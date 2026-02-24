Heartbreak nan Highlands Scottish

Astounding Stories of Super-Science fevriye, 2026, pa Astounding Stories se yon pati nan HackerNoon's Book Blog Post seri. Ou ka ale nan nenpòt ki chapit nan liv sa a isit la. The Moors and the Fens, volim 1 (nan 3) - Chapter XVI: Cousin Allan Yon frè Allan pa J. H. Riddell Riddell Tan, ki te gen yon fason nan agrandi sèk nou an nan nouvo konesans, ak nan koupe, pa metòd divès kalite doulè, kantite moun ki l 'ap renmen rele "vwa zanmi" nan tendresyon li, te pote, anvan li te gen yon mwa nan Craigmaver, yon moun nouvo anba anviwònman an nan Mina Frazer; yon moun ki, nan lavi apre li, nan mitan tout ankourajman yo ak trankilite yo ak difisilite nan egzistans, li pa janm te oblije. Li - pou nouvo zanmi sa a, ki te kòmanse nan moun nan yon fanm ki pi bèl ak ki te reyalize - te parèt yon ti jan apre mòd la soud la nan yon apwòch nan gade nan nonm la nan lair la fin vye granmoun, ke Allan te angaje, tankou Mina te di li, "pa gen yon bagay pi bon yo fè," pou enstriksyon nan mistè yo plizyè desen ak omwen, nan perspectives ak avant-garde. "Pa janm te gen yon elèv pi vit," te di mèt la. "Pa gen plis yon pwofesè pasyan," te di elèv la: ak se konsa, ke tou de, swa, yo te prèske dwa, travay la nan lekti avanse plezi ak vit; pou Mina te gen yon objè nan vizyon, epi li te travay diligent yo fè li; ak Allan, tete ak mal de dam bèl tankou li te, te jwenn tèt li trè enterese nan pwogrè a nan yon moun ki ta ka dwe seri sou sa li te konsidere yon ti kras tankou pote tounen kèk nan "pwopozisyon li yo nan kay la" nan peyi a ki circumstances te obligasyon li adopte, si li vle oswa pa. Yon matin, se konsa, nan mwa a ki pi nesesè, mwatye souri, mwatye plezi ki rele Avril, Mina te angaje nan kopi yon peyizaj Allan te mete nan devan li, pandan ke li te rete alantou, gade, si li dwe di, pi souvan nan cousin li pase desen an, - ak Malcolm, ke fanmi an an jeneralman rele indolent, ki te tande nan tout long sou yon sofa, sonje sou uniformè a Scarlet li, ak fòm yo gwo li ta dwe fè nan yon peryòd nesesè nan tan kap vini an, - lè yon son nan chèz nan chèz la trase sou gravèl la te fè Mina gade moute soti nan travay li, ak kòm li te fè, pa wout la, "Ki bèl!" te koule soti nan lè l '; ak koule soti nan plas li, "Oh! ki bèl!" li te rele ankò. "Allan, vini isit la epi di m 'ki li se." Men, Allan, san yo pa pa mete yon pauz yo reponn, lanse portefeuille a, peyizaj la, desen semi-finis, penti, elatriye, san yo pa tèlman nan yon wòch, ak darted soti nan chanm la, ak desann nan entèvyou prensipal la, kote Mina byen bonè wè l 'assiste nan nouvo vini yo demonte; ak kèk minit apre li te vini glise nan chanm la desen, ak yon manm bèl-militè gade, ak te parèt nan devan Mina yon vizyon nan bonè feminin, tankou li pa te prèske konsidere te egziste, san yo pa nan imajinasyon nan kèk gwo mèt nan atizay divin nan peyizaj Si Mina te fèt nan yon lòt peyi ak edike nan yon konfyans diferan, li ta ka prèske genjwi nan vizyon sa a vizitè inattant, imajine ke li te yon espwa soti nan yon mond ki pi pur, pi bonè, pi klere pase mond nou an, - san yo pa anbalaj la, ki asire w ke li jwi plis nan tè a pase nan syèl la, 312 ak ki te demontre nan yon moman ke li te nan fen a te sèlman yon mortèl, menm si yon trè pi wo; men ki, malgre karakteristik li yo sublunar, te retire tout don pèsonèl li te posede nan avantaj ki pi gwo, ak ke li te konnen byen byen, se