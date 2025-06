INE Security samarbetar med Abadnet Institute for Cybersecurity Training Programs i Saudiarabien

Cary, North Carolina, May 22nd, 2025/CyberNewsWire/-- En säkerhet , en global ledare inom cybersäkerhetsutbildning och certifieringar, har meddelat ett strategiskt partnerskap med Abadnet utbildningsinstitut , en Riyadh-baserad ledare inom specialiserad informationsteknik, cybersäkerhet och nätverksutbildning. Internationellt erkänt cybersäkerhetsutbildningsinnehåll och Abadnets etablerade närvaro på den saudiska marknaden för att leverera omfattande cybersäkerhetsutbildningsprogram i hela regionen. Detta partnerskap anpassar INE Security avancerade tekniska utbildningsresurser med Abadnet Instituts uppdrag att utveckla nästa generation av cybersäkerhetspersonal genom världsklass, hands-on-utbildning.Inrättad 2007, tjänar Abadnet Institute över 10 000 elever årligen genom internationellt ackrediterade program som är utformade för att stödja både individuell karriärutveckling och organisatorisk arbetskraftsutveckling, inklusive omfattande cybersäkerhetsutbildning, säkerhetscertifieringar och pentester karriärberedning.

Genom detta samarbete stöder INE Security Abadnets specialiserade bootcamps med Junior Penetration Tester (eJPT) Innehåll , praktiska laboratorier och andra cybersäkerhetscertifieringsförberedelser, inklusive vägar till Räkna med Sec+ Partnerskapet har redan lanserat sin första framgångsrika akademi, bestående av 200 studenter, med alla tillgängliga licenser som är fullt abonnenter.

"Vi är glada över att samarbeta med Abadnet Institute, en erkänd ledare inom IT- och cybersäkerhetsutbildning med starkt varumärkeskännedom i Saudiarabien och den bredare GCC-regionen", säger Brett Erskine, Chief Revenue Officer på INE Security. "Detta strategiska partnerskap gör det möjligt för elever att få tillgång till praktiska, karriärförbättrande cybersäkerhetsfärdigheter och branschkännedomar.

"Vi är glada över att samarbeta med Abadnet Institute, en erkänd ledare inom IT- och cybersäkerhetsutbildning med starkt varumärkeskännedom i Saudiarabien och den bredare GCC-regionen", säger Brett Erskine, Chief Revenue Officer på INE Security. "Detta strategiska partnerskap gör det möjligt för elever att få tillgång till praktiska, karriärförbättrande cybersäkerhetsfärdigheter och branschkännedomar.

"Abadnet Institute är glad över att samarbeta med INE Security, som erkänner den exceptionella kvaliteten och djupet av deras cybersäkerhetsutbildningsmaterial", säger Ahmed Alkathiri, Chief Operations Officer på Abadnet Training Institute och framstående cybersäkerhetsexpert som innehar flera INE Security-certifieringar, inklusive eCPPT, eWPT och eJPT. "Som någon som personligen har upplevt det transformativa värdet av INE Security-utbildningsprogram under min framgångsrika 15-åriga karriär inom cybersäkerhet, är jag särskilt glad över detta partnerskap.

"Abadnet Institute är glada över att samarbeta med INE Security, som erkänner den exceptionella kvaliteten och djupet av deras cybersäkerhetsutbildningsmaterial", säger Ahmed Alkathiri, Chief Operations Officer vid Abadnet Training Institute och en framstående cybersäkerhetsexpert som innehar flera INE Security-certifieringar, inklusive: ECPPT och eWPT och EJPT "Som någon som personligen har upplevt det transformativa värdet av INE Security utbildningsprogram under min framgångsrika 15-åriga karriär inom cybersäkerhet, är jag särskilt upphetsad över detta partnerskap.

"Integrationen av INE Security eJPT-innehåll i våra specialiserade bootcamps representerar en betydande förbättring av vår cybersäkerhetsutbildning", tillade Ahmed Fatouh, chef för cybersäkerhetsavdelningen vid Abadnet Institute for Training. "Som livslånga lärare och passionerade lärare är vi engagerade i att ge våra studenter de mest relevanta, praktiska cybersäkerhetsutbildningsupplevelserna som förbereder dem för framgångsrika karriärer som penetrationstesterare och etiska hackare.

"Integrationen av INE Security eJPT-innehåll i våra specialiserade bootcamps representerar en betydande förbättring av vår cybersäkerhetsutbildning", tillade Ahmed Fatouh, chef för cybersäkerhetsavdelningen vid Abadnet Institute for Training. "Som livslånga lärare och passionerade lärare är vi engagerade i att ge våra studenter de mest relevanta, praktiska cybersäkerhetsutbildningsupplevelserna som förbereder dem för framgångsrika karriärer som penetrationstesterare och etiska hackare.

Samarbetet är en del av INE Security strategiska investering i regionen, som syftar till att stärka det växande digitala sysselsättningsekosystemet och stödja utvecklingen av högkvalificerade cybersäkerhetspersonal som kommer att bidra avsevärt till kungarikets ekonomi och digital säkerhetsinfrastruktur.

Användare kan learn more about INE Security for your organization.

och och

Om INE säkerhet

En säkerhet är den ledande leverantören av online cybersäkerhet utbildning och certifiering. utnyttja världens mest kraftfulla hands-on lab plattform, banbrytande teknik, global video distribution nätverk och världsklass instruktörer, INE Security är det bästa utbildningsvalet för Fortune 500-företag världen över för cybersäkerhetsutbildning och för IT-proffs som vill avancera sin karriär.

INE Security's uppsättning av inlärningsvägar erbjuder en oöverträffad djup av expertis över penetrationstestning, etisk hacking och avancerade cybersäkerhetsdiscipliner. företaget är engagerat i att leverera avancerad teknisk utbildning samtidigt som man sänker globala hinder för dem som vill komma in och utmärka sig i en cybersäkerhetskarriär.

Hotell nära Abadnet Institute for Training

Inrättades 2007, Abadnet utbildningsinstitut är en Saudiarabien-baserad ledare inom specialiserad informationsteknik, cybersäkerhet och nätverksutbildning. Institutet ger internationellt ackrediterade, praktiska program till över 10 000 elever årligen, vilket stöder både individuell karriärutveckling och organisatorisk arbetskraftsutveckling.

Kontakter

Kathryn Brown

En säkerhet

[email protected]

Denna berättelse publicerades som ett pressmeddelande av Chainwire under HackerNoon's Business Blogging Program.

Den här historien publicerades som ett pressmeddelande av Chainwire under HackerNoon's Business Blogging Program .