Heartbreak u škotskim visoravni

Nevjerojatne priče o superznanstvu veljače 2026.: Mauri i Feni, volumen 1 (od 3) - Poglavlje XVI Rođak Allan By J. H. Riddell Vrijeme, koje ima način proširenja našeg kruga novih poznanika, i smanjivanja, različitim bolnim metodama, broja onih koje duša u svojoj nježnosti voli nazvati "starijim prijateljima", donijelo je, prije nego što je bila mjesec dana u Craigmaveru, svježu osobu pod upozorenjem Mina Frazer; koju je, nakon života, usred svih briga i nevolja i poteškoća postojanja, nikada nije zaboravila. Ona – za ovog novog prijatelja, koji je započeo u osobi najljepše i najpostignute žene – pojavila se nešto nakon iznenadne, neumoljive mode pojavljivanja pred očima starije nećakinje, koju je Allan poduzeo, kako mu je Mina rekla, “zbog nedostatka nečega boljeg da učini”, da uputi u mnogobrojnim misterijima skiciranja i sjene, perspektiva i pozornica. "Nikada nije bilo bržeg učenika", rekao je učitelj. "Niti više strpljivog učitelja", reče učenik: i tako, budući da su oboje, možda, bili prilično gotovo ispravni, rad na podučavanju napreduje ugodno i brzo; jer Mina je imao cilj u vidu, i marljivo je radio kako bi ga postigao; i Allan, umoran i bolestan od lijepih dama kao što je on bio, našao se čudesno zainteresiran za napredak onoga tko bi mogao biti ozbiljan o onome što je smatrao tako beznačajnom sitnicom kao što je vraćanje nekoliko njezinih "svojih domaćih pogleda" u zemlju koju su joj okolnosti prisilile da usvoji, bilo da je htjela ili ne. Jednog jutra, dakle, u onom najnezadovoljavajućem, polusmijajućem, polusmijajućem mjesecu koji se zove april, Mina je bila zauzeta kopiranjem u olovku krajolika koji je Allan stavio pred nju, dok je stajao blizu, gledajući, ako se istina mora reći, mnogo češće na svog rođaka nego na crtežu, - i Malcolm, kojeg je kućanstvo općenito nazvalo indolentnim, ležao je rastegnut u punoj dužini na kauču, sanjajući o svojoj crvenoj uniformi i velikim djelima koje bi on trebao izvršiti u nekom neodređenom budućem razdoblju, - kada je zvuk konjskih kapica koji trče preko grmlja izazvao Mina da pogleda iz njezinog posla, "Oh, kako je lijepo!" opet je uzviknula. "Allan, dođi ovdje i reci mi tko je to." Ali Allan, bez pauze da odgovori, bacio je portfelj, krajolik, poluzavršeni crtež, olovke, itd. bezobzirno u kutak, i trčao iz sobe, i dolje do glavnog ulaza, gdje ga je Mina uskoro vidjela kako pomaže novom dolasku da se demontaže; i nekoliko minuta kasnije došla je klizajući u crtežnicu, u pratnji finog vojnog čovjeka, i stajala pred Mina viziju ženske ljepote, kakvu nikada prije nije zamislila postojala, osim u mašti nekog velikog majstora božanske umjetnosti slikarstva. Da, bila je prekrasna; prekrasna kao san, kao poezija, kao ideal vizionara!Kad bi Mina bila rođena u drugoj zemlji i obrazovana u drugoj vjeri, mogla bi se gotovo pokleknuti pred očima ovog neočekivanog posjetitelja, maštajući da je duh iz nekog čistijeg, sretnijeg, svjetlijeg svijeta od našeg, osim odijela, koji je sigurno uživao više zemlje nego neba, 312 i koji se odjednom pokazao samo smrtnikom, iako možda vrlo superiornim; ali koji, unatoč svom sublunarnom karakteru, odbacio je svaki osobni dar koji je posjedovala na najveću korist, i da je savršeno