poukisa li toujou te pote l ', lè li te gen menm yon mwatye apèl pou fè sa. Li te yon koupe-habit nan twal ble pi bon, ki, mete byen nan figi li, montre fòm yo nan zwazo li yo, slenderite nan zwazo li yo, ak graciozite a nan chak mouvman li. Yon ti kabann Highland te fè nan vèlvèt nwa, ki te depann sou li yon plim ki kache, an sekirite pa yon tistle asye, kontraste byen ak boule a lisifye nan zwazo a, yon dam ki pèmèt yo chita lontan ak san yo pa konsidere nan mas rich sou gòch li. Syè li yo te gwo ak ki pi bèl pur li yo pafwa note nan koneksyon ak cheve limyè; karakteristik li yo te ti, regilye, ak pafè, tankou si yo te chizyè pa men an nan yon siksè gwo, men Men, Cecilia Warmond te gen yon charme ki pi wo pase nenpòt bonè a nan karakteristik ka bay; li te gen sa ki ka fè yon dam soti nan materyèl yo ki pi grosye ak ki pi sansib, redwi figi a pi senp, fè elegant kay la pi piti, - tout-pèvab, indescriptible, incomprehensible, tout-pouvwa, instantly discernible charme nan grace. Gen yon bagay sou fason li ale atravè yon chanm, estande men l ', aksepte yon bonis, - nan ton nan vwa li, nan son nan ri li, ki ta te pwouve irresistible si li te senp kòm li te bèl, kòm li te jèn. Pifò aparans nan yon moun ki te, pandan tout sezon anvan Edinburgh, sant la nan atraksyon inivèsèl la, tèm nan konvèsasyon an jeneral, ki te kouri, ki te admire, ki flattered, te ase yo reflete fason la nan ki koulè a blenn te vini ak ale nan boul la Allan Frazer, pou ankouraje soumèt la perceptible nan mòd li yo nòmalman mwayen, mwayen-satirik, tout-fòmèlman. Mina sove biznis la anvan seremoni a nan prezantasyon te fèt, nan yon sentans mantal espesyalman feminen. "Li se nan amoure nan l ';" ak te tan an te rive nan 314a lè sa a gade nan kesyon an ta te pwouve espesyalman kè kontan ak kè kontan. "Cousins mwen, monsèn ak Miss Frazer," te di Allan pandan y ap pòt la nan kabin an kouvri pou nouvo vini yo. "Mina, Miss Warmond, Jeneral Warmond." "Miss Frazer," li kontinye, "Mwen te tande sou ou depi mwen te vini nan Scotland, ak mwen te vle anpil yo konnen ou, ke lè mwen te konnen ke ou se reyèlman nan Craigmaver, mwen pa te kapab reziste tentasyon an, men, mete madanm sa a, ki te rele pa moun sa yo trankil, style modèn, etikèt estrikti, nan defans, mwen te persuade papa yo galop ak m 'nan Locholen, ak, dapre sa, isit la nou te vini 'te fè zanmi' ak ou. " Kòm li te pale, pou aksepte nan Mina. Rechèch Ti fi a te kounye a konnen konplètman ki li se, paske, depi li te rive nan Craigmaver, ti fi a nan lair te pa janm te janm te rele non Warmond la, li te li te tande li ane anvan, lè Glenfiord te mouri nan men nan moun etranj, lè li te di ke yon jeneral Warmond, ki te marye 315Miss Gordon nan Locholen, te achte nan plas la ki te yon fwa te nan papa l ', nan zòn nan ki, anba omwen a nan Ben Lomond, nan son an nan vapè a nan lak la, li te dorme son li sanble - sansasyonèl nan peyizaj, oubyen nan trankilite - pafwa. Se konsa, sa a, te dam la ki ap viv nan kay la, ki, men pou yon malfortun terrible, te toujou nan yo. Yon sansasyon asofisyone te anpeche Mina a kòm sa yo doulè difikilte l 'nan yon amizman pwopriyete, yon kalite omwen te vini anvan l '; pou yon moman, yon ti kras te chita sou solèy la, ak sa a ti maladi nan kè a, ki yon gwo surprès, si plezi oswa trankil, souvan indui l 'te wè menm vizyon an jèn ki te pale pou l 'tou bon ak bon, diman, tankou si li te kontwole objè non reyèl nan yon bagay vye granmoun, mwayèn, mwayèn plezi. Li te sèlman pou yon