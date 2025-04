Gofaizen & Sherle იწყებს სრული ციკლის CASP ლიცენზირების სერვისს ლიტვაში, პოლონეთსა და ესპანეთში

**ტალინი, ესტონეთი, 2025 წლის 20 თებერვალი--**Gofaizen & Sherle, წამყვანმა ფინტექსა და კრიპტო საკონსულტაციო კომპანიამ, დანერგა CASP ლიცენზიის მოპოვების სრული ციკლის სერვისი ლიტვაში, პოლონეთსა და ესპანეთში MICA რეგულაციით. ეს ახალი სერვისი შექმნილია ლიცენზირების პროცესის გასამარტივებლად, რაც უზრუნველყოფს კომპანიების შესაბამისობას ეფექტურად და დროულად.

ყოვლისმომცველი მხარდაჭერა უწყვეტი ლიცენზირების პროცესისთვის

Gofaizen & Sherle გთავაზობთ მომსახურების სრულ სპექტრს ლიცენზირების პროცესის უზრუნველსაყოფად:





• ბიზნესის ანალიზი და სტრატეგია – მარეგულირებელი მოთხოვნების შეფასება კომპანიის ბიზნეს მოდელის შესაბამისად.

• Documentation management – Compilation, preparation, and verification of all required documents. • Staffing support – Evaluation of personnel qualifications and assistance in recruiting necessary specialists. • Regulatory communication – Coordination with the Bank of Lithuania to facilitate the application process.





„CASP ლიცენზიის მოპოვების პროცესს შეიძლება საშუალოდ დაახლოებით 6 თვე დასჭირდეს, რომელიც მოიცავს საკვანძო ეტაპებს, როგორიცაა დოკუმენტის მომზადება, წარდგენა, საჭირო პერსონალის პოტენციური დაქირავება და მარეგულირებელი განხილვა. მაგალითად, ლიტვაში, VASP-ები ქვეყანაში უკვე მოქმედი უნდა დაიწყოს CASP ლიცენზია განაცხადი რაც შეიძლება მალე. თუ ლიცენზიას 31 მაისამდე ვერ მიიღებენ, შესაძლოა მოეთხოვონ საქმიანობის შეჩერება 1 ივლისიდან და მის დამტკიცებამდე. თუმცა, თუ თქვენ იწყებთ ახალ კრიპტო პროექტს, თქვენ უბრალოდ უნდა მიმართოთ CASP ლიცენზიას. მას შემდეგ, რაც ის დამტკიცდება, შეგიძლიათ დაიწყოთ ოპერირება ლიტვის კრიპტო სექტორში“, - განმარტა მაქსიმ გასანბეკოვმა, Gofaizen & Sherle-ის გაყიდვების განყოფილების ხელმძღვანელმა და ასოცირებულმა პარტნიორმა.





Gofaizen & Sherle-ის შესახებ

Gofaizen & Sherle არის წამყვანი ფინტექ და კრიპტო საკონსულტაციო ფირმა, რომელიც დაფუძნებულია ტალინში, ესტონეთში. კომპანია სპეციალიზირებულია რეგულაციებთან შესაბამისობაში, ლიცენზირებასა და ბიზნესის სტრუქტურირებაში, მხარს უჭერს კრიპტოაქტივების სერვისის პროვაიდერებს (CASP) განვითარებად ევროპულ მარეგულირებელ ლანდშაფტში ნავიგაციაში.





დამატებითი ინფორმაციისთვის CASP ლიცენზიის შესახებ ლიტვაში, პოლონეთსა და ესპანეთში და ექსპერტთა კონსულტაციისთვის, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ:

[email protected]

მედია კონტაქტი:

გოფაიზენი და შერლი

[email protected]

https://gofaizen-sherle.com/

ეს ამბავი გავრცელდა როგორც გამოცემა Btcwire-ის მიერ HackerNoon's Business Blogging Program-ის ფარგლებში. შეიტყვეთ მეტი პროგრამის შესახებ აქ