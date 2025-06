INE Security Partners with Abadnet Institute for Cybersecurity Training Programs בסעודיה

Cary, North Carolina, May 22nd, 2025/CyberNewsWire/-- אבטחה אחת , מנהיג עולמי בהכשרה ובאבטחה סייבר, הודיע על שותפות אסטרטגית עם מכון Abadnet Training , מנהיג מבוסס ריאיד בתחום טכנולוגיית המידע, אבטחת סייבר ושיתוף פעולה. תוכן הכשרה אבטחת סייבר מוכר בינלאומי נוכחותה של Abadnet בשוק הסעודי כדי לספק תוכניות חינוך אבטחת סייבר מקיפות ברחבי האזור. שותפות זו תואמת את משאבי ההכשרה הטכניים המתקדמים של INE Security עם המשימה של Abadnet Institute לפתח את הדור הבא של אנשי מקצוע אבטחת סייבר באמצעות הדרכה מעשית ברמה עולמית.הוקם בשנת 2007, Abadnet Institute משרת מעל 10,000 תלמידים מדי שנה באמצעות תוכניות מוכרות בינלאומית שנועדו לתמוך הן בהתקדמות הקריירה האישית והן בהתפתחות כוח העבודה הארגוני, כולל הכשרה מקיפה אבטחת סייבר, תעודות אבטחה והכנה קריירה פנטסטר.

באמצעות שיתוף פעולה זה, INE אבטחה תומכת ב- Abadnet's bootcamps עם Junior Penetration Tester (eJPT) content , מעבדות מעשיות, והכנת תעודות אבטחה סייבר אחרות, כולל דרכים CompTIA Sec+ השותפות כבר השיקה את האקדמיה המוצלחת הראשונה שלה, המורכבת מ -200 תלמידים, עם כל הרישיונות הזמינים נרשמים במלואם.

"אנחנו נרגשים לשתף פעולה עם Abadnet Institute, מנהיג מוכר בתחום החינוך בתחום ה-IT ובביטחון סייבר עם הכרה חזקה במותג ברחבי סעודיה ובאזור ה-GCC הרחב", אמר בריט ארסקין, מנהל ההכנסות של INE Security. "השותפות האסטרטגית הזו מאפשרת לסטודנטים לגשת למיומנויות אבטחת סייבר מעשיות, מתקדמות בקריירה, ואישורים מוכרים בתעשייה.

"המכון Abadnet שמח לשתף פעולה עם INE אבטחה, להכיר באיכות יוצאת דופן ועומק של חומרי ההכשרה אבטחה סייבר שלהם," אמר Ahmed Alkathiri, מנהל המבצעים במכון ההכשרה Abadnet ומומחה אבטחה סייבר מפורסם מחזיקים אישורים רבים אבטחה INE, כולל eCPPT, eWPT, eJPT. "כמישהו שחווה באופן אישי את הערך המהפכני של תוכניות ההכשרה של INE אבטחה במהלך הקריירה המוצלחת שלי 15 שנים אבטחה סייבר, אני במיוחד מתרגש על שותפות זו.

"האינטגרציה של תוכן eJPT של INE Security במחנות החיפוש המומחים שלנו מייצגת שיפור משמעותי לתכנית הלימודים שלנו בחינוך אבטחת סייבר", הוסיף Ahmed Fatouh, מנהל מחלקת אבטחת סייבר במכון Abadnet עבור הכשרה. "כלומדים לכל החיים ומורים נלהבים, אנו מחויבים לספק לסטודנטים שלנו את החוויות הרלוונטיות ביותר בחינוך אבטחת סייבר המכינים אותם לקריירה מוצלחת כמו מבקרים פליטה והאקרים אתיים.

שיתוף הפעולה הוא חלק מההשקעה האסטרטגית של INE Security באזור, שנועדה לחזק את מערכת העבודה הדיגיטלית הצומחת ולתמוך בהתפתחותם של אנשי אבטחת סייבר מוכשרים מאוד שיהיו תרומה משמעותית לכלכלה ולתשתית האבטחה הדיגיטלית של הממלכה.

אודות INE Security

אבטחה אחת הוא הספק המוביל של אימון אבטחת סייבר מקוונת והסמכה.השתמש בפלטפורמת המעבדה החזקה ביותר בעולם, טכנולוגיה מתקדמת, רשת הפצה וידאו העולמית, ומדריכים ברמה עולמית, INE אבטחה היא הבחירה הטובה ביותר הכשרה עבור Fortune 500 חברות ברחבי העולם עבור הכשרה אבטחת סייבר עבור אנשי מקצוע IT המבקשים לקדם את הקריירה שלהם.

שורת מסלולי הלמידה של INE Security מציעה עומק חסר תקדים של מומחיות ברחבי בדיקות פריצה, hacking אתי, ודיסציפלינות אבטחת סייבר מתקדמות.החברה מחויבת לספק הכשרה טכנית מתקדמת תוך הפחתת מחסומים ברחבי העולם עבור אלה המבקשים להיכנס ולהתגשם בקריירה אבטחת סייבר.

אודות Abadnet Institute for Training

נוסדה בשנת 2007, מכון Abadnet Training הוא מנהיג ממוקם ריאד, סעודיה בתחום טכנולוגיית מידע מיוחדת, אבטחת סייבר וחיבור הכשרה. המכון מספק בינלאומי מוכר, תוכניות מעשיות ליותר מ 10,000 תלמידים מדי שנה, תמיכה הן התקדמות קריירה הפרט ופיתוח כוח העבודה הארגוני.

קשר

קתרין בראון

אבטחה אחת

חבילות נופש @ine.com

סיפור זה פורסם על ידי Chainwire במסגרת תוכנית הבלוגים העסקיים של HackerNoon.

