AlphaTON Capital የ 46 ሚሊዮን ዶላር የ AI Infrastructure Expansion ለስላሳ የኮምፒውተር መስፈርቶች ለማሟላት ይጀምራል

በ 2026 በኒው ዮርክ, NY. AlphaTON Capital Corp ( የ Telegram super app, በ 1 ቢሊዮን ወርሃዊ ተንቀሳቃሽ ተጠቃሚዎች ጋር በዓለም ታዋቂ የግል ቴክኖሎጂ ኩባንያ, ዛሬ የ strategic $ 46 ሚሊዮን AI compute infrastructure deal ይመዝገቡ እና አግኝቷል, 576 NVIDIA B300 chips, አንድ አግኝቷል አግኝቷል. መኖሪያ ቤት: ATON መኖሪያ ቤት: ATON ይህ መተግበሪያ, መጋቢት መጋቢት ውስጥ ይሰጣል, አንድ 27% IRR, 282% ROI, እና $ 11 ሚሊዮን የ Net Current Value ይሰጣል, AlphaTON አጠቃቀም ላይ የአሁኑ $ 20 ሚሊዮን መሳሪያዎች ላይ የተመሰረተ. AlphaTON የቴክኒክ ኢንጂነሪንግ ውስጥ አዲስ ክፍል ይጀምራል: በ Telegram እና የ Cocoon AI የተመሠረተ ደህንነቱ የተጠበቀ የኮምፒውተር አውታረ መረብ ጋር መተግበሪያ በኩል በከፍተኛ ደረጃ ላይ የተተኮረ የቴክኒክ ኢንጂነሪንግ መዋቅር ይሰጣል. AlphaTON በ Data Sovereignty እና Privacy-centric AI ቴክኖሎጂዎች ላይ ሙሉ-ተግበሪያ, vertically integrated መተግበሪያዎችን ይሰጣል, በሦስት ዋና ግምገማዎች ላይ ይመዝገቡ: \n \n \n \n $ 7 ቢሊዮን AI Infrastructure Market Buildout; በዓለም አቀፍ ደረጃ የግል እና ውሂብ አጠቃቀም መብቶች ወደ ተለዋዋጭ ነው, እና የ decentralized computing network አጠቃቀም አጠቃቀም. $ 46M Sovereign GPU Cluster: የ AI ኢንዱስትሪ ችሎታ የ AlphaTON ቀጣይ ልማት ፕሮጀክቶች, የ 576 NVIDIA B300 ፒክ-ኮላስተር, ኩባንያው የመጀመሪያው ትልቅ-ጥራት የግል ኮምፒውተር መተግበሪያዎች ነው: በ Big Tech ኢንዱስትሪ ላይ ሊሆን አይችልም የ AI workloads, በግልጽ, ስዊተርኔት, ወይም ውሂብ ጥበቃ መስፈርቶች ምክንያት. AlphaTON በግልጽ-ተኮር ገበያ መተግበሪያዎች ለመስጠት ይፈልጋል. የፕሮጀክት ከ 4 ሚሊዮን ዶላር ከ AlphaTON የተመሠረተ ነው, ከባድ መለያው ከ ገንዘብ ጋር ትክክለኛነት ለመፍጠር, $ 32.7 ሚሊዮን የክፍያ ክፍያ ክፍያ ክፍያ ክፍያ, እና ከሁለተኛ ጊዜ ከሁለተኛ ጊዜ ከሁለተኛ ጊዜ ከሁለተኛ ጊዜ ከሁለተኛ ጊዜ ከሁለተኛ ጊዜ ከሁለተኛ ጊዜ ከሁለተኛ ጊዜ ከሁለተኛ ጊዜ ከሁለተኛ ጊዜ ከሁለተኛ ጊዜ ከሁለተኛ ጊዜ ከሁለተኛ ጊዜ ከሁለተኛ ጊዜ ከሁለተኛ ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁለተኛ ጊዜ ከሁለተኛ ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁለተኛ ጊዜ ከሁለተኛ ጊዜ ከሁለተኛ ጊዜ ከሁለተኛ ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም የፕሮጀክት ኢኮኖሚ ምልክት: \n \n \n \n \n \n የፕሮጀክት