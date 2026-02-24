په سکاټلینډ Highlands Heartbreak

Astounding Stories of Super-Science February, 2026, by Astounding Stories د HackerNoon's Book Blog Post لړۍ برخه ده. تاسو کولی شئ دلته په دې کتاب کې هر فصل ته ورسئ. د super-science حیرانتیا تاریخونه فبروري 2026: The Moors and the Fens، Volume 1 (د 3) - د XVI فصل د نجلۍ By J. H. Riddell د وخت، چې د نوي معلوماتو زموږ د حلقوي پراختیا، او د مختلف دردناک طریقو له لارې د هغه خلکو په شمول، چې د روح په خپل عضلاتو په لټه کې د "د قدیم دوستانو" له خوا په شمول، کم کړي، له دې لپاره چې هغه په Craigmaver کې د څو میاشتو مخکې، يو تازه شخص، د Mina Frazer په یاد کې، چې، د ژوند وروسته، د ژوند د ټولو مراقبتونو او ستونزو او ستونزو په منځ کې، هغه هیڅکله نه وښيي. هغه - د دې نوی دوست لپاره، چې په شخص کې تر ټولو ښکلي او بشپړ ښځو په شخص کې پیل شو - په ناڅاپي توګه د ناڅاپي موډل څخه وروسته ښکاري چې د پیرودل لیورډ د ناڅاپي په څیر ښودل شوی، کوم چې آلان یې، لکه څنګه چې مینا هغه یې وايي، "د څه ښه کار نه لري" چې د ډیزاین او سایټ کولو، د نقطې او مخکښو په ډیرو رازونو کې د لارښوونې ورکړي. 310 "نه ترټولو چټک ښوونځي نه وه،" دا د استاد وايي. "هیڅوړه د صبر معلم نه" دا څومره یم: او په دې توګه، لکه څنګه چې هر دوی، شاید، په ډیری توګه درست، د زده کړې د کار په خوښۍ سره او په چټکۍ سره پرمختګ کړ؛ ځکه چې د مینا په نظر کې یو موضوع لري، او د دې لپاره سخت کار کوي؛ او آلن، د ښکلي ښځو په څیر خسته او ناروغ، د هغه د پرمختګ په حیرانتیا سره په پام کې ونیسئ چې هغه کولای شي د هغه څه په اړه چې د هغه په نظر کې د یو بل نږدې نږدې نږدې په توګه د خپل "د کور نظرونو" د ځينو په ځمکه کې راټول کړي چې د شرایطو له هغې ته اړتيا لري، که هغه غواړم یا نه. له دې امله، يو صبح، په هغه ناڅاپي، نږدې ښکلي، نږدې ښکلي، نږدې ښکلي میاشت کې چې د اپریل په نوم دی، مینا په کارولو سره د نندارتون سره کار کوي چې د آلن د هغې لپاره جوړ شوی دی، په داسې حال کې چې هغه په اوږدو کې چمتو شوی، په حقیقت کې، د هغه په ډیزاین په پرتله ډیر اغیزمنه د خپل خواړه په څیر وګورئ - او مالکلم، چې د کورنۍ په عمومي توګه د ناڅاپي په نامه یې، په بشپړه کچه په سوانګ کې تکیه شوي، د هغه سپارښتنه په اړه د خپل سپارښتنه او د هغه لویو عملونه چې هغه به په ځینې غیرقانوني راتلونکي وخت کې ترسره کړي - کله چې د ګاڼو په څیر د "او! څومره ښکلي!" هغه بلګلي. "لاين، دلته راځي او زما په اړه پوه شي چې دا کون دی." مګر آلان، د ځواب لپاره د ځواب کولو لپاره، د پوښونو، ځمکې، نیمه بشپړ نندارتون، پنیرونه او داسې نور په لټه کې په ناڅاپي توګه وټاکل، او د کمر څخه بهر وټاکل، او په اصلي دروازه ته راځي، په