moman, sepandan, sa a te kenbe, pou lè sa a plen itilize nan kapasite li te retounen, ak Mina te kapab tou de tande ak wè. "Ei, sa a se yon lòt cousin ou," te di Miss Warmond, peze gade bèl l 'nan figi a bèl Malcolm la, epi pale reyèlman ak l ', menm si wout li te parèt apwopriye pou Allan; "sa a se yon lòt cousin ou a," ak, ak yon lè yon ti kras difisil, li yon fwa ankò ranplase men l 'nan yon manm nan fanmi la Frazer; ak atik la, ak souri a klere frank ki te lye ak li, byen "touche" jèn la ki sensibl, epi li fè l 'oublish tout sou "ye gri" ak yon seri de lòt koulè oswa hebs te admire depi yo, epi ekri nan yon note pèsonèl mantal, nan ki li te toujou mete ak figi sou figi li yo ki varye Peye Malcolm! li pa janm te wè yon figi bèl ke li pa te chita sou tèt la ak orè nan renmen nan pwopriyetè a instantan: li te asire w ke li te yon siksè, konsidere frekans lan enkyetid nan atak sa yo, ke yo pa t 'tou long, paske, si yo te, yo ta dwe inevitably te pwouve mortal. Li te yon jou kè kontan pou Mina, paske vizitè yo te rete pou midi, e li ak zanmi nouvo l 'te pase alantou nan jaden yo; ak Lè sa a Miss Warmond pale nan vwa moute, ba, mizik, tèlman touche sou Glenfiord, ke twal yo li te vanyan te eseye repoze te finalman rale sou bouk Mina a, ak Lè sa a, Cecilia, ki te granmoun li pou kèk ane, ba pou ti fi a plezi ak di li ki jan li te souvan deplase nan panse sou timoun la Allan te di ke li te fèmen kè l ', lè li te retire soti nan mitan flè yo ak parfòm ak luksyon nan kay la romantis sa a. "Nimewo ou te toujou gen yon enteresan enterè pou m ', ajoute Miss Warmond; "Se poutèt sa, kounye a nou fin vye granmoun, mwen espere nou yo pral reyèlman zanmi." "Si ou pèmèt mwen renmen ou," te di Mina impetuously, "Mwen pral renmen ou pou tout tan; Mwen pa janm te wè yon moun ki pi bèl ke ou se nan tout lavi mwen anvan, mwen pa janm te wè yon moun ki mwen te panse mwen ta renmen yon mwatye pi byen," ak se konsa, sou sit la, yon amizman te fòme, ki te destine yo kenbe pou tan tout tan amizman sa yo absurd toujou ap rete, men pa yon moman plis. Li te gen yon bagay konplètman charmante, te panse ti fi a, nan fason Miss Warmond a ak onyen l '; li te konsa respekte, konsa deferansyèl, men, menm si, se konsa jwèt ak captivating, ke Mina pa te panse ke li te wè ki jan konplètman laird la te fasine pa li. "Li te pa gen okenn moun nan mond lan tankou Cecilia," se konsa jeneral la te panse, se konsa M. Frazer te santi konvèti; ak Mina ak Malcolm sipòte opinyon sa a san yo pa envestigasyon an plis oswa ti kras ezitasyon. Pou ke sièj la te wè kèk fanm ki pa plezi ak repitasyon nan kout pase li atravè lanmè a nan lavi, li pa te janm te jwenn yon false; Se konsa, li te aksepte amizman an (ki, si li te yon ti jan pi granmoun oswa yon ti jan pi sante, li ta te konnen pa ta ka gen anpil valè, si sa pa li te pa janm ofri li byen) ak yon kè franke, konfyans; konnen pa gen okenn enkyetid tèt li, lide a nan li nan yon lòt pa janm kouvri tèt li: anplis de sa, ki, gade nan Cecilia, te kapab sonje yon enkyetid? Se pa t 'kapab jwenn koute nan fond la nan yon kè ki, parèt san yo pa gen okenn enkyetid kòm yon timoun, te reyèlman tanperati ak tanperati yo ki san danje ak enkyetid nwa ak santiman jeyografik, ke verite a te long de sa te ale soti nan citadèl la nan repitasyon ak te pran kay li nan pi bon, menm si posibman mwens envite gade, zòn. Potansyèl Cecilia amann pran sou tèt li travay la nan enstale Mina vle di egzat la nan mo a "hipokriz;" men, kòm li te long anvan ti fi a