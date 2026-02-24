Heartbreak en las Highlands escocesas

\n \n \n \n \n Astounding Stories of Super-Science febrero, 2026, por Astounding Stories es parte de la serie de HackerNoon's Book Blog Post. Puedes saltar a cualquier capítulo de este libro aquí. The Moors and the Fens, volumen 1 (de 3) - Capítulo XVI: Cousin Allan Asombrosas Historias de la Superciencia Febrero 2026: Los Maures y los Fens, volumen 1 (de 3) - Capítulo XVI cuñado Allan por J. H. Riddell The Moors and the Fens, volumen 1 (de 3) - Capítulo XVI: Cousin Allan Astounding Stories of Super-Science febrero, 2026, por Astounding Stories es parte de la serie de HackerNoon's Book Blog Post. Puedes ir a cualquier capítulo de este libro aquí. Aquí Asombrosas Historias de la Superciencia Febrero 2026: Los Maures y los Fens, volumen 1 (de 3) - Capítulo XVI cuñado Allan By J. H. Riddell El tiempo, que tiene una manera de ampliar nuestro círculo de nuevos conocidos, y de reducir, por diversos métodos dolorosos, el número de aquellos a los que el alma en su ternura ama llamar “viejos amigos”, trajo, antes de que hubiera estado un mes en Craigmaver, un nuevo individuo bajo el aviso de Mina Frazer; uno a quien, después de la vida, en medio de todas las preocupaciones y problemas y dificultades de la existencia, nunca olvidó. Ella —para esta nueva amiga, comenzada en la persona de una mujer más encantadora y lograda— apareció algo después de la repentina seducción de una aparición ante los ojos de la sobrina del viejo laird, a quien Allan había emprendido, como Mina le había dicho, «por falta de algo mejor que hacer», para instruir en los múltiples misterios de esbozar y sombrear, de perspectivas y antecedentes. “Nunca hubo un discípulo más rápido”, dijo el maestro. "Ni un maestro más paciente", dijo el discípulo: y así, como ambos, quizás, eran bastante ciertos, el trabajo de la enseñanza avanzó agradablemente y rápidamente; porque Mina tenía un objeto en vista, y trabajó diligentemente para lograrlo; y Allan, cansado y enfermo de las damas bonitas como él era, se encontró maravillosamente interesado en el progreso de uno que podía ser serio acerca de lo que él consideraba tan insignificante como el traer de vuelta algunos de sus "propias opiniones de casa" al país que las circunstancias la habían obligado a adoptar, si ella lo quería o no. Una mañana, por lo tanto, en ese mes más insatisfactorio, medio sonriente, medio llorando llamado abril, Mina estaba ocupada copiando en lápiz un paisaje que Allan había puesto delante de ella, mientras se encontraba cerca, mirando, si es cierto, mucho más a su primo que al dibujo, y Malcolm, a quien la familia generalmente llamaba indolente, se acostó extendido a lo largo de un sofá, soñando con su uniforme escarlata, y los grandes hechos que haría en algún futuro indefinido, cuando un sonido de caballos que pisaban el crucero hizo que Mina mirara hacia arriba de su empleo, y como ella lo hizo, las palabras, “¡Qué hermoso!” estallaron de sus labios; y saltando de su asiento, saltó a la ventana para “¡Oh, ¡qué hermosa!” exclamó otra vez. “Allan, ven aquí y dime quién es!” pero Allan, sin parar para responder, arrojó la cartera, el paisaje, el dibujo medio acabado, los lápices, etcétera despiadadamente en un rincón, y darteló fuera de la habitación, y abajo a la entrada principal, donde Mina pronto lo vio ayudando a la nueva llegada a desmontar; y unos minutos después ella vino deslizando a la sala de dibujos, acompañada por un hombre de aspecto militar, y se puso delante de Mina una visión de belleza femenina, tal como nunca antes había concebido existía, salvo en la imaginación de algún gran maestro del arte divino de la pintura. Sí, era hermosa; bella como un sueño, como la concepción de un poeta, como el ideal de un visionario!Si Mina hubiera nacido en otra tierra y se había educado en una fe diferente, casi podría haber rodado a la vista de este inesperado