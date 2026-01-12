AlphaTON Capital închide extinderea infrastructurii AI de 46 de milioane de dolari pentru a răspunde cererilor de calcul confidențial

12 ianuarie 2026 – New York, NY. AlphaTON Capital Corp ( , cea mai mare companie de tehnologie publică din lume care scalează aplicația super Telegram, cu o piață accesibilă de 1 miliard de utilizatori activi lunar, raportează astăzi semnarea și închiderea unui acord strategic de infrastructură de calcul AI de 46 de milioane de dolari, adăugând 576 de cipuri NVIDIA B300, jumătate de cluster, în cărțile sale. Etichetă: aton Etichetă: aton Această implementare, programată pentru livrare luna viitoare în februarie, este prevăzută pentru a furniza un IRR de 27%, un ROI de 282% și o valoare prezentă netă de 11 milioane de dolari, pe baza activelor existente de 20 de milioane de dolari ale AlphaTON din bilanț. AlphaTON este pionierul unei noi categorii în domeniul inteligenței artificiale: furnizarea unei infrastructuri de inteligență artificială descentralizată, care păstrează confidențialitatea și este implementată la scară largă prin integrarea cu ecosistemul Telegram și cu rețeaua de calcul confidențială inovatoare a Cocoon AI. AlphaTON oferă o abordare completă, integrată pe verticală, a suveranității datelor și a tehnologiilor AI axate pe confidențialitate, poziționându-se la intersecția a trei tendințe majore: \n \n \n \n 7 trilioane de dolari pentru construirea pieței infrastructurii AI; Schimbarea globală către drepturile de confidențialitate și de proprietate asupra datelor și Creșterea rețelelor de calcul descentralizate. Clusterul GPU suveran de 46 de milioane de dolari: Oportunitatea infrastructurii AI Următoarea inițiativă de creștere a AlphaTON, un semicluster de 576 de cipuri NVIDIA B300, va fi prima implementare a calculului confidențial la scară largă a companiei pentru a aborda o lacună critică de piață: încărcăturile de lucru AI care nu pot fi executate pe infrastructura Big Tech din cauza confidențialității, suveranității sau constrângerilor privind protecția datelor. Proiectul este structurat cu 4 milioane de dolari deja plătiți de AlphaTON pentru a încheia tranzacția cu numerar din bilanțul său, 32,7 milioane de dolari de finanțare a datoriilor închise fără recurs și o sumă suplimentară de 9,3 milioane de dolari în capitaluri proprii pe tranșe mici plătite de AlphaTON înainte de livrarea în februarie și implementarea completă în martie. Economia Proiectată subliniază: \n \n \n \n \n \n Proiectul IRR: 27% Valoarea curentă netă: 11,04 milioane USD Acțiune multiplă: 3.82x ROI total al proiectului: 282% Cash Returned: 53,6 milioane de dolari pe parcursul a 5 ani Cele 576 de B300 vor fi găzduite în centrul de date sustenabil AtNorth, 100% hidraulic, din Suedia, profitând de unele dintre cele mai ieftine și mai curate surse de energie din lume. Privacy-First AI Infrastructure Thesis - Prima teză de infrastructură AI Dominanța Big Tech asupra infrastructurii AI creează un conflict existențial: toate marile companii tehnologice controlează intrarea datelor de către clienți, precum și utilizarea și monetizarea acestor date.Pentru întreprinderi, guverne și persoane fizice care au nevoie de suveranitate a datelor - fie pentru respectarea reglementărilor, protecția concurenței sau principiile etice - nu a existat o alternativă la scară largă pe piață. AlphaTON rezolvă acest lucru prin integrare verticală: \n \n \n \n Hardware Layer: clustere suverane de GPU deținute și controlate în afara ecosistemului Big Tech Nivelul de rețea: rețeaua de calcul descentralizată, confidențială a Cocoon AI, care oferă servicii de inferență AI fără colectarea de date Nivelul de distribuție: 1 miliard de utilizatori ai Telegram oferă o acoperire fără precedent pentru aplicațiile AI cu prioritate în materie de confidențialitate \n \n „Contribuim la puterea de calcul confidențială a celei mai mari rețele AI de confidențialitate din lume”, a declarat Brittany Kaiser, CEO al AlphaTON. „Cocoon oferă calcul care nu este deținut sau monitorizat de Big Tech. O rețea de prim rang în care utilizatorii își păstrează suveranitatea asupra datelor lor. „Contribuim la puterea de calcul confidențială a celei mai mari rețele AI de confidențialitate din lume”, a declarat Brittany Kaiser, CEO al AlphaTON. „Cocoon oferă calcul care nu este deținut sau monitorizat de Big Tech. O rețea de prim rang în care utilizatorii își păstrează suveranitatea asupra datelor lor. \n \n „În timp ce piața mai largă rămâne volatilă, AlphaTON a redus sistematic riscul structurii noastre de capital prin adăugarea de active fizice de calcul, parteneriate strategice și infrastructură generatoare de venituri”, a declarat Enzo Villani, CIO al AlphaTON Capital. „Bilanțul nostru de astăzi reprezintă nu numai conservarea capitalului, ci poziționarea ofensivă pentru superciclul infrastructurii AI care urmează.” „În timp ce piața mai largă rămâne volatilă, AlphaTON a redus