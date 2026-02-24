Heartbreak у шкотским висоравнима

Astounding Stories of Super-Science фебруар, 2026, by Astounding Stories је део HackerNoon's Book Blog Post серије. Можете прескочити на било које поглавље у овој књизи овде. The Moors and the Fens, volume 1 (of 3) - Chapter XVI: Cousin Allan By J. H. Riddell Vreme, koje ima način da proširi naš krug novih poznanika i da raznim bolnim metodama smanji broj onih koje duša u svojoj nežnosti voli da zove „stari prijatelji“, donelo je, pre nego što je već mesec dana bila u Craigmaveru, novu osobu pod obaveštenjem Mina Frazer; nekog koga, posle života, usred svih briga i nevolja i teškoća postojanja, nikada nije zaboravila. Ona – za ovog novog prijatelja, koji je počeo u osobi najljepše i najzadovoljnije žene – pojavila se nešto posle iznenadnog modnog izgleda pojave pred očima starije nećakinje, koju je Alan preduzeo, kako mu je Mina rekla, „zbog nedostatka nečeg boljeg da uradi“, da uputi u mnogobrojnim misterijama skiciranja i senke, perspektiva i predvorja. „Nikada nije bilo bržeg učenika“, rekao je učitelj. "Нити више стрпљив учитељ", рече ученик: и тако, пошто су обојица, можда, били прилично сигурно тачни, рад учења напредовао је пријатно и брзо; јер Мина је имала циљ у виду, и радила је напорно да га оствари; а Алан, уморан и болестан од финих дама као што је он био, нашао се дивно заинтересован за напредак некога ко би могао бити озбиљан о ономе што је сматрао тако безначајном ситницом као што је повратак неколико њених "својих кућних погледа" у земљу коју су околности натерале да усвоји, да ли је хтела или не. Jednog jutra, dakle, u tom nezadovoljavajućem, polusmešnom, polusmešnom mesecu koji se zove april, Mina je bila zauzeta kopiranjem u olovku pejzaža koji je Alan stavio pred nju, dok je stajao blizu, gledajući, ako se istina mora reći, mnogo češće na svog rođaka nego na crtežu – i Malkolm, koga je kućanstvo obično zvalo indolentnim, ležao je u potpunosti na kauču, sanjajući o svojoj crvenoj uniformi i velikim delima koja bi on mogao da izvrši u nekom neodređenom periodu u budućnosti – kada je zvuk konjskih kapića koji su trčali preko grebena naterala Mina da pogleda iz svog posla, i kao što je to uradila, re „О, како је лепо!“ опет је узвикнула. „Алан, дођите овде и реците ми ко је то.“ Али Алан, без паузе да одговори, без размишљања бацио је портфолио, пејзаж, полудовршене цртеже, оловке и сл. у угао, и извукао се из собе, и спустио до главног улаза, где га је Мина убрзо видела како помаже новом доласку да се демонтира; а неколико минута касније дошла је клизајући у црталиште, праћена финим војником, и стајала пред Мином визија женске лепоте, каква никада раније није замишљала да постоји, осим у имагинацији неког великог мајстора божанске уметности сликарства. Да, била је лепа; лепа као сан, као концепција поета, као идеал визионара!Ако би Мина била рођена у другој земљи и образована у другој вери, могла би скоро да се колена пред очима овог неочекиваног посетиоца, фантазирајући да је она била дух из неког чистијег, срећнијег, светлијег света од нашег, - осим за костим, који је сигурно уживао више земље него неба, 312и који је одједном показао да је она, на крају крајева, била само смртница, мада можда веома супериорна; али која, упркос свом сублимационом карактеру, одбацила је сваки лични дар који је поседовала на највећу предност, и да је савршено добро знала зашто је увек носи Била је то навика за јахање најлепше плаве тканине, која је, блиско уклапајући се у њену фигуру, приказала облик њених рамена, мршавост њеног струка и грациозност сваког њеног кретања. Мала хигхлендска капета од црне велвете, од које зависило падајуће перо, обезбеђено сребрним тестилом, добро се супротставила луксузним златним коврчама које је дама дозволила да падне лабава и без обзира на богате масе преко њеног врата. Њене очи су биле велике и најлепше љубичасте које се понекад може приметити у вези са лаганом косом; њене карактеристике су биле мале, регуларне и савршене Ali