هغه کې چې مینا په تیرو وخت کې هغه راځي چې د نوي رسیدو سره مرسته کوي؛ او د ځینې دقیقې وروسته، هغه د ډیزاین کمرې ته راځي، د یو ښکلي پوځي نظر لرونکي انسان سره تړل شوی، او د مینا په مخ کې یو ښکلي ښکلا ښکلا، کوم چې هغه مخکې هیڅکله تصور نه کړ، پرته د ځینې د خدای ایا! دا ښکلي وه؛ ښکلي لکه څنګه چې د خواب، لکه څنګه چې د شاعری تصور، لکه څنګه چې د لیدونکي مثالی! که مانا په بل هیواد کې وده شوه او په بل باور کې زده شوه، نو دا ممکن به په دې ناڅاپي لیدونکي په لیدنه کې نږدې کڅوړه وي، په تصور کې چې هغه د ځینې پاک، خوشحاله، ښکلي نړۍ څخه یو روح دی، - د پوښ، چې ډاډه کوي چې د آسمان په پرتله د ځمکې څخه ډیر خوښوي، 312 او چې په هر وخت کې ښودل کیږي چې هغه په پایله کې یوازې یو ميتوب دی، مګر شاید ډیر لوړ دی؛ مګر چې، د خپل زیرمې ځانګړتیا په پرتله، هغه د هر شخصي ډاټا څخه د هغه ترټولو لوی ګټور څخه دا د بلې ټوکر څخه جوړ شوی کوچنی ټوکر دی، کوم چې د هغې په شکل کې ښودل کیږي، د هغې د پايپونو شکل، د هغې د ټوکر د ښودلو او د هغې د هر حرکت د ګرځنده کیفیت ښودل. د بلې ټوکر څخه جوړ شوی کوچنی ټوکر دی، چې د یو ښودلو پیاوړتیا پر بنسټ لري، چې د سپری ټیټل لخوا تضمین شوي، په ښه توګه سره د لګښتو د ګولډن curls سره متناوب شوی، چې د ښځو سره اجازه ورکړي چې په خپل کڅوړه کې پراخه او غليظ کڅوړه ته ونیسئ. د هغې د څیړنو لوی دي او په ځینې وختونو کې د رڼا موټرو سره تړل کیږي؛ د هغې ځانګړتیاوې کوچنی خو سیسیلیا وارمنډ د ځانګړتیاو د هر ساده ښکلا څخه ډیر لوړ ښکلا لري؛ هغه هغه څه لري چې د ګرځنده ترین او ډیری غیرقانوني موادو څخه یو ډیری ښکلا کولی شي، د ساده ترین چیرې خوندي کړي، د بدترین کور ښکلا کړي، - د ټولو پراخ، غیرقانوني، غیرقانوني، د ټولو قدرتو، په چټکۍ سره ښکلا ښکلا ښکلا. د هغه په څیر چې هغه د کمرې په څیر چټک شوی، د هغې د لاس په څیر چټک کړ، د هغې د غږ په ټون کې، د هغې د خنده په څیر، چې به غیرقانوني ښکلا وي که هغه په څیر ښکلا وه، کله چې هغه ځوان وه. د هغه شخص چې په بشپړه توګه د انډینګورګ موسم کې، د عامه جذب مرکز، د عمومي خبرې موضوع، د ګرمۍ، ګرمۍ، ګرمۍ، په بشپړه توګه کافی دی چې د هغه شیانو د وضاحت لپاره چې د غلطی رنګ د آلان Frazer په چمکه کې راځي او راځي، د ناڅاپي خنده چې د هغه په معمول ډول د نږدې ناڅاپي، نږدې satirical، په بشپړه توګه موډل ډول پاملرنه کیږي. "او د هغې سره عاشق دی؛" او د 314 وخت دی، کله چې د دې سوال په اړه دا نظر به په ځانګړې توګه خوشحاله او خوشحاله ثابت شي. "ما د خواړو، Mr. او Miss Frazer،" Allan وايي، لکه څنګه چې د کابینې دروازه د نوي ګرځنده لپاره بند. "منا، میس Warmond، جنرل Warmond." "چه سخت رسمي نندارتون، ایا د کوهونو خدای،" په رښتيا، چې د تیری په چټکۍ سره په چټکۍ سره "د خواړو" په چټک کې چمتو کړ. "مس Frazer،" هغه ادامه کړ، "مس د