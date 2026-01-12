AlphaTON Capital cierra una expansión de infraestructura de IA de 46 millones de dólares para satisfacer las demandas de computación confidencial

12 de enero de 2026 – Nueva York, NY. AlphaTON Capital Corp ( ), la compañía líder mundial de tecnología pública que escala la super aplicación de Telegram, con un mercado dirigible de 1 billón de usuarios activos mensuales, informa hoy de la firma y cierre de un acuerdo estratégico de infraestructura de computación de IA de 46 millones de dólares, añadiendo 576 chips NVIDIA B300, medio clúster, a sus libros. Etiquetas: ATON Etiquetas: ATON Esta implementación, programada para la entrega el próximo mes de febrero, se prevé que brinde un IRR del 27%, un ROI del 282% y un Valor Presente Neto de 11 millones de dólares, basándose en los 20 millones de dólares existentes en activos de AlphaTON en su balance. AlphaTON está pionera en una nueva categoría de inteligencia artificial: proporcionar una infraestructura de IA descentralizada que preserva la privacidad y se implementa a escala a través de su integración con el ecosistema de Telegram y la red de computación confidencial innovadora de Cocoon AI. AlphaTON ofrece un enfoque totalmente integrado y verticalmente integrado para la soberanía de los datos y las tecnologías de IA centradas en la privacidad, posicionándose en la intersección de tres tendencias principales: \n \n \n \n $7 billones de construcción de mercado de infraestructuras de IA; cambio global hacia la privacidad y los derechos de propiedad de los datos, y El desarrollo de redes informáticas descentralizadas. Clúster de GPU soberano de 46 millones de dólares: la oportunidad de infraestructura de IA La próxima iniciativa de crecimiento de AlphaTON, un semicluster de chip 576 NVIDIA B300, será la primera implementación de computación confidencial a gran escala de la compañía para abordar una brecha crítica en el mercado: cargas de trabajo de IA que no se pueden ejecutar en la infraestructura de Big Tech debido a la privacidad, la soberanía o las restricciones de protección de datos. El proyecto está estructurado con 4 millones de dólares ya pagados por AlphaTON para cerrar el acuerdo con efectivo de su balance, 32,7 millones de dólares de financiación de deuda sin recurso cerrada, y un adicional de 9,3 millones de dólares en capital en pequeñas cuotas pagadas por AlphaTON antes de la entrega en febrero y el despliegue completo en marzo. la estructura proporciona un apalancamiento financiero conservador con riesgo gestionable, con un período de gracia de dos meses para la instalación, lo que significa que no se deben pagar deudas ni intereses hasta después de que los B300 se instalen y produzcan ingresos a partir de marzo. Economía Proyectada Destaca: \n \n \n \n \n \n Proyecto IRR: 27% Valor presente neto: 11,04 millones de dólares Múltiple de acciones: 3.82x ROI total del proyecto: 282% Devolución de efectivo: 53,6 millones de dólares en 5 años Los 576 B300 serán alojados en el centro de datos sostenible, 100% hidráulico de AtNorth en Suecia, aprovechando algunas de las energías más baratas y limpias del mundo.Los servicios gestionados serán proporcionados por CUDO Compute y SNET Energy Ltd, con financiación organizada por Vertical Data y LEAP. La tesis sobre la infraestructura de la IA de privacidad-primera El dominio de Big Tech sobre la infraestructura de IA crea un conflicto existencial: todas las grandes compañías de tecnología controlan la entrada de datos por parte de los clientes, y el uso y monetización de esos datos.Para empresas, gobiernos y individuos que requieren soberanía de datos -ya sea por cumplimiento regulatorio, protección competitiva o principios éticos- no ha habido alternativa a gran escala en el mercado. AlphaTON resuelve esto a través de la integración vertical: 
 
 
 
 capa de hardware: clusters de GPU soberanos propiedad y controlados fuera del ecosistema de Big Tech Layer de red: red de computación confidencial y descentralizada de Cocoon AI que ofrece servicios de inferencia de IA sin recopilar datos Layer de distribución: los más de mil millones de usuarios de Telegram proporcionan alcance sin precedentes para aplicaciones de IA de primer nivel en privacidad 
 