jwenn entansyon benefisye l ', li te pran li kòm li te parèt, epi li te renmen li dapre. Ak Malcolm. Poukisa, si yon moun te di li Miss Warmond se pa byen ke li te parèt, li ta te reponn, tankou yon gwo, bon natirèl, foul, granmoun ti gason, ki te panse tèt li yon gason, tankou li te, 319 "Bou, ou wè, mwen pa gen pwoblèm sa a; si yon fanm se sèlman bèl, mwen ka pardon li tout bagay." Se konsa, tout moun te satisfè ke yon jou bèl nan mwa avril, sanble, Allan Frazer, ak pwoblèm yo te ale byen, tankou yo anjeneral fè, nan anviwònman an nan vizit tolerabman kout, lè moun yo apwopriye pou yo dwe satisfè youn ak lòt, ak lè yon oswa de patnè patnè plezi ak yon kantite patnè patnè apwopriye yo prezante: men nan longè, Jeneral Warmond te deklare yo dwe pozitif ale, ak se konsa Cecilia, apre tout kalite bagay bèl te di, batay graceously atravè sal la ak anba etap yo, ak te obligatwa ase yo pèmèt Malcolm ede l 'nan sak la ak ajiste ranje a byen pou li; apre sa, li te di adieu a tout madanm yo Craigma, ak Ti fi a te pran tèt li asye, lè bonnet la Highland te dekouvri, si li te kapab, men te konnen sa ki trankilite a ti fi a ki te pote li te destine, li ta ka te ale sou kòlè l 'ak pre li ke li ta dwe pa janm wè li ankò: men Mina pa te posede 320vizi a nan yon vizyon, ak se konsa, byen enteresan ak evènman an nan jou sa a, ak plezi nan panse sou fi a bèl, ki, sepandan siperyèman enteresan, te refize yo rele l 'ami l ', li te pran posesyon sou bra a nan onyen l ', ak te ale ak l 'nan manje. "Mwen pa te panse, Allan," te di madanm frèzè, apre yon peryòd long, ki, kontrèman ak tradisyon an, te rive ak retire twal la, "Mwen pa te panse, Allan, ou te pase nan Locholen, jodi a." "Mwen te parèt yo te nan kominote a, monsèn," te reponn nonm l ', " epi mwen te rele yo envesti ki jan monsèn Gordon se. " "Men, li te jwenn Jeneral ak Miss Warmond, "te ajoute M. Frazer. "Ou, yo te rive jou sa a anvan, mwen panse," te reponn Allan, ki te, pou tout entansyon ak objektif, aparabman tèlman enplike nan operasyon la difisil nan peeling yon mòn, ke li pa t 'kapab lèse gade dirèkteman nan granmoun l 'nan lè li te pale. Mr. Frazer entansyonèlman kouvri yon sèl oswa de nòt, ak Lè sa a te di, "Si li pa te pi bon, plis Tout nan tout, pou Mina ki te rele Miss Warmond? Si mwen te konnen li te nan Locholen. Kòm ou ta dwe 321 "Mwen te di Miss Warmond," interpele Allan, "sa vle di, paske Mina a pa te trè fò, ak distans la ant nou te tèlman gwo, mwen te panse ke cousin mwen ta pa pral kapab rele moute lè lè a te yon ti kras pi byen; Se konsa, li te trè amann te di li pa pral rete nan ceremonya a, men kouri dè mil long isit la, ak dè mil menm long ankò, yo wè l ', kòm li te fè. " Li te gen yon ton nan vo a Allan, ak yon gade nan l 'yo lè li di sentans la anvan, ki Mina pa te kapab konprann; li te pa jis yon rès ki defile figi l ', pa te gen okenn ekspresyon nan doulè; men li te yon bagay ki byen lwen ki trè plezi, ke ti fi a te pran tèt li nan panse. "Mwen ta dwe te fè yon erè; li pa ka renmen l ':" Epi sepandan, kòm li te kapab konpatike manyen l 'nan Miss Warmond ak vèsyon sa a nouvo nan yon tèm fin vye granmoun, li te deside kite tan yo rezoud yon enkyetid li te t 'touche nan enkyete sou, pou blese, nan kè cousin l 'Allan. Men, nan menm apèl sa a, li te tèlman provoke l 'pa tèlman koute tout observatyon enteresan l 'nan Miss Warmond, ak reponn "pa janm yon mo" pou yo, ke li byen l 'oublis sou "tèm" nan tout; ak vle rive nan fond la nan pwoblèm an menm tan an, indignantman