dobro znala zašto ju je uvijek nosila, kad god je imala čak i pola izvinjenja za to. Bio je to običaj jahanja najljepše plave tkanine, koja se, usko prilagođavajući njezinoj figuri, prikazivala oblik njezinih ramena, vitkost njenog pojasa i gracioznost svakog njenog pokreta. Mala visoravska kaputa izrađena od crne velvete, od koje je ovisila padajuća perja, osigurana srebrnim tistlom, dobro je kontrastirala s bujnim zlatnim curlima koje je gospođa dopustila da padne slobodna i bez obzira na bogate mase preko vrata. Njezine su oči bile velike i od te najljepše ljubičaste koja se ponekad može primijetiti u vezi s svjetlošću kose; njezine su osobine bile male, redovite i savršene, kao da ih je sestra Ali Cecilia Warmond je imala mnogo veći šarm od bilo kakve jednostavne ljepote karaktera; ona je imala ono što može napraviti džentlmenicu iz najgrubljih i najbezobzirnijih materijala, otkupiti najjednostavnije lice, učiniti elegantnim najprljaviji dom, - sveopći, neopisivi, neshvatljivi, svemoćni, odmah prepoznatljivi šarm milosti. Samo dolazak onoga koji je tijekom cijele prethodne sezone u Edinburghu bio središte univerzalne privlačnosti, tema općeg razgovora, obožavatelja, obožavatelja, ljubomornog, bio je sasvim dovoljan da objasni način na koji je krivna boja došla i otišla u Allan Frazerov obraz, za iznenadnu sramotu koja se osjeća u njegovom uobičajenom polusatirskom, polusatirskom, cijelom modnom načinu. "On je zaljubljen u nju;" i bilo je vrijeme kada bi se taj pogled na pitanje pokazao posebno sretnim i veselim. "Moji rođaci, gospodine i gospođo Frazer", reče Allan dok se vrata garderobe zatvaraju za nove dolaznike. "Mina, gospođo Warmond, general Warmond." "Kakvo tvrdo službeno uvođenje, o gospodaru planina", probudio se u gospođi, čije je brzo oko skeniralo "svoje rođake" na jedan pogled. "Gospođo Frazer", nastavila je, "Čula sam o tebi otkako sam došla u Škotsku, i toliko sam željela da te upoznam, da kad sam čula da si zapravo u Craigmaveru, nisam mogla odoljeti iskušenju, ali, postavljajući tog medvjeda, koji su te strašne osobe zvale modnim ljudima, strogim etiketama, na izazov, uvjerila sam papu da se s tobom galopira iz Locholena, i, prema tome, ovdje smo došli 'prijateljiti' s tobom." Od vožnje rukavicama, kako je govorila, za Minajevo prihvaćanje. Tražili smo Djevojka je sada savršeno znala tko je ona, jer ako, od njezina dolaska u Craigmaver, unuk lairda nikada nije spominjao ime Warmond, čula je to godinama prije, kada je Glenfiord preminuo u ruke stranaca, kada joj je rečeno da je general Warmond, koji se oženio 315 Miss Gordon od Locholena, bio kupac mjesta koje je nekada bilo njezin otac, u blizini kojeg je, pod sjenom Ben Lomonda, u zvuku ljutnje jezera, mirno spavao svoj san – nesvjestan krajolika, zaboravljen na tugu. Da, ona ju je sada znala.Tada je to bila dama koja je živjela u kući koja je, ali za strašnu nesreću, još uvijek bila njihova.Udijevanje je potisnulo Mina dok su joj ti vitki prsti pritisnuli u ponuđenom prijateljstvu, pred njezinim očima je došla vrsta tame; za trenutak je mrak pao na sunce, a ta slaba bolest srca koju veliko iznenađenje, bilo radosno ili tužno, često izaziva, dovela ju je da vidi čak i lijepu viziju koja joj je tako slatko i ljubazno