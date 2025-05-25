Збільште свій вплив на роботі за допомогою цієї п'ятиступінчастої рамки





Щоб добре працювати, вам потрібні люди на вашому боці.Люди, які довіряють вам, слухають ваші ідеї, цінують ваш досвід і ті, хто хоче допомогти вам досягти успіху.





Будь-хто може придумати гарну ідею, краще рішення або різні варіанти для прийняття оптимального рішення. важка частина полягає не в тому, щоб зробити роботу, а в тому, щоб купувати у інших.





Якщо ви не можете перевернути людей у вашому напрямку, якщо ви не можете переконати їх побачити це вашим шляхом, весь час і зусилля, які ви вклали в щось, можуть бути марними.





Чому вони мене не отримують?





Чому вони не слухатимуть мене?





Чому ми вибираємо нижчий варіант?





Вплив не тільки збільшує ваш вплив, дозволяючи вам зробити більше, залучаючи інших підтримувати ваші ініціативи і приймати ваші ідеї може побудувати впевненість, щоб спробувати нетрадиційні методи, досліджувати унікальні можливості і кинути виклик статус-кво.





Вплив також відіграє ключову роль у вирішенні конфліктів, веденні переговорів та натхненні інших до дій. Деескалація напруженості, створення ситуацій виграшу / виграшу та підняття інших, заохочуючи їх взяти на себе відповідальність за свої обов'язки - це високо оцінені навички, які можуть привернути увагу від вищих і змусити вас виділятися на роботі.





Уміння переконувати впливає на поведінку інших набагато більше, ніж формальна структура влади. Роберт Б. Ціальдіні

Уміння переконувати впливає на поведінку інших набагато більше, ніж формальна структура влади.

Роберт Б. Ціальдіні





Створіть свій власний шлях впливу, використовуючи ці 5 практик:

Покажіть свої наміри

Коли ви не заявляєте про свої наміри явно, інші змушені створювати історію навколо цього - саме так працює людський розум.





Наміри невидимі.Ми припускаємо їх з поведінки інших людей. Іншими словами, ми створюємо їх, ми придумуємо їх.Але наші вигадані історії про наміри інших людей точні набагато рідше, ніж ми думаємо. Дуглас Стоун

Наміри невидимі.Ми припускаємо їх з поведінки інших людей. Іншими словами, ми створюємо їх, ми придумуємо їх.Але наші вигадані історії про наміри інших людей точні набагато рідше, ніж ми думаємо.

Дуглас Стоун





Наміри відіграють велику роль у тому, як ваше повідомлення приймається.

Якщо вашим наміром є довести, що інші помиляються, домінувати в розмові, привертати увагу, маніпулювати або змушувати їх бачити речі вашим чином, вони, швидше за все, зневажають вашу думку.





Намагаючись сподобатися іншим, щоб вони бачили речі вашим шляхом, це теж не спрацює.





Коли ви з'являєтеся з наміром задавати питання, робити пропозиції, висувати занепокоєння, кидати виклик ідеям або знаходити кращі способи співпраці та прийняття рішень, інші, швидше за все, розглянуть вашу точку зору і можуть навіть вирішити діяти на її основі.





Щоб вплинути на інших, не дозволяйте їм грати в гадаючу гру - чітко вкажіть свій намір.





Наприклад, ви можете сказати:





Я маю намір забезпечити, щоб ми залишалися конкурентоспроможними на ринку. Чи можемо ми обговорити різні способи досягнення цього?





Я хочу обговорити, як ми можемо досліджувати різні варіанти, перш ніж дійти до висновку.





Я маю намір отримати більше видимості навколо моєї роботи. Чи можемо ми обговорити, як ви можете дозволити це для мене як менеджера?





Пояснення того, чого ви хочете від розмови і чому ви наближаєтеся до інших, перешкоджає їм прикріпити свій власний сенс.





Намір є однією з наймогутніших сил, які існують.Те, що ви маєте на увазі, коли ви робите щось, завжди визначатиме результат. Бренна Йованов

Намір є однією з наймогутніших сил, які існують.Те, що ви маєте на увазі, коли ви робите щось, завжди визначатиме результат.