IRR: 27% አጠቃላይ አጠቃቀም: $ 11,04 ሚሊዮን የክፍያ መጠን: 3.82x አጠቃላይ ፕሮጀክቶች ROI: 282% የሽያጭ ገንዘብ: $53.6 ሚሊዮን በ 5 ዓመታት ውስጥ የ 576 B300s በቻይና ውስጥ በ AtNorth የተጠበቀ, 100% hydroelectric-powered data center ውስጥ ይሰጣል, በዓለም ላይ ዝቅተኛ ዋጋ እና ደህንነቱ የተሻለ የኃይል አንዳንድ ይጠቀማል. Managed services will be provided by CUDO Compute and SNET Energy Ltd, with financing arranged by Vertical Data and LEAP. የፕላስቲክ-መጀመሪያ AI Infrastructure Thesis የ Big Tech የ AI ኢንዱስትሪ ላይ የሚመሠረተ ግምገማዎች በአጠቃላይ የቴክኖሎጂ ኩባንያዎች በሽያጭ ውሂብ መተግበሪያዎችን እና እነዚህን ውሂብዎችን በመጠቀም እና የገንዘብ መተግበሪያዎችን መቆጣጠር ይሆናል. ለንግድ ኩባንያዎች, አስተዳደርዎች, እና የግል ደንበኞች የግል ውሂብ ፍጹምነት የሚፈልጉት ሰዎች - የ regulatory compliance, competitive protection, or ethical principles - በገበያ ላይ ትልቅ መጠን ያለው አማራጮች የለም. AlphaTON በ vertical integration በመጠቀም ይህን ለመፍጠር ይረዳል: \n \n \n \n የ Hardware Layer: በ Big Tech ኢኮስቴክኖሎጂ ከቤት እና መቆጣጠሪያው የተጠበቀ GPU clusters የ Network Layer: የ Cocoon AI decentralized, privacy-preserving, confidential compute network without data collection የ 1+ ቢሊዮን Telegram ተጠቃሚዎች ለይህነት-መጀመሪያ AI መተግበሪያዎች አግኝቷል \n \n "እኛ በዓለም ውስጥ ትልቁ የግልነት-ተጠበቀ AI አውታረ መረብ ላይ ደህንነቱ የተጠበቀ የኮምፒውተር ኃይል ይሰጣሉ," AlphaTON CEO Brittany Kaiser, "Cocoon የኮምፒውተር ይሰጣል, ይህም በ Big Tech የተመሠረተ አይደለም. አንድ የኮምፒውተር የግልነት-መጀመሪያ አውታረ መረብ, በአጠቃላይ ተጠቃሚዎች የእርስዎን ውሂብ ላይ ደህንነት ይጠበቅ. ይህ የ philosophical ልምድ አይደለም, ይህ AlphaTON ለመምረጥ ልዩ ቦታ ላይ ነው አንድ ቢሊዮን ዶላር ገበያ መስፈርቶች ነው." "እኛ በዓለም ውስጥ ትልቁ የግልነት-ተጠበቀ AI አውታረ መረብ ላይ ደህንነቱ የተጠበቀ የኮምፒውተር ኃይል ይሰጣሉ," AlphaTON CEO Brittany Kaiser, "Cocoon የኮምፒውተር ይሰጣል, ይህም በ Big Tech የተመሠረተ አይደለም. አንድ የኮምፒውተር የግልነት-መጀመሪያ አውታረ መረብ, በአጠቃላይ ተጠቃሚዎች የእርስዎን ውሂብ ላይ ደህንነት ይጠበቅ. ይህ የ philosophical ልምድ አይደለም, ይህ AlphaTON ለመምረጥ ልዩ ቦታ ላይ ነው አንድ ቢሊዮን ዶላር ገበያ መስፈርቶች ነው." \n \n "በአጠቃላይ ገበያ ተለዋዋዋጭ ይሆናል, AlphaTON በሽታማ የኮምፒውተር መሳሪያዎች, የstrategic partnerships, እና የሽያጭ ማምረቻ ኢንዱስትሪ ያካትታል, የአልፋቶን ካፒታል CIO Enzo Villani እንዲህ ይላል. "የአውታረ መለያው በአሁኑ ጊዜ የኮምፒውተር ጥበቃ ብቻ አይደለም, ነገር ግን የ AI ኢንዱስትሪ supercycle የሚከተለውን ላይ ተፅዕኖ ለመምረጥ ነው." "በአጠቃላይ ገበያ ተለዋዋዋጭ ይሆናል, AlphaTON በሽታማ የኮምፒውተር መሳሪያዎች, የstrategic partnerships, እና የሽያጭ ማምረቻ ኢንዱስትሪ ያካትታል, የአልፋቶን ካፒታል CIO Enzo Villani እንዲህ ይላል. "የአውታረ መለያው በአሁኑ ጊዜ የኮምፒውተር ጥበቃ ብቻ አይደለም, ነገር ግን የ AI ኢንዱስትሪ supercycle የሚከተለውን ላይ ተፅዕኖ ለመምረጥ ነው." በጣም ታዋቂ ልማት ገበያዎች መካከል አንዱ የ Amazon, Microsoft, Meta, Alphabet, Oracle, እና ሌሎች hyperscalers በ 2025 ውስጥ የ AI ኢንዱስትሪ ላይ ከ 400 ቢሊዮን ዶላር ይሰጣሉ እና በ 2026 ውስጥ ከ 600 ቢሊዮን ዶላር በላይ የንግድ ኢንዱስትሪ ክፍያዎች ይሰጣሉ. የዩናይትድ ስቴትስ አስተዳደር ይህ አንድ ብሔራዊ ፍላጎት ያደርጋል, የአውቶፕል ውስጥ የ 10% ክፍያዎችን ለማረጋገጥ እና የአውቶፕል አሞሌ አሞሌ አሞሌ አሞሌ አሞሌ አሞሌ አሞሌ አሞሌ አሞሌ ይሰጣል. የአልፋቶን በዓለም አቀፍ የቴክኒክ ማዕከል አቅም በ 2030 ጀምሮ በ 7 ቢሊዮን ዶላር ኢንቨስትመንት ያስፈልጋል, የ 70 ቶን አዲስ ፍላጎት በ AI workloads የተመሠረተ ነው. AlphaTON በይነመረብ-መጀመሪያ ትዕዛዞችን በመጠቀም በይነመረብ-መጀመሪያ ትዕዛዞችን በመስመር ላይ ልዩነት ያቀርባል, እንዲሁም በይነመረብ-መጀመሪያ ትዕዛዞችን በመስመር ላይ ልዩነት ያቀርባል. የቀድሞው ገበያ ማስታወቂያዎች 26 November 2025 ላይ, AlphaTON ከ 1,000+ NVIDIA B200 GPUs አግኝተዋል. የ 576 NVIDIA B300 GPUs መካከል አንድ አግኝተዋል አግኝተዋል. 576 NVIDIA B300s በ AtNorth, SNET Energy Ltd., CUDO Compute, Vertical Data እና LEAP ጋር ተኳሃኝ, AlphaTON Capital የመጀመሪያው ትልቁ መተግበሪያ ነው. ይህ የአልፋቶን የ 8 NVIDIA H200s, 8 NVIDIA B200s እና 16 NVIDIA B300s በ Atlantic AI ጋር በመተግበሪያው የፕላስቲክ መተግበሪያዎች ላይ የተመሰረተ ነው. ከ Telegram የ Cocoon AI በ 30 ሚያዝያ 2025 ጀምሮ, AlphaTON የአልፋቶን በ የአልፋቶን ላይ የአልፋቶን በመተግበሪያው የ AI inference ሂደት ላይ መግዛት ይጀምራል. ስለ AlphaTON Capital Corp. (Nasdaq: ATON) AlphaTON Capital Corp. (NASDAQ: ATON) በዓለም ላይ ታዋቂ የቴክኖሎጂ የግል ኩባንያ ነው Telegram super app, በ 1 ቢሊዮን ወርሃዊ የሥራ ተጠቃሚዎች ጋር, እና በቴክኖሎጂው የዲጂታል መሳሪያዎች አንድ ስኬታማ መከላከያ ይጠቀማል. ኩባንያው በቀጥታ የቶኮን አግኝተዋል, validator