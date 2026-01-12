AlphaTON Capital、機密計算の需要に対応するために4600万ドルのAIインフラ拡張を終了

12月12日 - ニューヨーク、ニューヨーク。アルファトン・キャピタル( 月間アクティブユーザー10億人を対象とする市場を持つTelegramのスーパーアプリケーションをスケールする世界の主要な公衆技術企業は、今日、戦略的な4600万ドルのAIコンピューティングインフラストラクチャの契約の署名と締結を報告し、576のNVIDIA B300チップ、半クラスターをブックに追加しました。 タグ : ATON タグ : ATON 来月2月に配信予定のこの展開は、27%のIRR、282%のROI、および1100万ドルの純現価値を提供する予定で、アルファトンが既存の2000万ドルの資産に基づいてバランスをとる。 AlphaTONは、TelegramのエコシステムとCocoon AIの革新的な機密コンピューティングネットワークとの統合を通じて、プライバシーを守る分散型AIインフラストラクチャを提供する新しいカテゴリを先駆けている。 AlphaTONは、データ主権とプライバシー中心のAIテクノロジーに対する完全な垂直統合アプローチを提供し、3つの主要なトレンドの交差点に位置しています。 \n \n \n \n 7兆ドルのAIインフラ市場構築 プライバシーとデータ所有権へのグローバルな転換、および 分散型コンピューティングネットワークの発展 46Mドルの主権GPUクラスター:AIインフラストラクチャの機会 AlphaTONの次期成長イニシアチブ、NVIDIA B300チップ576半クラスターは、プライバシー、主権、またはデータ保護の制約のためにビッグテックインフラストラクチャで実行できないAIワークロードの重要な市場格差を解決するための同社の最初の大規模な機密コンピューティング展開となる。 プロジェクトは、アルファトンが既に支払った400万ドルで、バランスの現金で取引を締結し、閉鎖された非回復債務融資の3200万ドル、およびアルファトンが2月に配達する前に支払った小額の割引で追加の930万ドルで構成されています。 経済予想の強調: \n \n \n \n \n \n プロジェクト IRR: 27% 純現金: 11.04 億ドル エクイティ マルチ: 3.82x プロジェクト ROI : 282% 現金返還:5年間で53.6百万ドル 576 B300sは、世界で最も低コストでクリーンなエネルギーのいくつかを活用する、スウェーデンのAtNorthの持続可能な100%水力発電データセンターでホストされます。 プライバシーファーストAIインフラストラクチャの論文 ビッグテックのAIインフラストラクチャの支配は、あらゆる大手テクノロジー企業が、顧客によるデータ入力とそのデータの使用と貨幣化をコントロールするという存在的衝突を生み出す。 AlphaTON は、垂直統合を通じてこれを解決します。 \n \n \n \n ハードウェア レイヤー: ビッグ テクノロジーのエコシステムの外で所有および制御される主権 GPU クラスター Network Layer: データ収集なしでAI推測サービスを提供するCocoon AIの分散型、プライバシー保存、機密コンピューティングネットワーク 配布層:Telegramの10億人以上のユーザーが、プライバシー先のAIアプリケーションに前例のないアクセスを提供 \n \n 「私たちは、世界最大のプライバシーを守るAIネットワークに機密コンピューティングパワーを提供している」とAlphaTONのCEOであるBrittany Kaiser氏は述べた。「Cocoonは、Big Techが所有または監視していないコンピューティングを提供しています。 「私たちは、世界最大のプライバシーを守るAIネットワークに機密コンピューティングパワーを提供している」とAlphaTONのCEOであるBrittany Kaiser氏は述べた。「Cocoonは、Big Techが所有または監視していないコンピューティングを提供しています。 \n \n 「広範囲の市場は不安定である一方で、AlphaTONは、物理的なコンピューティング資産、戦略的パートナーシップ、収益を生み出すインフラストラクチャを追加することで、当社の資本構造を体系的にリスクを低下させている」とAlphaTON CapitalのCIOであるEnzo Villani氏は述べた。 「広範囲の市場は不安定である一方で、AlphaTONは、物理的なコンピューティング資産、戦略的パートナーシップ、収益を生み出すインフラストラクチャを追加することで、当社の資本構造を体系的にリスクを低下させている」とAlphaTON CapitalのCIOであるEnzo Villani氏は述べた。 