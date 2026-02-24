Heartbreak in de Schotse Highlands

Astounding Stories of Super-Science februari, 2026, door Astounding Stories is onderdeel van HackerNoon's Book Blog Post-serie. De Moors en de Fens, volume 1 (van 3) - Hoofdstuk XVI: Cousin Allan door J. H. Riddell Riddell De tijd, die een manier heeft om onze cirkel van nieuwe kennissen te verbreden, en om met verschillende pijnlijke methoden het aantal van diegenen te verminderen, die de ziel in haar tederheid liefheeft "oude vrienden" te noemen, bracht, voordat ze een hele maand bij Craigmaver was geweest, een nieuw individu onder de aandacht van Mina Frazer; een die ze na haar leven, in het midden van alle zorgen en problemen en moeilijkheden van het bestaan, nooit vergeten had. Zij – voor deze nieuwe vriend, begonnen in de persoon van de meest schattige en volmaakte vrouw – verscheen enigszins na de plotselinge wijze van een verschijning voor de ogen van de neef van de oude leraar, die Allan had ondernomen, zoals Mina hem vertelde, “door het ontbreken van iets beters te doen”, om te instrueren in de vele mysteries van schetsen en schaduwen, van perspectieven en voorgronden. “Er is nooit een snellere leerling geweest”, zo zei de meester. “Niet meer een geduldige meester,” zei de leerling: en dus, aangezien beide, misschien wel, vrijwel correct waren, ging het leerwerk prettig en snel vooruit; want Mina had een doel in zicht, en werkte ijverig om het te bereiken; en Allan, moe en ziek van mooie dames zoals hij was, vond zich wonderbaarlijk geïnteresseerd in de vooruitgang van iemand die serieus kon zijn over wat hij als zo’n onbeduidende klein ding beschouwde als het terugbrengen van een paar van haar “eigen home views” naar het land dat de omstandigheden haar hadden gedwongen om te adopteren, of ze dat wilde of niet. Op een ochtend, dus, in die meest onbevredigende, halve glimlachende, halve huilende maand, die april heette, was Mina druk bezig met het in potlood kopiëren van een landschap dat Allan voor haar had gelegd, terwijl hij in de buurt stond, kijken, als de waarheid moet worden verteld, veel vaker naar zijn neef dan de tekening, en Malcolm, die het huishouden over het algemeen indolent noemde, lag volop uitgestrekt op een bank, dromen over zijn scharlaken uniform, en de grote daden die hij in een onbepaalde toekomst zou verrichten, - toen een geluid van paardenkoppen die over de graaf struikelden, Mina ertoe bracht om uit haar werk te kijken, en zoals ze dat deed, de woorden: "Hoe “Oh, hoe mooi!” riep ze opnieuw. “Allan, kom hier en vertel me wie het is.” Maar Allan, zonder te pauzeren om te antwoorden, gooide het portfolio, het landschap, de halve tekeningen, potloden, enzovoort roekeloos in een hoek, en dartelde uit de kamer, en naar beneden naar de hoofdingang, waar Mina spoedig zag hem helpen de nieuwe aankomst te ontmantelen; en een paar minuten later kwam ze glijdend in de tekeningskamer, vergezeld door een fijne militair-achtige man, en stond voor Mina een visie van vrouwelijke schoonheid, zoals ze nooit eerder had gedacht bestaan, behalve in de verbeelding van een groot meester van de goddelijke kunst van het schilderen. Ja, zij was mooi; mooi als een droom, als de conceptie van een dichter, als het ideaal van een visionair!Als Mina in een ander land was geboren en in een ander geloof was opgeleid, zou ze bij het zien van deze onverwachte bezoeker bijna op haar knieën kunnen knielen, in de verbeelding dat ze een geest was uit een zuiverder, gelukkiger, helderderderer wereld dan de onze, behalve voor het kostuum, dat zeker meer van de aarde