سکاټلینډ په پیل کې د تاسو په اړه شنیدلي، او زه ترټولو غواړم چې تاسو په حقیقت کې په Craigmaver کې شتون لري، زه د خوښۍ مقاومت نه کولی شي، مګر، د هغه بوټان، چې د دې خنده لرونکي خلکو له خوا د موډل لرونکي خلکو له خواړه، د سخت ډولونو له خواړه، زه د پاپ د Locholen څخه زما سره ګالپ ته ونیسئ، او په دې توګه، دلته موږ له تاسو سره "د دوستانو" ونیسئ. "او لکه څنګه چې تاسو یې خبرې وکړئ، د مینی د قبول کولو لپاره. څیړنه دا ماشوم اوس په بشپړه توګه پوه شي چې هغه کیدای شي، ځکه چې کله چې هغه په Craigmaver کې راځي، د لیورډ نانزرمه هرڅه د وورمونډ نوم نندارې نه وه، هغه یې د هغه کلونو څخه دمخه سمه کړه، کله چې ګلینفورډ د غریبهانو په لاسونو کې وفات شو، کله چې هغه پوه شي چې یو ژرال Warmond، چې د 315Miss Gordon له Locholen سره ازدواج کړ، د هغه ځای خوندي دی چې په دې وخت کې د هغې والد دی، چې په Ben Lomond په سایه کې، د لګونو د رڼا په شاوخوا کې، هغه په آرامۍ سره خپل ناڅاپي خوابونه ونیسئ - د سينګار څخه ناڅاپي، د غم په ناڅاپي کې. دا، نو، دا دی، چې په کور کې ژوند کوي چې، مګر د ګرمې ناڅاپي لپاره، اوس هم د هغوی دي. یو غرګون احساس د مینا ته فشار کړ، لکه څنګه چې دا ښکلي ډکونه د خپل د سپارښتنې په لټه کې راځي، یو ډول اندیښنې د هغې په چټکۍ سره ونیسئ؛ په ځینې وختونو کې، یو اندیښنې د سپارښتنې پر ځي، او دا د قلب غریب ناروغۍ چې یو لوی حیرانتیا، که څه هم خوښ یا غمگین، اغیزمنه ووي، هغه ښکلي لید ته ونیسئ چې د هغې سره دا ښکلي او ښکلي خبرې کوي، ښکلي، لکه څنګه چې هغه په یو ناڅاپي، نږدې ښکلي، نږدې ښکلي خواب دا یوازې د ځینې وختونو لپاره دی، مګر دا دوام ورکړي، ځکه چې هغه وخت چې د هغې د مهارتونو بشپړ کارولو ته ورسیږي، او د مینا په دوامداره توګه شنیدلي او وګورئ. "او دا ستاسو بل خواړه ده،" د وورموند خانم، د Malcolm ښکلي چیرې خپل ښکلي چیرې ته ورسیږي، او په واقعیت کې له هغه سره خبرې کوي، که څه هم خپل کلمه به د آلان ته اشاره کوي؛ "او دا ستاسو د بل خواړه ده" او، په لږ ډول ناڅاپي هوا سره، هغه يو ځل په 316 کې د Fraser کورنۍ یو عضو ته د سپين ګولۍ لاس ته وده ورکړي؛ او دا عمل، او د دې سره تړاو شوي ښکلي روښانه خنده، د حساس ځوانانو ته ډیره "توازن" ورکړي، او هغه یې د "د سپين چیرې" او د نورو رنګونو یا هابونو په اړه هر څه راځي چې د دوی له خوا غبرګون شوي دي، او په یو انفرادي ذهني کتاب کې بیه مالکلم! هغه هیڅکله یو ښکلي چیرې نه وګورئ چې هغه د مالک په انټرنیټ کې عاشق نه ونیسئ: دا قطعا خوشحاله وه، د دغو اغیزو ته د مخکښ اغیزمنې له امله، چې دوی اوږد نه ونیسئ، ځکه چې، که دوی لري، د مناسب باید په ناڅاپي توګه د موتري ثابت شوي دي. دا د مینا لپاره یو خوشحاله ورځ دی، ځکه چې د لیدونکو لپاره د دوتنې لپاره پاتې شو، او هغه او د هغې نوي دوست په باغونو کې یوځای شو؛ او بیا د میس