visitante, imaginando que era un espíritu de algún mundo más puro, más feliz, más brillante que el nuestro, salvo por el traje, que seguramente saboreaba más de la tierra que del cielo, y que demostró al instante que era, después de todo, sólo un mortal, aunque quizás un muy superior; pero que, a pesar de su carácter sublunar, despojó de todo don personal que poseía a la mayor ventaja, y que sabía perfectamente bien, por lo que siempre lo usaba, cuando incluso tenía una media disculpa para hacerlo. Era un hábito de caballería de la más fina tela azul, que, ajustándose estrechamente a su figura, mostraba la forma de sus hombros, la delgadez de su cintura, y la graciosidad de cada movimiento de ella. Una pequeña camiseta de Highland hecha de veludo negro, de la que dependía una pluma caída, asegurada por una tista de plata, contrastó bien con las exuberantes curvas doradas que la señora permitió caer suelta y descuidada en ricas masas sobre su cuello. Sus ojos eran grandes y de ese más hermoso púrpura que a veces se notaba en relación con el pelo ligero; sus características eran pequeñas, regulares y perfectas, como si fueran chisadas por la mano de alguna gran escultora, pero un color brillante dio vida y Pero Cecilia Warmond tenía un encanto mucho más alto que cualquier mero encanto de la característica puede conferir; ella tenía lo que puede hacer a una señora de los materiales más gruesos y sin pretensión, redimir el rostro más simple, hacer elegante la casa más pobre, - el todo permeable, indescriptible, incomprensible, todo-poderoso, instantáneamente discernible encanto de la gracia. La mera aparición de uno que había sido, durante toda la temporada anterior de Edimburgo, el centro de la atracción universal, el tema de la conversación general, el cortado, el admirado, el flatter, era bastante suficiente para explicar el modo en que el color culpable vino y fue en la cara de Allan Frazer, para la repentina vergüenza percibida en su usual medio descuidado, medio satírico, todo-fashionable manera. “Está enamorado de ella;” y había sido el momento en el que esa visión de la cuestión habría sido especialmente feliz y feliz. “Mis primos, señor y señorita Frazer”, dijo Allan mientras cerraba la puerta del armario a los nuevos venidos. “Mina, señorita Warmond, general Warmond”. “Miss Frazer”, continuó, “he oído hablar de ti desde que llegué a Escocia, y he deseado tanto conocerte, que cuando oí que estás en realidad en Craigmaver, no pude resistir la tentación, pero, poniendo ese oso, llamado por aquellos tristes individuos de moda, estricta etiqueta, en desafío, convencí a papa a galoparme conmigo desde Locholen, y, en consecuencia, aquí hemos venido a ‘hacer amigos’ contigo”. de montar guantes, como ella habló, por la aceptación de Mina. Buscando La niña ahora sabía perfectamente quién era, porque si, desde su llegada a Craigmaver, el nieto de la nieta no había mencionado nunca el nombre de Warmond, lo había oído años antes, cuando Glenfiord murió en manos de extraños, cuando se le dijo que un general Warmond, que había casado 315Miss Gordon de Locholen, era el comprador del lugar que una vez había sido de su padre, cerca del cual, bajo la sombra de Ben Lomond, en el son de la risa del lago, dormía su sueño sin sueño -descuidado del paisaje, olvidado de la tristeza- pacíficamente. Esta, entonces, era la señora que residía en la casa que, pero por una terrible desgracia, todavía había sido suya.Una sensación asfixiante oprimía a Mina mientras esos dedos delgados la agarraban en una amistad prometida, una especie de oscuridad vino ante sus ojos; por un instante una oscuridad cayó sobre el sol, y esa débil enfermedad del corazón que una gran sorpresa, ya sea alegre o triste, a menudo la indujo a ver incluso la hermosa visión que le hablaba tan dulce y amablemente, oscurecida, como si ella estuviera contemplando objetos no reales en algún sueño vago, semi-muro, semi-agradable. Fue sólo por un momento, sin embargo, esto duró, porque