dan de hemel smakte, 312en dat meteen bewees dat ze uiteindelijk slechts een sterveling was, alhoewel misschien een zeer superieur; maar dat, ondanks haar sublunaire karakter, elk persoonlijk geschenk dat ze bezat tot het grootste voordeel had, en dat ze perfect wist, waarom ze het altijd droeg, wanneer ze zelfs een halve Het was een ritgewoonten van de fijnste blauwe doek, die, dicht bij haar figuur, de vorm van haar schouders, de slanke taille en de gracie van haar elke beweging toonde. Een kleine Highland-hoesje gemaakt van zwarte velvet, van waaruit een droopende veren, beveiligd door een zilveren thistle, afhankelijk was, contrasteerde goed met de weelderige gouden krullen die de dame los en onbeschouwd in rijke massa's over haar nek liet vallen. Haar ogen waren groot en van dat mooiste paars om soms te worden opgemerkt in verband met licht haar; haar kenmerken waren klein, regelmatig en perfect, alsof ze door de hand van een grote beeldhouwer waren gescheurd, maar een briljante kleur gaf leven en animatie aan het geheel; terwijl don Maar Cecilia Warmond had een veel hogere charme dan enige eenvoudige charme van kenmerken kan toekennen; ze had wat een gentleman uit de meest ruwe en meest onbelofelijke materialen kan maken, het meest eenvoudige gezicht kan verlossen, het meest vervelende huis elegant kan maken - de alomtegenwoordige, onbeschrijfbare, onbegrijpelijke, almachtige, onmiddellijk onderscheidbare charme van genade. De blote komst van iemand die gedurende het gehele voorafgaande Edinburghse seizoen het centrum van de universele aantrekkingskracht, het thema van het algemene gesprek, de geprezen, de bewonderde, de geliefde, had geweest, was voldoende om de manier te verklaren waarop de schuldige kleur in de wangen van Allan Frazer kwam en ging, voor de plotselinge verlegenheid waarneembaar in zijn gebruikelijke halve zorgeloze, halve satirische, hele modieuze manier. "Hij is verliefd op haar;" en het was de tijd geweest 314 toen die kijk op de vraag bijzonder blij en gelukzalig zou zijn gebleken. “Mijn neven, meneer en mevrouw Frazer,” zei Allan toen de deur van de kast voor de nieuwe komers werd gesloten. “Mina, mevrouw Warmond, generaal Warmond.” “Miss Frazer,” vervolgde ze, “ik heb van je gehoord sinds ik naar Schotland ben gekomen, en ik heb zoveel verlangd om je te kennen, dat toen ik hoorde dat je eigenlijk bij Craigmaver was, ik de verleiding niet kon weerstaan, maar, die bugbear, genoemd door die bedroefde individuen stijlvolle mensen, strikte etiquette, in tegenspraak, ik papa overtuigde om met me over te galoppen van Locholen, en, dienovereenkomstig, hier zijn we gekomen om ‘vrienden te maken’ met je.” van het rijden handschoenen, zoals ze sprak, voor Mina's acceptatie. Zoeken Het meisje wist nu perfect wie ze was, want als, sinds haar aankomst in Craigmaver, de kleinzoon van de leraar nooit de naam van Warmond had genoemd, had ze het jaren eerder gehoord, toen Glenfiord in de handen van vreemden overleed, toen haar werd verteld dat een generaal Warmond, die getrouwd was met 315Miss Gordon van Locholen, de koper was van de plaats die ooit van haar vader was geweest, in de buurt waar hij, onder de schaduw van Ben Lomond, in het geluid van de wrijving van het meer, zijn droomloze slaap sliep - ondenkbaar van landschap, vergeten van verdriet - vreedzaam. Ja, ze kende haar nu. Dit was dan de dame die in het huis woonde, die, maar voor een vreselijk ongeluk, nog steeds van hen was. Een verstikkende sensatie onderdrukt Mina toen die slanke vingers haar in een aangeboden vriendschap klampten, een soort duisternis kwam voor haar ogen; op een ogenblik viel een duisternis over het zonlicht, en