govorila, mračno, kao da je gledala nerealne predmete u nekom nejasnom, polumornom, poluprijatnom snu. Bilo je to samo za trenutak, međutim, to je trajalo, jer tada je puna upotreba njezinih sposobnosti vratila, a Mina je mogla i čuti i vidjeti. "I ovo je tvoj drugi rođak", reče gospođa Warmond, okrenuvši njezine lijepe oči na Malcolmovo lijepo lice, i govoreći mu, iako su joj se riječi činile upućene na Allana; "ovo je tvoj drugi rođak", i, s pomalo nesigurnim zrakom, ona je još jednom proširila bijelu rukavicu na člana obitelji Frazer; i čin, i svijetli iskren osmijeh koji ga je pratio, prilično je "smjestio" osjetljivu mladost, pa ga je natjerao da zaboravi sve o "sivim očima" i mnoštvu drugih obojenih ili hlebova koji su se od njih divili, i napisao u privatnoj mentalnoj knjizi, u kojoj je uvijek stavljao i trljao činjenice o svojim različitim idej Siromašan Malcolm! nikada nije vidio lijepo lice da se nije zaljubio u vlasnika odmah: sigurno je bilo sretno, s obzirom na alarmantnu učestalost tih napada, da oni nisu trajali dugo, jer, ako su imali, fit mora neizbježno dokazati smrtonosno. To je bio sretan dan za Mina, jer su posjetitelji ostali za ručak, a ona i njezin novi prijatelj šetali zajedno kroz vrtove; a onda je gospođa Warmond razgovarala u njezinom mekom, niskom, glazbenom glasu, tako dirljivo o Glenfiordu, da su su suze koje je uzalud pokušala potisnuti napokon padale na Minajeve obraze, a zatim Cecilia, koja je bila njezina starija nekoliko godina, poljubila je plačuću djevojku i ispričala joj kako je često tugovala da pomisli na dijete koje je Allan rekao da joj je gotovo slomilo srce kada je uklonjena iz središta cvijeća i parfema i luksuza tog divljeg romantičnog doma. "Tvoje ime mi je oduvijek bilo neobično zanimljivo", dodala je gospođa Warmond; "zato, sada kad smo se konačno upoznali, nadam se da ćemo biti pravi prijatelji." "Ako mi dopustiš da te volim", rekla je Mina naglo, "voljet ću te zauvijek; nikad nisam vidjela nikoga tako lijepog kao ti u cijelom životu, nikad nisam vidjela nikoga za koga sam mislila da bih mogla voljeti jednu polovicu tako dobro:" i tako se na licu mjesta formiralo prijateljstvo, predodređeno da traje dokle god takva apsurdna prijateljstva ikada traju, ali ne i trenutak duže. Bilo je nešto savršeno šarmantno, pomislila je mlada djevojka, na način gospođice Warmond prema njezinom ujaku; bilo je tako poštovanje, tako odanost, ali, međutim, tako igračko i fascinantno, da Mina nije se čudila primijetiti koliko je potpuno laird bio fasciniran njime. "Na svijetu nije bilo nikoga poput Cecilije", tako je general očito pomislio, tako da se gospodin Frazer osjećao uvjerenim; i Mina i Malcolm su podržali to mišljenje bez daljnjeg ispitivanja ili najmanje oklijevanja. Jer, da je sestra vidjela nekoliko neprijatnih i odvraćajućih žena tijekom njezina kratkog putovanja preko oceana života, nikada se nije susretala s lažnom; tako da je prihvatila prijateljstvo (koje, da je bila malo starija ili malo mudrija, znala bi da ne bi moglo biti vrijedno mnogo, inače to nikada nije bilo tako slobodno ponuđeno) s iskrenim, pouzdanim srcem; ne znajući da je prevara sama, ideja o tome u drugom nikada joj nije prelazila um: osim toga, tko, gledajući Ceciliju, mogao