Cecilija Varmond je imala mnogo veći šarm od bilo kakve jednostavne lepote karaktera; ona je imala ono što može napraviti džentlmenicu iz najgrubljih i najbezobzirnijih materijala, otkupiti najjednostavnije lice, učiniti elegantnim najprljaviji dom, – sveopšteni, neopisivi, neshvatljivi, svemoćni, odmah prepoznatljivi šarm milosti. Bilo je nečega o načinu na koji je hodala po sobi, pružala ruku, prihvatila ljubaznost – u tonu njenog glasa, u tonu njenog smeha, koji bi se pokazao neodoljivim da je bila jednostavna dok je bila lepa, dok je bila mlada. Samo dolazak čoveka koji je tokom cele prethodne sezone u Edinburghu bio centar univerzalne privlačnosti, tema opšteg razgovora, obožavanog, divljenog, obožavanog, bio je sasvim dovoljan da objasni način na koji je krivna boja došla i otišla u Allan Frazerov obraz, za iznenadnu sramotu koja se osećala u njegovom uobičajenom polusmernom, polusatirskom, potpuno modnom načinu. "Он је заљубљен у њу;" и било је време када би се тај поглед на питање показао посебно срећним и срећним. „Моји рођаци, господине и госпођи Фразер“, рече Алан док се врата гардеробе затварају за нове долазнике. „Мина, госпођице Вармонд, генерал Вармонд.“ „Kakvo tvrdo formalno uvodjenje, o gospodaru planina“, uzviknula je gospođo, čije je brzo oko u jednom pogledu skeniralo „svoje rođake“. „Gospođo Frazer“, nastavila je, „čula sam o tebi otkako sam došla u Škotsku, i toliko sam želela da te upoznam, da kad sam čula da si zapravo u Kregmaveru, nisam mogla da se oduprem iskušenju, ali, stavljajući tog medveda, koji su te strašne osobe zvale modnim ljudima, strogim etiketama, na izazov, ubeđivala sam papu da se prevrne sa mnom iz Locholena, i, prema tome, ovde smo došli da se „prijateljimo“ s tobom. Од јахања рукавица, као што је говорила, за Мина прихватање. Претраживање Девојка је сада савршено знала ко је она, јер ако, пошто је стигла у Цраигмавер, унук лаира никада није поменуо име Вормонда, она је то чула годинама раније, када је Гленфиорд умро у руке странцима, када јој је речено да је генерал Вормонд, који се оженио 315Мис Гордон из Лохолена, био купац места које је некада било њеног оца, у близини којег је, под сенком Бена Ломонда, у звуку риппела језера, мирно спавао свој бесмртни сан - несвестан пејзажа, заборављајући тугу. Да, она је сада знала. Тада је то била дама која је живјела у кући која је, али за страшну несрећу, и даље била њихова. Утиснуће осећање потиснуло је Мину док су јој те танке прсте заглавиле у понуђеном пријатељству, пред очима јој је дошла нека врста мрака; за тренутак је мрак пао над сунцем, а та слаба болест срца коју велика изненађење, било радосна или тужна, често подстиче, натерала је да види чак и лепу визију која јој је тако слатко и љубазно говорила, мрачно, као да је посматрала нереалне објекте у неком нејасном, полумурном, полупријатном сну. To je trajalo samo trenutak, ali to je trajalo, jer je tada povratila punu upotrebu svojih sposobnosti, a Mina je mogla i da čuje i da vidi. „I ovo je tvoj drugi rođak“, reče gospođica Varmond, okrenuvši njezine lepe oči na Malkolmovo prelepo lice, i pričajući mu, iako su joj reči izgledale da su upućene na Allana; „ovo je tvoj drugi rođak“, i, sa pomalo nejasnim vazduhom, ona je još jednom proširila ruku u belim rukavicama na jednog člana porodice Frazer; i čin, i sjajni iskren osmeh koji ga je pratio, prilično su „smestili“ osetljivu mladost i naterali ga da zaboravi sve o „sivim očima“ i mnoštvu drugih obojenih ili hlebova koje je od njih divio, i da napiše u privatnoj mentalni beležnici, u kojoj je uvek stavljao i trljao Jadni Malkolm! nikada nije video lepo lice da se nije zaljubio u vlasnika odmah: sigurno je bilo srećno, s obzirom na alarmantnu učestalost ovih napada, da oni nisu dugo trajali, jer, ako su imali, fit mora neizbežno da su se pokazali smrtonosnim. Био је то срећан дан за Мину, јер су посетиоци остали за ручак, а она и њен нови пријатељ ходали су заједно кроз баште; а онда је госпођа Вормонд разговарала својим меким, ниским, музичким гласом, тако додирљивим о Гленфиорду, да су сузе које је узалуд покушавала да потисне коначно падале на Минине образе, а онда је Сесилија, која је била њена старија неколико година, пољубила плачућу девојку и рекла јој како је често туговала да помисли на дете које је Аллан рекао да јој је готово сломило срце када је уклоњена из средине цвећа и парфема и луксуза тог дивног романтичног дома. „Tvoje ime mi je oduvek bilo čudno“, dodala je gospođa Varmond. „Stoga, sada kada smo se konačno sreli, nadam se da ćemo biti pravi prijatelji.