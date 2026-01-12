AlphaTON Capital ปิดการขยายโครงสร้างพื้นฐาน AI ขนาด 46 ล้านดอลลาร์เพื่อตอบสนองความต้องการในการคํานวณความลับ

12 มกราคม 2026 – New York, NY AlphaTON Capital Corp ( ), บริษัท เทคโนโลยีสาธารณะชั้นนําของโลกที่ปรับขนาดแอปพลิเคชันซูเปอร์ Telegram กับตลาดที่สามารถตอบสนองได้ของ 1 พันล้านผู้ใช้ที่ใช้งานต่อเดือน, วันนี้รายงานการลงนามและปิดการทําธุรกรรมด้านโครงสร้างพื้นฐานการคํานวณอัจฉริยะอัจฉริยะอัจฉริยะขนาด 46 ล้านดอลลาร์เพิ่ม 576 ชิป NVIDIA B300, ครอบคลุมครึ่ง, ไปยังหนังสือของตน ดัชนี: ATON ดัชนี: ATON การใช้งานนี้วางแผนที่จะส่งมอบเดือนพฤษภาคมถัดไปในเดือนกุมภาพันธ์จะส่งมอบ IRR 27% 282% ROI และมูลค่าปัจจุบันสุทธิ 11 ล้านดอลลาร์ขึ้นอยู่กับมูลค่าสินทรัพย์ของ AlphaTON ที่มีอยู่ 20 ล้านดอลลาร์ในสมดุล AlphaTON เป็นผู้นําในหมวดหมู่ใหม่ในด้านความคิดสร้างสรรค์: การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะ decentralized ที่ช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวและใช้กันอย่างแพร่หลายผ่านการบูรณาการกับระบบนิเวศของ Telegram และเครือข่ายการคํานวณความลับของ Cocoon AI AlphaTON ให้วิธีการครบวงจรแบบรวมแนวตั้งเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของข้อมูลและเทคโนโลยี AI ที่มุ่งเน้นความเป็นส่วนตัวซึ่งตั้งอยู่บนเส้นผ่าศูนย์กลางของสามแนวโน้มหลัก: \n \n \n \n การสร้างตลาดพื้นฐาน AI ขนาด 7 พันล้านดอลลาร์ การเปลี่ยนแปลงทั่วโลกไปยังความเป็นส่วนตัวและสิทธิเจ้าของข้อมูลและ การเจริญเติบโตของเครือข่ายการคํานวณ decentralized $ 46M คลัสเตอร์ GPU Sovereign: โอกาสด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI แนะนําการเจริญเติบโตต่อไปของ AlphaTON, 576 ชิป NVIDIA B300 half-cluster, จะเป็นการใช้งานการคํานวณความลับขนาดใหญ่ครั้งแรกของ บริษัท เพื่อตอบสนองข้อบกพร่องที่สําคัญในตลาด: โหลดงาน AI ที่ไม่สามารถทํางานบนโครงสร้างพื้นฐาน Big Tech เนื่องจากข้อ จํากัด ของความเป็นส่วนตัว ความเป็นเจ้าของหรือการปกป้องข้อมูล AlphaTON มุ่งมั่นที่จะให้การเข้าถึงทางเลือกตลาดที่มุ่งเน้นความเป็นส่วนตัว โครงการได้รับการโครงสร้างด้วย 4 ล้านดอลลาร์ที่ AlphaTON ได้จ่ายแล้วเพื่อปิดการทําธุรกรรมด้วยเงินสดจากสมดุลของมัน $ 32.7 ล้านดอลลาร์ของการเงินทุนที่ปิดโดยไม่มีการฟื้นฟูเงินทุนและเงินทุนเพิ่มเติม $ 9.3 ล้านในจํานวนเงินทุนขนาดเล็กที่ AlphaTON จะจ่ายก่อนการจัดส่งในเดือนกุมภาพันธ์และการใช้งานเต็มรูปแบบในเดือนมีนาคม โครงสร้างนี้ให้ผลประโยชน์ทางการเงินที่บํารุงรักษาด้วยความเสี่ยงที่สามารถจัดการได้พร้อมกับระยะเวลาการติดตั้งสองเดือนซึ่งหมายความว่าไม่มีการชําระเงินหนี้หรือผลกําไรจนกว่าหลังจาก B300s จะติดตั้งและสร้างรายได้จากเดือนมีนาคมต่อมา การประเมินด้านเศรษฐกิจที่เน้น: \n \n \n \n \n \n โครงการ IRR: 27% ค่าใช้จ่ายปัจจุบันสุทธิ: $ 11.04 ล้าน มัลติฟังก์ชั่ Equity: 3.82x ROI ทั้งหมดของโครงการ: 282% เงินสดคืน: $ 53.6 ล้านใน 5 ปี 576 B300s จะถูกจัดเก็บในศูนย์ข้อมูลที่ทนทานและ 100% ไฮโดรลิคของ AtNorth ในสวีเดนโดยใช้พลังงานที่บริสุทธิ์และราคาถูกที่สุดในโลก บริการที่จัดการจะจัดทําโดย CUDO Compute และ SNET