 "Estamos aportando poder de computación confidencial a la red de IA más grande del mundo que preserva la privacidad", dijo Brittany Kaiser, CEO de AlphaTON. "Cocoon proporciona computación que no es propiedad ni monitoreada por Big Tech. Una red de privacidad-primera donde los usuarios mantienen la soberanía sobre sus datos. "Mientras que el mercado más amplio sigue siendo volátil, AlphaTON ha reducido sistemáticamente el riesgo de nuestra estructura de capital al agregar activos físicos de computación, asociaciones estratégicas y infraestructuras generadoras de ingresos", dijo Enzo Villani, CIO de AlphaTON Capital. Uno de los mercados de mayor crecimiento Amazon, Microsoft, Meta, Alphabet, Oracle y otros hiperescaladores gastaron más de 400 mil millones de dólares en infraestructura de IA en 2025 y se prevé que gasten más de 600 mil millones de dólares en gastos de capital acumulativos de IA en 2026.El gobierno de Estados Unidos ve esto como una prioridad nacional, tomando una participación del 10% en Intel para asegurar la supremacía doméstica de los semiconductores y enviar un mensaje claro: la infraestructura de IA se ha convertido en una infraestructura nacional crítica. Los analistas están de acuerdo en que la capacidad global de los centros de datos debe casi triplicarse para 2030, requiriendo hasta 7 billones de dólares en inversiones, con el 70% de la nueva demanda impulsada por las cargas de trabajo de IA. AlphaTON está construyendo para el futuro asegurando asignaciones avanzadas de chips y acuerdos de centros de datos en una variedad de jurisdicciones para garantizar continuas implementaciones a escala de inversiones en infraestructuras que se benefician de este viento macro y al mismo tiempo ofrecen diferenciación a través de su posicionamiento de privacidad. Actualizaciones de Anteriores Anuncios de Mercado El 26 de noviembre de 2025, AlphaTON anunció que había firmado acuerdos para adquirir un clúster de más de 1.000 GPUs NVIDIA B200. Este conjunto de acuerdos para comprar una mitad de clúster de 576 GPUs NVIDIA B300 supera los acuerdos previos. 576 NVIDIA B300s será la primera implementación a gran escala de AlphaTON Capital, en colaboración con AtNorth, SNET Energy Ltd., CUDO Compute, Vertical Data y LEAP. Esto se basa en las implementaciones piloto actuales de AlphaTON de 8 NVIDIA H200s, 8 NVIDIA B200s y 16 NVIDIA B300s en proceso con Atlantic AI. Desde el lanzamiento de Cocoon AI de Telegram el 30 de noviembre de 2025, AlphaTON ha comenzado a ganar ingresos en Cocoon para su procesamiento de inferencia de IA y ahora tiene suficientes datos para escalar. Sobre AlphaTON Capital Corp. (Nasdaq: ATON) AlphaTON Capital Corp. (NASDAQ: ATON) es la compañía pública líder mundial en tecnología que escala la super aplicación de Telegram, con un mercado dirigible de 1 billón de usuarios activos mensuales, al tiempo que gestiona una reserva estratégica de activos digitales. La Compañía implementa una estrategia integral de M&A y tesorería que combina la adquisición directa de tokens, las operaciones de validación y las inversiones estratégicas en ecosistemas para generar retornos sostenibles para los accionistas. A través de sus operaciones, AlphaTON Capital proporciona a los inversores del mercado público una exposición a nivel institucional al ecosistema de TON y a la plataforma de usuarios multimillonarios de Telegram, manteniendo al mismo tiempo los estándares de gobernanza y transparencia de los informes de una compañía listada en Nasdaq. Liderado por la directora ejecutiva Brittany Kaiser, el presidente ejecutivo y director de inversión Enzo Villani, y el director de desarrollo de negocios Yury Mitin, las actividades de la compañía abarcan la validación de la red y las operaciones de apuestas, el desarrollo de aplicaciones basadas en Telegram, y las inversiones estratégicas en protocolos de financiación descentralizada basados en TON, plataformas de juegos y aplicaciones de negocios. AlphaTON Capital Corp. está incorporada en las Islas Vírgenes Británicas y opera en Nasdaq bajo el símbolo "ATON". AlphaTON Capital, a través de su negocio legado, también está avanzando terapias de primera clase dirigidas a vías conocidas de resistencia a los puntos de control para lograr respuestas de tratamiento duraderas y mejorar la calidad de vida de los pacientes. AlphaTON Capital participa activamente en el proceso de desarrollo de fármacos y proporciona asesoramiento estratégico para orientar el desarrollo de nuevos activos de inmunoterapia y combinaciones de activos. . https://alphatoncapital.com/ https://alphatoncapital.com/ Declaraciones prospectivas Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de reforma de litigios de valores privados de 1995.Estas declaraciones se relacionan con eventos futuros o el rendimiento financiero futuro de AlphaTON y involucran riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden causar que los resultados reales difieran sustancialmente de los expresados o implícitos por estas declaraciones prospectivas.Los factores que podrían causar o contribuir a tales diferencias incluyen, pero no están limitados a, el desarrollo y adopción de tecnologías de IA, la volatilidad del mercado de criptomonedas, los desarrollos regulatorios, los desafíos técnicos en el despliegue de infraestructuras y las condiciones económicas generales.AlphaTON no se compromete a actualizar ninguna declaración pros Relaciones con inversores: AlphaTON Capital Corp. (203) 682-8200 Inquisiciones de los medios: Richard Laermer, RLM PR (212) 741-5106 X 216 Acerca de AlphaTON@icrinc.com Alfabetización@rlmpr.com