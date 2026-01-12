AlphaTON Capital đóng cửa mở rộng cơ sở hạ tầng AI trị giá 46 triệu USD để đáp ứng nhu cầu về tính toán bí mật

12 tháng 1 năm 2026 – New York, NY. AlphaTON Capital Corp ( , công ty công nghệ công cộng hàng đầu thế giới mở rộng ứng dụng siêu Telegram, với thị trường có thể truy cập 1 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng, hôm nay báo cáo việc ký và đóng một thỏa thuận cơ sở hạ tầng máy tính AI chiến lược trị giá 46 triệu đô la, thêm 576 chip NVIDIA B300, một nửa cụm, vào cuốn sách của mình. Tên sản phẩm: ATON Tên sản phẩm: ATON Việc triển khai này, dự kiến sẽ được phân phối vào tháng Hai tới, dự kiến sẽ cung cấp 27% IRR, 282% ROI và Giá trị hiện tại ròng 11 triệu USD, dựa trên tài sản 20 triệu USD hiện có của AlphaTON trong bảng cân đối. AlphaTON đang tiên phong một thể loại mới trong trí tuệ nhân tạo: cung cấp cơ sở hạ tầng AI phi tập trung bảo vệ quyền riêng tư được triển khai trên quy mô lớn thông qua việc tích hợp với hệ sinh thái của Telegram và mạng lưới máy tính bí mật đột phá của Cocoon AI. AlphaTON đang cung cấp một cách tiếp cận toàn bộ, tích hợp theo chiều dọc đối với chủ quyền dữ liệu và công nghệ AI tập trung vào quyền riêng tư, đặt mình vào giao điểm của ba xu hướng chính: \n \n \n \n $7 nghìn tỷ xây dựng thị trường cơ sở hạ tầng AI; Sự thay đổi toàn cầu đối với quyền riêng tư và quyền sở hữu dữ liệu, và Sự gia tăng của các mạng lưới máy tính phi tập trung. $ 46M Sovereign GPU Cluster: Cơ hội cơ sở hạ tầng AI Sáng kiến tăng trưởng tiếp theo của AlphaTON, một chip bán cluster 576 NVIDIA B300, sẽ là triển khai máy tính bí mật quy mô lớn đầu tiên của công ty để giải quyết một khoảng trống thị trường quan trọng: tải công việc AI không thể chạy trên cơ sở hạ tầng Big Tech do sự riêng tư, chủ quyền hoặc hạn chế bảo vệ dữ liệu. Dự án được cấu trúc với 4 triệu đô la đã được trả bởi AlphaTON để kết thúc giao dịch với tiền mặt từ bảng cân đối của mình, 32,7 triệu đô la tài chính nợ đóng cửa, và thêm 9,3 triệu đô la cổ phần trên các khoản thanh toán nhỏ do AlphaTON trả trước khi giao hàng vào tháng 2 và triển khai đầy đủ vào tháng 3. Dự báo kinh tế nổi bật: \n \n \n \n \n \n Dự án IRR: 27% Giá trị hiện tại ròng: 11,04 triệu USD Số lượng cổ phiếu: 3.82x Tổng ROI dự án: 282% Tiền mặt trả lại: 53,6 triệu USD trong 5 năm 576 chiếc B300 sẽ được lưu trữ tại trung tâm dữ liệu bền vững, 100% thủy điện của AtNorth ở Thụy Điển, tận dụng một số chi phí thấp nhất, năng lượng sạch nhất thế giới. dịch vụ quản lý sẽ được cung cấp bởi CUDO Compute và SNET Energy Ltd, với tài trợ được sắp xếp bởi Vertical Data và LEAP. Privacy-First AI Cơ sở hạ tầng luận án Sự thống trị của Big Tech về cơ sở hạ tầng AI tạo ra một cuộc xung đột tồn tại: tất cả các công ty công nghệ lớn kiểm soát việc nhập dữ liệu của khách hàng, và việc sử dụng và kiếm tiền của dữ liệu đó.