“ „Ako mi dozvoliš da te volim“, reče Mina naglo, „voljet ću te zauvek; nikad nisam videla nikoga lepšeg od tebe u celom životu, nikad nisam videla nikoga za koga sam mislila da bih volela jednu polovinu tako dobro.“ I tako se, na licu mesta, formiralo prijateljstvo, koje je predodređeno da traje dokle god traju takva apsurdna prijateljstva, ali ne i trenutak duže. Bilo je nešto savršeno šarmantno, pomislila je mlada devojka, na način gospođice Varmond prema njenom ujaku; bilo je to tako poštovanje, tako poštovanje, ali, ipak, tako igračko i fascinantno, da se Mina nije čudila kada je primetila koliko je u potpunosti bila fascinirana njom. "Na svetu nije bilo nikoga poput Cecilije", tako je general očigledno pomislio, tako da se gospodin Frazer osetio ubeđenim; i Mina i Malkolm su podržali ovo mišljenje bez daljeg ispitivanja ili ni najmanje oklevanja. Јер, да је сестра видела неколико непријатних и одвраћајућих жена у току свог кратког пролаза преко океана живота, никада се није сусрела са лажним; тако да је прихватила пријатељство (које, да је била мало старија или мало мудрија, знала би да не може много вриједити, иначе то никада није било тако слободно понуђено) са искреним, повереним срцем; знајући да није преварила себе, идеја о томе у другом никада јој није прелазила ум: осим тога, ко би, гледајући Сецилију, могао сањати о превари? Možda bi se našlo da leži na dnu srca koje je, naizgled bezgrešno kao detinjstvo, zaista bilo tako savršeno zagušeno opasnim mislima i crnom prevarom i ljubomornim osećanjima, da je istina odavno pobegla iz citadele u ogorčenosti i zauzela svoj dom u boljim, iako možda manje privlačnim, okolnostima. можда Сесилија је љубазно преузела задатак да Мини научи тачно значење речи „хипократија;“ али, пошто је дуго пре него што је девојка открила своју добронамерну намеру, она је узела онако како јој се чинило, и уживала јој се у складу са тим. "Pa, vidiš, ne smeta mi to; ako je žena lepa, mogu da joj oprostim sve." Tako da je svako bio zadovoljan tim svetlim aprilskim danom, a možda i Allanom Frazerom, i stvari su se odvijale glatko, kao što to obično rade, povodom podnošljivo kratkih poseta, kada su ljudi skloni da budu međusobno zadovoljni, i kada su jedan ili dva prijatna govornika i proporcionalan broj strpljivih slušača prisutni: ali na kraju je general Varmond izjavio da moraju da idu pozitivno, i tako je Cecilija, nakon što je rekla sve vrste lepih stvari, graciozno trčala kroz dvoranu i niz stepenice, i bila je dovoljno obavezna da dozvoli Malkolmu da joj pomogne u sedlu i da joj pravilno prilagodi remen; posle čega se oprosti od svih gospodina Craigma, i pođe niz Devojka se uhvatila da sije kada je visoravni kaput potpuno nestao iz vida; ako je mogla samo da zna kakvu je tugu gospođa koja ga je nosila bila namenjena da joj izazove, mogla je da se spusti na kolena i pomoli se da ga više nikada ne vidi; ali Mina nije posedovala 320-tu viziju vidika, i tako, sasvim uzbuđena događajima tog dana, i oduševljena razmišljanjem o lepom biću, koje je, iako tako savršeno fascinantno, odbilo da je nazove „prijateljem“, uzeo je u posedu unukovu ruku i ušao s njim na večeru. „Нисам био свестан, Алан“, рече стари господин Фразер, након дуге злобне паузе, која је, супротно обичају, довела до повлачења тканине. „Нисам био свестан, Алан, јуче си био у Лохолену.