuun kuukautena, joka kutsuttiin huhtikuuksi, Mina oli kiireinen kopioimalla kynällä maalausta, jonka Allan oli asettanut hänen edessään, kun hän seisoi lähellä, katsomassa, jos totta pitääkin sanoa, paljon useammin serkkuaan kuin piirustusta, ja Malcolm, jota kotitaloudet yleisesti kutsuivat epämiellyttäväksi, makasi pitkälti sohvalla, unelmoimalla hänen harmaasta univormustaan ja suurista teoistaan, joita hän aikoo suorittaa jossain määrittelemättömässä tulevaisuudessa, kun hevosten huutojen ääni, jotka astuivat rinteen yli, sai Minaa katsomaan ylös työstään, ja ”Oi, kuinka kaunis!” hän taas huusi. ”Allan, tule tänne ja kerro minulle, kuka se on.” Mutta Allan, pysähtymättä vastaamaan, heitti portfolion, maiseman, puolivalmistetut piirustukset, kynät ja niin edelleen huomaamattomasti nurkkaan, ja heitti ulos huoneesta ja alas pääsisäänkäyntiin, jossa Mina pian näki hänet avustavan uutta saapumista purkamiseen; ja muutaman minuutin kuluttua hän tuli liukumaan piirustushuoneeseen mukanaan hieno sotilaallisen näköinen mies, ja seisoi Minan edessä naisen kauneuden näkemys, jota hän ei ollut koskaan ennen kuvitellut olevan olemassa, paitsi joidenkin jumalallisen taiteen mestarin mielikuvituksessa. Kyllä, kaunis hän oli; kaunis kuin unelma, kuin runoilijan käsitykset, kuin visionäärin ihanteet!Jos Mina olisi syntynyt toisessa maassa ja koulutettu toiseen uskoon, hän olisi voinut melkein polvistua tämän odottamattoman vierailijan silmissä, kuvittelemalla olevansa henki jostakin puhtaammasta, onnellisemmasta, kirkkaammasta maailmasta kuin meidän, - paitsi puvusta, joka varmasti maistui enemmän maasta kuin taivaasta, ja joka osoitti heti, että hän oli loppujen lopuksi vain kuolevainen, vaikkakin ehkä hyvin ylivoimainen; mutta joka, huolimatta kuun alapuolella olevasta luonteestaan, hylkäsi jokaisen henkilökohtaisen lahjan, joka hänellä oli suurimpaan etuun, ja että hän tiesi täydellisesti, miksi hän aina käytti Se oli hienoimmasta sinisestä kankaasta valmistettu ratsastustottumus, joka hänen hahmoonsa sopi hyvin ja osoitti olkapäänsä muotoa, vyötärönsä hoikkautta ja jokaisen liikkeensä lempeyttä. Pieni vuoristoinen huivi, joka oli valmistettu mustasta velvetistä, josta riippui laskeva vaahto, joka oli varustettu hopealla varustetulla tiilellä, vastasi hyvin ylellisiä kultaisia kiharoita, jotka antoivat naisen pudota irti ja jättää huomiotta rikkaat massat kaulaansa. Hänen silmänsä olivat suuret ja siitä kauneimmasta violetista, jota joskus voidaan huomata kevyiden hiusten yhteydessä; hänen piirteensä olivat pieniä, säännöllisiä ja täydellisiä, ikään kuin ne olisivat joitakin suuria kuvanve Mutta Cecilia Warmondilla oli huomattavasti suurempi viehätys kuin mikä tahansa pelkkä ominaisuuden kauneus voi antaa; hänellä oli se, mikä voi tehdä herrasnaisen kaikkein karkeimmista ja lupaamattomimmista materiaaleista, lunastaa yksinkertaisimman kasvot, tehdä tyylikkäimmäksi köyhimmän kodin, - kaikkiin tunkeutuva, sanoinkuvaamaton, käsittämätön, kaikkivoipa, välittömästi havaittavissa oleva armon viehätys. Pelkkä sellaisen ihmisen saapuminen, joka oli koko edeltävän Edinburghin kauden ajan ollut yleismaailmallisen vetovoiman keskipiste, yleisen keskustelun teema, kohtuullinen, ihailtu, lempeä, riitti