Бренна Йованов





Не намагайтеся маніпулювати, судити, вражати або розмовляти.Не намагайтеся сподобатися людям.Використовуйте силу наміру, щоб з'єднатися і врівноважитися з іншими.

Адаптуйте свій стиль

Наші ідеї дуже близькі до нашого серця. Ми віримо в них. Ми пристрасні до них. Ми хочемо, щоб інші приймали їх, аплодували їм і показували той самий рівень хвилювання, який ми можемо відчувати внутрішньо. Але інші не можуть відчувати те, що ви відчуваєте.





Знання того, що надихає або мотивує інших, може допомогти вам більш ефективно зв'язатися з ними.





Що їх розчаровує?





Про що вони піклуються?





Що їх мотивує?





Що потрібно почути і що приверне увагу?





Які припущення ви зробили про них, які можуть не бути правдою?





Вони люблять говорити про велику картину або потребують багато деталей?





Чи люблять вони дотримуватися даних і фактів, чи воліють вони знати всю історію?





Вони люблять стрибати до вирішення або хочуть зануритися глибоко в проблему спочатку?





Будьте готові дізнатися про тих, кого ви хочете вплинути, щоб ви могли адаптувати своє повідомлення і налаштувати свої ідеї таким чином, що звертається до них. Поговоріть з точки зору того, що вони хочуть. Фокусуйтеся на тому, що їм цікаво. Візьміть час, щоб поставити питання і уважно прислухатися до їхніх відповідей. Один з кращих способів вплинути на людей, щоб вони відчували себе важливими. Слухайте з цікавістю і з наміром розуміти не тільки встановить, що ви поважаєте їхню думку, але і вивчення тих, кого ви хочете вплинути, також намалювати більш чітку картину того, що вони хочуть, що дозволить вам врівноважити на взаємоприйнятні цілі.





Ясне спілкування є життєво важливим. Ви повинні спростити речі, розбити його на легкі для розуміння укуси і повідомляти його так само чітко, як кришталевий. Якщо люди не розуміють ваше повідомлення, у вас немає надії переконати їх. Будьте готові, коли ви почнете свою спробу переконати людей, важливо, щоб ви почали з позиції знання - знаючи більше, ніж вони роблять про себе і ситуації навколо них. Роберт Мур

Ясне спілкування є життєво важливим. Ви повинні спростити речі, розбити його на легкі для розуміння укуси і повідомляти його так само чітко, як кришталевий. Якщо люди не розуміють ваше повідомлення, у вас немає надії переконати їх. Будьте готові, коли ви почнете свою спробу переконати людей, важливо, щоб ви почали з позиції знання - знаючи більше, ніж вони роблять про себе і ситуації навколо них.

Роберт Мур





Знайте свою аудиторію глибоко. Звертайтеся до інтересу, а не до інтелекту. Люди керуються тим, що їм корисно. Розумійте, що для них важливо і позиціонуйте себе відповідно.

Покажіть свою цінність без похвали

Ваші знання, досвід і досвід не можуть впливати на інших, якщо ви тримаєте все для себе. Просування себе Інші не знають вашу цінність або цінність, яку ви приносите до столу. Чим менше інші знають про ваші навички та сильні сторони, тим менше вони будуть схильні шукати вашу думку або сприймати ваші слова серйозно, коли ви говорите.





Будівництво вірогідності вимагає демонстрації вашої цінності та сил. Вона вимагає проактивного вживання заходів для забезпечення того, щоб ваша робота була визнана та побачена. Ви не повинні бути гучними або хвалитися своїми знаннями та навичками. Перестаньте приховувати і додавати цінність ззаду. Зробіть себе видимим, взявши переднє місце.

Не чекайте, поки інші попросять вас про керівництво і поради. Вони не можуть знати, що у вас є щось цінне, щоб додати, якщо ви ніколи не говорите. Замість того, щоб обмежувати свій внесок в одне завдання або певний проект, розширюйте свій коло впливу, допомагаючи іншим створювати цінні навички. Обмінюючись своїм досвідом у письмовій формі, ви дозволяєте іншим застосовувати найкращі практики, приймати кращі рішення та запобігати їм повторювати ті ж помилки, що і ви. Замість того, щоб розповідати іншим, як вирішувати певні проблеми, викличте їх думати і знаходити власні відповіді.