mande, 322 "Allan, ou ka admire pa gen anyen?" Yon jèn moun te gade seri aje nan mòn yo distan, jis vizib nan mitan lannwit la kolekte, ak yon kalite omwen, tankou soti nan yo, te chita sou figi li kòm li te fè sa; apre yon moman de pauze li te reponn, "Mwen admire mòn yo fin vye granmoun, ak timoun ki klere, sante, kè kontan; figi a natirèl, ak figi a onèt nan moun: tout bagay sou ki Bondye nou an te mete selebrasyon an nan gwo, oswa nan bèl, oswa nan bonis. " Li te gen yon solemnite nan reponn sa a, trè diferan de konvansyèl la sansib indiferans nan kòmantè li yo; men toujou Mina te rete nesatisfè. "Se konsa, ou pa panse Miss Warmond se trè bèl?" "Mwen konsidere li kòm pi manyen, pi satisfè, pi enteresan madanm nan Scotland," li te reponn; "ki te fè ou panse, cousin Mina, mwen te blenn nan perfeksyon li yo?" "Ki jan ou te jwenn nan lou, si ou pa gen okenn anyen, oswa si ou pa vle," te reponn nonm li: "Mwen pa janm te imajine ke li posib pou nenpòt mortèl senpleman dwe trè bèl; Mwen pa janm menm te sanble sou yon figi sa a anvan, ak, nan premye, mwen te imajine ke ou te panse li yon kalite mèl tou; men kounye a, Allan, mwen pa ka fè ou eksakte. Mwen pa konprann ou nan tout, mwen ta renmen mwen te kapab. " "Tou pa bezwen, Mina," li te reponn, souri, "ki konesans nan tèt mwen mwen mwen te jwenn dènyèman te pote m 'pa gen okenn kè kontan; li pa te kapab ba ou pa gen okenn. Si nou pèmèt sa a repouse. " "Mwen te toujou santi menm bagay la sou ou kòm sou Malcolm la," te reponn Mina, san yo pa fè atansyon a dezyèm pati nan sentans la anvan; "ak mwen te asire, menm si ou se tèlman entelijan ak tèlman chanje nan anpil fason, ou konsidere m 'tèlman menm jan an sèvè ou kòm 'nan tan lontan te ale;' ak se konsa mwen ta renmen anpil yo mande ou yon kesyon - ou pa pral enkyete sou m ', ou ta ka mande li?" "Fwi sou," te di Allan, gade plis fiksman pase tout tan nan fon an. "Si ou reyèlman mal, oswa li se jis yon abitid ou te genyen nan pale tankou ou te? gen reyèlman gen okenn trankilite - nenpòt ki trankilite enpòtan mwen vle di - nan kè ou?" “Se pa,” li briye reponn. "Epi ka a, cher Allan, mwen ta ka pa konnen li?" Li pause pou yon moman, sanble irresoluble; Lè sa a, repoze inclination a fò li te santi yo di li tout, li te di, 324 "Pa, Mina, tèt mwen 'petit' sèvo Mina, tankou mwen te itilize yo rele ou, ou pa ta dwe janm mande m 'nan anyen plis sou tèt mwen an; ou pral renmen m ', malgre defè m ', epi nou pral toujou bon zanmi, pa nou? " Li tande men li pandan y ap pale, tankou pou selebre, ak yon presyon bon onèt, cousinèl la kompak; Lè sa a, glise ale nan piano a, li chante - pi bon ak pi trankilè pase Mina te janm te wè li chante - lannwit yo ak himn ak dirj ki fè kè a ti fi a trankil nan li ak fè Malcolm, ki, te soti ak laird la, te retounen nan moman sa a, deklare Allan te erè vocation l ', paske li se sèlman apwopriye pou youn nan twa apèl, yo dwe yon wit, yon parson, yon klerik parish, oswa yon antreprenè. Final nan Volim I. Istwa Astounding. (2009). STOUNDING STORIES OF SUPER-SCIENCE, FEBRUARY 2026. USA. Pwojè Gutenberg. Dat la Release: Fevriye 14, 2026, soti nan https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99 Liv sa a se pou itilizasyon nan nenpòt kote pa gen okenn pri ak prèske pa gen okenn restriksyon. Ou ka kopye l ', bay l 'oswa re- itilize li anba kondisyon yo nan Pwojè Gutenberg Lisans ki gen ladan ak Liv sa a oswa sou entènèt nan www.gutenberg.org, ki sitiye nan https://www.gutenberg.org/policy/license.html. 