Gofaizen & Sherle ra mắt dịch vụ cấp phép CASP toàn chu kỳ tại Litva, Ba Lan và Tây Ban Nha

**Tallinn, Estonia, ngày 20 tháng 2 năm 2025--**Gofaizen & Sherle, một công ty tư vấn công nghệ tài chính và tiền điện tử hàng đầu, đã giới thiệu dịch vụ trọn gói để xin giấy phép CASP theo quy định của MICA tại Lithuania, Ba Lan và Tây Ban Nha. Dịch vụ mới này được thiết kế để đơn giản hóa quy trình cấp phép, đảm bảo các công ty đạt được sự tuân thủ hiệu quả và đúng hạn.

Hỗ trợ toàn diện cho quy trình cấp phép liền mạch

Gofaizen & Sherle cung cấp đầy đủ các dịch vụ để đảm bảo quá trình cấp phép diễn ra suôn sẻ:





• Phân tích và chiến lược kinh doanh – Đánh giá các yêu cầu pháp lý phù hợp với mô hình kinh doanh của công ty.

• Documentation management – Compilation, preparation, and verification of all required documents. • Staffing support – Evaluation of personnel qualifications and assistance in recruiting necessary specialists. • Regulatory communication – Coordination with the Bank of Lithuania to facilitate the application process.





“Quá trình xin giấy phép CASP có thể mất trung bình khoảng 6 tháng, bao gồm các giai đoạn chính như chuẩn bị tài liệu, nộp hồ sơ, tuyển dụng nhân viên cần thiết và đánh giá theo quy định. Ví dụ, ở Litva, VASP đã hoạt động trong nước cần phải bắt đầu Giấy phép CASP nộp đơn càng sớm càng tốt. Nếu họ không nhận được giấy phép trước ngày 31 tháng 5, họ có thể bị yêu cầu tạm dừng hoạt động từ ngày 1 tháng 7 cho đến khi được chấp thuận. Tuy nhiên, nếu bạn đang khởi chạy một dự án tiền điện tử mới, bạn chỉ cần nộp đơn xin giấy phép CASP. Sau khi được chấp thuận, bạn có thể bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực tiền điện tử của Litva,” Maxim Gasanbekov, Trưởng phòng Kinh doanh và Đối tác liên kết tại Gofaizen & Sherle giải thích.





Về Gofaizen & Sherle

Gofaizen & Sherle là một công ty tư vấn công nghệ tài chính và tiền điện tử hàng đầu có trụ sở tại Tallinn, Estonia. Công ty chuyên về tuân thủ quy định, cấp phép và cấu trúc doanh nghiệp, hỗ trợ các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (CASP) trong việc điều hướng bối cảnh quy định đang thay đổi của châu Âu.





Để biết thêm thông tin về giấy phép CASP tại Litva, Ba Lan và Tây Ban Nha cũng như tư vấn của chuyên gia, vui lòng liên hệ:

[email protected]

Liên hệ truyền thông:

Gofaizen và Sherle

[email protected]

https://gofaizen-sherle.com/