Energy Ltd ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Vertical Data และ LEAP Privacy-First AI Infrastructure Thesis ความโดดเด่นของ Big Tech เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน AI สร้างความขัดแย้งทางความเป็นอยู่: บริษัท เทคโนโลยีขนาดใหญ่ทั้งหมดควบคุมการป้อนข้อมูลโดยลูกค้าและการใช้และสร้างรายได้จากข้อมูลดังกล่าว สําหรับองค์กรรัฐบาลและบุคคลที่ต้องการความเป็นเจ้าของข้อมูล - ไม่ว่าเพื่อความสอดคล้องกับกฎระเบียบ การป้องกันการแข่งขัน หรือหลักการทางจริยธรรม - ไม่มีทางเลือกขนาดใหญ่ในตลาด AlphaTON แก้ปัญหานี้ผ่านการบูรณาการแนวตั้ง: เคลือบฮาร์ดแวร์: กลุ่ม GPU ที่เป็นเจ้าของและควบคุมภายนอกระบบนิเวศของ Big Tech ระดับเครือข่าย: เครือข่ายการคํานวณที่ละเอียดอ่อนและเป็นความลับของ Cocoon AI ให้บริการการสรุป AI โดยไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูล Layer การกระจายข้อมูล: ผู้ใช้ Telegram มากกว่า 1 พันล้านคนให้การเข้าถึงที่ไม่มีที่สิ้นสุดสําหรับแอปพลิเคชัน AI ที่สําคัญกับความเป็นส่วนตัว "เรากําลังให้พลังงานการคํานวณความลับไปยังเครือข่าย AI ที่ปกป้องความเป็นส่วนตัวที่ใหญ่ที่สุดในโลก" Brittany Kaiser, CEO ของ AlphaTON, กล่าวว่า "Cocoon ให้การคํานวณที่ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือตรวจสอบโดย Big Tech เครือข่ายที่ปกป้องความเป็นส่วนตัวเป็นอันดับแรกซึ่งผู้ใช้รักษาความโดดเด่นกับข้อมูลของพวกเขา นี่ไม่ใช่ตําแหน่งทางปรัชญา แต่เป็นความต้องการของตลาดหลายพันล้านดอลลาร์ที่ AlphaTON มีตําแหน่งที่ไม่ซ้ํากันในการจับภาพ" "ในขณะที่ตลาดที่กว้างขวางยังคงไม่สม่ําเสมอ AlphaTON ได้ลดความเสี่ยงโครงสร้างทุนของเราโดยการเพิ่มสินทรัพย์การคํานวณทางกายภาพพันธมิตรเชิงกลยุทธ์และโครงสร้างพื้นฐานสร้างรายได้" Enzo Villani, CIO ของ AlphaTON Capital กล่าวว่า "รายงานรายงานของเราในวันนี้ไม่เพียง แต่แสดงให้เห็นถึงการปกป้องทุน แต่ยังแสดงให้เห็นถึงตําแหน่งการโจมตีสําหรับซูเปอร์ไซเคิลโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่อยู่ข้างหน้า" หนึ่งในตลาดที่เติบโตมากที่สุด การกระตุ้นของตลาดล่าสุดได้เปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐาน AI จากอุตสาหกรรมประดิษฐ์ไปสู่ความจําเป็นทางเศรษฐกิจระบบ Amazon, Microsoft, Meta, Alphabet, Oracle และผู้ประกอบการอื่น ๆ ที่ใช้จ่ายมากกว่า 400 พันล้านดอลลาร์ในโครงสร้างพื้นฐาน AI ในปี 2025 และคาดว่าจะใช้จ่ายมากกว่า 600 พันล้านดอลลาร์ในค่าใช้จ่ายทุนทุนทุนอัจฉริยะในปี 2026 รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเห็นเรื่องนี้เป็นสิ่งสําคัญในระดับชาติโดยใช้หุ้น 10% ใน Intel เพื่อให้มั่นใจถึงความเหนือกว่าของกึ่งตัวนําในประเทศและส่งข้อความที่ชัดเจน: โครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะ AI ได้กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานแห่งชาติที่สําคัญ นักวิเคราะห์เห็นด้วยว่าความจุของศูนย์ข้อมูลทั่วโลกจะต้องเกือบสามเท่าขึ้นถึงปี 2030 ซึ่งต้องใช้การลงทุนถึง 7 พันล้านดอลลาร์ดอลลาร์ดอลลาร์ดอลลาร์ดอลลาร์ดอ (Nasdaq: ATON) AlphaTON Capital Corp (NASDAQ: ATON) เป็น บริษัท สาธารณะด้านเทคโนโลยีชั้นนําของโลกที่ปรับขนาดแอปพลิเคชันซูเปอร์ Telegram ด้วยตลาดที่สามารถเข้าถึงได้ของ 1 