گوفائیزن اور شیرل نے لتھوانیا، پولینڈ اور اسپین میں فل سائیکل CASP لائسنسنگ سروس کا آغاز کیا

**ٹالن، ایسٹونیا، 20 فروری، 2025--**گوفائیزن اینڈ شیرل، ایک معروف فنٹیک اور کرپٹو کنسلٹنسی، نے لیتھوانیا، پولینڈ اور اسپین میں MICA ریگولیشن کے تحت CASP لائسنس حاصل کرنے کے لیے ایک فل سائیکل سروس متعارف کرائی ہے۔ اس نئی سروس کو لائسنسنگ کے عمل کو آسان بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ کمپنیاں مؤثر طریقے سے اور وقت پر تعمیل حاصل کریں۔

بغیر کسی رکاوٹ کے لائسنسنگ کے عمل کے لیے جامع تعاون

Gofaizen & Sherle ایک ہموار لائسنسنگ کے عمل کو یقینی بنانے کے لیے خدمات کی مکمل رینج فراہم کرتا ہے:





• کاروباری تجزیہ اور حکمت عملی - کمپنی کے کاروباری ماڈل کے مطابق ریگولیٹری ضروریات کا اندازہ۔

• Documentation management – Compilation, preparation, and verification of all required documents. • Staffing support – Evaluation of personnel qualifications and assistance in recruiting necessary specialists. • Regulatory communication – Coordination with the Bank of Lithuania to facilitate the application process.





"CASP لائسنس حاصل کرنے کے عمل میں اوسطاً 6 ماہ لگ سکتے ہیں، جس میں اہم مراحل جیسے کہ دستاویز کی تیاری، جمع کروانا، مطلوبہ عملے کی ممکنہ بھرتی، اور ریگولیٹری جائزہ شامل ہیں۔ مثال کے طور پر، لتھوانیا میں، VASPs پہلے ہی ملک میں کام شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ CASP لائسنس جتنی جلدی ممکن ہو درخواست. اگر وہ 31 مئی تک لائسنس حاصل نہیں کرتے ہیں، تو انہیں یکم جولائی سے اور اس کی منظوری تک اپنی سرگرمیاں معطل کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تاہم، اگر آپ ایک نیا کرپٹو پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں، تو آپ کو صرف CASP لائسنس کے لیے درخواست دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے منظور ہونے کے بعد، آپ لیتھوانیا کے کرپٹو سیکٹر میں کام شروع کر سکتے ہیں،" Gofaizen & Sherle میں سیلز کے سربراہ اور ایسوسی ایٹ پارٹنر میکسم گاسن بیکوف نے وضاحت کی۔





گوفائیزن اور شیرل کے بارے میں

Gofaizen & Sherle ایک معروف فنٹیک اور کرپٹو کنسلٹنسی فرم ہے جو ٹالن، ایسٹونیا میں واقع ہے۔ کمپنی ریگولیٹری تعمیل، لائسنسنگ، اور کاروباری ڈھانچہ سازی میں مہارت رکھتی ہے، جو یورپی ریگولیٹری منظر نامے کو تیار کرنے میں کرپٹو-اثاثہ خدمات فراہم کرنے والوں (CASPs) کی مدد کرتی ہے۔





لتھوانیا، پولینڈ اور اسپین میں CASP لائسنس کے بارے میں مزید معلومات اور ماہرین کی مشاورت کے لیے، براہ کرم رابطہ کریں:

[email protected]

میڈیا رابطہ:

گوفائیزن اور شیرل

[email protected]

https://gofaizen-sherle.com/