selittämään, miten syyllinen väri tuli ja meni Allan Frazerin poskelle, yhtäkkiä häpeäksi, joka oli havaittavissa hänen tavallisella puoli-huolettomalla, puoli-satyyrialaisella, täysin muodikkaalla tavalla. "Hän on rakastunut häneen;" ja oli aika, jolloin tämä näkemys kysymyksestä olisi osoittautunut erityisen iloiseksi ja iloiseksi. ”Veljeni, herra ja rouva Frazer”, sanoi Allan, kun pukuhuoneen ovi sulkeutui uusille tulokkaille. ”Mina, rouva Warmond, kenraali Warmond.” "Mikä jäykkä virallinen esittely, oi vuorten herra", murskasi nainen, jonka nopea silmä oli skannannut "siskot" yhdellä silmäyksellä. "Miss Frazer", hän jatkoi, "Olen kuullut sinusta siitä lähtien, kun tulin Skotlantiin, ja olen halunnut niin paljon tuntea sinut, että kun kuulin, että olet itse asiassa Craigmaverissa, en voinut vastustaa kiusausta, mutta asettaen tuon karhun, jota nuo pelottavimmat henkilöt kutsuivat muodikkaiksi, tiukalla etiketillä, vakuutin isäni kävelemään kanssani Locholenista, ja näin ollen täällä olemme tulleet tekemään ystäviä kanssasi." Käsi kädessä, kuten hän sanoi, Minan hyväksynnän vuoksi. etsimässä Tyttö tiesi nyt täydellisesti, kuka hän oli, sillä jos, kun hän saapui Craigmaveriin, lairdin lapsenpoika ei ollut koskaan maininnut Warmondin nimeä, hän oli kuullut sen vuosia aikaisemmin, kun Glenfiord kuoli tuntemattomien käsiin, kun hänelle kerrottiin, että kenraali Warmond, joka oli mennyt naimisiin 315 Miss Gordon of Locholenin kanssa, oli ostanut paikan, joka oli kerran ollut hänen isänsä, jonka lähellä, Ben Lomondin varjossa, järven riemun äänessä, hän nukkui unettomana - näkymättömänä, surusta unettomana - rauhallisesti. Kyllä, hän tunsi hänet nyt.Tämä sitten oli nainen, joka asui talossa, joka, mutta kauhean onnettomuuden vuoksi, oli edelleen heidän. Hengitys tunteet tukahdutti Minaa, kun nuo ohuet sormet tarttuivat häntä uhrautuvaan ystävyyteen, eräänlainen pimeys tuli hänen silmiensä edessä; hetkeksi pimeys putosi auringonvaloon, ja se heikko sydänsairaus, jonka suuri yllätys, riippumatta siitä, onko iloinen tai surullinen, usein saa hänet näkemään jopa sen kauniin näyn, joka puhui hänelle niin makeasti ja ystävällisesti, hämärästi, ikään kuin hän katselisi epätodellisia esineitä jossain epämääräisessä, puolitunnossa, puolitunnossa unessa. Se oli vain hetkeksi, mutta tämä kesti, sillä silloin hänen kykyjensä täysi käyttö palasi, ja Mina pystyi sekä kuulemaan että näkemään. ”Ja tämä on sinun toinen serkkusi”, sanoi rouva Warmond, kääntämällä hienot silmänsä Malcolmin kauniiseen kasvoihin ja puhumalla hänelle, vaikka hänen sanansa näyttivät kohdistuvan Allanille; ”tämä on sinun toinen serkkusi”, ja hieman epäilevällä ilmapiirillä hän nosti jälleen kerran valkoisten käsineiden kätensä jollekin Frazer-perheen jäsenelle; ja teko ja sen mukana oleva kirkas ja suora hymy, melko ”pysäyttivät” herkkää nuorta ja saivat hänet unohtamaan kaiken ”harmaista silmistä” ja joukosta muita värillisiä tai hehbejä, joita hän oli ihaillut heistä, ja kirjoittanut yksityiseen mielipidekirjaan, jossa hän oli aina laskenut ja hieronut faktoja, jotka liittyvät hänen vaihteleviin Köyhä Malcolm! hän ei koskaan nähnyt kaunista kasvoja, että hän ei pudonnut päähän ja