Đối với các doanh nghiệp, chính phủ và cá nhân đòi hỏi chủ quyền dữ liệu - cho dù là tuân thủ quy định, bảo vệ cạnh tranh hay nguyên tắc đạo đức - không có lựa chọn thay thế quy mô lớn trên thị trường. AlphaTON giải quyết điều này thông qua tích hợp dọc: \n \n \n \n Tầng phần cứng: Các cụm GPU có chủ quyền thuộc sở hữu và kiểm soát bên ngoài hệ sinh thái của Big Tech Network Layer: Mạng lưới tính toán bí mật, phi tập trung, bảo vệ quyền riêng tư của Cocoon AI cung cấp các dịch vụ kết luận AI mà không cần thu thập dữ liệu Lớp phân phối: 1 tỷ người dùng Telegram cung cấp khả năng tiếp cận chưa từng có cho các ứng dụng AI đầu tiên về quyền riêng tư \n \n “Chúng tôi đang đóng góp sức mạnh tính toán bí mật cho mạng AI bảo vệ quyền riêng tư lớn nhất thế giới,” Brittany Kaiser, CEO của AlphaTON, cho biết. “Cocoon cung cấp tính toán không thuộc sở hữu hoặc được giám sát bởi Big Tech. Một mạng lưới bảo mật đầu tiên nơi người dùng duy trì chủ quyền đối với dữ liệu của họ. “Chúng tôi đang đóng góp sức mạnh tính toán bí mật cho mạng AI bảo vệ quyền riêng tư lớn nhất thế giới,” Brittany Kaiser, CEO của AlphaTON, cho biết. “Cocoon cung cấp tính toán không thuộc sở hữu hoặc được giám sát bởi Big Tech. Một mạng lưới bảo mật đầu tiên nơi người dùng duy trì chủ quyền đối với dữ liệu của họ. \n \n "Trong khi thị trường rộng lớn hơn vẫn còn biến động, AlphaTON đã có hệ thống giảm rủi ro cấu trúc vốn của chúng tôi bằng cách thêm tài sản tính toán vật lý, quan hệ đối tác chiến lược và cơ sở hạ tầng tạo ra doanh thu", Enzo Villani, CIO của AlphaTON Capital cho biết. "Trong khi thị trường rộng lớn hơn vẫn còn biến động, AlphaTON đã có hệ thống giảm rủi ro cấu trúc vốn của chúng tôi bằng cách thêm tài sản tính toán vật lý, quan hệ đối tác chiến lược và cơ sở hạ tầng tạo ra doanh thu", Enzo Villani, CIO của AlphaTON Capital cho biết. Một trong những thị trường phát triển lớn nhất Amazon, Microsoft, Meta, Alphabet, Oracle và các công ty siêu quy mô khác đã chi hơn 400 tỷ USD cho cơ sở hạ tầng AI vào năm 2025 và dự kiến sẽ chi hơn 600 tỷ USD cho chi tiêu vốn AI tích lũy vào năm 2026. Các nhà phân tích đồng ý rằng công suất trung tâm dữ liệu toàn cầu phải tăng gần gấp ba lần vào năm 2030, đòi hỏi đầu tư lên đến 7 nghìn tỷ đô la, với 70% nhu cầu mới được thúc đẩy bởi khối lượng công việc AI. AlphaTON đang xây dựng cho tương lai bằng cách đảm bảo phân bổ chip tiên tiến và thỏa thuận trung tâm dữ liệu trong một loạt các khu vực pháp lý để đảm bảo triển khai mở rộng liên tục của các khoản đầu tư cơ sở hạ tầng mà được hưởng lợi từ cơn khủng hoảng macro này trong khi đồng thời cung cấp sự khác biệt thông qua vị trí riêng tư đầu tiên của nó. Cập nhật từ các thông báo thị trường trước đây Vào ngày 26 tháng 11 năm 2025, AlphaTON thông báo rằng họ đã ký thỏa thuận mua lại một nhóm hơn 1.000 GPU NVIDIA B200. Các thỏa thuận này để mua một nửa nhóm 576 GPU NVIDIA B300 sẽ thay thế các thỏa thuận trước đó. 576 GPU NVIDIA B300 sẽ là sự triển khai quy mô lớn đầu tiên của AlphaTON Capital, hợp tác với AtNorth, SNET Energy Ltd., CUDO Compute, Vertical Data và LEAP. Điều này dựa trên các triển khai thí điểm hiện tại của AlphaTON gồm 8 NVIDIA H200s, 8 NVIDIA B200s và 16 NVIDIA B300s đang được tiến hành với Atlantic AI. Kể từ khi ra mắt Cocoon AI của Telegram vào ngày 30 tháng 11 năm 2025, AlphaTON đã bắt đầu kiếm doanh thu từ Cocoon cho việc xử lý kết luận AI