Gofaizen & Sherle lanza un servicio de licencias CASP de ciclo completo en Lituania, Polonia y España

**Tallin, Estonia, 20 de febrero de 2025--**Gofaizen & Sherle, una consultora líder en tecnología financiera y criptomonedas, ha presentado un servicio de ciclo completo para obtener una licencia CASP según la regulación MICA en Lituania, Polonia y España. Este nuevo servicio está diseñado para simplificar el proceso de obtención de licencias, garantizando que las empresas logren el cumplimiento de manera eficiente y a tiempo.

Soporte integral para un proceso de licencia sin inconvenientes

Gofaizen & Sherle ofrece una gama completa de servicios para garantizar un proceso de licencia sin problemas:





• Análisis y estrategia de negocio – Evaluación de requerimientos regulatorios alineados con el modelo de negocio de la empresa.

• Documentation management – Compilation, preparation, and verification of all required documents. • Staffing support – Evaluation of personnel qualifications and assistance in recruiting necessary specialists. • Regulatory communication – Coordination with the Bank of Lithuania to facilitate the application process.





“El proceso de obtención de una licencia CASP puede tardar alrededor de 6 meses en promedio, abarcando etapas clave como la preparación de documentos, la presentación, la posible contratación del personal requerido y la revisión regulatoria. Por ejemplo, En Lituania, los VASP Ya están operando en el país, es necesario iniciar la Licencia CASP “Los inversores deben presentar su solicitud lo antes posible. Si no obtienen la licencia antes del 31 de mayo, es posible que se les pida que suspendan sus actividades a partir del 1 de julio y hasta que se apruebe. Sin embargo, si está lanzando un nuevo proyecto de criptomonedas, simplemente debe solicitar una licencia CASP. Una vez que se apruebe, puede comenzar a operar en el sector de criptomonedas de Lituania”, explicó Maxim Gasanbekov, director de ventas y socio asociado de Gofaizen & Sherle.





Acerca de Gofaizen & Sherle

Gofaizen & Sherle es una consultora líder en tecnología financiera y criptomonedas con sede en Tallin, Estonia. La empresa se especializa en cumplimiento normativo, concesión de licencias y estructuración empresarial, y brinda apoyo a los proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) para que puedan desenvolverse en el cambiante panorama regulatorio europeo.





Para obtener más información sobre la licencia CASP en Lituania, Polonia y España y para consultar con expertos, póngase en contacto con:

