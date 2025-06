INE Security Partners sa Abadnet institutom za programe obuke za sajber sigurnost u Saudijskoj Arabiji

Cary, North Carolina, May 22nd, 2025/CyberNewsWire/-- Jedna sigurnost , globalni lider u obuci i certifikacijama za sajber sigurnost, najavila je strateško partnerstvo sa Abadnet Institut za obuku , lider sa sjedištem u Rijadu u specijalizovanim obukama za informacijske tehnologije, kibersigurnost i mreženje. Međunarodno priznati sadržaj obuke za sajber sigurnost i Abadnetovo uspostavljeno prisustvo na tržištu Saudijske Arabije za pružanje sveobuhvatnih programa obrazovanja o sajber sigurnosti širom regije. Ovo partnerstvo usklađuje INE Security napredne tehničke resurse za obuku sa misijom Abadnet Instituta da razvije sljedeću generaciju stručnjaka za sajber sigurnost kroz svetske klase, praktične obuke. Osnovan 2007. godine, Abadnet Institut služi više od 10.000 učenika godišnje kroz međunarodno akreditovane programe osmišljene da podrže i individualno napredovanje u karijeri i organizacijski razvoj radne snage, uključujući sveobuhvatnu obuku za sajber sigurnost, sigurnosne certifikate i pentester pripremu za karijeru.

Kroz ovu saradnju, INE Security podržava Abadnetove specijalizirane bootcampove sa Junior Penetracija Tester (eJPT) sadržaj , praktične laboratorije i druge pripreme za certifikaciju sajber sigurnosti, uključujući putove za Izveštaj Sec+ Partnerstvo je već pokrenulo svoju prvu uspješnu akademiju, koja se sastoji od 200 studenata, sa svim raspoloživim dozvolama koje su u potpunosti potpisane.

"Radujemo se partnerstvu s Abadnet institutom, priznatim liderom u obrazovanju u području IT i kibersigurnosti sa snažnim prepoznavanjem marke u Saudijskoj Arabiji i širem regionu GCC-a", rekao je Brett Erskine, glavni direktor prihoda u INE Security. "Ovo strateško partnerstvo omogućuje učenicima da pristupe praktičnim, karijernim vještinama kibersigurnosti i industrijskim priznatim akreditacijama. Zajedno pomažemo pojedincima i organizacijama da izgrade stvarne, radne sposobnosti u testiranju penetracije i etičkom hakiranju, koje su u velikoj potražnji širom regije."

"Radujemo se partnerstvu s Abadnet institutom, priznatim liderom u obrazovanju u području IT i kibersigurnosti sa snažnim prepoznavanjem marke u Saudijskoj Arabiji i širem regionu GCC-a", rekao je Brett Erskine, glavni direktor prihoda u INE Security. "Ovo strateško partnerstvo omogućuje učenicima da pristupe praktičnim, karijernim vještinama kibersigurnosti i industrijskim priznatim akreditacijama. Zajedno pomažemo pojedincima i organizacijama da izgrade stvarne, radne sposobnosti u testiranju penetracije i etičkom hakiranju, koje su u velikoj potražnji širom regije."

"Abadnet Institute je zadovoljan saradnjom s INE Security, prepoznajući izuzetnu kvalitetu i dubinu njihovih materijala za obuku o sajber sigurnosti", rekao je Ahmed Alkathiri, glavni direktor operacija u Abadnet Training Institute i istaknuti stručnjak za sajber sigurnost koji posjeduje više INE Security certifikata, uključujući eCPPT, eWPT i eJPT. "Kao neko ko je osobno iskusio transformativnu vrijednost programa obuke INE Security tokom moje uspješne 15-godišnje karijere u sajber sigurnosti, posebno sam uzbuđen ovim partnerstvom.