die zwakke ziekte van het hart die een grote verrassing, of vreugdevol of verdrietig, vaak veroorzaakte, liet haar zelfs de mooie visie zien die zo zo lief en vriendelijk tot haar sprak, donker, alsof ze onwerkelijke voorwerpen in een vage, half-moonachtige, half-vreugdevolle droom keek. Het was maar voor een moment, maar dit duurde, want toen kwam het volledige gebruik van haar vaardigheden terug, en Mina kon zowel horen als zien. “En dit is je andere neef,” zei mevrouw Warmond, draaide haar fijne ogen op het mooie gezicht van Malcolm, en sprak daadwerkelijk tot hem, hoewel haar woorden aan Allan leek te zijn gericht; “dit is je andere neef,” en, met een enigszins twijfelachtige lucht, strekte ze opnieuw haar witgestuurde hand uit naar een lid van de familie Frazer; en de daad, en de heldere, oprechte glimlach die het vergezelde, maakte de gevoelige jeugd behoorlijk “verzacht” en zorgde ervoor dat hij alles over “grijze ogen” en een groot aantal andere gekleurde of hefs had bewonderd sinds hen, en schreef in een privé-mentale notitieboek, waarin hij altijd feiten over zijn uiteenlop Arme Malcolm! hij zag nooit een mooi gezicht dat hij niet over het hoofd en de oren viel verliefd op de eigenaar instant: het was zeker geluk, gezien de alarmerende frequentie van deze aanvallen, dat ze niet lang duurde, want, als ze hadden, de fit moet onvermijdelijk zijn bewezen dodelijk. Dat was een gelukkige dag voor Mina, want de bezoekers bleven voor de lunch, en zij en haar nieuwe vriend liepen samen door de tuinen; en toen sprak mevrouw Warmond in haar zachte, lage, muzikale stem, zo aangrijpend over Glenfiord, dat de tranen die ze tevergeefs probeerde te onderdrukken eindelijk op Mina's wangen regenen, en dan Cecilia, die haar ouder was voor een paar jaar, kuste het huilende meisje en vertelde haar hoe ze vaak had gehuild om aan het kind te denken dat Allan zei bijna haar hart had gebroken toen ze uit het midden van de bloemen en parfum en luxe van dat wilde romantische huis werd verwijderd. “Uw naam heeft altijd een vreemde interesse voor mij gehad,” voegde mevrouw Warmond eraan toe; “daarom, nu we ons eindelijk hebben ontmoet, hoop ik dat we echte vrienden zullen zijn.” “Als je me wilt laten liefhebben,” zei Mina, “ik zal je altijd liefhebben; ik heb nog nooit iemand gezien die zo mooi is als jij in mijn hele leven, ik heb nooit iemand gezien die ik dacht dat ik een halve zo leuk zou vinden,” en zo, ter plaatse, werd een vriendschap gevormd, bestemd om zo lang te duren als zulke absurde vriendschappen ooit duren, maar niet een ogenblik langer. Er was iets volmaakt charmants, dacht het jonge meisje, op de manier van mevrouw Warmond ten opzichte van haar oom; het was zo respectvol, zo deferentieel, maar toch, zo speels en boeiend, dat Mina niet verbaasd was om op te merken hoe volledig de laird ervan gefascineerd was. “Er was niemand in de wereld zoals Cecilia,” dacht de generaal duidelijk, dus voelde zich meneer Frazer overtuigd; en Mina en Malcolm steunden deze mening zonder verdere onderzoeken of de geringste aarzeling. Want als de zuster een paar onaangename en afstotende vrouwen had gezien tijdens haar korte passage door de oceaan van het leven, had ze nooit een valse ontmoet; dus accepteerde ze de vriendschap (die, als ze een beetje ouder of een beetje wijzer was geweest, ze zou hebben geweten, kon niet veel waard zijn, anders had het nooit zo vrij aangeboden) met een openhartig, vertrouwend hart; zonder bedrog zichzelf te kennen, de gedachte ervan in een ander nooit haar geest overschreden: bovendien, wie, als ze naar Cecilia keek, kon dromen van bedrog? Waarschijnlijk gevonden te worden op de bodem