của mình và bây giờ có đủ dữ liệu để mở rộng quy mô. Về AlphaTON Capital Corp. (Nasdaq: ATON) AlphaTON Capital Corp (NASDAQ: ATON) là công ty công nghệ hàng đầu thế giới mở rộng ứng dụng siêu Telegram, với thị trường có thể tiếp cận của 1 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng trong khi quản lý một dự trữ chiến lược của tài sản kỹ thuật số. Công ty thực hiện một chiến lược M&A toàn diện và kho bạc kết hợp mua lại token trực tiếp, hoạt động xác nhận và đầu tư hệ sinh thái chiến lược để tạo ra lợi nhuận bền vững cho các cổ đông. Thông qua hoạt động của mình, AlphaTON Capital cung cấp cho các nhà đầu tư thị trường công sự tiếp xúc cấp tổ chức với hệ sinh thái TON và nền tảng tỷ người dùng của Telegram trong khi duy trì các tiêu chuẩn quản trị và báo cáo minh bạch của một công ty được niêm yết trên Nasdaq. Được lãnh đạo bởi Giám đốc điều hành Brittany Kaiser, Giám đốc điều hành và Giám đốc đầu tư Enzo Villani, và Giám đốc phát triển kinh doanh Yury Mitin, các hoạt động của Công ty bao gồm xác nhận mạng và các hoạt động đặt cược, phát triển các ứng dụng dựa trên Telegram, và đầu tư chiến lược vào các giao thức tài chính phi tập trung dựa trên TON, nền tảng chơi game và các ứng dụng kinh doanh. AlphaTON Capital Corp được thành lập tại Quần đảo Virgin Anh và giao dịch trên Nasdaq dưới biểu tượng ticker "ATON". AlphaTON Capital, thông qua kinh doanh cổ xưa của mình, cũng đang thúc đẩy các liệu pháp hạng nhất nhắm mục tiêu các con đường kháng kiểm điểm đã biết để đạt được phản ứng điều trị lâu dài và cải thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. AlphaTON Capital tích cực tham gia vào quá trình phát triển thuốc và cung cấp tư vấn chiến lược để hướng dẫn sự phát triển của tài sản miễn dịch trị liệu mới và kết hợp tài sản. . https://alphatoncapital.com/ https://alphatoncapital.com/ Những tuyên bố về phía trước Thông báo báo này chứa các tuyên bố về tương lai theo nghĩa của Đạo luật cải cách tranh chấp chứng khoán tư nhân năm 1995. Những tuyên bố này liên quan đến các sự kiện trong tương lai hoặc hiệu suất tài chính trong tương lai của AlphaTON và liên quan đến các rủi ro, sự không chắc chắn và các yếu tố khác đã biết và chưa biết có thể gây ra kết quả thực sự khác biệt đáng kể so với những gì được thể hiện hoặc ngụ ý bởi các tuyên bố về tương lai này. Các yếu tố có thể gây ra hoặc góp phần vào sự khác biệt như vậy bao gồm, nhưng không giới hạn ở, sự phát triển và áp dụng các công nghệ AI, sự biến động của thị trường tiền điện tử, sự phát triển quy định, những thách thức kỹ thuật trong việc triển khai cơ sở hạ tầng và điều kiện kinh tế chung. Quan hệ nhà đầu tư: Tập đoàn AlphaTon Capital Corp. (203) 682-8200 Báo chí điều tra: Richard Laermer, Chủ tịch RLM PR (212) 741-5106 X 216 Thông tin về AlphaTON@icrinc.com Thảo luận: AlphaTON@rlmpr.com Thông tin về AlphaTON@icrinc.com Thảo luận: AlphaTON@rlmpr.com \n \n Câu chuyện này được xuất bản dưới dạng thông cáo báo chí của Btcwire theo Chương trình Blog Kinh doanh của HackerNoon. Câu chuyện này được xuất bản dưới dạng thông cáo báo chí của Btcwire theo Chương trình Blog Kinh doanh của HackerNoon. Chương trình Chương trình