entonces el pleno uso de sus facultades volvió, y Mina podía escuchar y ver. “Y éste es tu otro primo”, dijo la señorita Warmond, volviendo sus buenos ojos sobre el hermoso rostro de Malcolm, y hablando realmente con él, aunque sus palabras parecían dirigidas a Allan; “esto es tu otro primo”, y, con un aire ligeramente desconfiado, una vez más extendió la mano de guantes blancos a un miembro de la familia Frazer; y el acto, y la sonrisa brillante y franca que lo acompañaba, bastante “sentaron” a la juventud susceptible, y le hicieron olvidar todo acerca de “los ojos grises” y una multitud de otros colores o cabezas habían admirado desde entonces, y escribieron en un libro mental privado, en el que él estaba siempre poniendo de relieve y secando hechos relativos a sus diferentes ideas de belleza femenina ¡Pobre Malcolm! nunca vio un rostro hermoso que no cayera sobre la cabeza y los oídos enamorado del dueño instantáneamente: seguramente fue suerte, teniendo en cuenta la alarmante frecuencia de estos ataques, que no duraron mucho, porque, si lo hicieran, el apto debe haber inevitablemente demostrado mortal. Fue un día feliz para Mina, porque los visitantes se quedaron para el almuerzo, y ella y su nueva amiga caminaron juntos a través de los jardines; y luego Miss Warmond habló en su voz suave, baja, musical, tan tocante sobre Glenfiord, que las lágrimas que trató en vano de reprimir llegaron finalmente a las mejillas de Mina, y luego Cecilia, que era su mayor por algunos años, besó a la chica llorando y le contó cómo a menudo había lamentado a pensar en el niño que Allan dijo que casi había roto su corazón cuando se retiró de entre las flores y el perfume y el lujo de esa casa romántica salvaje. “Tu nombre siempre ha poseído un interés extraño para mí”, añadió Miss Warmond; “por lo tanto, ahora que por fin nos hemos conocido, espero que seamos verdaderos amigos”. "Si me dejas amar", dijo Mina impetuosamente, "te amaré siempre; nunca he visto a alguien tan hermoso como tú en toda mi vida antes; nunca he visto a alguien que pensé que me gustaría una mitad tan bien:" y así, en el lugar, se formó una amistad, destinada a durar mientras duren tales amistades absurdas, pero no un instante más. Había algo perfectamente encantador, pensó la joven, a la manera de la señora Warmond hacia su tío; era tan respetuoso, tan deferente, pero, sin embargo, tan juguetón y captivador, que Mina no se sorprendió de notar cuán completamente el laird estaba fascinado por él. “No había nadie en el mundo como Cecilia”, pensó el general, así que el señor Frazer se sintió convencido; y Mina y Malcolm respaldaron esta opinión sin más investigación ni la más mínima vacilación. Porque, si la hermana hubiera visto a unas pocas mujeres desagradables y repugnantes en el transcurso de su breve paso por el océano de la vida, nunca hubiera encontrado una falsa; así que aceptó la amistad (que, si fuera un poco mayor o un poco más sabia, habría sabido que no podría valer mucho, de lo contrario nunca se hubiera ofrecido tan libremente) con un corazón franco y confiado; sin conocer engaño a sí misma, la idea de ello en otro nunca le atravesó la mente: además, ¿quién, mirando a Cecilia, podía soñar con engaño? Tal vez se encuentre en el fondo de un corazón que, aparentemente inocente como el de un niño, estaba realmente tan perfectamente asfixiado con pensamientos peligrosos y engaños negros y sentimientos celosos, que la verdad había huido desde hace mucho tiempo de la ciudadela en disgusto y ocupó su hogar en mejores, aunque posiblemente menos invitantes, cuartos. Puede Cecilia se tomó amablemente la tarea de enseñar a Mina el significado exacto de la palabra “hipocresía”; pero, como había pasado mucho tiempo antes de que la chica descubriera su benevolente intención, la tomó como parecía, y la gustó en consecuencia. y Malcolm. "Bueno, ves, no me importa eso; si una mujer es sólo hermosa, le puedo perdonar cualquier cosa". Así que todo el mundo estaba satisfecho