van een hart dat, schijnbaar onschuldig als een kind, was echt zo perfect verstikt met gevaarlijke gedachten en zwarte bedrog en jaloerse gevoelens, dat de waarheid lang geleden uit de citadel was gevlucht in afkeer en haar verblijf in betere, hoewel mogelijk minder uitnodigende, omgevingen. Mogelijk Cecilia nam vriendelijk de taak op zich om Mina de exacte betekenis van het woord “hypocrisie” te leren, maar omdat het lang geleden was dat het meisje haar goedwillende intentie ontdekte, nam ze haar zoals ze leek, en vond ze er dienovereenkomstig van. "Wel, je ziet, ik heb er geen last van; als een vrouw maar mooi is, kan ik haar alles vergeven." Iedereen was dus tevreden dat de heldere dag van april, met uitzondering, misschien, Allan Frazer, en de zaken vlot gingen, zoals ze in het algemeen doen, bij aannemelijk korte bezoeken, wanneer de mensen geneigd zijn om wederzijds tevreden te zijn, en wanneer een of twee aangename gesprekspartners en een evenredig aantal geduldige luisteraars aanwezig waren: maar op de lange termijn verklaarde generaal Warmond dat ze positief moeten gaan, en dus Cecilia, na allerlei mooie dingen te hebben gezegd, klopte gracieus over de hal en de trappen, en was verplicht genoeg om Malcolm toe te staan haar te helpen bij het zadel en de rijen goed voor haar aan te passen; waarna ze afscheid nam van alle Craigma-gentlemen, en Het meisje pakte zich aan het zuigen toen de Highland-hoes helemaal uit het zicht verdween; als ze maar kon weten welk verdriet de dame die het droeg haar had moeten veroorzaken, zou ze misschien op haar knieën geweest zijn en gebeden had dat ze het nooit meer zou zien: maar Mina bezat niet de 320-visie van een zichtbare, en dus, heel opgewonden door de gebeurtenissen van de dag, en verheugde zich te denken aan het mooie wezen, dat, hoewel zo volmaakt fascinerend, haar "vriend" wilde noemen, nam ze de arm van haar oom in bezit en ging met hem naar het diner. “Ik wist het niet, Allan,” zei de oude meneer Frazer, na een lange onheilspellende pauze, die, in tegenstelling tot de gewoonte, de afname van het doek volgde, “ik wist het niet, Allan, je was gisteren bij Locholen.” “Ik was toevallig in de buurt, meneer,” antwoordde zijn kleinkind, “en belde om te vragen hoe meneer Gordon was.” “En daar vonden generaal en mevrouw Warmond”, voegde de heer Frazer eraan toe. “Ja, ze kwamen de dag ervoor, geloof ik,” antwoordde Allan, die in alle opzichten zo verstrikt was in de moeilijke operatie van het schillen van een appel, dat hij zijn ogen niet kon opheffen en recht naar zijn grootvader kon kijken terwijl hij sprak. Mr. Frazer scheurde ongeduldig een of twee noten en zei dan haastig: Als het niet beter was geweest, meer Al helemaal, voor Mina om Miss Warmond te hebben gebeld? als ik wist dat ze in Locholen was. Zoals het moet “Ik vertelde mevrouw Warmond,” antwoordde Allan, “dat omdat Mina niet erg sterk was en de afstand tussen ons zo groot was, ik bang was dat mijn neef niet zou kunnen bellen totdat het weer een beetje meer gematigd was; dus ze zei zeer vriendelijk dat ze niet op de ceremonie zou staan, maar tien lange mijl hier zou rijden, en tien even lang terug, om haar te zien, zoals ze heeft gedaan.” Er was een toon in Allans stem, en een blik in zijn ogen toen hij de voorgaande zin uitspreekt, die Mina niet kon begrijpen; het was niet precies een schreeuw die zijn gezicht vervormde, noch was het een uitdrukking van pijn; maar het was iets dat zo bijzonder ver van aangenaam was, dat het meisje zichzelf dacht te vangen. "Ik moet me vergist hebben; hij kan niet verliefd zijn op haar:" en toch, omdat ze zijn manier van Miss Warmond niet kon verzoenen met deze nieuwe versie van een oud onderwerp, besloot ze tijd te geven om een raadsel op te lossen dat ze moe werd van het puzzelen over, om te weten, het hart van haar neef Allan. 