Gofaizen & Sherle がリトアニア、ポーランド、スペインでフルサイクル CASP ライセンス サービスを開始

**エストニア、タリン、2025年2月20日--**大手フィンテックおよび暗号通貨コンサルタントのGofaizen & Sherleは、リトアニア、ポーランド、スペインでMICA規制に基づくCASPライセンスを取得するためのフルサイクルサービスを導入しました。この新しいサービスは、ライセンスプロセスを簡素化し、企業が効率的かつ期限内にコンプライアンスを達成できるように設計されています。

シームレスなライセンスプロセスのための包括的なサポート

Gofaizen & Sherle は、ライセンス取得プロセスがスムーズに進むよう、幅広いサービスを提供しています。





• ビジネス分析と戦略 – 会社のビジネスモデルに沿った規制要件の評価。

• Documentation management – Compilation, preparation, and verification of all required documents. • Staffing support – Evaluation of personnel qualifications and assistance in recruiting necessary specialists. • Regulatory communication – Coordination with the Bank of Lithuania to facilitate the application process.









Gofaizen & Sherleについて

Gofaizen & Sherle は、エストニアのタリンに拠点を置く大手フィンテックおよび暗号コンサルティング会社です。同社は規制遵守、ライセンス、ビジネス構造化を専門とし、暗号資産サービスプロバイダー (CASP) が進化する欧州の規制環境に対応できるようサポートしています。





リトアニア、ポーランド、スペインの CASP ライセンスに関する詳細情報や専門家による相談については、以下にお問い合わせください。

お問い合わせ

メディア連絡先:

ゴファイゼン&シェルレ

[email protected]

https://gofaizen-sherle.com/