እንቅስቃሴዎች, እና የቴክኖሎጂ ኢንቨስትመንት ጋር ተኳሃኝ የ M&A እና የገንዘብ Strategy መተግበሪያዎችን ይሰራል. በአጠቃላይ, AlphaTON Capital የአውታረ ገበያ ኢንቨስትመንት ኢንቨስትመንት መተግበሪያዎች በ TON ኢኮስቴክኖስ እና የ Telegram ቢሊዮን-የተግበሪያ አውታረ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ ነው. የ CEO Brittany Kaiser, Executive Chairman እና Chief Investment Officer Enzo Villani, እና Chief Business Development Officer Yury Mitin, ኩባንያው እንቅስቃሴዎች በባህርታ ላይ የተመሠረተ መተግበሪያዎችን ልማት, እና የ TON-based decentralized finance protocols, gaming platforms, እና ንግድ መተግበሪያዎች ላይ የቴክኖሎጂ ኢንቨስትመንት ያካትታል. AlphaTON Capital Corp. በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ የተመሰረተ ነው እና በ Nasdaq ላይ በ "ATON" የኮምፒውተር ስሜት ላይ የንግድ ነው. AlphaTON Capital, ከባድ የንግድ በኩል, ደግሞ የክፍያ መከላከያ መንገዶች ለማሟላት እና በቂ ሕይወት ጥራት ለማሻሻል የሚታወቀው የመጀመሪያው-መጀመሪያ ሕክምናዎችን ያደርጋል. AlphaTON Capital በድሃኒት ልምድ ሂደት ላይ ተስማሚ ነው እና የዲሞ ኤምኤንቲራቲክ መሳሪያዎች እና መሳሪያ ጥቅሞች ልማት ለማስተናገድ የቴክኖሎጂ መመሪያዎችን ይሰጣል. ተጨማሪ ያንብቡ . https://alphatoncapital.com/ https://alphatoncapital.com/ የቀድሞው ጥያቄዎች በዚህ ግምገማው የ 1995 Private Securities Litigation Reform Act (Private Securities Litigation Reform Act) ውስጥ የተወሰነ የቅድመ ግምገማዎች ያካትታሉ. እነዚህ ግምገማዎች የቅድመ ግምገማዎች ወይም የ AlphaTON የቅድመ ግምገማዎችን ያካትታሉ. እነዚህ ግምገማዎች በአሁኑ ግምገማዎች የተፈጥሮ ግምገማዎች የተፈጥሮ ግምገማዎች ወይም የቅድመ ግምገማዎች የተፈጥሮ ግምገማዎች የተፈጥሮ ግምገማዎች ያካትታሉ. እነዚህ ግምገማዎች በአሁኑ ግምገማዎች የተፈጥሮ ግምገማዎች የተፈጥሮ ግምገማዎች የተፈጥሮ ግምገማዎች የተፈጥሮ ግምገማዎች የተፈጥሮ ግምገማዎች የተፈጥሮ ግ ኢንቨስትመንት ግንኙነት: የ AlphaTON Capital Corp (203) 682-8200 የቴክኖሎጂ ምርመራዎች: Richard Laermer, በ RLM PR (212) 741-5106 X 216 መኖሪያ ቤት@icrinc.com መኖሪያ ቤት @ rlmpr.com መኖሪያ ቤት@icrinc.com መኖሪያ ቤት @ rlmpr.com \n \n ይህ ጽሑፍ በ Btcwire በ HackerNoon's Business Blogging Program ውስጥ የተለጠፈው ነው. ይህ ጽሑፍ በ Btcwire በ HackerNoon's Business Blogging Program ውስጥ የተለጠፈው ነው. ፕሮግራም ፕሮግራም