sanjati prevare? Možda bi se moglo naći da leži na dnu srca koje je, naizgled bezgrešno kao dijete, zaista bilo tako savršeno zaduženo opasnim mislima i crnom prevarom i ljubomornim osjećajima, da je istina odavno pobjegla iz citadele u ogorčenju i zauzela njezino boravište u boljim, iako možda manje privlačnim, četvrtima. Možda Cecilia je ljubazno preuzela zadatak poučavanja Mina o točnom značenju riječi "hipokrizija"; ali, kako je to bilo davno prije nego što je djevojka otkrila njezinu dobrovoljnu namjeru, uzela ju je kako se činila, i prema tome joj se svidjela. "Pa, vidiš, ne smeta mi to; ako je žena samo lijepa, mogu joj oprostiti sve." Dakle, svatko je bio zadovoljan da je svijetli dan u travnju, osim, vjerojatno, Allan Frazer, i stvari su prošle glatko, kao što to obično čine, povodom podnošljivo kratkih posjeta, kada su ljudi skloni da budu međusobno zadovoljni, i kada su jedan ili dva ugodna govornika i razmjeran broj strpljivih slušatelja prisutni: ali na kraju je general Warmond izjavio da moraju pozitivno ići, i tako Cecilia, nakon što je rekla sve vrste lijepih stvari, graciozno trčao kroz dvoranu i niz stepenice, i bio je dovoljno obvezan da dopusti Malcolmu da joj pomogne na sedlo i prilagodi remenice ispravno za nju; nakon čega se oprostila od svih gospoda Craigma, i po Djevojka se uhvatila da sije, kad je visoravni kaput potpuno nestao iz vida; ako je mogla znati kakvu je tugu gospođa koja ju je nosila bila predodređena da joj uzrokuje, možda bi se spustila na koljena i molila da ga više nikad ne vidi: ali Mina nije posjedovala 320-vu viziju vidioca, i tako, prilično uzbuđena događajima dana, i oduševljena razmišljanjem o lijepom biću, koje, iako tako savršeno fascinantno, odbilo je nazvati "prijateljem", uzeo je u posjed unukovu ruku i ušao s njim na večeru. "Nisam bio svjestan, Allan," reče stari gospodin Frazer, nakon duge strašne pauze, koja je, suprotno običaju, uslijedila povlačenjem tkanine, "Nisam bio svjestan, Allan, jučer si bio u Locholenu." "Slučajno sam bio u susjedstvu, gospodine", odgovorio je njegov unuk, "i nazvao da pitam kako je gospodin Gordon." "I tamo su pronašli generala i gospođu Warmond", dodao je Frazer. "Da, oni su došli dan ranije, vjerujem", odgovorio je Allan, koji je, po svim namjerama i svrhama, očito bio toliko zaglavljen u tešku operaciju pilinga jabuke, da nije mogao podići oči i gledati pravo u svog djedu dok je govorio. Gospodin Frazer nestrpljivo je razbio jednu ili dvije orašastih plodova, a zatim je požurio i rekao: Da nije bilo bolje, više Sve u svemu, da je Mina nazvala gospođicu Warmond? – Da sam znala da je ona u Locholenu. Kao što treba "Rekao sam gospođi Warmond", rekao je Allan, "da, budući da Mina nije bila jako jaka, a udaljenost između nas je bila tako velika, bojao sam se da moj rođak neće moći nazvati dok vrijeme ne bude malo smirenije; tako da je vrlo ljubazno rekla da neće stajati na ceremoniji, već da će voziti deset milja ovdje, a deset jednako daleko natrag, da je vidi, kao što je i učinila." U Allanovom glasu bio je ton i pogled u njegove oči dok je izgovarao prethodnu rečenicu, koju Mina nije mogla razumjeti; nije to bila točno šalu koja je obrisala njegovo lice, niti je to bio izraz boli; ali to je bilo nešto što je gotovo daleko od ugodnog, da se djevojka uhvatila da razmišlja. "Morao sam pogriješiti; on ne može biti zaljubljen u nju:" i ipak, budući da nije mogla pomiriti njegov način prema gospođi Warmond s ovom novom verzijom starog predmeta, odlučila je ostaviti vrijeme za rješavanje zagonetke koju je bila umorna od zagonetke oko, da bi, srce njezina rođaka Allana. 