"Abadnet Institute je zadovoljan saradnjom s INE Security, prepoznajući izuzetan kvalitet i dubinu njihovih materijala za obuku u području sajber sigurnosti", rekao je Ahmed Alkathiri, glavni direktor operacija na Abadnet Training Institute i istaknuti stručnjak za sajber sigurnost koji posjeduje višestruke INE Security certifikate, uključujući: ECPPT U pitanju je Uslovi i Uslovi "Kao neko ko je osobno iskusio transformativnu vrednost programa obuke INE Security tokom moje uspješne 15-godišnje karijere u sajber bezbednosti, posebno sam uzbuđen zbog ovog partnerstva. To pojačava našu sposobnost da našim studentima pružimo vrhunsku, međunarodno priznatu obuku o sajber bezbednosti, što dodatno jača našu poziciju kao vodećeg pružatelja tehničkog obrazovanja u Kraljevstvu."

"Integracija sadržaja eJPT INE Security u naše specijalizirane bootcamp-ove predstavlja značajno poboljšanje našeg kurikula obrazovanja o sajber sigurnosti", dodao je Ahmed Fatouh, voditelj Odjela za sajber sigurnost na Institutu za obuku Abadnet. "Kao cjeloživotni učenici i strastveni nastavnici, posvećeni smo pružanju našim studentima najrelevantnijih, praktičnih iskustva obuke o sajber sigurnosti koji ih pripremaju za uspješne karijere kao testirači penetracije i etički hakeri.

"Integracija sadržaja eJPT INE Security u naše specijalizirane bootcamp-ove predstavlja značajno poboljšanje našeg kurikula obrazovanja o sajber sigurnosti", dodao je Ahmed Fatouh, voditelj Odjela za sajber sigurnost na Institutu za obuku Abadnet. "Kao cjeloživotni učenici i strastveni nastavnici, posvećeni smo pružanju našim studentima najrelevantnijih, praktičnih iskustva obuke o sajber sigurnosti koji ih pripremaju za uspješne karijere kao testirači penetracije i etički hakeri.

Suradnja je deo strateškog ulaganja INE Security-a u regionu, osmišljenog da ojača rastući ekosustav digitalnog zapošljavanja i podrži razvoj visoko kvalificiranih stručnjaka za sajber sigurnost koji će značajno doprinijeti gospodarstvu Kraljevine i digitalnoj sigurnosnoj infrastrukturi.

Korisnici mogu learn more about INE Security for your organization.

Naši Naši

O INE sigurnosti

Jedna sigurnost je vodeći pružatelj obuke i certifikacije online sajber sigurnosti. Iskoristite najmoćniju laboratorijsku platformu na svetu, najsavremeniju tehnologiju, globalnu mrežu za distribuciju videa i instruktore svetske klase, INE Security je najbolji izbor za obuku za Fortune 500 kompanije širom svijeta za obuku sajber sigurnosti i za IT profesionalce koji žele unaprediti svoju karijeru.

INE Security-ov set putova za učenje nudi neusporedivu dubinu stručnosti kroz testiranje penetracije, etičko hakiranje i napredne discipline sajber sigurnosti. kompanija je posvećena pružanju napredne tehničke obuke, a također smanjuje prepreke širom svijeta za one koji žele ući i napredovati u karijeru sajber sigurnosti.

Abadnet Institut za obuku

Osnovan 2007. godine, Abadnet Institut za obuku je lider sa sedištem u Rijadu, Saudijska Arabija u specijalizovanoj obuci za informacijske tehnologije, sajber sigurnost i mreže. Institut pruža međunarodno akreditovane, praktične programe za više od 10.000 učenika godišnje, podržavajući i individualni napredak u karijeri i organizacijski razvoj radne snage. Sa snažnom reputacijom širom regije GCC, Abadnet Institut je posvećen razvoju sljedeće generacije tehničkih stručnjaka kroz svetsku klasu, praktično obrazovanje.

Kontaktiraj

Kejt Brown

Jedna sigurnost

Uslovi korišćenja e-pošte

Ova priča je objavljena kao saopštenje za medije od strane Chainwire u okviru HackerNoon Business Blogging Program.

Ova priča je objavljena kao saopštenje za medije od strane Chainwire pod HackerNoon's Business Blogging Programski .