de que el brillante día de abril, salvo, tal vez, Allan Frazer, y las cosas iban suavemente, como lo hacen generalmente, con ocasión de visitas tolerablemente cortas, cuando la gente está inclinada a ser mutuamente satisfecha, y cuando uno o dos conversacionistas agradables y un número proporcional de oyentes pacientes están presentes: pero a la larga el General Warmond declaró que deben ir positivamente, y así Cecilia, después de decir todo tipo de cosas hermosas, pisó graciosamente por el salón y por las escaleras, y estaba obligada lo suficiente para permitir a Malcolm que la ayudara a la silla y ajustara las riendas adecuadamente para ella; después de lo cual se despidió de todos los señores Craigmaver, y se echó por la avenida La niña se apresuró a susurrar cuando el casco de las Highlands desapareció por completo de la vista; si hubiera sabido la tristeza que la señora que lo llevaba estaba destinada a causarle, habría podido caer de rodillas y orar para que nunca lo volviera a ver: pero Mina no poseía la 320visión de un vidente, y así, muy entusiasmada con los acontecimientos del día, y encantada de pensar en el hermoso ser, que, aunque tan perfectamente fascinante, decidió llamarla “amigo”, tomó posesión del brazo de su tío, y entró con él a cenar. “No lo sabía, Allan”, dijo el viejo señor Frazer, después de una larga pausa ominosa, que, contrariamente al costumbre, sucedió a la retirada del paño, “no lo sabía, Allan, tú habías estado en Locholen, ayer”. “Me ocurrió estar en el barrio, señor”, respondió su nieto, “y llamé para averiguar cómo estaba el señor Gordon”. “Y allí encontré al General y a Miss Warmond”, añadió Frazer. "Sí, llegaron el día anterior, creo", respondió Allan, que estaba, por todas las intenciones y propósitos, aparentemente tan involucrado en la difícil operación de peeling de una manzana, que no podía levantar los ojos y mirar directamente a su abuelo mientras hablaba. El Sr. Frazer desesperadamente rompió una o dos nueces, y luego dijo apresuradamente: Si no hubiera sido mejor, más ¿Por qué Mina habría llamado a Miss Warmond? —Si hubiera sabido que estaba en Locholen—. Como es necesario "Le dije a la señorita Warmond", interpuso Allan, "que como Mina no era muy fuerte, y la distancia entre nosotros era tan grande, temía que mi primo no sería capaz de llamar hasta que el tiempo fuera un poco más estable; por lo que muy amablemente dijo que no se detendría en la ceremonia, sino que viajaría diez millas de largo aquí, y diez igual de largo de nuevo, para verla, como ha hecho". Había un tono en la voz de Allan, y una mirada en sus ojos cuando él pronunció la frase anterior, que Mina no podía entender; no era precisamente una risa que desfiguraba su rostro, ni era una expresión de dolor; pero era algo tan casi muy lejos de agradable, que la chica se atrapó pensando. "Tengo que estar equivocado; él no puede estar enamorado de ella:" y sin embargo, como ella no pudo reconciliar su manera hacia Miss Warmond con esta nueva versión de un antiguo tema, se decidió a dejar tiempo para resolver un enigma que estaba cansada de romper el corazón de su primo Allan. pero esa misma noche él la provocó tanto escuchando silenciosamente todas sus observaciones entusiastas respecto a Miss Warmond, y respondiendo "nunca una palabra" a ellos, que ella justo olvidó del "tiempo" en su totalidad; y deseando llegar al fondo de la cuestión de una vez, indignadamente demandó, 322 “Allan, ¿no puedes admirar nada?” El joven miró seriamente hacia las lejanas colinas, apenas visibles a través del atardecer, y una especie de sombra, como si de ellos, cayó sobre su rostro mientras lo hacía; después de un momento de pausa, respondió: “Las viejas montañas rígidas, y el niño brillante, sano, feliz; el rostro puro de la naturaleza, y el rostro honesto del hombre: todo lo que nuestro Dios ha puesto el sello de grandeza, o de belleza, o de bondad, admiro”. Había una solemnidad en esta respuesta, muy diferente de la habitual indiferencia