322 "Allan, ne možeš se diviti ničemu?" Mladić je ozbiljno pogledao prema dalekim brdima, jedva vidljivim kroz skuplje sumraku, i neka vrsta sjene, kao da iz njih, pala mu je na lice dok je to učinio; nakon trenutka pauze on je odgovorio: "Svrbe stare planine i svijetlo, zdravo, sretno dijete; čisto lice prirode i pošteno lice čovjeka: divim se svemu na što je naš Bog stavio pečat veličine, ili ljepote, ili dobrote." U tom odgovoru bilo je svečano, vrlo različito od uobičajene bezobzirne ravnodušnosti njegovih primjedbi; ali ipak Mina je ostala nezadovoljna. "Zar ne misliš da je gospođa Warmond vrlo lijepa?" "Smatram da je ona najprikladnija, najpostignuća, najfascinantnija nasljednica u Škotskoj", odgovorio je; "što te je natjeralo da zamisliš, rođakinja Mina, da sam bila slijepa na njezine savršenstva?" "Način na koji ste ga pohvalili ili uopće ne, ili protiv svoje volje", odgovorio je njegov rođak: "Nikada nisam zamišljao da bi bilo kakav običan smrtnik mogao biti tako prekrasno lijep; nikada prije nisam ni sanjao o takvom licu, i u početku sam zamišljao da i vi mislite da je ona neka vrsta anđela; ali sada, Allan, ja te ne mogu točno odrediti. "Ne trebate, Mina", odgovorio je on, nasmiješivši se; "znanje o sebi koje sam nedavno stekao donijelo mi je malo sreće; to vam ne može dati ništa. "Uvijek sam se prema tebi osjećao isto kao i prema Malcolmu", vratila se Mina, ne obraćajući pažnju na posljednji dio prethodne rečenice; "i sigurna sam da, iako si tako pametan i toliko se promijenio na mnoge načine, smatraš me gotovo jednako svojom sestrom kao 'u starim danima otišla;' i stoga bih ti voljela postaviti jedno pitanje - nećeš se ljutiti na mene, hoćeš li? "Nastavi", rekao je Allan, gledajući naprijed više nego ikad u tamu. Jeste li zaista nesretni, ili je to samo navika koju ste stekli da govorite kao da ste? “Postoji”, kratko je odgovorio. “I uzrok, dragi Allan, ne mogu li to znati?” On se za trenutak zaustavio, kao da je bio neodlučan; a zatim je potisnuo snažnu sklonost da joj sve kaže, rekao je: Ne, Mina, moja mala sestra Mina, kao što sam te zvala, ne smiješ me nikad ništa više pitati o sebi; voljet ćeš me, unatoč mojim greškama, i uvijek ćemo biti dobri prijatelji, zar ne? Podigao je ruku dok je govorio, kao da bi, s dobrim iskrenim pritiskom, zapečaćivao rođak kompakte; zatim, klizajući prema klaviru, pjevao je - slatkeje i žalostnije nego što ga je Mina ikada prije čula pjevati - stare žalosti i himne i dirge koje su učinile da djevojčino srce bude tužno u njoj i izazvale Malcolma, koji je, nakon što je bio s lairdom, vratio se u ovom trenutku, da prizna Allan da je pogriješio svoj poziv, jer je bio prikladan samo za jedan od tri poziva, da bude mudrac, parson, župni službenik ili poduzetnik. Završetak volumena I. Datum objavljivanja: 14. veljače 2026, iz https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99 