พันล้านผู้ใช้ที่ใช้งานต่อเดือนในขณะที่จัดการสํารองข้อมูลเชิงกลยุทธ์ของสินทรัพย์ดิจิตอล บริษัท นําไปใช้กลยุทธ์ M&A และสกุลเงินที่ครอบคลุมซึ่งรวมการซื้อขาย token โดยตรงการดําเนินการตรวจสอบและการลงทุนในระบบนิเวศทางกลเพื่อสร้างผลกําไรที่ยั่งยืนสําหรับผู้ถือหุ้น ผ่านการดําเนินงาน AlphaTON Capital ให้ผู้ลงทุนในตลาดสาธารณะสัมผัสในระดับสถาบันกับระบบนิเวศของ TON และแพลตฟอร์มผู้ใช้หลายพันล้านของผู้ใช้ของ Telegram ในขณะที่รักษามาตรฐานการจัดการและการรายงานความโปร่งใสของ บริษัท ที่จดทะเบียนใน Nasdaq ดําเนินการโดย Chief Executive Officer Brittany Kaiser, Executive Chairman และ Chief Investment Officer Enzo Villani และ Chief Business Development Officer Yury Mitin กิจกรรมของบริษัทครอบคลุมการยืนยันเครือข่ายและกระทําการดําเนินงานการพัฒนาแอปพลิเคชันบนพื้นฐาน Telegram และการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในโปรโตคอลการเงินแบบกระจายตัวบนพื้นฐาน TON, แพลตฟอร์มเกมและแอปพลิเคชันทางธุรกิจ AlphaTON Capital Corp. มีสํานักงานใหญ่ในหมู่เกาะเวอร์จินอังกฤษและทําธุรกรรมบน Nasdaq ภายใต้สัญลักษณ์เครื่องหมาย "ATON" AlphaTON Capital ผ่านธุรกิจโบราณของตนยังส่งเสริมการบําบัดชั้นแรกที่มุ่งเน้นไปที่เส้นทางการต่อต้านการควบคุมที่รู้จักกันเพื่อให้บรรลุการตอบสนองการรักษาที่ยั่งยืนและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย AlphaTON Capital มีส่วนร่วมอย่างแข็งแกร่งในกระบวนการพัฒนายาและให้คําปรึกษาเชิงกลยุทธ์เพื่อแนะนําการพัฒนาสินทรัพย์ immunotherapy ใหม่และการรวมกันสินทรัพย์ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชม . https://alphatoncapital.com/ https://alphatoncapital.com/ คําอธิบายในอนาคต แถลงการณ์เหล่านี้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคตหรือประสิทธิภาพทางการเงินในอนาคตของ AlphaTON และเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่รู้จักและไม่รู้จักความไม่แน่นอนและปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจทําให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างกันไปอย่างมีนัยสําคัญจากที่แสดงหรือระบุไว้ในแถลงการณ์ในอนาคตเหล่านี้ ปัจจัยที่อาจทําให้เกิดหรือช่วยให้เกิดความแตกต่างดังกล่าวรวมถึง แต่ไม่ จํากัด การพัฒนาและการใช้เทคโนโลยี AI การเปลี่ยนแปลงของตลาดสกุลเงินดิจิตอลการพัฒนาด้านการควบคุมความท้าทายทางเทคนิคในการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานและเงื่อนไขทางเศรษฐกิจทั่วไป AlphaTON ไม่รับผิดชอบต่อการอัปเดตแถลงการณ์ในอนาคตใด ๆ ยกเว้นตามที่กําหนดโดยกฎหมาย ความสัมพันธ์กับนักลงทุน: AlphaTON Capital Corp (203) 682-8200 การสํารวจสื่อ: ริชาร์ด Laermer, RLM PR (212) 741-5106 X 216 อัลฟาโตน@icrinc.com อัลฟาโตน@rlmpr.com อัลฟาโตน@icrinc.com อัลฟาโตน@rlmpr.com \n \n เรื่องนี้ถูกเผยแพร่เป็นข่าวสารโดย Btcwire ภายใต้ HackerNoon's Business Blogging Program ทําการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะตัดสินใจทางการเงินใด ๆ เรื่องนี้ถูกเผยแพร่เป็นข่าวสารโดย Btcwire ภายใต้ HackerNoon's Business Blogging Program ทําการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะตัดสินใจทางการเงินใด ๆ โปรแกรม โปรแกรม