322 “Allan, kun je niets bewonderen?” De jonge man keek oprecht naar de verre heuvels, nauwelijks zichtbaar door de verzamelende duisternis, en een soort schaduw, alsof van hen, viel over zijn gezicht terwijl hij dat deed; na een moment van pauze antwoordde hij: De strakke oude bergen, en het heldere, gezonde, gelukkige kind; het zuivere gezicht van de natuur, en het eerlijke gezicht van de mens: alles waarop onze God het zegel van grootsheid, of van schoonheid, of van goedheid heeft gelegd, bewonder ik. Er was een plechtigheid in dit antwoord, heel anders dan de gebruikelijke onzorgvuldige onverschilligheid van zijn opmerkingen; maar toch bleef Mina ontevreden. “Dus denk je niet dat mevrouw Warmond heel mooi is?” “Ik beschouw haar als de meest handige, de meest vervulde, de meest fascinerende erfgenaam in Schotland,” antwoordde hij; “wat heeft je ertoe gebracht je voor te stellen, neef Mina, ik was blind voor haar perfecties?” “De manier waarop je hebt gekregen om helemaal niet te prijzen, of anders tegen je wil,” antwoordde zijn neef: “Ik had nooit gedacht dat het mogelijk was dat een eenvoudige sterveling zo buitengewoon mooi zou zijn; ik had nog nooit eens van zo’n gezicht gedroomd, en in het begin had ik gedacht dat je haar ook een soort engel dacht; maar nu, Allan, ik kan je niet precies uitzoeken. “Je hebt het niet nodig, Mina,” antwoordde hij, glimlachend; “de kennis van mezelf die ik onlangs heb verworven, heeft mij weinig geluk gebracht; het kon je niets geven. “Ik heb altijd hetzelfde gevoeld tegenover u als tegenover Malcolm,” keerde Mina terug, zonder naar het laatste gedeelte van de vorige zin te luisteren; “en ik weet zeker dat, hoewel u zo slim bent en op vele manieren zo veranderd bent, u mij net zozeer als uw zus beschouwt als ‘in de oude dagen vertrokken;’ en daarom zou ik u een vraag willen stellen – u zult niet boos op mij zijn, zou u? mag ik het vragen?” “Ga door,” zei Allan, die meer dan ooit vastziet in de duisternis. “Ben je echt ongelukkig, of is het gewoon een gewoonte die je hebt verworven om te praten alsof je dat bent? ‘Er is’, antwoordde hij kort. “En de oorzaak, lieve Allan, mag ik het niet weten?” Hij pauzeerde een ogenblik, alsof onbeslist; dan onderdrukt de sterke neiging hij voelde om haar alles te vertellen, zei hij, “Nee, Mina, mijn eigen ‘kleine’ zuster Mina, zoals ik je altijd had genoemd, moet je me nooit meer iets over mezelf vragen; je zult me liefhebben, ondanks mijn fouten, en we zullen altijd goede vrienden zijn, zullen we niet?” Hij strekte zijn hand uit terwijl hij sprak, alsof hij, met een goed eerlijk druk, het neefje compact zou verzegelen; toen, naar het piano glijden, zong hij - zoeter en droeviger dan Mina hem ooit had gehoord zingen - oude lamenten en hymnes en dirges die het hart van het meisje in haar verdrietig maakten en veroorzaakten dat Malcolm, die met de laird uit was geweest, terugkeerde op deze hoek, om Allan zijn roeping te verklaren had vergist, want hij was alleen geschikt voor een van de drie roepen, om te wijzen, een parson, een parochieambtenaar, of een ondernemer. Einde van Volume I.

Over HackerNoon Book Series: We brengen u de belangrijkste technische, wetenschappelijke en inzichtelijke public domain boeken. Dit boek is onderdeel van het publieke domein. Astounding Stories. (2009). ASTOUNDING STORIES OF SUPER-SCIENCE, FEBRUARY 2026. USA. Project Gutenberg. Release datum: februari 14, 2026, van https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99* 