Gofaizen & Sherle ເປີດຕົວບໍລິການໃບອະນຸຍາດ CASP ຮອບວຽນເຕັມໃນລິທົວເນຍ, ໂປແລນ ແລະສະເປນ

**Tallinn, Estonia, ວັນທີ 20 ກຸມພາ 2025--** Gofaizen & Sherle, ເປັນບໍລິສັດທີ່ປຶກສາດ້ານ fintech ແລະ crypto ຊັ້ນນໍາ, ໄດ້ນໍາສະເຫນີບໍລິການຮອບວຽນເຕັມສໍາລັບການໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດ CASP ພາຍໃຕ້ກົດລະບຽບ MICA ໃນລິທົວເນຍ, ໂປແລນ ແລະສະເປນ. ການບໍລິການໃໝ່ນີ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ຂະບວນການອອກໃບອະນຸຍາດງ່າຍຂຶ້ນ, ຮັບປະກັນໃຫ້ບໍລິສັດບັນລຸການປະຕິບັດຕາມຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ທັນເວລາ.

ສະຫນັບສະຫນູນທີ່ສົມບູນແບບສໍາລັບຂະບວນການອອກໃບອະນຸຍາດ seamless

Gofaizen & Sherle ໃຫ້ບໍລິການອັນເຕັມທີ່ເພື່ອຮັບປະກັນຂະບວນການອອກໃບອະນຸຍາດທີ່ລຽບງ່າຍ:





• ການວິເຄາະທຸລະກິດ ແລະຍຸດທະສາດ – ການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການດ້ານລະບຽບການທີ່ສອດຄ່ອງກັບຮູບແບບທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດ.

• Documentation management – Compilation, preparation, and verification of all required documents. • Staffing support – Evaluation of personnel qualifications and assistance in recruiting necessary specialists. • Regulatory communication – Coordination with the Bank of Lithuania to facilitate the application process.





"ຂັ້ນຕອນການໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດ CASP ອາດຈະໃຊ້ເວລາປະມານ 6 ເດືອນໂດຍສະເລ່ຍ, ກວມເອົາຂັ້ນຕອນທີ່ສໍາຄັນເຊັ່ນ: ການກະກຽມເອກະສານ, ການຍື່ນສະເຫນີ, ການຈ້າງພະນັກງານທີ່ຕ້ອງການ, ແລະການທົບທວນລະບຽບການ. ຕົວຢ່າງ, ໃນປະເທດລິທົວເນຍ, VASPs ດໍາເນີນການແລ້ວໃນປະເທດຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການ ໃບອະນຸຍາດ CASP ສະຫມັກທັນທີທີ່ເປັນໄປໄດ້. ຖ້າພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດພາຍໃນວັນທີ 31 ພຶດສະພາ, ພວກເຂົາອາດຈະຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໂຈະກິດຈະກໍາຂອງພວກເຂົາຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ເດືອນກໍລະກົດແລະຈົນກ່ວາຈະໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຖ້າທ່ານກໍາລັງເປີດຕົວໂຄງການ crypto ໃຫມ່, ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງການສະຫມັກຂໍເອົາໃບອະນຸຍາດ CASP. ເມື່ອມັນຖືກອະນຸມັດ, ທ່ານສາມາດເລີ່ມປະຕິບັດການໃນຂະແຫນງ crypto ຂອງລິທົວເນຍ,” Maxim Gasanbekov, ຫົວຫນ້າຝ່າຍຂາຍແລະຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ Gofaizen & Sherle ອະທິບາຍ.





ກ່ຽວກັບ Gofaizen & Sherle

Gofaizen & Sherle ເປັນບໍລິສັດທີ່ປຶກສາດ້ານ fintech ແລະ crypto ຊັ້ນນໍາຢູ່ໃນ Tallinn, Estonia. ບໍລິສັດມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ, ການອອກໃບອະນຸຍາດ, ແລະໂຄງສ້າງທຸລະກິດ, ສະຫນັບສະຫນູນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊັບສິນ crypto (CASPs) ໃນການນໍາທາງພູມສັນຖານກົດລະບຽບຂອງເອີຣົບທີ່ພັດທະນາ.





ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໃບອະນຸຍາດ CASP ໃນ Lithuania, ໂປແລນແລະສະເປນ, ແລະການປຶກສາຫາລືຜູ້ຊ່ຽວຊານ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່:

[email protected]

ຕິດຕໍ່ສື່:

Gofaizen & Sherle

[email protected]

https://gofaizen-sherle.com/