وارمنډ په خپل نرم، کم، موسیقي غږ کې خبرې کړ، د ګلینفورډ په اړه ډیری حیرانتیا لري، چې هغه چټکې چې هغه په لټه کې هڅه کړ، په پای کې د مینا په چټکونو کې راځي، او بیا سیسیلییا، چې د هغې د ځینې کلونو څخه لوی دی، د چرم لرونکي ځوانانو سره پوهیږي او هغه راځي چې څومره هغه ماشوم په فکر کې چمتو شوې وه چې ایلان وايي چې د هغې د قلب په پرتله راځي، کله چې د دې روښانه رومانټیک کور څخه د رنګونو او رنګونو او لوستلو "د تیری نوم په اړه زه تل یو غریب دلچسپي لري،" د وورموند خانم اضافه کړ؛ "د دې امله، اوس چې موږ په پایله کې یوځای شو، زه امیدوارم چې موږ حقیقي دوستانو وي." "اگر تاسو اجازه ورکړئ چې زه تاسو ته اړتیا ولرئ،" د مینا په عضلاتو سره گفت، "من به تاسو ته په هر وخت کې محبوب ولرئ؛ زه په ټولو زما ژوند کې هیڅکله د تاسو په څیر ښکلي نه وګورئ؛ زه هیڅکله هیڅکله نه وګورئ چې زه فکر کړم چې زه د یو نیم په څیر غواړم:" او په دې توګه، په ځای کې، یو دوستی جوړ شو، چې د دې بیه دوستی په هر وخت کې دوام ورکړي، مګر نه یو وخت نور. هغه څه دی چې په بشپړه توګه ښکلي، د ځوانې ځوانې فکر، په سمه توګه د Warmond سره د هغې د ټانک په اړه؛ دا په ډیره احترام، په ډیره ښکلي، او همدارنګه، په ډیره ښکلي او ښکلي، چې د مینا حیرانتیا نه وه چې په څیر په بشپړه توګه د لیرډ د دې په زړه پورې وه. "په نړۍ کې د سیسیلیا په څیر هیڅ څوک نه شتون نلري،" دا ژرالانو په ښکاره توګه فکر کوي، له دې امله د ګرځنده Frazer د باور احساس کوي؛ او د مینا او مالکلم د دې نظر د اضافي څیړنې او یا لږ تر لږه تفتیش له خوا ملاتړ کړې. په حقیقت کې، که د سړک د ژوند په اټکل کې ځینې ناڅاپي او ناڅاپي ښځو وګورئ، نو هغه هیڅکله د غلطو سره نږدې نلري؛ نو هغه د دوستۍ په لټه کې ونیسئ (که، که هغه یو کوچنۍ عمر یا یو کوچنۍ هوښيار وي، هغه به پوه شي چې کولی شي ډیر ارزښت نلري، په بل ډول دا هیڅکله په دې وړیا توګه وړاندیز شوي نه وي) د صادق، باور وړ دل سره؛ د ځان د غلطی نه پوهیږو، د هغې په نورو کې د دې تصور په ذهن کې هیڅکله نه راټول: برسېره پر دې، کوم چې په سیسیلیا کې وګورئ، کولی شي د غلطی په لټه کې وي؟ د سطحې سپیکر ښکاري چې ډیر واضح او شفاف دی چې د دې باور ته وده شاید د هغه دل په پای کې پوښل کیږي چې، لکه څنګه چې د ماشومانو په څیر بیلابیلو، په واقعیت کې د خطرناک فکرونو او تور دنده او خنده احساسونو سره په بشپړه توګه ډک شوی دی، چې حقیقت د اوږدې مودې کې د پیاوړتیا له خوا د پیاوړتیا څخه فرار شوی او په ښه، مګر احتمالا کم ګټه لرونکی، محله کې خپل خونه ترلاسه کړ. ممکن سیسیلیا په مهربانيه توګه د نوما ته د "د فحش" کلمې دقیق معنی درس ورکړي. خو، لکه څنګه چې د هغه ځوانې د خپل مهرباني وړتيا کشف مخکې دی، هغه د هغې په څیر وټاکل، او د هغې سره د هغه په څیر راغلاست. او Malcolm. د دې لپاره چې، که څه هم هغه هغه راغلاست چې د میس