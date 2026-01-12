AlphaTON Capital zatvara proširenje infrastrukture AI od 46 miliona dolara kako bi zadovoljio zahteve za povjerljivo računanje

12. januara 2026. – New York, NY. AlphaTON Capital Corp ( ), vodeća svjetska kompanija za javnu tehnologiju koja širi super aplikaciju Telegram, sa tržištem od 1 milijardu mesečno aktivnih korisnika, danas izvješćuje o potpisivanju i zaključivanju strateškog ugovora o AI računovodstvenoj infrastrukturi od 46 miliona dolara, dodajući 576 čipova NVIDIA B300, pola klastera, svojim knjigama. Opširnije: ATON Opširnije: ATON Ova implementacija, planirana za isporuku idućeg meseca u februaru, predviđa se da će donijeti 27% IRR, 282% ROI i neto sadašnju vrijednost od 11 miliona dolara, na osnovu AlphaTON-ovih postojećih 20 miliona dolara u imovini na svojoj bilanci. AlphaTON je pionir nove kategorije u području veštačke inteligencije: pružanje privatnosti, decentralizovane AI infrastrukture raspoređene na skali kroz njegovu integraciju s Telegram ekosistemom i Cocoon AI revolucionarne povjerljive računalne mreže. AlphaTON pruža punopravni, vertikalno integrisani pristup suverenitetu podataka i tehnologijama AI-ja usredotočenim na privatnost, pozicionirajući se na raskrižju tri glavne trendove: \n \n \n \n 7 trilijuna dolara za izgradnju tržišta AI infrastrukture; Globalni preokret ka privatnosti i vlasništvu podataka, i Porast decentralizovanih računarskih mreža. $ 46M Sovereign GPU Cluster: Prilika za AI infrastrukturu AlphaTON-ova sljedeća inicijativa rasta, 576 Nvidia B300 polu-klastra čipova, bit će prva velika razmjena povjerljivih računala kompanije kako bi se riješio kritični tržišni nedostatak: radna opterećenja AI koja se ne mogu pokrenuti na Big Tech infrastrukturi zbog ograničenja privatnosti, suvereniteta ili zaštite podataka. Projekat je strukturiran sa 4 miliona dolara već isplaćenih od strane AlphaTON-a da zatvori transakciju gotovinom iz svoje bilance, 32,7 miliona dolara zatvorenog financiranja dugova bez povrata, i dodatnih 9,3 miliona dolara u kapitalu preko malih raspodjela koje je platio AlphaTON prije isporuke u februaru i punog raspoređivanja u martu. Projektirana ekonomija naglašava: \n \n \n \n \n \n Projekat IRR: 27% Neto sadašnja vrijednost: 11,04 miliona dolara Broj akcionara: 3,82x Ukupni ROI projekta: 282% Novac vraćen: 53,6 miliona dolara u 5 godina 576 B300-a će biti smješteno u AtNorth-ovom održivom, 100% hidroelektranskom podatkovnom centru u Švedskoj, koristeći se nekim od najjeftinijih i najčistijih izvora energije na svetu. Privatnost-prva AI infrastruktura teza Prevladavanje infrastrukture AI od strane Big Tech-a stvara egzistencijalni sukob: sve velike tehnološke kompanije kontroliraju unos podataka od strane klijenata, kao i upotrebu i monetarizaciju tih podataka. AlphaTON to rešava vertikalnom integracijom: \n \n \n \n Hardware Layer: Sovereign GPU clusters u vlasništvu i kontrolisan izvan Big Tech ekosustava Mrežni sloj: decentralizovana, privatnost čuvajuća, povjerljiva računalna mreža Cocoon AI-a koja pruža usluge AI inference bez prikupljanja podataka Razdoblje distribucije: 1 + milijardu korisnika Telegrama pruža neviđeni doseg za aplikacije AI-a koje se bave privatnošću \n \n "Primamo povjerljivu računalnu snagu u najveću svjetsku AI mrežu koja čuva privatnost", rekla je Brittany Kaiser, izvršna direktorka AlphaTON-a. "Cocoon pruža računanje koje nije u vlasništvu ili nadgledano od strane Big Tech-a. "Primamo povjerljivu računalnu snagu u najveću svjetsku AI mrežu koja čuva privatnost", rekla je Brittany Kaiser, izvršna direktorka AlphaTON-a. "Cocoon pruža računanje koje nije u vlasništvu ili nadgledano od strane Big Tech-a. \n \n "Iako šire tržište ostaje nestabilno, AlphaTON je sistematski smanjio rizik od naše kapitalne strukture dodavanjem fizičkih računarskih sredstava, strateških partnerstava i infrastrukture koja stvara prihode", rekao je Enzo Villani, CIO AlphaTON Capital. "Iako šire tržište ostaje nestabilno, AlphaTON je sistematski smanjio rizik od naše kapitalne strukture