sistematic riscul structurii noastre de capital prin adăugarea de active fizice de calcul, parteneriate strategice și infrastructură generatoare de venituri”, a declarat Enzo Villani, CIO al AlphaTON Capital. „Bilanțul nostru de astăzi reprezintă nu numai conservarea capitalului, ci poziționarea ofensivă pentru superciclul infrastructurii AI care urmează.” Una dintre cele mai mari piețe în creștere Amazon, Microsoft, Meta, Alphabet, Oracle și alți hiperscaleri au cheltuit peste 400 de miliarde de dolari pe infrastructura AI în 2025 și sunt proiectați să cheltuiască peste 600 de miliarde de dolari în cheltuieli cumulative de capital AI în 2026. Analiștii sunt de acord că capacitatea globală a centrelor de date trebuie să se tripleze până în 2030, necesitând până la 7 trilioane de dolari în investiții, 70% din cererea nouă fiind condusă de sarcinile de lucru ale AI. AlphaTON construiește pentru viitor prin asigurarea alocărilor avansate de cipuri și a acordurilor de centre de date într-o varietate de jurisdicții pentru a asigura desfășurarea continuă a investițiilor în infrastructură care beneficiază de acest vânt de spate macro, oferind în același timp diferențiere prin poziționarea primară a confidențialității. Actualizări din anunțurile anterioare de pe piață Pe 26 noiembrie 2025, AlphaTON a anunțat că a încheiat acorduri pentru achiziționarea unui cluster de peste 1.000 de GPU-uri NVIDIA B200. Acest set de acorduri pentru achiziționarea unei jumătăți de cluster de 576 de GPU-uri NVIDIA B300 înlocuiește acordurile anterioare. Acest lucru se bazează pe implementările pilot ale AlphaTON de 8 NVIDIA H200s, 8 NVIDIA B200s și 16 NVIDIA B300s în curs de desfășurare cu Atlantic AI. De la lansarea Telegram's Cocoon AI pe 30 noiembrie 2025, AlphaTON a început să câștige venituri de la Cocoon pentru procesarea inferenței AI și acum are suficiente date pentru a scala. Despre AlphaTON Capital Corp. (Nasdaq: ATON) AlphaTON Capital Corp (NASDAQ: ATON) este cea mai mare companie de tehnologie din lume, cu o piață de 1 miliard de utilizatori activi lunar, gestionând în același timp o rezervă strategică de active digitale. Compania implementează o strategie cuprinzătoare de M&A și trezorerie care combină achiziția directă de token, operațiunile de validare și investițiile strategice în ecosistem pentru a genera randamente durabile pentru acționari. Prin operațiunile sale, AlphaTON Capital oferă investitorilor de pe piața publică o expunere la nivel instituțional la ecosistemul TON și platforma miliardară de utilizatori a Telegramului, menținând în același timp standardele de guvernanță și transparența raportării unei companii listate la Nasdaq. Liderat de Chief Executive Officer Brittany Kaiser, Chairman și Chief Investment Officer Enzo Villani, și Chief Business Development Officer Yury Mitin, activitățile companiei cuprind validarea rețelei și operațiunile de pariere, dezvoltarea aplicațiilor bazate pe Telegram și investițiile strategice în protocoale de finanțare descentralizată bazate pe TON, platforme de jocuri de noroc și aplicații de afaceri. AlphaTON Capital Corp este încorporată în Insulele Virgine Britanice și tranzacționează pe Nasdaq sub simbolul ticker "ATON". AlphaTON Capital, prin afacerea sa moștenită, promovează, de asemenea, terapii de primă clasă care vizează căi cunoscute de rezistență la punctele de control pentru a obține răspunsuri durabile la tratament și pentru a îmbunătăți calitatea vieții pacienților. AlphaTON Capital este implicată activ în procesul de dezvoltare a medicamentelor și oferă consiliere strategică pentru a ghida dezvoltarea de noi active de imunoterapie și combinații de active. . https://alphatoncapital.com/ https://alphatoncapital.com/ Declarații anticipative Acest comunicat de presă conține declarații prospective în sensul Legii privind reforma litigiilor privind titlurile de valoare private din 1995. Aceste declarații se referă la evenimente viitoare sau la performanța financiară viitoare a AlphaTON și implică riscuri cunoscute și necunoscute, incertitudini și alți factori care pot determina rezultatele reale să difere în mod substanțial de cele exprimate sau implicite de aceste declarații prospective. Factorii care ar putea provoca sau contribui la astfel de diferențe includ, dar nu se limitează la, dezvoltarea și adoptarea tehnologiilor AI, volatilitatea pieței criptomonedelor, evoluțiile de reglementare, provocările tehnice în implementarea infrastructurii și condițiile economice generale. Relații cu investitorii: Corporația AlphaTon Capital (203) 682-8200 Întrebări din mass-media: Richard Laermer, directorul RLM PR (212) 741-5106 X 216 AlphaTON@icrinc.com AlphaTON@rlmpr.com Răspundeți @icrinc.com Răspundeți rlmpr.com \n \n Această poveste a fost publicată ca un comunicat de presă de către Btcwire în cadrul programului de blogging de afaceri al HackerNoon. Această poveste a fost publicată ca un comunicat de presă de către Btcwire în cadrul programului de blogging de afaceri al HackerNoon. Programul Programul