korviin rakastuneena omistajaansa välittömästi: oli varmasti onnekas, kun otetaan huomioon näiden hyökkäysten hälyttävä taajuus, että ne eivät kestäneet kauan, koska, jos heillä oli, sopiva on väistämättä osoittautunut tappavaksi. Se oli onnellinen päivä Minalle, sillä kävijät jäivät lounaalle, ja hän ja hänen uusi ystävänsä kävelivät yhdessä puutarhojen läpi; ja sitten Miss Warmond puhui pehmeällä, matalalla, musiikillisella äänellään, niin koskettavasti Glenfiordista, että kyyneleet, joita hän turhaan yritti tukahduttaa, satoivat lopulta Minan poskelle, ja sitten Cecilia, joka oli hänen vanhempi muutaman vuoden ajan, suuteli itkevää tyttöä ja kertoi hänelle, kuinka usein hän oli surmannut ajatella lasta, jonka Allan sanoi melkein särkenneen sydämensä, kun hänet poistettiin tuon villin romanttisen kodin kukkien ja hajujen ja ylellisyyden keskeltä. ”Sinun nimesi on aina kiinnostanut minua”, lisäsi rouva Warmond. ”Nyt kun olemme vihdoin tavanneet, toivon, että meistä tulee todellisia ystäviä.” "Jos annat minun rakastaa sinua", sanoi Mina vauhdikkaasti, "minä rakastan sinua aina; en ole koskaan nähnyt ketään niin kaunista kuin sinä olet koko elämässäni ennen, en ole koskaan nähnyt ketään, jonka luulin voivani haluta puolet niin hyvin:" ja siten, paikan päällä, ystävyys muodostui, määrätty kestämään niin kauan kuin tällaiset järjettömät ystävyydet koskaan kestävät, mutta ei hetkeksi pidempään. Oli jotain aivan viehättävää, nuori tyttö ajatteli, Miss Warmondin tavoin hänen setänsä suhteen; se oli niin kunnioittava, niin kunnioittava, mutta silti, niin leikkisä ja kiehtova, että Mina ei ihmetellyt huomata, kuinka täysin laird oli kiehtonut sitä. "Maailmassa ei ollut ketään sellaista kuin Cecilia", niin kenraali ilmeisesti ajatteli, joten herra Frazer tunsi olonsa vakuuttuneeksi; ja Mina ja Malcolm tukivat tätä mielipidettä ilman lisätutkimusta tai pienintäkään epäröintiä. Sillä jos sisar olisi nähnyt muutamia epämiellyttäviä ja vastenmielisiä naisia lyhyen matkansa aikana elämän valtamerellä, hän ei olisi koskaan tavannut väärää; joten hän hyväksyi ystävyyden (joka, jos hän olisi ollut hieman vanhempi tai hieman viisaampi, hän olisi tiennyt, ei voisi olla paljon, muuten se ei olisi koskaan ollut niin vapaasti tarjottu) vilpittömällä, luotettavalla sydämellä; tietämättä petosta itseään, ajatus siitä toisessa ei koskaan ylittänyt hänen mieltään: lisäksi, kuka Ceciliaa katsoessaan voisi unelmoida petoksesta? Ehkä hänet löydettäisiin piilossa sydämen pohjasta, joka oli näennäisesti viaton kuin lapsen sydän, todella niin täydellisesti tukahdutettu vaarallisilla ajatuksilla ja mustalla petoksella ja kateellisilla tunteilla, että totuus oli jo kauan sitten paennut linnoituksesta vastenmielisyydessään ja ottanut asuinsijansa paremmissa, vaikkakin mahdollisesti vähemmän kutsuvissa, tiloissa. Ehkä Cecilia otti ystävällisesti haltuunsa tehtävän opettaa Minalle sanan ”hypoteesi” tarkka merkitys, mutta koska se oli kauan ennen kuin tyttö huomasi hyväntahtoisen aikomuksensa, hän otti hänet sellaisena kuin hän näytti, ja piti hänestä sen mukaisesti. "No, näet, en välitä siitä; jos nainen on vain kaunis, voin antaa hänelle anteeksi mitä tahansa." Niinpä jokainen oli tyytyväinen siihen