Warmond د هغه په څیر ښه نه دی، هغه به ځواب ورکړي، لکه یو لوی، ښه طبيعت، احمق، د لویانو په څیر، چې خپل ځان په څیر فکر کوي، لکه څنګه چې هغه، 319 "نه، تاسو وګورئ، زه د دې په لټه کې نه لري؛ که یو ښځه ښکلي ده، زه کولی شي هغه هر څه راځي." له دې امله هرڅه د اپریل په لټه کې خوشحاله و، البته، Allan Frazer، او کارونه په سمه توګه چمتو شوي دي، لکه څنګه چې په عمومي توګه، په لټه کې د لګولو وړو کوچني سفرونو کې، کله چې خلک د دوامداره خوښۍ په لټه کې دي، او کله چې یو یا دوه خوشحاله خبرې کوونکي او يو نسبتا ډیری صبرونکي گوشونکي شتون لري: مګر په اوږدو کې جنرل Warmond اعلان کړ چې دوی باید مثبت شي، او له دې امله سیسیلیا، د هر ډول ښکلي شیانو وروسته، ښکلي په لټه کې د هالرو او د پړاو څخه ځي، او د Malcolm اجازه ورکوي چې د هغه په سمه کې مرسته وکړي او د هغې لپاره د ریلونو په مناسب ډول تنظیم کړي؛ وروسته هغه د ټولو Cra هغه ځوانې چې د عالي ټاپو څخه په بشپړه توګه د لید څخه نږدې نږدې نږدې سمه کړ؛ که هغه پوه شي چې هغه ښځو چې دا پوښل شوي یې د هغې لپاره د هغه خوښۍ ته اړتيا لري، هغه ممکن د جنتونو ته ورسیږي او دعا کوي چې هغه هیڅکله به دا وګورئ: مینا نه لري چې د لیدونکي 320Vision، او نو، د ورځ د واقعاتو په اړه ډیری خوښۍ لري، او خوښۍ چې د ښکلي موجودې فکر کوي، چې که څه هم په بشپړه توګه حیرانتیا لري، د هغې د "پیمان" په لټه کې راځي، هغه د خپل د نان په لاس کې راځي، او د شاملو لپاره د هغه سره راځي. "ما نه پوهیږئ، آلن،" د پیرودانو د پالن Frazer، وروسته د اوږد خنثی بډایه، چې، د عادي خلاف، د ټوکر له لاسه ورکولو وروسته، "ما نه پوهیږئ، آلن، تاسو په لوکولین کې دی، دیروز." "په بلګونو کې شتون نلري، جناب،" د خپل نانو په ځواب کې، "په بلګونو کې ونیسئ چې څومره پوه شي چې د ګورډن صاحب څومره ده." "او د جنریال او میس Warmond په دې کې راځي،" د Frazer په دې کې اضافه کوي. "نه، دوی د مخکښ ورځ، زه فکر کوم،" آلان ځواب، کوم چې، د هر هدف او هدف، په ښکاره توګه په دې سخت عمل کې د یو apple د پوښونو په پام کې لري، چې هغه نه کولی شي د هغې په چټکۍ سره او په مستقیم ډول د هغې د پدرم په داسې حال کې چې هغه خبرې کوي. Mr. Frazer لګښت سره یو یا دوو نانځیدل، او بیا په چټکۍ سره وايي: که دا ښه نه وي، نور په بشپړه توګه، د مینا لپاره چې د میس Warmond ته تماس ونیسئ؟ که ما پوه شو چې دا په Locholen کې دی. لکه څنګه چې باید 321 "م، ماډل دی،" آلان ځواب، "که له امله چې ماډل ډیر قوي نه وي، او موږ تر منځ د فاصله ډیر لوی وي، ما ترانه چې زما خواړه به د ځینې وختونو په وخت کې د ځینو وختونو کې د تماس نه ونیسئ؛ نو هغه په مهربانيه توګه وايي چې دا به په مراسمو کې نه وي، مګر دلته د ده اوږد مایلونه راکړئ، او د ده په برابره اوږدوالي ته راکړئ، د هغې سره وګورئ، لکه څنګه چې هغه یې کړ." د آلان غږ کې یو ټون شتون لري، او هغه په چټک کې یو نظر چې هغه د مخکښ کلمې خبرې کوي، کوم چې مینا نه کولی شي پوه شي؛ دا په ځانګړې توګه د چمکونو نه وه چې د هغه په چمکه کې وده ورکړي، نه هم دا د درد د بیان دی؛ مګر دا یو څه دی چې په ځانګړې توګه ډیر خوشحاله نه وي، چې د ځوانې ځان فکر کوي. "ما باید غلط وي، هغه نه کولای شي له هغه سره عاشق شي:" او په هرصورت، کله چې هغه د وورمنډ په اړه د دې نوي نسخه په اړه د دې نوي نسخه سره سمون نلري، هغه هڅه وکړه چې وخت د یو پوډر حل کړي چې هغه د هغه په اړه پوښښ څخه خسته وه، د هغه په اړه چې د هغه په زړه پورې وي. مګر هغه په هغه شام کې هغه یې په سمه توګه د وورمنډ په اړه د هغې د ټولو خوښۍ نظرونو په سمه توګه گوشوي، او د دوی په اړه "نه هرڅه کلمه" ځواب ورکوي، چې هغه په عادلانه توګه د "د وخت" په اړه په بشپړه توګه الوتنه وکړه؛ او د دې لپاره چې د دې موضوع په پای کې راټول شي، خنده ته اړتیا، 322 "اولان، تاسو کولی شئ هیڅ څه غافل وکړئ؟" ځوانان په سخته توګه د ترانسپورت کوهونو ته وګورئ، په ځمکه توګه د یوځای په ځمکه کې لیدل کیږي، او یو ډول سایې، لکه څنګه چې د دوی څخه، د هغه په چمکه کې ځي، کله چې هغه یې ترسره کړ؛ د ځینې وختونو وروسته هغه ځواب کړ: "د پیرودونکي کوهونو، او د ښکلي، سالم، خوشحاله ماشوم، د طبیعت پاک چیرې، او د انسان صادق چیرې: هر څه چې زموږ خدای د غلظت، یا د ښکلا، یا د ښه غلظت پای ته ورسوي، زه سپارښتنه کوي. " د دې ځواب کې یو مهمیت شتون لري، په عادي ډول د هغې د تبصرو په اړه د ناڅاپي بیلابیلو څخه ډیر مختلف دي؛ مینا په هرصورت ناڅاپي و. "تو تاسو فکر نه کوي چې د میس Warmond ډیر ښکلي دی؟" "ما د اسکاټلینیا کې ترټولو ښکلي، ترټولو بشپړ، ترټولو ښکلي وارث دی،" هغه ځواب کړ؛ "چې تاسو فکر وکړئ، د نان نان، زه د هغې بشپړتیاو په اړه چمتو شوي؟" "په دې حالت کې چې تاسو نه په هر ډول، یا په خپل اراده په خلاف، د سپارښتنه ترلاسه کړ،" د هغه ملګري په ځواب کې: "په دې حالت کې، زه هیڅکله فکر نه کړم چې یو ساده مقتول د دې ښکلي ښکلي وي؛ زه هیڅکله هم د دې صورت په پام کې نلري، او په لومړي وخت کې، زه فکر کړم چې تاسو یې هم د یو ډول فرشته فکر کوي؛ مګر اوس، آلن، زه 323 تاسو ته دقیقا درک نه کولی شي. زه تاسو ته هیڅکله درک نه، زه غواړم چې زه کولی شي." "نه تاسو ته اړتيا لري، مینا،" هغه په ناڅاپي مینه سره ځواب کړ؛ "په دې وروستیو کې زما د ځان په اړه د معلوماتو زما لپاره لږ خوښۍ لرم؛ دا به تاسو ته هرڅه نه ورکړي. فرض وکړئ چې موږ دا موضوع په دې ځای کې ونیسئ." "ما تل د مالکلم په اړه د تاسو په اړه ورته احساس وکړم،" ماانا راټول، د مخکښ کلمه په پایله برخه کې راځي؛ "او زه ډاډم، که څه هم تاسو په ډیری ډولونو کې ډیره هوښيار او ډیره بدلون لرئ، تاسو زما په ډیره توګه ستاسو خواړه په پام کې ونیسئ، ځکه چې زه به تاسو ته یو سوال پوهیږم - تاسو به د زما په اړه نارینه نه وي، ایا تاسو؟ کولی شئ زه دا پوهیږم؟" "د بل ته لاړ شئ" االان چيو، په هر وخت کې د اندیښنې په پرتله د اوسني په پرتله د اوسني په پرتله په پرتله. آیا تاسو په واقعیت کې ناامید شوی یا دا یوازې یو عادات دی چې تاسو په څیر خبرې وکړئ؟ آیا په واقعیت کې په خپل دل کې هیڅ غم یا هر ناامید شوی غم دی؟ "د هغه دی،" هغه په مختصر ډول ځواب. او د دې سبب، مهرباني Allan، کولای شي زه نه پوه شي؟ هغه د ځینې وختونو لپاره، لکه څنګه چې غیرقانوني، وقف کړ؛ بيا د قوي تمه احساس کوي چې د هغې د ټولو خبرې وکړي، هغه وايي: 324 "نه، مانا، زما د خپل کوچني خواړه مانا، لکه څنګه چې زه تاسو ته د نوم په لټه کې، تاسو باید زما په اړه هرڅه ډیر پوښتنه نه وکړئ؛ تاسو به د زما غلطاتو په لټه کې وي، او موږ به تل د لوی دوستانو وي، نه؟" کله چې هغه خبرې کوي، هغه د خپل لاس د اوږدو، لکه څنګه چې په ښه صادقانه فشار کې، د عیسی کمکټ مهر کړي؛ بيا، د پیاوین ته راځي، هغه یې - په ښکلي او خوښۍ سره د مینا په هر وخت کې د هغې د آواز څخه مخکښ شي - د قدیم شکایات او انیمونو او ډریګونه کولی شي چې د ځوانانو د دل په داخلي کې خوښ کړي او Malcolm، چې د لیورډ سره راځي، په دې موقعیت کې راځي، ته اعلان کړي چې آلان د خپل د غوښتنلیک غلط کړ، ځکه چې هغه یوازې د درې غوښتنلیکونو یو لپاره مناسب دی، د هوښيار، د کارپوریشن، د کلیسا کارپوریشن، یا یو کارپوریشن. د Volume I په پای کې (2009). د SUPER-SCIENCE د حیرانتیا تاریخونه، فبرورۍ 2026. متحده ایاالتو. پروژې ګوتنبرګ. د چاپ تاریخ: د فبرورۍ 14، 2026, له https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99* دا eBook په هر ځای کې د هرڅوک لپاره کارول کیدی شي په وړیا توګه او په هر ډول محدودیتونو سره. تاسو کولی شئ دا کاپي کړئ، دا ته ورکړئ یا دا د پروژې ګوتنبرګ لائسنس شرایطو سره شامل دي چې د دې eBook سره شامل دي یا آنلاین په www.gutenberg.org، په https://www.gutenberg.org/policy/license.html کې موقعیت لري. د HackerNoon کتاب سیریز په اړه: موږ تاسو ته د مهمو تخنیکي، علمي، او د معلوماتو د عمومي ملکیت کتابونه وړاندې کوو. دا کتاب د عمومي ملکیت برخه ده. د حیرانتیا تاریخونه. (2009). د SUPER-SCIENCE د حیرانتیا تاریخونه، فبرورۍ 2026. متحده ایاالتو. پروژې ګوتنبرګ. د چاپ تاریخ: د فبرورۍ 14، 2026, له https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99* دا eBook په هر ځای کې د هرڅوک لپاره کارول کیدی شي په وړیا توګه او په هر ډول محدودیتونو سره. تاسو کولی شئ دا کاپي کړئ، دا ته ورکړئ یا دا د پروژې ګوتنبرګ لائسنس شرایطو سره شامل دي چې د دې eBook سره شامل دي یا آنلاین په www.gutenberg.org، په https://www.gutenberg.org/policy/license.html کې موقعیت لري. www.gutenberg.org په اړه https://www.gutenberg.org/policy/license.html