Ви не прокинетеся і раптово станете впливовими одного дня. Отримання інших покупців вимагає, щоб вони довіряли вам. Повільно зробіть свій шлях до сердець інших людей, зобов'язуючись цінувати створення і піднімати інших таким чином, що робить неможливим ігнорувати вас.





Ви володієте навичками, своїми здібностями, своїм досвідом, своїми цінностями, своїми поведінками, своєю особистою енергією, своїм часом, своєю лояльністю. Ви є власником цього людського капіталу, і ви вирішуєте, коли, як і де інвестувати його. Ви тримаєте ключ до створення цінності. Тому створюйте цінність, зберігайте цю цінність і завжди очікуйте цінність. Бенджамін Кофі Кванса

Ви володієте навичками, своїми здібностями, своїм досвідом, своїми цінностями, своїми поведінками, своєю особистою енергією, своїм часом, своєю лояльністю. Ви є власником цього людського капіталу, і ви вирішуєте, коли, як і де інвестувати його. Ви тримаєте ключ до створення цінності. Тому створюйте цінність, зберігайте цю цінність і завжди очікуйте цінність.

Бенджамін Кофі Кванса





Люди не беруть поради від тих, кого вони не цінують. Коли ви зосереджуєтеся на створенні цінності та побудові вірогідності, ви поступово будете впливати на те, що ви говорите і робите.

Малі цільові перемоги

Намагаючись переконати інших у наших великих ідеях, нетрадиційних методах або ризикованих стратегіях, це не тільки переконливо, не отримуючи потрібну відповідь, це може бути прямо демотивуючим і стримувати нас навіть намагатися.





Гігантські стрибки, намагаючись привернути інших до нашої точки зору, роблять досягнення цієї речі набагато складнішим. Це як одержання одного пострілу на щось і або досягнення успіху в ньому з почуттям гордості, задоволення і високої самооцінки, або жахливе невдача в цьому і залишилося відчуття сором'язливого і приниженого з почуттям низької самооцінки.





Коли ви намагаєтеся побудувати вплив, замість того, щоб стрибати з a до z, зробіть невеликі кроки з b до y. Розбийте все, що ви намагаєтеся досягти, на маленькі кроки. Визначте, як ви можете взяти інших з вами на цьому шляху з a до z, не пропускаючи кроки між ними.





Святкуйте кожну маленьку перемогу, кожну перемогу на цьому шляху. Стати впливовим не вимагає великих проривів або великого прийняття ідей.





Ви можете зробити величезний внесок, впливаючи на інших, щоб думати правильно, обговорювати можливості та вибирати найкращий можливий варіант, навіть якщо він не відповідає тому, що ви запропонували спочатку.





Чи змогли ви допомогти іншим позбутися від поганих варіантів з пропозиції?





Чи визнавали інші ризики, які ви закликали з новою стратегією?





Чи вказуючи на ваші недоліки з певним дизайном, викликала дуже цікаву розмову?





Вони можуть здатися невеликими і незначними спочатку, але невеликі перемоги, такі як ці, дозволяють пересуватися і шукати узгодження на більш великих і складних питаннях в майбутньому.





Невеликі перемоги сприяють трансформаційним змінам, використовуючи дрібні переваги в закономірності, які переконують людей, що більші досягнення знаходяться в межах досягнення. Чарльз Духіг

Невеликі перемоги сприяють трансформаційним змінам, використовуючи дрібні переваги в закономірності, які переконують людей, що більші досягнення знаходяться в межах досягнення.

Чарльз Духіг





Не здавайтеся повністю, коли інші не бачать речі вашим шляхом. Почніть з малого. Подивіться на срібне покриття. Ефекти послідовних малих перемог збільшуються з плином часу. Використовуйте кожну маленьку перемогу, щоб нагадати собі, що більші і кращі речі знаходяться в межах досягнення.