descuidada de sus comentarios; pero sin embargo Mina permaneció insatisfecha. “Entonces, ¿no crees que Miss Warmond es muy hermosa?” “La considero la heredera más astuta, la más lograda, la más fascinante de Escocia”, respondió; “¿Qué te hizo imaginar, prima Mina, que estaba ciego a sus perfecciones?” “La manera en que has tenido de alabar, o no en absoluto, o de otro modo contra tu voluntad”, respondió su primo: “Nunca imaginé que un simple mortal pudiera ser tan maravilloso; nunca he soñado con tal rostro antes, y, al principio, imaginé que tú también la pensabas como una especie de ángel; pero ahora, Allan, yo no puedo descubrirte exactamente. “No lo necesitas, Mina”, respondió, sonriendo con tristeza; “el conocimiento de mí mismo que he adquirido recientemente me ha traído poca felicidad; no podría darte nada. “Siempre me he sentido igual a ti que a Malcolm”, regresó Mina, sin prestar atención a la última parte de la frase anterior; “y estoy segura de que, aunque eres tan inteligente y tan cambiado en muchos sentidos, me consideras tan bien como a tu hermana como ‘en los viejos días se fue;’ y por lo tanto me gustaría mucho hacerte una pregunta: ¿no te enfadarás conmigo, ¿podrías?” “Sigue”, dijo Allan, mirando hacia adelante más firmemente que nunca en la oscuridad. “¿Estás realmente infeliz, o es sólo un hábito que has adquirido de hablar como si lo fueses? ¿hay realmente alguna tristeza, cualquier tristeza urgente que pienso, en tu corazón?” “Hay”, respondió brevemente. “Y la causa, querido Allan, ¿puedo no saberlo?” Se detuvo por un momento, como si fuera irresoluto; luego, reprimido por la fuerte inclinación que sentía para contarle todo, dijo: “No, Mina, mi propia ‘pequeña’ hermana Mina, como solía llamarte, nunca debes preguntarme nada más sobre mí; te gustarás de mí, a pesar de mis defectos, y siempre seremos grandes amigos, ¿no?” Él extendió su mano mientras hablaba, como para sellar, con una buena presión honesta, el primo compacto; entonces, deslizándose hacia el piano, cantó -más dulce y triste que Mina había oído jamás antes cantarlo- viejos lamentos y himnos y dirges que hicieron el corazón de la chica triste dentro de ella y causaron a Malcolm, quien, habiendo estado fuera con el laird, volvió en este momento, para declarar a Allan que había equivocado su vocación, porque sólo era apto para una de las tres vocaciones, para ser un sabio, un esclavo, un funcionario parroquial o un empresario. Fin del volumen I. \n \n \n \n Sobre la serie de libros de HackerNoon: Le traemos los libros de dominio público más importantes, técnicos, científicos e insignificantes. Este libro es parte del dominio público. Astounding Stories. (2009). ASTOUNDING STORIES OF SUPER-SCIENCE, FEBRUARY 2026. USA. Proyecto Gutenberg. Fecha de publicación: 14 de febrero de 2026, de https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99* Este eBook es para el uso de cualquier persona en cualquier lugar sin costo y con casi ninguna restricción de ningún tipo. Puedes copiarlo, darlo o reutilizarlo bajo los términos de la Licencia del Proyecto Gutenberg incluida con este eBook o en línea en www.gutenberg.org, ubicado en https://www.gutenberg.org/policy/license.html. Sobre la serie de libros de HackerNoon: Le traemos los libros de dominio público más importantes, técnicos, científicos e insignificantes. Fecha de lanzamiento: 14 de febrero de 2026, de * Este libro es parte del dominio público. Astounding Stories. (2009). Astounding Stories of Super-Science, FEBRUARY 2026. USA. Proyecto Gutenberg. https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99 Este eBook es para el uso de cualquier persona en cualquier lugar sin costo y con casi ninguna restricción de ningún tipo. Puedes copiarlo, darlo o reutilizarlo bajo los términos de la Licencia del Proyecto Gutenberg incluida con este eBook o en línea en www.gutenberg.org, ubicado en https://www.gutenberg.org/policy/license.html. en www.gutenberg.org https://www.gutenberg.org/policy/license.html