Gofaizen & Sherle משיקים שירות רישוי CASP במחזור מלא בליטא, פולין וספרד

**טאלין, אסטוניה, 20 בפברואר 2025--**Gofaizen & Sherle, חברת פינטק וייעוץ קריפטו מובילה, הציגה שירות מחזור מלא לקבלת רישיון CASP תחת תקנת MICA בליטא, פולין וספרד. שירות חדש זה נועד לפשט את תהליך הרישוי, להבטיח לחברות להשיג ציות ביעילות ובזמן.

תמיכה מקיפה לתהליך רישוי חלק

Gofaizen & Sherle מספקת מגוון שלם של שירותים כדי להבטיח תהליך רישוי חלק:





• ניתוח ואסטרטגיה עסקית – הערכת דרישות רגולטוריות בהתאם למודל העסקי של החברה.

• Documentation management – Compilation, preparation, and verification of all required documents. • Staffing support – Evaluation of personnel qualifications and assistance in recruiting necessary specialists. • Regulatory communication – Coordination with the Bank of Lithuania to facilitate the application process.





"תהליך השגת רישיון CASP עשוי להימשך כ-6 חודשים בממוצע, המכסה שלבים מרכזיים כמו הכנת מסמכים, הגשת מסמכים, גיוס פוטנציאלי של צוות נדרש ובדיקה רגולטורית. לְדוּגמָה, בליטא, VASPs כבר פועלים בארץ צריך להתחיל את רישיון CASP בקשה בהקדם האפשרי. אם הם לא יקבלו את הרישיון עד 31 במאי, הם עשויים להידרש להשעות את פעילותם מה-1 ביולי ועד לאישורו. עם זאת, אם אתה משיק פרויקט קריפטו חדש, אתה פשוט צריך להגיש בקשה לרישיון CASP. לאחר אישורו, תוכלו להתחיל לפעול במגזר הקריפטו של ליטא", הסביר מקסים גסנבקוב, ראש מחלקת מכירות ושותף ב-Gofaizen & Sherle.





על Gofaizen & Sherle

Gofaizen & Sherle היא חברת ייעוץ פינטק וקריפטו מובילה שבסיסה בטאלין, אסטוניה. החברה מתמחה בציות לרגולציה, רישוי ומבנה עסקי, ותומכת בספקי שירותי קריפטו-נכסים (CASPs) בניווט בנוף הרגולטורי האירופאי המתפתח.