dodavanjem fizičkih računarskih sredstava, strateških partnerstava i infrastrukture koja stvara prihode", rekao je Enzo Villani, CIO AlphaTON Capital. Jedno od najvećih rastućih tržišta Amazon, Microsoft, Meta, Alphabet, Oracle i drugi hiperskaleri potrošili su više od 400 milijardi dolara na infrastrukturu AI 2025. godine i očekuje se da će potrošiti više od 600 milijardi dolara na kumulativne kapitalne troškove AI 2026. godine. Analitičari se slažu da se globalni kapacitet podatkovnih centara mora gotovo udvostručiti do 2030. godine, što zahtijeva ulaganja do 7 trilijuna dolara, a 70% nove potražnje pokreće radno opterećenje AI. AlphaTON gradi budućnost osiguravanjem naprednih alokacija čipova i sporazuma o podatkovnim centrima u raznim jurisdikcijama kako bi se osigurala kontinuirana razmjena infrastrukturnih ulaganja koja imaju koristi od ovog makro zadnjeg vetra, istovremeno nudeći diferencijaciju kroz svoje privatnost-first pozicioniranje. Obaveštenja iz prethodnih tržišnih objava 26. studenog 2025. godine, AlphaTON je objavio da je sklopio sporazume o kupovini klastra od više od 1.000 NVIDIA B200 GPU-a. Ovaj skup sporazuma o kupovini polu-klastra od 576 NVIDIA B300 GPU-a zamjenjuje prethodne sporazume. 576 NVIDIA B300-a bit će prva veća implementacija AlphaTON Capital-a, u partnerstvu s AtNorth, SNET Energy Ltd., CUDO Compute, Vertical Data i LEAP. To se temelji na AlphaTON-ovim trenutačnim pilot implementacijama 8 NVIDIA H200s, 8 NVIDIA B200s i 16 NVIDIA B300s u procesu sa Atlantic AI. Od lansiranja Telegramovog Cocoon AI 30. studenog 2025. godine, AlphaTON je počeo zarađivati prihode od Cocoon-a za svoju AI inferencijalnu obradu i sada ima dovoljno podataka za skaliranje. O kompaniji AlphaTON Capital Corp. (Nasdaq: ATON) AlphaTON Capital Corp (NASDAQ: ATON) je vodeća svjetska tehnološka javna kompanija koja širi super aplikaciju Telegram, sa tržištem od 1 milijarde mesečno aktivnih korisnika, a upravlja strateškom rezervom digitalnih sredstava. Tvrtka implementira sveobuhvatnu strategiju M&A i trezora koja kombinira direktnu akviziciju tokena, operacije validatora i strateška ulaganja u ekosustav kako bi generirala održive prinose za dioničare. Kroz svoje operacije, AlphaTON Capital pruža javnim tržišnim investitorima izloženost na institucionalnoj razini TON ekosustavu i Telegramovoj milijardnoj korisničkoj platformi, a istovremeno održava standarde upravljanja i transparentnost izvješćivanja kompanije na Nasdaq-u. Pod vodstvom izvršnog direktora Brittany Kaiser, izvršnog predsednika i izvršnog direktora investicija Enzo Villani i izvršnog direktora poslovnog razvoja Yury Mitin, aktivnosti Tvrtke obuhvaćaju mrežne validacije i akcije, razvoj aplikacija zasnovanih na Telegramu i strateška ulaganja u decentralizovane finansijske protokole zasnovane na TON-u, gaming platforme i poslovne aplikacije. AlphaTON Capital Corp je osnovana na Britanskim Djevičanskim ostrvima i trguje na Nasdaq-u pod simbolom "ATON". AlphaTON Capital, kroz svoje nasljedno poslovanje, takođe unapređuje terapije prve klase usmjerene na poznate putove otpornosti na kontrolne točke kako bi se postigli trajni odgovori na liječenje i poboljšala kvaliteta života pacijenata. AlphaTON Capital aktivno se bavi procesom razvoja lijekova i pruža strateške savjete kako bi vodio razvoj novih imunosupresivnih sredstava i kombinacija sredstava. . https://alphatoncapital.com/ https://alphatoncapital.com/ Predstojeće izjave Ova saopštenja za medije sadrže izjave o budućnosti u smislu Zakona o reformi sporova o privatnim vrijednosnim papirima iz 1995. godine. Ove izjave se odnose na buduće događaje ili buduće finansijske rezultate AlphaTON-a i uključuju poznate i nepoznate rizike, neizvjesnosti i druge čimbenike koji mogu uzrokovati da se stvarni rezultati materijalno razlikuju od onih izraženih ili implicitnih ovim izjavama o budućnosti. Faktori koji mogu uzrokovati ili doprinijeti takvim razlikama uključuju, ali se ne ograničavaju na razvoj i usvajanje tehnologija AI, volatilnost tržišta kriptovaluta, regulatorni razvoj, tehnički izazovi u provedbi infrastrukture i opće ekonomske uslove.