“ - Случајно сам био у комшилуку, господине - одговорио је његов унук - и позвао да питам како је господин Гордон. „И тамо су пронашли генерала и госпођу Вармонд“, додао је Фразер. "Da, stigli su dan ranije, verujem", odgovorio je Alan, koji je, po svim namerama i svrhama, očigledno bio toliko zaglavljen u tešku operaciju piljenja jabuke, da nije mogao da podigne oči i pogleda direktno u svog dedu dok je govorio. Gospodin Frazer je nestrpljivo razbio jedan ili dva oraha, a onda je žurno rekao: Da nije bilo bolje, više Sve u svemu, da je Mina pozvala gospođicu Varmond? – Da sam znala da je ona u Locholenu. Као што треба „Rekao sam gospođi Varmond“, reče Allan, „da, pošto Mina nije bila jako jaka, a udaljenost između nas je bila tako velika, bojao sam se da moj rođak neće moći da pozove dok vreme ne bude malo mirnije; pa je vrlo ljubazno rekla da neće stajati na ceremoniji, već da će ovde voziti deset milja, a opet deset milja, da bi je videla, kao što je i učinila.“ U Allanovom glasu je bio ton, i pogled u njegove oči dok je izgovarao prethodnu rečenicu, koju Mina nije mogla da razume; nije to bila baš šaljivost koja je deformisala njegovo lice, niti je to bio izraz boli; ali to je bilo nešto tako daleko od veoma ugodnog, da se devojka uhvatila da razmišlja. „Mora da sam pogrešio; on ne može da se zaljubi u nju.“ A ipak, kako nije mogla da pomiri svoj način prema gospođi Varmond s ovom novom verzijom starog predmeta, odlučila je da odvoji vreme da reši zagonetku koju je umorila od zagonetke, da se zaljubi u srce svog rođaka Alana. 322 „Alan, možeš li se diviti ničemu?“ Mladić je ozbiljno pogledao ka dalekim brdima, jedva vidljivim kroz skupljivu sumraku, i neka senka, kao da je iz njih, pala mu je na lice dok je to radio; posle trenutka pauze odgovorio je: „Српске старе планине и светло, здраво, срећно дете; чисто лице природе и искрено лице човека: све на чему је наш Бог поставио печат величине, или лепоте, или доброте, дивим се.“ У овом одговору је постојала свечаност, веома другачија од уобичајене непажљиве равнодушности његових коментара; али ипак Мина је остала незадовољна. „Zar ne misliš da je gospođa Varmond veoma lepa?“ „Сматрам је најпоузданијом, најуспешнијом, најфасцинантнијом наследницом у Шкотској“, одговорио је он. „Шта те је навело да замислиш, рођаке Мине, да сам била слепа за њена савршенства?“ „Начин на који сте добили да похвалите или уопште не, или иначе против своје воље“, одговорио је његов рођак: „Никада нисам замишљао да је могуће да било који обични смртник буде тако изузетно сладак; никада раније нисам ни сањао о таквом лицу, и, у почетку, замишљао сам да и ти мислиш да је она нека врста анђела; али сада, Алан, ја те не могу тачно схватити. "Ne treba ti, Mina", odgovorio je on, smešeći se, "znanje o sebi koje sam nedavno stekao donelo mi je malo sreće; to ti ne bi moglo dati ništa. „Uvek sam se prema tebi osećao isto kao i prema Malkolmu“, vratila se Mina, ne obraćajući pažnju na poslednji deo prethodne rečenice; „i sigurna sam da, iako si tako pametna i toliko se promenila na mnoge načine, smatraš me baš onoliko kao svoju sestru kao „u starim danima otišla;“ i zato bih volela da ti postavim jedno pitanje – nećeš se ljutiti na mene, hoćeš li? „Nastavi“, reče Allan, gledajući napolje više nego ikad u tamu. "Да ли сте заиста несрећни, или је то само навика коју сте стекли да причате као да сте? да ли заиста постоји било каква туга - било каква хитна туга мислим - у вашем срцу?" “Postoji”, kratko je odgovorio. „И разлог, драги Алан, можда то не знам?“ Zastao je na trenutak, kao da je bio neodlučan; a onda je potisnuo snažnu sklonost da joj sve kaže, rekao je: Ne, Mina, moja mala sestra Mina, kao što sam te zvala, ne smeš me nikad ništa više pitati o sebi; zavolićeš me, uprkos mojim greškama, i uvek ćemo biti dobri prijatelji, zar ne? Podigao je ruku dok je govorio, kao da bi dobro iskrenim pritiskom zapečaćivao kompaktenu rođaku; onda je, skliznuvši ka klaviru, pevao – slatkeje i tužnije nego što ga je Mina ikada čula pevati – stare žalosti i himne i dirge koje su devojčinu srce učinile tužnom u njoj i izazvale Malkolma, koji se, nakon što je izašao sa lairdom, vratio na ovaj trenutak, da prizna Allan da je pogrešio svoj poziv, jer je bio pogodan samo za jedan od tri poziva: da bude mudrac, parson, župljanin ili preduzetnik. Крај волумена I. 