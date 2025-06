INE Security Partners sa Abadnet Institute para sa Cybersecurity Training Programs sa Saudi Arabia

Cary, North Carolina, May 22nd, 2025/CyberNewsWire/-- isang seguridad , isang global na lider sa Cybersecurity training at certifications, ay inihayag ng isang strategic partnership sa sa pamamagitan ng Abadnet Institute for Training , isang lider sa Riyadh sa mga espesyalista sa Information Technology, Cybersecurity, at Networking training. Ang kolaborasyon ay gumagamit ng INE Security Internationally recognised cybersecurity training content at ang Abadnet's itinatag na presensya sa merkado ng Saudi Arabia upang magbigay ng komprehensibong mga programa ng edukasyon sa cybersecurity sa buong rehiyon. Ang kumpanya na ito ay binubuo ng mga advanced technical training resources ng INE Security sa misyon ng Abadnet Institute upang bumuo ang susunod na mga generasyon ng mga propesyonal sa cybersecurity sa pamamagitan ng world-class, hands-on training. Itinatag noong 2007, Abadnet Institute ay nagtatrabaho sa higit sa 10,000 mga mag-aaral bawat taon sa pamamagitan ng internasyonal na akreditado na mga programa na dinisenyo upang suportahan ang parehong karera advancement at organisasyonal na pag-unlad ng karera, kabilang ang komprehensibong cybersecurity training, seguridad certifications, at pentester karera preparation.

Sa pamamagitan ng kolaborasyon na ito, ang INE Security ay sumusuporta sa mga specialized bootcamps ng Abadnet sa pamamagitan ng Mga pahinang tumuturo sa Junior Penetration Tester (eJPT) , mga hands-on labs, at iba pang paghahatid ng certification ng cybersecurity, kabilang ang mga pathways sa CompTIA Sec+ Ang kumpanya ay inilunsad na ang kanyang unang sikat akademiya, na binubuo ng 200 mga estudyante, na may lahat ng mga magagamit na lisensya ay na-subscribe.

"Kami ay excited sa kumpanya sa Abadnet Institute, isang nakatuon na lider sa IT at Cybersecurity edukasyon na may malakas na brand recognition sa buong Saudi Arabia at ang mas mataas na GCC rehiyon," sabi ni Brett Erskine, Chief Revenue Officer sa INE Security. "Ang strategic kumpanya ay nagbibigay-daan sa mga mag-aaral upang makakuha ng access sa mga praktikal na, karera-pagsimula cybersecurity skills at industriya-pagsasama credentials. Karamihan, kami ay tumutulong sa mga indibidwal at mga organisasyon na bumuo ng real-world, trabaho-ready kapangyarihan sa pag-aaral at etikal na hacking, na may mataas na demand sa buong rehiyon."

"Ang Abadnet Institute ay naniniwala na makikipagtulungan sa INE Security, na tinatanggap ng karaniwang kalidad at kabuuan ng kanilang mga materyales ng pagsasanay sa cybersecurity, "sabi ni Ahmed Alkathiri, Chief Operations Officer sa Abadnet Training Institute at kilala na mga eksperto sa cybersecurity na may karagdagang mga sertipikasyon ng INE Security, kabilang ang eCPPT, eWPT, at eJPT. "Kung isang tao na may personal na karanasan ang transformative halaga ng mga programa ng pagsasanay ng INE Security sa buong aking lumang 15 taon na karera sa cybersecurity, ako ay karamihan na excited sa kumpanya na ito.

"Ang pag-integrasyon ng eJPT ng INE Security sa aming mga espesyalista na bootcamps ay nagpapakita ng isang mahalagang pag-aalok sa aming curriculum ng edukasyon sa cybersecurity," sabi ni Ahmed Fatouh, Head ng Department ng Cyber Security sa Abadnet Institute for Training. "Kung buhay-lang-araw na mag-aaral at pasyente na mga tutor, kami ay nag-aalok upang magbigay sa aming mga mag-aaral ng mga karanasan sa cybersecurity na mag-prepare para sa mga lumang karera bilang mga penetration testers at ethical hackers.

Ang pakikipagtulungan ay bahagi ng INE Security's strategic investment sa rehiyon, na dinisenyo upang matulungan ang lumalaking ecosystem ng digital na trabaho at sumusuporta sa pag-unlad ng mataas na karaniwang mga propesyonal sa cybersecurity na magbigay ng malaking kontribusyon sa ekonomiya at digital security infrastructure ng Kingdom.

Ang mga gumagamit ay Makikita mo ang higit pa tungkol sa INE Security para sa iyong organisasyon.

Tungkol sa Security

isang seguridad ay ang premier provider ng online cybersecurity training at sertipikasyon. Paggamit ng pinakamalaking hands-on lab platform sa mundo, pandaigdigang teknolohiya, global video distribution network, at world-class instructors, INE Security ay ang top training choice para sa Fortune 500 kumpanya sa buong mundo para sa cybersecurity training at para sa mga propesyonal ng IT na naghahanap upang mapabuti ang kanilang karera.

Ang suite ng mga pathway ng pag-aaral ng INE Security ay nag-aalok ng isang unparalleled karamihan ng karanasan sa lahat ng mga disiplina ng penetration testing, etikal na hacking, at advanced cybersecurity. Ang kumpanya ay nakatuon sa paghahatid ng advanced technical training habang din ang pagbabago ng mga barya sa buong mundo para sa mga naghahanap upang i-enter at magkakaibang sa isang karera sa cybersecurity.

Tungkol sa Abadnet Institute for Training

Ipinanganak sa 2007, sa pamamagitan ng Abadnet Institute for Training ay isang Riyadh, Saudi Arabia-based lider sa espesyalista Information Technology, Cybersecurity, at Networking training. Ang institusyon ay nagbibigay sa mga internasyonal na akreditasyon, hands-on mga programa sa higit sa 10,000 mga mag-aaral bawat taon, na sumusuporta sa parehong individual na karera advancement at organisational workforce development. Sa isang malakas na reputasyon sa buong GCC rehiyon, Abadnet Institute ay nakatuon sa pag-unlad ng susunod na karanasan ng mga teknikal na propesyonal sa pamamagitan ng world-class, practical education.

Ang story na ito ay inilathala bilang isang press release ng Chainwire sa ilalim ng HackerNoon's Business Blogging Program.