kirkkaaseen huhtikuun päivään, ehkä Allan Frazerin kanssa, ja asiat sujuivat sujuvasti, kuten he yleensä tekevät, suvaitsevaisesti lyhyiden käyntien yhteydessä, kun ihmiset ovat taipuvaisia olemaan toistensa kanssa tyytyväisiä, ja kun yksi tai kaksi miellyttävää puhujaa ja suhteellinen määrä kärsivällisiä kuuntelijoita oli läsnä: mutta pitkällä aikavälillä kenraali Warmond julisti, että heidän on mentävä myönteisesti, ja niin Cecilia, sanottuaan kaikenlaisia kauniita asioita, hyppäsi mukavasti halliin ja portaisiin, ja oli pakollinen antamaan Malcolmille mahdollisuuden auttaa häntä sadulla ja säätää rinteitä oikein hänelle; minkä jälkeen hän hyvästeli kaikkia Craigma Tyttö tarttui itsensä hikoilemaan, kun Highland-kuori katosi kokonaan näkyvistä; jos hän olisi voinut tietää, minkä surun nainen, joka käytti sitä, oli tarkoitus aiheuttaa hänelle, hän olisi voinut polvistua polvilleen ja rukoilla, ettei hän enää koskaan näkisi sitä: mutta Mina ei omistanut näkijän 320-näkemystä, ja niin, hyvin innostunut päivän tapahtumista, ja iloinen ajatella kaunista olentoa, joka, vaikka niin täydellisesti kiehtova, halusi kutsua häntä "ystäväksi", hän otti haltuunsa setänsä käsivarren ja käveli hänen kanssaan illalliselle. ”En tiennyt, Allan,” sanoi vanha herra Frazer, pitkän ikävän tauon jälkeen, joka tavan vastaisesti johti kankaan vetämiseen, ”en tiennyt, Allan, että olit eilen Locholeniin.” "Olen sattunut olemaan naapurustossa, herra", vastasi hänen lapsenlapsensa, "ja soitti kysyäkseni, miten herra Gordon oli." ”Ja löysimme kenraali ja rouva Warmond siellä”, Frazer lisäsi. "Kyllä, he saapuivat edellisenä päivänä, uskon", vastasi Allan, joka oli kaikissa aikomuksissa ja tarkoituksissa ilmeisesti niin juuttunut omenan kuorinnan vaikeaan toimintaan, että hän ei voinut nostaa silmiään ja katsoa suoraan isoisäänsä puhuessaan. Herra Frazer murskasi kärsimättömästi yhden tai kaksi pähkinää ja sanoi sitten kiireesti: Jos ei olisi parempi, enemmän Kaiken kaikkiaan, että Mina olisi soittanut rouva Warmondille, jos olisin tiennyt, että hän oli Locholenissa.” Kuten pitääkin "Sanoin Miss Warmondille", sanoi Allan, "että koska Mina ei ollut kovin vahva, ja etäisyys meidän välillämme oli niin suuri, pelkäsin, että serkkuni ei pystyisi soittamaan, kunnes sää oli hieman sopeutuneempi; joten hän sanoi hyvin ystävällisesti, ettei seistä seremoniassa, vaan ajaa kymmenen kilometriä tänne, ja kymmenen yhtä pitkää takaisin, nähdä hänet, kuten hän on tehnyt." Allanin äänessä oli sävy, ja hänen silmissään oli katse, kun hän lausui edellä mainitun lauseen, jota Mina ei voinut ymmärtää; se ei ollut täsmälleen vitsaus, joka epämuodosti hänen kasvonsa, eikä se ollut tuskan ilmaus; mutta se oli jotain niin varsin kaukana miellyttävästä, että tyttö sai itsensä ajattelemaan. "Minun on oltava väärässä; hän ei voi olla rakastunut häneen:" ja silti, koska hän ei voinut sovittaa hänen tapaansa Miss Warmondin kanssa tämän uuden version vanhan aiheen kanssa, hän päätti antaa aikaa ratkaista arvoitus, jonka hän oli kyllästynyt hämmentämään hänen serkkunsa Allanin sydäntä. mutta sinä iltana hän niin provosoi häntä kuuntelemalla hiljaa kaikkia hänen innostuneita havaintojaan Miss Warmondia kohtaan ja vastaamalla "ei koskaan sanaakaan" heille, että hän oikeastaan unohti "aikansa" kokonaan; ja halutessaan päästä asian pohjalle heti, kiihkeästi vaati, 322 ”Allan, etkö voi ihailla mitään?” Nuori mies katsoi vilpittömästi pois kaukaisille kukkuloille, tuskin näkyviin kokoontuvan pimeyden läpi, ja eräänlainen varjo, ikään kuin niistä, putosi hänen kasvoilleen, kun hän teki niin; hetken tauon jälkeen hän vastasi: Ihailen vanhoja jyrkkiä vuoria ja kirkasta, terveellistä, onnellista lasta, luonnon puhdasta kasvoja ja rehellistä ihmisen kasvoja: kaikkea, mihin meidän Jumalamme on merkkinä pannut suuruuden, kauneuden tai hyvyyden. Tässä vastauksessa oli juhlallista, hyvin erilaista kuin hänen kommenttiensa tavanomainen huolimaton välinpitämättömyys; mutta silti Mina pysyi tyytymättömänä. ”Etkö sinä usko, että Miss Warmond on niin kaunis?” ”Minä pidän häntä Skotlannin hienoimpana, menestyneimpänä ja kiehtovimpana perillisenä”, hän vastasi. ”Mikä sai sinut kuvittelemaan, serkku Mina, että olin sokea hänen täydellisyyttään kohtaan?” "Miten sinulla on ollut kiitosta, ei ollenkaan, tai muuten vasten tahtoasi", vastasi hänen serkkunsa: "En ole koskaan kuvitellut, että jokin pelkkä kuolevainen voisi olla niin ylivoimaisesti ihastuttava; en ole koskaan edes haaveillut tällaisesta kasvosta ennen, ja aluksi kuvittelin, että sinäkin ajattelit hänestä eräänlaista enkeliä; mutta nyt, Allan, en voi selvittää sinua tarkasti. "Sinun ei tarvitse, Mina", hän vastasi hymyillen, "minun äskettäin hankkimani itsetuntemus on tuonut minulle vähän onnea; se ei voinut antaa sinulle mitään. ”Olen aina tuntenut sinua kohtaan aivan samoin kuin Malcolmia kohtaan”, Mina vastasi, eikä ottanut huomioon edellisen lauseen jälkimmäistä osaa; ”ja olen varma, että vaikka olet niin älykäs ja monin tavoin muuttunut, pidät minua aivan yhtä paljon sisaresi kuin ’vanhoina päivinä lähdin;’ ja siksi haluaisin kovasti kysyä sinulta yhden kysymyksen – etkö suutuisi minuun, voisitko kysyä?” ”Mene eteenpäin”, sanoi Allan, katsellen eteenpäin tiukemmin kuin koskaan pimeyteen. "Oletko todella onneton, vai onko se vain tapa, jonka olet saanut puhumaan kuin olisit? onko sydämessäsi todella surua - mitä tahansa kiireellistä surua tarkoitan?" ”Se on”, hän vastasi lyhyesti. ”Ja syy, rakas Allan, enkö voi tietää sitä?” Hän pysähtyi hetkeksi, ikään kuin päättämätön; sitten tukahduttaen voimakasta taipumusta hän tunsi kertoa hänelle kaiken, hän sanoi: "Ei, Mina, oma "pieni" sisareni Mina, kuten minä kutsuin sinua, älä koskaan kysy minulta mitään itsestäni; sinä pidät minusta virheistäni huolimatta, ja olemme aina hyviä ystäviä, eikö niin?" Hän ojensi kätensä, kun hän puhui, ikään kuin sinetöidäkseen, hyvällä rehellisellä paineella, serkkunsa kompaktin; sitten hän liukui pianolle ja lauloi - suloisemmin ja surullisemmin kuin Mina oli koskaan ennen kuullut häntä laulavan - vanhoja valituksia ja hymnejä ja dirgejä, jotka tekivät tytön sydämestä surullisen sisällään ja aiheuttivat Malcolmin, joka oli ollut ulos lairdin kanssa, palasi tässä vaiheessa julistamaan, että Allan oli erehtynyt kutsumukseensa, sillä hän oli vain sopiva yhteen kolmesta kutsumuksesta, viisaaksi, parsoniksi, seurakunnan virkamieheksi tai yrittäjäksi. Loppuun Volume I. 