Інвестувати в будівництво відносин

Чим сильніші ваші робочі відносини, тим легше з'єднатися, співпрацювати і досягти цілей. Відносини - побудовані з часом - є необхідним інгредієнтом, щоб бути впливовими на роботі. Будівництво відносин може не змушувати інших прийняти вашу ідею, але це обов'язково заохотить їх дати вам справедливий удар і слух, який інакше важко отримати.





Люди, швидше за все, будуть займатися з вами, коли вони відчувають позитивний зв'язок, побудований з використанням спільних цінностей, довіри та взаємної поваги. Вони, швидше за все, цінують ваші думки і слідують вашому керівництву. Але робити це займає час. Ви не можете примусити або підробляти свій шлях в нього. Маніпулювання іншими, щоб подобатися вам, поважати вас або навіть довіряти вам короткочасним. Інші в кінцевому підсумку можуть з'ясувати, якщо ви були справжні або просто підробляли.





Будуйте надійні і довготривалі відносини без очікування отримати щось від інших.

Виявляйте інтерес до думок, ідей і переконань інших. Надайте їм підтримку і допомогу, коли вони борються. Вирішувати непорозуміння відкрито і з повагою. Цінуйте і визнайте їх за їхню добру роботу. Будьте чесні і прозорі у своїх взаємодіях. Побудуйте довіру, будуючи надійними та відповідальними. Поважайте межі і відмінності в робочих звичках і стилях спілкування.





Створіть армію неформальних прихильників для вашої роботи, отримавши довіру і повагу.Створіть фундамент настільки міцний, що підтримка інших посилює ваш вплив на зустрічі та процеси прийняття рішень.





Особисті відносини - це родюча ґрунт, з якого росте всякий прогрес, всякий успіх, всяке досягнення в реальному житті. Тоні Дунгі

Особисті відносини - це родюча ґрунт, з якого росте всякий прогрес, всякий успіх, всяке досягнення в реальному житті.

Тоні Дунгі





Будівельний звіт відіграє значну роль в тому, щоб бути впливовим на роботі. інвестуйте в нього.

Резюме

Вплив на роботу відіграє велику роль у вкладанні внесків, виконанні роботи, яка має значення, і бути впливовим у вашій ролі. переконання інших у ваших ідеях, переконання їхнього мислення, щоб бачити речі вашим шляхом або узгоджувати їх з взаємоприйнятними цілями - це суперсила, яку кожен повинен працювати, щоб побудувати. Позитивний намір працювати разом і співпрацювати може заохотити інших шукати вашу думку, тоді як негативний намір може призвести до відхилення або просто ігнорувати вас. Говорячи мовою, яку інші розуміють або цінують, вони з більшою ймовірністю звертають на вас увагу. Щоб бути впливовими, дізнайтеся про свою аудиторію. Розумійте, чого вони хочуть і що для них важливо. Адаптуйте свій тон, зміст і стиль розмови, щоб відповідати їхнім очікуванням. Зробіть їх легким для спілкування та оцінки вашої точки зору. Ваше знання, досвід і навички не можуть впливати на інших, коли вони не знають вашої цінності або цінності, яку ви приносите до столу. Щоб бути визнаним і баченим, ви повинні свідомо просувати себе і зробити свою роботу видимою. Не приховуйте свій талант. Коли ви намагаєтеся переконати інших, подумайте великі, але розумні маленькі. Розбийте свої думки на маленькі ідеї і подивіться, як ви можете висунути кожну з них в потрібний час і в потрібний момент. Зібрати відгуки, шукати входи і налаштувати своє повідомлення, щоб зробити його легким для інших, щоб послухати і досягти спільного висновку. Відсвяткувати маленькі перемоги на шляху. Нарешті, стати впливовим - це як бігти марафон, це не спринт. Не поспішайте через це. Перерви і зв'яжіться з людьми по дорозі. Візьміть час, щоб дізнатися більше про них, шукати спільні інтереси і будувати цінні відносини.





Ця стаття раніше була опублікованаТутСлідкуйте за мноюЛінконгАбо тут, щоб дізнатися більше історій.