最大の成長市場の一つ アマゾン、マイクロソフト、メタ、アルファベット、オラクル、その他のハイパースケーラーは、2025年にAIインフラストラクチャに4000億ドル以上を費やし、2026年に累積的なAI資本支出に600億ドル以上を費やすると予想されている。 アナリストは、世界のデータセンター容量は2030年までにほぼ3倍に達し、7兆ドルの投資を必要とし、新たな需要の70%はAIワークロードによって推進されていると一致しています。AlphaTONは、さまざまな管轄地域で高度なチップ割り当てとデータセンター協定を確保し、このマクロサイドウィンドウから恩恵を受けるインフラ投資の継続的な拡張展開を確保し、同時にプライバシーファーストポジションを通じて差別化を提供しています。 過去の市場発表からの更新 2025年11月26日、アルファトンは1000台を超えるNVIDIA B200GPUのクラスターを購入するための合意を締結したと発表しました。この576台のNVIDIA B300GPUの半分クラスターを購入する合意のセットは、以前の合意を超えています。 これは、現在、8台のNVIDIA H200、8台のNVIDIA B200、16台のNVIDIA B300をアトランティックAIで搭載しているAlphaTONのパイロット展開に基づいています。 AlphaTON Capital Corp.(ナスダック:ATON)について AlphaTON Capital Corp(NASDAQ:ATON)は、テレグラムのスーパーアプリケーションを拡張する世界をリードするテクノロジー公営企業で、月間アクティブユーザー10億人のアドレス可能な市場で、デジタル資産の戦略的準備を管理しています。 同社は、直接トークン買収、検証操作、戦略的エコシステム投資を組み合わせた包括的なM&Aおよび財務戦略を実施し、株主に持続可能な収益を生み出す。 事業を通じて、AlphaTON Capitalは、公共市場の投資家にTONエコシステムとTelegramの億万長者プラットフォームへの機関レベルの曝露を提供し、Nasdaq上場企業のガバナンス基準を維持し、透明性を報告します。 最高経営責任者ブリタニー・カイザー(Brittany Kaiser)、最高経営責任者兼最高投資責任者エンゾ・ヴィランニ(Enzo Villani)、最高経営開発責任者ユリー・ミッティン(Yury Mitin)が率いる同社の活動は、ネットワーク検証とストッキング、Telegramベースのアプリケーションの開発、TONベースの分散型金融プロトコル、ゲームプラットフォーム、ビジネスアプリケーションへの戦略的投資を含む。 AlphaTON Capital Corp. はイギリス・バージン諸島に本社を設立し、ナスダックで「ATON」のシンボルの下で取引しています。AlphaTON Capitalは、遺産事業を通じて、持続可能な治療反応を達成し、患者の生活の質を向上させるために、既知のチェックポイント抵抗経路をターゲットとするファースト・イン・クラス療法を推進しています。 AlphaTON Capitalは、薬物開発プロセスに積極的に参加し、新しい免疫療法資産と資産組み合わせの開発を指導するための戦略的アドバイスを提供しています。 . https://alphatoncapital.com/ https://alphatoncapital.com/ 前向きな発言 このプレスリリースには、1995年Private Securities Litigation Reform Actの意味での前向きな声明が含まれています。これらの声明は、将来の出来事やAlphaTONの将来の財務的パフォーマンスに関連し、既知および未知のリスク、不確実性およびその他の要因が含まれており、実際の結果がこれらの前向きな声明によって表明または暗示されるものとは本質的に異なる可能性があります。これらの差異を引き起こす可能性のある要因は、AI技術の開発と採用、暗号通貨市場の変動、規制の発展、インフラの展開における技術的課題、および一般的な経済条件を含むが、法律が要求する場合を除き、前向きの声明を更新する義 投資家関係: アルファトン・キャピタル・コープ (203) 682-8200 メディア調査: リチャード・ラーマー RLM PR (212) 741-5106 X 216 ウォーキング@icrinc.com ウォーキング@rlmpr.com ウォーキング@icrinc.com ウォーキング@rlmpr.com \n \n この記事は、BtcwireがHackerNoonのビジネスブログプログラムの下でプレスリリースとして公開しました。 この記事は、BtcwireがHackerNoonのビジネスブログプログラムの下でプレスリリースとして公開しました。 プログラム プログラム